Военное обозрение
Войти Регистрация

В Нагорном Карабахе снова начались боестолкновения

244

Военно-воздушные силы Азербайджана атаковали Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении

Никол Пашинян обвинил Баку в нападении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Армянский премьер отметил, что вооруженные силы непризнанной республики сдерживают агрессию:

Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития.

Перед этим в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщают, что военные Армении произвели обстрел азербайджанских позиций и населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Погибли мирные жители и была повреждена гражданская инфраструктура.

Обстрел вёлся из минометов, артиллерии разных калибров и крупнокалиберного стрелкового оружия. Это произошло около шести утра по местному времени.

Официальных комментариев относительно этих заявлений азербайджанской стороны со стороны властей Армении и Нагорного Карабаха не поступало.

Время от времени военные действия возобновляются, несмотря на то, что между сторонами конфликта установлен режим перемирия, который регламентируется подписанным в 1994 году протоколом. При этом понятно, что вооружённая эскалация не выгодна ни одной из сторон - ни Азербайджану, ни Армении.
Использованы фотографии:
Минобороны Азербайджана
244 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 09:08 Новый
    +19
    При этом понятно, что вооружённая эскалация не выгодна ни одной из сторон - ни Азербайджану, ни Армении.

    Была бы не выгодна, не стреляли бы друг в друга... Значит есть заинтересованные силы, которые не хотят мирного сосуществования.
    1. ФенХ
      ФенХ Вчера, 09:11 Новый
      +9
      Цитата: Doccor18
      При этом понятно, что вооружённая эскалация не выгодна ни одной из сторон - ни Азербайджану, ни Армении.

      Была бы не выгодна, не стреляли бы друг в друга... Значит есть заинтересованные силы, которые не хотят мирного сосуществования.

      турки воду снова мутят
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Вчера, 09:17 Новый
        +20
        Тревожная ситуация. Армения член ОДКБ, а Азербайджан - надёжный торговый партнёр! Нужно быстрее подключать дипломатов и усаживать «горячих» парней за стол переговоров.
        1. Mouse
          Mouse Вчера, 09:21 Новый
          +10
          Когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки ...
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Вчера, 09:27 Новый
            +5
            А зачем нам у южных границ нужна война???
            1. Mouse
              Mouse Вчера, 09:29 Новый
              +8
              Ну не сидится на попе ровно... каждый хочет хоть кусочек, но урвать....
              1. роман66
                роман66 Вчера, 09:42 Новый
                +6
                да не урвешь уже.. война ради войны..
                1. Mouse
                  Mouse Вчера, 09:47 Новый
                  +5
                  Руки чешутся? Чушь собачья.... просто это кому- то нужно и этот кто, тот руки нагреет... однозначно.... yes
                  1. роман66
                    роман66 Вчера, 10:00 Новый
                    +4
                    правильно, на Украине сколько лет война? а кому оно надо?
                    1. Mouse
                      Mouse Вчера, 10:06 Новый
                      +4
                      а кому оно надо?

                      Понятно одно... что ни мне, ни тебе...
                      Вся нестабильность в мире заключается в трех словах- Соединенные Штаты Америки... от них все... производные...
                      1. роман66
                        роман66 Вчера, 10:11 Новый
                        +6
                        закройте обратно Америку...(с) БИ-2
                      2. Mouse
                        Mouse Вчера, 10:17 Новый
                        +12
                        Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо...
                        Марк Твен
                      3. Campanella
                        Campanella Вчера, 10:23 Новый
                        +6
                        Дело не в Америке,в нагло- саксах ее освоивших.
                      4. Mouse
                        Mouse Вчера, 10:28 Новый
                        +6
                        Вообще- то....слова- освоение и порабощение имеют разный смысл...
                      5. Campanella
                        Campanella Вчера, 10:36 Новый
                        0
                        Смысл разный,но началось все это безобразие с освоения Америки отходами западной цивилизации в процессе которого и шло порабощение.
                      6. Маша
                        Маша Вчера, 11:23 Новый
                        +2
                        Пришел, увидел, захватил......
    2. Владимир Демянов
      Владимир Демянов Вчера, 11:25 Новый
      +5
      У меня были два ученика Гусейн и Артем. Весёлый азербайджанец и грустный армянин. В 5 классе тогда оба учились. Вот меня и спрашивает Гусейн:" ВВ, я азербайджанец, а вот мой лучший друг - армянин. Почему же мы не дерёмся и не ссоримся." Я тогда ему ответил:" Вам нечего делить. Вы ещё маленькие. Пусть так будет всегда, а то может случиться, что старшие научат вас враждовать." Так и здесь. Кому-то надо получить выгоду. Только вроде было сообщение, что обстрел был в районе Агдама? А потом уже Карабах. Вроде около 6 утра.
      1. Маша
        Маша Вчера, 11:32 Новый
        +2
        Вы ещё маленькие. Пусть так будет всегда, а то может случиться, что старшие научат вас враждовать."

        Мораль-
        Не слушайте взрослых! Они научат вас плохому....
        Пребывайте в невинном незнании...
      2. Русь
        Русь Вчера, 12:04 Новый
        0
        Вы ещё маленькие. Пусть так будет всегда

        Маленькие имют такую тенденцию.... выростать!
      3. Alex777
        Alex777 Вчера, 12:22 Новый
        -4
        У Пашиняна нет результатов. Рейтинги падают.
        Политическая опора на соросят. Вот и раскачивают ОДКБ.
        Типа если нас не защитят - значит надо из ОДКБ выходить.
        Еще есть вопросы - кому это выгодно?
  • Sefevi2020
    Sefevi2020 Вчера, 10:24 Новый
    -16
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Тревожная ситуация. Армения член ОДКБ

    Вы везде пихаете слово ЧЛЕН ОДКБ. А реальность такова что армяне не хотят быть в ОДКБ. Не хотят быть в союзе с Россией. Не ужели Вы этого до сех пор не понимаете??? Провокацию начинают они, они спят и видят как Россия вмешается (как всегда)в их провокацию. А если не вмешается, будет повод СОСКОЧИТЬ. Очень хитрый и обдуманный шаг.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Вчера, 11:38 Новый
      +2
      без Россия кирдык армении
      1. Ромей
        Ромей Вчера, 12:08 Новый
        +13
        Конечно кердык... Нужно срочно объявить всеобщую мобилизацию на всех рынках и шавермячных в РФ и направить уклонистов сражаться за свои родину. Ну и туда же, оттуда же "врагов" азербайджанцев депортировать как агентов влияния
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Вчера, 12:10 Новый
          +1
          ага, мобилизуются они))))
          1. Вадим237
            Вадим237 Вчера, 16:20 Новый
            +5
            Мобилизуются и полностью переедут жить в Россию к многочисленным родственникам.
        2. Paranoid50
          Paranoid50 Вчера, 15:05 Новый
          +2
          Цитата: Ромей
          и направить уклонистов сражаться за свои родину. Ну и туда же, оттуда же "врагов" азербайджанцев депортировать как агентов влияния

          Светлая, но, увы, несбыточная мечта - тут сразу вспоминается анекдот про клопов и диван. yes
    2. Александр1971
      Александр1971 Вчера, 12:19 Новый
      +2
      Навряд ли ситуация такая, как вы ее описываете.
      Невмешательство России чревато разгромом Армении. Армянам это совсем не надо.
      1. Ромей
        Ромей Вчера, 12:35 Новый
        +8
        Да легко... Сформировать из азербайджанцев Черкизовский легион и отправить их на фронт, дабы вели разлагающую пропаганду среди гадких турко-нациков. А, что? Мы мол, тожероссияне, а не какие то там националисты. Бросай автомат, поехали торговать в Москва помидор момидор... )))))
        1. Перейра
          Перейра Вчера, 15:37 Новый
          0
          Мобилизовать и тех и других. И в Карабах. Пусть там разбираются, чей Чиркизон.
      2. шахтёр
        шахтёр Вчера, 15:27 Новый
        0
        Самоё главное,успеть поставить пулемёты на границе.Дабы исключить пополнение рыночным торгашам в России.
    3. Перейра
      Перейра Вчера, 15:36 Новый
      0
      Тогда с Азербайджана уже не соскочат.
    4. Gunter Preen
      Gunter Preen Вчера, 22:54 Новый
      0
      Хорошо бы если бы соскочили!
  • LiSiCyn
    LiSiCyn Вчера, 10:42 Новый
    +12
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Армения член ОДКБ, а Азербайджан - надёжный торговый партнёр!

    Карабах, не попадает под ОДКБ. Если по тер-ии Армении начнут бить, тогда да...
    Я, может крамольную мысль выскажу и "нарвусь" соответственно, но я бы поменял Армению на Азербайджан в ОДКБ и ТС.
    Привет, Алексей! hi
    1. Александр1971
      Александр1971 Вчера, 12:23 Новый
      +6
      Я бы тоже вас в этом поддержал потому, что Азербайджан - мог бы быть более платежеспособным партнером.

      Но вот только Россия Азербайджану не нужна. Единственный пункт, по которому Азербайджан бы захотел временно подружиться с Россией - это то, чтобы Россия не помогала Армении, терпящей поражение. А после поражения Армении, Россия Азербайджану будет не нужна. И Азербайджан будет вытирать о Россию ноги. Например, позволит Турции или США построить базу ВМФ на Каспии.

