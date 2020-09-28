Военное обозрение
Войти Регистрация

Кому достанутся недра ДНР?

32

Вперёд, в недра!



24 сентября 2020 года в ДНР сообщили о создании государственной корпорация «Недра», которая должна взять под контроль добывающую отрасль. Официально заявленными целями создания очередной корпорации являются «обеспечение экономической безопасности ДНР, в том числе минерально-сырьевой независимости, достижение оптимального баланса между добычей полезных ископаемых и их потреблением и реализацией… повышение эффективности управления деятельностью горнодобывающих предприятий, создание производственной базы для осуществления геолого-разведочных, инженерно-геологических, гидрогеологических и геолого-экологических изысканий, привлечение инвестиций в горнодобывающую промышленность» и прочее.

Говоря простыми словами, «Недра» должны привести в порядок весело катящуюся в бездну ситуацию в угольной отрасли республики и организовать нормальный экспорт угля, доходы от которого надо ещё направить потом на жизнедеятельность отрасли и в республиканский бюджет. Причём чтобы они туда попали, а не как обычно. А то ходят слухи, что недавние проверки в самых разных отраслях настолько впечатлили контролирующие органы, что они уже пообещали «казни египетские».

Опыт соседей


Со всеми этими интересными заданиями уже столкнулись в ЛНР, где также внезапно осознали неприятную обязанность не просто работать, а решать массу серьёзных проблем. Пока, стоит признаться, в Луганске не показали каких-то блестящих результатов. Скорее, наоборот, столкнулись с массой нерешаемых проблем. Причём большая их часть завязана на том факте, что даже если утилизировать всё умершее при ЗАО «Внешторгсервис» и оставить лишь наиболее рентабельное, этого всё равно слишком мало, чтобы даже решать текущие вопросы. Кстати, стоит напомнить, что принадлежащий украинскому олигарху Курченко «Внешторгсервис», разоривший шахтёров ЛДНР, сейчас успешно доедает металлургию республик.

На сегодняшний день в ЛДНР долги перед шахтёрами только растут (в связи с чем пришлось законодательно разрешить наращивать задолженность более двух месяцев, а то надо было бы судить всё руководство отрасли). Некоторые предприятия остановлены. Причём под раздражающие разговоры о «модернизации» и «реструктуризации». При переходе в новую структуру (вероятно, для повышения показателей) шахтёрам порезали различные надбавки и зарплаты. В Донецке до последнего метались, пытаясь избежать пути, по которому уже идёт ЛНР, однако ничего не вышло, и вот появились «Недра».

Неисчерпаемый кризис


Можно говорить о наличии системного кризиса в отрасли, требующего какого-то божественного вмешательства, которое раскулачило бы «Внешторгсервис» Курченко, заставив вернуть всё присвоенное (а лучше сразу владельца) и по мановению волшебной палочки наводнило бы ЛДНР компетентными и неподкупными менеджерами. В противном случае шансы на то, чтобы просто удержать в руках уцелевшее, мизерны.

Впрочем, благодаря долготерпению и невзыскательности шахтёров агонию можно продлить ещё на несколько лет; может быть даже на 5-10. До тех пор, пока карточный домик не рухнет или же не найдётся какой-то рецепт гальванизации отрасли. Ходят слухи о колоссальных заказах на уголь от Индии, но опять же нет гарантий, что прибыли дойдут до республик, шахтоуправлений и самих шахтёров.

Послесловие


В данный момент, пока госкорпорация «Недра» готовится осваивать угольную отрасль, в Донецке компания-монополист по автострахованию «Хатхор» в очередной раз объявила о том, что она не готова приступить к «обилечиванию» граждан-автомобилистов. Вероятно, приступить к разработке этих «недр» помешало предполагаемое усиление карантинных мер в связи с коронавирусом. Хотя речь также может идти о профессионализме учредителей, вновь и вновь переносящих старт всеобщей автостраховки.
Автор:
Использованы фотографии:
postnews.ru
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Инсургент
    Инсургент Сегодня, 15:08 Новый
    +6
    Кому достанутся недра ДНР?

