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В Колумбии заявили о готовящемся покушении на президента: разыскивают «спецназовцев из России и Израиля»

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В Колумбии заявили о готовящемся покушении на президента: разыскивают «спецназовцев из России и Израиля»

Колумбийская пресса публикует материалы, в которых сообщается об «раскрытии плана покушения» на президента страны Ивана Дуке Маркеса. В сводках говорится о том, что покушение планировалось совершить с задействованием иностранных граждан.


Издание RCN News пишет, что, «по данным достоверного источника, в покушении должны участвовать граждане России и Израиля».

Отмечается, что специальные службы Колумбии заняты активной работой по выявлению «преступной цепочки, которая связана с готовящимся покушением на Ивана Дуке».

Из материала:

В покушении готовятся участвовать как минимум два человека. Государственные органы предпринимают все меры по защите главы государства и по нейтрализации любых посягательств на жизнь президента страны.

Издание Tiempo тем временем сообщает, что «подозреваемые прибыли в Колумбию по суше». Далее говорится, что снайперское оружие и боеприпасы для осуществления покушения на президента они должны были получить уже на колумбийской территории. Также добавлено, что "готовящиеся к покушению, вероятно, профессионалы-спецназовцы".

Нужно отметить, что это уже не первые сообщения о якобы подготовке покушения на Дуке. Похожие заявления в колумбийской прессе публиковались и в 2019 году.

При этом в самой Колумбии многие начинают воспринимать такие сводки с иронией. Колумбийский адвокат Альберто Ортис Галинд опубликовал в Твиттере высмеивающий сводки коллаж и следующий текст: «Их разыскивают за международный заговор с целью убить великого мирового лидера по имени Иван Дуке».



Из колумбийского сегмента социальных сетей:

Каждый год - новая сводка о покушении.

Это неплохой повод, чтобы не работать - постоянно говорить, что на его жизнь кто-то покушается.


Справочно: Иван Дуке победил на выборах президента Колумбии в 2018 году. Представляет партию Демократический центр. По профессии - юрист. Получал образование в университете имени Серхио Арболеды в Колумбии, а также в США, в том числе в Джорджтаунском университете и Гарвардской школе бизнеса.
99 комментариев
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  1. СРЦ П-15
    СРЦ П-15 Вчера, 09:57 Новый
    +16
    Ну всё, теперь ещё и Колумбия нам санкции введёт! yes
    1. Инсургент
      Инсургент Вчера, 10:04 Новый
      +17
      Издание RCN News пишет, что, «по данным достоверного источника, в покушении должны участвовать граждане России и Израиля».


      Спецназ РФ и Израиля... "Гремучая смесь" yes От такой "кооперации", Колумбию должно тряхнуть так,что афтершоки дойдут до Вашингтона (англ. Washington, D.C.)
      Официальное название — округ Колумбия (англ. District of Columbia, сокращённо D.C.) ...
      1. da Vinci
        da Vinci Вчера, 10:26 Новый
        +18
        Командир спецназа ГРУ-КГБ Абрам Моисеевич Зильберштейн!
      2. Bad_gr
        Bad_gr Вчера, 12:03 Новый
        +4
        .....говорится, что снайперское оружие и боеприпасы для осуществления покушения на президента они должны были получить уже на колумбийской территории.
        Странно, мы в последнее время всех, как тараканов, травим страшнейшим ядом ("новичёк" который), а тут "снайперское оружие, боеприпасы..."
        Явно не наш след.
    2. Стройбат запаса
      Стройбат запаса Вчера, 10:13 Новый
      +11
      Откажутся кокаин поставлять?
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 12:18 Новый
        +2
        Цитата: Стройбат запаса
        Откажутся кокаин поставлять?

        Вот что кокс животворящий делает с колумбийскими спецслужбами: Петров и Башаров с медведем и балалайкой по морю аки по суху притопали в Колумбию замокрушить презика.
    3. ВАШ
      ВАШ Вчера, 10:30 Новый
      +3
      Интересно на что?
      Кто у них кроме кокаина имеется.
      1. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 11:41 Новый
        0
        Цитата: ВАШ
        Интересно на что?
        Кто у них кроме кокаина имеется.

