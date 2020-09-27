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В военных вузах России началась подготовка экипажей танков Т-14 «Армата»

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Стало известно о новой программе для курсантов военных вузов России, в которых ведётся подготовка танкистов.


По информации ТАСС, новая программа предусматривает подготовку экипажей для новейших российских танков Т-14 «Армата». Подготовка по новым программам осуществляется в НВВКУ (Новосибирском высшем военном командном училище), а также в Омском автобронетанковом инженерном институте.

Первая партия специальных тренажёров была поставлена в Омский военный институт ещё в конце прошлого года, после аналогичные тренажёры для подготовки экипажей танков Т-14 «Армата» получил и вуз в Новосибирске.

Помимо обучения управлению танками нового поколения идёт и подготовка специалистов по техническому обслуживанию этих боевых машин.
Собеседник ТАСС сообщил о том, что этой осенью (в октябре) специальный компьютерный класс и динамический тренажёр получит и КВТКУ (Казанском высшее танковое командное училище). Там тоже начнётся подготовка экипажей танков Т-14 «Армата».

Напомним, что Т-14 «Армата» - единственный в мире на сегодняшний день танк нового поколения. Конструкция танка предусматривает размещение экипажа не в башне, а специальном, хорошо защищённом, отсеке. Танк оснащается разнообразными средствами бортовой электроники, включая новейшие системы управления огнём, ходом, поиском целей.
54 комментария
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  1. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 08:25 Новый
    +30
    Очень приятная новость. Учиться, учиться, а потом на полигон. good
    1. Инсургент
      Инсургент Вчера, 08:31 Новый
      +21
      По информации ТАСС, новая программа предусматривает подготовку экипажей для новейших российских танков Т-14 «Армата». Подготовка по новым программам осуществляется в НВВКУ (Новосибирском высшем военном командном училище), а также в Омском автобронетанковом инженерном институте.

      Первая партия специальных тренажёров была поставлена в Омский военный институт ещё в конце прошлого года, после аналогичные тренажёры для подготовки экипажей танков Т-14 «Армата» получил и вуз в Новосибирске.

      Помимо обучения управлению танками нового поколения идёт и подготовка специалистов по техническому обслуживанию этих боевых машин.
      Собеседник ТАСС сообщил о том, что этой осенью (в октябре) специальный компьютерный класс и динамический тренажёр получит и КВТКУ (Казанском высшее танковое командное училище). Там тоже начнётся подготовка экипажей танков Т-14 «Армата».


      Размах программы обучения говорит сам за себя.

      АРМАТЕ — БЫТЬ В ВОЙСКАХ ! good
      1. svp67
        svp67 Вчера, 15:42 Новый
        +2
        Цитата: Инсургент
        АРМАТЕ — БЫТЬ В ВОЙСКАХ !

        Причем в разных вариантах.
        Так понимаю, что в Казани будут готовить на танк - Т-14 "Армата", в Новосибирске на БМП - Т-15 "Армата", а в Омске будут готовить зампотехов на эту технику...
  2. Pastor
    Pastor Вчера, 08:27 Новый
    +18
    Раз поставили, значит в долгую. Значит эта платформа и сам танк все же будут в войсках в должном количестве и достаточно скоро.
    1. g1v2
      g1v2 Вчера, 14:10 Новый
      +3
      Будет. Сначала небольшими кол-вами, потом по мере выбывания и устаревания т72б3 и т80бвм, армат будет все больше. Первая партия уже изготавливается. Вроде бригадный комплект т14 и т15.
  3. Victor_B
    Victor_B Вчера, 08:28 Новый
    +9
    С лютым интересом бы ознакомился с тренажером...
    (Я не шпион. Я просто любопытный.)
    Это как же можно было бы щёки надувать в качестве икперда!
    1. Mouse
      Mouse Вчера, 09:04 Новый
      +7
      Любопытство не порок.....
      1. sabakina
        sabakina Вчера, 09:55 Новый
        +2
        Цитата: Mouse
        Любопытство не порок.....

  4. El Dorado
    El Dorado Вчера, 08:32 Новый
    +9
    Это означает лишь одно: Т-14 в войсках будет!
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Вчера, 09:14 Новый
      +6
      Цитата: El Dorado
      Это означает лишь одно: Т-14 в войсках будет!