      Поэтому Россия обязана поддержать Армению несмотря на то, что Пашинян ведет казалось бы не очень дружественную политику по отношению к России.
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Вчера, 12:44 Новый
        +2
        Цитата: Александр1971
        Например, позволит Турции или США построить базу ВМФ на Каспии.

        Не соглашусь с Вами, по договорам касающимся Каспийского моря, никто эне может строить военные базы (иностранные) без согласия других участников.
        Цитата: Александр1971
        Но вот только Россия Азербайджану не нужна.

        И тут, не соглашусь... Слишком тесно мы связанны.
        1. Александр1971
          Александр1971 Вчера, 12:59 Новый
          +2
          Всякий международный договор предусматривает возможность выхода из него. Причем безо всяких репрессий со стороны других участников договора. Поэтому Азербайджан легко выйдет из договора по Каспию, когда договор ему станет не выгоден.

          А связей у России и Азербайджана нет никаких, кроме миграционных. Но на это Алиеву наплевать, хоть он и сам когда-то жил в Москве.
          1. Викторио
            Викторио Вчера, 22:59 Новый
            0
            Цитата: Александр1971
            Поэтому Азербайджан легко выйдет из договора по Каспию, когда договор ему станет не выгоден.

            ===
            вполне возможно, что к этому и подталкивают. каспий - ствол у головы для ближнего востока
        2. Лара Крофт
          Лара Крофт Вчера, 19:58 Новый
          0
          Цитата: LiSiCyn
          Цитата: Александр1971
          Например, позволит Турции или США построить базу ВМФ на Каспии.

          Не соглашусь с Вами, по договорам касающимся Каспийского моря, никто эне может строить военные базы (иностранные) без согласия других участников.

          Долго ли денонсировать договор? Как дети ей Богу...

          Как сказал один политик из современных "древних укров": "Обещайте Донбассу, что угодно, вешать на фонарях потом будем"....
      2. Лара Крофт
        Лара Крофт Вчера, 19:55 Новый
        -1
        Цитата: Александр1971
        Россия обязана поддержать Армению несмотря на то, что Пашинян ведет казалось бы не очень дружественную политику по отношению к России.

        А еще
        Россия обязана поддержать
        РБ
        несмотря на то, что
        Батька
        ведет казалось бы не очень дружественную политику по отношению к России.

        РФ никому ничего не должна, СССР уже почти как 30 лет нет, а РФ все по прежнему кому-то чего-то должна..нам то, кто должен или нет?
    2. Грица
      Грица Сегодня, 01:38 Новый
      +1
      Цитата: LiSiCyn
      Я, может крамольную мысль выскажу и "нарвусь" соответственно, но я бы поменял Армению на Азербайджан в ОДКБ и ТС.

      Я уже тоже к такой мысли склоняюсь. особенно после того, как на митингах армяне скакали за прозападного Пашиняна. Да и живущие в России армяне тоже за него усиленно топили и кричали, как прекрасно будет их родине без России, но с США
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 02:00 Новый
        0
        Кроме базы в Гюмри, что нам может предложить Армения? Вечные должники, к тому же не благодарные. Имея сейчас Ю. Осетию и Абхазию, мы можем легко обойтись без них.
        А вот Азербайджан, самодостаточная республика. Платеже способная и без ярко выраженной русофобии.
        1. Александр1971
          Александр1971 Сегодня, 03:44 Новый
          0
          Гюмри не дает особой пользы России. Но Россия благодаря Армении получает сведения о воздушной обстановке в Закавказье. А это важно для обороны. Если Армения проиграет, то поймет, что Россия как союзник бесполезна.

          Азербайджан платежеспособен, то только плевать он хотел на Россию. Россия им фиолетова, равно как и собственные гастарбайтеры в России.

          С чего вы решили, что стоит России переориентироваться на Азербайджан, то Азербайджан вдруг станет другом России? Мы им ничего предложить не можем. А оружие они у нас покупают только до того момента, пока не будет побеждена Армения.

          Надо уметь мыслить логически и видеть перспективы того, во что обойдутся те или иные изменения в геополитике. Как только произойдет разгром Армении, у России в Закавказье не останется ни пятнышка влияния.
      2. Александр1971
        Александр1971 Сегодня, 03:47 Новый
        0
        Вы мыслите эмоционально, а не геополитически.

        Я бы тоже не против поменять Армению на Азербайджан. Но только Азербайджан интересуется Россией только до той секунды, пока Россия поддерживает Армению.

        Если эта русская поддержка исчезнет, то Азербайджан точно Россию не "выберет", сколько к нему не лезь с поцелуями.
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 07:24 Новый
          -1
          Глубоко ошибаетесь и мыслите критериями геополитики 19 века.В 21 веке,на новых реалиях мысли и взглядов,Азербайджан является не только государством Южного Кавказа,но еще является и частью тюркского мира,которая частично находится внутри самой России,с другой стороны является непосредственным соседом России с юго-запада и с юга на огромных территориях с огромным населением.Этот фактор надо очень даже учитывать.Подход РФ к Азербайджану на близкую и среднесрочную перспективу является пример-эталоном для других тюркоязычных стран в которых РФ намерено сохранит свое влияние.Надо бы логично рассуждать.Поддержав 3 миллионную Армению и отталкивая 10 миллионную Азербайджан,(на которую пристально смотрят 140 миллионов тюрков Малой и Средной Азии и.т.д)какую выгоду можно извлечь,или же потерять в итоге,в реалиях 21 века.Теперь в обратном порядке рассуждайте,поддержав 10 миллионную Азербайджан и.т.д.
          "Если эта русская поддержка исчезнет, то Азербайджан точно Россию не "выберет", сколько к нему не лезь с поцелуями." Вес постсоветский период(с 1992)и даже сейчас Азербайджан является самым рассудительным и дружелюбным государством по отношении к России,с пониманием того,что мы вечные соседи живущие в одном географическом пространстве.Исходя из этого,лучше дружит,чем делать какую то подлянку,так как если не сегодня,то все равно завтра это многократно вернется.Думаю,что РФ опаздывает с выработкой новой концепции по отношении к близким соседям.
  • 1976AG
    1976AG Вчера, 12:31 Новый
    -1
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Тревожная ситуация. Армения член ОДКБ, а Азербайджан - надёжный торговый партнёр! Нужно быстрее подключать дипломатов и усаживать «горячих» парней за стол переговоров.

    И сколько можно их усаживать ? Пусть немного помолотят друг друга. Если десятки лет проблему не получается решить мирно, значит война неизбежна. Пусть воюют.
    1. Gunter Preen
      Gunter Preen Вчера, 22:57 Новый
      0
      Согласен. Этот конфликт решит только военная победа. После чего наступит мииир!
  • Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 09:18 Новый
    +5
    Сформировали бы Армения и Азербайджан уже какую-нибудь Закавказскую Федеративную Республику со столицей в Нагорном Карабахе и жили спокойно.
    1. Комментарий был удален.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 09:24 Новый
        +4
        Я предлагаю объединить Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах в одно государство.
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Вчера, 09:29 Новый
          +2
          Цитата: Николай Иванов_5
          Я предлагаю объединить Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах в одно государство.

          При разном вероисповедании в странах, это вряд ли возможно!
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Вчера, 09:31 Новый
            +14
            Давно нужно избавиться от всей этой религиозной чуши. Религия разрушает, разъединяет и склоняет людей к войнам.
            1. СРЦ П-15
              СРЦ П-15 Вчера, 09:33 Новый
              +11
              Цитата: Николай Иванов_5
              Религия разрушает, разъединяет и склоняет людей к войнам.

              В первобытно-общинном строе не воевали?
              1. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 Вчера, 09:34 Новый
                +8
                Я хочу сказать, что не одна религия не ведет людей к миру и процветанию.
                1. СРЦ П-15
                  СРЦ П-15 Вчера, 09:37 Новый
                  +5
                  Цитата: Николай Иванов_5
                  Я хочу сказать, что не одна религия не ведет людей к миру и процветанию

                  До появления религий, люди так же воевали!
                  1. Николай Иванов_5
                    Николай Иванов_5 Вчера, 09:38 Новый
                    +9
                    Но за веру войны были самые кровопролитные.
                  2. СРЦ П-15
                    СРЦ П-15 Вчера, 09:44 Новый
                    +2
                    Цитата: Николай Иванов_5
                    Но за веру войны были самые кровопролитные.

                    Это просто масштаб другой - население увеличилось и вооружение улучшилось. В случае атомной войны, думаю, религия вообще будет не причём.
                  3. Ольгович
                    Ольгович Вчера, 10:54 Новый
                    +4
                    Цитата: Николай Иванов_5
                    Но за веру войны были самые кровопролитные.

                    За ЗЕМЛЮ, за РЕСУРСЫ-все войны.

                    Мировые войны-вам в пример. Кака така...религия?!

                    Вы еще скажите, что конкистадоры уничтожали , захватывали и порабощали....в миссонерских целях
                  4. Николай Иванов_5
                    Николай Иванов_5 Вчера, 11:06 Новый
                    +1
                    Можно ли отвергнуть утверждения, что религия одна из причин развязывания войн???
                  5. aleksejkabanets
                    aleksejkabanets Вчера, 12:13 Новый
                    +2
                    Цитата: Николай Иванов_5
                    Можно ли отвергнуть утверждения, что религия одна из причин развязывания войн???