        Нефть и изумруды
    4. Малюта
      Малюта Вчера, 10:31 Новый
      -17
      Цитата: СРЦ П-15
      Ну всё, теперь ещё и Колумбия нам санкции введёт!

      Гы, вы шутить пытаетесь? Только не предсьавляете , что будет если вдруг колумбийцы откажут в поставках высокоачественной колумбийской муки через наших аргентинских друзей.
    5. venik
      venik Вчера, 11:01 Новый
      +6
      Цитата: СРЦ П-15
      Ну всё, теперь ещё и Колумбия нам санкции введёт! yes

      ========
      Ну насчет "русского следа" - тут все понятно: как же без него то? wassat А вот с какого "бодуна" они Израиль сюда приплели? Нежто и с ними "рассобачились"? request
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Вчера, 11:14 Новый
        +5
        Цитата: venik
        Цитата: СРЦ П-15
        Ну всё, теперь ещё и Колумбия нам санкции введёт! yes

        ========
        Ну насчет "русского следа" - тут все понятно: как же без него то? wassat А вот с какого "бодуна" они Израиль сюда приплели? Нежто и с ними "рассобачились"? request

        Россия и Израиль - наконец нашли «общего» геополитического противника!
        Будем тренироваться на кошках (с) good
        1. Улиточник N9
          Улиточник N9 Вчера, 11:21 Новый
          +7
          Любопытно то, что Маркес правит тоталитарно и подтасовал свои выборы. Кроме того создал что-то вроде "красных бригад" для держания народа в страхе, однако при этом полностью лоялен США и транснациональным корпорациям, которые полностью хозяйничают у него в стране, потому никто не замечает никаких нарушений прав человека в Колумбии, никто в западных СМИ не нападает на тоталитарное правление Маркеса.
          1. Владимир_6
            Владимир_6 Вчера, 12:42 Новый
            +4
            Цитата: Улиточник N9
            никто в западных СМИ не нападает на тоталитарное правление Маркеса.

            Ничего удивительного - "Маркес, может быть, и cукин сын, но это ИХ сукин сын». hi
        2. venik
          venik Вчера, 11:38 Новый
          +4
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Россия и Израиль - наконец нашли «общего» геополитического противника!
          Будем тренироваться на кошках (с)

          =========
          good На кошках - не будем! Кошек - жалко! drinks
      2. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 11:45 Новый
        +4
        Цитата: venik
        Цитата: СРЦ П-15
        Ну всё, теперь ещё и Колумбия нам санкции введёт! yes

        ========
        Ну насчет "русского следа" - тут все понятно: как же без него то? wassat А вот с какого "бодуна" они Израиль сюда приплели? Нежто и с ними "рассобачились"? request

        У наркобаронов работает много израИльских наемников (от дембелей боевых частей до спецов). Большинство уезжает года через 3-5, накопив бабки на путешествие по континенту + безбедное независимое существование на время учебы, некоторые остаются в Колумбии на постоянку - халявные деньги, дешёвый кокаин, красивые женщины
        1. Владимир_6
          Владимир_6 Вчера, 12:48 Новый
          +2
          Цитата: Krasnodar
          У наркобаронов работает много израИльских наемников

          За такие откровения Вы можете попасть в черный список Моссада. (шутка)
          1. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 14:00 Новый
            +3
            Это откровение из разряда Волга впадает в Каспийское море laughing
            1. Владимир_6
              Владимир_6 Вчера, 16:05 Новый
              +3
              Цитата: Krasnodar
              Это откровение из разряда Волга впадает в Каспийское море