      Это означает,что Т-14,и видимо Т-15 прошли войсковые испытания и с учетом результатов ,подготовлена программа обучения.
      Следовательно,думаю,в скором времени УВЗ выпустит первую партию Т-14 для ВС,в конечном серийном варианте. И в этой связи интересно количество первой партии.
      1. ВАШ
        ВАШ Вчера, 09:57 Новый
        0
        Если о проведении испытаний ракетного вооружения сообщают, то о танках тем более, но сообщений на сайте МО не было.
        1. Albert1988
          Albert1988 Вчера, 20:32 Новый
          0
          Цитата: ВАШ
          но сообщений на сайте МО не было.

          Даже если предположить, что испытания пока полностью не завершились, это не значит, что уже показан хороший результат, достаточный для положительного решения)
      2. venik
        venik Вчера, 12:24 Новый
        +2
        Цитата: НЕКСУС
        Следовательно,думаю,в скором времени УВЗ выпустит первую партию Т-14 для ВС,в конечном серийном варианте.

        =========
        Ну, не будем говорить "конечный" - у этой машины огромный модернизационный потенциал! Думаю - лучше сказать "начальном серийном варианте"!
  5. cniza
    cniza Вчера, 08:33 Новый
    +2
    Помимо обучения управлению танками нового поколения идёт и подготовка специалистов по техническому обслуживанию этих боевых машин.


    Честно я думал их уже готовят или только начинают?
    1. Инсургент
      Инсургент Вчера, 08:40 Новый
      +3
      Цитата: cniza
      Честно я думал их уже готовят или только начинают?

      В общем-то,это и не столь важно. Главное,что процесс необратимо запущен.
      1. 113262а
        113262а Вчера, 10:01 Новый
        +4
        Запущен-это когда тренажеры появятся в учебках типа Елани и Чебаркуля! Тренажеры т-80 в Казани появились на 4 года раньше учебок,когда 219 осваивали. Так что-в войска пойдут года через три-пять Арматы!
        1. Инсургент
          Инсургент Вчера, 10:16 Новый
          +2
          Цитата: 113262а
          Запущен-это когда тренажеры появятся в учебках типа Елани и Чебаркуля! Тренажеры т-80 в Казани появились на 4 года раньше учебок,когда 219 осваивали. Так что-в войска пойдут года через три-пять Арматы!


          А какой срок обучения офицеров в училищах ? Ведь не год,и не два... Как раз ко времени поспеют...
        2. Собеседник
          Собеседник Вчера, 10:50 Новый
          +3
          Тренажеры т-80 в Казани появились на 4 года раньше учебок,когда 219 осваивали.

          Правильно считаете. Но и офицера в Казани учили 4 года. А значит к выпуску первой партии офицеров из училища, из учебок начали выходить механики - водители, наводчик - операторы и командиры машин.
        3. 1976AG
          1976AG Вчера, 12:27 Новый
          +3
          Цитата: 113262а
          Запущен-это когда тренажеры появятся в учебках типа Елани и Чебаркуля! Тренажеры т-80 в Казани появились на 4 года раньше учебок,когда 219 осваивали. Так что-в войска пойдут года через три-пять Арматы!

          То есть два учебных центра это процесс еще не запущен ? Тогда вы просто не хотите видеть очевидного.
    2. Mouse
      Mouse Вчера, 09:07 Новый
      +5
      Честно я думал их уже готовят или только начинают?

      Главное... что бы, когда их подготовили, машины были уже в строю..... hi
      1. cniza
        cniza Вчера, 11:58 Новый
        +3
        Очень на это надеюсь , а лучше раньше подготовить... hi
      2. venik
        venik Вчера, 12:31 Новый
        +1
        Цитата: Mouse
        Главное... что бы, когда их подготовили, машины были уже в строю.....

        =======
        А КАК машины могут быть "в строю", когда к ним еще экипажей нет? Получается "телега впереди лошади"??
        Тут лучше сперва экипажи подготовить, а потом к ним машины подогнать (тут главное - чтобы временной разрыв был минимальный!).
        1. Русь
          Русь Вчера, 14:15 Новый
          +4
          Броня крепка
          и танки наши быстры,
          И наши люди мужеством полны ...
  6. Ded_Mazay
    Ded_Mazay Вчера, 08:34 Новый
    +8
    Ну вот, как много раз говорилось, караван идет - работа движется. Интересно, где все эти горлопаны, оравшие что "все это распил", "Т-14 в войсках не будет" и т.д.?
    1. Инсургент
      Инсургент Вчера, 08:37 Новый
      +6
      Цитата: Ded_Mazay
      Интересно, где все эти горлопаны, оравшие что "все это распил", "Т-14 в войсках не будет" и т.д.?

