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Власти Армении объявили всеобщую мобилизацию и ввели военное положение

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Кабинет министров Армении ввёл военное положение в стране. Премьер-министр Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Нагорном Карабахе.


Как сообщает новостное агентство Нагорно-Карабахской Республики Artsakh1, армия Азербайджана атакует одновременно в разных местах по всей линии соприкосновения, используя беспилотники, артиллерию и танки. При этом атакующие потеряли 14 БПЛА, два вертолета, и понесли потери в бронетехнике.

В связи с этим президент НКР Араик Арутюнян объявил военное положение, о чем стало известно из сообщения его пресс-службы.


В своем обращении к народу Ильхам Алиев подтвердил, что азербайджанские военные открыли огонь. При этом он утверждает, что это ответ на агрессию со стороны Еревана. Президент Азербайджана заявил, что Баку перешел к активным действиям после обстрела армянскими военными азербайджанских населенных пунктов, в результате чего пострадало мирное население.

Минобороны Азербайджана обратилось к населению Нагорного Карабаха с предупреждением о начале контрнаступления со стороны Баку. В военном ведомстве рекомендовали мирным жителям держаться подальше от военных объектов.

С официальным заявлением выступил Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он решительно осудил Армению и объявил о поддержке Азербайджана.

Министерство иностранных дел РФ призвало стороны конфликта к прекращению огня и мирным переговорам.

Тем временем боевые действия продолжаются. Армянской стороне удалось уничтожить несколько танков ВС Азербайджана. В свою очередь азербайджанское военное командование сообщает об уничтожении средств ПВО ВС Армении.

Использованы фотографии:
https://vk.com/military_az
400 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Вчера, 12:58 Новый
    -9
    Конфликт разгорается... Где Окрик Москвы? Срочно нужно вмешаться Нашим дипломатам, да и Президенту России - Успокоить Лидеров Азербайджана и Армении.
    Не хватало нам ещё войнушки у Наших границ!
    1. ssergey1978
      ssergey1978 Вчера, 13:01 Новый
      +21
      зачем? Пусть сами разбираются. Граждане Армении возможно из России поедут свою родину защищать. А Россия оружие продаст хоть Азербайджану хоть Армении если заплатят.
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Вчера, 13:10 Новый
        +16
        Цитата: ssergey1978
        зачем? Пусть сами разбираются. Граждане Армении возможно из России поедут свою родину защищать. А Россия оружие продаст хоть Азербайджану хоть Армении если заплатят.

        Вот не по Русски это, продавать оружие двум конфликтующим соседям! negative это в стиле нанглосаксов. Не всё меряется деньгами, тем более когда льётся кровь.
        Мирить нужно. Нельзя терять влияние в этом регионе.
        1. Deniska999
          Deniska999 Вчера, 13:25 Новый
          +1
          Руками одних аскеров поприжать других. Самое то.
          1. krot
            krot Вчера, 13:34 Новый
            +34
            Армяне - Азербайджанцы воюют, Нам не жарко не холодно. Они отступили от поддержки России. С чего нам их поддерживать? Хоть кого причем..
            1. Димон71
              Димон71 Вчера, 13:45 Новый
              +13
              Ну конечно тебе не жарко не холодно живёшь ведь в России.а я этнический Русский и живу в Ереване не имея даже Росс.гражданство. так как по облехчоной схеме дают только Хохлам. И кстати служил я в ПВ РФ вч 2016. Так что ещё не ясно чья это ВОЙНА!!!!!
              1. ssergey1978
                ssergey1978 Вчера, 13:54 Новый
                +41
                Сочувствую конечно, но кем вы служили гражданин Армении в 45 лет в ПВ РФ? Думаю если бы хотели вы бы получили гражданство РФ, даже таджики получают. А если только говорить про паспорт, а движений не делать то какое вам гражданство? Или вы думаете вам Лавров паспорт домой принесёт?
                1. krot
                  krot Вчера, 14:45 Новый
                  +5
                  Ну конечно тебе не жарко не холодно живёшь ведь в России.а я этнический Русский и живу в Ереване не имея даже Росс.гражданство.

                  Так едь на Кузбасс или в Сибирь! Что в солнечном Ереване околачиваешься? Из-за тебя войну Азербайджану объявить?
                  Или вы думаете вам Лавров паспорт домой принесёт?

                  Такие именно так и хотят, зад не поднимая с дивана..
                  По схеме ему надо, "облехчоной...")))
                2. Rubi0
                  Rubi0 Вчера, 16:35 Новый
                  +8
                  Самое смешное что таджикам легче в этом плане чем любому эническому русскому на всем пост СССР может за исключение Белоруссии, между РФ и Таджикистаном есть специальный договор, а не вот эта вот якобы "программа переселения соотечественников" а по сути (рабов) в самые депресивные уголки страны, хотя для некоторых если прижимает и то хлеб. Поинтересуйтесь, почитайте и поймете какая тупая у РФ этническая политика
              2. Бородач
                Бородач Вчера, 14:56 Новый
                +1
                Цитата: Димон71
                Ну конечно тебе не жарко не холодно живёшь ведь в России.а я этнический Русский и живу в Ереване не имея даже Росс.гражданство. так как по облехчоной схеме дают только Хохлам. И кстати служил я в ПВ РФ вч 2016. Так что ещё не ясно чья это ВОЙНА!!!!!

                Это война вашингтонского обкома, развязанная у наших границ. Турция - член НАТО открыто поддерживает Азербайджан. США оказывают скрытую поддержку своим ставленникам, правительству Армении, пришедшему к власти в результате црушного майдана. Только Россия призывает конфликтующие стороны к миру. Россия легко сможет погасить войну, пригрозив Армении и Азербайджану выслать их граждан и бизнес на родину.
                1. Sefevi2020
                  Sefevi2020 Вчера, 17:06 Новый
                  -17
                  Цитата: Бородач
                  Только Россия призывает конфликтующие стороны к миру.

                  Почему вы лукавите?
                  1. Россия поставляет вооружение. Не первый день.
                  2. Масштабная война не выгодна России с геолополитической стороны. а не потому что России жалко эти народы)
                  Цитата: Бородач
                  пригрозив Армении и Азербайджану выслать их граждан и бизнес на родину.
                  Азербайджан Вам не Армения и не грузия чтобы грозили)))) эти времена закончились) Азербайджан построит транскаспийский трубопровод и вас тогда ждет пустые прилавки 88 годов и много чего ещё...….Вы до сех пор не отличили друзей от врагов. Мне честно жаль Вас....За все годы Азербайджан не разу не проявил не уважаниее к Вам что не скажешь об армении и вы нам же грозите?)
                2. Mik1701
                  Mik1701 Вчера, 20:58 Новый
                  0
                  Кто оружие продаёт, того и война. Деньги к сожалению решают кому жить, а кому умирать...
              3. uran
                uran Вчера, 15:01 Новый
                +2
                Вы такой же русский в Армении как снежный человек в Африке laughing
            2. Александр1971
              Александр1971 Вчера, 13:47 Новый
              +13
              Поддерживать надо потому, что пока есть состояние неустойчивого равновесия, к России волей-неволей без удовольствия, но идут на поклон и армяне и азербайджанцы.

              А как только выявится победитель, то Россия нафиг там не будет нужна. И российские войска будут изгнаны из Армении. А в Азербайджане появится база США, например, радар какой-нибудь.
              1. Keyser Soze
                Keyser Soze Вчера, 14:03 Новый
                -6
                А как только выявится победитель, то Россия нафиг там не будет нужна.


                Турецкое внешнее министерство заявило, что Турция поддерживает Азербайджан и окажет помощь в какой они захотят форме.

                Там турки наместятся и вашему влиянию конец.
                1. БДРМ 667
                  БДРМ 667 Вчера, 14:11 Новый
                  +22
                  Цитата: Keyser Soze
                  Там турки наместятся и вашему влиянию конец.

                  Глядите,чтоб у вас "братушки",турки не загнездились...

                  С царями,в России - ВСЁ... Нету царей no . Освобождать вас некому,при такой вашей нынешней "доброжелательности" ...
                  1. Keyser Soze
                    Keyser Soze Вчера, 14:15 Новый
                    -11
                    С царями,в России - ВСЁ...


                    Да не уж то? Со стороны не сразу видно... laughing
                  2. tekinoral
                    tekinoral Вчера, 14:32 Новый
                    0
                    Цитата: БДРМ 667
                    Глядите,чтоб у вас "братушки",турки не загнездились..

                    Они и так там больше миллиона !
                    1. Pavlos Melas
                      Pavlos Melas Вчера, 16:49 Новый
                      +1
                      Очень не коректно считать цыганов , помаков и турок вместе . Несмотря на то что они все исповедуют одну религию это не один народ .
                      1. Комментарий был удален.
                      2. Pavlos Melas
                        Pavlos Melas Вчера, 21:42 Новый
                        0
                        Это вы так толсто тролите ?
              2. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
                  1. Комментарий был удален.
                  2. Местный с Волги
                    Местный с Волги Вчера, 15:41 Новый
                    +1
                    Скройся в своем таборе, без вас как-нибудь разберемся!
            3. Lesorub
              Lesorub Вчера, 15:39 Новый
              +3
              Власти Армении объявили всеобщую мобилизацию и ввели военное положение

              Плохой Мир - лучше чем хорошая война.
              А в Азербайджане появится база США, например, радар какой-нибудь.

              При такой политике Азербайджана - это не загарами .
          2. alexmach
            alexmach Вчера, 14:10 Новый
            +13
            Вот насчет ни холодно на жарко вы совсем не правы. России не нужна военная эскалация у своих границ. Она может ко многому нехорошему привести. Но похоже унять этих без кровопускания не удастся.
          3. paul3390
            paul3390 Вчера, 15:05 Новый
            +17
            По хорошему - надо собрать представителей обеих сторон, и депортировать всей гопой из России защищать родины.. А то их у нас что-то многовато стало, в некоторых районах такое ощущение что в Ереван или Баку попал. Зачем нам столько торгашей? Ни те, ни другие - в РФ не нужны. А дома - нехай сами разбираются как хотят.
          4. vVvAD
            vVvAD Вчера, 22:06 Новый
            +6
            Берега не попутали?
            Армения член ОДКБ, союзник стало быть, на её территории наша ВБ в Гюмри.
            Не поддержим - никто не захочет встать под наши знамёна. Поддержим и поставим на место Турцию - обретём доверие Ирана (а он поддерживает Армению) и повысим свой авторитет на мировой арене. В мире по-прежнему уважают лишь силу.
        2. финиш
          финиш Вчера, 15:32 Новый
          +1
          Есть видео где Азербайджан перебрасывает неопознанные формирования протрецкое прокси с Сирии, как пшечное мясо на джихадмобилях на линию фронта .
          https://t.me/new_militarycolumnist/42868
          1. Lesorub
            Lesorub Вчера, 15:43 Новый
            +4
            Цитата: финиш
            Есть видео где Азербайджан перебрасывает неопознанные формирования протрецкое прокси с Сирии, как пшечное мясо на джихадмобилях на линию фронта .
            https://t.me/new_militarycolumnist/42868

            Вполне реально - учитывая тесные взаимоотношения с Турцией.
      2. dranthqu
        dranthqu Вчера, 13:25 Новый
        +47
        Продавать оружие обеим сторонам, потом посредничать в заключении мира, и потом продавать ещё - тогда обе стороны будут любить и уважать. А если разнимать - то ненавидеть будут и те и другие.

        Это не в стиле "наглосаксов" - это как люди друг к другу относятся. Хотите великую Россию? Учитесь. Учитесь у всех - англосаксов, французов, китайцев, афганцев, сомалийцев, у всех у кого можете научиться. А человеческой морали в политике не место - она только хуже делает, как показывает история.
      3. ssergey1978
        ssergey1978 Вчера, 13:33 Новый
        +18
        Почему не по русски? Почему Москва должна мирить армян и азербайжанцев тем более если они этого не хотят? Нам больше всех надо? Если они хотят воевать пусть воюют, своя голова есть на плечах. По поводу денег, почему Москва должна оружие дарить?
        1. Александр1971
          Александр1971 Вчера, 13:49 Новый
          -2
          Россия должна мирить потому, что этот хлипкий мир России выгоден.
          А разгром либо Армении, либо Азербайджана приведет к уменьшению военно-политического влияния России в регионе, при том, что экономическое влияние России в регионе итак слабое.
          1. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 17:10 Новый
            -6
            Цитата: Александр1971
            А разгром либо Армении, либо Азербайджана приведет к уменьшению военно-политического влияния России в регионе, при том, что экономическое влияние России в регионе итак слабое.

            От и до согласен.
            Не поможете Армении, там окажется войска ООН а база Гюмри закроют. А поможете открыто то влезет Турция и Пакистан и мало того, в лице Азербайджана вы нейтралитета не увидите.
            Сложный выбор.
        2. AnderS
          AnderS Вчера, 14:42 Новый
          +7
          чему Москва должна мирить армян и азербайжанцев тем более если они этого не хотят?

          Точно не хотят? Вы уже всех армян/азербайджанцев опросили и точно выяснили, что они не хотят? Или это Алиеву во главе местных толстосумов из-за снижения цен на нефть понадобилась маленькая победоносная война, чтобы поддержать падающую поддержку населения и укрепит свою власть? Или это обычные азербайджанцы/армяне контролируют местные СМИ которые раскручивают националистическую истерию и с той, и с другой стороны? Или это не рядовые армяне/азербайджанцы будут там в танках гореть и под атобстрелами подыхать, ведь по вашим словам, они именно этого и хотят, а их толстосумы будут переговоры вести, стараясь выторговать для себя условия получше, да кусок пожирнее?
      4. Маз
        Маз Вчера, 14:07 Новый
        +8
        С 6.00 Азербайджан начал "молниеносную контрнаступательную операцию в прифронтовой полосе" на Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях против Нагорного Карабаха, обвинив Армению в вооруженном нападении и обстреле села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

        На текущий момент Азербайджан заявляет о потере одного вертолета и уничтожении 12 армянских ЗРК "Оса".

        Армяне утверждают ровно обратное, что это Азербайджан напал на Степанакерт, и заявляют об уничтожении 2 вертолетов и трех танков ВС Азербайджана.

        Будущее ОДКБ представляется туманным.

        С учетом победных реляций как армянской, так и азербайджанской стороны об уничтожении десятков единиц ВВСТ и личного состава друг друга, которые удачно дополняют криво слепленные бестолковыми ведомственными Хичкоками видеоролики, заявления турецко-подданых дипломатов о всемерной поддержке азербайджанских братьев, а также оживления военно-транспортной авиации РФ в направлении Ростов-Гюмри, по шаблону прошлых лет ожидаю скорого появления в руководящем составе ВС РФ сурового генерала с убедительным лицом, который приедет, побряцает, рявкнет и растащит дерущихся за уши по углам, снискав лавры миротворца.
      5. 1976AG
        1976AG Вчера, 14:15 Новый
        -1
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Цитата: ssergey1978
        зачем? Пусть сами разбираются. Граждане Армении возможно из России поедут свою родину защищать. А Россия оружие продаст хоть Азербайджану хоть Армении если заплатят.

        Вот не по Русски это, продавать оружие двум конфликтующим соседям! negative это в стиле нанглосаксов. Не всё меряется деньгами, тем более когда льётся кровь.
        Мирить нужно. Нельзя терять влияние в этом регионе.

        А как насчет Индии с Китаем ?
        Если они хотят воевать - пусть воюют. Если люди не хотят жить мирно, война неизбежна.
      6. miru mir
        miru mir Вчера, 14:50 Новый
        0
        так уже smile
        российское оружие поставляется и тудой и тудой
        1. 1976AG
          1976AG Вчера, 15:33 Новый
          -1
          Цитата: miru mir
          так уже smile
          российское оружие поставляется и тудой и тудой

          Так и я о том же.
      7. боеприпас
        боеприпас Вчера, 15:13 Новый
        +5
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Мирить нужно.

        У нас немного сил .. и не достаточно уверенности.
        А так то .. надо бы вдарить по Эрдогану.. чтобы не выделывался . и на этом бы всё закончилось. азербайджанецы бы притухли.
      8. Комментарий был удален.
      9. Дедкастарый
        Дедкастарый Вчера, 17:32 Новый
        +3
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Вот не по Русски это, продавать оружие двум конфликтующим соседям! это в стиле нанглосаксов.

