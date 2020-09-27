Военное обозрение
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От «дружественного огня» до захвата: потери военной авиации за последнее время

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Предыдущий обзор по потерям среди летательных аппаратов был опубликован 6 сентября. Спустя три недели накопилось достаточно информации, чтобы подвести новые нелицеприятные итоги.


10 сентября в интернет-сети появились фотографии вертолёта Ми-8 Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифом Хафтаром, который был захвачен в западном Сирте силами противостоящего ему режима. Совершив вынужденную посадку, пилот ЛНА скрылся с места происшествия. На снимках видны повреждения фюзеляжа и кабины. Точная дата инцидента не известна.

От «дружественного огня» до захвата: потери военной авиации за последнее время

Ми-8


15 сентября истребитель JF-17 Block II пакистанских ВВС потерпел крушение недалеко от Пинди-Геба, провинция Пенджаб, во время выполнения обычной учебной миссии. Пилот благополучно катапультировался. При этом впервые было использовано новое кресло PK16LE разработки британской компании Martin-Baker, в которой заявили, что «они никогда не празднуют потерю какого-либо самолета, но первое успешное катапультирование любой модификации кресел дает им огромное чувство гордости за свою продукцию и спасенную жизнь пилота». Причиной аварии стало, по всей видимости, попадание птицы в двигатель.


JF-17


16 сентября стало известно о крушении вертолета филиппинских ВВС Sikorsky S-76, полёт которого проходил при неблагоприятных погодных условиях. Два пилота и два члена экипажа получили смертельные ранения.

22 сентября в ходе планового учебно-тренировочного полета, проходившего в Тверской области, в результате «дружественного огня» российским истребителем Су-35 из пушки был сбит Су-30 ВКС РФ. Пилоты обстрелянного самолёта катапультировались и благополучно приземлились.

23 сентября появились сообщения о потери в районе авиабазы Эль-Джуфра вертолёта Ливийской национальной армии неизвестной модели. Как заявляли СМИ, винтокрылая машина перевозила боеприпасы, когда произошёл взрыв. По информации ряда изданий, находившиеся на борту четыре бойца российской ЧВК погибли.

24 сентября в провинции Баглан из-за технической неисправности разбился многоцелевой вертолёт MD530F Cayuse Warrior ВВС Афганистана. Погибли оба члена экипажа. Вертолёты именно этой модели, производимой в США, постепенно стали основной ударной силой армейской авиации Афганистана, постепенно вытеснив российские винтокрылые машины.


Cayuse Warrior


25 сентября во двор жилого дома недалеко от Лозницы упал истребитель МиГ-21 сербских ВВС. В результате крушения погиб пилот, один человек на земле был ранен. Инцидент произошёл на фоне многочисленных учебных полетов, проходящих в рамках подготовки к крупным военным учениям «Сотрудничество-2020», запланированным на октябрь.


МиГ-21


25 сентября вблизи авиабазы Чугуев на подлете к взлетно-посадочной полосе потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-26Ш ВВС Украины, осуществлявший перевозку курсантов Харьковского университета ВВС. Машина с одним нерабочим двигателем упала на обочину дороги и загорелась. 26 человек погибли.


Ан-26




Как видно, число различного рода происшествий с военной авиацией в сентябре велико. Откровенное сожаление вызывает то, что нередко в ситуацию вмешивается пресловутый человеческий фактор.
Использованы фотографии:
https://fighterjetsworld.com/
11 комментариев
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  1. тлауикол
    тлауикол Вчера, 08:44 Новый
    +7
    сейчас армяне заявляют об уничтожении двух вертолетов и трех бпла азербайджанцев с утра...
    1. Инсургент
      Инсургент Вчера, 08:47 Новый
      +5
      22 сентября в ходе планового учебно-тренировочного полета, проходившего в Тверской области, в результате «дружественного огня» российским истребителем Су-35 из пушки был сбит Су-30 ВКС РФ. Пилоты обстрелянного самолёта катапультировались и благополучно приземлились.


      Об этом много и достаточно подробно писала пресса и в частности ВО.

      В свою очередь,по уточнённой информации от МО РФ, Су-30 получил пять попаданий 30мм боеприпасов выпущенных из авиационной пушки в хвостовую часть,и в результате чего полностью потерял управление ...
    2. Пессимист22
      Пессимист22 Вчера, 08:48 Новый
      +3
      Я тоже читал что типа 2 вертолета и три беспилотника сбили армяне.
      1. Инсургент
        Инсургент Вчера, 09:15 Новый
        +4
        25 сентября вблизи авиабазы Чугуев на подлете к взлетно-посадочной полосе потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-26Ш ВВС Украины, осуществлявший перевозку курсантов Харьковского университета ВВС.


        По уточняемым,и пока не официальным данным, самолёт использовался не для перевозки курсантов, а как "летающая парта",на которой , в кресле второго пилота курсанты поочерёдно сменяя друг-друга ,во время учебного полёта под руководством пилота-инструктора, проходили лётную практику...
  2. avia12005
    avia12005 Вчера, 08:47 Новый
    +4
    К сожалению, где есть авиация, там есть аварии и катастрофы...
  3. Ольгович
    Ольгович Вчера, 08:48 Новый
    -3
    был сбит Су-30 ВКС РФ

    Дикий случай...
    Результат целой цепи НЕвыполнения военнослужащими своих прямых обязанностей...
    1. роман66
      роман66 Вчера, 09:55 Новый
      +1
      гонят на вооружейников... обидно
  4. nnm
    nnm Вчера, 08:54 Новый
    +3
    А крушение вертолета в Ливии всё-таки кем то ещё, кроме Аль Джазиры подтверждено ?
  5. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 09:46 Новый
    +2
    25 сентября во двор жилого дома недалеко от Лозницы упал истребитель МиГ-21 сербских ВВС. В результате крушения погиб пилот, один человек на земле был ранен. Инцидент произошёл на фоне многочисленных учебных полетов, проходящих в рамках подготовки к крупным военным учениям «Сотрудничество-2020», запланированным на октябрь.
    На "Кавказ 2020" не прибыли, тем более не примут участия и в этих учениях.
    Да и будут ли эти учения? Сегодня началось активное военное столкновения Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе! Вопрос, кто-же все таки начал первым, остается под вопросом.
  6. _Ugene_
    _Ugene_ Вчера, 10:17 Новый
    +1
    Больше учений больше инцидентов, по другому не бывает, все активно готовятся к войне, надоела мирная жизнь
  7. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Вчера, 22:30 Новый
    +1
    Цитата: автор статьи
    Откровенное сожаление вызывает то, что нередко в ситуацию вмешивается пресловутый человеческий фактор....

    А вот про нередко можно поподробнее? Более 70% это по мнению автора нередко или редко


    Автор, если вам интересны подобные обзоры, то минимум выбирайте формулировки, а еще лучше изучайте тему.