                    Скорее стоит предположить, что в основе возникновения тех или иных конфликтов лежат экономические интересы, а религия всегда осуществляла поддержку власти и соответственно осуществляла "идеологическое обоснование" тех или иных действий власти. Особенно хорошо это видно, на примере первых крестовых походов, когда государства возникшие на обломках Западной Римской империи боролись за свои экономические интересы в восточном Средиземноморье.
              2. Vol4ara
                Vol4ara Вчера, 11:09 Новый
                +3
                Цитата: Николай Иванов_5
                Но за веру войны были самые кровопролитные.

                Вы считаете, что первопричиной крестовых походов была религия? Святая простота...
            2. aleksejkabanets
              aleksejkabanets Вчера, 11:50 Новый
              -2
              Цитата: СРЦ П-15
              До появления религий, люди так же воевали!

              Религия, то есть вера в предков, в духов и т.д., явственно обозначается в археологических источниках, по моему, еще с эпохи неолита.
            3. Гиперион
              Гиперион Вчера, 12:35 Новый
              0
              Цитата: СРЦ П-15
              До появления религий, люди так же воевали!

              Религии возникли практически сразу после появления разума у человека. Тотемизм, Анимизм и тому подобное. Другое дело что религия это всегда удобный повод начать войну за территорию и ресурсы.
          2. sabakina
            sabakina Вчера, 11:40 Новый
            +1
            Цитата: Николай Иванов_5
            Я хочу сказать, что не одна религия не ведет людей к миру и процветанию.

      2. Александр1971
        Александр1971 Вчера, 13:17 Новый
        +3
        Я согласен с тем, что религия - это вздор.

        А теперь скажем: "По щучьему велению, по моему хотению, пусть все люди перестанут верить в каких либо богов и божков и прочую сверхъестественныю чепуху!" good
    2. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 10:25 Новый
      0
      Цитата: СРЦ П-15
      При разном вероисповедании в странах, это вряд ли возможно!

      В России возможно? В США? В Европе? А почему у нас не возможно, тем более исторически уже так и было. Вы думаете тюркские фамилии у данного этноса просто так появилась?
    3. Тикси-3
      Тикси-3 Вчера, 11:21 Новый
      -1
      Цитата: СРЦ П-15
      При разном вероисповедании в странах, это вряд ли возможно!

      Прошу прощения, но в России и США - разное вероисповедание.....как же так? recourse
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Вчера, 11:44 Новый
        -1
        Цитата: Тикси-3
        Прошу прощения, но в России и США - разное вероисповедание.....как же так?

        В России вспомните генерала Ермолова, а в США Ку-Клукс-Клан!
        Ни в коем случае я не ставлю Ермолова с ку-клукс-кланом на одну доску! stop
  • Doccor18
    Doccor18 Вчера, 09:39 Новый
    +1
    Я предлагаю объединить Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах в одно государство.

    Звучит, как несмешная шутка.. wassat
    Христиан с мусульманами...
    Даже суниты с шиитами "подружиться" не могут... А вы, эка хватили...
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 09:41 Новый
      +1
      Зато им больше делить ничего не надо будет.
      1. Собеседник
        Собеседник Вчера, 11:01 Новый
        +1
        Зато им больше делить ничего не надо будет.


        Не. Вы не правы Армян вырежут за пару месяцев.... и потом делить будет нечего. Тут вы правы.
    2. роман66
      роман66 Вчера, 09:43 Новый
      +12
      нет, ну мы то с татарами живем нормально...мож, не такая дурная мысль
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15 Вчера, 09:51 Новый
        +9
        Цитата: роман66
        нет, ну мы то с татарами живем нормально...мож, не такая дурная мысль

        Но ужились бы мы с татарами, если бы и по населению и по территории было всё наоборот? Что-то меня терзают смутные сомнения. yes
        1. роман66
          роман66 Вчера, 10:01 Новый
          +1
          а куда бы они делись( или мы)
      2. Собеседник
        Собеседник Вчера, 11:03 Новый
        +3
        нет, ну мы то с татарами живем нормально...мож, не такая дурная мысль

        Они в СССР так же жили, дружили и женились. (Власть была сильная)
      3. Александр1971
        Александр1971 Вчера, 12:25 Новый
        +1
        Это потому, что татары в общем-то под русскими. С таким же успехом можно было сказать, что и Русь под монголами 200 лет жила хорошо.
    3. Комментарий был удален.
    4. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Вчера, 12:19 Новый
      0
      Цитата: Doccor18
      Христиан с мусульманами...
      Даже суниты с шиитами "подружиться" не могут... А вы, эка хватили...

      У СССР это неплохо получалось. И одна из причин это "отлучение" любых церквей от государственной кормушки.
  • Campanella
    Campanella Вчера, 10:24 Новый
    +4
    Правильнее будет войти в состав Союзного государства с Россией.
    1. Владимир Демянов
      Владимир Демянов Вчера, 11:40 Новый
      +2
      Я живу, как сказал один мой знакомый " в российском предместье Еревана", на Кавказе. Ничего. Правда, немного невольно напрягают женщины в хиджабах и армянская езда типа," ты чё не видишь - я еду" на красный...Всегда можно найти общий язык, как и повод для драки. Сейчас больше поводов для драки.
    2. Александр1971
      Александр1971 Вчера, 12:28 Новый
      +2
      Закавказье - это проблемный регион. Никакой экономической прибыли от присоединения к России не будет.

      А будут волнения, будет урезонивание местного населения, которое будет периодически восставать против России.

      Закавказье выгодно для России без кавказцев. Но выгнать кавказцев с Кавказа - это время Россия по глупости утратила 100 - 200 лет назад. Вернуть те времена у России уже сил нет.
      1. vex
        vex Вчера, 18:34 Новый
        -2
        Еще у Петра армяне просили войти в регион (почитайте про армянского священника Исраэла Ори) . Много лет он был скован войнами в Прибалтике. А позже состоялся не совсем удачный (не по военным причинам) поход. Я это к тому, что регион проблемный не потому, что все местные воинственны, а лишь по одной причине: некая сила не перестает вести экспансионистскую политику.
        Думаю, понятно, что это за сила и куда она метит дальше. У нее есть идеология, экономические ресурсы, самостоятельная военная промышленность (ракеты, беспилотники и т.д.). Армения у них как кость в горле, это для них лишь начальный этап продвижения в сторону Северного Кавказа, Северного Ирана, Средней Азии, Поволжья, Сибири, Синьцзяна и других "тюркских" регионов. Если в долгую, России крайне не выгодно поражение Армении и географическая смычка Турции и Азербайджана. И все разговоры Алиева о том, что "Ираван" когда-то был подарен армянам азербайджанцами - обоснование претензий на территории Армении, которые должны стать связующим звеном с Турцией.
        Ясно и то, что Запад поддерживает пантюркизм, как главную внутреннюю и внешнюю силу, имеющую возможность расчленить Россию. Поэтому, наивными выглядят те, кто заявляют о равноудаленности от сторон конфликта. Он не про армян и азербайджанцев. Он в конечном итоге про Россию.
  • Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 11:16 Новый
    +3
    Я предлагаю объединить Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах в одно государство.


    Зачем глупостями забивать ленту комментариев?
  • Vita VKO
    Vita VKO Вчера, 12:22 Новый
    +3
    Цитата: Николай Иванов_5
    Я предлагаю объединить Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах в одно государство

    Достаточно признать незаконным Беловежское соглашение которое заключили три алкоголика как противоречащее волеизъявлению народа высказанное на референдуме 1991 году.
    1. свой1970
      свой1970 Вчера, 20:21 Новый
      0
      Цитата: Vita VKO
      Достаточно признать незаконным Беловежское соглашение которое заключили три алкоголика как противоречащее волеизъявлению народа высказанное на референдуме 1991 году.
      -допустим признали и??!!!дальше что??Кто-то из государств СНГ кинется обратно??
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 05:27 Новый
        0
        Цитата: свой1970
        Кто-то из государств СНГ кинется обратно??

        Это будет только первый этап исправления исторической ошибки для которого нужно создать правовую основу начала диалога с политико-капиталистической элитой государств. Половина политиков государств СНГ так или иначе используют для своих рейтингов декларативные заявления о дружбе и экономической интеграции с Россией. Нужно только все эти декларативные заявления перевести на качественно новый уровень. Например белорусские элиты уже практически созрели для углубления интеграционных процессов с Россией, по другому они просто не выживут. И это пока без всякой правовой базы и референдума, политиков стремящихся в цари просто народ вынудит.
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 06:20 Новый
          0
          Цитата: Vita VKO
          Например белорусские элиты уже практически созрели для углубления интеграционных процессов с Россией, по другому они просто не выживут.

          Если бы они- созрели, то Тихановская быстренько подавилась бы хлебушком и все...
          Цитата: Vita VKO
          декларативные заявления о дружбе и экономической интеграции с Россией.

          Вы сами написали - что они декларативные.Никакая элита не пойдет на обьединение- она после этого перестанет быть элитой... Даже во времена СССР ни одна из стран не присоединилась к нам. А уж при капитализме говорить об обьединении правящих элит - нонсенс...
          1. Vita VKO
            Vita VKO Сегодня, 08:34 Новый
            0
            Цитата: свой1970
            А уж при капитализме говорить об объединение правящих элит - нонсенс...

