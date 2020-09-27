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Американский флот получил новый эсминец «Арли Берк»

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ВМС США ввели в строй ракетный эсминец USS Delbert D Black (DDG-119) типа Arleigh Burke в ходе соответствующей церемонии, прошедшей 26 сентября в Порт-Канаверал, Флорида.


Новый корабль назван в честь первого мастер-главного старшины американского флота. Данное звание носит лишь один представитель матросов и петти-офицеров, который представляет и защищает их интересы в высшем руководстве вооружённых сил.

DDG-119, ставший 68-м эсминцем УРО проекта «Арли Берк», был построен компанией Huntington Ingalls Industries в Паскагуле, штат Миссисипи. Он будет базироваться в Мейпорте (Флорида) вместе с однотипными кораблями USS The Sullivans (DDG 68), USS Lassen (DDG 82), USS Farragut (DDG 99), USS Thomas Hudner (DDG 116) и USS Paul Ignatius (DDG 117).

Эсминцы класса Arleigh Burke составляют костяк надводного флота ВМС США. Эти высокоэффективные многоцелевые корабли выполняют самые разнообразные операции – от военного присутствия в мирное время до обеспечения национальной безопасности

- указывает издание Navy Recognition.

Экипаж эсминца насчитывает 380 матросов и офицеров. Он вооружен пусковыми установками Mk 41 (по одной ПУ с 32 и 64 ячейками, 96 ракет RIM-66 SM-2, BGM-109 Tomahawk или RUM-139 VL-Asroc), одним 130-мм орудием, двумя 25-мм автоматическими пушками Mk 38, четырьмя 12.7-мм пулеметами, двумя трёхтрубными аппаратами Mk 32 с торпедами Mk 46 и одним 20-мм зенитным комплексом Phalanx CIWS.

В качестве силовой установки используются 4 газотурбинных двигателя General Electric LM2500, развивающие максимальную скорость 31 узел.
50 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Вчера, 05:35 Новый
    -2
    Нет никого желания поздравлять противников! А как звучит семь футов под килем наоборот?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Вчера, 05:38 Новый
      +9
      Цитата: ASAD
      А как звучит семь футов под килем наоборот?

      вот так: большому кораблю-большая торпеда. yes
    2. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Вчера, 08:04 Новый
      +10
      Цитата: ASAD
      А как звучит семь футов под килем наоборот?

      Наверное - семь футов над клотиком
    3. Slon_on
      Slon_on Вчера, 10:24 Новый
      +1
      Семь рифов под киль!
    4. Подтекст
      Подтекст Вчера, 11:22 Новый
      +4
      Ничего так, внешний вид ...

    5. Комментарий был удален.
    6. Акс Мэтт
      Акс Мэтт Сегодня, 01:41 Новый
      0
      Скорейшего перехода из надводного в подводное положение laughing
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Вчера, 05:35 Новый
    +6
    Американский флот получил новый эсминец «Арли Берк»
    неприятно,но ничего не попишешь...
    1. Victor_B
      Victor_B Вчера, 05:37 Новый
      +3
      Цитата: Дедкастарый
      неприятно,но ничего не попишешь...

      К сожалению, неплохое корыто...
      Достойное.
      Могутное.
      Удачное.
      И мнооооого их...
      1. unhappy
        unhappy Вчера, 07:11 Новый
        +10
        Не корыто, полноценный боевой корабль. У нас подобный этому крейсером называют sad
        1. Victor_B
          Victor_B Вчера, 08:01 Новый
          -8
          Цитата: unhappy
          Достойное.
          Могутное.
          Удачное.
          И мнооооого их..

