Получивший пробоину МПК «Казанец» встал на ремонт в Балтийске

"Казанец", получивший повреждение корпуса при столкновении с иностранным судном, встал на ремонт на АО "33-й Судоремонтный завод". Специалисты уже осмотрели пострадавший бак (носовая часть корабля), определили задачи и степень ремонта МПК

МПК был построен в 1986 году на судоверфи в ГДР и, несмотря на то, что корабль находится в хорошем состоянии, сюрпризы могут появиться

Малый противолодочный корабль "Казанец", получивший пробоину выше ватерлинии после столкновения 23 сентября с грузовым судном в проливе Эресунн между Данией и Швецией, пройдет первичный ремонт в Балтийске.- сообщил "Интерфакс".Принято решение, что часть восстановительных работ на корпусе корабля будет выполнена на 33-м ССЗ, после чего "Казанец" совершит переход в Кронштадт, где и пройдет основной ремонт корабля. При этом отмечается, что о сроках ремонта говорить пока рано, в ходе работ могут быть выявлены скрытые повреждения и дефекты, так как корабль эксплуатируется с 1986 года.- говорится в сообщении.После обследования на территории ССЗ, МПК покинул акваторию завода и встал к одному из причалов военно-морской базы Балтийска. Через некоторое время он вернется на предприятие для начала работ. Установлением причин столкновения МПК и грузового судна займется специальная комиссия из Главного штаба ВМФ, которая уже прибыла на Балтфлот.