            А как же страны стремящиеся в ЕС? Глобализация в высокотехнологичный век процесс неизбежный. В отличии от националистического дистанцирования любое объединение при диком капитализме дает мощные конкурентные преимущества. Сейчас идет лишь борьба на чьих условиях будет это объединение и кто станет интегратором процесса.
  • 1976AG
    1976AG Вчера, 12:35 Новый
    +2
    Цитата: Николай Иванов_5
    Я предлагаю объединить Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах в одно государство.

    А столицу сделать Магадан.
  • шахтёр
    шахтёр Вчера, 15:31 Новый
    0
    азербайджанецы и ары,жить вместе,могут только тогда,когда кто то третий стоит с дубиной над головой)
  • Пофиг
    Пофиг Вчера, 20:03 Новый
    0
    Я предлагаю объединить Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах в одно государство.


    Нагорный Арменбайджан
  • Александр1971
    Александр1971 Вчера, 12:24 Новый
    0
    Неумную вы мысль высказали.
  • Александр1971
    Александр1971 Вчера, 13:03 Новый
    +1
    С таким же успехом пожелайте создать сейчас единое государство Израиля и Палестины. Или единое государство Башара Асада и ИГИЛ, или в 1945 году - единое государство сталинского СССР и гитлеровской Германии.
    В целом - глупое предложение.
  • Sefevi2020
    Sefevi2020 Вчера, 10:22 Новый
    -17
    Цитата: ФенХ
    турки воду снова мутят

    Вот причём тут турки? Вы что думаете , война может начаться без зеленого света от кремля? Не будьте наивны.
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 20:38 Новый
      0
      Цитата: Sefevi2020
      Цитата: ФенХ
      турки воду снова мутят

      Вот причём тут турки?

      Думаете не причем?
      Не будьте наивны.


      Вы что думаете , война может начаться без зеленого света от кремля?

      Похоже вы только об этом и думаете....
  • Маз
    Маз Вчера, 12:39 Новый
    0
    Угу , в воскресенье начали в лучшим традициях адольфа хитлера. Странно шо не ночью. хотя для мусульман это первый день недели, а вот для армян это воскресенье - выходной! Значит айзеры в пуху.
  • Пленник
    Пленник Вчера, 10:24 Новый
    0
    Если не выгодно ни тем, ни другим значит есть третий, которому это архиважно.
  • Инсургент
    Инсургент Вчера, 10:27 Новый
    +2
    Дети в бомбоубежище Степанакерта...


  • Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 11:20 Новый
    +4
    Была бы не выгодна, не стреляли бы друг в друга... Значит есть заинтересованные силы, которые не хотят мирного сосуществования.


    Азербайджан провоцирует боевые действия их сильно ущемляет итог войны за Карабах, они хотят реванша.

    Сейчас Азербайджан сотрудничает с Турцией, накачивает свою армию оружием и готовит общество к войне.

    Армении следует к этому готовится и спасти их может только Россия. Без России Армения обречена.
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 12:12 Новый
      -6
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Азербайджан провоцирует боевые действия

      Провоцирует?))))))))) Азербайджан и весь мир говорит чтобы армянские солдаты ушли с Карабаха. Вы не признаете международное право? Без правил и законов люди станут животными (отрывок из фильма Джон Уик)

      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Армении следует к этому готовится и спасти их может только Россия.

      Пашинян так не думает
      1. Шалтай
        Шалтай Вчера, 12:34 Новый
        +2
        Цитата: Sefevi2020
        Вы не признаете международное право? Без правил и законов люди станут животными (отрывок из фильма Джон Уик)

        Когда разрушали союз то не рассчитывали что новые националистические образования тоже могут малость обрезание получить. Теперь международное право вспоминаете.
        1. Sefevi2020
          Sefevi2020 Вчера, 14:18 Новый
          -4
          Цитата: Шалтай
          Когда разрушали союз

          да, вот мы взяли и разрушили союз)))))))))))))))))
      2. Ratmir_Ryazan
        Ratmir_Ryazan Вчера, 18:10 Новый
        +1
        Почему армянские солдаты должны покинуть Карабах где живут армяне?

        С чего Азербайджан вообще решил, что Нагорный Карабах в котором проживало и проживает большинство армян это его территория?
      3. vex
        vex Вчера, 18:41 Новый
        +2
        Азербайджан и весь мир говорит
        Берите выше - вся галактика тоже за Азербайджан. Особенно те созвездия, в которые мчатся космические корабли с икрой и зелеными бумажками.
        Только сумасшедший станет утверждать, что солдат на своей родине является оккупантом. Мир пока не совсем сошел с ума.
      4. котик-русич
        котик-русич Вчера, 20:50 Новый
        0
        Цитата: Sefevi2020
        Без правил и законов люди станут животными (отрывок из фильма Джон Уик)

        Правила и законы - превращают людей в "стадо и пастухов".
        Цитата: Sefevi2020
        Азербайджан и весь мир говорит чтобы армянские солдаты ушли с Карабаха. Вы не признаете международное право?
        Напоминает ситуацию с Крымом - Крым НАШ Россия, "весь мир" может направляться "в сторону леса"... В Армении по принадлежности Архцала такой же ответ.
  • Маз
    Маз Вчера, 12:13 Новый
    +1
    Уничтожение айзертанков


    Подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили еще 2 танка Т-72 «Аслан».

    техника МО Армении идет к границе с АЗР

    Добровольцы - Ереван


    Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе
    Наш ответ будет жестким, как никогда раньше. Армянская армия имеет все необходимые средства, чтобы снова раздавить нашего врага — глава Минобороны Армении Тоноян

    Что делает армянский солдат на азербайджанских землях? Наше дело правое и мы победим — Алиев - вот жеж гад...
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 14:25 Новый
      -2
      Цитата: Маз
      Наш ответ будет жестким, как никогда раньше. глава Минобороны Армении Тоноян

      ему очень удобно кричать из Болгарии?)))))))))))) Посмотрим что сделаете)
  • Маз
    Маз Вчера, 12:27 Новый
    +3
    Т-72A Aslan (Азербайджан) — вариант модернизации, разработан израильской компанией Elbit Systems. На танке установлена компьютеризированная СУО, навигационная система на базе GPS, система определения «свой-чужой», тепловизоры командира и наводчика, навесная ДЗ.

    Подразделения Армии обороны Арцаха уничтожили еще 2 танка Т-72 «Аслан». Спасибо израилю за подготовку азейбарджанской армии. Мы понимаем - ничего личного. Но мы об этом предупреждали и израиль полностью оправдал наши самые худшие предсказания. Так не нойте, шо вас почему не любят, вот поэтому в том числе...
  • Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 09:09 Новый
    +4
    Щас будут друг друга обвинять.
  • ФенХ
    ФенХ Вчера, 09:10 Новый
    +6
    видно не зря информация в сети проскакивала,что в азербайджан из Сирии боевиков перекидывают.Сейчас ПВО армении ушами хлопать не должно,нужно все азербайджано-турецкие безпилотники на землю опускать,чтоб сирийско-ливийские последствия не наступили
    1. LiSiCyn
      LiSiCyn Вчера, 09:15 Новый
      +17
      Цитата: ФенХ
      должно,нужно все азербайджано-турецкие безпилотники на землю опускать

      Уже... Как заявляет армянская сторона, сбито 2 вертолёта и 3 БПЛА.
      1. ФенХ
        ФенХ Вчера, 09:17 Новый
        +4
        Цитата: LiSiCyn
        Цитата: ФенХ
        должно,нужно все азербайджано-турецкие безпилотники на землю опускать

        Уже... Как заявляет армянская сторона, сбито 2 вертолёта и 3 БПЛА.

        Так и азербайджанцы заявляют ,что 12 единиц ПВО вынесли hi
        1. сенька шалый
          сенька шалый Вчера, 09:57 Новый
          +4
          Цитата: ФенХ
          Цитата: LiSiCyn
          Цитата: ФенХ
          должно,нужно все азербайджано-турецкие безпилотники на землю опускать

          Уже... Как заявляет армянская сторона, сбито 2 вертолёта и 3 БПЛА.

          Так и азербайджанцы заявляют ,что 12 единиц ПВО вынесли hi


          По сводками "мордобука" еще 3 танка уничтоженно Армянами.
          1. Комментарий был удален.
          2. Pytnik
            Pytnik Вчера, 11:25 Новый
            +2
            Все верно , мин обороны Армении и видео выложило
            1. loki565
              loki565 Вчера, 13:44 Новый
              +2
              Тут явно на минное поле заехали
      2. Черный_Ватник
        Черный_Ватник Вчера, 09:18 Новый
        +2
        Азербайджанская сторона заявляет, что уничтожили 12 армянских ЗРК "оса".
        1. Инсургент
          Инсургент Вчера, 09:25 Новый
          +10
          Цитата: Черный_Ватник
          Азербайджанская сторона заявляет, что уничтожили 12 армянских ЗРК "оса".

          Это где же они их так " прихватили оптом " ? Есть уточняющая информация ?
          1. ФенХ
            ФенХ Вчера, 09:28 Новый
            +1
            Цитата: Инсургент
            Цитата: Черный_Ватник
            Азербайджанская сторона заявляет, что уничтожили 12 армянских ЗРК "оса".

            Это где же они их так " прихватили оптом " ? Есть уточняющая информация ?

