«Русские субмарины стали мощнее»: Минобороны ФРГ о сковывании сил НАТО

Флот стал меньше, но мощнее

Их очень трудно найти, они связывают ресурсы – корабли, вертолеты, самолеты, которые из-за этого становятся недоступными для проведения других операций […] Чем современнее они становятся, тем большая опасность от них исходит, даже от отдельных субмарин

С точки зрения западного альянса это означает: даже если количество русских подлодок уменьшилось с конца Холодной войны, то оставшиеся, в том числе и новоиспеченные, в среднем значительно мощнее старых советских

Это исключительная концентрация, только потому, что 58 подводных лодок российского флота распределены по четырем удалённым друг от друга морям

Действовать первыми?

Возможности этой ракеты Россия продемонстрировала в 2015 году, когда корабли из Каспийского моря обстреляли с ее помощью территории в Сирии

Вместо того чтобы пытаться вытеснить подводные лодки […] нужно перенести центр тяжести на проведение наступательных операций, чтобы не допустить размещения вражеских подлодок в пусковых локациях.