      Как где ? Здесь,не высовываясь,втихую минусуют yes

      Были и есть,и никуда не денутся. Не удалось обгадить "Армату",переключатся на что-нибудь другое...
    2. Hermit21
      Hermit21 Вчера, 10:14 Новый
      +2
      Прикинулись ветошью до новой "перемоги"
    3. _Ugene_
      _Ugene_ Вчера, 10:20 Новый
      -5
      можно подумать у нас уже тысяча т-14 в войсках, там может 30 курсантов набрали а вы радуетесь непонятно чему, "процесс пошёл", ага он уже сколько лет пошёл? до сих пор непонятно в какую сторону
      1. Hermit21
        Hermit21 Вчера, 10:38 Новый
        +6
        Нужно кровь из носу сделать 1000 "сырых" танков, не до конца прошедших испытания, без подготовленных экипажей, материально технической базы только потому, что так хочется?
      2. Ded_Mazay
        Ded_Mazay Вчера, 10:56 Новый
        +4
        Есть такая поговорка: "дуракам полработы не показывают". И сдается мне что она совершенно верная. Ну, по крайней мере, если судить по недовольному (непонятно правда чем) бурлению, творящемуся в каждой посвященной ей статье.
        1. Paranoid50
          Paranoid50 Вчера, 15:00 Новый
          -2
          Цитата: Ded_Mazay
          если судить по недовольному (непонятно правда чем) бурлению, творящемуся в каждой посвященной ей статье.

          Дык, мещане-с... yes laughing
      3. НЕКСУС
        НЕКСУС Вчера, 11:55 Новый
        0
        Цитата: _Ugene_
        можно подумать у нас уже тысяча т-14 в войсках, там может 30 курсантов набрали а вы радуетесь непонятно чему, "процесс пошёл", ага он уже сколько лет пошёл? до сих пор непонятно в какую сторону

        А создание не просто нового танка,а целой универсальной платформы-это процесс не быстрый.Это вам не по карманам мелочь тырить.Вот вам некоторый экскурс в историю про танкостроение,чтоб вы хоть имели представление...
        1. _Ugene_
          _Ugene_ Вчера, 12:36 Новый
          -4
          это всё и так понятно, не понятно чему вы радуетесь? его уже сколько лет по парадам возят а в войсках как не было так и нет, так "процесс не быстрый" может ещё лет десять будет длиться, очень вероятно что их совсем массово закупать не будут, т.к. танк получился очень дорогой (что не удивительно) а денег в бюджете нет, дефицит только растёт, а вы всё аплодируете, процесс пошёл, нечему радоваться пока не будет реальный результат
          1. Albert1988
            Albert1988 Вчера, 20:35 Новый
            +1
            Цитата: _Ugene_
            его уже сколько лет по парадам возят а в войсках как не было так и нет, так "процесс не быстрый" может ещё лет десять будет длиться

            Парады - это дело десятое, главное, что его уже который год по полигонам катают! И, судя по данным из статьи, решение по машине положительное...
        2. Astra wild
          Astra wild Вчера, 12:36 Новый
          +2
          Спасибо Вам за видео. Посмотрела с интересом
  7. Грибок
    Грибок Вчера, 08:41 Новый
    +1
    Процес пошёл!
  8. Zug
    Zug Вчера, 08:45 Новый
    +2
    Новость то хорошая...По настоящему...
  9. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 09:18 Новый
    +4
    Отлично! Концепция "Арматы" медленно, но уверенно поползла в ВС РФ.
    В ХХI веке, наши конструкторы снова подтвердили, что являются законодателями танковой моды и скорее всего, это только начало!
  10. Алекс2048
    Алекс2048 Вчера, 09:40 Новый
    +1
    Напомним, что Т-14 «Армата» - единственный в мире на сегодняшний день танк нового поколения.