          И чем Вас такое определение не устроило?
          За "корыто" обиделись?
          Так я ещё и Ф-35 не иначе как Пингвином называю.
          Обидьтесь ещё раз.
          1. unhappy
            unhappy Вчера, 08:14 Новый
            +2
            Странный вы какой то, соболезную. sad
            Облить грязью то, что вам хотелось бы но недоступно, не по мужски, так бабы делают.
            1. Victor_B
              Victor_B Вчера, 08:37 Новый
              -5
              Цитата: unhappy
              Облить грязью то, что вам хотелось бы но недоступно

              Как же много грязи Вы увидели в словах:
              Достойное.
              Могутное.
              Удачное.
              И мнооооого их..
              Либерализьм он заразен!
              Толерантнее надо быть.
              Кстати, не могли бы Вы, заодно уж, просветить меня, серого, чем же так выдается (ну кроме цены) Ф-35 Пингвин?
              1. unhappy
                unhappy Вчера, 08:47 Новый
                +9
                Корытом можно назвать старое ржавое и грязное судно, место которому на корабельном кладбище. Это уничижительное определение, вот это словесная грязь!
                Вы, а не я, дали это определение новому, красивому кораблю с сильным вооружением. Вы не меня оскорбили, а корабль. Спросите любого моряка - есть ли у корабля душа и судьба?
                1. Сергей Аверченков
                  Сергей Аверченков Вчера, 09:13 Новый
                  -4
                  Что-то непонятное творится с комментариями - читаю про наши корабли - сплошной скулеж о сдвигах вправо, о неудачных конструкциях, о том что нужны совсем другие корабли... читаю про корабли потенциального противника -
                  "Достойное.
                  Могутное.
                  Удачное.
                  И мнооооого их.."
                  Вот честно не могу понять... может вы что-то подскажите?
                  1. Victor_B
                    Victor_B Вчера, 09:35 Новый
                    -2
                    Цитата: Сергей Аверченков
                    может вы что-то подскажите?

                    Только про себя...
                    Ну не поворачивается у меня язык технику врага хвалить.
                    А вот про достоинство её и вызываемые от этого опасения... Вай бы и не нот?
                    Свою технику могу и ругать и хвалить. В зависимости от.
                    Но вот безудержную хвальбу просто не выношу.
                    По кол-ву вымпелов достичь США даже СССР не мог.
                    По составу... я не флотский теоретик, да и не практик.
                    1. Сергей Аверченков
                      Сергей Аверченков Вчера, 09:47 Новый
                      +1
                      Как правило крайности не есть факт (у нас всё плохо, а у США отлично, как и наоборот), истина обычно где-то посредине. А вот в какую сторону начнет склонятся эта середина... Мне нравятся сообщения с доводами - почему это хорошо (или плохо), как надо сделать лучше и т.д. А "достойное, могутное"... ну что это за довод - лозунг.
                  2. unhappy
                    unhappy Вчера, 09:57 Новый
                    +6
                    Это называется реальность, этот сайт претендует на объективный анализ. Вам не нравится положение дел с кораблестроением? Мы этому не радуемся, если не поняли hi
                    1. Сергей Аверченков
                      Сергей Аверченков Вчера, 21:56 Новый
                      +1
                      Реальность? Если я в самом деле выкопаю дедушкин "максим"... вот это будет реальность. Я не моряк (с печки бряк) :), я специалист по оптико-электронной и квантово-электронной технике для летно-подъёмного состава (так назывался мой ВУС), но мне нравятся корабли, у меня даже лодка и мотор есть. :) И на вейкборде я могу, хоть и старый. Да ладно - лирическое отступление... А в самом деле у нас всё дерьмо и нам пора сдаваться на милость США? Всё? Конец? Ну вот тут я с вами не соглашусь - я подыхать буду, но грызть США, есть причина. Я один буду как авианосец. :) Забудьте про сайт, их много - умрет один-два это фигня - появятся другие.
                      1. unhappy
                        unhappy Сегодня, 07:07 Новый
                        0
                        Пожалуйста, прошу Вас! Не приписывайте другим людям слова, которые они никогда не говорили.
                        Я не встречал здесь на сайте никого, кто предлагал бы сдаться Америке. Не замечал высказываний "наши корабли дерьмо".
                        Хотите слить свой негатив - ищите либерастов там где они кучкуются , на своих сайтах. hi
                  3. НЕКСУС
                    НЕКСУС Вчера, 11:37 Новый
                    +8
                    Цитата: Сергей Аверченков
                    Вот честно не могу понять... может вы что-то подскажите?

