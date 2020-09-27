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Участвовавший несколько дней назад в «миссии» над Чёрным морем самолёт B-52 ВВС США подал аварийный сигнал над Британией

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В британских СМИ сообщает о том, что стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США во время полёта над графством Глостершир подал сигнал о возникновении нештатной ситуации на борту.


В материале издания The Sun говорится о том, что самолёт с позывным BALOO52 подал кодовый сигнал, обозначающий возникновение аварийной ситуации. Сигнал поступил в тот момент, когда два американских стратегических бомбардировщика, включая тот самый B-52 - BALOO52, двигались в районе Тьюксбери. Полёт осуществлялся на высоте около 3 км.

Известно о том, что подавший аварийный сигнал стратегический бомбардировщик был построен в США в январе 1961 года. За более чем полувековое пребывание в составе ВВС США самолёт неоднократно модернизировался и переоборудовался.

Согласно данным портала Flightradar 24, предоставляющего информацию о полётах, американский борт после подачи сигнала об аварийной ситуации немедленно отправился на авиабазу Фэрфорд.

Участвовавший несколько дней назад в «миссии» над Чёрным морем самолёт B-52 ВВС США подал аварийный сигнал над Британией


В британских СМИ сообщается о том, что именно этот стратегический бомбардировщик ВВС США некоторое время назад участвовал в проведении «миссии» у границ России. Заявлено о том, что этот B-52 несколько дней назад осуществлял полёт над Чёрным морем.

По некоторым данным, самолёт пройдёт внеплановый ремонт. Однако не уточняется, с чем именно была связана подача аварийного сигнала американским военным бортом.
Использованы фотографии:
Flightradar 24
43 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 11:46 Новый
    +10
    Ну что опять,бомбу потеряли.Если что ищите в Оксофорде,если китайские студенты на запчасти не разобрали. hi drinks
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Вчера, 11:57 Новый
      +15
      Участвовавший несколько дней назад в «миссии» над Чёрным морем самолёт B-52 ВВС США подал аварийный сигнал над Британией

      Новичком надуло - незачем вблизи России летать! yes
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 12:12 Новый
        0
        Сортир засорился от выкинутых над Чёрным морем подгузников с гуано.
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 12:18 Новый
          +10
          В британских СМИ сообщается о том, что именно этот стратегический бомбардировщик ВВС США некоторое время назад участвовал в проведении «миссии» у границ России. Заявлено о том, что этот B-52 несколько дней назад осуществлял полёт над Чёрным морем.
          По некоторым данным, самолёт пройдёт внеплановый ремонт.

          Эх! Грешно, конечно, желать другим плохого, но лучше бы этот стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США вместо ремонта сразу бы в британском небе и развалился! laughing Лётчикам можно и катапультироваться. (Шутка-сарказм.)
          А то уж очень надоело россиянам наблюдать учащённые разведывательные американские "выкрутасы" с его помощью у самых российских границ - при том, что эти самолёты США России сбить пока ещё нельзя, но очень хочется.
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Вчера, 12:41 Новый
            +4
            Цитата: Татьяна
            Грешно

            Бог шельму метит ! what
          2. Артур73
            Артур73 Вчера, 12:43 Новый
            +2
            Да не,не там.А над той страной,где он до этого летал вдоль границы с Россией.Только в безлюдном месте.Понимаю,что обвинили бы сразу Россию,хайли лайкли и все такое,зато местное население может начало бы догонять,к чему их толкают и что с позволения их правителей летает над их головами!
          3. Incvizitor
            Incvizitor Вчера, 13:25 Новый
            +1
            Потерял бы он бомбу помощнее боевую да чтобы рванула и остров весь под воду.
          4. Piramidon
            Piramidon Вчера, 14:29 Новый
            +2
            Цитата: Татьяна
            Эх! Грешно, конечно, желать другим плохого, но лучше бы этот стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США вместо ремонта сразу бы в британском небе и развалился!

