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Жест в угоду побеждённым: в 90-е из учебников вычёркивалась правда о войне с Японией

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Жест в угоду побеждённым: в 90-е из учебников вычёркивалась правда о войне с Японией

В Японии сменился премьер-министр. Клятвенно обещавший «вернуть острова» Синдзо Абэ ушёл в отставку, сославшись на состояние здоровья, после чего заявил, что в 2018 году «Токио и Москва были очень близки к подписанию мирного договора».


Тема Курильских островов продолжает активно подниматься в японской прессе и при новом главе кабинета министров. Важно отметить и тот факт, что американские медиагиганты эксплуатируют эту тему, причём весьма своеобразно. Можно отметить, как блокируются аккаунты или удаляется отдельная информация, в которой Курилы отмечены как российская территория. Это можно расценивать не просто как эпизоды информационного давления на Россию, но ещё и как попытку пересмотреть итоги Второй мировой войны.

По тому же пути стараются идти и многие японские СМИ, где упорно утверждается, что «Сталин захватил острова незаконно», что «СССР нарушил договор о ненападении, подписанный в 1941 году». При этом в Японии игнорируют важный факт: к моменту начала боевых действий Красной Армии против Японии Москва уже несколько месяцев как из того договора вышла. Вряд ли японские историки об этом не знают.

На канале «День» о тех событиях подробно рассказывает доктор исторических наук Анатолий Кошкин. В частности, рассматривается вопрос о том, как историческую правду пытались исказить не только в Японии, но и в нашей стране. В ельцинскую эпоху, в 90-е, из учебников истории были изъяты важные факты о советско-японской войне, что можно расценивать как жест в угоду побеждённым. Отдельные историки считают, что Ельцин уже был готов передать Курилы под юрисдикцию Токио.

Использованы фотографии:
Википедия/Fdutil
28 комментариев
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  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 16:15 Новый
    +1
    Я учился в 90 е. Окончил школу в 1991 году. У нас на уроках по истории никто эту тему не забывал. Что было, то и было. Но, правда, повезло нам с историком. Он был хоть и молодым, но очень образованным и достаточно, как бы сейчас сказали, либеральным - не боялся отвечать на неудобные ( историческом плане) вопросы, рассматривал различные версии тех или иных событий.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Вчера, 16:26 Новый
      +10
      Я учился в 60-70 годы . О ВОВ учили подробно , рассматривая каждую битву .
      О войне с Японией вкратце .
      Такая была учебная программа , и учитель не очень мог ее изменить . Она (война) и не играла уже такой роли , было ясно что победа не за горами , и досталась она меньшей кровью чем война с Германией
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 16:32 Новый
        +11
        Война перечеркивает все договоры.
        По итогам Второй Мировой Войны все Курилы принадлежат России. На позицию Японии по этому вопросу наплевать. Если они так хотят эти острова, они могут объявить войну России и сгореть заживо от ядерных ударов нашими ракетами по их городам.
      2. 210окв
        210окв Вчера, 18:01 Новый
        +7
        Окончил десятилетку в 1980,Олимпийском году. У нас был физик-Владимир Назарович, участник боев в Манчжурии. Любил рассказывать про свою военную молодость..
      3. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 19:59 Новый
        +3
        Цитата: Кузнец 55
        О войне с Японией вкратце .

        У нас в Забайкалье было проще, все знали о Японской войне от своих родственников и от соседей.
    2. MstislavHrabr
      MstislavHrabr Вчера, 16:49 Новый
      +9
      В учебнике Кредера по Новейшей истории, бережно переданном во все школьные библиотеки в 90-е годы, например, сказано, что в развязывании войны 1904-1905 года виновата Россия... И это при том, что вся страна знала и помнила подвиг крейсера "Варяг" и кто действительно эту войну начал... Кстати, сейчас о "Варяге" дети узнают только в 10 классе... И запудрить им мозги намного легче...
      1. andreykolesov123
        andreykolesov123 Вчера, 17:07 Новый
        -8
        Цитата: MstislavHrabr
        развязывании войны 1904-1905 года виновата Россия

        а разве нет?
        1. MstislavHrabr
          MstislavHrabr Вчера, 17:28 Новый
          +12
          Ну да, это крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" без объявления войны напали на всю японскую эскадру...
          1. aleksejkabanets
            aleksejkabanets Вчера, 18:00 Новый
            -1
            Цитата: MstislavHrabr
            Ну да, это крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" без объявления войны напали на всю японскую эскадру...