                    Потому что на сегодняшний день,руководство нашей Необъятной по сути забило на флот в теме надводных кораблей океанской зоны от слова совсем.
                    Приведу пример...ТАРК Нахимов. Где он во флоте?Сколько лет его модернизируют?
                    Я вам напомню слова ДАМа,когда украинцы и немцы отказались нам поставлять силовые установки...он сказал-если понадобится,то и на фрегаты будем ставить ядерные СУ.
                    Понятно ,что ЯСУ на фрегат -это на сегодняшний день идиотия,но простите,а где так разрекламированный эсминец Лидер?
                    На Пересвет ,Буревесник,на Посейдон разработали и воткнули ядерную силовую установку,а вот на приличный эсминец ну НЕ ШМОГЛА.
                    В вопросе новых ПЛ тоже все очень туманно. Из новых проектов,относительно удачный-это Борей-А.Но и тут какая-то шляпа нарисовалась. Потому что за Бореем-А ,должен был уже закладываться Борей-Б.Но о нем благополучно забыли,решив клепать только Бореи с литерой А.
                    Про ВНЭУ я вообще молчу.Тут либо материться либо плакать.
                    Ну а мы клепаем Варшавянки,которым сто лет в четверг будет и во всех анонсах,ударив себя пяткой в грудь,гордо заявляем-американцы ее прозвали "Черная дыра". Но из этих уряколок мало кто смотрит на ТТХ даже модернизированной Варшавянки.А там и скорость не впечатляет,ни глубина погружения.Другими словами,Варшавянка -это не многоцелевик,и не охотник,а засадная ПЛ,заточенная на удары по берегу Калибрами,или для закрытия проливов.
                    И последнее...просто потрудитесь и гляньте количественную и качественную убыль кораблей и ввод новых,а так же тех кораблей,которые ГОДАМИ ждут ремонта или модернизацию. Там все еще печальнее.
                    И это все не скулеж,а действительность,выхода из которой пока не видать.
                    1. Сергей Аверченков
                      Сергей Аверченков Вчера, 22:20 Новый
                      +1
                      Да, я знаю, вам не нравится руководство, читал ваши сообщения. Но видите-ли в чем дело... постараюсь быть объективным - первое что мы должны восстановить это сухопутные или флот? Это просто - вы президент России, что бы вы восстановили в первую очередь? Да, флот отстаёт, но как мне кажется надо сначала укрепить то что наиболее важное для нас. А наиболее важное это стратегические ракеты, это тот же посейдон, это авангард и еще что-то, хрен поймешь. Это вроде есть. И пока есть, не кто не рыпнется.
                      1. Ryusey
                        Ryusey Сегодня, 08:14 Новый
                        0
                        А какие угрозы, на настоящий момент, есть на суше требующие кардинального роста сухопутных войск? Где располагается основной противник? Что опаснее, появление одной бронетанковой дивизии США на наших границах или подобравшиеся "в плотную" к нам РПКСН противника с БР оснащенными гиперзвуковыми боевыми частями, тем самым резко сокращая подлетное время в плоть до критических параметров? Имеет ли роль мобильный резерв из 1000+/- самолетов с элитными экипажами , в грядущих баталиях?
                        Ответьте на эти вопросы и всё станет ясно.
                    2. Лара Крофт
                      Лара Крофт Сегодня, 00:45 Новый
                      0
                      Цитата: НЕКСУС
                      Цитата: Сергей Аверченков
                      Вот честно не могу понять... может вы что-то подскажите?

                      Потому что на сегодняшний день,руководство нашей Необъятной по сути забило на флот в теме надводных кораблей океанской зоны от слова совсем.