    Очередной провокационный вопрос,в глупой по смыслу и подаче , статье от "Егора Махова" .

    Мы идём в Россию,с людьми,недрами и иными ресурсами.

    ТОЧКА !
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 15:10 Новый
      +6
      Мы идём в Россию,с людьми,недрами и иными ресурсами.

      Вопрос и стоит так "Кому достанутся недра ДНР в России".
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 15:11 Новый
        -7
        Цитата: AlexGa
        Вопрос и стоит так "Кому достанутся недра ДНР в России".

        Укажите цитату из статьи,из которой вы это поняли,пожалуйста...
        1. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 15:28 Новый
          +6
          Это к Вашему высказыванию. И это очень серьезный вопрос. Может быть на примере Белоруссии будет это более показательно. Есть государство, которое решило войти в другое более крупное государство. Белоруссия имеет свою государственную собственность. Исчезает государство и возникает вопрос, а собственность остается без собственника, тогда какова судьба этой собственности? У народа Белоруссии была общенародная (государственная) собственность и вдруг она исчезает. Вот и возникает вопрос " А кому она досталась?" Я могу согласиться если она останется в госсобственности этого крупного государства, но там практически все приватизируется, так кому достанутся эти все блага? С ДНР те же вопросы.
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 15:35 Новый
            +1
            Цитата: AlexGa
            Я могу согласиться если она останется в госсобственности этого крупного государства, но там практически все приватизируется, так кому достанутся эти все блага? С ДНР те же вопросы.

            С ДНР - вопросы такие не возникают,от слова СОВСЕМ.
            Ибо оторвавшись от олигархически-клановой системы окраины ,мы ещё не успели до конца сформировать новую систему ресурсопользования.
            Тому причина и война,и противление тех самых кланов. Но с приходом России,всё это решаемо "на раз-два",как в Крыму.

            "Хочешь работать - работай по законам РФ,без "серых схем. Не хочешь,или не умеешь - твои проблемы"
            1. AlexGa
              AlexGa Сегодня, 16:32 Новый
              0
              Странно, что Вас так активно минусуют. Бывшие соотечественники?
              1. Храмов
                Храмов Сегодня, 16:44 Новый
                0
                Это не Инсургента минусуют.
                Это демонстрация того, что на сайте есть несогласные с возвращением Донбаса в Россию.
                Минус стоящий под комментарием Инсургента ни как меняет того о чем он написал.
                А написал он все верно.

                Цитата: Инсургент
                с приходом России,всё это решаемо "на раз-два",как в Крыму.

          2. CSKA
            CSKA Сегодня, 16:44 Новый
            -1
            Цитата: AlexGa
            У народа Белоруссии была общенародная (государственная) собственность и вдруг она исчезает.

            А с чего вы взяли, что она прям вся исчезнет если РБ войдет в состав РФ?
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 15:29 Новый
        +4
        Цитата: AlexGa
        Мы идём в Россию,с людьми,недрами и иными ресурсами.

        Вопрос и стоит так "Кому достанутся недра ДНР в России".

        Тут даже вопросов быть не может, тем же, кому в России принадлежат. В одном сомнений нет, народу ничего не достанется.
        1. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 16:28 Новый
          +1
          народу ничего не достанется.

          Вот в этом и заключается главнейшая проблема по вступлению Белоруссии в Россию ( Это рассуждение на тему, так сказать, чисто гипотетически). Для Белоруссии это важно, так как в бюджет идут не только налоги с этих предприятий, но и достаточно большая часть прибыли. А это и медицина, и образование и прочее, и терять это как-то не хочется. Вот у людей и возникают сомнения в вопросах вхождения в состав РФ.
          1. Svarog
            Svarog Сегодня, 16:36 Новый
            +1
            Цитата: AlexGa
            Вот у людей и возникают сомнения в вопросах вхождения в состав РФ.

