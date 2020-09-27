Американский флот получил новый эсминец «Арли Берк»

Эсминцы класса Arleigh Burke составляют костяк надводного флота ВМС США. Эти высокоэффективные многоцелевые корабли выполняют самые разнообразные операции – от военного присутствия в мирное время до обеспечения национальной безопасности

ВМС США ввели в строй ракетный эсминец USS Delbert D Black (DDG-119) типа Arleigh Burke в ходе соответствующей церемонии, прошедшей 26 сентября в Порт-Канаверал, Флорида.Новый корабль назван в честь первого мастер-главного старшины американского флота . Данное звание носит лишь один представитель матросов и петти-офицеров, который представляет и защищает их интересы в высшем руководстве вооружённых сил.DDG-119, ставший 68-м эсминцем УРО проекта «Арли Берк», был построен компанией Huntington Ingalls Industries в Паскагуле, штат Миссисипи. Он будет базироваться в Мейпорте (Флорида) вместе с однотипными кораблями USS The Sullivans (DDG 68), USS Lassen (DDG 82), USS Farragut (DDG 99), USS Thomas Hudner (DDG 116) и USS Paul Ignatius (DDG 117).- указывает издание Navy Recognition.Экипаж эсминца насчитывает 380 матросов и офицеров. Он вооружен пусковыми установками Mk 41 (по одной ПУ с 32 и 64 ячейками, 96 ракет RIM-66 SM-2, BGM-109 Tomahawk или RUM-139 VL-Asroc), одним 130-мм орудием, двумя 25-мм автоматическими пушками Mk 38, четырьмя 12.7-мм пулеметами, двумя трёхтрубными аппаратами Mk 32 с торпедами Mk 46 и одним 20-мм зенитным комплексом Phalanx CIWS.В качестве силовой установки используются 4 газотурбинных двигателя General Electric LM2500, развивающие максимальную скорость 31 узел.