В Японии сменился премьер-министр. Клятвенно обещавший «вернуть острова» Синдзо Абэ ушёл в отставку, сославшись на состояние здоровья, после чего заявил, что в 2018 году «Токио и Москва были очень близки к подписанию мирного договора».
Тема Курильских островов продолжает активно подниматься в японской прессе и при новом главе кабинета министров. Важно отметить и тот факт, что американские медиагиганты эксплуатируют эту тему, причём весьма своеобразно. Можно отметить, как блокируются аккаунты или удаляется отдельная информация, в которой Курилы отмечены как российская территория. Это можно расценивать не просто как эпизоды информационного давления на Россию, но ещё и как попытку пересмотреть итоги Второй мировой войны.
По тому же пути стараются идти и многие японские СМИ, где упорно утверждается, что «Сталин захватил острова незаконно», что «СССР нарушил договор о ненападении, подписанный в 1941 году». При этом в Японии игнорируют важный факт: к моменту начала боевых действий Красной Армии против Японии Москва уже несколько месяцев как из того договора вышла. Вряд ли японские историки об этом не знают.
На канале «День» о тех событиях подробно рассказывает доктор исторических наук Анатолий Кошкин. В частности, рассматривается вопрос о том, как историческую правду пытались исказить не только в Японии, но и в нашей стране. В ельцинскую эпоху, в 90-е, из учебников истории были изъяты важные факты о советско-японской войне, что можно расценивать как жест в угоду побеждённым. Отдельные историки считают, что Ельцин уже был готов передать Курилы под юрисдикцию Токио.