Военное обозрение
Войти Регистрация

Получивший пробоину МПК «Казанец» встал на ремонт в Балтийске

97
Получивший пробоину МПК «Казанец» встал на ремонт в Балтийске

Малый противолодочный корабль "Казанец", получивший пробоину выше ватерлинии после столкновения 23 сентября с грузовым судном в проливе Эресунн между Данией и Швецией, пройдет первичный ремонт в Балтийске.


"Казанец", получивший повреждение корпуса при столкновении с иностранным судном, встал на ремонт на АО "33-й Судоремонтный завод". Специалисты уже осмотрели пострадавший бак (носовая часть корабля), определили задачи и степень ремонта МПК

- сообщил "Интерфакс".

Принято решение, что часть восстановительных работ на корпусе корабля будет выполнена на 33-м ССЗ, после чего "Казанец" совершит переход в Кронштадт, где и пройдет основной ремонт корабля. При этом отмечается, что о сроках ремонта говорить пока рано, в ходе работ могут быть выявлены скрытые повреждения и дефекты, так как корабль эксплуатируется с 1986 года.

МПК был построен в 1986 году на судоверфи в ГДР и, несмотря на то, что корабль находится в хорошем состоянии, сюрпризы могут появиться

- говорится в сообщении.

После обследования на территории ССЗ, МПК покинул акваторию завода и встал к одному из причалов военно-морской базы Балтийска. Через некоторое время он вернется на предприятие для начала работ. Установлением причин столкновения МПК и грузового судна займется специальная комиссия из Главного штаба ВМФ, которая уже прибыла на Балтфлот.
97 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. ФЕОДОР
    ФЕОДОР 26 сентября 2020 16:59 Новый
    +5
    Они не разошлись ! Как в море корабли ....
    1. Shurik70
      Shurik70 26 сентября 2020 17:33 Новый
      -26
      Надо же какая тонкая жесть на фото. И даже в один слой ...
      Не ожидал, что корпус военного корабля по толщине сравним с речной рыбацкой лодкой.
      Всё, блин, для экономии ...
      sad
      1. Sharky
        Sharky 26 сентября 2020 18:06 Новый
        +15
        Всё, блин, для экономии ...

        Тут главную роль играет целесообразность. Время броненосцев давно кануло в лету. Но Олег Капцов со мной бы не согласился. smile
        1. Albert1988
          Albert1988 26 сентября 2020 18:31 Новый
          +2
          Цитата: Sharky
          Но Олег Капцов со мной бы не согласился.

          Вроде он уже отошел от "бронированных" иллюзий, не?
          1. Shurik70
            Shurik70 26 сентября 2020 20:43 Новый
            +3
            Думаю, развитие идёт "по спирали".
            Для такой тонкой жести будут очень эффективны маленькие, но многочисленные средства поражения. Вроде поражающих элементов ракеты земля-воздух. Противосамолётная ракета типа "Бук" превратит весь корабль в решето.
            Так что к броне ещё вернутся. На новом этапе технологий, когда будет дешёвая лёгкая и прочная броня. Например, графеновый композит.
            1. Albert1988
              Albert1988 26 сентября 2020 20:48 Новый
              +1
              Цитата: Shurik70
              Так что к броне ещё вернутся.

              Думаю вы правы, хотя. скорее всего, это будет броня против осколков, малокалиберных орудий и устаревших ракет "калибра рогатки", а защита от чего-то вроде того же "циркона" все равно будет активная в лице ЗРК.
            2. garri-lin
              garri-lin Вчера, 01:45 Новый
              +2
              Не путайте Цитадель с внешними обводами корпуса. Даже у сильнейших линкоров бак и ют были из довольно тонкого металла.
              1. аксельбант
                аксельбант Вчера, 16:37 Новый
                0
                "Не путайте Цитадель с внешними обводами корпуса"
                цитадель на этой лоханке?
          2. Sharky
            Sharky 26 сентября 2020 23:17 Новый
            +1
            Вроде он уже отошел от "бронированных" иллюзий, не?

            Скорее переключился на авиацию. drinks
            1. Albert1988
              Albert1988 26 сентября 2020 23:25 Новый
              +1
              Цитата: Sharky
              Скорее переключился на авиацию.