              А как на такие факты реагируют религиозные вожди и правоохранительные органы Израиля?
              Ведь "работать" у наркобаронов, значит быть соучастником их деяний.
              Если личности "работавших" известны, являются ли их деяния препятствием посещения синагоги, и могут ли они быть привлечены к уголовной ответственности властями? hi
              1. Krasnodar
                Krasnodar Вчера, 16:36 Новый
                +3
                1) Мнение религиозных вождей интересно только принадлежащим к их «двору» ультраортодоксам или их ученикам. Думаю, относятся к этому плохо, но абсолютному большинству израильтян на это пофиг
                2) Правоохранительные органы:
                а) Если доказано, что чел там работал
                б) Если поступили жалобы на его действия в Колумбии от кого бы то ни было
                в) Если он выложил фото в полной боевой амуниции в обнимку с разыскиваемым всеми службами мира наркобароном в социальной сети
                У него могут быть большие проблемы
                3) да и да - в теории
                1. Владимир_6
                  Владимир_6 Вчера, 17:11 Новый
                  +2
                  Цитата: Krasnodar
                  3) да и да - в теории

                  Благодарю за пояснения.
                  "Да и да - в теории", это уже больше чем ничего.
        2. Малюта
          Малюта Вчера, 13:23 Новый
          0
          Цитата: Krasnodar
          У наркобаронов работает много израИльских наемников (от дембелей боевых частей до спецов). Большинство уезжает года через 3-5, накопив бабки на путешествие по континенту + безбедное независимое существование на время учебы, некоторые остаются в Колумбии на постоянку - халявные деньги, дешёвый кокаин, красивые женщины

          Выходцев из СНГ там тоже хватает.Именно так и пути пересекаются yes
          1. Krasnodar
            Krasnodar Вчера, 14:02 Новый
            +3
            Про боевиков не слышал. В основном выходцы из бывшего СССР, находящиеся в Колумбии, это крупные дилеры и торговцы ювелиркой
      3. Ныробский
        Ныробский Вчера, 12:03 Новый
        +3
        Цитата: venik
        Цитата: СРЦ П-15
        Ну всё, теперь ещё и Колумбия нам санкции введёт! yes

        ========
        Ну насчет "русского следа" - тут все понятно: как же без него то? wassat А вот с какого "бодуна" они Израиль сюда приплели? Нежто и с ними "рассобачились"? request

        Дык судя по всему с будуна кокаинового. Такой бред можно нести только в наркотическом бреду.
      4. PSih2097
        PSih2097 Вчера, 12:09 Новый
        +1
        Цитата: venik
        Ну насчет "русского следа" - тут все понятно: как же без него то?

        там все просто, защищаем Мадуро...
    6. PSih2097
      PSih2097 Вчера, 12:07 Новый
      +2
      Цитата: СРЦ П-15
      Ну всё, теперь ещё и Колумбия нам санкции введёт! yes

      не будут кокс поставлять... laughing
    7. Чарик
      Чарик Вчера, 12:17 Новый
      0
      перестанут поставлять?
    8. garik77
      garik77 Вчера, 22:31 Новый
      0
      Хорошо бы ввели. Меньше кокаина будет к нам идти..
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 10:00 Новый
    +9
    Пусть признается чей кокс арестовал, американский выкормышь.
    1. Малюта
      Малюта Вчера, 10:33 Новый
      -16
      Цитата: Пессимист22
      Пусть признается чей кокс арестовал, американский выкормышь.

      НАШ!!!
      Кстати сказать, по темпам развития и душевому доходу Колумбия давно превосходит РФ.
      1. Артур73
        Артур73 Вчера, 10:42 Новый
        +13
        Ваш?Бросайте эту дрянь потреблять!
        1. Малюта
          Малюта Вчера, 10:45 Новый
          -13
          Цитата: Артур73
          Ваш?Бросайте эту дрянь потреблять!

          Я сильно извиняюсь, но к аргентинским чемоданам с "цементом" маде ин каламбия я отношения не имею, там другие персонажи.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 13:20 Новый
        +2
        Цитата: Малюта
        Кстати сказать, по темпам развития и душевому доходу Колумбия давно превосходит РФ.

        Где?
        Если только по оценке Укрстата....
        1. Малюта
          Малюта Вчера, 19:09 Новый
          -2
          Цитата: Zoldat_A
          Где?

          Я сильно извиняюсь, но читайте внимательно душевому доходу!!!
          Причём здесь ВВП???
          Цитата: Zoldat_A
          Если только по оценке Укрстата....