        а кому мы там братья ? никому...покупайте...
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС Вчера, 13:37 Новый
      -10
      Цитата: ssergey1978
      зачем? Пусть сами разбираются. Граждане Армении возможно из России поедут свою родину защищать. А Россия оружие продаст хоть Азербайджану хоть Армении если заплатят.

      И вас туда отправить,чтоб тупые вопросы про "зачем" не задавали.Прям на передовую,дабы мозги проветрить. И я потом посмотрю,как вы сидя в окопе,и видя кишки,смерть друзей ,не спя толком ,после про продажи оружия будете рассуждать.
      У нас в подбрюшье уже идет война на Украине,плюс Афганистан,из которого трафик наркоты для наших детей вырос в десятки раз,в сравнении с тем временем,когда там был наш контингент.
      А РФ ОБЯЗАНА вступиться за Армению,ибо связана договором по ОДКБ с ней.
      1. ssergey1978
        ssergey1978 Вчера, 13:46 Новый
        +24
        у вас с логикой все в порядке? Почему я русский должен быть в окопе армян или азербайжанцев? Вам надо вы и сидите там. И друзей у меня армян и азербайжанцев нет.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Вчера, 14:27 Новый
          -7
          Цитата: ssergey1978
          у вас с логикой все в порядке?

          У меня то да,а у вас логика хромая,да еще и кривая на оба глаза.
          Цитата: ssergey1978
          Почему я русский должен быть в окопе армян или азербайжанцев?

          Ну так вы тут написали-а не хай воюют. Вы ,диванный вояка,были на войне?Вы знаете что это такое? Я вот был ,и когда я пишу о войне,я имею понятие о чем я говорю.
          Вы в компьютерные игры переиграли,але,русский? Думаете что на войне,как в игре можно сохраниться и дальше воевать? Вы выдели глаза друга,который умирает на ваших руках,со вспоротой грудной клеткой?Когда у вас руки в крови друга,а ты ничего сделать не можешь, и только смотришь ,как угасает жизнь в его глазах.
          Цитата: ssergey1978
          И друзей у меня армян и азербайжанцев нет.

          Я вообще подозреваю,что у вас настоящих то друзей нет. Завязывайте играть в компьютерные стрелялки,вояка диванный.
          В Афганистане тоже нам русским вроде как не надо было ...однако там больше десятка тысяч наших солдат полегкло.А для чего?А многие это отдуплили только сейчас,когда под чутким руководством матрассов,трафик наркоты на порядок вырос.
          А коль вы у нас еще и торгаш,то объясню простой и базовый закон бизнеса-деньги любят тишину. Туда,где война,где нестабильность и тд,ни один здравомыслящий инвестор деньги не вложит. И чем больше вот таких горячих конфликтов у наших границ,тем меньше мы,как страна будем привлекательны для инвесторов.
          1. аксельбант
            аксельбант Вчера, 14:51 Новый
            +1
            "Ну так вы тут написали-а не хай воюют. Вы ,диванный вояка,были на войне?Вы знаете что это такое? Я вот был ,и когда я пишу о войне,я имею понятие о чем я говорю.
            Вы в компьютерные игры переиграли,але,русский?"
            вот и я про тоже.хай армяне с азербодами воюют промеж собой, зачем русским свою кровь лить за кого то?оружие с обеих сторон наше, будут патроны у нас покупать, и пусть воюют, хоть до нового года. дальше не получится, мандарины в москву везти надо будет, и тем, и тем.
            " И чем больше вот таких горячих конфликтов у наших границ,тем меньше мы,как страна будем привлекательны для инвесторов."
            и до хрена у нас этих инвесторов в стране сейчас? и зачем они вообще нужны, если будут всю прибыль себе вывозить, оставляя нам только отходы, разрушенную экологию, и чувство глубокого удовлетворения от сотрудничества с великим иностранным инвестором? на свои жить надо, на свои.поменьше на запад инвестировать надо, свою страну развивать давно пора
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Вчера, 14:57 Новый
              -6
              Цитата: аксельбант
              и до хрена у нас этих инвесторов в стране сейчас?

              Нормально и число их растет...прикиньте.
              Цитата: аксельбант
              и зачем они вообще нужны, если будут всю прибыль себе вывозить

              Не нужны?Ну так когда вас пинком под зад с работы выпрут,в связи недофинансированием и урезанием штата работников,может до вас и дойдет зачем они надо.
              Цитата: аксельбант
              оставляя нам только отходы, разрушенную экологию

              Ути пути...тогда сразу ,как в 17-ом,-до основания а затем...ага...и сразу на пальмы залезем,но зато воздух будет чистый и экологичный.
              Цитата: аксельбант
              на свои жить надо, на свои.

              Для этого и переносятся производства на территорию РФ,вместе с технологиями.Так делают все сильные экономики мира.
              Цитата: аксельбант
              свою страну развивать давно пора

              Для этого,уважаемый нужны производства,технологии,денег немеренно,и тд...и именно для этого,я выше вам и написал зачем инвестиции и куда технологии.
              1. Rubi0
                Rubi0 Вчера, 16:45 Новый
                0
                То не понятно зачем вам богатые успешные страны на периферии, чтоб туда несли инвестиции, в чем смысл подымать соседние страны?
              2. аксельбант
                аксельбант Вчера, 23:01 Новый
                -1
                "Нормально и число их растет...прикиньте."
                цифры назвать можете?
                "Для этого,уважаемый нужны производства,технологии,денег немеренно,и тд.."
                у нас денег- именно что-немерено, но их в офшорах прячут, не дай бог в свою страну вкладывать будут.свои деньги прячем, и ждём иностранного дурачка,который будет за свои кровные нашу промышленность развивать
                "Не нужны?Ну так когда вас пинком под зад с работы выпрут,в связи недофинансированием и урезанием штата работников,может до вас и дойдет зачем они надо."
                это кто же из иностранцев денег даёт, чтоб вас с вашей работы не сократили?депардье, может?кроме вашей истерике о пинке, можете примеры привести, как иностранные деньги, где нибудь в урюпинске,развили тамошнюю промышленность и сельское хозяйство?построили завод, школу,мост через что нибудь? или кроме слов -ничего?
                "Для этого и переносятся производства на территорию РФ,вместе с технологиями.Так делают все сильные экономики мира."
                какие производства переносятся, подробней можно?отвёрточную сборку не предлагать. производства переносят на территорию слаборазвитых стран стран с тёплым климатом и большим нищим населением, для снижения затрат. но россии не светит даже это. а уж новые технологии никто не даст, самим развивать надо
                1. НЕКСУС
                  НЕКСУС Вчера, 23:12 Новый
                  -3
                  Цитата: аксельбант
                  цифры назвать можете?

                  А вам слабо найти? Или просто решили поумничать? Концерны Рено в Москве,Вольцваген в Калуге 5 лет назад,Мерседес в Сонцегорске(год назад запущен),БМВ в Калининграде разве не построили заводов? И это как пример ,я взял только часть автопрома. И сколько это рабочих мест? Ну а если вы поднатужитесь,и сделаете над собой усилие,то наверняка сможете в поисковике вбить данный ваш вопрос и получить на него исчерпывающий ответ.
                  Цитата: аксельбант
                  у нас денег- именно что-немерено, но их в офшорах прячут, не дай бог в свою страну вкладывать будут.свои деньги прячем, и ждём иностранного дурачка,который будет за свои кровные нашу промышленность развивать

                  Ути пути...вы такой проект знаете -"Время вперед"?Ну гляньте в ютюбе то...там популярно,для таких как вы ленивых и любознательных доходчиво и рассказывают и показывают.
                  Цитата: аксельбант
                  какие производства переносятся, подробней можно?

                  Выше в моем ответе ,как пример,я вам ясно ответил.
                  1. аксельбант
                    аксельбант Вчера, 23:41 Новый
                    -2
                    "Или просто решили поумничать? Концерны Рено в Москве,Вольцваген в Калуге 5 лет назад,Мерседес в Сонцегорске(год назад запущен),БМВ в Калининграде разве не построили заводов?"
                    я ж просил-отвёрточную сборку не предлагать
                    "Ути пути...вы такой проект знаете -"Время вперед"?"
                    ага, я ещё знаю-"сделаноунас". но всё таки, примеры производств и технологий, перенесенные в россию вы не привели, может нет их?отвёрточная сборка авто это всё таки совсем не то
                    1. НЕКСУС
                      НЕКСУС Вчера, 23:59 Новый
                      +1
                      Цитата: аксельбант
                      отвёрточная сборка авто это всё таки совсем не то

                      Отверточная сборка?

                      Это отверточная сборка? fool
                    2. аксельбант
                      аксельбант Сегодня, 07:45 Новый
                      -2
                      "Это отверточная сборка?"
                      я вижу, термин" отвёрточная сборка" вам незнаком.поясняю- отверточная сборка, это когда нет полного цикла производства, а продукцию собирают из машинокомплектов, причем, чем собирают, отвёртками, или японскими роботами, роли не играет. тот завод, который вы приводили в качестве примера,не путин построил в россии, а ниссан, чтобы снизить издержки производства. машинокомлекты дешевле везти в россию, чем готовые авто в европу. такие же заводы ниссан ,наверняка, и в африке построил, но опять же, не для того , чтобы неграм работу дать, а чтобы расходы снизить
          2. Пр0х0жий
            Пр0х0жий Сегодня, 01:06 Новый
            +2
            одно из двух - или вы действительно не понимаете, или провокатор. Буду надеяться, что просто не понимаете. Во первых - Договор о коллективной безопасности, участником которого является Армения, но не является Азербайджан. Мы ОБЯЗАНЫ вмешаться. Или вы имеете возможность не платить по кредитам, аргументируя это тем, что у банка и без вас денег много???
            Во вторых - не абстрактная "нестабильность", а полноценная война возле наших границ, нам совсем совсем не в жилу. По множеству причин. Для понятности - вам будет по кайфу, если соседи за стенкой, обожравшись будут биться между собой??? Шум, крики и т.д.??? Надеюсь вы не мазохист. Тут, как минимум толпы беженцев. Причём не гастарбайтеров (которые худо-бедно но свои вопросы решают сами), а беженцев, которых надо будет где то размещать, как то обеспечивать. Это угроза эпидемий, это угроза техногенных катастроф с сопредельной территории. Вы действительно ЭТОГО хотите???. Это снижение влияния в регионе, и проблемы в Сирии (Турцию забывать нельзя), соответственно и в Средиземноморье, а возможно и в Чёрном море (проливы контролирует Турция, а с ней у нас могут ну очень сильно испортиться отношения). Это большие сложности и с Ираном.
            В третьих - Россию старательно "обкладывают" со всех сторон очагами нестабильности, горячими точками. Нам из за этого приходится нести значительные расходы по укреплению своей безопасности. Или вы уже забыли теракты "благословенных" девяностых??? Хотите повторения???
            Ну и ПыСы: самыми большими пацифистами являются те, кому довелось покувыркаться по "двухсторонним стрельбищам". Это, если не понятно, те места, где мишенька не фанерная, и активно старается нанести максимально возможный вред именно твоему, горячо любимому организму. Я с уважением отношусь к полученному мной там опыту, но категорически не желаю подобного своим детям.
        2. ssergey1978
          ssergey1978 Вчера, 14:57 Новый
          +3
          Вы либо пить завязывайте либо закусывайте лучше, вас плющит.
        3. аксельбант
          аксельбант Вчера, 15:04 Новый
          -2
          "В Афганистане тоже нам русским вроде как не надо было ...однако там больше десятка тысяч наших солдат полегкло.А для чего?А многие это отдуплили только сейчас,когда под чутким руководством матрассов,трафик наркоты на порядок вырос."
          трафик наркоты вырос после распада ссср, дарагие расеяне не сильно с этим борются, другие у них сейчас заботы то вирус, то конституция спать не даёт,то в сирии воевать надо
        4. Пр0х0жий
          Пр0х0жий Сегодня, 01:10 Новый
          +1
          он или действительно не понимает (жертва ЕГ?), или провокатор...
    3. kotdavin4i
      kotdavin4i Вчера, 13:48 Новый
      +20
      Цитата: НЕКСУС
      А РФ ОБЯЗАНА вступиться за Армению,ибо связана договором по ОДКБ с ней.

      Андрей - Вы вроде не первый год на сайте, вон "генеральские" погоны наели ... Азербайджан ведет наступление в Карабахе (международно признанной территории Азербайджана) - и с какой стороны тут ОДКБ ? Армения сама официально, юридически, документально (как Вам еще обьяснить) НЕ Признает Карабах государством..
      1. финиш
        финиш Вчера, 13:59 Новый
        +6
        Кстати не помешало бы признать на данном моменте!
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Вчера, 14:30 Новый
        -11
        Цитата: kotdavin4i
        и с какой стороны тут ОДКБ ?

        С той,что если РФ не вступиться за Армению, ОДКБ накроется тут же медным тазом. Ибо РФ покажет свою несостоятельность в исполнении своих обязательств и договоров.
        Вроде взрослый человек,а не понимаете таких элементарных вещей.
        1. аксельбант
          аксельбант Вчера, 14:56 Новый
          +11
          "С той,что если РФ не вступиться за Армению, ОДКБ накроется"
          а что такое ОДКБ?и что случится, если оно накроется?Вроде взрослый человек,а не понимаете таких элементарных вещей. ОДКБ, это вроде как СНГ, вроде есть, а на самом деле нет
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Вчера, 15:02 Новый
            -4
            Цитата: аксельбант
            ОДКБ, это вроде как СНГ, вроде есть, а на самом деле нет

            После этого ,О ЧЕМ С ВАМИ ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ? fool
            1. ssergey1978
              ssergey1978 Вчера, 16:43 Новый
              +3
              а что он неправильно сказал? Ещё раз хотите помогать Армении или Азербайджан у езжайте и помогайте, мирите или воюйте (тем более опыт говорите есть), можете на свою ЗП или пенсию патронов им купить. Почему вы так упорно хотите Россию в это втравить? У нас проблем мало?
            2. аксельбант
              аксельбант Вчера, 23:07 Новый
              -1
              "После этого ,О ЧЕМ С ВАМИ ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ?"
              не поверишь, щас заплачу...
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС Вчера, 23:15 Новый
                -1
                Цитата: аксельбант
                не поверишь, щас заплачу...

                Не поверишь,мне плевать.
                1. аксельбант
                  аксельбант Вчера, 23:35 Новый
                  -1
                  "Не поверишь,мне плевать."
                  а уж как мне плевать
        2. AnderS
          AnderS Вчера, 15:03 Новый
          +2
          С той,что если РФ не вступиться за Армению, ОДКБ накроется тут же медным тазом. Ибо РФ покажет свою несостоятельность в исполнении своих обязательств и договоров.

          Не знаю как там юридически, но насколько понимаю, Нагорно-Карабахская республика не является частью Армении, так что "заступаться за Армению" Россия не может, так как формально на Армению никто не нападал, Азербайджан просто проводит военную операцию по освобождению своих оккупированных территорий... Думаю наши дипломаты это отлично понимают и будут по полной использовать в ответ на любую просьбу армян о военной помощи...
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Вчера, 15:05 Новый
            0
            Цитата: AnderS
            так что "заступаться за Армению" Россия не может, так как формально на Армению никто не нападал,

            В случае открытой войны,России придется вступиться.Сейчас там лишь противостояние,но если начнется война,вступит в силу договор по ОДКБ. И его надо будет соблюдать.
            Цитата: AnderS
            Думаю наши дипломаты это отлично понимают и будут по полной использовать в ответ на любую просьбу армян о военной помощи...

            Наши дипломаты стараются не довести дело до открытой войны,ибо нам это вообще не в кассу при любом раскладе.
            1. AnderS
              AnderS Вчера, 15:20 Новый
              +5
              В случае открытой войны,России придется вступиться.