              Надеюсь, он строить бронированные литаки не предлагает, мотивируя это успешностью Ил-2? belay
      2. bulbash70
        bulbash70 26 сентября 2020 19:33 Новый
        +6
        и люди на борту-такие маленькие!?с математикой знаком?вот и составь пропорцию.и "жесть" станет толщиной за сантиметр.кстати:борт 1135 проекта,не пробивается из АК-74.возможно у МПК борт тоньше,не знаю.
      3. Machete
        Machete 26 сентября 2020 20:22 Новый
        +3
        А против современного снаряда или крылатой ракеты какой ракетный катер устоит? Или коммент был просто, чтобы мысль высказать?
      4. Flinkfan
        Flinkfan 26 сентября 2020 22:20 Новый
        +4
        На "Лоботрясах" верхняя часть форштевня листовая (буфер), средняя - кованная, нижняя - литая.
      5. аксельбант
        аксельбант Вчера, 16:36 Новый
        0
        "Надо же какая тонкая жесть на фото. И даже в один слой ..."
        да ещё и ржавая.китай краску не продал?
    2. iouris
      iouris 26 сентября 2020 21:58 Новый
      -5
      ...а расплылись как в луже два окурка.
  2. Бензорез
    Бензорез 26 сентября 2020 17:03 Новый
    +25
    Если это фото- реальное, то какя ж это пробоина?!.
    Это- скорее помяли/ порвали палубу/ борт в районе форпик/ таранная переборка.
    Ничего смертельного. Такой ремонт весьма скоро производится. Будет- лучше, чем новый.
    1. Sergey_G_M
      Sergey_G_M 26 сентября 2020 17:06 Новый
      +5
      Да, судя по повреждениям пробоину получило грузовое судно ))
      1. Laksamana Besar
        Laksamana Besar 26 сентября 2020 18:17 Новый
        +14
        Так и есть:

        ..........
        1. loki565
          loki565 26 сентября 2020 19:09 Новый
          +20
          Представляю как они там обалдели увидев такое)))
          1. Deck
            Deck Сегодня, 06:40 Новый
            0
            Представляю как они там обалдели увидев такое)))


            На Ice Rose экипаж тоже наши парни. Поржали над военморами и срезали сувенир на память. Теперь будет в ЦПУ висеть.

        2. Маркони41
          Маркони41 26 сентября 2020 22:48 Новый
          0
          Цитата: Laksamana Besar
          Так и есть:

          ..........

          У торгаша пробоина с правого борта, так что по идее (МПСС) он и виновен, а значит и ремонт за его счет. Правда информации маловато.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy 26 сентября 2020 17:08 Новый
      +2
      Цитата: Бензорез
      Это- скорее помяли/ порвали палубу/ борт в районе форпик/ таранная переборка.
      Легкий испуг, если не было подвижки ДУ, которая конечно в кадр не попала. feel
      несмотря на то, что корабль находится в хорошем состоянии, сюрпризы могут появиться
      1. Удав КАА
        Удав КАА 26 сентября 2020 18:14 Новый
        +15
        Цитата: Mavrikiy
        Легкий испуг, если не было подвижки ДУ, которая конечно в кадр не попала.

        Судя по тому, что своим ходом чапал, 504 машины остались на фундаментах. Сунулся он рожей в корму рефа, но по скользящей траектории, исходя из фото, повреждений рефа.
        У Казанца 10 отсеку капут, форпика считай нет. А вот то, что Рось-К -- подкильная, а не в носовом бульбе, как у 1155 Полином, то очень даже повезло, что ее менять не будут.
        С "мореходами" будут отдельно разбираться. Но, кажется, уже прозвучала команда: "По местам стоять, с должностей сниматься!"
        1. stalkerwalker
          stalkerwalker 26 сентября 2020 22:16 Новый
          +7
          Цитата: Удав КАА
          С "мореходами" будут отдельно разбираться. Но, кажется, уже прозвучала команда: "По местам стоять, с должностей сниматься

          Не без этого...
          Головной болью командиру будет донести до" Высокой комиссии ", что в условиях ограниченной видимости практически невозможно определить не только ЭДЦ, но и рассмотреть ракурс вражеского корабля. На малых дистанциях и при пересекающихся курсах пеленг цели меняется постоянно.
          Там был один выход - застопорить машину на дистанции не ближе 15 кбт, или следовать малыми ходами не сближаясь с рифером ближе, чем на 5 кбт.
          Цитата: Удав КАА
          Судя по тому, что своим ходом чапал, 504 машины остались на фундаментах. Сунулся он рожей в корму рефа, но по скользящей траектории, исходя из фото, повреждений рефа

          Судя по фото, мпкашка отделалась "лёгким испугом".
          Предстоит замена железа корпуса и палубы в районе полубака. Плюс - форпик и трубопроводы. Это абсолютно не смертельно, на месяц-полтора работы, если не будут пальцем в носу ковырять.
          Больше не повезло риферу - для исправления повреждений придётся разбирать все системы, что находились в районе полученной пробоины. И - менять железо.
          Моё мнение - командира МПК наказать, но не снимать с командования. Командира БЧ-1 отстегать розгами. Но теперь - это тот случай, когда эти двое "битых" имеют опыт десятерых "не битых". Надо же осваивать район предполагаемых ТВД...
          hi
          1. 30 вис
            30 вис Вчера, 07:21 Новый
            +1
            Цитата: stalkerwalker
            Моё мнение - командира МПК наказать, но не снимать с командования. Командира БЧ-1 отстегать розгами. Но теперь - это тот случай, когда эти двое "битых" имеют опыт десятерых "не битых". Надо же осваивать район предполагаемых ТВД...

