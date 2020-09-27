От «дружественного огня» до захвата: потери военной авиации за последнее время

Предыдущий обзор по потерям среди летательных аппаратов был опубликован 6 сентября. Спустя три недели накопилось достаточно информации, чтобы подвести новые нелицеприятные итоги.
10 сентября в интернет-сети появились фотографии вертолёта Ми-8 Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифом Хафтаром, который был захвачен в западном Сирте силами противостоящего ему режима. Совершив вынужденную посадку, пилот ЛНА скрылся с места происшествия. На снимках видны повреждения фюзеляжа и кабины. Точная дата инцидента не известна.
Ми-8
15 сентября истребитель JF-17 Block II пакистанских ВВС потерпел крушение недалеко от Пинди-Геба, провинция Пенджаб, во время выполнения обычной учебной миссии. Пилот благополучно катапультировался. При этом впервые было использовано новое кресло PK16LE разработки британской компании Martin-Baker, в которой заявили, что «они никогда не празднуют потерю какого-либо самолета, но первое успешное катапультирование любой модификации кресел дает им огромное чувство гордости за свою продукцию и спасенную жизнь пилота». Причиной аварии стало, по всей видимости, попадание птицы в двигатель.
JF-17
16 сентября стало известно о крушении вертолета филиппинских ВВС Sikorsky S-76, полёт которого проходил при неблагоприятных погодных условиях. Два пилота и два члена экипажа получили смертельные ранения.
22 сентября в ходе планового учебно-тренировочного полета, проходившего в Тверской области, в результате «дружественного огня» российским истребителем Су-35 из пушки был сбит Су-30 ВКС РФ. Пилоты обстрелянного самолёта катапультировались и благополучно приземлились.
23 сентября появились сообщения о потери в районе авиабазы Эль-Джуфра вертолёта Ливийской национальной армии неизвестной модели. Как заявляли СМИ, винтокрылая машина перевозила боеприпасы, когда произошёл взрыв. По информации ряда изданий, находившиеся на борту четыре бойца российской ЧВК погибли.
24 сентября в провинции Баглан из-за технической неисправности разбился многоцелевой вертолёт MD530F Cayuse Warrior ВВС Афганистана. Погибли оба члена экипажа. Вертолёты именно этой модели, производимой в США, постепенно стали основной ударной силой армейской авиации Афганистана, постепенно вытеснив российские винтокрылые машины.
Cayuse Warrior
25 сентября во двор жилого дома недалеко от Лозницы упал истребитель МиГ-21 сербских ВВС. В результате крушения погиб пилот, один человек на земле был ранен. Инцидент произошёл на фоне многочисленных учебных полетов, проходящих в рамках подготовки к крупным военным учениям «Сотрудничество-2020», запланированным на октябрь.
МиГ-21
25 сентября вблизи авиабазы Чугуев на подлете к взлетно-посадочной полосе потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-26Ш ВВС Украины, осуществлявший перевозку курсантов Харьковского университета ВВС. Машина с одним нерабочим двигателем упала на обочину дороги и загорелась. 26 человек погибли.
Ан-26
Как видно, число различного рода происшествий с военной авиацией в сентябре велико. Откровенное сожаление вызывает то, что нередко в ситуацию вмешивается пресловутый человеческий фактор.