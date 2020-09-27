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Сами не справились: Турция просит поставить южнокорейские двигатели для танка «Алтай»

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Турецкое руководство, не справившись самостоятельно со стоящими перед оборонкой задачами, снова обращается за помощью к Южной Корее, необходимой для реализации программы создания собственных основных боевых танков.


Согласно последним сообщениям на правительственном информационном портале, Анкара сделала официальный запрос о возможности экспорта корейской силовой установки. Она позволит сдвинуться с места в деле создания местного ОБТ «Алтай».

Разработанный корейцами основной боевой танк Altay довольно долго находился в подвешенном состоянии, поскольку на Турцию было наложено немецкое эмбарго на поставки оружия, которое помешало продажам силовой установки [немецкой компании] MTU (двигатель + трансмиссия)

- отмечает ресурс ROKArmedForces.

После введения указанного запрета Турция пыталась создать собственный двигатель, однако эта попытка пока не увенчалась успехом.

Как поясняет обозначенный портал, Южная Корея может похвастаться гораздо более мощной тяжелой промышленностью в сравнении с Турцией, но и она испытывала трудности с разработкой собственных силовых агрегатов. Первые 100 танков K2 Black Panther были оснащены немецкими силовыми установками.

После этого последовала задержка на несколько лет с выпуском второй партии (106 машин), что было вызвано проблемами с разработкой собственного аналога. Она была решена в 2019 году, когда отечественный двигатель мощностью 1500 л. с. успешно прошел полевые испытания, что позволило возобновить производство. При этом трансмиссия осталась немецкой.

Южная Корея планирует разработать полностью оригинальный силовой агрегат для третьей серийной партии танков K2 «Чёрная пантера».



Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/ROKArmedForces/
34 комментария
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  1. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 03:28 Новый
    +4
    казалось бы....ан смотри как.....двигатель для танка не двигатель для жигуля
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 04:34 Новый
      +9
      трансмиссия немецкая,двигатель корейский,ствол наверняка тоже "рейнметалл"...танк на выходе-турецкий... это как "русский" "киа рио"или "солярис".. laughing
      1. Полимер
        Полимер Вчера, 05:40 Новый
        +5
        Там и "отечественный двигатель", судя по всему, такой же "турецкий". Иначе как объяснить, что они его начали выпускать, а теперь снова ищут импортный вариант?
        1. Додиксон
          Додиксон Сегодня, 07:04 Новый
          0
          изначально там стоял немецкий движок , потом пошел запрет на поставку туркам военного оборудования и они попытались сделать сами . но двигатель это не пахлава и сделать они ясен красен не смогли . поэтому пытаются купить его аналог у корейцев , которые в отличие от турков могут производить что то сложнее шаурмы .
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Вчера, 05:51 Новый
        +2
        Южная Корея планирует разработать полностью оригинальный силовой агрегат для третьей серийной партии танков K2 «Чёрная пантера».
        Вот только цена этого движка будет равна турецкому ОБТ «Алтай». request
      3. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 07:03 Новый
        0
        а он изначально был турецким только по названию , ибо Алтай это упрощенный и удешевленный корейский К2 черная пантера.
        но турки даже с производством по лицензии не справились
    2. Комментарий был удален.
    3. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Вчера, 20:06 Новый
      0
      Цитата: Овсиговец
      казалось бы....ан смотри как.....двигатель для танка не двигатель для жигуля

      А что, турки для жигуля сами движок разработать смогут? Не факт.
  2. хрыч
    хрыч Вчера, 07:11 Новый
    +2
    Цитата: Овсиговец
    казалось бы....ан смотри как.....двигатель для танка не двигатель для жигуля