            При СССР за меньшее снимали . Отдавали под суд .
            1. stalkerwalker
              stalkerwalker Вчера, 09:12 Новый
              +1
              Цитата: 30 вис
              При СССР за меньшее снимали . Отдавали под суд

              Зря...
              Это не то чтобы завалить боевую задачу.
              И вряд ли за забором стоит очередь их желающих.
    3. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 26 сентября 2020 17:19 Новый
      -8
      Цитата: Бензорез
      Если это фото- реальное, то какя ж это пробоина?!.
      Это- скорее помяли/ порвали палубу/ борт в районе форпик/ таранная переборка.
      Ничего смертельного. Такой ремонт весьма скоро производится. Будет- лучше, чем новый.
      Хочу добавить "Если фото реальное" Это что внутри типа дерево?Обшитое тонким металлом? мм10 от силы.Я не утверждаю.Я комментирую фото к статье.Кто в курсе поясните hi
      1. Rzzz
        Rzzz 26 сентября 2020 17:31 Новый
        +8
        Тан повреждения минимальные. Дня три ремонта. Одна бригада корпусников. Полдня - вырезать всё мятое, день - выставить набор, день - смонтировать новую обшивку. Полдня - дефектация швов, предъявление, и окраска.
        Цена работ - ну, несколько сотен килорублей с металлом.

        Но это если ремонтировать так, как коммерческие суда ремонтируют. Без простоев, взяток и распилов. Вояки запросто могут год ремонтироваться и потратить десяток мильёнов.
        1. Бензорез
          Бензорез 26 сентября 2020 18:05 Новый
          +8
          Ну, это Вы подзагнули. Про три дня-то.
          Изготовить новый кусок палубы, изготовить набор.
          А есть ли всё в наличии на СРЗ?...
          А сколько господа конструкторы будут размышлять?
          А, там ещё и с бортом стыковка.
          Не... Так быстро у нас не бывает.
          А рентгены пройти?
          А, чертежи? По чём это всё изготавливать-то будут?..
          1. Rzzz
            Rzzz 26 сентября 2020 18:13 Новый
            +10
            Палуба - это стальной лист, холостой набор - полособульб, рамная стойка и бимс - тавр или вообще сварной фасонный профиль.
            Всё это должно валяться на складе СРЗ в минимальных запасах для оперативного ремонта.
            На дефектацию я полдня дал. Там рентген не нужен, мел-керосин достаточно.

            Ну ладно, пусть не три дня будет. Рабочая неделя, с понедельника по пятницу.
            1. Бензорез
              Бензорез 26 сентября 2020 18:27 Новый
              +8
              Вы обьясняете в условиях военного времени ремонт.
              В условиях не военного времени- каждую кницу Вы будете согласовывать с конструктором .
              Ибо едва-ли Вы возьмёте на себя ответственность за конечный результат работ. Нас всех посодють!!! Если что-то пойдет не так.
              1. Deck
                Deck 26 сентября 2020 19:19 Новый
                +2
                Вы недооцениваете 33 завод. По моему опыту там ремонтировать его будут года полтора. laughing
            2. ignoto
              ignoto Вчера, 07:22 Новый
              +3
              "...За три дня сделаешь ? - Сделаю. А за неделю ? - Сделаю. А за две недели ? Ну, барин, ты задачи ставишь, тут помощник нужен."
        2. Berkut752
          Berkut752 26 сентября 2020 18:34 Новый
          +8
          Какой Вы шустрый, три дня. Подготовительные работы займут 2-3 дня. Там газорезкой только 5 дней работать нужно. Общий ремонт займёт, 3 - 4 недели, как минимум. Это как специалист заявляю .
          1. Rzzz
            Rzzz 26 сентября 2020 19:18 Новый
            +3
            Цитата: Berkut752
            Общий ремонт займёт, 3 - 4 недели,

            Ну, это как стараться. Мы тут недавно доковый ремонт на нашем старом сухогрузе сделали. С докованием, заменой 30 тонн метала, дефектацией валов, наплавкой баллеров, покраской.
            За 3 недели, + плюс неделя на доработки и устранив замечаний.
            1. stalkerwalker
              stalkerwalker 26 сентября 2020 22:28 Новый
              0
              Цитата: Rzzz
              Ну, это как стараться. Мы тут недавно доковый ремонт на нашем старом сухогрузе сделали.

