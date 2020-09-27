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Украина отправила новый военный контингент в Африку

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Сухопутные войска Вооруженных сил Украины выделили 250 человек для отправки в Демократическую Республику Конго.


Это военнослужащие вертолетного отряда, выполняющего миротворческие функции в составе Миссии ООН в этой африканской стране.

Такое сообщение появилось на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

250 украинских миротворцев будут выполнять задачи в африканской стране по поддержанию мира и безопасности.

- говорится в сообщении.

Военнослужащие ВСУ находятся в Конго с 2000 года, и отправка очередной группы выполняется в рамках ротации личного состава. На этот раз она происходит в условиях строгого соблюдения мер предосторожности по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией. Перед отправкой контингент в течение двух недель проходил обсервацию и получил международные сертификаты.

18-й отельный вертолетный отряд, военнослужащие которого участвуют в ротации, с 2012 года действует в составе сил ООН в ДР Конго. Обстановка в этой стране крайне сложная из-за многолетней гражданской войны. Перед украинским контингентом поставлены задачи по сопровождению вертолетов ООН, боевому дежурству на аэродромах, перевозке грузов, наблюдению и разведке. Помимо этого, ВСУ выполняет в Конго поисково-спасательные операции.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
55 комментариев
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  1. Петроградец
    Петроградец Вчера, 10:57 Новый
    +10
    У себя-то порядок навести не могута кудато лезут всёхотят на крутыхдядек походитьлегионеры блини оладушкииз чудной страныукраинии
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 11:06 Новый
      +8
      А вечером в лагерь с песнями и визгом въехали камуфлированные телеги с волами. Это прибыл воевать украинский батальон химзащиты. Они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своем лесном камуфляже. На всех зеленые маскировочные костюмы, на головах ветки от деревьев, у некоторых - пеньки... Говорят, это у офицеров, чтобы их можно было отличить во время бомбежек.
      М. Задорнов.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 19:47 Новый
        -2
        Цитата: Uncle Lee
        Они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своем лесном камуфляже

        Ну явно Задорнов не про Конго говорил. Но для шумеров это прекрасное место.
    2. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Вчера, 11:07 Новый
      +3
      Чего не сделаешь за то чтоб матрасный дядя погладил по головке...
      вполне в духе современной Украины, Африка... ещё доктор Айболит говорил - не ходите «дети» в Африку гулять!
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 11:44 Новый
        +2
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Чего не сделаешь за то чтоб матрасный дядя погладил по головке...
        вполне в духе современной Украины, Африка... ещё доктор Айболит говорил - не ходите «дети» в Африку гулять!

        Малярийных комаров в Конго ещё никто никто не отменял. Укровермахт можно поздравить ещё с 250 заболевших малярией, которая не лечится и живёт в организме до самой смерти.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 14:05 Новый
          +3
          Цитата: Бородач
          Малярийных комаров в Конго ещё никто никто не отменял.

          да если б только малярия - там опять вспышка Эболы.
      2. Егоза
        Егоза Вчера, 15:03 Новый
        0
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        ещё доктор Айболит говорил - не ходите «дети» в Африку гулять!

        Так они родичей навестить хотят
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Вчера, 19:06 Новый
          +1
          Потанцуют.Поскачут сч копьями. Пожрут сала. Вот и вся "миссия") Свиньи, всей Африки, прячтесь! велико=украинцы едут!
      3. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 19:49 Новый
        0
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Африка... ещё доктор Айболит говорил - не ходите «дети» в Африку гулять!

        Мурашки до сих пор от Африки, как от палёной водки.
    3. Tank Hard
      Tank Hard Вчера, 11:20 Новый
      +7
      Цитата: Петроградец
      У себя-то порядок навести не могута кудато лезут

      Дык, "люди гибнут за металл..", там зарплаты повыше чем в "ридной неньке", заробитчане и зарабатывают из всех сил. request
    4. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 11:56 Новый
      +4
      А их кто-то спрашивал?))) вашингтонская рейхсканцелярия приказала - бандерлоги побежали))) климат в Конго хреновастенький, не англосаксам же там службу тянуть)))
      1. Димка75
        Димка75 Вчера, 14:17 Новый
        +1
        Бандерлоги, заробитчане, матрасный дядя приказал и прочая..

