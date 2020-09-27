Военное обозрение
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Теракт произошёл в городе на сирийско-турецкой границе

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В сирийском городе Рас-эль-Айн прогремел мощный взрыв. По последним сведениям, в результате взрыва по меньшей мере семь человек погибли и четверо получили ранения. Среди погибших – двое детей.


Рас-эль-Айн (курдский вариант – Серекание) находится в провинции Хасеке, в непосредственной близости от турецкой границы. Преимущественное население – курды.

Менее года назад контроль над 30-тысячным городом установила турецкая армия совместно с поддерживаемыми ею представителями так называемой Сирийской свободной армии. Взятие Рас-эль-Айна под контроль проходило в рамках силовой операции «Источник мира». До этого город полностью контролировался курдскими вооружёнными отрядами.

Известно о том, что взрывное устройство было заложено в автомобиле. При этом сама автомашина находилась в центре города – на людном месте.
Пока ответственность за взрыв на себя никто не взял. В Турции предполагается, что это дело рук представителей Рабочей партии Курдистана, которая Анкарой признана террористической организацией. Курдские лидеры теракт в Серекание связывают с пребыванием там поддерживаемых Турцией боевиков.
6 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Вчера, 09:03 Новый
    +1
    ответственность за взрыв на себя никто не взял
    Да какая разница ! Люди-то погибли !
    1. unhappy
      unhappy Вчера, 09:07 Новый
      +2
      Кого взрывали вопрос, солдат из Турции, бармалеев?
  2. Mouse
    Mouse Вчера, 09:16 Новый
    +2
    Очевидно одно... конфронтации не видно и края...
  3. Пленник
    Пленник Вчера, 10:07 Новый
    0
    "В Турции предполагается, что это дело рук представителей Рабочей партии Курдистана..." (с) А не из той ли это серии, когда шапка на воре горит. what Взрыв только прогремел, а они уже и подозреваемых назначли.
    1. Rostislav
      Rostislav Вчера, 10:56 Новый
      +1
      Так у Эрдогана только РПК во всем и виновата.
  4. Holsten
    Holsten Вчера, 10:47 Новый
    0
    Курдам все карты в руки для обвинения в теракте турецкой оккупационной армии , да и доказательства есть железобетонные : Higly likely - все цивилизованные общечеловеки этому должны поверить .