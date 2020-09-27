Военное обозрение
Войти Регистрация

«Русские субмарины стали мощнее»: Минобороны ФРГ о сковывании сил НАТО

20

Современные подводные лодки, несмотря на небольшие количества, представляют собой непропорциональную угрозу, которая уже давно исходит не только от носимых ими торпед. Бороться с ними старыми методами стало бессмысленно.


Флот стал меньше, но мощнее


Как отмечает Минобороны ФРГ, подводные лодки представляют невидимую опасность даже для крупных морских держав.

Их очень трудно найти, они связывают ресурсы – корабли, вертолеты, самолеты, которые из-за этого становятся недоступными для проведения других операций […] Чем современнее они становятся, тем большая опасность от них исходит, даже от отдельных субмарин

- указывает военное ведомство Германии.

По мере развития военных технологий существенно нарастает боевой потенциал подлодок, что позволяет поддерживать баланс сил, несмотря на сокращение численности субмарин.

С точки зрения западного альянса это означает: даже если количество русских подлодок уменьшилось с конца Холодной войны, то оставшиеся, в том числе и новоиспеченные, в среднем значительно мощнее старых советских

- полагает МО ФРГ, указывая, что активность субмарин ВМФ РФ существенно возросла с 2014 года.

Так, в декабре 2019 года в Северном и Баренцевом морях одновременно участвовали в маневрах десять подлодок.

Это исключительная концентрация, только потому, что 58 подводных лодок российского флота распределены по четырем удалённым друг от друга морям

- отмечают немецкие военные.



Действовать первыми?


Как полагает МО ФРГ, целью учений, проводимых ВМФ РФ, является тренировка проникновения вглубь Атлантики. Раньше подводные лодки в Северном море отвечали, по большому счёту, за передовую оборону, защищая стратегические ракетные субмарины, размещенные дальше на северо-востоке. Однако сегодня данная акватория превратилась в плацдарм для наступления.

Данная трансформация была вызвана сменой основного калибра российских субмарин: теперь им являются не торпеды, а дальнобойные крылатые ракеты. Как поясняет немецкое военное ведомство, «Калибры», запущенные «Ясенями» в западном направлении от Норвегии, достигнут любой точки на всём побережье Северного моря, включая стратегически важные перевалочные порты, такие как Бремерхафен или Роттердам.

Возможности этой ракеты Россия продемонстрировала в 2015 году, когда корабли из Каспийского моря обстреляли с ее помощью территории в Сирии

- поясняет МО ФРГ, поддерживая вывод Института Гудзона, эксперты которого рекомендуют воздерживаться от крупномасштабной обороны:

Вместо того чтобы пытаться вытеснить подводные лодки […] нужно перенести центр тяжести на проведение наступательных операций, чтобы не допустить размещения вражеских подлодок в пусковых локациях.


20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Вчера, 04:40 Новый
    +3
    зуд у немцев предельно понятен, с появление "калибров", в стороне отсидеться не получится. раньше они молились на "томогавки", а тут неприятная ответка.выход из ситуации прост: сидите ровно на попе,и всё будет гут.
    1. Рядовой-К
      Рядовой-К Вчера, 08:10 Новый
      +4
      Военно-морская стратегическая концепция НАТО подразумевала акцентирование сил европейских стран НАТО именно на ПЛО против советских АПЛ и ДЭПЛ. Даже бритов американцы старательно нагибали в эту сторону...
      Немец говорит правильно, для себя. ПЛО реально отвлекает массу всевозможных ресурсов и, при этом, является пассивной обороной не способной к наступлению - а именно и только наступление способно нанести поражение противнику. Для того, что бы натовцам нанести поражение российскому флоту им надо проводить наступательные операции, а не караулить периметр.
      Ну а так как северные натовцы вообще не могут проводить наступательные морские действия, то им вообще хорошо бы "съехать с темы" и перенаправить ресурсы на что-то другое. Двойной профит от хитрого немца. И всё логично. ;))
    2. Владимир_6
      Владимир_6 Вчера, 09:05 Новый
      +1
      Цитата: Дедкастарый
      выход из ситуации прост: сидите ровно на попе,и всё будет гут.

      Как говорит кот Леопольд: "Ребята, давайте жить дружно!"
  2. leks
    leks Вчера, 04:41 Новый
    +5
    Эх побольше Бы, этих подводных лодок в ВМФ. РФ.
    А то все вправо да вправо!
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 06:09 Новый
      +3
      До увеличения необходимо хотя бы решить вопросы: как увеличить производство "Калибров" минимум в десять раз, решить проблемы с доставкой к местам базирования, упростить и повысить безопасность загрузки ракет на ракетоносители, а также где хранить большое количество ракет до загрузки на субмарины или корабли.
  3. Santa Fe
    Santa Fe Вчера, 05:34 Новый
    +1
    Русские субмарины стали мощнее»:

    Как же им удалось??
    Все те же подлодки, что и десятилетия назад, каких-либо обширных модернизаций также не проводилось

    За последние 19 лет в строй вступила только одна атомная многоцелевая лодка (К-560)

    Что-то немцы темнят...
    1. Victor_B
      Victor_B Вчера, 05:41 Новый
      +1
      Цитата: Santa Fe
      Что-то немцы темнят...