            пока только заявления сторон,информация потом будет
          2. Черный_Ватник
            Черный_Ватник Вчера, 09:41 Новый
            +1
            Это, как обычно, - одна сторона заявляет одно, другая - другое. Берём среднее арифметическое и получаем примерную правду.
          3. Oquzyurd
            Oquzyurd Вчера, 10:08 Новый
            -8
            Эти установки давно известны,время от времени их уничтожают.И на этот раз они были первыми мишенями,так как для воздуха опасность от них.Подбили 1 вертолет,экипаж жив.Через пару часов будет виднее потери,пока так,слегка говорят об этом.
      3. ФенХ
        ФенХ Вчера, 09:29 Новый
        +1
        Цитата: LiSiCyn
        Цитата: ФенХ
        должно,нужно все азербайджано-турецкие безпилотники на землю опускать

        Уже... Как заявляет армянская сторона, сбито 2 вертолёта и 3 БПЛА.

        азербайджанцы пока один только подтвердили
    2. Oquzyurd
      Oquzyurd Вчера, 10:04 Новый
      -15
      У Азербайджана своя армия,хорошо оснащенная,обученная и многочисленная.Нет нужды в наемниках и все это слух фейковый.Вот почему вы не пишите про информацию в сети,в которым говориться,что боевиков РПК(курды)затаскали в Армению,чтоб они воевали против Азербайджана?
      ПВО Армении немношка пострадала,за час уничтожено 12 установок "Оса"
      1. bobwings
        bobwings Вчера, 11:41 Новый
        -5
        Армяне в открытую заселяют оккупированный Карабах армянскими беженцами из Сирии и обанкротившегося Ливана, среди ни много людей с военным опытом. Это вот правда а инфа про исламистких камбатантах воюющих за Азербайджан это грязная дезинформация. Азербайджан прозападная развитая страна, армия которой вооружена современным вооружением позволяющим положить ракету в амбразуру дзота с 25 км. Им не нужна помощь от бармалеев и бабахов, связь с которыми надолго замарает лицо страны
        1. Грица
          Грица Сегодня, 02:23 Новый
          +1
          Цитата: bobwings
          армия которой вооружена современным вооружением позволяющим положить ракету в амбразуру дзота с 25 км.

          Ух ты! belay А покажете, как вы это умеете?
      2. Комментарий был удален.
      3. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      4. Александр1971
        Александр1971 Вчера, 12:29 Новый
        +5
        Предположу, что Азербайджан попытается провести мощное наступление с расчетом на полный разгром армян в Карабахе. Если это Азербайджану удастся, то в регионе возникнет сильно другая геополитическая ситуация
      5. Грица
        Грица Сегодня, 02:21 Новый
        0
        Цитата: Oquzyurd
        ПВО Армении немношка пострадала,за час уничтожено 12 установок "Оса"

        Это что - взорвали склад, в котором хранилось всё ПРО Армении?
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 07:33 Новый
          -1
          Заранее выявили их расположения,знали.Несколько Байрактар тв-2 не проблемно было...
    3. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 10:26 Новый
      -15
      Цитата: ФенХ
      Сейчас ПВО армении ушами хлопать не должно

      12 систем ОСА уже уничтожены со стороны Армении. У Азербайджана потеря вертолета но экипаж выжил.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Вчера, 11:42 Новый
        0
        3 танка Азербайджан потерял
        1. Sefevi2020
          Sefevi2020 Вчера, 12:13 Новый
          -8
          Цитата: Nastia Makarova
          3 танка Азербайджан потерял

          а чё так мало? Может 30? А так можете показать хоть 1 факт?)
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Вчера, 15:29 Новый
            0
            наверху видио показывали
        2. Грица
          Грица Сегодня, 02:30 Новый
          0
          Цитата: Nastia Makarova
          3 танка Азербайджан потерял

          3 танка это не критично. А вот Азербайджан начинает выщелкивать ПВО Армении. Про уничтожение аж 12 "Ос" я, честно говоря, не очень верю. Но тут главное - тенденция. Значит Азербайджан готовит почву для массового применения авиации. И если у него получится достаточную часть ПВО уничтожить, то Армении придется очень, очень туго.
    4. Собеседник
      Собеседник Вчера, 11:05 Новый
      +5
      видно не зря информация в сети проскакивала,что в азербайджан из Сирии боевиков перекидывают.


      Никогда наемник не приедет если не планируется практических действий (это индикатор). У наемника оплата "поденная". Их зовут в последний момент.
    5. Владимир Демянов
      Владимир Демянов Вчера, 11:43 Новый
      -1
      По данным Азербайджана уничтожено 12 комплексов "Оса", и потерян 1 свой вертолет.
  • финиш
    финиш Вчера, 09:20 Новый
    +7
    Вот для чего в Азербайджане уже неделю шла всеобщая мобилизация!
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Вчера, 10:10 Новый
      -6
      Не всеобщая.Призывали первую категорию до 35 лет,и то не всех,а специалистов по технике,по артиллерии.
      1. финиш
        финиш Вчера, 10:19 Новый
        +11
        Ну значит что-то затевали, а сейчас винят противоположную сторону.
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Вчера, 10:24 Новый
          -9
          Уже 2 недели во всех вступлениях Алиева говорился,что армения готовит крупную провокацию,добавляя к своим словам,что если они посмеют,то будут нести крупные убытки.Призывая,страховались конечно.
        2. Oquzyurd
          Oquzyurd Вчера, 10:27 Новый
          -9
          Ильхам Алиев готовит обращение к нации....скоро.Все дальнейшее действия будет от этого зависит.
          1. Александр1971
            Александр1971 Вчера, 12:47 Новый
            +2
            Наверняка Алиев скажет, что надоели народу Азербайджана армянские провокации. И что надо Азербайджану раз и навсегда единым сильным ударом покончить с оккупацией Карабаха. Иными словами видимо будет провозглашена большая война.
  • Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Инсургент
        Инсургент Вчера, 09:40 Новый
        +4
        Цитата: Маки Авелльевич
        война заставляет людей искать более стабильные земли. Мосва нпример.

        Или например Донецк fellow с его рынками yes

        в 2014м году,в разгар нестабильности и угрозе БД в городе, большинство лиц кавказской национальности заполонивших собой рынки города - как собака языком слизала...

        Сейчас же, они вновь в большинстве вернулись,и на рынках от них вновь не протолкнуться...


        Вывод - Донбасс, очаг стабильности yes
        1. Маки Авелльевич
          Маки Авелльевич Вчера, 09:43 Новый
          0
          Цитата: Инсургент
          Вывод - Донбасс, очаг стабильности

          относительно к другим местам. почему бы и нет?
          они идут туда где можно заработать. почему бы и не в Донбассе? стабильность заработка так сказать.
          1. Инсургент
            Инсургент Вчера, 09:54 Новый
            +5
            Цитата: Маки Авелльевич
            относительно к другим местам. почему бы и нет?

            Я этого и не оспариваю не в коем разе no
            И о стабильности в ДНР писал безо всякого сарказма.
            Да,тяжело выживаем,но с мыслью о будущем. И вернувшиеся на рынки кавказцы,как признак - это что-то сродни лакмусовой бумажке...


            И ещё такое замечание... Донецк,вообще Донбасс,в отличии от Москвы,или других регионов - территория весьма специфическая.
            Национальные диаспоры у нас,волей-не волей,в силу менталитета региона не сбиваются в национальные кланы как у вас ,а стают частью многонационального региона...

            Вот такие мы,"особый регион" ... Плавильный котёл судеб человеческих .
    2. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Вчера, 09:45 Новый
      +6
      Цитата: prior
      Где не хотят договариваться - там гибнут.
      Но. Чем больше армян и азербайджанцев погибнет в Карабахе, тем меньше их будет в России и в Москве.
      Цинично, но факт.

      Сильно жить мешают ? Я из Волгограда , здесь много и тех , и других , есть знакомые и там , и там . И что-то не слышал про то , что б они кому-то что-то насаждали из своих обычаев . Живут нормально и рядом с ними живётся нормально . А то , что в основной своей массе живут хорошо , так самим надо меньше бухать , больше работать и сильней помогать друг другу , а то мы порой даже с двоюродными не общаемся .
      1. финиш
        финиш Вчера, 09:51 Новый
        +1
        Подтверждаю!С Волгограда.
      2. prior
        prior Вчера, 10:09 Новый
        +4
        По факту живу в Подмосковье возле рынка, а по ощущениям - в Азербайджане.
        На рынке-они, в охране рынка - они, все дворники оттуда, строители и дорожники те-же загорелые лица, возле подъезда, как в ауле....В московских электричках ходят в черном камуфляже с дубинками ....и эти оттуда.
        Я за дружбу народов, но не до такой же степени!
        1. Собеседник
          Собеседник Вчера, 11:11 Новый
          +3
          В московских электричках ходят в черном камуфляже с дубинками ....и эти оттуда.

          Искажаешь информацию. Не ходят с дубинками. Ходят в желтых накидках Убирают электрички...
          Дворники - да. Рынки да - как везде.
    3. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Вчера, 09:49 Новый
      -1
      Где не хотят договариваться - там гибнут.
      Но. Чем больше армян и азербайджанцев погибнет в Карабахе, тем меньше их будет в России и в Москве.
      Цинично, но факт.



      Тем дороже вам будут выпаривать полусвежие фрукты и овощи в Магнитах и прочих Пятерочках.
      Цинично, но факт.
  • СерегаБосс
    СерегаБосс Вчера, 09:25 Новый
    -12
    Азербайджан отожмёт себе Карабах и всё успокоиться, не думаю что армяне объявят "священную".
    1. Tank Hard
      Tank Hard Вчера, 09:45 Новый
      +4
      Цитата: СерегаБосс
      Азербайджан отожмёт себе Карабах и всё успокоиться, не думаю что армяне объявят "священную".