          Где вы хоть слово про украины слышали? От меня? НЕТ!
          В статье ? НЕТ!
          Ну и на фига вы это написали? Если для меня, дык мне на украину по фиг СОВСЕМ!
          Мне бы хотелось , чтобы в нашей стране людям хорошо жилось, всё остальное бред! soldier
  3. Пленник
    Пленник Вчера, 10:01 Новый
    +18
    Кирдык Ваньке, раз за него ГУ и Моссад взялись. laughing Убить не убьют, но розгами отстегают, шоб не шалил и языком как помелом не махал. "Пуп Земли" нашелся, ЕПРСТ!
    1. Сергей39
      Сергей39 Вчера, 11:04 Новый
      +1
      Да много ещё всяких, по ком розги плачут. Президент Болгарии, например.
    2. Артур73
      Артур73 Вчера, 12:03 Новый
      0
      Поговаривают,Моссад не промахивается!Так что если останется живой,то про покушение-явно деза!!!:)))
      1. PSih2097
        PSih2097 Вчера, 12:12 Новый
        0
        Цитата: Артур73
        Поговаривают,Моссад не промахивается!Так что если останется живой,то про покушение-явно деза!!!:)))

        там помимо Моссада есть куча Контор...
      2. Пленник
        Пленник Вчера, 12:32 Новый
        0
        winked Это они сами и евреи говорят. Все промахиваются так или иначе. Вот Ванюшка с компанией тоже промахнулись. Хотели драмтизЬмУ напустить, а получилась комедия.
  4. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 10:02 Новый
    +1
    Зачем одной фашингтонской (Израилю) марионетке на другую покушаться? Бред какой то.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Вчера, 11:34 Новый
      +3
      это Вашингтон марионетка Израиля))))))
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Вчера, 10:03 Новый
    +9
    по данным достоверного источника, в покушении должны участвовать граждане России и Израиля».
    "готовящиеся к покушению, вероятно, профессионалы-спецназовцы".
    : Иван Дуке победил на выборах президента Колумбии в 2018 году. Представляет партию Демократический центр. По профессии - юрист. Получал образование в университете имени Серхио Арболеды в Колумбии, а также в США, в том числе в Джорджтаунском университете и Гарвардской школе бизне
    Ну в общем ничего нового , всё в рамках "мировых" брендов . Куды ж без русских та ? Но зачем евреев приплетают ? Особенности местных политичесих разборок ?
    1. сенька шалый
      сенька шалый Вчера, 10:22 Новый
      +4
      Цитата: КВУ-НСвД
      у в общем ничего нового , всё в рамках "мировых" брендов . Куды ж без русских та ? Но зачем евреев приплетают ? Особенности местных политичесих разборок ?

      Приплетают как раз русских, чтобы отвести подозрения от провалившихся евреев.
    2. Jager
      Jager Вчера, 10:50 Новый
      +1
      Да там просто перепутали белорусов с евреями))
    3. Русь
      Русь Вчера, 11:05 Новый
      +2
      Куды ж без русских та ? Но зачем евреев приплетают ? Особенности местных политичесих разборок ?

      Думают, наверное, что весомее будет...
      Главное заявить!
      И да... без русских... никуда! bully
  6. Шалтай
    Шалтай Вчера, 10:18 Новый
    +7
    "Иванов и Рабинович" продолжение.
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 10:23 Новый
      +6
      Цитата: Шалтай
      "Иванов и Рабинович" продолжение.

      Как там у В.Высоцкого
      "...А там на четверть бывший наш народ. ..." laughing
  7. Pechkin
    Pechkin Вчера, 10:23 Новый
    +3
    Ну что сказать.
  8. HAM
    HAM Вчера, 10:24 Новый
    +3
    Дуке записал и Израиль в государство-террорист....интересно с чьей подсказки?
  9. Олег Быков
    Олег Быков Вчера, 10:27 Новый
    +5
    Флакон из под "Novichok" ещё не находили ?
    1. Pechkin
      Pechkin Вчера, 10:33 Новый
      +1
      Да странно,брэнд Novichok уже раскрученный.Да и яд этот похоже не смертельный.
    2. Полимер
      Полимер Вчера, 11:42 Новый
      +2
      снайперское оружие и боеприпасы для осуществления покушения на президента они должны были получить уже на колумбийской территории