              Любому доковому ремонту предшествует длительный сбор информации о предполагаемом объёме планируемых работ.
              Суперинтедант собирает информацию с судна, решает что делать, а что - НЕ делать (бюджет!).
              Затем идёт поиск СРЗ, запрашиваются расценки, уточняется время постановки судна в док.
              К приходу судна в ремонт на территорию СРЗ, там все уже в курсе дела - куда бежать, за что хвататься.
              На собственном опыте испытал - какого это, ремонтироваться на Преголе в Калининграде, в Таллине, в Гдыне на Науте.
              Разница - существенная. Как, в прочем, и ценник...
              1. Rzzz
                Rzzz 26 сентября 2020 23:47 Новый
                +1
                Так-то да. Но здесь не доковый ремонт, и конструктивно довольно простой.
                1. stalkerwalker
                  stalkerwalker Вчера, 00:12 Новый
                  +1
                  Ну как простой?
                  1. Произвести дефектовку - определить объёмы работ, включая толщины металла, требуемого под замену, его размеры. Это только в автосервисе куски кузова можно на глаз вымерить, и, придерживаю рукой, варить.
                  2. Газорезкой вырезать ненужное. И не повредить набор корпуса в плане жёсткости - иначе корпус "поведёт", будет нарушена геометрия, и получится "кривой бак". Опять таки, даже на автосервисе вывести "геометрию" можно при наличии особой приблуды.
                  3. На берегу вырезать листы металла необходимых размеров. Вот тут и начинается проверка квалификации и газорезчиков, и сварщиков. Поскольку резать придётся фигурные листы для корпуса. Задача не из простых.
                  4. Организация работ - от удаления горючих материалов из района предполагаемых сварочных работ, до несения пожарной вахты. Корабли и пароходы горят очень неплохо. И не думаю, что МПК выведут из боевого состава на период ремонта. В общем командиру будет чем напрячь подчинённых..
                  5. По окончания всех ремонтных работ провести проверку герметичность корпуса, и того же приснопамятного форпика, убедиться в исправности и работоспособности трубопроводов, подвергшихся ремонту на предмет отсутствия течи, работы клапанов.
                  Всё, вышеперечисленное, укладывается в несколько строк.
                  А жизнь показывает, что малейший сбой в организационной процессе - от кривых рук газосварщика, до кривого глаза дефектовщика, или состояние алкогольного похмелья, может круто изменить график спланированных работ.
                  И куда тут без ненормативной лексики....
                  recourse
              2. Paranoid50
                Paranoid50 Вчера, 14:55 Новый
                +1
                Цитата: stalkerwalker
                Затем идёт поиск СРЗ, запрашиваются расценки,

                В данном случае этот пункт уже выполнен. yes
                После обследования на территории ССЗ, МПК покинул акваторию завода и встал к одному из причалов военно-морской базы Балтийска. Через некоторое время он вернется на предприятие для начала работ.
          2. venik
            venik 26 сентября 2020 19:28 Новый
            0
            Цитата: Berkut752
            Общий ремонт займёт, 3 - 4 недели, как минимум.

            =======
            Ну, вот это - уже БОЛЕЕ РЕАЛЬНЫЕ цифры! А то - 3 дня!
          3. Кушка
            Кушка 26 сентября 2020 20:22 Новый
            +3
            Вот не пойму, Вы считаете, что борт еще швартовы крепить
            будет, а на баке уже с десяток мужиков в болгарками и газо-
            резкой? А материалы у них - да вот они валяются на стенке.
            У каждого из них должен быть чертеж - ПРОЕКТ-
            и там указано- линия отреза-вот она, далее- где и чего и
            чем вариться- размеры до миллиметра. А Вы мел, керосин.
            Вот возьмет дядя проект этого корпуса, возьмет акт дефекта
            ции, начертит все ремонтные детали в разных проекциях,
            распишет технологически......и получаться рабочие чертежи
            и .......смета. А как же без нее?- материалы не выдадут.
            Потом согласования, все подписи, печати.....
            А пока, написали же Вам- к причалу за пределами завода.
            1. Rzzz
              Rzzz Вчера, 09:52 Новый
              0
              Цитата: Кушка
              что борт еще швартовы крепить
              будет, а на баке уже с десяток мужиков

              И так бывало. Когда надо не сопли жевать, а деньги зарабатывать. Сутки простоя даже среднего судна "река-море" это порядка 5 тысяч баксов упущенной выгоды. Хорошая мотивация пошевеливаться.
              Цитата: Кушка
              А материалы у них - да вот они валяются на стенке.

