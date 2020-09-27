Теракт произошёл в городе на сирийско-турецкой границе

В сирийском городе Рас-эль-Айн прогремел мощный взрыв. По последним сведениям, в результате взрыва по меньшей мере семь человек погибли и четверо получили ранения. Среди погибших – двое детей.Рас-эль-Айн (курдский вариант – Серекание) находится в провинции Хасеке, в непосредственной близости от турецкой границы. Преимущественное население – курды.Менее года назад контроль над 30-тысячным городом установила турецкая армия совместно с поддерживаемыми ею представителями так называемой Сирийской свободной армии. Взятие Рас-эль-Айна под контроль проходило в рамках силовой операции «Источник мира». До этого город полностью контролировался курдскими вооружёнными отрядами.Известно о том, что взрывное устройство было заложено в автомобиле. При этом сама автомашина находилась в центре города – на людном месте.Пока ответственность за взрыв на себя никто не взял. В Турции предполагается, что это дело рук представителей Рабочей партии Курдистана, которая Анкарой признана террористической организацией. Курдские лидеры теракт в Серекание связывают с пребыванием там поддерживаемых Турцией боевиков.