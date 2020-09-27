В военных вузах России началась подготовка экипажей танков Т-14 «Армата»

Стало известно о новой программе для курсантов военных вузов России, в которых ведётся подготовка танкистов.
По информации ТАСС, новая программа предусматривает подготовку экипажей для новейших российских танков Т-14 «Армата». Подготовка по новым программам осуществляется в НВВКУ (Новосибирском высшем военном командном училище), а также в Омском автобронетанковом инженерном институте.
Первая партия специальных тренажёров была поставлена в Омский военный институт ещё в конце прошлого года, после аналогичные тренажёры для подготовки экипажей танков Т-14 «Армата» получил и вуз в Новосибирске.
Помимо обучения управлению танками нового поколения идёт и подготовка специалистов по техническому обслуживанию этих боевых машин.
Собеседник ТАСС сообщил о том, что этой осенью (в октябре) специальный компьютерный класс и динамический тренажёр получит и КВТКУ (Казанском высшее танковое командное училище). Там тоже начнётся подготовка экипажей танков Т-14 «Армата».
Напомним, что Т-14 «Армата» - единственный в мире на сегодняшний день танк нового поколения. Конструкция танка предусматривает размещение экипажа не в башне, а специальном, хорошо защищённом, отсеке. Танк оснащается разнообразными средствами бортовой электроники, включая новейшие системы управления огнём, ходом, поиском целей.