      Вот тоже подумал - какое такое "снайперское оружие"? Русские нынче только "Новичок" используют. Без него потом не докажешь причастность России. Вот не читают совсем методичек - а там всё подробно написано.
  10. parusnik
    parusnik Вчера, 10:29 Новый
    +2
    Издание RCN News пишет, что, «по данным достоверного источника, в покушении должны участвовать граждане России и Израиля».
    ....В Колумбии, пересеклись интересы России и Израиля. laughing
  11. 7,62х54
    7,62х54 Вчера, 10:31 Новый
    +1
    За попытку госпереворота в соседнем мирном государстве и за распространение наркоты давно пора вздёрнуть всю колумбийскую верхушку.
    1. Малюта
      Малюта Вчера, 10:37 Новый
      -4
      Цитата: 7,62х54
      За попытку госпереворота в соседнем мирном государстве и за распространение наркоты давно пора вздёрнуть всю колумбийскую верхушку.

      Кто ж их всдёрнет, они же памятники. Каждая мафия экспортирует то, чем она владеет, некоторые нефть и газ, а другие качественный колумбийский "табачок", по мере необходимости можно обменять одно на другое, бартер однако. laughing
      Злые языки с канала "Острый угол" такую грязищу выливают на чистые путриатические души сограждан, что диву даёшься. belay https://youtu.be/w43-YVNZsEc
      1. 7,62х54
        7,62х54 Вчера, 10:51 Новый
        0
        А когда ресурсов и сырья нет на экспорт, пародия на страну экспортирует сборщиков клубники и проституток. Да ещё метан выделяют в атмосферу. И по ходу от от этого густого метана парниковый эффект на планете.
        1. Малюта
          Малюта Вчера, 13:20 Новый
          -1
          Цитата: 7,62х54
          А когда ресурсов и сырья нет на экспорт, пародия на страну экспортирует сборщиков клубники и проституток.

          Так то оно так, только в этой волшебной стране ресурсы как раз таки есть , к примеру металлы разные.А кулубника и прости.тутки -это цветочки laughing
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 10:53 Новый
        +2
        Коку не трогаем,основной потребитель США.Удачных поставок гегемону,как бы ответка за Афганистан,где мак у США под контролем. hi bully
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 13:35 Новый
      +1
      Цитата: 7,62х54
      За попытку госпереворота в соседнем мирном государстве и за распространение наркоты давно пора вздёрнуть всю колумбийскую верхушку.

      Мне интересно - сколько Ваня пляшет под американскую дудку, как наизнанку не выворачивается - чего ж они его в сакральные жертвы записали? Грохнут ведь всамделишно, чтобы на нас свалить. Я с другой стороны "жертвенных баранов" ждал в ближайшее время - в стане белорусской оппозиции. А тут... Не иначе Америка подумала, что уж больно отвлеклась на Украину-Белоруссию. Пора бы и о своём мягком подбрюшье, Латинской Америке, вспомнить. А то как-то неактивно они в последнее время за Америку топят. Да и про Гуайдо только от Лукашенко в связи с Тихановской слышно...
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 10:36 Новый
    +6
    Товарищи евреи признавайтесь ,что вы там с нашими поделили .Кому бананы а кому кофе.Я Колумбийский кофе люблю из обжареных зеленых зерен,значит вам бананы.Коку не трогаем ,местные пацаны ее в США гонятэто святое.Ладно у нас неуловимый Вагнер!А вас то кто или уже обьеденились?Божьи пути неисповедимы,вон в Колумбии вместе действуем!Или всетаки забористый в этом году урожай коки поспел,журналисты продегустировали. hi drinks bully
    1. Astra wild
      Astra wild Вчера, 11:57 Новый
      +1
      "я колумбийский кофе люблю",а я долго бразильский покупала, главное, чтобы из Бразилии, где как всем известно:" много-много диких обезьян"
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 12:07 Новый
        0
        У Нескафе был бренд ,бленд37.Рекамендую. hi
      2. PSih2097
        PSih2097 Вчера, 12:15 Новый
        +1
        Цитата: Astra wild
        "я колумбийский кофе люблю",а я долго бразильский покупала,