        тут же сегодня другая статья на ВО
        26 апреля — день памяти российского миротворца майора Бударина, погибшего при выполнении служебных обязанностей в составе российского контингента миротворческой миссии ООН в Конго

        Или это другое Конго ?
        1. Ниэль-ле-Кале
          Ниэль-ле-Кале Вчера, 19:11 Новый
          0
          Цитата: Димка75
          Или это другое Конго ?

          это не то, это другое, это понимать надо...
        2. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Вчера, 19:37 Новый
          +1
          Цитата: Димка75
          Бандерлоги, заробитчане, матрасный дядя приказал и прочая..
          тут же сегодня другая статья на ВО
          26 апреля — день памяти российского миротворца майора Бударина, погибшего при выполнении служебных обязанностей в составе российского контингента миротворческой миссии ООН в Конго

          Или это другое Конго ?

          С 1999 по 2010 год в ходе миссии в Конго погиб 161 человек (в том числе 10 военных наблюдателей).
    5. сенька шалый
      сенька шалый Вчера, 12:09 Новый
      +3
      Цитата: Петроградец
      У себя-то порядок навести не могута кудато лезут всёхотят на крутыхдядек походитьлегионеры блини оладушкииз чудной страныукраинии

      А по-человечески нельзя писать? Вам что 12 лет что вы кривляетесь.
      1. Комментарий был удален.
      2. сенька шалый
        сенька шалый Вчера, 12:18 Новый
        +7
        Украина как член ООН выполняет свои обязательства, не понимаю чему удивлятся или над чем злорадствовать, обычная практика. Хороший опыт для военных. Как новость - ни о чем, но местным троллям как "кость" сойдет.
        1. Александр1971
          Александр1971 Вчера, 13:42 Новый
          -2
          Грузия тоже когда-то посылала своих солдат в Ирак в расчете на то, что потом ей помогут против России. Но западные хозяева за грузин в 2008 году не заступились.

          И за украинцев западные хозяева тоже воевать не станут; пусть хоть сколько обезьян в Конго будет убито незалэжными руками.
        2. igor67
          igor67 Вчера, 14:22 Новый
          +4
          Цитата: сенька шалый
          Украина как член ООН выполняет свои обязательства, не понимаю чему удивлятся или над чем злорадствовать, обычная практика. Хороший опыт для военных. Как новость - ни о чем, но местным троллям как "кость" сойдет.

          в Анголе украинский контингент ООН с начала 90х,вы правы новостьни о чём,
        3. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Вчера, 14:27 Новый
          -2
          А почему в Конго не едут миротворцы из США, Англии и других "цивилизованных" стран?))))
          1. Капитан Пушкин
            Капитан Пушкин Вчера, 19:40 Новый
            +1
            Цитата: ТермиНахТер
            А почему в Конго не едут миротворцы из США, Англии и других "цивилизованных" стран?))))

            В Конго находится 1171 миротворец из 57 стран: военнослужащие контингентов 1589, военные наблюдатели – 180, сформированные полицейские подразделения – 884, индивидуальные полицейские – 226, офицеры штаба – 292.
            Миссия располагает 11 самолетами, 30 вертолетами, имеются беспилотники. На конец апреля 2020 года Российская Федерация направила в Конго 13 миротворцев: военные наблюдатели – 7 (в том числе одна женщина), полицейские – 3, офицеры штаба – 3. По данным на 31 апреля 2020 года, в миссии погибло 186 миротворцев.
            1. ТермиНахТер
              ТермиНахТер Вчера, 21:24 Новый
              0
              Это все интересно и местами даже увлекательно))) сколько там матрасников и бриттов? И сколько из них ходит на боевые, а не сидит в штабе, под кондиционером?)))
      3. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Вчера, 14:08 Новый
        +1
        Цитата: сенька шалый
        А по-человечески нельзя писать?