              Не в курсе тонкостей договора ОДКБ, но подозреваю, что если Армения первая на кого то нападет, то Россия не обязана оказывать какую либо военную помощь Армении. А поскольку, Армения не признала НКР частью своей территории и поскольку НКР не является членом ОДКБ, то если армянские ВС примут участие в боевых действиях на территории НКР то расценивать это иначе как нападение на ВС Азербайджана на его же территории будет невозможно. Ну опять же, если российская сторона захочет разглядеть армянские ВС на территории НКР. Так что, до тех пор, пока азербайджанские ВС не вторгнуться на территорию Армянской республики, у Россий не будет поводов официально оказать помощь Армении. Вот что я хотел отметить.
              Поймите меня правильно, мне категорически не нравится все, что там происходит, я просто стараюсь расставить все точки над ё...
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС Вчера, 15:24 Новый
                +1
                Цитата: AnderS
                Не в курсе тонкостей договора ОДКБ, но подозреваю, что если Армения первая на кого то нападет, то Россия не обязана оказывать какую либо военную помощь Армении.

                Да,именно так...и Армения точно не хочет остаться наедине с этим конфликтом,потому нападать не станет.
                Цитата: AnderS
                Поймите меня правильно, мне категорически не нравится все, что там происходит, я просто стараюсь расставить все точки над ё...

                Еревану необходима поддержка Москвы. И потому ,сейчас,дипломаты всех заинтересованных сторон,включая и российских,стараются разрулить этот конфликт,или хотя бы заморозить его. И больше всего эта война не выгодна именно нам.
              2. котик-русич
                котик-русич Сегодня, 01:05 Новый
                +5
                ОДКБ - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Россия и Армения - Все спорят про Россию - будет помогать или нет... А остальные - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан будут помогать ? или только Россия обязана помогать остальным "детородным органам" ОДКБ ? Чтоб Турция не лезла на Кавказ - нужно Курдистан "подогреть"...
          2. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 17:12 Новый
            -3
            Цитата: AnderS
            Не знаю как там юридически, но насколько понимаю, Нагорно-Карабахская республика не является частью Армении, так что "заступаться за Армению" Россия не может

            вот смотрю как Вас минисуют Ваши же....и не догоняю одно. Пашинян что ещё должен сделать чтобы вы поняли кто есть кто?точнее не вы а те кто вас минусуют?
        3. demo
          demo Вчера, 15:09 Новый
          +6
          Нагорный Карабах - это территория никем (в том числе и Арменией) не признана.
          Наличие армянских паспортов в карманах жителей Карабаха - не делает территорию собственностью Армении.
          У жителей Донбасса (треть населения) есть российские паспорта, но это не территория России (надеюсь - пока)!
          Любое участие хоть России, хоть ОДКБ на стороне, той или иной страны - грубейшее нарушение норм международного права.
          Мы не США. Нам надо придерживаться установленных правил игру.
          А вот выступить миротворцем и развести стороны по казармам - это мы можем.
          Хоть это и неблагодарное дело (события в Южной Осетии показали что бывает), но иного варианта нет.
          Да и негоже людскую кровь лить, за просто так.
          Молодые мужики с той и другой стороны ошметками разлетаются и в танках в пепел - это что по человечески?

          Не важно что является причиной - желание поднять рейтинг Алиева или показать свое мужское эго Пашиняна - это все равно смерти людей. И ни тех, кто в высоких кабинетах Еревана и Баку.
        4. Алексей Зоммер
          Алексей Зоммер Вчера, 15:55 Новый
          +5
          Цитата: НЕКСУС
          ДКБ накроется тут же медным тазом.

          А зачем нам это ОДКБ, можете объяснить?
          Кто из этих ОДКБшников за Россию воевать будет?
          Зачем нам за Армян воевать? Они самостоятельны, вон майданы устраивают за Пашиняна. Пусть и на войне топят сами.
          Может США , или ЕС им поможет.
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Вчера, 16:34 Новый
            -2
            Цитата: Алексей Зоммер
            Может США , или ЕС им поможет.

            А давайте всех в НАТО отпустим? Не ну а че?Нашей же стране не привыкать жертвовать десятками миллионов мужчин,воюя с полмиром в одиночку. Да и на кой нам сотрудничество и дебильные союзы? В СССР тоже неумные люди сидели и ниче то не понимали,в отличии от вас.На кой надо было вообще СССР городить,а после Варшавский договор,если пришел такой Зомер,и сказал- Слушайте,идите вы все лесом,мы сами и многополярный мир построим,и технологии новые освоим,и денег напечатаем почище ФРС США. Нам никого не надобно.Идите все лесом.
            Ну а то что после ,у наших границ НАТОвские базы как грибы начнут расти,так это ай яй яй,тем кто с натовскими дружит.Совести у них нет и стыда. Мы же хорошие,просто дружить ни с кем не хотим.
            И дайте нам денег,просто потому что мы ведь хорошие,хоть и не дружим ни с кем!
            И НАТО с нами ну совсем не справедливо поступает...вот та же Грузия...ай яй яй,войны устраивает,натовцев приглашает и оружие у них покупает. Зачем Грузины то с нами так плохо то поступают? crying
            И с Украиной вот кто бы знал...мы же союзы и дружить не хотели,и нихрена не делали,чтоб не произошло что произошло. Ну а зачем надо было че то делать,если мы хорошие,а украинцы ни ни на нас.
            Так что ну их всех к лешему...пусть топают в НАТО,в ЕС...но а если базы натовские понатыкают,так это они зря,потому что мы ведь хорооооошие!
            А Зомера предлагаю в Президенты РФ ,ибо не было в истории России более дальновидного стратега и политика. fellow
            1. ssergey1978
              ssergey1978 Вчера, 16:46 Новый
              +1
              А вы не думали что окружающие Россию страны стремятся в НАТО что бы не дай бог Россия не начинала им помогать
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС Вчера, 16:51 Новый
                0
                Цитата: ssergey1978
                А вы не думали что окружающие Россию страны стремятся в НАТО что бы не дай бог Россия не начинала им помогать

                А договаривать вам зачем,верно? В этих странах сплошь правители на подсосе либо у Вашингтона,либо у нас. Но эти царьки совсем не хотят не нового СССР 2.0,не любых других объединений,так как кормушка то сытная и удобная. А лучше быть царьком в своем огороде,чем шестым,на верхней полке,у туалета в составе объединенного общего государства.
                Вы договаривайте то до конца,а то вроде как ощущение,что вы намеренно это делаете.
            2. Алексей Зоммер
              Алексей Зоммер Вчера, 16:55 Новый
              +2
              Андрей! hi
              Так много у Вас эмоций, что трудно ответить Вам по существу.
              Но ответьте на один простой вопрос коротко. СССР и ОВД давно почили в бозе.
              Зачем нам Армения? Думаете, если война они будут за нас воевать?
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС Вчера, 17:11 Новый
                -1
                Цитата: Алексей Зоммер
                Зачем нам Армения?

                Равно затем же,что и остальные 13 республик бывшего СССР.
                Как там у классика-ты чего,царская морда земли разбазариваешь!Так никаких волостей не напасешься!
                И я вам попытаюсь объяснить зачем...пока еще есть то поколение рожденное в СССР в этих всех республиках,возвращать свои земли надо.Потому что сменяться поколения и будет кучка непонятных княжеств с вечным комплексом территориальной неполноценности,как сейчас у Армении и Азейбаржана. Первый вопрос-а оно нам надо? И вся эта история с политической ситуёвиной вокруг России скатиться в те времена,которые были еще при Петре.
                При этом,а на кой за эти все территории исторически Россия миллионы своих мужчин положила? Да ну их...верно? Все надо раздать!Мы же щедрые и не помним зла! Так?
                Ну а то,для начала,что при выходе из СССР многие республики прихватили не свое,а российское,так и че об этом переживать то?Нам че,жалко? fellow
                И по итогу,получается,что вы либо не понимаете,либо не хотите понять,что в любом случае,территории свои мы возвращать будем. А по поводу друзей и союзников...так элементарно гляньте итоги Первой мировой,Второй...кого выкашивали эти войны у нас?Мужчин! И численность нашей Необъятной скукожилось до 140 миллионов,при том,что территории эти надо как то защищать и обживать.
                Против нас стоит ВРАГ с не бумажными танками и самолетами. И одной России не выстоять!
                Надорвемся.
                И не надо тут урякать,мол мы всех порвем одной левой в одиночку. Это для детей оставьте на ночь. Не порвем,так как технологии,деньги,уровень жизни ТАМ выше и привлекательней.
                Задавить то страну можно не только оружием...верно? Если хорошо подумать,то серьезных то санкций к нам не применяли.А если примут,все эти горлопаны про-на кой нам дружить и союзы,взвоют и начнут орать,что снова Путин виноват.
                1. Алексей Зоммер
                  Алексей Зоммер Вчера, 17:31 Новый
                  +3
                  Вот на том Россия и надорвалась, что за всех впрягалась.
                  За Сербию например в ПМВ.
                  Но примите во внимание уважаемый Андрей. Сейчас не первая половина 20 века. Численность и размер территории уже не важны. Выкосим всех кого нужно в молекулярную пыль.
                  Силы надо на себя тратить. Дороги строить, больницы, школы, города.
                  Но у себя. А Армяне... Пусть воюют, если нравится.
                  1. НЕКСУС
                    НЕКСУС Вчера, 17:39 Новый
                    -3
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    Вот на том Россия и надорвалась, что за всех впрягалась.

                    И за кого она так сильно впрягалась,что надорвалась? Российская империя жила и процветала,на зависть всем Европам. При этом в Россию приезжали работать лучшие ученые,скульпторы,зодчие,изобретатели,художники...заметьте,не в США,не в Европу,а именно в Россию,ибо было это престижно,очень денежно и перспективно.Именно поэтому то же правление Екатерины зовется Золотым веком России.
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    Численность и размер территории уже не важны.

                    Вы это сейчас серьезно?
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    Выкосим всех кого нужно в молекулярную пыль.

                    Я про этот бред вам сказал..
                    Цитата: НЕКСУС
                    Это для детей оставьте на ночь.

                    Если ЕС и США применять действительно санкции серьезные,до упора,эмбарго и тд,вы охренеете от последствий. Причем никто стрелять не будет в нас.
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    А Армяне... Пусть воюют, если нравится.

                    Значит вы не поняли о чем я написал,от слова совсем.
                  2. Алексей Зоммер
                    Алексей Зоммер Вчера, 17:45 Новый
                    +1
                    Цитата: НЕКСУС
                    Если ЕС и США применять действительно санкции серьезные,до упора,эмбарго и тд,вы охренеете от последствий.

                    Вот когда применят, тогда и посмотрим.
                    А пока давайте жить мирно, насколько это возможно.
                    РИ строилась столетия. После распада СССР прошло только 30 лет.
                    Давайте будем терпеливыми ( не путать с терпилами), может не при нашей жизни, но всё будет у нас хорошо.
                    Россия сегодня технологический лидер, если по крупному.
                    Машинки, компьютеры, джинсы все умеют шить, а атомные реакторы, только мы. hi drinks
                  3. НЕКСУС
                    НЕКСУС Вчера, 17:53 Новый
                    -2
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    Вот когда применят, тогда и посмотрим.

                    А зачем до этого доводить ? Вам не хватило 90-х,когда в период с 91 по 2000 год,умерло из-за распада СССР более 10 миллионов россиян?
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    РИ строилась столетия.

                    Вот именно строилась! Не сидели как скунсы-моя хата с краю. Поэтому и процветала и приростала территориями и рождаемость была не в пример сегодняшней.И именно из-за этого задела,мы и вывезли эти две войны. А не было бы этого СТРОИТЕЛЬСТВА, хрен бы мы сейчас с вами так разговаривали.
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    Россия сегодня технологический лидер, если по крупному.

                    Пахнула лозунгами времен СССР.Только с той лишь разницей,что при СССР за этими лозунгами были результаты и реальные победы и достижения.
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    Машинки, компьютеры, джинсы все умеют шить, а атомные реакторы, только мы.

                    Ага...прикроют к примеру АЙ ТИ технологии,перестанут поставлять компы,комплектующие под них,софт,мобильники и тд,и будете на российском ПК,работающем на атомном реакторе сидеть в инете...ага...
                  4. Алексей Зоммер
                    Алексей Зоммер Вчера, 17:59 Новый
                    0
                    Цитата: НЕКСУС
                    Ага...прикроют к примеру АЙ ТИ технологии,перестанут поставлять

                    Айтишники наши, таких поискать ещё.
                    От того и нервничают они, и истерят, что медленно, но верно, мы обходим наших "партнёров". Не выбираемся, не встаём с колен, а обходим.
                    И очень им хочется, что бы Россия влезла в новую войнушку.
                    А мы будем мудрее, мы обождём...
                  5. НЕКСУС
                    НЕКСУС Вчера, 18:06 Новый
                    -3
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    От того и нервничают они, и истерят, что медленно, но верно, мы обходим наших "партнёров".

                    Угу...покажите мне полностью российский комп,созданный на территории РФ,с полностью российским софтом в продаже,который не уступает западным.А после поговорим за "обходим и про истерики"...ага...
                    Цитата: Алексей Зоммер
                    И очень им хочется, что бы Россия влезла в новую войнушку.

                    Поэтому я и сказал,что СЕЙЧАС работают дипломаты,дабы без крови все это разрешить или хотя бы заморозить еще лет на 30.
            3. ssergey1978
              ssergey1978 Вчера, 17:48 Новый
              0
              Если РИ процветала то что она загнулась в 1917 году, почему она была аграрная? А то что приезжали скульптор, так и сейчас приезжают всякие и имеют ЗП миллионы рублей когда основная масса живёт на 25000-40000 руб
            4. НЕКСУС
              НЕКСУС Вчера, 17:55 Новый
              -4
              Цитата: ssergey1978
              Если РИ процветала то что она загнулась в 1917 году, почему она была аграрная?

              Возьмите учебник истории,другую литературу почитайте и не задавайте таких вопросов. Я понимаю,это трудно,но я верю,вы сможете.
            5. Revival
              Revival Вчера, 19:37 Новый
              -1
              Вот в точку!
              "Процветала", путают величие и самолюбие царьков и жизнь народа
          2. Revival
            Revival Вчера, 19:34 Новый
            -1
            Ну если, основная масса бесправные крепостные и за счет этого "цвела и процветала", то подальше такое процветание...
            Великия страна при бесправном нищем народе, спасибо, такой формулы "процветания" не надо
      3. ssergey1978
        ssergey1978 Вчера, 17:40 Новый
        0
        Это вы не понимаете мы надорвемся опять содержать эти 13 республик. Мы затратим колоссальные средства и все равно эти земли не будут нашими. Такая политика приведёт кто к чему она привела РИ и СССР.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Вчера, 17:46 Новый
          -2
          Цитата: ssergey1978
          Это вы не понимаете мы надорвемся опять содержать эти 13 республик.

          Дебильный заезжанный стереотип,который гоняют из ветки в ветку. К вашему сведению,когда СССР распался,Украина была в разы богаче РФ и сильнее в военном плане.
          Я вам на примере ваших друзей американцев объясню.В США есть штаты доноры,а есть дотационные штаты.Но однако,никто там пока не отделился. Техас пыркается,мол мы богатые ,бла бла бла...но как только он отделится,жители,горлопанющие за отделение,охренеют от цен,отсутствия рабочих мест,отсутствия технологий и промышленности ,которая тупо загнется без субсидий,поставщиков и кооперации.
          Цитата: ssergey1978
          Такая политика приведёт кто к чему она привела РИ и СССР.

          Да? И че там за политика такая была,что именно из-за того,что мы всех кормили,они и распались?Вот прям интересно послушать истинные причины распада Российской империи и СССР.
        2. ssergey1978
          ssergey1978 Вчера, 17:55 Новый
          0
          Ну если вы в школе не учились скажу, и РИ и СССР распался из за не очень хороший жизни потому как все деньги вбухивал на голодных детей Африки то есть на то что вы предлагаете сделать. Вы можете внятно объяснить зачем вам Армения? Вы хотите строить им дороги? А в Сибири можно без дорог обойтись? Украина была богатая потому что содержал её РСФСР и самостоятельная её жизнь это подтвердила как и подтвердила это на примере других республик. Почему они не живут хорошо даже с учётом наследства СССР и отсутствие внешнего долга.
        3. НЕКСУС
          НЕКСУС Вчера, 17:56 Новый
          -2
          Цитата: ssergey1978
          Ну если вы в школе не учились скажу, и РИ и СССР распался из за не очень хороший жизни потому как все деньги вбухивал на голодных детей Африки

          Я подстолом!Вы сделали мой день! wassat Занавес! fellow
        4. ssergey1978
          ssergey1978 Вчера, 17:59 Новый
          +1
          очевидно у вас есть другая версия, надеюсь озвучите и надеюсь из армянского окопа
        5. Revival
          Revival Вчера, 19:39 Новый
          -1
          Короче могли написать: "в моей реальности аргументов нет, сольюсь завуалированно".
        6. НЕКСУС
          НЕКСУС Вчера, 19:47 Новый
          -2
          Цитата: Revival
          Короче могли написать: "в моей реальности аргументов нет, сольюсь завуалированно".