  3. unhappy
    unhappy Вчера, 08:04 Новый
    0
    Выходит "аналог" это копия немецкого двигателя, а что есть "оригинальный"?
    Поиски и опыты в создании дизелей в прошлом, можно сказать "правильный дизель" это немецкий дизель! К примеру в мире никто не желает повторять "украинский дизель" request
  4. Сергей Сфыеду
    Сергей Сфыеду Вчера, 08:11 Новый
    +2
    Танк "Алтай" назван не в честь прародины всех тюрков, а в честь генерала Фахреттина Алтая, времен войны за независимость и геноцида армян и греков
  5. Рядовой-К
    Рядовой-К Вчера, 08:21 Новый
    +4
    Турки с уровня плинтуса 1980-х сумели резко скакануть вперёд и в вверх за крайние 30 лет.
    А такое всегда вызывает головокружение от успехов и понты залихватские.
    Но, надо сказать, турки одумались и не стали долбить рогами стену и быстро сообразили скооперироваться с нейтральными южнокорейцами.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 10:06 Новый
      0
      Они де американские рабы, им могут сказать и откажут
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Вчера, 20:07 Новый
      0
      Цитата: Рядовой-К
      турки одумались и не стали долбить рогами стену и быстро сообразили скооперироваться с нейтральными южнокорейцами.

      А по трансмиссии с кем кооперироваться туркам? А не с кем. Пустые хлопоты.
  6. Astra wild
    Astra wild Вчера, 08:34 Новый
    +3
    Цитата: Дедкастарый
    трансмиссия немецкая,двигатель корейский,ствол наверняка тоже "рейнметалл"...танк на выходе-турецкий... это как "русский" "киа рио"или "солярис".. laughing

    Мне напомнило из учебника иcтории
    Мундир английский
    Погон Российский
    Табак японский
  7. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 09:26 Новый
    +2
    Кроме танка , МТО нужно и на 155мм САУ, которую турки тоже производят. И которая продается большими объемами. На САУ у турок тоже лицензия.
  8. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 11:17 Новый
    +5
    Важен результат. А откуда узлы и компоненты -
    дело второстепенное. Важный проект не должен тормозиться,
    из-за того, что промышленность не смогла что-то разработать.
    1. dima314
      dima314 Вчера, 12:08 Новый
      +1
      ну если это израиль с Меркавой, то точно, важен результат. А с турками иначе: если все от амеров или из еуропейцев, то нафиг было затевать? Все равно не своё и полностью от господ зависишь, тогда проще закупать поношенные леопарды, а силы бросить на производство якобы успешных беспилотников.Чтобы самостоятельно принимать политические решения, то надо быть самостоятельным в производстве оружия в том чисте
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 12:09 Новый
    -5
    Рассказывать сказки турки горазды, только вот уровень развития промышленности, пока на уровне изготовления пляжной мебели)))
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 14:05 Новый
      +5
      Уровень промышленности в Турции на удивление высокий.
      И в материалах, и в электронике, и в машиностроении.
      И - самое главное! - в гражданской промышленности, и в ВПК тоже.
      Они сделали качественный технологический рывок за 20 лет.
      Производят и станки, и электронные платы, и приборы.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 14:33 Новый
        -1
        Двигатели на танки покупают в Корее, двигатели на БПЛА покупали в Канаде, теперь покупают на Украине. ЗРК в России. Продолжим про удивительно высокий уровень науки и промышленности или хватит?))))
        1. Рядовой-К
          Рядовой-К Сегодня, 08:42 Новый
          0
          Цитата: ТермиНахТер
          Двигатели на танки покупают в Корее, двигатели на БПЛА покупали в Канаде, теперь покупают на Украине. ЗРК в России.