              Материалы здесь не супер какие космические. Лист пары разных толщин и два-три вида профиля. В небольших объёмах это может быть на складе СРЗ, да и поставщики завода могут в течение нескольких дней поставить нужное. Даже без предоплаты, если контакты налажены.
              Цитата: Кушка
              ПРОЕКТ-
              и там указано- линия отреза-вот она, далее- где и чего и
              чем вариться- размеры до миллиметра.

              Проект есть, в чём проблема? Там всю инфу и взять можно. Да и без проекта ремонтируют старые пароходы.

              Цитата: Кушка
              А Вы мел, керосин.

              А чем вам не нравится мел-керосин. Стандартный метод дефектации сварных швов уже лет сто наверно.
              Цитата: Кушка
              Вот возьмет дядя проект этого корпуса, возьмет акт дефекта
              ции, начертит все ремонтные детали в разных проекциях,
              распишет технологически......и получаться рабочие чертежи
              и .......смета. А как же без нее?- материалы не выдадут.
              Потом согласования, все подписи, печати.....

              А вот эта бумажная волокита - самое грустное. Тут ещё она в десять раз усложняется поскольку госзакачик и все эти приколы с тендерами и госзакупками. Если я могу позвонить директору завода и попросить срочно отремонтировать аварийное повреждение на пароходе, и к работам приступят реально сразу по приходу судна, ещё до заключения договора и оплаты денег, под моё честное слово, ещё не подводил. И работать будут сверхурочно при необходимости. А с военным заказчиком он скорее всего и связываться не будет.
          4. Alex Justice
            Alex Justice Вчера, 12:02 Новый
            0
            Общий ремонт займёт, 3 - 4 недели, как минимум. Это как специалист заявляю .

            Китайцы небоскреб за неделю строят!
        3. sailor Roman
          sailor Roman Вчера, 19:31 Новый
          0
          При нынешней организации судоремонта в ВМФ потребуется как минимум месяц на оценку нанесенного ущерба, подготовку ремонтной ведомости, принятие решений. Полтора два месяца на подготовку производства и еще месяц на работы и это при условии мощности судоремонтного завода, наличия кадров и пр... В Советское время на все про все потребовалась бы неделя.
          1. Rzzz
            Rzzz Вчера, 22:02 Новый
            0
            Показать одну картинку хочу, стыренную с Fleetphoto.

            Чуваки не вписались в поворот на Дону, и вылетели на встречку, в нос китайской "Каллиопе".
            Вот это им починили на "Миделе" довольно быстро, недельки за три. Просто весь нос отрезали нафиг, и сварили новый. А здесь объём во много раз больше, чем у МПК.
      2. zenion
        zenion 26 сентября 2020 17:56 Новый
        +2
        Про 10 мм вы ошиблись. Там от силы 5 мм.
        1. venik
          venik 26 сентября 2020 19:29 Новый
          -2
          Цитата: zenion
          Про 10 мм вы ошиблись. Там от силы 5 мм.

          =======
          Как определили? "На глазок"? what
      3. Berkut752
        Berkut752 26 сентября 2020 18:23 Новый
        +5
        А какой толщины, вы хотели бы видеть борт, в районе бака ???? 40 мм, 50 мм, 60 мм, а может
        сразу 1 000мм.
        Диву просто даешься, на сколько безграмотные мужчины..........................
        На гражданских судах , обшивка составляет 8 мм, на военных 10 мм, в районе бака
        1. Наган
          Наган 26 сентября 2020 19:48 Новый
          +5
          Цитата: Berkut752
          А какой толщины, вы хотели бы видеть борт, в районе бака ????

          Броню!!! fellow Да чтоб держала главный калибр "Ямато"! (это на случай если япохи его поднимут) wassat
        2. Saxahorse
          Saxahorse 26 сентября 2020 21:56 Новый
          +1
          Цитата: Berkut752
          На гражданских судах , обшивка составляет 8 мм, на военных 10 мм, в районе бака

          На гражданских судах, весом 5к и больше, в районе миделя 25 мм это нормально. Если судно покрупнее то и потолще бывает :)
    4. Piramidon
      Piramidon 26 сентября 2020 18:15 Новый
      -3
      Цитата: Бензорез
      то какя ж это пробоина?!.
      Это- скорее помяли/ порвали палубу

      Пробоины могут быть и в самом корпусе и в палубе, и в надстройке. Пробоина в любом месте - пробоина.
      1. Бензорез
        Бензорез 26 сентября 2020 18:30 Новый
        +3
        Ну и черт с ней. С пробоиной. Вам- виднее.
    5. Piramidon
      Piramidon 26 сентября 2020 18:21 Новый
      -4
      Цитата: Бензорез
      какя ж это пробоина?!.
      Это- скорее помяли/ порвали палубу

      Любое сквозное пробитие - это пробоина. И не важно в борту, в палубе или в надстройке.
      1. Бензорез
        Бензорез 26 сентября 2020 19:06 Новый
        +4
        Всю жизнь на флоте пробоиной считалось- пробитие корпуса ниже ватерлинии. Всвязи с этим начинается борьба за живучесть корабля согласно штатного расписания. Если кто там выжил.
        Я нашёл время ответить лично Вам. Не учите бабушку кашлять. hi
        1. venik
          venik 26 сентября 2020 19:32 Новый
          -3
          Цитата: Бензорез
          Всю жизнь на флоте пробоиной считалось- пробитие корпуса ниже ватерлинии.