                      У меня в диване лежит старый журнал "ЗВО" 89-го года, так там в одной из статей была написана стратегия развития ВМФ НОАК, согласно ей они проходят сейчас этап строительства ВМФ дальней морской зоны, а о создании океанского ВМФ они только сейчас задумываются....и делают предпосылки для его строительства...
                      Да и логично рассуждать если, чтобы построить РФ океанский ВМФ, нужна необходимая судостроительная база, а ее еще не создали, верфи только строятся и модернизируются старые, а чтобы их можно было окупить нужны строить гражданские суда из ничего чего-то просто так не появится...
                      Другими словами,Варшавянка -это не многоцелевик,и не охотник,а засадная ПЛ,заточенная на удары по берегу Калибрами,или для закрытия проливов.

                      Большего от нее никто не требует, для океанской зоны есть ПЛА / ПЛАРК...
                      У США нет, а британцы после окончания ХВ отказались от от своих ПЛ с обычной ЭУ...
                      потрудитесь и гляньте количественную и качественную убыль кораблей и ввод новых,а так же тех кораблей,которые ГОДАМИ ждут ремонта или модернизацию. Там все еще печальнее

                      Странный Вы какой-то убыль идет за счет кораблей построенных в СССР, откуда новым взяться, если Программу обновления корабельного состава приняли относительно недавно...
                      У нас даже при Союзе все БДК и многие вспомогательные суда ВМФ строились в ГДР или ПНР....
                  4. Лара Крофт
                    Лара Крофт Сегодня, 00:25 Новый
                    0
                    Цитата: Сергей Аверченков
                    Что-то непонятное творится с комментариями - читаю про наши корабли - сплошной скулеж о сдвигах вправо, о неудачных конструкциях, о том что нужны совсем другие корабли... читаю про корабли потенциального противника -
                    "Достойное.
                    Могутное.
                    Удачное.
                    И мнооооого их.."

                    Вы не понимаете
                    корабли потенциального противника
                    "это другое..."
          2. Евгений Гончаров (smoogg)
            Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 11:55 Новый
            +1
            > Обидьтесь ещё раз

            последний хлеб у русских патриотов отбирают, демоны
        2. НЕКСУС
          НЕКСУС Вчера, 09:32 Новый
          -7
          Цитата: unhappy
          Не корыто, полноценный боевой корабль. У нас подобный этому крейсером называют sad

          У нас подобное этому называется фрегатом. Берку до крейсера дорасти надо.
          1. unhappy
            unhappy Вчера, 09:52 Новый
            +3
            Водоизмещение и автономность схожие, у нас три таких крейсера ( корабль дальней морской зоны).
            Вооружение схожее - 96 пусковых ячеек для ракет, такое фрегат не потянет. Фрегат по определению корабль для охранения с оптимизацией оружия для обороны. Берк будет охранять базы?
            Скорость, нынче фрегаты примерно на 27 узлов делают. Крейсера ходят быстрее.
            Итак далее..
          2. voyaka uh
            voyaka uh Вчера, 11:14 Новый
            +9
            Этот Берк водоизмещением 9,300 т, и длиной 160 м.
            Крейсера класса Тикондерога длиной 173 м.
            Так что, последние Берки (их длина увеличена) явно тянут на
            титул "крейсер".
            1. Лара Крофт
              Лара Крофт Сегодня, 00:48 Новый
              -1
              Цитата: voyaka uh
              Этот Берк водоизмещением 9,300 т, и длиной 160 м.
              Крейсера класса Тикондерога длиной 173 м.
              Так что, последние Берки (их длина увеличена) явно тянут на
              титул "крейсер".

              Так они и создавались взамен дорогим (даже для США) КР УРО типа "Тикондерога" (если не ошибаюсь 26 шт. построили за годы ХВ), т.с. бюджетный вариант...
          3. Ryusey
            Ryusey Сегодня, 08:17 Новый
            0
            Не знаю как и куда расти Берку, а вот вам еще расти и расти...
    2. ВАШ
      ВАШ Вчера, 06:19 Новый
      +3
      Неприятно другое:
      Две независимые группы специалистов предложили США иметь флот от 480 до 534 кораблей. Ближайшие планы - увеличение к 2030 году ВМС до 355 кораблей.