            Понятно.. Было бы социальное государство в России, думаю у народов постсоветских стран вопросов вообще бы не было .. А сейчас -да.. обрекать себя на нищее существование, платную медицину и неуверенность в завтрашнем дне мало кому захочется.
            1. Храмов
              Храмов Сегодня, 16:49 Новый
              -3
              Цитата: Svarog
              А сейчас -да.. обрекать себя на нищее существование, платную медицину и неуверенность в завтрашнем дне мало кому захочется.

              Конечно все живущие в оторванных от России землях живут в достатке и роскоши.
              Украина, трибалты, молдаване и все остальные это мировые лидеры по благосостоянию населения.

              Сварог, несешь пургу хотя зима только через два месяца.
              1. Svarog
                Svarog Сегодня, 17:00 Новый
                +2
                Цитата: Храмов
                Конечно все живущие в оторванных от России землях живут в достатке и роскоши.

                О том и речь.. Россия этого не может предложить ( достаток и роскошь ), коррумпированная страна, где во всех сферах "прорывы" мало кому будет интересна.
        2. с-т Petrov
          с-т Petrov Сегодня, 16:32 Новый
          -6
          В одном сомнений нет, народу ничего не достанется.


          опять ты пишешь балабольство о своем выдуманном манямирке с воображаемым "народом" состоящим из эльфов и орков. Ну это в твоем стиле. Форум стерпит и не такое.

          P.S. пенсии и всю социалку в РФ платят с налогов после продажи йотофонов и реализации лады весты за кордоном + выплаты с твоей серой зарплаты держат на плаву 40 миллионов пенсионеров и другие категории - а не вот эта продажа нефти и других недр

          P.S. твое могучее терпение будет распространено на эту пятилетку? ждать следующих постов, полных слез и терпения? Или будет в этот раз что нибудь с огоньком и креативом?

          Может мемасиками сдобришь с мдк и лентача свои посты? А то без души ты горюешь, без души. Какие то копипасты постов бурлящих с медузы. Никакого задора.

          Опять наверное уныло минуснешь? Я ощущаю свое превосходство и даже не нажимаю минуса на постах унылых оппозиционеров

          минусую вас на выборах.


        3. CSKA
          CSKA Сегодня, 16:45 Новый
          0
          Цитата: Svarog
          Тут даже вопросов быть не может, тем же, кому в России принадлежат. В одном сомнений нет, народу ничего не достанется.

          ))))) А когда народу, что то доставалось? Вы что думаете ВПК РБ не Ростеху отойдут или БЕЛАЗ?
    2. Hlavaty
      Hlavaty Сегодня, 15:12 Новый
      +6
      А куда идет Курченко, которому принадлежат эти ресурсы?
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 15:20 Новый
        +1
        Цитата: Hlavaty
        А куда идет Курченко, которому принадлежат эти ресурсы?


        Всё кроется в нюансах. Курченко,могут принадлежать лишь средства производства,и какие-то активы,и то, весьма условно и временно "на птичьих правах".

        Недра же принадлежат народу республики,и при вхождении в состав РФ автоматом станут достоянием России.

        А Курченко,может и лесом пойти,какое нам дело до олигарха пока привечаемого в РФ ?

        1. Hlavaty
          Hlavaty Сегодня, 15:36 Новый
          +3
          Цитата: Инсургент
          Всё кроется в нюансах. Курченко,могут принадлежать лишь средства производства,и какие-то активы,и то, весьма условно и временно "на птичьих правах".

          Вы правы всё в нюансах. По всему СНГ олигархам "принадлежат лишь средства производства,и какие-то активы", что абсолютно не мешает им распоряжаться природными ресурсами, которрые "принедлежат" народу. Наверное дело не в законах, а в правителях.
          Цитата: Инсургент
          А Курченко,может и лесом пойти,какое нам дело до олигарха пока привечаемого в РФ ?

          Но пока, похоже, бабло побеждает. И ресурсы и доходы от них уходят к Курченко и ему подобным.

          К сожалению, то что происходит в ЛДНР часто является насмешкой над словом "народные" в названии республик: какие-то криминально-олигархические разборки на фоне зачистки "народных комбатов".