          ========
          А КАК тогда называются "пробоины ВЫШЕ ватерлинии"? what
          1. Бензорез
            Бензорез 26 сентября 2020 19:53 Новый
            +3
            Это называется- отверстия.
            Для улучшеной вентиляции сотрудников.
  3. rotfuks
    rotfuks 26 сентября 2020 17:05 Новый
    -11
    с такой дыренью и остался на плаву. Помню норвежский крейсер с более скромными повлеждениями затонул.
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк 26 сентября 2020 17:11 Новый
      +11
      Так тому ниже ватерлинии крепко дали,так,что не смогли пробоину заделать,а здесь бак сверху попортили немного-ничего страшного не случилось,что бы ему на плаву-то не остаться.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 26 сентября 2020 17:22 Новый
      +10
      У нашего бак подрихтован,а норвежский линкор борт подставил ,если не ошибаюсь одно МКО и смежный отсек.Судно Пола ищет борт уже авианосца. hi
    3. venik
      venik 26 сентября 2020 19:34 Новый
      -2
      Цитата: rotfuks
      Помню норвежский крейсер с более скромными повлеждениями затонул.

      ========
      А что - у Норвегии есть КРЕЙСЕРА? belay
      1. rotfuks
        rotfuks 26 сентября 2020 21:05 Новый
        +2
        Классификация современных боевых кораблей обширна, а разница между различными типами морских монстров не так уж и очевидна. Вообще то затонул норвежский фрегат. Но во многих СМИ его называют крейсером.
        1. venik
          venik Вчера, 11:31 Новый
          0
          Цитата: rotfuks
          Классификация современных боевых кораблей обширна, а разница между различными типами морских монстров не так уж и очевидна.

          =========
          Ну уж и прямо - "не так уж очевидна"! Фрегаты - корабли второго ранга (дальней морской зоны), а крейсера - корабли первого ранга (океанской зоны)! Чего уж тут непонятного? Кстати, Норвегия никогда не имела в составе своего флота крейсеров (если конечно не считать таковыми бронепалубных карликов "Фритьоф" и "Викинг", которые многие морские специалисты относили к классу канонерских лодок!).....
          Потому то меня и искренне удивило упоминание о "норвежских крейсерах"! (За что почему-то и "огреб тапочками".... Что же касаемо "Helge Ingstad" недавно усевшегося на камни, то он (ни по водоизмещению, ни по дальности хода, ни по автономности, ни по вооружению), не то чтобы на "крейсер", даже на "эсминец" - ну никак не тянет! Так себе - средних размеров фрегат (есть и покрупнее и помощнее).....
  4. tralflot1832
    tralflot1832 26 сентября 2020 17:11 Новый
    +11
    Да не хило они в борт реферу вьехали.Хорошо же делали корабли в ГДР.Старую палубу срежут ,будет как новый.У нас типа Омуль"Стрелец"тоже ГДР овской постройки супертанкер на прочность проверил,так метра три бака срезали и новое поставили.
  5. 7,62х54
    7,62х54 26 сентября 2020 17:19 Новый
    +7
    Раз за разом убеждаюсь что сухогруз лучшее средство для войны на море. Численность и квалификация команды минимальная, потерять не жалко. Гружёное судно не остановишь, прёт и прёт. В случае успешного тарана всегда можно списать на пьяную команду или неполадки, при этом страховка покроет все потери.
  6. тлауикол
    тлауикол 26 сентября 2020 17:31 Новый
    +4
    торговцу сильнее досталось
    1. Rzzz
      Rzzz 26 сентября 2020 17:48 Новый
      +1
      Тут ещё проще ремонтировать. Лоскуты срезать, набор отрихтовать, и наложить дублёр на обшивке. До очередного докования проплавает, на очереднике заменят повреждённые листы.
      1. Моторист
        Моторист 26 сентября 2020 18:50 Новый
        +5
        Цитата: Rzzz
        наложить дублёр

        Нет, Регистр (а тут без него уже никак - инцидент, всё-таки) дублёры не приемлет. Будут ремонтировать, чтобы "как и було".
        1. Rzzz
          Rzzz 26 сентября 2020 18:53 Новый
          0
          Цитата: Моторист
          Регистр (а тут без него уже никак - инцидент, всё-таки) дублёры не приемлет