        я с Кубы перидически получаю, как только начинаю помол -- практически весь подъезд слюнями начинает давиться...
        1. Astra wild
          Astra wild Вчера, 14:55 Новый
          0
          Я часто пью растворимый, с ним никаких хлопот,но переодически себе покупаю в зёрнах и мелю. Я молотый не люблю
          1. PSih2097
            PSih2097 Вчера, 14:58 Новый
            0
            Цитата: Astra wild
            Я молотый не люблю

            Зря, чтоб сварить молотый кофе надо сделать полный ритуал... Премолоть - гейзер/турка - кружка... Ну либо как вариант -- автомат, хотя это не то...
            И да, только молотый кофе (ручного помола) -- самый настоящий КОФЕ...
      3. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 13:43 Новый
        +3
        Цитата: Astra wild
        "я колумбийский кофе люблю",а я долго бразильский покупала, главное, чтобы из Бразилии, где как всем известно:" много-много диких обезьян"

        А по телевизору в последнее время все мозги вынесла реклама про "настоящий итальянский кофе"... fool

        Скажите мне - сколько раз жертву ЕГЭ, сочиняющего слоганы для рекламы, нужно ударить палкой по голове, чтобы до него дошло, что в Англии не растёт "английский чай", а в Италии не растёт "итальянский кофе"? А американские джинсы "Ливайс" с 1945-го года шьют где угодно, кроме Америки. И "корейская морковь" к Корее никакого отношения не имеет.
  13. Holsten
    Holsten Вчера, 10:38 Новый
    +2
    Сам факт организации покушения никого не удивляет , значит все в курсе , что Ваня не любил делится заработанным непосильным трудом .
  14. Vlad Pervovich
    Vlad Pervovich Вчера, 11:01 Новый
    0
    думается, если и из Израиля, то он давно уже был бы устранен feel
  15. А. Привалов
    А. Привалов Вчера, 11:16 Новый
    +6
    «по данным достоверного источника, в покушении должны участвовать граждане России и Израиля».

    Отличная многовариантная комбинация для составления снайперских пар:

    Русский, гражданин России
    Русский, гражданин Израиля

    Русский, гражданин России
    Еврей, гражданин Израиля

    Еврей, гражданин России
    Еврей, гражданин Израиля

    Ну, а если взять 190 народов населяющих Россию+ десятка три населяющих Израиль, то поупражняться в комбинаторике можно весьма пристойно...

    Русский с евреем братья навек,
    Крепнет единство народов и рас.
    Плечи расправил простой человек,
    С песней шагает простой человек,
    Дружба на веки в сердце у нас...

    Исполняется на мотив песни «Москва — Пекин» написанной в 1949 году композитором Вано Мурадели на стихи Михаила Вершинина.
    Мне эта мелодия почему-то напоминает марш из "Звёздных войн"... lol
    1. Владимир_6
      Владимир_6 Вчера, 11:39 Новый
      0
      Цитата: А. Привалов
      Отличная многовариантная комбинация для составления снайперских пар:

      Все верно у Вас, Александр, кроме того что "Русский, гражданин России" на самом деле может оказаться чувашом, евреем, русским, татарином, бурятом итд. hi
      1. А. Привалов
        А. Привалов Вчера, 11:55 Новый
        +2
        Цитата: Владимир_6
        Все верно у Вас, Александр, кроме того что "Русский, гражданин России" на самом деле может оказаться чувашом, евреем, русским, татарином, бурятом итд.

        На самом деле, вы лишь подтвердили состоятельность моего тезиса :"Ну, а если взять 190 народов населяющих Россию+ десятка три населяющих Израиль, то поупражняться в комбинаторике можно весьма пристойно..." hi
        1. Владимир_6
          Владимир_6 Вчера, 12:35 Новый
          0
          Цитата: А. Привалов
          На самом деле, вы лишь подтвердили состоятельность моего тезиса :"Ну, а если взять 190 народов населяющих Россию+ десятка три населяющих Израиль, то поупражняться в комбинаторике можно весьма пристойно..."