          Сливаться,это ваша прерогатива,уважаемый.А книжки умные никто не запрещал читать. Коль человек дуб как дерево,родился баобабом...то не вижу смысла с ним дискутировать.
        7. ssergey1978
          ssergey1978 Вчера, 20:33 Новый
          +1
          Послушай не дуб, армянский рембо: твои мысли по детски глупы, историю ты знаешь плохо если в твоём понимании приезжие архитекторы которым платили баснословные гонорары признак процветания то очевидно мы и сейчас процветам.В процветающих государс революций не происходят. СССР позорно крякнул в эпоху повального обнищания насиления потому что выжившие из ума правители тратили деньги на что угодно только не на насущные проблеме
        8. Mik1701
          Mik1701 Вчера, 21:58 Новый
          +1
          Ваши аппоненты вас не поймут. Ни по какому аспекту. Бабосы правят миром. Разница в возрасте деленная на образование и знание истории. С каждым годом все меньше россиян хотят помогать кому бы то ни было, даже Донбассу.. А вы про Армению...
        9. НЕКСУС
          НЕКСУС Вчера, 22:06 Новый
          -1
          Цитата: Mik1701
          Ваши аппоненты вас не поймут. Ни по какому аспекту.

          Я это знаю,Михаил. Тут в ветке единицы говорят о том же,что и я,но их никто слышать не хочет и не будет. Но если есть хоть эти единицы,надежда у меня есть,что здравомыслие и рассудительность победят. Мне плевать на минусы или плюсы.Единственную пользу для меня они представляют-это ту,что я вижу по ним сколько людей здравомыслящих,и сколько тех,кто либо не понимает,либо хочет,чтоб Россия никогда не возродилась.
        10. Mik1701
          Mik1701 Вчера, 23:09 Новый
          0
          Перемирие на Донбассе имеет место? Или опять фикция ?
        11. НЕКСУС
          НЕКСУС Вчера, 23:14 Новый
          -1
          Цитата: Mik1701
          Перемирие на Донбассе имеет место? Или опять фикция ?

          Честно вам скажу,что перемирия там не будет до тех пор,пока в Киеве сидят куклы,с рукой США в заднице.
        12. Megatron
          Megatron Сегодня, 04:38 Новый
          0
          Диванный xeнерал андрей, дeрeтe тут горло, как пeтуx на жердочке.
          Советую руки в ноги и в apцaх до окопа. А то не продохнуть тут от вашей oкoлеcицы.
  2. svoit
    svoit Вчера, 20:20 Новый
    +1
    Увы, СССР сейчас неполучится, только РИ, а любая империя живёт за счёт своих колоний, а не оборот
  • Gato
    Gato Вчера, 14:01 Новый
    +3
    А РФ ОБЯЗАНА вступиться за Армению,ибо связана договором по ОДКБ с ней

    Вот именно, иначе ОДКБ превратится в фикцию, ну и другие участники задумаются - та же РБ.
    1. tekinoral
      tekinoral Вчера, 14:34 Новый
      -6
      Цитата: Gato
      Вот именно, иначе ОДКБ превратится в фикцию, ну и другие участники задумаются - та же РБ.

      Своего сына отправь на войну сначала !
      1. Gato
        Gato Вчера, 15:53 Новый
        +2
        Иди-ка лучше сам на китайскую гору, а со своими детьми я сам разберусь.
  • Anatoly 288
    Anatoly 288 Вчера, 14:01 Новый
    +16
    В связи с увеличением антироссийских настроений в Армении, возникает серьезный вопрос, а оно нам надо? Пускай теперь турки их спонсируют, у них вечная любовь. Ни какой пользы от Армении, только деньги в чёрную дыру уходят, закружили с амерами, так дружите
    1. Gato
      Gato Вчера, 14:15 Новый
      +4
      В связи с увеличением антироссийских настроений в Армении, возникает серьезный вопрос, а оно нам надо?

      Если Россия промолчит, антироссийские настроения в Армении прекратятся? Может хватит разбрасываться союзниками, даже и не очень ценными.
      1. Anatoly 288
        Anatoly 288 Вчера, 14:34 Новый
        +20
        Армения признала Ю. Осетию, Абхазию? Много Российских инициатив было поддержано Арменией? Союзники это когда союз, а не высматривание выгоды и кто больше даст и как все быстро забылось! Сколько российских солдат полегло за освобождение Армении в очередную турецкую войну позапрошлого века, и что, а ничего! Армения существовала благодаря российским стараниям, но поскольку память коротка, тогда господа сами, сами, также как и Грузия. Сами господа.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Вчера, 14:43 Новый
          -4
          Цитата: Anatoly 288
          Много Российских инициатив было поддержано Арменией?

          Если в этом конфликте РФ не поддержит Армению силой, Кремль всему миру покажет,включая и своим союзникам ,что он ДОГОВОРОНЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ. То есть,с нами нельзя иметь дела,и подписывать договоры.
          А в свете того,что малые слабые страны сейчас решают в чей лагерь стать, такой шаг Кремля похоронит все надежды на то,что мы сможем хоть когда-то переломить ход войны с англосаксами.
          1. Anatoly 288
            Anatoly 288 Вчера, 14:57 Новый
            -1
            Ну так вперёд, иди записывайся добровольцем, в Ереване сейчас идёт запись! Или на чудес горбу в рай? Сидишь, кофий пьёшь, ну так сходи и запишись, или добренький за чужой счёт? Хаатит нашим ребятам головы класть за чужие интересы! У нас эти самые интересы свои имеются
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Вчера, 15:00 Новый
              +1
              Цитата: Anatoly 288
              Ну так вперёд, иди записывайся добровольцем, в Ереване сейчас идёт запись!

              Ты решил меня напугать этим?Я пуганный,и то что ты только по ящику видел,я это пережил на своей шкуре.
              Цитата: Anatoly 288
              Сидишь, кофий пьёшь, ну так сходи и запишись, или добренький за чужой счёт?

              Пф...повторюсь для тех кто в танке! Если не хотели союза,НЕХРЕН БЫЛО ПОДПИСЫВАТЬ СЕЙ ДОГОВОР.
              И к слову,я свое отвоевал.Причем тебя в это время даже не стояло.
              Цитата: Anatoly 288
              У нас эти самые интересы свои имеются

              Какие по твоему? Кидать своих союзников по договору?
              1. Anatoly 288
                Anatoly 288 Вчера, 15:33 Новый
                +2
                Видать не довоевал, коль подбиваешь на кровопролитие, а если такой заслуженный, так тебе и автомат в руки, сходи, покажи как надо, а мы кофий попьём, прокомментирует. А то что касается договоров, так смотри выше, или как всегда у либерастов, игра в одни ворота?
              2. Sefevi2020
                Sefevi2020 Вчера, 17:14 Новый
                -1
                Цитата: НЕКСУС
                Кидать своих союзников по договору?

                а с каких пор Карабах входит в этот договор? Вы не думаали что и Турция тогда влезет и ещё пару стран....Вам это надо?
                1. НЕКСУС
                  НЕКСУС Вчера, 17:16 Новый
                  0
                  Цитата: Sefevi2020
                  Вам это надо?

                  А вы прочтите всю ленту,...найдете у меня ответ и на этот вопрос.Я понимаю,это сложно...надо же сперва настрочить свой коммент,а то че там человек по ветке написал внизу-да ну ...зачем?
          2. svoit
            svoit Вчера, 20:23 Новый
            -3
            Не переживайте вы так, Россия уже давно это доказала и это все знают, в последний раз, когда дала гарантии Януковичу, а ответственность свалила на других
      2. аксельбант
        аксельбант Вчера, 15:07 Новый
        +1
        " Может хватит разбрасываться союзниками, даже и не очень ценными."
        это не союзники, это нахлебники. вот кого не жалко, от слова совсем. пусть повоюют, может умней станут, поймут, что американцы далеко, а турки и русские- рядом.
        1. Gato
          Gato Вчера, 16:54 Новый
          +1
          это не союзники, это нахлебники

          Пусть будут нахлебники, но это наши нахлебники. Если мы их кормим, то и танцевать будем мы, а не дяди из-за Черного моря или из-за океана. В конце-концов, сюзерен должен поддерживать своих вассалов, иначе кому он такой нужен?
          1. аксельбант
            аксельбант Вчера, 16:55 Новый
            -1
            "Если мы их кормим, то и танцевать будем мы, а не дяди из-за Черного моря"
            пашинян так не думает
            1. Gato
              Gato Вчера, 16:59 Новый
              +4
              пашинян так не думает

              Ну тогда есть повод попросить его с ... танцпола.
              1. аксельбант
                аксельбант Вчера, 17:01 Новый
                -2
                не получится. кореша у него-у нашего солнцеликого партнёры. он против них не пляшет
                1. Gato
                  Gato Вчера, 17:09 Новый
                  +3
                  у нашего солнцеликого партнёры. он против них не пляшет

                  Ок, тогда можно обратиться к Байдену, помнится в свое время он топил за армянскую диаспору laughing И будет счастье.
                2. аксельбант
                  аксельбант Вчера, 17:12 Новый
                  -1
                  "И будет счастье."
                  армянской диаспоре? да не спорю. но не армении. турки байдену ближе и родней(ната, как никак), чем армяне из армении
  • TerribleGMO
    TerribleGMO Вчера, 17:35 Новый
    -2
    Цитата: Anatoly 288
    В связи с увеличением антироссийских настроений в Армении,

    Не без вашей подачи возникают антироссийские настроения в Украине, Армении, Беларуси. Стоило бы посмотреть со стороны.
  • 1976AG
    1976AG Вчера, 14:18 Новый
    0
    Да пусть они поубивают друг друга, достали уже ! А вот те кто выживет глядишь и поймут, что мир лучше войны. Сколько можно с ними няньчиться ? Сколько лет этому коефликту ?
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Вчера, 14:48 Новый
      -1
      Цитата: 1976AG
      Да пусть они поубивают друг друга, достали уже ! А вот те кто выживет глядишь и поймут, что мир лучше войны. Сколько можно с ними няньчиться ? Сколько лет этому коефликту ?

      В 90-е годы Кремль ОТВЕРНУЛСЯ от всех своих союзников,не только ближнего зарубежья,но и дальнего.Югославию вам напомнить?Кстати самая большая европейская страна была со своей промышленностью,технологиями и не хилым уровнем жизни.
      И пока вот такие как вы,говорили в 90-е-а на кой нам этот геморрой,НАТО двинулось на Восток,и уже сейчас натовские ракеты у наших границ.
      Если мы сейчас будем бросать и предавать своих союзников,не выполняя требования договоров,то все те страны,которые рассматривали вопрос о союзе с нами,перекинуться тут же в лагерь англосаксов. Ибо любая слабая страна ищет сильного покровителя.
      1. alexmach
        alexmach Вчера, 15:43 Новый
        +4
        В 90-е годы Кремль ОТВЕРНУЛСЯ от всех своих союзников,не только ближнего зарубежья,но и дальнего.Югославию вам напомнить?

        Напомните пожалуйста, и пожалуйсти по подробней. Начиная с Белградской Конференции 1961 года. Расскажите ка поподробней про этих "союзников".

        Движение неприсоединения официально создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года. Созданию Движения предшествовали Бандунгская конференция 1955 года, трёхсторонние консультации Иосипа Броза Тито, Гамаля Абдель Насера и Джавахарлала Неру в 1956 году, а также поездка Тито по странам Азии и Африки в начале 1961 года на корабле «Галеб»[2].
      2. 1976AG
        1976AG Вчера, 15:47 Новый
        +2
        Сравнение с Югославией здесь совсем неуместно. Там другая ситуация. А здесь люди не хотят жить в мире от слова совсем ! А если они не хотят жить в мире, тл никто их не заставит. Ну сейчас Армения в ОДКБ, она сильно пророссийская ? А если сохраняя членство будут прозападную политику проводить мы будем силой руководство Армении менять ? Сколько лет мы пытаемся примирять врагов ? Примирили ? Практика показывает, что здесь надо либо силовую политику проводить, либо дать им наиграться вдоволь в войнушку, иначе никогда они не будут ценить мир.. А состояние ни мира ни войны мы сейчас на Украине наблюдаем. Игры в договоренности, которые сущуствуют на бумаге. И пока не будет еще одного "принуждения к миру" , то и мира не будет. Надо честно признаться, что дипломатического решения эти конфликты не имеют и не заниматься самообманом.
      3. Paranoid50
        Paranoid50 Вчера, 20:08 Новый
        +5
        Цитата: НЕКСУС
        В 90-е годы Кремль ОТВЕРНУЛСЯ от всех своих союзников,не только ближнего зарубежья

        laughing laughing laughing Угу, ближнее. Такое ближнее, что ломанулось из Союза, теряя тапки, каждый, попутно, прихватив земельки, при этом не своей.
        Большинство ещё и козьи морды по сей день строят. am
        И, что характерно, при этом все эти полит-географические недоразумения не в состоянии существовать как самостоятельные государства - так, тусовка сателлитов-флюгеров.
  • Sefevi2020
    Sefevi2020 Вчера, 14:32 Новый
    0
    Цитата: НЕКСУС
    А РФ ОБЯЗАНА вступиться за Армению,ибо связана договором по ОДКБ с ней.

    какие громкие слова)) обязана)))) в Карабахе тоже обязана?
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Вчера, 14:33 Новый
      -4
      Цитата: Sefevi2020
      какие громкие слова)) обязана)))) в Карабахе тоже обязана?

      Прикиньте...или почитать договор о коллективной безопасности вообще религия не позволяет вам?
  • Prjanik
    Prjanik Вчера, 15:36 Новый
    +4
    Так на Армению ещё никто пока не напал, а Нагорный Каналах никакого отношения к ОДКБ не имеет.
  • Егоза
    Егоза Вчера, 14:22 Новый
    +17
    Цитата: ssergey1978
    Граждане Армении возможно из России поедут свою родину защищать

    Счас! Поедут они из России. Скорее еще больше в Россию рванет, да прямиком в Москву. Тут ведь такие родственники есть, типа Мары Багдасарян, грешно не навестить.
    1. ssergey1978
      ssergey1978 Вчера, 15:51 Новый
      0
      Это была ирония
  • Борис ⁣Бритва
    Борис ⁣Бритва Вчера, 14:39 Новый
    +4
    Цитата: ssergey1978
    Пусть сами разбираются

    Итог, в таком случае, известен. Россия потеряет, а Турция найдет. Еще одна геополитическая "победа". И идем дальше к новым свершениям.
    1. 1976AG
      1976AG Вчера, 15:51 Новый
      -2
      Цитата: Борис ⁣Бритва
      Цитата: ssergey1978
      Пусть сами разбираются

      Итог, в таком случае, известен. Россия потеряет, а Турция найдет. Еще одна геополитическая "победа". И идем дальше к новым свершениям.

      Вмешаться только тогда, когда азербайджанская армия под Ереваном стоять будет, если конечно дойдет.
      1. Борис ⁣Бритва
        Борис ⁣Бритва Вчера, 16:47 Новый
        +2
        Цитата: 1976AG
        Вмешаться только тогда, когда азербайджанская армия под Ереваном стоять будет, если конечно дойдет

        А что сразу не НАТО под Москвой?

        Примечательно, что нынешнее столкновение в зоне конфликта в Карабахе с поразительной точностью спрогнозировало американское посольство в Баку. В пятницу, 25 сентября, на его сайте появилась рекомендация находящимся в Азербайджане гражданам США «не выезжать за пределы Апшеронского полуострова», на котором расположены лишь два крупных города: Баку и Сумгаит.

        Очень похожее предупреждение в тот же день разместило и американское посольство в Ереване. В нем американцев просили не посещать Нагорный Карабах, а также пограничные с Азербайджаном районы «включая область к востоку от трассы М4 и М16, к северу от Дилижанского национального парка и Тавушскую область вплоть до границы с Грузией».


        https://www.kommersant.ru/doc/4509562?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
        1. 1976AG
          1976AG Вчера, 17:15 Новый
          -3
          А причем здесь НАТО ?
          1. Борис ⁣Бритва
            Борис ⁣Бритва Вчера, 17:24 Новый
            +3
            Цитата: 1976AG
            А причем здесь НАТО ?