      Если бы так всё было просто.. ИМХО. Турецкие уши торчат там из всех углов. А Турция имеет определённые планы и на Россию, в том числе.
      1. Околоточный
        Околоточный Вчера, 09:59 Новый
        +3
        Из названия ролика - «рассказывают британские ученые». Вы на карту гляньте. Северный Кавказ - это российские регионы. С Закавказьем не перепутали?
        1. Инсургент
          Инсургент Вчера, 10:31 Новый
          +6
          Цитата: Околоточный
          С Закавказьем не перепутали?

          А Закавказье,что ,уже не в зоне российских интересов ?
          1. Околоточный
            Околоточный Сегодня, 05:33 Новый
            0
            Вы предлагаете «мочить» Турцию, чтобы она не имела интересов в Закавказье? Мочить Китай против его интересов в Средней Азии? Политика - это искусство возможного, что возможно, «по силам» на данный момент, то и делается. Азербайджан всегда тяготел к Турции, с этим ни вы, ни я, никто другой ничего сделать не сможет. Турки скупили очень много отельерного бизнеса в Грузии. И есссно, за свои деньги имеют и там влияние. Предлагаете перекупить грузин? Или предлагаете вернуться в век 19 и начать «разборки»? Слишком много стало констатаций фактов. Только, что делать мало кто предлагает.
            1. Oquzyurd
              Oquzyurd Сегодня, 07:40 Новый
              -1
              " Только, что делать мало кто предлагает." Затеить настоящую дружбу(с принципом я заработаю-ты заработай, турки говорят "принцип Kazan-Kazan) с этими странами.Придет успех,заработают все стороны,и исчезнет напряжение,которого во многом создали на голом месте.
              1. Околоточный
                Околоточный Сегодня, 07:49 Новый
                0
                Все возможно. Но пока существуют противоречия по Сирии, по Ливии «открытой и большой» дружбы не получится. А так да, если бы Турция ещё из НАТО бы вышла, то вообще красота.
                1. Oquzyurd
                  Oquzyurd Сегодня, 07:58 Новый
                  -1
                  НАТО не мешает.А в Сирии и в Ливии мешает лишняя и убыточная амбициозность сторон.Это и есть противоположность того принципа "Kazan-Kazan"(Заработаю-Заработай)
        2. Tank Hard
          Tank Hard Вчера, 11:08 Новый
          +2
          Цитата: Околоточный
          Из названия ролика - «рассказывают британские ученые». Вы на карту гляньте. Северный Кавказ - это российские регионы. С Закавказьем не перепутали?

          Прежде чем таким образом комментировать ролик, который я тут выложил, этот ролик желательно посмотреть от начала и до конца, а если и тогда Вы не поймёте, что я хотел этим сказать, тогда сочувствую вам request
          1. Околоточный
            Околоточный Сегодня, 05:25 Новый
            0
            Не надо мне сочувствовать. Я живу не в Германии, а именно на Северном Кавказе. И для жителя Германии открою секрет - влияние Турции здесь ноль целых фиг десятых. За Закавказье ничего не скажу, там жить надо чтобы иметь представление. И если вы типа выкладываете «факты», то позаботьтесь о том, чтобы название ролика соответствовало его содержанию.
            1. Tank Hard
              Tank Hard Сегодня, 08:37 Новый
              0
              Цитата: Околоточный
              И если вы типа выкладываете «факты», то позаботьтесь о том, чтобы название ролика

              Это не факт, что памятник русским солдатам убрали в Сочи, а этот случай спустили на тормозах? Получается что ролик фейк? Всё что там рассказывают-это враньё? Или вы не считаете, что закрытие памятников русским солдатам и открытие памятников туркам оккупантам, как освободителям на территории РФ( внимание, не в Турции, а в РФ!), это не начало "пролюбливания" идеологии, а в дальнейшем и территории страны?! Я сочувствую стране, в которой живет такие близорукие граждане, а может вы решили просто не замечать происходящего? И да, вы уговорили меня, лично вам я более не сочувствую. Есть такая поговорка:-"Простота хуже воровства". Это о вас и таких как вы. request
    2. Александр1971
      Александр1971 Вчера, 12:49 Новый
      +2
      Если Азербайджан отожмет Карабах, то у Армении не останется нужды в таком союзнике, как Россия. Тогда войска России из Армении будут изгнаны. Армения войдет в НАТО. Турция прекратит блокаду армяно-турецкой границы.

      Нужно ли это России? Нет не нужно.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 02:37 Новый
        0
        Цитата: Александр1971
        Армения войдет в НАТО.

        При таком раскладе в НАТО войдет и Армения, и Азербайджан и Грузия.
        1. Александр1971
          Александр1971 Сегодня, 08:13 Новый
          0
          Логика событий к тому ведет.
          НАТО сейчас имеет против нас базы в Западной Европе и строит новые базы в Восточной Европе. А потом появятся базы НАТО против нас и в Закавказье.
          Нужно принимать меры против этого.
  • APASUS
    APASUS Вчера, 09:26 Новый
    +2
    Где бы посмотреть не предвзятые источники информации по этому обстрелу.А то они сейчас друг другу таких потерь напишут. Нужно трезвый взгляд с любой стороны,а пока веры нет никому.
    Рассказ про сбитые вертолеты и БПЛА ,обычно подтверждается фотографиями,так же и повреждение гражданской инфраструктуры.Пока мы этого не видим.
    1. ФенХ
      ФенХ Вчера, 09:32 Новый
      +1
      Цитата: APASUS
      Где бы посмотреть не предвзятые источники информации по этому обстрелу.А то они сейчас друг другу таких потерь напишут. Нужно трезвый взгляд с любой стороны,а пока веры нет никому.
      Рассказ про сбитые вертолеты и БПЛА ,обычно подтверждается фотографиями,так же и повреждение гражданской инфраструктуры.Пока мы этого не видим.

      азербайджанцы один вертолет подтвердили
    2. Комментарий был удален.
    3. сенька шалый
      сенька шалый Вчера, 10:18 Новый
      +1
      https://www.mk.ru/politics/2020/09/27/nagornyy-karabakh-armeniya-i-azerbaydzhan-vedut-ozhestochennye-boi.html

      Ничего официальней пока нет.
    4. List
      List Вчера, 11:08 Новый
      +2
      @new_militarycolumnist отличный телеграмм канал .Есть много фото и видео.
  • mag nit
    mag nit Вчера, 09:32 Новый
    +1
    Не нужно мешать грачам. Пусть порезвятся.
  • avia12005
    avia12005 Вчера, 09:32 Новый
    +7
    Если Россия и дальше будет "выражать озабоченность", подобные конфликты на её границах будут только множиться.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 09:53 Новый
      +1
      Так оно и есть.
    2. финиш
      финиш Вчера, 09:56 Новый
      +3
      2 дня назад посольство США в Азербайджане и Армении одновременно предупредили своих граждан не ездить в приграничье и сам Карабах. Наверно их разведка уже располагала данными и скорых боевых действиях.А что же разведка РФ?
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 10:08 Новый
        +4
        А именно американцам и нужен конфликт у южных границ России.
        1. Собеседник
          Собеседник Вчера, 11:13 Новый
          +1
          А именно американцам и нужен конфликт у южных границ России.

          Да нужен. А нас2ать на этот конфликт.
      2. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 10:28 Новый
        -8
        Цитата: финиш
        А что же разведка РФ?

        Зеленый свет оттуда дали.
    3. Александр1971
      Александр1971 Вчера, 12:50 Новый
      +1
      России надо пригрозить силой обеим сторонам конфликта.
      1. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 16:28 Новый
        -1
        Это уже их проблемы 30 лет как эта перепалка у них идёт - с какого перепона Россия в это влезать должна порка во всём этом ставить точку.
  • imobile2008
    imobile2008 Вчера, 09:32 Новый
    +2
    C 80
    Цитата: Николай Иванов_5
    Я предлагаю объединить Азербайджан, Армению и Нагорный Карабах в одно государство.

    Они с 80 -х воюют. Вроде как одно и было. С кавказкими народами сложно, для нас они одинаковые, но они с друг другом на ножах. Хотя армян я все же отличу, но других нет
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 10:29 Новый
      -2
      Цитата: imobile2008
      Они с 80 -х воюют.