            Ничего грешного нет в том, чтобы желать своему противнику (а США наш официальный потенциальный противник со времен холодной войны) всего нехорошего. На наши головы янкесы призывают обрушиться всем силам мирового зла, которые они возглавили. Почему мы должны желать им чего то другого?
      2. Комментарий был удален.
      3. тол100в
        тол100в Вчера, 14:55 Новый
        0
        Цитата: СРЦ П-15
        Участвовавший несколько дней назад в «миссии» над Чёрным морем самолёт B-52 ВВС США подал аварийный сигнал над Британией

        Новичком надуло - незачем вблизи России летать!

        Причинно-следственных связей даже не наблюдается. А если в мелкобритании у всех понос, то виновата, как всегда Россия! Необходимо запантовать! Не хотят антивирусную вакцину, тогда хоть качественное слабительное! И бесплатно!
  2. Пленник
    Пленник Вчера, 11:49 Новый
    +9
    laughing Вот она карма. А ты не елозь где не надо.
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 11:50 Новый
    +4
    А если бы этот аэроплан упал на Мелитополь или Геническ? Что было бы?
    1. avia12005
      avia12005 Вчера, 12:09 Новый
      +5
      А хоть бы и на Киев...
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 12:11 Новый
        +2
        Ну, над Куевом он не летал))) видать хозяева побоялись)))
        1. avia12005
          avia12005 Вчера, 12:12 Новый
          +5
          там конвертопланы шарахались, они тоже иногда падают))
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Вчера, 12:13 Новый
            +2
            Они чутка поновее, им не по 60 лет))))
            1. avia12005
              avia12005 Вчера, 12:15 Новый
              +3
              Это точно, но как-то не внушают доверия эти летающие плоды сумеречного англосакского гения)
              1. ТермиНахТер
                ТермиНахТер Вчера, 12:32 Новый
                +4
                Падают они средне статистически, как и все другие ЛА. Хотя куевлянам не привыкать, "Точка" на Бровары уже падала)))
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 12:10 Новый
      0
      Доброго здоровья.Чтоб былобы ,задница была бы с тремя П. hi drinks good
    3. Пленник
      Пленник Вчера, 12:36 Новый
      +4
      Зеленский со своей труппой принесли бы соболезнования...американцам. Рассыпались бы в извинениях. Ну и попытались бы перевести стрелки на нашу ПВО.
    4. Piramidon
      Piramidon Вчера, 14:42 Новый
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      А если бы этот аэроплан упал на Мелитополь или Геническ? Что было бы?

      А чего тут гадать - явно русские-донецкие сбили. Даже доказывать ничего не нужно. Катастрофу рейса MH17 помните?
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 15:44 Новый
        0
        Сказочка, про "невинно убиенный боинг" разваливается, как карточный домик. Думаю, второй раз, в такую залепуху не поверят.
        1. Piramidon
          Piramidon Вчера, 15:53 Новый
          0
          Цитата: ТермиНахТер
          Сказочка, про "невинно убиенный боинг" разваливается, как карточный домик. Думаю, второй раз, в такую залепуху не поверят.

          Сказочку про "новичок" который раз используют? Фантазия балбесов из госдепа ограниченна только их умственными способностями. Для них не важно поверят или нет. Главное, приказать, чтобы верили и не сомневались. Всевозможные "химические атаки" и пробирки дополнительно вам в напоминание.
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Вчера, 16:48 Новый
            0
            Кстати, с этой сказочки тоже уже смеются. Думаю, она тоже скоро развалится
  4. Tank Hard
    Tank Hard Вчера, 11:58 Новый
    +4
    Опять Боширов и Петров? wink Хайли лайкли! laughing
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 15:16 Новый
      +1
      Цитата: Tank Hard
      Опять Боширов и Петров? wink Хайли лайкли! laughing