            Думаю, с нашей внешней политикой, через несколько лет они заменят нас нашим горяче любимым армянским товарищам. Не менее горяче любимым товарищам из Азербайджана уже, считай, заменили, так как Турция, их поддерживающая - это НАТО.
  • Misha Честный
    Misha Честный Сегодня, 02:34 Новый
    0
    Цитата: ssergey1978
    зачем? Пусть сами разбираются. Граждане Армении возможно из России поедут свою родину защищать. А Россия оружие продаст хоть Азербайджану хоть Армении если заплатят.

    Вы забываете, что за этим конфликтом торчат уши Турции и США. А значит покоя для РФ точно не будет.
  • Маз
    Маз Вчера, 13:01 Новый
    +13

    Очень красноречивый ролик. Сейчас он - один из самых популярных в турецко-азербайджанском сегменте Твиттера.


    желающие добровольцы

    Техника Армении идет на границу


    азейбарджанские танки-Асланы с израильской начинкой хорошо горят.



    Пока не нашла новости о закрытии воздушного пространства над зоной боевых действий.
    Надеюсь, такое решение будет оперативно принято. Ибо очень не хочется ещё одной трагической истории с чьим-нибудь Боингом.
    1. Моторист
      Моторист Вчера, 13:22 Новый
      +8
      Цитата: Маз
      Очень красноречивый ролик. Сейчас он - один из самых популярных в турецко-азербайджанском сегменте Твиттера.

      --------------------
      Боевая Гвардия тяжелыми шагами
      Идет, сметая крепости, с огнем в очах,
      Сверкая боевыми орденами,
      Как капли свежей крови сверкают на мечах...
      --------------------
      (приблиз. перевод)
      1. krot
        krot Вчера, 13:37 Новый
        -2
        В ролике, где запись добровольцев в Ереване что делает "жевто-блокитный" шумерский флаг? На 9-й секунде
        1. Моторист
          Моторист Вчера, 14:01 Новый
          +9
          Цитата: krot
          что делает "жевто-блокитный" шумерский флаг?

          Если Вы меня спрашиваете, то я отвечу, что это был флаг Армении, просто не весь попал в кадр.
    2. RED_ICE
      RED_ICE Вчера, 13:37 Новый
      +2
      Все танки горят одинаково
    3. Gato
      Gato Вчера, 14:03 Новый
      +4
      танки-Асланы с израильской начинкой хорошо горят.

      Порох в снарядах не детонирует - что говорит о его хорошем качестве. Правда, танкистам от этого не легче, жутковатые такие кадры...
    4. ashot1973
      ashot1973 Сегодня, 00:00 Новый
      +1

      Приветствую.
      Вы просто забыли этот ролик hi
  • Пленник
    Пленник Вчера, 13:08 Новый
    +17
    Они там по шепоту Вашингтона и Анкары мочилово начинают, а Москва должна их на горло брать? Когда же они своими мозгами жить научатся?
    1. krot
      krot Вчера, 13:38 Новый
      +5
      Когда же они своими мозгами жить научатся?

      У них нет мозгов. Весь мозг в Вашингтоне и Лондоне.
  • Инсургент
    Инсургент Вчера, 13:09 Новый
    +6
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Конфликт разгорается... Где Окрик Москвы? Срочно нужно вмешаться Нашим дипломатам, да и Президенту России - Успокоить Лидеров Азербайджана и Армении.
    Не хватало нам ещё войнушки у Наших границ!

    России не выгодно разрушение текущего статус-кво НКАО, так как это вынудит ее вместо роли регионального арбитра занять позицию одной из сторон и соответственно, потерять другую, чем сразу воспользуются Турция и США. Поэтому РФ будет продолжать настаивать на прекращении огня и переговорах,возможно до момента,когда атаке не подвергнут непосредственно территорию Армении,члена ОДКБ...

    Инфографика армянской стороны об уничтоженной ими технике ВС Азербайджана

    .
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 14:35 Новый
      -7
      Цитата: Инсургент
      Инфографика армянской стороны об уничтоженной ими технике ВС Азербайджана

      laughing скрин для внутренней аудитории а не для нас.. Прям 15 БПЛА)))) Ой не могу))))
      1. ashot1973
        ashot1973 Сегодня, 00:10 Новый
        +1
        Ой не могу))))


        Ты хотел увидеть такой исход??? Пожалуйста...
    2. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Вчера, 17:08 Новый
      -4
      Цитата: Инсургент
      РФ будет продолжать настаивать на прекращении огня и переговорах,возможно до момента,когда атаке не подвергнут непосредственно территорию Армении,члена ОДКБ...

      Азербайджан возьмет то, что ему было нужно. Армения потеряет то, что надеялась сохранить. Вы думаете, у нас после этого останутся какие-то рычаги влияния в регионе? Самоустранение России в данном конфликте приведет к ее исчезновению как политической силы в данном регионе.
      Не вижу причин брошенной на произвол судьбы Армении по итогам конфликта не обратить свой взор в сторону "рыцарей" на белых конях из НАТО. Почва уже подготовлена.
  • rotkiv04
    rotkiv04 Вчера, 13:09 Новый
    -2
    озабоченности выразить они могут
  • Маз
    Маз Вчера, 13:09 Новый
    +10
    для сравнения Азербайджанское vs армянское ТВ сегодня с утра. На одном воспевают войну, на другом показывают разрушения и напуганных людей.


    Дети Карабах - Донбасс не напоминает?
    1. g1v2
      g1v2 Вчера, 13:54 Новый
      +21
      Ну цель то у обоих роликов одна - давить на эмоции и вызвать патриотический подъем. Как только какой-нибудь армянский снаряд залетит в азербайджанское село, то и с той стороны появятся такие же ролики. request
      Мне вот только интересно. В свое время армяне тут на сайте рассказывали, что вот надо только карабахский клан от власти отстранить и тут же по мановению ока и под мудрым руководством Пашиняна проблема рассосется. Ну и и как? И ,кстати, тогда рассказывали что стоит только поставить Пашиняна вместо Саргсяна и тут же все расцветет. Ну и как успехи? Бедность то побороли уже? Промышленность растет бурными темпами? Инвестиции поперли водопадом? belay
      1. Paranoid50
        Paranoid50 Вчера, 22:29 Новый
        +1
        Цитата: g1v2
        Ну и как успехи?

        Они пока находятся в стадии осознания. Кто-то из них здесь заявлял, отвечая на вопрос о перспективах Армении с этим "выдвиженцем из масс": "Если что, то и его поменяем". laughing
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 00:34 Новый
          +2
          И если поменяют, то тут то промышленность попрет в гору, инвестиции нахлынут. а бедность исчезнет как явление? laughing Да и далеко не факт , что Пашинян сам уйдет легко. У партийного функционера и оппозиционера - разная натура. В свое время гкчп побоялся крови и не смог задавить белодомовцев силой, а через 2 года Ельцин спокойно и непринужденно расфигачил парламент танками. А Витязь умыл кровью штурмовавших Останкино, потому что Ельцин готов был на это. Та же фигня и на украине. Янык побоялся крови , Поросенок Петя и Турчинов - нет. Это коренное отличие психологии.
          1. Paranoid50
            Paranoid50 Сегодня, 01:01 Новый
            +1
            Цитата: g1v2
            И если поменяют,

            То это уже станет мейнстримом, народной забавой - добро пожаловать в банановую республику. fellow
    2. Lontus
      Lontus Сегодня, 00:16 Новый
      0
      Цитата: Маз
      Дети Карабах - Донбасс не напоминает?

      Так может прежде разобраться с укронацистами, прежде чем лезьть туда где русских нет?
      Или русофобскому кремлю полагается помогать только нерусским?
  • Маз
    Маз Вчера, 13:16 Новый
    +9
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Конфликт разгорается... Где Окрик Москвы? Срочно нужно вмешаться Нашим дипломатам, да и Президенту России - Успокоить Лидеров Азербайджана и Армении.
    Не хватало нам ещё войнушки у Наших границ!


    Лавров ведет интенсивные контакты, что побудить стороны прекратить огонь в Карабахе и приступить к переговорам для стабилизации ситуации - Захарова...

    Глава Евросовета призвал стороны в Нагорном Карабахе срочно прекратить огонь и вернуться к переговорам - заявление...

    Франция призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и немедленно возобновить диалог — МИД ....

    Лавров выразил армянскому коллеге серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями на линии соприкосновения с Карабахом, подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня — МИД РФ... но рулит там не Россия, заводила - Турция. ...

    Сергей Лавров и глава МИД Турции подчеркнули (https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4350950) необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Карабахе - МИД РФ

    Папа римский Франциск призвал к миру на Кавказе

    в это же время ....Командование ВС Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта, заявило Минобороны страны.

    Министерство также сообщило, что в Карабахе сбили боевой вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана, члены экипажа живы
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 13:45 Новый
      -4
      Цитата: Маз
      Франция призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и немедленно возобновить диалог — МИД ...

      Пусть гуляет лесом. А так пусть не просят того чего сами не делают.
    2. Егоза
      Егоза Вчера, 14:30 Новый
      0
      Цитата: Маз
      Лавров ведет интенсивные контакты,

      Цитата: Маз
      Глава Евросовета призвал стороны

      Цитата: Маз
      Франция призвала Ереван и Баку прекратить военные действия

      И т.д. Но увы! Говорят, что карабахские ослы самые упертые в мире. Да сколько же можно?!!!!
    3. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Вчера, 17:31 Новый
      -1
      Цитата: Маз
      Лавров выразил армянскому коллеге серьёзную озабоченность

      Все, тяжелая артиллерия в ход пошла. Наша озабоченность - эт вам не хухры-мухры.
  • AllBiBek
    AllBiBek Вчера, 13:20 Новый
    -6
    Ну, Медведева вроде как уже поставили во главе Южного Военного, посмотрим что дальше.
  • Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 13:31 Новый
    +3
    Нам у южных границ война не нужна!!!
  • silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 13:37 Новый
    +14
    с чего это вы решили что РОССИЯ ДОЛЖНА ... майданный пашинян сам всё сам теперь ... и главное беженцев оттуда никаких не принимать ... сами раскачали вот и расхлёбывайте ...
    1. Борис ⁣Бритва
      Борис ⁣Бритва Вчера, 17:38 Новый
      0
      Цитата: silberwolf88
      чего это вы решили что РОССИЯ ДОЛЖНА ... майданный пашинян

      Так вот для начала, Россия не должна была допустить "майданного пашиняна". Это было начало истории. Сегодня мы можем наблюдать ее кульминацию. Проиграв ферзя в середине партии, глупо жаловаться в конце ее, что, дескать, пешка не ферзь. Это все следствия наших ошибок.
      1. silberwolf88
        silberwolf88 Вчера, 21:22 Новый
        +1
        вы читайте дословно ... РОССИИЯ никому и ничего больше не должна поменьше пафоса пешки/ферзи ... "наши ошибки" ... в том числе допускать и не допускать разного рода майданных лидеров ... а вот границы закрывать для недружественных нужно ...
        это более не наши народы ... они сами сделали такой выбор ... теперь сами все все сами ...
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Вчера, 21:38 Новый
          -1
          Цитата: silberwolf88
          никому и ничего больше не должна

          Вы, походу, из тех, кто считает, что США, затевают войнушки на БВ исключительно из желания принести свет сидящим во тьме народам. Ну а мы помогаем соседям исходя из схожих соображений. Тут я умываю руки.
      2. alexmach
        alexmach Вчера, 23:37 Новый
        0
        Так вот для начала, Россия не должна была допустить "майданного пашиняна"

        Должна? А она это вообще сделать то в принципе могла? А если бы не допустила, то Азербайджан перестал бы претендовать на возвращение Карабаха?
        Это было начало истории

        Что-то очень короткая у вас история получается.
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 00:12 Новый
          -1
          Цитата: alexmach
          А она это вообще сделать то в принципе могла?

          Посмотрите, как янкесы работают. Парашенко обделался - хлоп, и новая победа демократии, народ ликует встречая Зеленского. А ничего не поменялось.
          Наши же привыкли свой народ ни во что не ставить, так и во внешней политике всегда работают с одним рукопожатным человеком у власти, а народы - да чхать на те народы. В итоге облом за обломом.

          Цитата: alexmach
          Азербайджан перестал бы претендовать на возвращение Карабаха?

          В том случае мы бы могли поддерживать армян не хуже, чем турки азербайджанцев. Зная об этой поддержке Азербайджан бы в Карабах не полез. А в сегодншней ситуации, если начнем защищать - то с Азербайджаном отношения вчистую потеряем, а Армению все равно не приобретем - остается только наблюдать и выражать озабоченность. Нас там уже нет политически. Поле проиграно.
  • g1v2
    g1v2 Вчера, 13:42 Новый
    +11
    Обе стороны слишком хотят повоевать.Статус кво не устраивает обе стороны. Плюс проблемы с падением уровня жизни и коронавирусными ограничениями. Единственное что их сдерживает - как раз Россия. Тч они ждут когда Россия будет слишком занята , чтобы вмешаться. Вечно держать их на поводке не получится. Победить не может ни одна из сторон. Тч лучше подождать пока обе стороны умоются кровью и выплеснут все накопившееся напряжение. Неделя - другая и можно будет их снова разводить по углам. request
    1. alexmach
      alexmach Вчера, 15:15 Новый
      +2
      Победить не может ни одна из сторон

      О откуда вот эта уверенность? Азербайджан в своих силах очень даже уверен. При этом пользуется турецкой поддержкой.
      1. g1v2
        g1v2 Сегодня, 00:45 Новый
        +1
        Турция не может воевать против Армении - ее территория под защитой ОДКБ. С НКР турки не граничат. У армян большая часть армии считается армией НКР и находится там. То есть для армян бд ограничатся территорией НКР, а сами армяне из НКР могут наносить удары по территории Азербайджана.
        Армия Азери немного сильнее армий НКР и Армении, но она то наступать будет на позиции , которые готовились 25 лет. request Все пристреляно, наверняка есть минные поля и заготовленные линии обороны. В принципы первые потери бронетехники и вертушек с бпла у азери об этом говорят. Судя по всему надежды Азербайджана в первую очередь на турецкие бпла, предоставленные Эрдоганом и слабые силы пво армян в НКР. Однако у тех есть су30см. Да и горный рельеф позволяет неплохо работать с пзрк и зушек. В общем продвинуться Азербайджан сможет , но победить - нет. Мое ИМХО конечно. Армянам надо сильно постараться, чтобы проиграть , но и победить они не могут.
  • Sefevi2020
    Sefevi2020 Вчера, 13:44 Новый
    -8
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Конфликт разгорается...