            Погуглите по запросам безобразовская клика, корейские концессии, романовы и корейские концессии и Вам многое станет понятным. В основе любой войны лежат прежде всего экономические интересы. Однако подвиг экипажа крейсера Варяг и канонерской лодки Кореец все это никоим образом не умаляет.
            1. blackice
              blackice Сегодня, 05:17 Новый
              -1
              И что?
              Как было написано про эту ситуацию - ОДНА ИЗ ПРИЧИН, а так же, там же написано - В ЦЕЛЯХ ВЫДВОРЕНИЯ ЯПОНИИ С ТЕРРИТОРИИ КОРЕИ.
              То есть нахождения Японии на границе с Россией стоит расценивать только с точки зрения гуманитарной миссии, которая будет закидывать РИ исключительно подарками?
              Император Японии прям спал и видел, как армия Японии закидывает Дальний Восток розами. Ага.
              Так же как и сейчас базы НАТО вокруг России раскидывают исключительно из гуманистических соображений.
      2. Прокопий Нестеров
        Прокопий Нестеров Сегодня, 00:15 Новый
        -1
        Скачал я этот учебник, что бы проверить ваши слова. Нет там такого. Вы обманываете, вам еще и плюсов понаставили верящие на слово люди. После введения мир в начале 20 века, идут события с 1914 года.Там есть два упоминания о русско-японской войне и ни одного обвинения.
        1. Прокопий Нестеров
          Прокопий Нестеров Сегодня, 00:31 Новый
          0
          Добавлю, автор видимо перепутал с советскими учебниками, вот где обвиняли Россию во всех смертных грехах.Я открыл наугад учебник 1982 года для 9 классов. там такая власовщина. Это как в случае победы Гитлера, власовцы писали бы, что Власов разоблачил гибельную политику Сталина и желал поражения советскому правительству.Тьфу мерзость и этому учили детей.
    3. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 17:00 Новый
      +6
      Я окончил школу ровно за 20 лет до вас у совершенно обычного учителя. Всё было на своих местах. Думаю, что тема сегодня намеренно педалируется просто для привлечения внимания. Сегодняшняя молодежь во всём мире тупа и аполитична но на клубничку типа "это от нас скрывали" клюёт охотно.
      Что до Японии, то тут дело ясное. Сегодня им тесно, земля нужна для жизни, а не для имперских понтов.
      Прошли 80 лет и сегодняшним молодым трудно объяснить для чего соседняя страна зубами держит депрессивные и дотационные регионы.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Вчера, 17:30 Новый
        +2
        Сегодняшняя молодежь во всём мире тупа и аполитична...

        Совершенно с Вами не согласен, категорически! Сужу по своим детям и их друзьям-товарищам -- никой аполитичности, а тем более тупости.
        1. БИАБИА
          БИАБИА Вчера, 22:59 Новый
          +1
          Согласен. Они взрослее нас молодых в свои 15+ в большинстве. У кого есть цель и желание учиться, своего добьются. Информации море, интернет в помощь, отсеять мусор и вперед.
          1. sektant777
            sektant777 Сегодня, 00:32 Новый
            -1
            Чего?
            Сейчас молодёжь верит любому раскрученному блогеру, даже если он одно враньё пропагандирует. Варламов и Дудь тому яркий пример. Почитайте комментарии в их блогах. Сейчас оболванить значительно проще и простым людям сложно разобраться в гигантском ворохе вранья и пропаганды.
      2. Саня терский
        Саня терский Вчера, 18:48 Новый
        +3
        Цитата: А. Привалов
        ... Сегодняшняя молодежь во всём мире тупа и аполитична но на клубничку типа "это от нас скрывали" клюёт охотно...

        А мы зачем? Посадил рядом с собой 12-летнего внучка-нахимовца и включил для просмотра к/ф "Варяг", побеседовал с ним после фильма. Аналогично - "Офицеры", "Морской характер" и т.д. и т.п. Так что "клубничников" он может и не только словесно вразумлять.
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Вчера, 16:25 Новый
    +2
    Проблема Курильских островов только в головах Японцев! У Россиян проблем с островами Нет - острова есть и будут!
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 16:29 Новый
      +4
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Проблема Курильских островов только в головах Японцев!

