«Русские субмарины стали мощнее»: Минобороны ФРГ о сковывании сил НАТО

Современные подводные лодки, несмотря на небольшие количества, представляют собой непропорциональную угрозу, которая уже давно исходит не только от носимых ими торпед. Бороться с ними старыми методами стало бессмысленно.
Флот стал меньше, но мощнее
Как отмечает Минобороны ФРГ, подводные лодки представляют невидимую опасность даже для крупных морских держав.
Их очень трудно найти, они связывают ресурсы – корабли, вертолеты, самолеты, которые из-за этого становятся недоступными для проведения других операций […] Чем современнее они становятся, тем большая опасность от них исходит, даже от отдельных субмарин
- указывает военное ведомство Германии.
По мере развития военных технологий существенно нарастает боевой потенциал подлодок, что позволяет поддерживать баланс сил, несмотря на сокращение численности субмарин.
С точки зрения западного альянса это означает: даже если количество русских подлодок уменьшилось с конца Холодной войны, то оставшиеся, в том числе и новоиспеченные, в среднем значительно мощнее старых советских
- полагает МО ФРГ, указывая, что активность субмарин ВМФ РФ существенно возросла с 2014 года.
Так, в декабре 2019 года в Северном и Баренцевом морях одновременно участвовали в маневрах десять подлодок.
Это исключительная концентрация, только потому, что 58 подводных лодок российского флота распределены по четырем удалённым друг от друга морям
- отмечают немецкие военные.
Действовать первыми?
Как полагает МО ФРГ, целью учений, проводимых ВМФ РФ, является тренировка проникновения вглубь Атлантики. Раньше подводные лодки в Северном море отвечали, по большому счёту, за передовую оборону, защищая стратегические ракетные субмарины, размещенные дальше на северо-востоке. Однако сегодня данная акватория превратилась в плацдарм для наступления.
Данная трансформация была вызвана сменой основного калибра российских субмарин: теперь им являются не торпеды, а дальнобойные крылатые ракеты. Как поясняет немецкое военное ведомство, «Калибры», запущенные «Ясенями» в западном направлении от Норвегии, достигнут любой точки на всём побережье Северного моря, включая стратегически важные перевалочные порты, такие как Бремерхафен или Роттердам.
Возможности этой ракеты Россия продемонстрировала в 2015 году, когда корабли из Каспийского моря обстреляли с ее помощью территории в Сирии
- поясняет МО ФРГ, поддерживая вывод Института Гудзона, эксперты которого рекомендуют воздерживаться от крупномасштабной обороны:
Вместо того чтобы пытаться вытеснить подводные лодки […] нужно перенести центр тяжести на проведение наступательных операций, чтобы не допустить размещения вражеских подлодок в пусковых локациях.