    Азербайджан вернул 6 сёл и 1 высотку.
    1. Isim Soyad
      Isim Soyad Вчера, 13:48 Новый
      -13
      только что объявили еще об 1 освобождённом селе
      1. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 14:11 Новый
        -9
        Цитата: Isim Soyad
        только что объявили еще об 1 освобождённом селе

        по минусам смотри как жаба некоторых давит) Слава нашей родине)
        1. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Вчера, 18:03 Новый
          +1
          Цитата: Sefevi2020
          Слава нашей родине

          А мы свою Родину с большой буквы пишем
        2. Isim Soyad
          Isim Soyad Вчера, 19:39 Новый
          -4
          Да брат, "-" не решают и не влияют на реальность. А самое главное Высотка Мыров Даг завоевана , одна из самых стратегических постов в этой части Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики. Ормянское командование в Агдаре, коммандоДРысы ормянские, ДУХовны воинСтвенные сдалась без боя, отправив СОЛдата с ПОДНЯТЫМ БЕЛЫМ ФЛАГОМ. Так что и АГДАРА и ВАЖНАЯ стратегическая высотка МЫРОВ перешла под контроль Азербайджан.
      2. svoit
        svoit Вчера, 14:43 Новый
        +8
        А " освобождённые" об этом просили? И какой свободой они теперь будут пользоваться?
      3. Борис ⁣Бритва
        Борис ⁣Бритва Вчера, 18:02 Новый
        0
        Цитата: Isim Soyad
        освобождённом

        Ни где ребенка, спрятавшегося под кроваткой, не пропустили? Точно от всех "освободили"? "Освободители" очередные, мать их...
        1. Isim Soyad
          Isim Soyad Вчера, 19:52 Новый
          -5
          "освобожденном" от оккупантов, агрессоров, бандитов, детоубийц, убийц женщин стариков и безоружных, от совершивших геноцид в Ходжалы, и по всему Нагорному Карабаху Азербайджанской Республики!!! Прячась за спиной русских и армией СССР при этом приписывая победы ормянским коммандосам,, шварцнегеру и столоне, .Вот ваша реальность, всё на виду и на глазах. Тут можете все мультики показывать, о подбитом 999 танке, о 999 беспилотнике, о 999 вертолетах, война без жертв не бывает, главное цель и достижениии! А вот реальность говорит одно, ормяни бегут оставляя свои посты и оружия, сдавая позиции, села и высотки, неся очень большие потери. ВОТ ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!!!!!!!!!!!!
          1. Борис ⁣Бритва
            Борис ⁣Бритва Вчера, 21:40 Новый
            0
            Хватит болтать. Отвечай, что с детьми и женщинами из тех сел сделали.
    2. Ставрос
      Ставрос Вчера, 13:54 Новый
      +4
      Названия эти села имеют?
  • ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Вчера, 13:47 Новый
    +1
    Уже мирят.
    "27 сентября Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Армении Мнацаканяном. Обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ.
  • Nychego
    Nychego Вчера, 13:56 Новый
    +2
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Где Окрик Москвы?

    Кого окрикивать?
    Азербайджану уже Турция открытым текстом засвидетельствовала поддержку и ему теперь окрик Россиии только плюнуть и растереть.
    Армения, пускай и демократическая, вроде как союзник. Чего кричать на союзника? Вроде таких глубин дипломатия ещё не достигла.
    1. Перейра
      Перейра Вчера, 15:21 Новый
      +2
      Двустульчатому Пашиняну помогут США. Или не помогут. ХЗ.
  • Маз
    Маз Вчера, 14:04 Новый
    +7
    ВС Армении уничтожили 4 вертолета противника, около 15 беспилотников, 10 танков и одну боевую машину пехоты — пресс-служба Минобороны Армении
    .............................
    В ходе контрнаступления азербайджанская армия прорвала линию обороны ВС Армении и заняла семь сел - министр обороны Азербайджана
    1. Isim Soyad
      Isim Soyad Вчера, 20:00 Новый
      -1
      плюс еще 2 села недавно, и самое главное высотку горы Мыров. это очень стратегически важная высотка, контролирующая несколько трасс и населенных пунктов. Да и ещё, в Агдере ормяния сдались, подняв белый флаг в замен за сохранение жизни laughing laughing laughing Вашу мать, рвали волосы воинственные айканушы с анаидомы, о кардашяне вообще молчу.
  • Маз
    Маз Вчера, 14:12 Новый
    +2
    ЕС призывает стороны в Нагорном Карабахе к деэскалации и строгому соблюдению режима прекращения огня - Боррель

    Глава МИД ФРГ призвал Армению и Азербайджан к деэскалации и переговорам — заявление
  • предки с Дона
    предки с Дона Вчера, 14:18 Новый
    +5
    России точно не стоит занимать чью-то сторону, власти Армении целенаправленно вели антироссийскую политику, пусть теперь Кеосаян с Симоньян и Бабояном из Минска в Карабах выезжают, у Алиева интервью взять ))))
  • алексеев
    алексеев Вчера, 14:19 Новый
    +7
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Конфликт разгорается... Где Окрик Москвы?

    Наивно думать , что вооруженные конфликты можно предотвратить по "окрику". Принуждение к миру осуществляется только через разгром сил противостоящей стороны или, можно сказать, нанесение ей неприемлемых потерь. И азербайджанецы и армяне орали за независимость при развале СССР. Что ж.... Теперь придется испить " чашу сию", которая возникла именно в результате вышеуказанного развала. Азербайджанцы, видимо, решили, что будучи побогаче армян из-за нефтяных ресурсов они смогут, закупив некоторое количество современных вооружений, сокрушить армян и присоединить Карабах "в зад". Но это бабушка надвое сказала. Азербайджанцы не любят воевать, они торговать на рынках мастера, а как не будет военной удачи и начнутся массовые похоронаыне сладко будет Наличие в Армении нашей военной базы страхует саму Армению (но не Карабах), что страхует Баку? Время покажет.
    1. Isim Soyad
      Isim Soyad Вчера, 20:03 Новый
      -1
      время уже показывает, 9 сел, высотка, + в Агдере ормяни сдались, взят без боя.
  • Nikanet
    Nikanet Вчера, 14:21 Новый
    +1
    Иди своих побратимов успокой. С утра по гражданским палят. Вот и ответ!
  • tekinoral
    tekinoral Вчера, 14:27 Новый
    -4
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Срочно нужно вмешаться Нашим дипломатам,

    И за вашего вмешательство до сих пор не решается!
  • Борис ⁣Бритва
    Борис ⁣Бритва Вчера, 14:37 Новый
    +1
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Где Окрик Москвы?

    Вот он:
    Министерство иностранных дел РФ призвало стороны конфликта к прекращению огня и мирным переговорам.

    Это еще не выражение обеспокоенности, но уже, согласитесь, мощно!
  • Маз
    Маз Вчера, 14:56 Новый
    +2
    МО Азербайджана якогбы опубликовало кадры с беспилотника, на которых запечатлен удар по армянским наземным целям.... по позициям ЗРК «Оса» ВС Армении.
    После фейковых видео в Ливии верится с трудом. Удары, предположительно, наносились с турецкого БПЛА Bayraktar TB2.

    НУ будем посмотреть.
    А пока...
    Итого в сухом остатке у нас вполне себе полноценное 08.08.08 в Нагорном Карабахе.
    1. Prahlad
      Prahlad Вчера, 15:37 Новый
      -2
      Такое чувство что радары , вообще не в состоянии засечь его
      1. Вадим237
        Вадим237 Вчера, 16:37 Новый
        -1
        Расчёты ЗРК просто тормозы.
    2. loki565
      loki565 Вчера, 17:01 Новый
      +1
      Это не Bayraktar TB2 а обычный квадракоптер наводит, поэтому ОСА его не видит
  • Перейра
    Перейра Вчера, 15:20 Новый
    -1
    ...Где Окрик Москвы? ... Не хватало нам ещё войнушки у Наших границ!

    Эта войнушка у границ Грузии, Турции и Ирана. Им и окрикивать.
  • БИАБИА
    БИАБИА Вчера, 12:58 Новый
    +5
    Вот только войны очередной и не хватало между союзными республиками. И турки еще тут как тут...
    1. Комментарий был удален.
      1. l7yzo
        l7yzo Вчера, 13:09 Новый
        +7
        Думаю у каждой стороны - там своя правда. Вы наверно озвучили одну из них.
        1. Sefevi2020
          Sefevi2020 Вчера, 13:47 Новый
          -14
          Цитата: l7yzo
          Думаю у каждой стороны - там своя правда. Вы наверно озвучили одну из них.

          Правда не бывает у каждого своя. Карабах названием даже имеет Азербайджанский перевод и смысл. Также есть международное право. Везде написано что Карабах неотьемлемая часть Азербайджана. Всё! Другой правды нет. Мы им не смиримся с потерей нашей земли.
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Вчера, 14:14 Новый
            +17
            Цитата: Sefevi2020
            Правда не бывает у каждого своя.

            Есть. Как и в данном случае.
            Цитата: Sefevi2020
            Карабах названием даже имеет Азербайджанский перевод и смысл

            У армян есть свое название этого региона. И, если уж так рассуждать, то Карабах входил в состав армянского государства, когда Азербайджана еще не существовало
            Цитата: Sefevi2020
            Также есть международное право.

            Публичные дома есть тоже, но какой смысл упоминать о них?
            Цитата: Sefevi2020
            Мы им не смиримся с потерей нашей земли.

            Армяне тоже так считают
            1. Sefevi2020
              Sefevi2020 Вчера, 14:42 Новый
              -13
              Цитата: Андрей из Челябинска
              У армян есть свое название этого региона. И, если уж так рассуждать, то Карабах входил в состав армянского государства, когда Азербайджана еще не существовало

              Давайте тогда весь мир переделаем по той эпохе?)))))) Или в нас лузеров видите? Кстати прочтите кто основатель того названия Карабаха о котором вы пишите.

              Цитата: Андрей из Челябинска
              Публичные дома есть тоже, но какой смысл упоминать о них?

              Я вижу у вас явные отклонения в сером веществе. Я Вам про ООН а вы про публичный дом. ЗАКУСЫВАТЬ НАДО!!!!

              Цитата: Андрей из Челябинска
              Армяне тоже так считают

              Белая горячка) уже привыкли
              1. Keyser Soze
                Keyser Soze Вчера, 15:24 Новый
                +4
                Или в нас лузеров видите?...


                Ъъъъ... да laughing
              2. Перейра
                Перейра Вчера, 15:56 Новый
                +1
                В чём принципиальное отличие ООН от публичного дома?
              3. Андрей из Челябинска
                Андрей из Челябинска Сегодня, 06:22 Новый
                +1
                Цитата: Sefevi2020
                Давайте тогда весь мир переделаем по той эпохе?)))))) Или в нас лузеров видите?

                Вопрос не в лузерстве, а в том, что и армяне и азербайджанцы имеют достаточно твердые основания считать Карабах своим. Этот вопрос нерешаем ссылками на историю.
                Цитата: Sefevi2020
                Я вижу у вас явные отклонения в сером веществе. Я Вам про ООН а вы про публичный дом. ЗАКУСЫВАТЬ НАДО!!!!

                Потрясающая наивность:)))) Право, мил человек, это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил. Так вот международное право этим НЕ занимается. США нарушали это право при вторжении в Гренаду, Панаму, Ирак в 2003, нелигитимными были атаки Югославии в 1999 и Ливии (1986 г), вмешательство в дела Никарагуа. И что делала ООН? Грозила пальчиком, не принимая никаких мер. Если право внаглую попирается и не исполняется, оно перестает быть правом. Но начинает быстро приобретать черты древнейшей профессии
          2. rotkiv04
            rotkiv04 Вчера, 14:59 Новый
            +6
            так иди и воюй, а не сиди на диване, воин чернозадый
          3. l7yzo
            l7yzo Вчера, 15:13 Новый
            0
            И знаете, я вот никогда наверно не пойму - почему соседи, а порой братья - часто становятся врагами, причём так люто ненавидя друг друга.
            Ведь старо как мир - разделяй и властвуй.
          4. alexmach
            alexmach Вчера, 15:17 Новый
            +7
            Правда не бывает у каждого своя. Карабах названием даже имеет Азербайджанский перевод и смысл

            А ничего, что населено он армянами?
            Везде написано что Карабах неотьемлемая часть Азербайджана

            Зачем вам регион населенный армянами?
        2. Комментарий был удален.
    2. dauria
      dauria Вчера, 13:08 Новый
      +14
      между союзными республиками.


      Забудьте. Есть интересы местной буржуазии . Этим всё определяется. Союзниками они станут, только если надо ограбить кого-то третьего. Да и то на время. А народы -да плевать им на народы, найдут развесистую клюкву на уши. От религии до "ужасающих зверств".
      Потушить всё это надо , пока не разгорелось . Хоть ведром помоев, но потушить.
    3. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 17:10 Новый
      +1
      Цитата: БИАБИА
      Вот только войны очередной и не хватало между союзными республиками. И турки еще тут как тут...

      Поправлю....
      Вот только войны очередной и не хватало между
      бывшими как уже 1/4 века
      союзными республиками.

      И турки еще тут как тут...
      так они живут рядом, как бы через Нахичевать по Армении не вдарили бы....
      3-я полевая армия, штаб в Эрзинджан, группировка войск вблизи границ Армении и Грузии.
      - 9-й АК (Эрзерум): 4-я тбр; 1-я, 2-я, 9-я, 12-я, 14-я, 25-я мехбр; 34-я, 48-я, 49-я, 51-я пбр.
      - 4 АК (Анкара): 1-я пбр, 28-я мехбр; 58 арбр.
      * Эгейская (4-я) полевая армия, штаб в Измире, группировка войск по западному побережью Турции.
      - 19-я пбр; 11-я мехбр; 57-я арбр.
      - полк СН.

      https://topwar.ru/6247-armii-mira-suhoputnye-voyska-turcii.html
      3-я ПА всегда была "заточена" против Советского Закавказья...
      1, 2 и 3-я полевые армии способны силами мирного времени самостоятельно создать оперативные группировки численностью около 50000 человек и 300-350 танков каждая. Хотя Российская Федерация не имеет границы с Турцией, потенциальная возможность военного столкновения с турецкой армией существует в силу двух факторов.
      Первый фактор – наличие оборонительного договора между РФ и Республикой Армения. На территории Армении в Ереване и Гюмри дислоцируются две отдельных мотострелковых бригады (ранее – 102-я военная база) российской армии. Вблизи границ Армении развёрнуты соединения 9-го армейского корпуса 3-й полевой армии СВ Турции в составе одной танковой, шести механизированных и четырёх пехотных бригад. Этими силами турецкая армия способна в сравнительно короткие сроки (5-7 суток) создать на операционном направлении Гюмри – Ереван наступательную группировку численностью 40-50 тыс. человек, 350-370 танков, до 700 орудий, миномётов и РСЗО полевой артиллерии, полка армейской авиации, обеспечив поддержку группировки несколькими эскадрильями фронтовой авиации. В течении 15-20 суток возможно наращивание этой группировки до 80-100 тыс. человек, 600-700 танков и 1200-1300 орудий и миномётов.

      там же...
      Также турки организуют снабжение Азербайджанской армии через Грузию, а именно через порт Батут, где они чувствуют себя хозяинами...
  • l7yzo
    l7yzo Вчера, 12:59 Новый
    +2
    Это прям подстава с его стороны нам. Прикрывать их, когда их Азербайджан с турками теснить будет к кому побегут ? А вот Турция Нато. Вот зачем он не подумавши это сделал.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 13:05 Новый
      +3
      Как мне уже писали на другой странице, что посольство США в Азербайджане и Армении одновременно предупредили своих граждан не ездить в приграничье и сам Карабах.
    2. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 13:06 Новый
      -1
      Американцы воду мутят. С Белоруссией не совсем получились, так зашли с юга. Супостаты теперь хотят развязать войну на южной границе России. ГРУ, МО и МИД России опять все проспали.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Вчера, 13:23 Новый
        +1
        Цитата: Николай Иванов_5
        Американцы воду мутят. С Белоруссией не совсем получились, так зашли с юга. Супостаты теперь хотят развязать войну на южной границе России.


        Скорее уж Турция, у нее огромное влияние на Азербайджан , а с Белоруссией - там Польша играет первую скрипку, такая попытка восстановить Османскую империю в новом формате на юге, и Речь Посполитая в Европе. А США сейчас на выборах и Китае зациклились.
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Вчера, 13:26 Новый
          -2
          Что мешает задействовать США партнеров по блоку NATO как Польшу, так и Турцию???
          1. Aleksandr21
            Aleksandr21 Вчера, 13:34 Новый
            +2
            Цитата: Николай Иванов_5
            Что мешает задействовать США партнеров по блоку NATO как Польшу, так и Турцию???


            Ничего не мешает, но интереса США к Белоруссии и конфликту Азербайджана/Армении пока не видно, если бы у США была цель сменить Лукашенко то мы бы увидели более активные действия в этом направление, санкции, создание международной коалиции и прочие фишки США по смене режимов, но там уши Польши невооруженным глазом видны, конечно американцам стратегически выгодны такие конфликты вокруг России для ее ослабления и создания очагов напряженности но нужны учитывать интересы и амбиции других участников.
            1. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Вчера, 13:36 Новый
              -3
              Я с таким мнением не соглашусь. Мне кажется, что здесь есть американский след.
            2. alexmach
              alexmach Вчера, 15:21 Новый
              +5
              но интереса США к Белоруссии и конфликту Азербайджана/Армении пока не видно

              Вот тут смеюсь в слух. Это интересов то США дистабилизирующих обстановку по всему миру не видно то?
              На глаз
              - Сокращение Российского влияния в регионе, в идеале избалвение от российской базы
              - Образования очагов нестабильности у границ России
              - Образования плацдарма для давления на Россию с Юга и на Иран с севера.. ну и в идеале ещё и чуток на Турцию тоже.
              1. Aleksandr21
                Aleksandr21 Вчера, 15:39 Новый
                0
                Цитата: alexmach
                Вот тут смеюсь в слух. Это интересов то США дистабилизирующих обстановку по всему миру не видно то?
                На глаз
                - Сокращение Российского влияния в регионе, в идеале избалвение от российской базы
                - Образования очагов нестабильности у границ России
                - Образования плацдарма для давления на Россию с Юга и на Иран с севера.. ну и в идеале ещё и чуток на Турцию тоже.