      Вообще - то ещё раньше. На много раньше.
      1. Александр1971
        Александр1971 Вчера, 12:52 Новый
        +1
        Они действительно воюют с 80-х гг. Но только с 1080-х. После того, в 1071 г. как на территории Армении турки разгромили греков при Манцикерте.
    2. Владимир Демянов
      Владимир Демянов Вчера, 11:54 Новый
      0
      А езидов от прочих отличите?
  • А Вам Зачем
    А Вам Зачем Вчера, 09:46 Новый
    +7
    Армянские ВС отразили утрееннее наступление ВС Азербайджана. Атаки противника в нескольких направлениях отбиты,-сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

    «Противник понес потери в людях и технике, в частности потерял 3 танка. Бои продолжаются», - говорится в сообщении.
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Вчера, 10:16 Новый
      -13
      Информация, распространённая армянской стороной о якобы 3-х подбитых танках, 2-х вертолётах и 3-х беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) азербайджанской армии, является ложью и дезинформацией, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

      «Сообщаем, что наши подразделения обладают полным преимуществом над противником на фронте», - говорится в сообщении.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Вчера, 11:45 Новый
        +1
        на верху видео выложили о уничтожении танков
      2. Ставрос
        Ставрос Вчера, 11:53 Новый
        +6
        Ну для вас все дезинформация. Чем то напоминает смерть вашего генерала и других офицеров вашей армии пару месяцев назад,когда генерал был уже похоронен, а ваши земляки божились,что это неправда.
  • Владимир61
    Владимир61 Вчера, 10:07 Новый
    +5
    Россия, пока свою официальную позицию, не высказала...! Не успел один участник ОДКБ оправится, как новая напасть, на южном направлении. А Пашинян "голосит" к ОБСЕ, знает, что договор ОДКБ и Нагорный Карабах не находятся в одной "упряжке". Сложная модель дальнейших событий и принятия Арменией политических решений.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  • codetalker
    codetalker Вчера, 10:27 Новый
    +3
    Какая наглость. Параллельно с нашими учениями.
  • Seminol
    Seminol Вчера, 10:30 Новый
    +14
    Смешны попытки Азербайджана представить все как контрнаступательная операция. Операции такого рода не разрабатываются за час. Так что очередная ложь азербайджанской стороны очевидна. А для тех кто сомневается в сбитых азербайджанских танках, советую посмотреть следующий материал: https://www.youtube.com/watch?v=-mJffVrtPLk&feature=share&fbclid=IwAR0oCagTk9_IDj2d3QH1zNxtUFjKpjkfMWxu2bOkLa8DC2oN1jCrXtXdpC8
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 10:36 Новый
      -15
      Цитата: Seminol
      Смешны попытки Азербайджана представить все как контрнаступательная операция.

      Карабах - это Азербайджан и что делает Азербайджан в рамках этой международно признанной территории, это исключительно дело Азербайджана, смешно Вам или нет, факт остается фактом.
      1. Seminol
        Seminol Вчера, 10:45 Новый
        +11
        Карабах некогда не был Азербайджаном и некогда не будет. Карабах был населен армянами за тысячелетия до того как впервые в мире появился Азербайджан как государство на карте а огузы на Кавказе. Чем скорее вы это поймете и с этим смеритесь, тем лучше для вас и для всех остальных.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 11:41 Новый
        -1
        Вы вот пишите о своей исключительности.Не дай бог Пашинян даст добро на использование Искандеров.Вы уверены что репер прицеливаня Искандера находится не в дворе вашего дома. hi
        1. Александр1971
          Александр1971 Вчера, 13:28 Новый
          +1
          Искандерами из Армении можно разгромить резиденцию Алиева, нефтяные вышки на Каспии, здания МО, парламента Азербайджана. Можно разрушить Мингечаурскую ГЭС.

          Но азербайджанцы могут своими РЗСО "Полонез" взорвать Армянскую АЭС (дальность 300 км.) . Да и до резиденции Пашиняна Полонезы тоже достанут.
      3. Александр1971
        Александр1971 Вчера, 12:54 Новый
        0
        Мало ли у кого какие исторические претензии. Надо зафиксировать и узаконить существующее положение. И не только в Закавказье, но и во всем мире. Чтобы не было конфликтов за псевдоисторическую справедливость.
      4. Грица
        Грица Сегодня, 02:48 Новый
        0
        Цитата: Sefevi2020
        Карабах - это Азербайджан и что делает Азербайджан в рамках этой международно признанной территории, это исключительно дело Азербайджана, смешно Вам или нет, факт остается фактом.

        Факт - это то, что в Нагорном Карабахе уже давно нет азербайджанцев. И он уже 3 десятка лет под контролем Армении. Уже второе поколение людей в этой непризнанной республике растет и считают своей родиной.
    2. финиш
      финиш Вчера, 11:00 Новый
      +3
      Красиво поработали!
  • maktub
    maktub Вчера, 10:49 Новый
    +2
    Если я не ошибаюсь,то Азербайджан по итогам первой войны с Арменией потерял и часть своей территории, не только НКАО
    Алиев решил вернуть территории?
    1. Александр1971
      Александр1971 Вчера, 13:30 Новый
      +4
      Сейчас силы Азербайджана многократно превосходят силы Армении. Так что Алиев решил, что сейчас - самое время! А заодно Алиев решил себя вписать в историю Азербайджана как объединитель земель.
  • stalkerwalker
    stalkerwalker Вчера, 10:52 Новый
    +5
    Не в первый раз...
    Надо же куда то стравливать пар националистов с обеих сторон.
    Чере 3-4 дня стрельба притихнет. Через неделю разойдутся по окопам на исходные.
    1. Собеседник
      Собеседник Вчера, 11:16 Новый
      0
      Не в первый раз...
      Надо же куда то стравливать пар националистов с обеих сторон.
      Чере 3-4 дня стрельба притихнет. Через неделю разойдутся по окопам на исходные.


      Им просто скажут "Цыц"
  • 7,62х54
    7,62х54 Вчера, 11:05 Новый
    +6
    Это хороший повод для обеих диаспор в России собрать манатки и поехать на разборки.
    1. Владимир61
      Владимир61 Вчера, 13:34 Новый
      +5
      Цитата: 7,62х54
      собрать манатки и поехать на разборки
      Диаспора? Они на рынке будут друг-друга дынями бомбардировать или блокировать доставку груза, показывать кто на этом рынке хозяин.
      В Ереване несколько тысяч собралось добровольцев, в Баку 150 человек! Да и всем известно,что большие потери несет именно наступающая сторона, к тому-же у армян "горят" средства ПВО (на что и нацелен агрессивный удар), а у азербайджанцев танки и вертолеты. В этом и весь ответ, - кто защищается, а кто обороняется.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 02:52 Новый
        0
        Цитата: Владимир61
        у армян "горят" средства ПВО (на что и нацелен агрессивный удар), а у азербайджанцев танки и вертолеты. В этом и весь ответ, - кто защищается, а кто обороняется.

        Верно подмечено.
      2. Oquzyurd
        Oquzyurd Сегодня, 07:49 Новый
        -1
        " В этом и весь ответ, - кто защищается, а кто обороняется." Видимо те 5 человек оценившие тоже с такими речами философа yes
        "В Ереване несколько тысяч собралось добровольцев, в Баку 150 человек!" )))) В Баку добровольцами записались 55 000 человек,и это старая инфо уже...
  • tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 11:08 Новый
    +3
    Там все очень и очень серьезно.(по РБК)Остановитесь .Собалезнования арменским семьям ,потерявших сегодня с утра своих родных и близких.Обстрел со стороны Азербайджана ведется по гражданским структурам.
    1. финиш
      финиш Вчера, 11:33 Новый
      +3
      Журналист турецкого телеканала TRT Haber уже через несколько минут после начала обстрелов на границе Азербайджана и Армении выходил в прямой эфир с "передовой" на азербайджанской стороне линии соприкосновения.
      1. Комментарий был удален.
  • Спайков Джавелин Тоувич
    Спайков Джавелин Тоувич Вчера, 11:10 Новый
    +3
    Всем Юзерам Азербайджана[/b]

    Во избежании утечки информации военного харрактера, а также избежании всяких провокаций.
    Избегайте дискуссий о зоне боевых действий на русскоязычных ресурсах, а также некоторых арабо и персоязычных ресурсов.
    [b]Не потверждайте и не опровергайте     информацию о боестолкновениях в зоне армяно-азербайджанского конфликта.
    1. Tank Hard
      Tank Hard Вчера, 11:25 Новый
      +3
      Прикольная рекомендация в век высоких технологий, когда из космоса могут видеть куда ходит индивид и по какой нужде. laughing Но в целом, рекомендация имеет место .
      1. Александр1971
        Александр1971 Вчера, 13:32 Новый
        +2
        Да уж. Я тоже посмеялся посту господина Тоувича laughing
    2. armenk
      armenk Вчера, 11:33 Новый
      +3
      в Азербайджане рубанули соц-сети. опасаютя публикации компромата и паники населения.
      1. Ставрос
        Ставрос Вчера, 12:47 Новый
        +3
        Ничего, сейчас подойдёт Лек, и выложит всю правду, ведь если послушать его,к нему ихнее МО с докладом ходят)
        1. armenk
          armenk Вчера, 13:10 Новый
          0
          не придет, ситуация серьёзная - он наверняка у верховного фюрера с консультациями.
          1. Ставрос
            Ставрос Вчера, 13:19 Новый
            +3
            Вы главное на этот раз не останавливайтесь, до самого конца жмите турок.
  • Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 11:14 Новый
    +8
    Боевые действия провоцирует Азербайджан, Армении это явно не выгодно.

    Азербайджан накачивает свою армию оружием и проводит разведку боем.

    Хорошим это не кончится.
    1. Tank Hard
      Tank Hard Вчера, 11:34 Новый
      +1
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Боевые действия провоцирует Азербайджан, Армении это явно не выгодно.

      ИМХО. Прежде всего, это выгодно Турции и США. Остальные в очереди после них. feel
  • Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 11:18 Новый
    +3
    Т72 азербайджанские по минам проехались....
  • armenk
    armenk Вчера, 11:24 Новый
    +3
    основной удар выдержали. тяжелая техника стягивается к границам. в Арцахе обявлено военное положение. думаю это заявка на потерю еще нескольких раёнов.