      по мнению главы Пентагона, 355 кораблей может не хватить для противостояния России и Китаю, поэтому он призвал еще более нарастить силы ВМС США.

      Вот это неприятно, что они постоянно наращивают свои морские силы оснащая их дальнобойными высокоточными боеприпасами.
      1. Лелёк
        Лелёк Вчера, 17:24 Новый
        0
        Цитата: ВАШ
        Вот это неприятно, что они постоянно наращивают свои морские силы оснащая их дальнобойными высокоточными боеприпасами.

        hi
        Ну, так имидж "первой" державы надо поддерживать. Денег на это не жалеют, благо, что станок печатает без выходных и перерывов на сон. А уж о том, где ещё не торчал нос козлобородого Сэма, молчу и отдаю прерогативу "официальным лицам Пентагона":
      2. Ryusey
        Ryusey Сегодня, 08:17 Новый
        0
        Угу на Китай зубища точат и не только).
  3. Mouse
    Mouse Вчера, 05:44 Новый
    -9
    Беда.... трепещите, маяки.... wassat
  4. Эррр
    Эррр Вчера, 06:03 Новый
    +5
    Из текста статьи:
    Он вооружен... двумя торпедными аппаратами Mk 46 (каждый с тремя ячейками)...
    Уважаемый автор, данный эсминец вооружён трёхтрубными (при чём тут три ячейки? what) торпедными аппаратами Mk 32, а Mk 46 - это те торпеды, что из энтих аппаратов выскакивают. smile
  5. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 06:59 Новый
    +2
    Читал, что на последнюю модификацию "Берков" не будут "Фаланкс" ставить.. Ан нет, ставят...
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 08:01 Новый
      +7
      Это еще старичок с незначительными обновлениями - Flight IIA TI.

      Еще 6 кораблей по этому проекту сдадут.

      Последняя модификация это Flight III - головной DDG-125 уже год строят.
  6. гильза
    гильза Вчера, 07:29 Новый
    -1
    А где можно послушать /почитать об эффективности "кинжала" по надводным маневрирующим?
    1. Евгений Гончаров (smoogg)
      Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 22:51 Новый
      0
      Россию 24 не переключайте просто, со временем расскажут
      1. гильза
        гильза Сегодня, 02:35 Новый
        0
        Прекрасный ресурс. Спасибо за совет,но там уже рассказали. "Может попасть в корабль" как то не особо полный "вывод". Вот интересуюсь,может есть более полное мнение...
  7. Avior
    Avior Вчера, 08:19 Новый
    +2
    Калибр то подправьте на 127 мм.
    Приблизительно то оно 130 smile , но глаз режет.
  8. фа2998
    фа2998 Вчера, 11:30 Новый
    +7
    Как говорил Задорнов-"какие они тупые"-уже 68 эсминец построили. request Кстати,тут многие утверждали ,что такие.корабли уже не нужны lol .На деньги с одного эсминца можно понастроить 10-15 разных корветов и МРК река-море.Как наши делают! Надо им из ГШ ВМФ нужно послать нашего адмирала консультантом. laughing hi
  9. RealPilot
    RealPilot Вчера, 14:06 Новый
    0
    А они еще не достигли вершин толерантности, непорядок! angry

    Я уж думал, что Delbert D BLACK будет ЧЕРНЫМ wassat bully belay
    Но нет, белый и традиционный! Так вот, пора бы им менять кадры. Чем чернее, тем лучше...

    С другой стороны, пиратские флаги уже на эсминцах США мы видели... Правильным путем идут товарищи.
  10. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Вчера, 15:21 Новый
    -4
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Сергей Аверченков
    Вот честно не могу понять... может вы что-то подскажите?