        не сердитесь, чувак пытался успеть первым воткнуть комментарий. Обычно такие "первые" глубиной реплик не блещут.
    6. ian
      ian Вчера, 12:44 Новый
      0
      У себя порядок наводить надо бесплатно. А за участие в операциях ООН можно получить неслабые плюшки. За каждого юнита ООН переводит около 1500 долларов. Плюс компенсации за технику, ресурсы и тд, и тп. На Донбассе так выгодно ни солдатика, ни технику не продашь,,,
  2. Ольгович
    Ольгович Вчера, 10:58 Новый
    0
    Украина отправила новый военный контингент в Африку

    к кровным побратимам поехали...
  3. Vlad Pervovich
    Vlad Pervovich Вчера, 10:58 Новый
    +1
    кажется, перепутали направление
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 10:59 Новый
    +3
    Мондат ООН для поддержки интеросов Франции выполнеям.Вот откуда такая любовь у любителя старушек к Украине! hi
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 14:29 Новый
      +2
      Оно конешно, французский зольдатик - дорог))) по сравнению с ним, бандерлог, почти даром)))
  5. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 11:00 Новый
    +2
    Конго очень необходима Украине? Может им платят за это из каких-то международных источников? Какой интерес тут у Украины? Так ради престижа, типа "мы тоже участвуем".
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 11:15 Новый
      0
      Интерес ,наполеон европейского разлива.Тот Наполеон был любителем очень красивых французских женщин,но когда добивался своего ,терял к ним интерес. hi
    2. Lesorub
      Lesorub Вчера, 11:25 Новый
      +4
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Конго очень необходима Украине? Может им платят за это из каких-то международных источников? Какой интерес тут у Украины? Так ради престижа, типа "мы тоже участвуем".

      Думаю платят - ибо самим эксплуатировать и заправлять вертолеты , зарплата летному составу - Украина не "тянет" - на сколько помню украинские летчики уже продолжительное время в Африке под флагом ООН .
    3. kapitan92
      kapitan92 Вчера, 17:43 Новый
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Конго очень необходима Украине? Может им платят за это из каких-то международных источников? Какой интерес тут у Украины? Так ради престижа, типа "мы тоже участвуем".

      ООН не имеет собственных вооруженных сил и полицейских формирований, и необходимый для каждой операции военный и полицейский персонал по просьбе организации предоставляют государства-члены. Миротворцы носят военную форму своих стран, об их принадлежности к миротворческому контингенту ООН свидетельствуют отличительные знаки — голубая каска (берет) и опознавательный значок. По состоянию на 31 января 2015 года 122 страны предоставляют ООН военный и полицейский контингенты.
      Миротворческие миссии в Африке очень дорогие, годовой бюджет трех миссий превышает 3 млрд долл. Деньги выделяет и распределяет Генеральная Ассамблея ООН: Конго – 1 141 848 100 (долл.), Южный Судан – 1 071 000 000, Мали – 1 048 000 000.
      Российские миротворцы на конец августа 2019 года находились в пяти из семи африканских миротворческих миссий ООН: Западная Сахара, ЦАР, Конго, Южный Судан и анклав Абьее.
      Сведения о направлении миротворцев от пяти постоянных членов Совета Безопасности выглядят следующим образом: Китай – 2151, Франция – 741, Великобритания – 571, Россия – 71, США – 35.

      Сравним эти цифры с данными трех стран, направивших наибольшее количество миротворцев: Эфиопия – 7052, Бангладеш – 6411, Индия – 6173. Данные представлены на конец августа 2019 года.