      Вы уж как то принижаете их способности. Боширов и Петров не дилетанты и действуют наверняка. Если бы это были они, то как минимум, эта "Стратосферная крепость" имела бы высоту полета минус 2-3 метра (в зависимости от плотности грунта)
      1. Tank Hard
        Tank Hard Вчера, 16:05 Новый
        0
        Цитата: Piramidon
        Вы уж как то принижаете их способности

        Дык, я про "партнёров" же.. wink laughing
  5. Radikal
    Radikal Вчера, 11:58 Новый
    +5
    Участвовавший несколько дней назад в «миссии» над Чёрным морем самолёт B-52 ВВС США подал аварийный сигнал над Британией

    Наверное возле Крыма подвергся удару "Красухи". lol wassat
    1. HAM
      HAM Вчера, 12:24 Новый
      +5
      Вот если бы он "крякнул" над Чёрным морем,то без всяких "хайли -лайкли" списали бы на "Красуху",к бабке не ходи...
    2. Камрад
      Камрад Вчера, 21:01 Новый
      0
      Парни, какая "Красуха"? Берите выше. У нас, в Севастополе, стоит "Мурманск" (открытая инфо), а это посерьезней "выжигалка".
  6. avia12005
    avia12005 Вчера, 12:03 Новый
    +8
    Обычная месть славянских богов. Ничего особенного. Так всегда бывает.
    Полёты В-52 над Европой надо запретить http://www.worldandwe.com/ru/page/polety_b52_nad_evropoy_nado_zapretit.html
  7. mark1
    mark1 Вчера, 12:04 Новый
    +3
    Вирус "надуло" на Черным морем
    1. Hexagon
      Hexagon Вчера, 12:07 Новый
      +5
      Да думаю там все проще. Либо гамбургеров с кока-колой не загрузили (явная спец-операция русских для понижения боеготовности), либо сортир переполнился...
    2. Егоза
      Егоза Вчера, 14:18 Новый
      0
      Цитата: mark1
      Вирус "надуло" на Черным морем

      Не! Невидимые лучи смерти пронзали .........
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Вчера, 12:09 Новый
    +4
    Новую холодную войну штаты точно не сдюжат, нам с китайцами надо просто немножечко подождать и "Карфаген" сам разрушится.
  9. Русь
    Русь Вчера, 12:30 Новый
    +4
    Сидел бы на земле, в своем огороде и нештатных ситуаций не возникло бы... имхо...
    1. Артур73
      Артур73 Вчера, 12:45 Новый
      +2
      А вот это верно!
  10. Вихорь
    Вихорь Вчера, 12:47 Новый
    +3
    Это волна от нашей "Красухи" за ним гналась от самого Чёрного моря и всё-таки догнала и вдарила.., от он и заверещал и сел куда ни попадя... А не фиг было летать в Русском море.
  11. Ныробский
    Ныробский Вчера, 12:47 Новый
    +6
    Если бы этот сарай целиком упал, то там полграфства надо было бы валерьянкой отпаивать. В прошлый раз американский стратег движок над Великобританией потерял. Бабуля у которой он хозпостройку в дребезги разнёс до сих пор в психушке "радуется".
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 23:10 Новый
      0
      Что то я это пропустил.Доброй ночи! hi drinks
  12. Оператор
    Оператор Вчера, 14:31 Новый
    0
    В США сейчас мода на всё винтажное и морщинистое - от планеров стратегических бомбардировщиков до лиц кандидатов в президенты laughing
  13. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Вчера, 15:38 Новый
    0
    Не, надо срочно требовать, чтобы самолетики летящие к нашим границам допускались только после проверки нашими специалистами, а то не дай бог упадёт и нас обвинят. Не порядокс.
  14. Кокос
    Кокос Вчера, 15:51 Новый
    +1
    Кис Кис заело..?)
  15. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 16:13 Новый
    +1
    Вооот! А вы еще говорите, что вышки 5G безвредны! Вона как легендарный самолёт "коронавирусом" заразили! Вторая волна, итить!