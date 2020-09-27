Сами не справились: Турция просит поставить южнокорейские двигатели для танка «Алтай»

Турецкое руководство, не справившись самостоятельно со стоящими перед оборонкой задачами, снова обращается за помощью к Южной Корее, необходимой для реализации программы создания собственных основных боевых танков.
Согласно последним сообщениям на правительственном информационном портале, Анкара сделала официальный запрос о возможности экспорта корейской силовой установки. Она позволит сдвинуться с места в деле создания местного ОБТ «Алтай».
Разработанный корейцами основной боевой танк Altay довольно долго находился в подвешенном состоянии, поскольку на Турцию было наложено немецкое эмбарго на поставки оружия, которое помешало продажам силовой установки [немецкой компании] MTU (двигатель + трансмиссия)
- отмечает ресурс ROKArmedForces.
После введения указанного запрета Турция пыталась создать собственный двигатель, однако эта попытка пока не увенчалась успехом.
Как поясняет обозначенный портал, Южная Корея может похвастаться гораздо более мощной тяжелой промышленностью в сравнении с Турцией, но и она испытывала трудности с разработкой собственных силовых агрегатов. Первые 100 танков K2 Black Panther были оснащены немецкими силовыми установками.
После этого последовала задержка на несколько лет с выпуском второй партии (106 машин), что было вызвано проблемами с разработкой собственного аналога. Она была решена в 2019 году, когда отечественный двигатель мощностью 1500 л. с. успешно прошел полевые испытания, что позволило возобновить производство. При этом трансмиссия осталась немецкой.
Южная Корея планирует разработать полностью оригинальный силовой агрегат для третьей серийной партии танков K2 «Чёрная пантера».