      В пять африканских миротворческих миссий Китай направляет следующий персонал:

      Южный Судан – 1052, Мали – 421, Дарфур – 6, Конго – 232, Западная Сахара ­– 12.
      Миссия в Конго является одной из самых больших, опасных и дорогих. Силы ООН в Конго занимают первое место по количеству личного состава, они включают 16 741 миротворца из 56 стран (военнослужащие – 15 292, военные наблюдатели – 241, сформированное полицейское подразделение – 1040, отдельные полицейские – 319, офицеры штаба – 257.

      Потери миссии – 176 человек. В миссии действует бригада оперативного вмешательства.

      Россия направила в Конго 13 миротворцев: военные наблюдатели – шесть (в том числе одна женщина), полицейские – пять (в том числе две женщины), офицеры штаба – два.
      Командующим силами (МООНСДРК) генерал‑лейтенант Элиас Родригис Мартинс Фильо (Бразилия) назначен в апреле 2018 года. hi
  6. Русь
    Русь Вчера, 11:11 Новый
    +4
    Конечно вопрос глупый... но...
    250 украинских миротворцев будут выполнять задачи в африканской стране

    эти с позволения слова сказать " миротворцы" у себя уже мир навели???
    1. Маша
      Маша Вчера, 11:19 Новый
      0
      Родина сказала надо!
      Извините в таком контексте первый раз эту фразу произношу.... feel
  7. Лелёк
    Лелёк Вчера, 11:26 Новый
    +1
    250 украинских миротворцев будут выполнять задачи в африканской стране по поддержанию мира и безопасности.

    "В/на" кончились проблемы, стали решать европейские и африканские. Мммдя, нет предела глупости, мягко говоря.
    1. Маша
      Маша Вчера, 11:40 Новый
      +1
      Мммдя, нет предела глупости,

      "Совершенству" нет предела... wassat
    2. Ныробский
      Ныробский Вчера, 11:55 Новый
      +2
      Цитата: Лелёк
      250 украинских миротворцев будут выполнять задачи в африканской стране по поддержанию мира и безопасности.

      "В/на" кончились проблемы, стали решать европейские и африканские. Мммдя, нет предела глупости, мягко говоря.

      Мародёрить стало сложнее т.к. ответка прилетает, вот и поехали чем нибудь у конголезцев поживиться. Скоро укропочту завалят посылками с циновками и прочим не хитрым африканским скарбом.
      1. Лелёк
        Лелёк Вчера, 17:08 Новый
        +1
        Цитата: Ныробский
        ... поехали чем нибудь у конголезцев поживиться.

        hi , Дмитрий.
        Вероятно это так, поскольку ЕС на просьбу пана Зе дать денег ответил, что он (ЕС) не касса взаимопомощи и денег не будет, а значится зарплаты военным стали проблематичны.
    3. Piramidon
      Piramidon Вчера, 11:59 Новый
      +3
      Цитата: Лелёк
      "В/на" кончились проблемы, стали решать европейские и африканские.

      Ну, вы сравнили. Там больше платят и лучше кормят, чем во время решения своих проблем. В/на даже в элитных частях на обед опарышей подают.
      https://eadaily.com/ru/news/2020/09/24/v-ede-elitnyh-boycov-nacgvardii-ukrainy-nashli-lichinki-nasekomyh
  8. maktub
    maktub Вчера, 11:29 Новый
    +1
    Очередная ротация, не на ПМЖ же туда едут
    Опыта заодно наберутся
    Ваших разве в Конго нет?
  9. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 11:31 Новый
    +2
    Повезло хлопцам. Грошей заработают трохи... laughing
  10. Керенский
    Керенский Вчера, 12:19 Новый
    0
    Как-то обтекаемо в статье... Они с техникой или налегке, хвосты на поворотах заносить?
    Перед украинским контингентом поставлены задачи по сопровождению вертолетов ООН, боевому дежурству на аэродромах, перевозке грузов, наблюдению и разведке.