          Не приемлет на очередниках, и на доковых в подводной части.
          Для аварийного ремонта сойдёт.
          1. Моторист
            Моторист 26 сентября 2020 19:00 Новый
            +4
            Я думаю, вряд ли в этом случае. Поинтересуюсь на днях у друга из регистра, отпишусь Вам.
    2. Керенский
      Керенский 26 сентября 2020 17:56 Новый
      +1
      Судя по фото, "купцу" немного не хватило, - мог и увернуться!
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый 26 сентября 2020 18:05 Новый
        +3
        Цитата: Керенский
        Судя по фото, "купцу" немного не хватило, - мог и увернуться!

        от нашего ? да ну.. lol
        1. tralflot1832
          tralflot1832 26 сентября 2020 18:31 Новый
          +2
          В перуанской зоне мы япов иногда гоняли.Хорошая погода солнце волнение вода в болоте .Кэп не запрещал на на крыле капитанского мостика находиться.С лева по борту пересекающимся курсом идет японская рыболовная шхуна.Кэп юморист ,выходит на крыло мостика к нам.С вопросом кто должен уступать дорогу.Электромех :Конечно Японец!Почему?У японца одна труба ,а у нас две,значит мы сильнее.Кэп рулевому полный вперед ,с курса не сворачивать.Жалко видиокамеры не было ,заснять как японец от нас уворачивался ,причем долго при этом тифоном по японски ругался.Пришлось в свою дудку дунуть ,сразу все стихло. hi drinks good
      2. Бородач
        Бородач Вчера, 15:13 Новый
        +1
        Цитата: Керенский
        Судя по фото, "купцу" немного не хватило, - мог и увернуться!

        Увернуться? У наших хрен проскочишь laughing
    3. tralflot1832
      tralflot1832 26 сентября 2020 18:05 Новый
      +2
      У купца правый борт отрихтован,удар наносился со стороны берега при любом раскладе,а это происходило у моста ,кто очень жестко залез не на свою сторону фарватера. hi Ваши варианты!На дыру вдогон не очень похоже.
      1. Керенский
        Керенский 26 сентября 2020 18:26 Новый
        +5
        Ваши варианты!На дыру вдогон не очень похоже

        Купец был в циркуляции и почти в дрейфе. Да, помним, - береги свой правый борт...
        1. Rzzz
          Rzzz 26 сентября 2020 18:32 Новый
          +2
          У нашего тоже правый борт покоцан. Так что ещё вопрос, кто виноват.
          А вообще, по всем правилам выходит, что в любом морском столкновении виноваты всегда оба.
          1. Керенский
            Керенский 26 сентября 2020 20:24 Новый
            0
            У нашего тоже правый борт покоцан. Так что ещё вопрос, кто виноват.

            У купца удар почти по корме. Будь купец чуть быстрее и свались наш влево раньше, может быть и увернулись бортами, но.... Купец на фото в балласте? Тогда всё могло быть хуже в металле.. Перо бы ему точно свернули, может и до винтов дотянулись. Тогда уже точно в док к Петровичу...
  7. Бензорез
    Бензорез 26 сентября 2020 17:41 Новый
    +7
    "Это что внутри типа дерево?Обшитое тонким металлом? мм10 от силы.Я не утверждаю.Я комментирую фото к статье.Кто в курсе поясните"
    Не совсем понимаю где Вы обнаружили дерево обшитое тонким металлом...
    Посмотрел даже в увеличении.
    Возможно Вы имеете ввиду пробку (коричневого цвета). Так это теплоизоляция корпуса тогда такая была...
    Вот при увеличении я заметил, что форштевень ощутимо прогнил. Надо полагать и остальной корпус в весьма аналогичном состоянии.
    Это не есть гуд.
    1. Rzzz
      Rzzz 26 сентября 2020 20:41 Новый
      0
      Цитата: Бензорез
      Не совсем понимаю где Вы обнаружили дерево обшитое тонким металлом...

      Дерево - на мостике было. В красивой форме с золотыми погонами.
    2. for
      for 26 сентября 2020 21:53 Новый
      0
      Цитата: Бензорез
      что форштевень ощутимо прогнил. Надо полагать и остальной корпус в весьма аналогичном состоянии.