    1. Pytnik
      Pytnik Вчера, 11:56 Новый
      +1
      А это уже серьезно В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
      11:41 27.09.2020 (обновлено: 11:46 27.09.2020) РИА Новости
    2. armenk
      armenk Вчера, 12:03 Новый
      +2
      дополнение
      1. финиш
        финиш Вчера, 12:18 Новый
        +2
        Еще видео добавили к этом как танковые колонны ничтожаются на марше.
    3. armenk
      armenk Вчера, 12:21 Новый
      +2
      дополнение

      Танковые подразделения вооруженных сил Азербайджана несут огромные потери. Наши противотанковые и передовые подразделения работают на отлично. Ребята молодцы. Вы герои!!!

      Опубликовано Alen Ghulyan Воскресенье, 27 сентября 2020 г.
    4. armenk
      armenk Вчера, 13:54 Новый
      0
      уничтожено: 4 вертолета, 10 танков, 15бпла / Армия Обороны Арцаха
      1. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 16:32 Новый
        -1
        Подтверждён только один вертолёт 10 танков и БМП подбитых три машины уничтоженных.
    5. armenk
      armenk Вчера, 18:53 Новый
      +2
      дополнение
  • Керенский
    Керенский Вчера, 11:26 Новый
    0
    Вот за что люблю армян:
    1. У каждого армянина есть старший брат.
    2. Сам армянин ничего не решает, - решает старший брат.
    А так дружен и с теми и с теми. Нормальные люди. Чего опять сцепились?
  • Лелёк
    Лелёк Вчера, 11:30 Новый
    +2
    Что-то мне подсказывает, что была отмашка Алиеву от нашего заклятого "дружбана" Эрдогана.
  • финиш
    финиш Вчера, 11:36 Новый
    +1
    Сегодня ночью, накануне обострения на линии соприкосновения, турецкий разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 активно работал на границе с Арменией на ереванском направлении.
  • Комментарий был удален.
  • Keyser Soze
    Keyser Soze Вчера, 11:38 Новый
    +3
    У Азербайджана плохи дела с економикой, после падения цен на нефть и газ, вот и под науськиванием турков решили поиграть в солдаты.

    Русские идите, надавайте там всем по шее и чтоб расходились по домам.... вояки блин, гороховые....
    1. Комментарий был удален.
      1. Keyser Soze
        Keyser Soze Вчера, 12:10 Новый
        +3
        только Армения вернет оккупированные азербайджанские земли,....


        Да Азербайджан ето турецкие шестерки. Русские не впустят турков в свой огород (регион влияния). А земли ето тех чей флаг на них веется и все. Всем кто то чего то отжал и никто не рыпается особенно, если не великая сила. А так прочувствуете сапогом по личику и уйдете домой с всеми великотурецкими снами.
        1. Комментарий был удален.
          1. Keyser Soze
            Keyser Soze Вчера, 13:19 Новый
            0
            То есть прав в этом регионе у турков не меньше русских,если не больше..


            Вот ето и потверждает мое убеждение, что азербайджанецы турецкие шестерки и действуют по отмашке из Анкары.

            есть если завтра турки вас болгар нагнут и отожмут ваши земли


            Половина венгров живут за границей сегодняшней Венгрии. У нас отжали в последних войнах треть страны. И ничего, живем в 21 веке и имеем договора о дружбе с всеми соседями.

            Что о турков, то они только с нами и не посорились из всех своих соседей. Только ето им нужно, чтоб получили обьединеные Грецию, Болгарию и Сербию.... laughing
            1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  • Комментарий был удален.
  • maktub
    maktub Вчера, 11:47 Новый
    +2
    Что-то серьезное закручивается.Армения ввела ВП и всеобщую мобилизацию
    Вроде бы бомбят Степанакерт
  • Комментарий был удален.
  • финиш
    финиш Вчера, 12:24 Новый
    +2
    В Минобороны Армении заявили об артиллерийском обстреле противником приграничного с Азербайджаном города Варденис.
    На данный момент это первые удары непосредственно по территории страны за пределами Нагорного Карабаха.
  • arhPavel
    arhPavel Вчера, 12:39 Новый
    -3
    Как обычно, новые прогрессивные демократические силы пришедшие к власти в результате организованных протестов, ввязываются в войну.
    Какая-то планомерная деструктивная работа по сокращению внешних рынков.
    Может конечно я жертва пропаганды, но как то не могу отделаться от этой идеи.
  • Маз
    Маз Вчера, 12:58 Новый
    +2
    Цитата: Doccor18
    При этом понятно, что вооружённая эскалация не выгодна ни одной из сторон - ни Азербайджану, ни Армении.

    Была бы не выгодна, не стреляли бы друг в друга... Значит есть заинтересованные силы, которые не хотят мирного сосуществования.


    ВОт этот Очень красноречивый ролик. Сейчас он - один из самых популярных в турецко-азербайджанском сегменте Твиттера. Он на все вопросы по турции и кому выгодно отвечает.
  • lubesky
    lubesky Вчера, 13:00 Новый
    +2
    Судя по видео армяне хорошо технику пожгли. А сама форма оформление видео попахивает голливудом и планированием
    1. Isim Soyad
      Isim Soyad Вчера, 13:03 Новый
      -2
      http://interfax.az/view/814425
  • финиш
    финиш Вчера, 13:09 Новый
    +1
    Разведывательный беспилотник ВВС Турции в данный момент ведёт наблюдение за активностью подразделений ВС Армении в интересах ВС Азербайджана.
  • yfast
    yfast Вчера, 13:27 Новый
    -3
    Цитата: Александр1971
    Если Азербайджан отожмет Карабах, то у Армении не останется нужды в таком союзнике, как Россия. Тогда войска России из Армении будут изгнаны. Армения войдет в НАТО.

    А зачем России такой союзник?
  • tekinoral
    tekinoral Вчера, 14:54 Новый
    -1
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Тревожная ситуация. Армения член ОДКБ, а Азербайджан - надёжный торговый партнёр! Нужно быстрее подключать дипломатов и усаживать «горячих» парней за стол переговоров.

    А может на оборот уже не вмешиваться !
  • Ставрос
    Ставрос Вчера, 17:42 Новый
    +3
    Цитата: bobwings
    Азербайджан прозападная развитая страна, армия которой вооружена современным вооружением позволяющим положить ракету в амбразуру дзота с 25 км. Им не нужна помощь от бармалеев и бабахов, связь с которыми надолго замарает лицо страны

    Если в итоге станет известно, что бармалеи и бабахи воюют на вашей стороне, можем ли мы считать вас в этом случае звездоболом?
    1. bobwings
      bobwings Сегодня, 08:27 Новый
      0
      Я не из Азербайджана а сочуствующий из Израиля.
      Если вдруг выяснится участие сирийских милитантов я лично буду очень расстроен...
      Со стороны Эрдогана это будет жестокой подставой
  • Isim Soyad
    Isim Soyad Вчера, 19:23 Новый
    -4
    Армянские сепаратисты и оккупанты в Агдаре задались!!! Агдеру взяли без боя. Блин, ормянские коммандосы духом вониствкееы, швацнегеры.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 19:36 Новый
      +1
      У вас там потери техники и машин уже на десятки идут - как можно было бросать технику в бой не подавив артиллерию с помощью беспилотников камикадзе у вас их сотни на вооружении.
      1. Isim Soyad
        Isim Soyad Вчера, 20:31 Новый
        -3
        не верь этим фйекам, если даже есть потери, но не в таком количестве и не в таком масштабе. после первых взятых 3-4 сёл, ормяни сильного, или достойного сопротивления не давали, 20-30 минутного наступления они убегали сдавая позиции и вооружения. так что, все эти мультики, как и о сбитом вертолете которое они показывают, а на самом деле это картинки с катастрофы АН-2 от 2013 года. на днях всё прояснится.
      2. Isim Soyad
        Isim Soyad Вчера, 20:40 Новый
        -2
        первые несколько часов артиллерия и авиация делали свое дело, а потом уж пехота, и то при поддержке точных ракетных ударов. так что, все эти мультики, если даже не все, но большинство найдут свое истинное время и место пришествия.
        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 22:05 Новый
          +2
          Про технику не фейки - даже видео разбитой колонны из грузовиков имеется и двух подбитых БТР 82
  • rosomaha
    rosomaha Вчера, 21:45 Новый
    0
    блин, да поделите вы это Карабах пополам и всё
  • Казимир Прутиков
    Казимир Прутиков Вчера, 22:04 Новый
    +1
    Турция становится активным игроком в зоне конфликта. Баку пользуется всесторонней политической и военной поддержкой Турции и стремится окончательно решить карабахский вопрос. Миротворческие шаги со стороны России никаких реальных результатов не дадут. Всем уже надоела говорильня. Это начало реальной войны между Арменией и Азербаджаном.
  • Garris199
    Garris199 Вчера, 23:28 Новый
    -2
    Те, кто симпатизирует Азербайджану, поинтересуйтесь, как они обходились с русскими во время распада СССР
  • Мрачный скептик
    Мрачный скептик Сегодня, 02:13 Новый
    0
    А чего вы все тут вдруг удивляетесь? Обычное дело - клювастые грачи очередной район на базаре делят! Но не врубаются слабоумные, что с собой на тот свет ни одного доллара не унесёшь! А судя по замесу - желающих на тот свет за обоими прилавками в избытке, в "добрый" путь.........