Участвовавший несколько дней назад в «миссии» над Чёрным морем самолёт B-52 ВВС США подал аварийный сигнал над Британией

В британских СМИ сообщает о том, что стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США во время полёта над графством Глостершир подал сигнал о возникновении нештатной ситуации на борту.В материале издания The Sun говорится о том, что самолёт с позывным BALOO52 подал кодовый сигнал, обозначающий возникновение аварийной ситуации. Сигнал поступил в тот момент, когда два американских стратегических бомбардировщика, включая тот самый B-52 - BALOO52, двигались в районе Тьюксбери. Полёт осуществлялся на высоте около 3 км.Известно о том, что подавший аварийный сигнал стратегический бомбардировщик был построен в США в январе 1961 года. За более чем полувековое пребывание в составе ВВС США самолёт неоднократно модернизировался и переоборудовался.Согласно данным портала Flightradar 24, предоставляющего информацию о полётах, американский борт после подачи сигнала об аварийной ситуации немедленно отправился на авиабазу Фэрфорд.В британских СМИ сообщается о том, что именно этот стратегический бомбардировщик ВВС США некоторое время назад участвовал в проведении «миссии» у границ России. Заявлено о том, что этот B-52 несколько дней назад осуществлял полёт над Чёрным морем.По некоторым данным, самолёт пройдёт внеплановый ремонт. Однако не уточняется, с чем именно была связана подача аварийного сигнала американским военным бортом.