    А мужик на переднем плане мне нравится. В хорошем смысле. Матёрый.
  11. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Вчера, 12:27 Новый
    0
    Сухопутные войска Вооруженных сил Украины выделили 250 человек для отправки в Демократическую Республику Конго.

    А как же Габон? belay
    1. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 13:02 Новый
      0
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Сухопутные войска Вооруженных сил Украины выделили 250 человек для отправки в Демократическую Республику Конго.

      А как же Габон? belay

      Да тут не Габон...
  12. Вихорь
    Вихорь Вчера, 12:39 Новый
    +2
    Самое главное, что бы эти миротворцы там ни одного негра случаем не убили, а то вон в Америках случайно убили одного негра, так вся эта Америка на уши встала. А чё будет если в Африке негра убьют ? Вся чёрная Африка встанет. Тогда весь белый мир ляжет вместе с Америкой.
    Сало гэроям !
  13. Николай Петров
    Николай Петров Вчера, 12:54 Новый
    0
    Я валяюсь! А шо, Донбасс уже победили? Ну и окраинцы, ну и *********!
  14. German Titov
    German Titov Вчера, 14:32 Новый
    +1
    Цитата: Николай Петров
    Я валяюсь! А шо, Донбасс уже победили? Ну и окраинцы, ну и *********!

    Донбасс- не Конго. Здесь "люля не кебаб" огребается. Если "шо" - мы донецкие...
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Вчера, 17:47 Новый
      0
      И они так подумали - лучше уж в Конго :)
  15. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 14:55 Новый
    +3
    Украинские миротворцы звучит как людоеды вегеторианцы.
  16. Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 17:31 Новый
    0
    Пацаны из Вагнера, им неистово пламенный привет передадут.
  17. Бензорез
    Бензорез Вчера, 17:35 Новый
    0
    "Обстановка в этой стране крайне сложная из-за многолетней гражданской войны. Перед украинским контингентом поставлены задачи по сопровождению вертолетов ООН, боевому дежурству на аэродромах, перевозке грузов, наблюдению и разведке. Помимо этого, ВСУ выполняет в Конго поисково-спасательные операции."

    Чудеса! UA у себя в стране- не знает, что делать... Но научит Африку...
    Много ль там народу наспасали эти деятели?
  18. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:55 Новый
    0
    250 украинских миротворцев будут выполнять задачи в африканской стране по поддержанию мира и безопасности.

    У меня сразу возник вопрос, а что в хох ляндии уже наступил мир и порядок? До чего же эти бандерлоги привыкли людей в мире смешить. fellow fool
  19. tarackanovaleksei
    tarackanovaleksei Вчера, 22:15 Новый
    0
    Это, эти... войны света , за порядок отвечают ?????
  20. agoran
    agoran Вчера, 22:37 Новый
    0
    Не знаю как сейчас, раньше кололи 7 уколов перед поездкой в Африку.
    4 сразу, 3 с периодом. На половине жопы неделю сидеть не было возможности.
    Да, оплата была хорошая, но и риск был большой - обезьяна украла шмат копченого сала и сожрала на пальме, утром пригляделись, а это Харченко на пальме и просит его снять.
    Долго подкалывали насчет сожительства с обезьянами.
  21. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Вчера, 22:38 Новый
    0
    Да пошла эта Украина, они не русские, они предатели. Я всё понимаю, административный ресурс - тот кто захватил столицу, тот и правит... Но объявить своим героем бандеру?.. Конечно, я сижу в своём Красноярске и мне кажется что так всё просто. Я знаю, не просто, но что-то делать с этим надо. Именно по этому мой сын там. Я сам пытался, но я старый.
  22. Mimino
    Mimino Сегодня, 07:40 Новый
    0
    Миротворцы из страны, в которой уже 6 лет идет гражданская война? Ну ну...