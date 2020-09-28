Кому достанутся недра ДНР?

Вперёд, в недра!

Опыт соседей

Неисчерпаемый кризис

Послесловие

24 сентября 2020 года в ДНР сообщили о создании государственной корпорация «Недра», которая должна взять под контроль добывающую отрасль. Официально заявленными целями создания очередной корпорации являются «обеспечение экономической безопасности ДНР, в том числе минерально-сырьевой независимости, достижение оптимального баланса между добычей полезных ископаемых и их потреблением и реализацией… повышение эффективности управления деятельностью горнодобывающих предприятий, создание производственной базы для осуществления геолого-разведочных, инженерно-геологических, гидрогеологических и геолого-экологических изысканий, привлечение инвестиций в горнодобывающую промышленность» и прочее.Говоря простыми словами, «Недра» должны привести в порядок весело катящуюся в бездну ситуацию в угольной отрасли республики и организовать нормальный экспорт угля, доходы от которого надо ещё направить потом на жизнедеятельность отрасли и в республиканский бюджет. Причём чтобы они туда попали, а не как обычно. А то ходят слухи, что недавние проверки в самых разных отраслях настолько впечатлили контролирующие органы, что они уже пообещали «казни египетские».Со всеми этими интересными заданиями уже столкнулись в ЛНР, где также внезапно осознали неприятную обязанность не просто работать, а решать массу серьёзных проблем. Пока, стоит признаться, в Луганске не показали каких-то блестящих результатов. Скорее, наоборот, столкнулись с массой нерешаемых проблем. Причём большая их часть завязана на том факте, что даже если утилизировать всё умершее при ЗАО «Внешторгсервис» и оставить лишь наиболее рентабельное, этого всё равно слишком мало, чтобы даже решать текущие вопросы. Кстати, стоит напомнить, что принадлежащий украинскому олигарху Курченко «Внешторгсервис», разоривший шахтёров ЛДНР, сейчас успешно доедает металлургию республик.На сегодняшний день в ЛДНР долги перед шахтёрами только растут (в связи с чем пришлось законодательно разрешить наращивать задолженность более двух месяцев, а то надо было бы судить всё руководство отрасли). Некоторые предприятия остановлены. Причём под раздражающие разговоры о «модернизации» и «реструктуризации». При переходе в новую структуру (вероятно, для повышения показателей) шахтёрам порезали различные надбавки и зарплаты. В Донецке до последнего метались, пытаясь избежать пути, по которому уже идёт ЛНР, однако ничего не вышло, и вот появились «Недра».Можно говорить о наличии системного кризиса в отрасли, требующего какого-то божественного вмешательства, которое раскулачило бы «Внешторгсервис» Курченко, заставив вернуть всё присвоенное (а лучше сразу владельца) и по мановению волшебной палочки наводнило бы ЛДНР компетентными и неподкупными менеджерами. В противном случае шансы на то, чтобы просто удержать в руках уцелевшее, мизерны.Впрочем, благодаря долготерпению и невзыскательности шахтёров агонию можно продлить ещё на несколько лет; может быть даже на 5-10. До тех пор, пока карточный домик не рухнет или же не найдётся какой-то рецепт гальванизации отрасли. Ходят слухи о колоссальных заказах на уголь от Индии, но опять же нет гарантий, что прибыли дойдут до республик, шахтоуправлений и самих шахтёров.В данный момент, пока госкорпорация «Недра» готовится осваивать угольную отрасль, в Донецке компания-монополист по автострахованию «Хатхор» в очередной раз объявила о том, что она не готова приступить к «обилечиванию» граждан-автомобилистов. Вероятно, приступить к разработке этих «недр» помешало предполагаемое усиление карантинных мер в связи с коронавирусом. Хотя речь также может идти о профессионализме учредителей, вновь и вновь переносящих старт всеобщей автостраховки.