      Пугают возможных покупателей ихних лодок нашими успехами.
      А они весьма неплохо расходятся.
    2. хрыч
      хрыч Вчера, 06:13 Новый
      +1
      Боевую мощь определяет ударное вооружение. А оно стало универсальней и дальность увеличилась кратно. Сейчас лодкам не нужно входить в активную зону ПЛО. Почему немцы и отметили, что старые методы борьбы бессмыслены. Посыл статьи, что нужно перейти от обороны к наступлению и сковать наши силу в наших акваториях. Но опять же забыли отметить Посейдон, меняющий реальность. Забыли Буревестник, который не требует подлодке выходить на рубеж атаки. Т.е. образцы и в носителе то не нуждаются вовсе, межконтинентальная торпеда и крылатая ракета. И даже если скуют наши АПЛ, то перспективным нашим средствам есть работа. Роттердам должен быть разрушен.
      1. Сергей Сфыеду
        Сергей Сфыеду Вчера, 07:39 Новый
        -2
        "Боевую мощь определяет ударное вооружение. А оно стало универсальней и дальность увеличилась кратно" - и сколько подлодок получили новое ударное вооружение?
        Да и Роттердам не Карфаген, чем он Вам не угодил? Почитают Ваш пост голландцы и напишут - "Петербург должен быть разрушен". Очень мило будет.
        1. хрыч
          хрыч Вчера, 07:47 Новый
          +1
          Они уже пытались Питер разрушить. Не вышло. Сейчас ЕС, т.е. Четвертый Рейх должен пасть. Ударное вооружение Варшавянок и МРК уже продемонстрированы. А Щуки-Б в номенклатуре и так имели Гранат. А это тот же Калибр но без ГЛОНАСС. И есть такое понятие - перспектива. Не важно что сейчас, а важно, что Ясени достраиваются, а Циркон доиспытывается. Ну и мы же не голые. Повторюсь, Гранат на Щуках и Гранит на Антеях прямо сейчас.
          1. Сергей Сфыеду
            Сергей Сфыеду Вчера, 08:01 Новый
            +1
            "Сейчас ЕС, т.е. Четвертый Рейх должен пасть" - спасибо. поменьше слушайте пропагандонов из ТВ. Читали,какая у них зарплата? За правду такие бешеные бабки платить не будут. ЕС наш важнейший торговый и технологический партнер, без него наша экономика просядет так, что мало не покажется, Масса людей в Европе относится к России с большой симпатией, масса бизнесменов хочет вести дела с Россией, очень многие уже ведут свой бизнес в России. Думаете просто так Президент и Правительство бьются каждый день за то, что найти взаимопонимание с Европой? а Вы так легко - ЕС - четвертый рейх, уничтожить... Хоть бы почитали что для начала о людях, которых Вы собрались уничтожить.
            1. хрыч
              хрыч Вчера, 08:12 Новый
              +2
              А, с колбасниками и шкурами (не к вам относится), говорить на сайте про достижения ВПК нет смысла. Уже проходили, мол танки на кастрюли... Я не людей, а рейх, т.е. ЕС хочу разрушить и освободить их из рабства, к ним навезли беженцев, их мораль и основы общества разрушают. И эти зарплаты не помогают, когда геи навязывают свои порядки. Кстати разрушение ЕС в разгаре. Слыхали про Брексит?
              1. K298rtm
                K298rtm Вчера, 17:49 Новый
                0
                Я и про войну в Сирии только от Вас и узнал, какой уж там брексит.
                1. хрыч
                  хрыч Вчера, 18:48 Новый
                  +2
                  Цитата: K298rtm
                  Я и про войну в Сирии только от Вас и узнал, какой уж там брексит.

                  Уже хорошо wassat Просто если бы еще лучше узнавалка сработала, то Брексит для вас стал бы прямым следствием событий в Сирии.
  4. 7,62х54
    7,62х54 Вчера, 05:42 Новый
    +3
    "...то оставшиеся, в том числе и новоиспеченные, в среднем значительно мощнее старых советских..."
    Да, Карл, мощнее.
  5. лысова
    лысова Вчера, 06:56 Новый
    +2
    Кто -кто, а Германия хорошо помнит вторую мировую, какой урон она нанесла коалиции, своим подводным флотом. Только это было тогда.
  6. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 07:14 Новый
    0
    Флот стал меньше, но мощнее..

    Звучит как: шея стала тоньше, но зато длиннее...
    А если серьезно, кабы 885 заменили хотя бы 949А, тогда можно было говорить об усилении флота, при общем его уменьшении. А пока можно говорить лишь об уменьшении... к сожалению.
    1. D16
      D16 Вчера, 10:50 Новый
      +2
      Звучит как: шея стала тоньше, но зато длиннее...

      Короче, но толще laughing
      кабы 885 заменили хотя бы 949А

      949А модернизируют в 949АМ, так что не заменит, а дополнит.
  7. mik193
    mik193 Вчера, 15:47 Новый
    0
    Что бы не говорили и не писали, торпедное оружие является важнейшей составляющей оружия подводных сил. Другой вопрос, что мы в полной заднице по разработке и принятию на вооружение новейших торпед и средств ГПД. Поэтому, надсаживаясь, везде орем про "Калибр".
  8. владимир1155
    владимир1155 Вчера, 18:25 Новый
    +1
    подводные лодки основная ударная сила РФ на море!