          Это говорит о том, что они пока не смогли освоить ВСЁ и в достаточно высоком, приемлемом для них, качестве. Могут ли турки выпускать тот же танковый двигатель? Скорее всего могут. Но он будет в недостаточно высоком качестве и не соответствовать высоким стандартам которые в Турции, де-факто, европейские. При этом, уверен, им явно хочется иметь такой девайс, что подешевле чем у германцев, чтоб ремонтировать можно было в войсках... А такое попробуй найти.
  10. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 13:29 Новый
    +1
    Алтай, это вам не Арджун.
  11. rotfuks
    rotfuks Вчера, 13:39 Новый
    +5
    Моторостроение это целая отрасль и культура производства. Тем и отличается индустриальная страна от аграрной, что для примера аграрная Польша никогда своих двигателей не имела и не заимеет. И на постсоветском пространстве собственные и оригинальные моторы строили только в Чехии. Даже небратья ставили на собственную технику российские моторы. Государство Израиль на свои «меркавы» и бронекатера ставит немецкие моторы от MTU. Правда из патриотических побуждений называя немецкие моторы американскими. А может в Израиле схама отката или отмыва денег такая. Но для четвертой меркавы берется немецкий мотор MTU883 и легким движением руки он превращается в американский Дженерал Динамикс GD883.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 14:09 Новый
      +3
      И Польша, и Турция, и Израиль - развитые индустриальные страны.
      Производство ДВС - не единственное направление в технологиях,
      которые определяет развитость страны.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 14:35 Новый
        +3
        А что определяет? Сборка микроволновок и холодильников из китайских комплектующих?
      2. Hwostatij
        Hwostatij Вчера, 15:44 Новый
        +1
        Можете хоть один польский высокотехнологичный бренд назвать?
  12. impostor
    impostor Вчера, 16:08 Новый
    +1
    А помните легендарный опус от Билецкого?
    1. impostor
      impostor Вчера, 22:05 Новый
      0
      Ходит слушок: якобы Билецкий, Аваков и некий турецкоподданый пошли в баню...Аваков рассказывал про милицию, турецкоподданный про чудесные танки "Алтай", но больше всех поддатым оказался Билецкий. А это, понимаете, в укробане жесточайший цугцванг. Короче, говорят, по выходу от проктолога, на следующее утро доблестный нацбат и объявил: "Дескать, во всех провалах на фронте виновата алтайская бронетанковая милиция!"
  13. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 16:59 Новый
    0
    Цитата: Дедкастарый
    трансмиссия немецкая,двигатель корейский,ствол наверняка тоже "рейнметалл"...танк на выходе-турецкий... это как "русский" "киа рио"или "солярис".. laughing

    ну если турок по итогам начнет весь функционал перечисленный делать на месте из своих материалов и обладать тех.документацией - таки да...это станет турецкий танк
  14. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 17:02 Новый
    0
    Цитата: Pavel57
    Алтай, это вам не Арджун.

    Арджун уже ездит)))))
  15. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 17:03 Новый
    0
    Цитата: Hwostatij
    Можете хоть один польский высокотехнологичный бренд назвать?

    яхты))))поляки делают неплохие парусные яхты до 10 метров)))) пластик то научились формовать
    1. Rzzz
      Rzzz Вчера, 22:36 Новый
      0
      Цитата: Овсиговец
      яхты))))поляки делают неплохие парусные яхты до 10 метров))))

      И не только парусные, и не только до 10 метров. Верфь Galeon делает отличные моторные яхты, и в размере больше 20 метров у них есть модели. Перегонял такую в прошлом году - мне понравилось. Не Princess, конечно, но учитывая сильно меньшую цену - очень здорово.
      Цитата: Овсиговец
      пластик то научились формовать

      Построить яхту, и захватить крупную долю рынка - это не только "пластик формовать" надо уметь.
  16. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 17:04 Новый
    0
    Цитата: voyaka uh
    И Польша, и Турция, и Израиль - развитые индустриальные страны.
    Производство ДВС - не единственное направление в технологиях,
    которые определяет развитость страны.

    я с вами соглашусь в разрезе ДВС....это мне напоминает вечную претензию к российской промке))) а вот айфоны мы не делаем
  17. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 00:29 Новый
    0
    Цитата: Rzzz
    Цитата: Овсиговец
    яхты))))поляки делают неплохие парусные яхты до 10 метров))))

    И не только парусные, и не только до 10 метров. Верфь Galeon делает отличные моторные яхты, и в размере больше 20 метров у них есть модели. Перегонял такую в прошлом году - мне понравилось. Не Princess, конечно, но учитывая сильно меньшую цену - очень здорово.
    Цитата: Овсиговец
    пластик то научились формовать

    Построить яхту, и захватить крупную долю рынка - это не только "пластик формовать" надо уметь.

    ну что знал не гугля и вывалил))))