Украина отправила новый военный контингент в Африку

250 украинских миротворцев будут выполнять задачи в африканской стране по поддержанию мира и безопасности.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины выделили 250 человек для отправки в Демократическую Республику Конго.Это военнослужащие вертолетного отряда, выполняющего миротворческие функции в составе Миссии ООН в этой африканской стране.Такое сообщение появилось на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.- говорится в сообщении.Военнослужащие ВСУ находятся в Конго с 2000 года, и отправка очередной группы выполняется в рамках ротации личного состава. На этот раз она происходит в условиях строгого соблюдения мер предосторожности по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией. Перед отправкой контингент в течение двух недель проходил обсервацию и получил международные сертификаты.18-й отельный вертолетный отряд, военнослужащие которого участвуют в ротации, с 2012 года действует в составе сил ООН в ДР Конго. Обстановка в этой стране крайне сложная из-за многолетней гражданской войны. Перед украинским контингентом поставлены задачи по сопровождению вертолетов ООН, боевому дежурству на аэродромах, перевозке грузов, наблюдению и разведке. Помимо этого, ВСУ выполняет в Конго поисково-спасательные операции.