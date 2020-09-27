В Нагорном Карабахе снова начались боестолкновения

Военно-воздушные силы Азербайджана атаковали Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении
Никол Пашинян обвинил Баку в нападении.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Армянский премьер отметил, что вооруженные силы непризнанной республики сдерживают агрессию:
Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития.
Перед этим в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщают, что военные Армении произвели обстрел азербайджанских позиций и населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Погибли мирные жители и была повреждена гражданская инфраструктура.
Обстрел вёлся из минометов, артиллерии разных калибров и крупнокалиберного стрелкового оружия. Это произошло около шести утра по местному времени.
Официальных комментариев относительно этих заявлений азербайджанской стороны со стороны властей Армении и Нагорного Карабаха не поступало.
Время от времени военные действия возобновляются, несмотря на то, что между сторонами конфликта установлен режим перемирия, который регламентируется подписанным в 1994 году протоколом. При этом понятно, что вооружённая эскалация не выгодна ни одной из сторон - ни Азербайджану, ни Армении.