          За столько веков совместного проживания так и должно было сложиться.
    2. Astra wild
      Astra wild Вчера, 11:48 Новый
      0
      Коллега Привалов,а в Израиле хорошие снайпера? Если будут формироваться интернациональные пары, то по рекомендую кого-нибудь из Якутии: они были прирожденные охотники,а теперь климат меняется и им будет не очень тяжело в Южной Америке
      1. А. Привалов
        А. Привалов Вчера, 12:02 Новый
        +1
        Цитата: Astra wild
        Коллега Привалов,а в Израиле хорошие снайпера? Если будут формироваться интернациональные пары, то по рекомендую кого-нибудь из Якутии: они были прирожденные охотники,а теперь климат меняется и им будет не очень тяжело в Южной Америке

        Это верно. Снимаем с якутов парки и их от колумбийских индейцев практически не отличить. hi
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 22:03 Новый
      0
      Заболтать вы профиссоналы.Вопрос кто стреляет из снайперской винтовки.Вагнер стреляет а еврей патрон подает и выдает целеуказание или наоборот! hi bully
  16. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 11:20 Новый
    0
    Кстати, могут быть и спецназовцы с двойным гражданством и Израиля и РФ.
  17. Владимир_6
    Владимир_6 Вчера, 11:25 Новый
    0
    Издание RCN News пишет, что, «по данным достоверного источника, в покушении должны участвовать граждане России и Израиля».

    Кто слил изданию RCN News информацию, российский или израильский "крот"? Срочно найти и обезвредить. laughing
    Тема просто обязывает тактично общаться Камрадам России и Израиля.
  18. Astra wild
    Astra wild Вчера, 11:26 Новый
    +2
    Не знала,что ФСБ надо работает на пару с Мосад.
  19. Astra wild
    Astra wild Вчера, 11:32 Новый
    +1
    "как минимум два человека" по предварительным данным - Марат Башаров и Рабинович. Вероятно, Владимир Владимирович разочаровался в "Новичке" и решено по старинке из винтовки с оптическим прицелом
    1. Фил77
      Фил77 Вчера, 12:02 Новый
      0
      Цитата: Astra wild
      предварительным данным - Марат Башаров

      Вера, просветите,плиз!Это какой-такой Марат Башаров? recourse
  20. Алекс2000
    Алекс2000 Вчера, 11:52 Новый
    0
    СЛАБАКИ.
    На нашего то уже штук 18 тоже разоблачили.
    Считай тоже, по 1му в год президенства.

    Кто, что, зачем, никто и не помнит, не освещалось особо, главное - было в новостях.
  21. Astra wild
    Astra wild Вчера, 11:52 Новый
    0
    Цитата: parusnik
    Издание RCN News пишет, что, «по данным достоверного источника, в покушении должны участвовать граждане России и Израиля».
    ....В Колумбии, пересеклись интересы России и Израиля. laughing

    Если изменить знаменитый афоризм товарища Сухова,то:"политика дело тонкое"
  22. Керенский
    Керенский Вчера, 11:59 Новый
    +1
    Кого они там ищут?! Во владениях наркобаронов десантный батальон со всей техникой пропасть может, только булькнет по рации!
    Опять приведу пример с Кхун Са. Да, другой регион... Но он держал частную армию в 100.000 штыков. Он официально предлагал правительству США скупить у него дурь оптом.
    Ну колумбийские не так круты, но на уровне польских магнатов Смутного времени.
  23. tralmaster
    tralmaster Вчера, 12:05 Новый
    +4
    Если бы ГРУ и Массад обьеденились и решили убрать его то он об это бы не успел узнать.
  24. Dart2027
    Dart2027 Вчера, 12:07 Новый
    0
    Я что-то не понял. Ну граждане России - это понятно, было бы странно если бы обошлись без них... Но граждане Израиля?! Это что-то новенькое. Или имеются в виду арабы и друзы, которые там проживают?
  25. Astra wild
    Astra wild Вчера, 12:09 Новый
    +1
    Цитата: А. Привалов
    Цитата: Astra wild
    Коллега Привалов,а в Израиле хорошие снайпера? Если будут формироваться интернациональные пары, то по рекомендую кого-нибудь из Якутии: они были прирожденные охотники,а теперь климат меняется и им будет не очень тяжело в Южной Америке

