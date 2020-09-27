"В Колумбии заявили о готовящемся покушении на президента: разыскивают «спецназовцев из России и Израиля"

В покушении готовятся участвовать как минимум два человека. Государственные органы предпринимают все меры по защите главы государства и по нейтрализации любых посягательств на жизнь президента страны.

Каждый год - новая сводка о покушении.

Это неплохой повод, чтобы не работать - постоянно говорить, что на его жизнь кто-то покушается.