    Потому что на сегодняшний день,руководство нашей Необъятной по сути забило на флот в теме надводных кораблей океанской зоны от слова совсем.
    Приведу пример...ТАРК Нахимов. Где он во флоте?Сколько лет его модернизируют?
    Я вам напомню слова ДАМа,когда украинцы и немцы отказались нам поставлять силовые установки...он сказал-если понадобится,то и на фрегаты будем ставить ядерные СУ.
    Понятно ,что ЯСУ на фрегат -это на сегодняшний день идиотия,но простите,а где так разрекламированный эсминец Лидер?
    На Пересвет ,Буревесник,на Посейдон разработали и воткнули ядерную силовую установку,а вот на приличный эсминец ну НЕ ШМОГЛА.
    В вопросе новых ПЛ тоже все очень туманно. Из новых проектов,относительно удачный-это Борей-А.Но и тут какая-то шляпа нарисовалась. Потому что за Бореем-А ,должен был уже закладываться Борей-Б.Но о нем благополучно забыли,решив клепать только Бореи с литерой А.
    Про ВНЭУ я вообще молчу.Тут либо материться либо плакать.
    Ну а мы клепаем Варшавянки,которым сто лет в четверг будет и во всех анонсах,ударив себя пяткой в грудь,гордо заявляем-американцы ее прозвали "Черная дыра". Но из этих уряколок мало кто смотрит на ТТХ даже модернизированной Варшавянки.А там и скорость не впечатляет,ни глубина погружения.Другими словами,Варшавянка -это не многоцелевик,и не охотник,а засадная ПЛ,заточенная на удары по берегу Калибрами,или для закрытия проливов.
    И последнее...просто потрудитесь и гляньте количественную и качественную убыль кораблей и ввод новых,а так же тех кораблей,которые ГОДАМИ ждут ремонта или модернизацию. Там все еще печальнее.
    И это все не скулеж,а действительность,выхода из которой пока не видать.

    Шеф всё пропало! У них 68 берков....
    Да пусть хоть до 1000 шт наклепают, это не наше горе, им нужно заморские резиденции окучивать, у нас такой проблемы нет. И влезать в эту гонку не нужно, для уничтожения ос жгут гнёзда ос, а не гоняются за осами.
    1. Ryusey
      Ryusey Сегодня, 08:20 Новый
      0
      А силенки у вас есть гнёзда жечь, или как обычно за вас это должны другие делать?)
  11. Бензорез
    Бензорез Вчера, 17:43 Новый
    -2
    В свете стэлз мероприятий, какой-то йон не стэлз.
    Как-то это не по фен-шую...
    А ну, как какая-нибудь "Варшавянка" шарахнет по нём чем-нибудь крупнее гири... По старой памяти. В акватории Черного моря. Вот это будет поворот...
  12. hiller
    hiller Вчера, 18:27 Новый
    0
    Новость не из приятных.
  13. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 00:21 Новый
    -1
    Он вооружен пусковыми установками Mk 41 (по одной ПУ с 32 и 64 ячейками, 96 ракет RIM-66 SM-2, BGM-109 Tomahawk или RUM-139 VL-Asroc), одним 130-мм орудием, двумя 25-мм автоматическими пушками Mk 38, четырьмя 12.7-мм пулеметами, двумя трёхтрубными аппаратами Mk 32 с торпедами Mk 46 и одним 20-мм зенитным комплексом Phalanx CIWS.

    Вот и добрэ..средств ПВО почти нет fellow
    1. Ryusey
      Ryusey Сегодня, 08:23 Новый
      0
      96 ракет RIM-66, SM-2, -это нет ПВО?! А по большому для ПВО и ПЛО есть союзники (бриты, япы и т.д.
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 08:49 Новый
        0
        Цитата: Ryusey
        96 ракет RIM-66, SM-2, -это нет ПВО?!

        В статье вроде по русски написано всего 96 разных классов....по Вашему в шахтах вертикального пуска будут только ЗУР?
        Лучше бы они ПКР туда запихали бы....как с ВМС НОАК они в Южно-Китайском море будут воевать обороняясь одними ЗУР...и нанося удары по берегу КР МБ? А чем будут бороться с 60 китайскими корветами УРО, а ведь у КНР идет программа и строительства эсминцев УРО...