          Как-то печально стало смотреть на ЛДНР - кладбище надежд.
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 15:43 Новый
            +1
            Цитата: Hlavaty
            Как-то печально стало смотреть на ЛДНР - кладбище надежд.


            Да не убивайтесь вы так... Ведь ещё в 14м,когда РФ взялась активно поддерживать ДНР и ЛНР,стало ясно,что кое-что она потребует взамен...

            Ну кто в здравом уме может себе представить,что российское государство, с существующей в нём политической системой,станет помогать в строительстве антиподов с народно-социалистическим путём развития общества ???
            Чтоб потом,вы,россияне "заглядывали за забор к соседу",и задавали Кремлю нелицеприятные вопросы...

            Увы,чем-то нам пришлось вынужденно пожертвовать.
        2. for
          for Сегодня, 16:11 Новый
          0
          Цитата: Инсургент
          станут достоянием России.

          А в России станут чьим.
    3. maktub
      maktub Сегодня, 15:14 Новый
      +5
      Вас там ждут при наличии своих шахт и металлургии? laughing
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 15:22 Новый
        0
        Цитата: maktub
        Вас там ждут при наличии своих шахт и металлургии?

        Раз пишите "там" - значит из окраины...

        Как нибудь разберёмся,и точно без ваших соплей yes
        1. maktub
          maktub Сегодня, 15:46 Новый
          +4
          Насмешили!"Автоматом станут достоянием России", значит народу уже не будут пренадлежать? laughing
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:29 Новый
      +1
      Вперёд, на Запад!!!
      Эх, жалко Марик не взяли в 14 году.
      Но надписи на танках: Даёшь Киев! Даёшь Львов! я надеюсь никто не закрасил. Я верю, что наступит то время, когда Народная Милиция отомстит за Захара, Гиви и Мотора и дойдёт до Чопа, выгнав всю эту мерзость из Малороссии назад в Еврофашистский Союз.
    5. pereselenec
      pereselenec Сегодня, 15:37 Новый
      +5
      Цитата: Инсургент
      Кому достанутся недра ДНР?

      Цитата: Инсургент
      Мы идём в Россию,с людьми,недрами и иными ресурсами.

      Значит достанутся Усманову и Ротенбергам.
  2. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 15:41 Новый
    +3
    Ходят слухи о колоссальных заказах на уголь от Индии, но опять же нет гарантий, что прибыли дойдут до республик, шахтоуправлений и самих шахтёров.
    ...уголь паровозами повезут через Россию или пароходами , через Мариуполь?
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 15:49 Новый
      +3
      Цитата: Даниил Коноваленко
      ...уголь паровозами повезут через Россию или пароходами , через Мариуполь?

      Уголь определённым образом попадает на территорию РФ,где становится "де юре" российским,а оттуда...

      Хоть самолётами yes
      1. maktub
        maktub Сегодня, 16:06 Новый
        +3
        "Определенным образом"-это и есть "схемы" lol laughing
    2. Avior
      Avior Сегодня, 16:16 Новый
      +3
      Через Мариуполь, пожалуй, сложновато будет.
  3. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 15:52 Новый
    +8
    Типичные проблемы всех квазигосударств.
    Простого, быстрого и лёгкого выхода нет, увы.
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:48 Новый
    +2
    Цитата: AlexGa
    "Кому достанутся недра ДНР

    ДА НИКОМУ ЭТИ НЕДРА НЕ НУЖНЫ !!!Мы рядом живем(5 км.)У нас шахты еще лучше!Не опасны по газу-,ацетиленом резали,электросварка,электровозы с траллеей-никому не надо!ВСЕ УНИЧТОЖИЛИ.Десятки тысяч потеряли работу.
    Быть до конца честным-подземная добыча угля-очень дорогая!Дотировалась государством.МНОГО.
  5. Боло
    Боло Сегодня, 18:19 Новый
    0
    Да как всегда : хитроопым украинско-иудейским
    олигархам! А вы кому думали, лошпеды рюзские?