    Лучше бы напомнили когда и в каких количествах этот танк поступает в строевые части. request
    1. Собеседник
      Собеседник Вчера, 10:55 Новый
      +3
      Лучше бы напомнили когда и в каких количествах этот танк поступает в строевые части. request

      Всему свое время.
  11. iouris
    iouris Вчера, 09:46 Новый
    +2
    Компьютерная игра нового поколения? Вот бы поиграть. А какие системные требования?
    1. Albert1988
      Albert1988 Вчера, 20:36 Новый
      0
      Цитата: iouris
      А какие системные требования?

      Это не важно - у нас с вами дома подходящего "железа" нема...
  12. А Вам Зачем
    А Вам Зачем Вчера, 10:00 Новый
    +2
    К окончанию обучения глядишь и в войсках Армата появится в достаточном количестве
  13. сталевар
    сталевар Вчера, 10:18 Новый
    +5
    Была информация о модернизации танка Т-72, более двух тысячах. Поэтому эта новость в двойне приятней. Значит проект Армата не закроют!
  14. Astra wild
    Astra wild Вчера, 12:01 Новый
    +1
    У меня мальчик учиться в Омском автобронетанковом
  15. Astra wild
    Astra wild Вчера, 12:12 Новый
    0
    Цитата: Алекс2048
    Напомним, что Т-14 «Армата» - единственный в мире на сегодняшний день танк нового поколения.

    Лучше бы напомнили когда и в каких количествах этот танк поступает в строевые части. request

    Мой мальчик уклончиво отзывается об"Армате",а ему верю
    Он себе в кумиры выбрал Катукова и Богданова
    1. Albert1988
      Albert1988 Вчера, 20:37 Новый
      0
      Цитата: Astra wild
      Мой мальчик уклончиво отзывается об"Армате",а ему верю

      Уклончиво в каком смысле? Может ему подписка о неразглашении мешает говорить прямо?
      1. Astra wild
        Astra wild Вчера, 20:55 Новый
        0
        Возможно, он не в восторге от него, возможно,мало знает .
        Лично мне Армата или любой другой танк, интересен лишь одним: насколько мой мальчик будет там защищён
        1. Таврик
          Таврик Вчера, 21:03 Новый
          +3
          Лучше всего Ваш мальчик будет защищён в нормальном гражданском офисе. Или на предприятии.
        2. Albert1988
          Albert1988 Вчера, 21:19 Новый
          0
          Цитата: Astra wild
          Возможно, он не в восторге от него, возможно,мало знает .

          Ну как сказать - мой батя тоже очень уклончиво отвечает, когда я спрашиваю его. чем сейчас занят его завод, потому, что если какая инфа утечет, то того, по чьей вине она утекла, найдут весьма быстро...
  16. Вихорь
    Вихорь Вчера, 12:19 Новый
    +1
    Интересно, какой будет серийная "Армата"..?
  17. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Вчера, 12:44 Новый
    +2
    Читал что на вооружение поступят в конце этого года или начале следующего, посмотрим.
    А ещё (mil.ru):
    На базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа в поселке Мулино Нижегородской области будет создан уникальный учебный центр танковых войск.

    Отдельный учебный центр будет создан для переподготовки танковых экипажей в условиях накопленного современного опыта учебно-боевой подготовки округа, а также новейшей программы обучения танковых экипажей для выступления на международных соревнованиях АрМИ «Танковый биатлон».

    Подготовка экипажей будет включать в себя теоретические и практические занятия на новой тренажерной базе, отработку новых комплексных упражнений стрельб на полигоне.

    Открытие нового учебного центра планируется до конца 2020 года и позволит создать новый подход к переобучению танкистов в составе экипажей и танковых взводов.
  18. Astra wild
    Astra wild Вчера, 20:48 Новый
    0
    Цитата: Mouse
    Любопытство не порок.....

    А большое свинство. Мы так в детстве говорили,а сами были любопытные до предела
  19. Таврик
    Таврик Вчера, 21:02 Новый
    +1
    Я так понимаю, что для подготовки командиров и инженеров эти два ВВУЗах необходимо оснастить хотя бы восьмью Арматами. По четыре в каждый. Плюс в Казань штуки три (взвод). Ну и в учебку, где будут готовить экипажи тоже штук шесть. Итого 17 Армат. А сколько их всего запланировано на будущий год?
    Не понял, почему Казань, как кузницу танкистов, оснащают в последнюю очередь.
  20. Mimino
    Mimino Сегодня, 07:41 Новый
    0
    Ну что же, с почином!