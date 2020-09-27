"В Колумбии заявили о готовящемся покушении на президента: разыскивают «спецназовцев из России и Израиля"

Колумбийская пресса публикует материалы, в которых сообщается об «раскрытии плана покушения» на президента страны Ивана Дуке Маркеса. В сводках говорится о том, что покушение планировалось совершить с задействованием иностранных граждан.
Издание RCN News пишет, что, «по данным достоверного источника, в покушении должны участвовать граждане России и Израиля».
Отмечается, что специальные службы Колумбии заняты активной работой по выявлению «преступной цепочки, которая связана с готовящимся покушением на Ивана Дуке».
Из материала:
В покушении готовятся участвовать как минимум два человека. Государственные органы предпринимают все меры по защите главы государства и по нейтрализации любых посягательств на жизнь президента страны.
Издание Tiempo тем временем сообщает, что «подозреваемые прибыли в Колумбию по суше». Далее говорится, что снайперское оружие и боеприпасы для осуществления покушения на президента они должны были получить уже на колумбийской территории. Также добавлено, что "готовящиеся к покушению, вероятно, профессионалы-спецназовцы".
Нужно отметить, что это уже не первые сообщения о якобы подготовке покушения на Дуке. Похожие заявления в колумбийской прессе публиковались и в 2019 году.
При этом в самой Колумбии многие начинают воспринимать такие сводки с иронией. Колумбийский адвокат Альберто Ортис Галинд опубликовал в Твиттере высмеивающий сводки коллаж и следующий текст: «Их разыскивают за международный заговор с целью убить великого мирового лидера по имени Иван Дуке».
Из колумбийского сегмента социальных сетей:
Каждый год - новая сводка о покушении.
Это неплохой повод, чтобы не работать - постоянно говорить, что на его жизнь кто-то покушается.
Справочно: Иван Дуке победил на выборах президента Колумбии в 2018 году. Представляет партию Демократический центр. По профессии - юрист. Получал образование в университете имени Серхио Арболеды в Колумбии, а также в США, в том числе в Джорджтаунском университете и Гарвардской школе бизнеса.