      И эта проблема еще не одного премьера до инфаркта доведет. Так может поберегли бы здоровье, уважаемые? Прекратили бессмысленные надежды лелеять?
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Вчера, 16:39 Новый
        -1
        Не... это определённая форма мазохизма! Всё по Бусидо... wink Как Современный способ Харакири.
        Цитата: Егоза

        И эта проблема еще не одного премьера до инфаркта доведет. Так может поберегли бы здоровье, уважаемые? Прекратили бессмысленные надежды лелеять?
  3. гильза
    гильза Вчера, 16:48 Новый
    +3
    Ребята активно качают конвенциональные мускулы. Нам конечно смысла состязаться с ними нет,но "безъядерной" вариант накалять необходим. Наличие такого "варианта" охлаждает мелкие локальные нападения,снижает порог оборонной реакции. По каждому случаю "авангардом" не намашешься. Так что флот, БО,ПВО,ВКС,все это в разумных пределах ,но в достаточном объеме. Джапы нам не добрые соседи,КНР то же не ахти...
  4. 1536
    1536 Вчера, 16:51 Новый
    +2
    Японцам надо понять, что Япония должна стать мирным государством, а японцы -- мирным народом. Возможно, будет время на планете Земля, когда страны и народы будут жить в мире и дружбе, не думая о принадлежности того или иного жизненного пространства. Хорошо, если в этом будущем будут японцы.
    Курильские острова -- территория России и поднимать каждый день вопрос об их принадлежности -- это нарушать Конституцию Российской Федерации.
  5. Громобой
    Громобой Вчера, 16:59 Новый
    0
    Тема Курильских островов продолжает активно подниматься в японской прессе и при новом главе кабинета министров.
    В этом вопросе главное сохранять холодное спокойствие. Тему островов постоянно используют японские политические партии.Особо сильна в этой теме компартия Японии/да,да. Есть и такая,но коммунисты они весьма спецефические,если не сказать больше......видимо Фудзияма и гуси в небе так влияют на психику и политику японцев.Как там Марк Бернес пел ?Когда ж кончал я плаванья далёкие,
    When I had finished swimming far,
    То целовал гранит на пристанях -
    Kissing granite piers -
    В родном Крыму и во Владивостоке я, в слезах,
    In his native Crimea and in Vladivostok I'm in tears,
    Эх, накурил
    Oh, I passed
    Эх, на Курильских дальних островах,
    Oh, and the Kuril Islands in the far,
    На самых дальних наших островах.
    On the most distant of our Islands.
  6. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 17:16 Новый
    -1
    Учебники истории закладывали возможность возвращения Курил?
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 17:27 Новый
    -2
    Военные, если они настоящие, всегда рисуют планы и графики, они обязаны это делать. request Дело политиков определять первостепенного врага и принимать решение.
    Захват части Сибири был возможен, но что Япония получила бы? Громадные территории и .....практически все. Нефть с Сахалина 1млн. баррел./год они и так забирали.
    В 1939-40гг. США ввело эмбарго на поставки нефти в Японию. И путь у Японии был один, в Индонезию, ну итак вокруг по мелочи тырить.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 18:41 Новый
    +1
    СССР нарушил договор о ненападении, подписанный в 1941 году
    не вспоминая при этом как начали войну с Российской Империей
  9. Rage66
    Rage66 Вчера, 22:35 Новый
    0
    Слава Богу, не успел передать! Есть много статей и мнений "почему не передать, там только крысы живут" .
    Но нужно понимать, и японцы этого не скрывают,, там тут же появится база США.
  10. sgapich
    sgapich Вчера, 23:17 Новый
    +2
    11 классов закончил в 1993 году. Нашей "училке истории", было всё равно по отношению к любым событиям. Сейчас много уже "голосовых ассистентов", которые умеют озвучивать текст. Наша "училка истории" была именно из таких. К счастью были и другие. Тамара Георгиевна - преподаватель французского, и наша классная руководительница. Раиса Ивановна - преподаватель алгебры. Она привила мне уважение к системному анализу. Лариса Ивановна - преподаватель русского языка и литературы, которая нам на уроках литературы ставила пластинки, которые, по её мнению, подходили к изучаемому произведению. Очень уважаю этих людей. Уважаю и многих из своих институтских преподавателей. Весной вот сходил на юбилей к Александру Семёновичу - ровно 100 лет ему исполнилось.