                Не нужно выдирать фразы из контекста, а умейте читать полностью всю мысль. Где я написал что США не дистабилизируют обстановку во всем мире ? Я лишь написал что интерес сейчас у США к Белоруссии и конфликту между Арменией и Азербайджаном не такой высокий как многие думают, да стратегически им выгодны такие очаги напряженности вокруг России, но играют ли они первую скрипку ? Разве не видно что Азербайджан заручился поддержкой Турцией и решил силовым путем решить вопрос Карабаха ? Или в Белоруссии, как Польша за ниточки дергает ? У каждой крупной державы есть свои интересы и многие хотят стать региональным а потом мировым лидером.... а касательно США, их сейчас больше волнуют выборы, Китай и собственная стабильность. А дело до Белоруссии и Армении/Азербайджана это 5-10 или каком там по счету в списке интересов....
                1. alexmach
                  alexmach Вчера, 15:49 Новый
                  +1
                  Да, я пожалуй соглашусь с тем что там в первую очередь действуют турки и поляки. Только я очень сомневаюсь что они стали бы это делать без "одобрямс" из Вашингтона.
                  1. Aleksandr21
                    Aleksandr21 Вчера, 16:15 Новый
                    0
                    Кто его знает.... сейчас мир очень быстро меняется. Эрдоган явно действует только исходя из своих интересов, даже явное неодобрение США не помешало Султану переделать Собор Святой Софии в Мечеть, или покупка С-400, да и в целом Турция ведет очень агрессивную политику на Ближнем Востоке и хочет восстановить власть над теми территориями, которые были потеряны. С Польшой, тут конечно влияние Вашингтона огромное, это их троянский конь в ЕС, но и у поляков есть амбиции, попытка передела европейских границ влияния это их игра, канал NEXTA - польский проект, все эти послабления миграции, когда у Белоруссии отбирают бизнес и молодежь, которая уезжает учиться/работать в Польшу, а если Поляки поставят свою марионетку в Белоруссии то это еще новый рынок сбыта для их товаров, а это уже заявка на лидерство в ЕС, наряду с Германией/Францией. Ну а касательно США они сейчас все в игре престолов и битве за трон,вот после выборов уже будет понятна дальнейшая стратегия США в мире а пока все только гадают, каким путем они пойдут. У Трампа и Байдена совершенно разные подходы и взгляды на американский миропорядок в мире. Но в любом случае гегемон уже не тот и мир вступил в новую эпоху, когда США теряют свои силы и позиции, а другие центры (Китай - Азия, Россия - СНГ, Турция - БВ и другие) начинают действовать, чтобы либо сохранить зону своего влияния либо расширить.
      2. svoit
        svoit Вчера, 15:07 Новый
        +1
        Спать -они мастера, их переигрывают на всех направлениях. Не могут внедрить во властные элиты пророссийских людей
    3. Димон71
      Димон71 Вчера, 13:53 Новый
      0
      Кто сделал?
    4. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 14:44 Новый
      -4
      Цитата: l7yzo
      когда их Азербайджан с турками теснить будет к кому побегут ?

      Как куда.....в ТУРЦИЮ побегут. Там их 150 тысяч нелегалов.
  • OrangeBigg
    OrangeBigg Вчера, 12:59 Новый
    +3
    Ну что началось по полной ?Каково соотношение сил?Кто в курсе?
    «Войска азербайджанской армии приступили к «молниеносной контрнаступательной» операции по всему фронту, сообщает Минобороны Азербайджана. По их данным, военным удалось уничтожить 12 единиц зенитно-ракетных комплексов ПВО Армении.«В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту. Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их»,— говорится в сообщении Минобороны», - об этом сообщает российское информационное издание «Коммерсантъ».

    Известно о том, что Азербайджан действительно задействовал ракетное вооружение и ударные беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по территории Армении, при этом, на сегодняшний день ВС Азербайджана не могут использовать средства боевой авиации из-за того, что Армения имеет развитую систему противовоздушной обороны, причём самыми эффективными средствами ПВО являются комплексы С-300, и хотя Баку не комментирует, какие именно позиционные районы средств ПВО были уничтожены, существует вероятность и того, что это может также относиться и к комплексам «Фаворит».

    https://avia.pro/news/azerbaydzhan-unichtozhil-12-kompleksov-pvo-armenii-vsego-lish-za-4-chasa
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 13:02 Новый
      -3
      А Вам так хочется чтобы полыхнула война???
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Вчера, 13:13 Новый
        +11
        Мне хочется?С какой стати? belay what Если вы не заметили она уже вовсю идет.Азербайджан наносит удары по территории Армении со слов самого МО Азербайджана.Это война называя вещи своими именами.А что там в уставе ОДКБ написано, членами которого являются Россия и Армения.Так что по сути мирное время по факту закончилось.Альтернатива кинуть Армению,после чего все поймут,что военный союз с Россией ничего не значит и в итоге получим конфликт в Сирии,Белоруссии, Донбассе,Крыму,Абхазии,Южной Осетии ,Приднестровье.Грузины знали что говорят,намекая на то что скоро якобы вернут "свои" территории .Они были в курсе что что-то готовится.Конфликт аналогичен войне 08.08.08.Не дай Бог если мы дадим слабину. Полыхнет тогда все и сразу.
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Вчера, 13:15 Новый
          -6
          С Белоруссией не совсем получились, так зашли с юга. Теперь американцы хотят ещё развязать войну на южной границе России.
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Вчера, 13:23 Новый
            +6
            А может они хотят развязать войну везде и сразу и в Белоруссии и на юге?Байдену сейчас,как и Маккейну в 2008,это сейчас ой как надо (выставить Россию агрессором явным,а Трампа назвать агентом Кремля) в связи с последним коррупционным скандалом вокруг сына Байдена.Демократам терять нечего.Во банк это называется.Все просто будут смотреть на реакцию России на происходящие события (Польша,Украина,Грузия,Молдавия, Турция касаемо Сирии) и если сочтут ее слабой,то решатся на силовые варианты,Россия ведь не вмешалась мол ,не вступилась за союзника по ОДКБ,значит и нам можно счастья попытать.
        2. Оператор
          Оператор Вчера, 13:35 Новый
          0
          После госпереворота под руководством Никола Пашиняна Армения нам никто и звать её никак: пускай обращается за помощью к своим благодетелям США (по совместительству - союзник Турции по НАТО).

          И не надо примешивать сюда Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье с пророссийскими правительствами или, тем более, Донбасс (участник Гражданской войны на Окраине), Белоруссию (субъект Союзного государства) и Крым (субъект Российской Федерации).

          Армения послужит наглядным примером, что будет с каждым проамериканским государством на постсоветском пространстве.
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Вчера, 13:54 Новый
            +6
            Цитата: Оператор
            пускай обращается за помощью к своим благодетелям США


            Если Армения обратятся, США поможет им, не волнуйтесь. Ещё базы на границах Ирана и России им не помешают, тем более с Турцией терки. Вот только, в наших ли это интересах?
            1. Оператор
              Оператор Вчера, 14:22 Новый
              -1
              А что, существующие американские базы на наших границах (Турция) и границах с Ираном (Катар, КСА, ОАЭ) уже куда-то исчезли?
          2. svoit
            svoit Вчера, 15:16 Новый
            +1
            Армения это прежде всего люди, а элиту всегда можно сменить, главное не тянуть с этим. Тут конечно, России надо много учиться, ибо за последние 20 лет она к этому даже не приступила, а пора бы...
        3. Avior
          Avior Вчера, 13:36 Новый
          +6
          Бои идут в Карабахе, а это не территория Армении, официально это территория Азербайджана.
          По территории собственно Армении азербайджанцы не стреляют.
        4. silberwolf88
          silberwolf88 Вчера, 13:44 Новый
          +1
          устав ОДКБ предполагает что сторона конфликта (например Армения) сама не нападает ... только согласованные действия ... если сами в разрез с уставом организации ... ну флаг им в руки ...
          1. Оператор
            Оператор Вчера, 14:26 Новый
            -1
            НКР не входит в ОДКБ, а договор о создании ОДКБ не распространяется на третьи страны.
        5. g1v2
          g1v2 Вчера, 14:03 Новый
          +5
          Истерику прикрутите , плз. belay Конфликт не аналогичен 888. Обе стороны сейчас - наши торговые партнеры . Если не заметили, то мы обеим сторонам оружие продавали. Алиев вполне вменяем и с ним у нас вполне хорошие отношения,чтобы рвать отношения из-за чужих интересов. Договор пятисторонний по Каспию, коридор север-юг в Иран. Тч наши воевать точно не будут. Карабах - их с Арменией собственная заварушка. Слишком много напряжения с обеих сторон накопилось - его надо выплеснуть. Потом снова ВВП поговорит с обеими сторонами и снова объявят перемирие до нового обострения. Население перегорит. Обеим сторонам убедительно докажут что победили именно они и патриоты снова отправятся на заработки.
          1. alexmach
            alexmach Вчера, 23:49 Новый
            0
            Население перегорит. Обеим сторонам убедительно докажут что победили именно они и патриоты снова отправятся на заработки.

            Не знаю, с прошлого раза как-то не особо перегорело. Когда сметали этого.. Саркисяна? Забыл уже фамилию их прошлого, ему в вину ставили в том числе и потерю высот в Карабахе.
        6. qqqq
          qqqq Вчера, 14:11 Новый
          +1
          Цитата: OrangeBigg
          А что там в уставе ОДКБ написано, членами которого являются Россия и Армения.

          По факту, для нас сейчас Армения достаточно враждебное государство, смысла ввязываться в войну за её интересы для нас нет. Азербайджан, при всех его контактах с Турцией, гораздо к нам лояльней. По хорошему, надо граждан обеих стран отправлять на родину, пусть там выясняют отношения. И если у нашего МИДа получится отмазаться от исполнения обязательств по договору ОДКБ, это будет правильный посыл всем остальным, что интересы России надо учитывать, тогда будет защита, а если ввяжемся , то будет обратный посыл, что можно проводить антироссийскую политику, но в случае чего получить от нас помощь. И самое главное, закрыть границу.
          1. OrangeBigg
            OrangeBigg Вчера, 14:25 Новый
            -1
            В таком случае можно забыть и про ОДКБ и про Союзное государство с Белоруссией и вообще про любую форму интеграции на постсоветском пространстве даже в виде мифологии ради вида.А это основа внешней политики Владимира Владимировича.Все поймут что нас можно прогнуть и по другим вопросам касаемо Сирии,Донбасса,Крыма и усилят свое давление на нас в том числе и санкционное.В общем ещё тот ящик Пандоры откроется для нас после явного предательства по факту и де юре нашего союзника Армении.Те кто выбирают позор вместо войны получат и позор и войну.Не помню точно кто сказал эту фразу.
            1. rotkiv04
              rotkiv04 Вчера, 14:53 Новый
              +2
              Черчиль сказал
            2. аксельбант
              аксельбант Вчера, 15:23 Новый
              -2
              "Все поймут что нас можно прогнуть и по другим вопросам "
              все это давно уже поняли,и успешно прогибают. примеры привести?
              1. OrangeBigg
                OrangeBigg Вчера, 15:43 Новый
                -1
                Ну приведите.
                1. аксельбант
                  аксельбант Вчера, 16:03 Новый
                  -3
                  для начала- северный поток2. там дания конкретно нагнула, болгария, которая крутит газпромом, как хочет, китай, которому построили газопровод , а он не хочет его использовать, польша, которой газпром выплатил большие деньги, в нарушении договора, африка, которой простили огромные долги и предложили новые кредиты, ну и т.д. вы ,вообще то новостями интересуетесь? почитывайте иногда, что нибудь
                  1. OrangeBigg
                    OrangeBigg Вчера, 16:15 Новый
                    -1
                    По СП-2 прогнулись европейцы,а не мы.Не фига было делать ставку на партнеров.Самим надо все строить.Хочешь сделать что то хорошо - делай сам. Болгария Газпромом не крутит,там трубы с газом уже не будет.Китаю по контракту построили Силу Сибири так как он в этом заинтересован.Есть спрос на газ.Просто так никто бы строить такой проект не стал.Африка все равно бы долги не отдала,а так прощаем долги по договорённости в обмен на сотрудничество по взаимовыгодным проектам.Так что вы бы лучше вникали в суть новостей,которые вы читаете.
                    1. аксельбант
                      аксельбант Вчера, 16:25 Новый
                      +1
                      "Африка все равно бы долги не отдала,а так прощаем долги по договорённости"
                      очень хороший ответ, который всё объясняет. могу добавить украину, которая на 3млрд доларей болт положила, и не отдаст. и как это не прогнулись по сп2, чо ж не строят тогда?дания не разрешает, или люксембург?
                      "Китаю по контракту построили Силу Сибири так как он в этом заинтересован"
                      если он в нём заинтересован что ж он тогда спг покупает у америкосов?
                      тщательней надо читать новости, тщательней
            3. qqqq
              qqqq Вчера, 16:43 Новый
              0
              Цитата: OrangeBigg
              Все поймут что нас можно прогнуть

              Ничего подобного, все увидят, что если нужно поддержка, то нужно учитывать наши интересы.
              Цитата: OrangeBigg
              Те кто выбирают позор вместо войны получат и позор и войну.

              Насколько помню, это сказал Черчиль по поводу заключения Мюнхенского сговора. Это цитата к данной ситуации вообще никак не относится. Армения сама выбрала путь чужого России государства.
      2. Лара Крофт
        Лара Крофт Вчера, 17:11 Новый
        0
        Цитата: Николай Иванов_5
        А Вам так хочется чтобы полыхнула война???

        У него диван с навесом...
  • Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 13:00 Новый
    +2
    Очень неприятная новость.
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 14:45 Новый
      -8
      Цитата: Николай Иванов_5
      Очень неприятная новость.

      смотря кого)
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 14:46 Новый
        0
        А у Вас радость к началу войны???
  • seregin-s1
    seregin-s1 Вчера, 13:01 Новый
    -19
    Армения оккупант. Азербайджан должен вернуть свою землю. ОДКБ тут ни при чём.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Вчера, 13:10 Новый
      +2
      это вы так решили что оккупант?
      1. seregin-s1
        seregin-s1 Вчера, 13:17 Новый
        -2
        Кроме Нагорного карабаха захвачено семь районов Азербайджана.
        1. dranthqu
          dranthqu Вчера, 13:33 Новый
          -1
          Сколько и какого оружия вам нужно докупить для освободительной войны? Может Панцирь-С или С-400? Или ещё дронов заместо потеряных?
        2. rotkiv04
          rotkiv04 Вчера, 14:42 Новый
          0
          это истрорически спорные земли и скорее принадлежат армянам чем айзерам
      2. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 13:50 Новый
        -4
        Цитата: rotkiv04
        это вы так решили что оккупант?

        это решил ООН, это решил и кремль и это решила Армения сама. Это также решила Европарламент и ОИК. Достаточно?
        1. Комментарий был удален.
        2. rotkiv04
          rotkiv04 Вчера, 14:51 Новый
          -1
          документы в студию, где и когда Армения и Кремль решили, ваше айзеровское мнение вообще не в счет
    2. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 17:18 Новый
      +2
      Цитата: seregin-s1
      ОДКБ тут ни при чём.