    Это верно. Снимаем с якутов парки и их от колумбийских индейцев практически не отличить. hi

    Вы решили помочь спецслужбе Колумбии : они искали белых,а теперь пусть поищут среди индейцев. Кажется, их там до -60-70%?
    1. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 13:39 Новый
      +2
      Цитата: Astra wild
      Вы решили помочь спецслужбе Колумбии

      Не я, а вы. Якуты -- ваша идея. Можно сказать -- патент. На него я, ни в коем случае, не претендую. hi
      1. Комментарий был удален.
      2. Astra wild
        Astra wild Вчера, 15:12 Новый
        0
        Значит на пару работаем?
  26. Комментарий был удален.
  27. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 12:21 Новый
    0
    В Армении введена мобилизация.Представьте вы на роботе,а вашу компанию приезжает военный комисар:бросил ключ и в окопы.Да многие разбегутся,но большинство пойдет в окопы.Да что ж так армянам не везет?И не говорите что они плохие,у меня очень хорошее воспоминания с этой нацией.Куда же денешься с этой родводной лодки.
    1. А. Привалов
      А. Привалов Вчера, 13:02 Новый
      +1
      Цитата: tralflot1832
      В Армении введена мобилизация.Представьте вы на роботе,а вашу компанию приезжает военный комисар:бросил ключ и в окопы.Да многие разбегутся,но большинство пойдет в окопы.Да что ж так армянам не везет?И не говорите что они плохие,у меня очень хорошее воспоминания с этой нацией.Куда же денешься с этой родводной лодки.


      Когда умирал старый армянин, он призвал к себе своих сыновей и сказал:
      -- Дети мои, берегите евреев!
      -- Но почему, отец?
      -- С ними покончат -- за нас возьмутся...

      Армяне -- отличные ребята. Только они плохо слушали своего отца.
  28. Вихорь
    Вихорь Вчера, 12:25 Новый
    +1
    "В Колумбии заявили о готовящемся покушении на президента: разыскивают «спецназовцев из России и Израиля"
    Это как понимать ? Покушение на Ивана Дуке готовил Иван Рабинович ..?
  29. Велобосс
    Велобосс Вчера, 14:31 Новый
    +1
    Так вроде наш метод - «Новичок»?! Не!?
  30. Astra wild
    Astra wild Вчера, 15:04 Новый
    +2
    Цитата: tralflot1832
    У Нескафе был бренд ,бленд37.Рекамендую. hi

    У меня сейчас: зерновой с ароматом сливок, малыш подарил, и"Жардин"растворимый
  31. Olddetractor
    Olddetractor Вчера, 15:17 Новый
    0
    Коламбия Пикчерз не представляет...
  32. Rage66
    Rage66 Вчера, 22:39 Новый
    0
    Даже в самой Колумбии печатают коллажи с комментариями: "Лундрген и Сталоне в роли разыскиваемых россиян и израильтян..."
    Это паранойя определенных кругов, либо попытка отвлечь население от чего-то серьезного в стране...
  33. notingem
    notingem Вчера, 22:57 Новый
    0
    Прикольно.Санкции на поставку кокаина и марихуаны.Хоть здесь импортозамещение не потребуется
  34. u123uuu
    u123uuu Вчера, 23:32 Новый
    0
    Все дело в коксе, он слишком хорош для него...
  35. solzh
    solzh Вчера, 23:38 Новый
    0
    Ещё одним политиком недоумком в мире стало больше...
  36. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 08:12 Новый
    0
    Цитата: Малюта
    Цитата: СРЦ П-15
    Ну всё, теперь ещё и Колумбия нам санкции введёт!

    Гы, вы шутить пытаетесь? Только не предсьавляете , что будет если вдруг колумбийцы откажут в поставках высокоачественной колумбийской муки через наших аргентинских друзей.


    У вашей Украины еще есть друзья?
  37. Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 09:28 Новый
    0
    Ставленники наркобаронов и США засуетились, видать где то напакостили.... Непонятно только как одновременно России и Израилю