      Старпома с боцманом повесить яйки на рее.
  8. seregin-s1
    seregin-s1 26 сентября 2020 17:49 Новый
    +5
    Дистанция сокращается, пеленг не меняется. Командир получит по первое число, скорее всего уже не командир.
  9. zenion
    zenion 26 сентября 2020 17:54 Новый
    +2
    Предполагал такое может случиться только на суше. Но для российского человека это возможно, невозможных путей нет!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 26 сентября 2020 18:18 Новый
      +3
      За 25 лет в море,всегда удивлялся как могут два одиночества не разойтись в море ,иногда диву даешься вокруг этих судов и на десятки миль других пароходов нет.К проливам это не относится.Не только наши этим страдают.
      1. for
        for 26 сентября 2020 21:59 Новый
        +1
        Цитата: tralflot1832
        иногда диву даешься вокруг этих судов и на десятки миль других пароходов

        В этом то и беда что надеяться, что их нет. На реках мне кажется меньше столкновений.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 26 сентября 2020 22:28 Новый
          +1
          Может быть на реке мостик всегда в тонусе.В море бывает расслобон.А в торговом флоте не знаю ,остались ли матросы рулевые или уже только штурман на мосту.На рыбаках еще остались матросы рулевые.Без них ни как. hi drinks
  10. Rzzz
    Rzzz 26 сентября 2020 18:03 Новый
    +5
    Кстати обратил внимание на ужасающую покраску.
    Я на многих пароходах работал, и нигде такого не встречал. Даже старый толкач с командой из алкоголиков, куда я попал на практику (сбежал через две недели с небольшим) - был покрашен лучше. Когда долго работал на пассажирском пароходе - прочувствовал, что такое покраска. belay belay belay belay
    Тут пароход не зачищен, плохая краска наляпана кое-как, проступает ржавчина!!!
    И это они шли на паказательный заход в иностранный порт. Позорище
  11. Rzzz
    Rzzz 26 сентября 2020 18:06 Новый
    +5
    Кстати обратил внимание на ужасающую покраску.
    Я на многих пароходах работал, и нигде такого не встречал. Даже старый толкач с командой из алкоголиков, куда я попал на практику (сбежал через две недели с небольшим) - был покрашен лучше. Когда долго работал на пассажирском пароходе - прочувствовал, что такое покраска. belay belay belay belay У нас всё сверкало, внешность была идеальная.
    Тут пароход не зачищен, плохая краска наляпана кое-как, проступает ржавчина!!!
    И это они шли на показательный заход в иностранный порт. Позорище!!! Особенно если учесть, что времени для наведения порядка предостаточно, и рабочей силы, махать шкрябками и кисточками - более, чем дофига.
  12. Dikson
    Dikson 26 сентября 2020 18:12 Новый
    +5
    Я так понимаю, что понатыкав всяческих Глонассов и GPS навигаторов китайской сборки, наши военные моряки напрочь забыли о банальных РЛС станциях и тупо разучились ими пользоваться? Реф куда больше рыбацкой фелюги и он не обладает Стелс-технологиями.. Не увидеть болтающийся в дрейфе пароход и впороться в него..
  13. Овсиговец
    Овсиговец 26 сентября 2020 18:37 Новый
    +3
    Цитата: Laksamana Besar
    Так и есть:

    ..........

    ну то есть носом прорезал дырку
  14. Странник Поленте
    Странник Поленте 26 сентября 2020 19:14 Новый
    +3
    Судя по фотографии корпус проржавел как у старых жигулей,грунтовка не помогает.Вместо ремонта новый корабль нужен.
  15. zontov79
    zontov79 26 сентября 2020 19:14 Новый
    -3
    Ну бывает , это всё мелочи . А вот что действительно не мелочь, это то, что наше антинародной правительство одобрило повышение тарифов на электроэнергию !!!
  16. Грац
    Грац 26 сентября 2020 21:47 Новый
    0
    списывать надо такое старье
  17. Saxahorse
    Saxahorse 26 сентября 2020 22:00 Новый
    +1
    В общем облажались.. Торговец раз в десять толще и медленнее, даже если он сам подставился, не увернуться корвету от такой коровы чисто позорно..
  18. Пижон
    Пижон Вчера, 01:18 Новый
    +1
    Высший космостав поехал пошопиться в Европе?
    Допустили столкновение. Всех под суд, звёзды с погон снять. Позорище.
    С такими судоводителями, можно сразу сдавпться
  19. tolmachiev51
    tolmachiev51 Вчера, 05:25 Новый
    +1
    В море бойся военные корабли ,они вооружены и все пофиг и суда водоизмещением более 10 тыс.тонн .огромные "дуры" и постоянно идут на автопилоте !!! Из своего опыта знаю.
  20. двп
    двп Вчера, 08:44 Новый
    0
    И это называется, на флоте небольшое повреждение, как здесь писали ранее?
  21. Mimino
    Mimino Сегодня, 07:47 Новый
    0
    Да уж. Он и лодки топить будет тараном? Как же он их искать будет, если такую баржу не заметил?