      Отчасти согласен. ОДКБ составляют в большинстве своем тюрские народы, в РБ бардак, поэтому ВС Азербайджану в случае перехода армянской границы азербайджанцами, последние будут иметь дел с Легендарной и Непобедимой Армии РФ, в лице ее закаленной в боях 58-й ОА с частями и подразделениями усиления...
      Если кровавая баня будет в пределах территории НКО и Азербайджана, РФ с веселым задором подкинет В и ВТ обеим сторонам...
      Да и "древние шумеры" найдут, что пропить Азербайджану и Грузии...
  • lubesky
    lubesky Вчера, 13:03 Новый
    +3
    Армяне нормально так технику пожгли. А само оформление видео попахивает голливудом и планированием
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 13:08 Новый
      +13
      Цитата: lubesky
      Армяне нормально так технику пожгли. А само оформление видео попахивает голливудом и планированием

      Азербайджанские танкисты подставились под артиллерийскую засаду . Армяне явно работали по пристреляной местности. Откровенный просчет азербайджанского командования.
      1. lubesky
        lubesky Вчера, 13:19 Новый
        +1
        Или не просчитались, а так и задумывали...
        1. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 13:55 Новый
          +3
          Цитата: lubesky
          Или не просчитались, а так и задумывали...

          Слишком крутая жертва.
          1. Old Shoe
            Old Shoe Вчера, 15:23 Новый
            0
            А это чтобы ходу назад уж точно не было. Там ведь с обоих сторон есть и поборники мира и поборники войны. Вот теперь у поборников мира в Азербайджане шансов стало меньше. А ещё учитывая менталитет... месть она такая движущая сила!
      2. Oquzyurd
        Oquzyurd Вчера, 13:24 Новый
        -5
        Только что МО Азербайджана сообщила,что освобождены 5 село Физулинского и 2 села Джабраилского района,которые с 1994 года находились под оккупацией Армении.Кроме,освободили несколько стратегических позиций на вершине Муровдага(гора)
        1. Инсургент
          Инсургент Вчера, 13:30 Новый
          +2
          Цитата: Oquzyurd
          Только что МО Азербайджана сообщила,что освобождены

          Статус "освободителя" сами выдумали,или подсказал кто,на фоне явной неопределённости статуса территорий,как с исторической,так и с национальной точек зрения ?

          Подобные самозваные "визволителi" к нам тоже явились,в 2014м году...
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Вчера, 13:51 Новый
            -8
            Вы видимо не знаете положения дел.Те деревни являются в составе тех 7 районов(вернее в данный момент речь о 2 района),которые никогда не входили в состав Нагорного Карабаха.Про какой статус говорите ?Даже если Нагорному Карабаху дадут какой то статус,все равно,эти деревни вне Нагорного Карабаха и населены были азербайджанцами до войны в девяностых.Деревни только назывании,так как в годы оккупации их разобрали до основания(буквально),увезли как строй материал,наши гуманноидные соседи.
        2. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 13:32 Новый
          +6
          Цитата: Oquzyurd
          Только что МО Азербайджана сообщила,что освобождены 5 село Физулинского и 2 села Джабраилского района,которые с 1994 года находились под оккупацией Армении.Кроме,освободили несколько стратегических позиций на вершине Муровдага(гора)

          Погоди . Не спеши с выводами. Дай рассеяться туману войны. К вечеру станет что то более понятным.
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Вчера, 13:40 Новый
            -3
            Сообщает МО,а не я))
            1. БДРМ 667
              БДРМ 667 Вчера, 14:15 Новый
              0
              Цитата: Oquzyurd
              Сообщает МО,а не я))


              Оно и понятно yes recourse - " Собака лает,ветер носит "
      3. Собеседник
        Собеседник Вчера, 13:28 Новый
        0
        Откровенный просчет азербайджанского командования.

        Какой просчет? Там одни понты.
      4. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 13:51 Новый
        -6
        Цитата: Арон Заави
        Азербайджанские танкисты подставились под артиллерийскую засаду . Армяне явно работали по пристреляной местности. Откровенный просчет азербайджанского командования.

        Данные о потерях (точные)будут завтра. А сейчас не верьте.
      5. g1v2
        g1v2 Вчера, 14:04 Новый
        +4
        Мне вроде показалось , что один танк перед этим на мину наехал , нет? request
        1. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 14:17 Новый
          +1
          Мне показалось, что это был близкий к танку разрыв артиллерийского снаряда.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Вчера, 14:47 Новый
            0
            Цитата: voyaka uh
            Мне показалось, что это был близкий к танку разрыв артиллерийского снаряда.

            Точно.
  • Gorecc
    Gorecc Вчера, 13:05 Новый
    +3
    не понял причем тут Армения? если бои идут в "независимой Арцахской республике",зачем Армения объявляет всеобщую мобилизацию и военное положение?)))
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 13:52 Новый
      -8
      Цитата: Gorecc
      "независимой Арцахской республике"

      Кто признал эту независимость?))))))))))))))))))
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 14:46 Новый
      -2
      Цитата: Gorecc
      не понял причем тут Армения? если бои идут в "независимой Арцахской республике",зачем Армения объявляет всеобщую мобилизацию и военное положение?)))

      Вы это у азербайджанцев спросите.Они же хотят вернуть так называемые цитирую " исконно азербайджанские земли Иреванского ханства".Сдадут Карабах, тогда следующим уже Ереван будет.Это вопрос жизни и смерти для Армении.
  • Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 13:06 Новый
    +4
    Очередной "Турецкий гамбит"? Без Эрдогана явно не обошлось... Эти в Сирии обожглась - теперь в Карабахе попробуют реваншироваться? А расплачиваться будут простые азербайджанцы.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Вчера, 14:18 Новый
      -4
      А расплачиваться будут простые азербайджанцы.
      Может 3 полевая армия Турции подключиться, тогда история Армении закончится очень быстро, и даже Россия кроме озабоченности противопоставить ничего не сможет.
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Вчера, 14:19 Новый
        +3
        Цитата: Trapp1st
        даже Россия кроме озабоченности противопоставить ничего не сможет.

        Саакашвили это расскажите... 08.08.08...
        1. Trapp1st
          Trapp1st Вчера, 14:20 Новый
          +2
          Саакашвили это расскажите
          Причем тут Грузия?
          1. Горный стрелок
            Горный стрелок Вчера, 14:23 Новый
            -2
            Цитата: Trapp1st
            Причем тут Грузия?

            Вы пример хотели? Когда Россия кроме "озабоченности" ничего не "противопоставила"... А современное российское войско не чета тому, 12 летней давности...
            1. Trapp1st
              Trapp1st Вчера, 14:55 Новый
              -1
              современное российское войско не чета тому, 12 летней давности
              Карту сначала откройте, или Вы турецкую армию мотострелковой бригадой уже разбили?
              1. OrangeBigg
                OrangeBigg Вчера, 15:23 Новый
                +1
                Цитата: Trapp1st
                современное российское войско не чета тому, 12 летней давности
                Карту сначала откройте, или Вы турецкую армию мотострелковой бригадой уже разбили?

                Зато ракетами со спец.частями можно разбить турецкую армию и карта тут не поможет.
            2. alexmach
              alexmach Сегодня, 00:51 Новый
              +1
              Так и Турция не чета Грузии, а к тому же ещё и нету сообщения с театром военных действий...
          2. 72jora72
            72jora72 Вчера, 14:51 Новый
            +2
            Причем тут Грузия?
            А при чем здесь Турция?
            1. Горный стрелок
              Горный стрелок Вчера, 14:56 Новый
              +2
              Цитата: 72jora72
              А при чем здесь Турция?

              Цитата: Trapp1st
              Может 3 полевая армия Турции подключиться, тогда история Армении закончится очень быстро, и даже Россия кроме озабоченности противопоставить ничего не сможет.

              Ну, как бы ответ на это...
      2. OrangeBigg
        OrangeBigg Вчера, 15:26 Новый
        +3
        Цитата: Trapp1st
        А расплачиваться будут простые азербайджанцы.
        Может 3 полевая армия Турции подключиться, тогда история Армении закончится очень быстро, и даже Россия кроме озабоченности противопоставить ничего не сможет.

        Недавние события в Сирии опровергает ваши предположения. Турецкую полевую армию из Серакиба выбили,хотя она оттуда уходить не хотела.Так что не надо ля ля.
      3. OrangeBigg
        OrangeBigg Вчера, 15:48 Новый
        0
        Может 3 полевая армия Турции подключиться,

        Полевыми бывают грызуны .Про полевые армии не слышал. request
    2. alexmach
      alexmach Вчера, 15:29 Новый
      +4
      А расплачиваться будут простые азербайджанцы

      Ну.. если они настолько глупы что бы воевать за Турецкие и американские интересы, то что уж тут поделать.
  • Николай Петров
    Николай Петров Вчера, 13:09 Новый
    +14
    Ну и ну, что одни "вояки", что другие. Потолкаются и вперед на московские рынки хурмой и помидорами торговать. Вот редиски!
    1. Вольнопёр
      Вольнопёр Вчера, 14:01 Новый
      +5
      Цитата: Николай Петров
      Ну и ну, что одни "вояки", что другие. Потолкаются и вперед на московские рынки хурмой и помидорами торговать. Вот редиски!


      Вот как раз борьба за московские рынки и переросла в военную фазу. ИМХО

      Летом была информация о том, что азербайджанские владельцы московских продуктовых баз, отказывались пускать на свою территорию армянских торговцев с их товаром. Тогда, вроде бы, азербайджанцы были одёрнуты московским правительством и ситуация несколько успокоилась.
  • KAVBER
    KAVBER Вчера, 13:09 Новый
    +3
    Пущай обе стороны сначала друг друга пошинкуют хорошенько, потом леснику легче будет всех в стойло загонять
  • бухач
    бухач Вчера, 13:11 Новый
    +1
    Уж сколько лет прошло а воз и ныне там,печальная картина.Почитай тридцатилетнюю переплюнули,будут столетнюю догонять.Если человек разумный,как принято считать,то почему не могут договориться за столь долгий срок и не только здесь.
    1. alexmach
      alexmach Вчера, 15:30 Новый
      0
      Договориться не могут потому как существуют неразрешимые противоречия между сторонами. А также противоречивые интересы третьих сторон. Ну и пролитая кровь само собой...
      1. бухач
        бухач Вчера, 16:07 Новый
        0
        Ну так разум для того и дан чтобы искать компромиссы,идти на взаимные уступки,искать точки соприкосновения,ведь это так очевидно, иначе кровь и слёзы матерей!Ведь в других регионах как-то договариваются,худой мир всяко лучше войны.Почему среди армян и азербайджанцев не нашлось людей способных остановить бесконечную конфронтацию,что помешало найти выход на протяжении десятилетий?Может,они просто сами не хотят мира,ни та,ни другая сторона-но ведь это самоубийственно для этх небольших стран.
  • lubesky
    lubesky Вчера, 13:17 Новый
    0
    Вангую, что если пламя полыхнет, турки обострятся на границе с Арменией, чтобы Россия определилась. Определение тут одно - разрыв с Азербайджаном, что западу и надо
    1. AllBiBek
      AllBiBek Вчера, 13:23 Новый
      +12
      А с чего рвать с более чем лояльным и дружественным Азербайджаном?
      Чтобы поддержать Армению, которая пляшет под дудку США, и строит свой цех по генерации русофобии по грузинскому образцу?
      1. lubesky
        lubesky Вчера, 13:37 Новый
        +3
        Это очевидно же, выражаешь мнение, с которым все согласны. Но геостратения штука особая. По факту воевать будем если, то за Армян, вот увидишт
        1. AllBiBek
          AllBiBek Вчера, 14:00 Новый
          +4
          А что там смотреть?
          Самый сильный мальчик в песочнице в итоге навешает подзатыльники всем сторонам конфликта, не разбираясь кто начал, заодно и Грузии перепадёт, та уже заявила, что вписывается за Армению.
          Заодно турки в очередной раз огребут больной щелчок по носу.
          Ибо нефиг из Сирии всякий шлак перебрасывать на войну. Угу, из полупустыни в полноценные горы, где у войск РФ преимущество во всём, особенно в опыте ведения контртеррористических операций против таких вот мелких групп с радикальным исламом головного мозга.
          1. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 14:48 Новый
            -5
            Цитата: AllBiBek
            рузии перепадёт, та уже заявила, что вписывается за Армению.

            ну не уставили пи....ть??????? Грузинская экономика медным тазом накроется если попрет против Азербайджана. Хватит врать!!!! Вмешаются из Грузии только армяне из Джавахетии
  • Вздринчер
    Вздринчер Вчера, 13:18 Новый
    -3
    Цитата: ssergey1978
    зачем? Пусть сами разбираются. Граждане Армении возможно из России поедут свою родину защищать. А Россия оружие продаст хоть Азербайджану хоть Армении если заплатят.


    Согласен с Вами на 100% Пусть воюют на здоровье как говорится wink Хватит уже всех мирить и переживать за них. Ну а то что эта заварушка у наших границ Так Думаю ВС РФ уже давно знают как это прекратить очень быстро Если чЁ))))
    1. silberwolf88
      silberwolf88 Вчера, 13:49 Новый
      +11
      граждане Армении никуда не поедут ... а тем более из России Франции или США ... воевать за свою типа Родину ... а вот беженцев принимать пора прекращать ... они нам не нужны ... не хотят свою страну делать счастливой ну и ладно ... НО нам они не нужны ...
  • Yujanin
    Yujanin Вчера, 13:22 Новый
    -2
    Поздно пить боржоми, Пашик!
    1. Маз
      Маз Вчера, 14:25 Новый
      +3




      Пострадавшие в результате обстрелов ВС Азербайджана мирные жители Карабаха.
      [/center]

      Журналист турецкой службы CNN пишет, что Армению бомбят турецкие беспилотники . Враг Азейбарджана - враг Турции...
      1. tekinoral
        tekinoral Вчера, 14:46 Новый
        -11
        Цитата: Маз
        Журналист турецкой службы CNN пишет, что Армению бомбят турецкие беспилотники . Враг Азейбарджана - враг Турции.

        Правильно и делают!
      2. Комментарий был удален.
  • Вздринчер
    Вздринчер Вчера, 13:23 Новый
    -1
    Цитата: KAVBER
    Пущай обе стороны сначала друг друга пошинкуют хорошенько, потом леснику легче будет всех в стойло загонять


    все правильно пусть пошинкуют побольше А главно у них причин то воевать нет ни у армян ни у азербайджанцев. С Карабахом надо было давно смирится Так нет же решили кровищу пролить за идеалы Запада и Турецкого каганата Ну пусть проливают Их это дело
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 14:53 Новый
      -4
      Цитата: Вздринчер
      А главно у них причин то воевать нет ни у армян ни у азербайджанцев.

      Причин нет? То есть 20% родной земли это не причина? Или вы опять армянское радио включили?
      1. Вздринчер
        Вздринчер Вчера, 17:16 Новый
        +3
        В начале XIX века Карабах вошел в состав Российской империи
        Не будем обсуждать почему при формировании СССР Карабах был включен в состав Азербайджана - мотивы были сугубо политические, но именно это решение и привело к нынешнему конфликту, потому что в результате доля армянского населения стала сокращаться и упала до 75%. И когда стал распадаться сам СССР, то армяне Карабаха не захотели входить в состав независимого Азербайджана, считая это угрозой своему существованию.
        Ну и что там азербайджану делать?
  • Вздринчер
    Вздринчер Вчера, 13:26 Новый
    +2
    Цитата: Николай Петров
    Ну и ну, что одни "вояки", что другие. Потолкаются и вперед на московские рынки хурмой и помидорами торговать. Вот редиски!


    Не надо их взад в Москву пусть в окопах сидят. Кстати в Москве пока тихо? кто в курсе? Не мутузят друг друга по подворотням? Или в прошлый раз им волшебное слово сказали Теперь боязно видимо
  • Svidetel
    Svidetel Вчера, 13:27 Новый
    -10
    Боевые действия ведутся НЕ на территории Армении, но на территории Нагорного Карабаха, который был оккупирован Арменией. У Азербайджана нет целей на территории Армении. Азербайджан освобождает свои земли от сепаратистов. Территория Нагорного Карабаха, даже по официальной версии Российской Федерации, принадлежит Азербайджану. Та же Армения, до сих пор не признала независимость указанной территории.
    1. d4rkmesa
      d4rkmesa Вчера, 14:16 Новый
      +1
      В сепаратисты все население запишешь, азербот (я не про азербайджанцев, а про платных или бесплатных ботов, которые продвигают тут единственно верный эрдогано-алиевский взгляд на проблему)?
      1. Svidetel
        Svidetel Вчера, 14:57 Новый
        +3
        Меня зовут Фролов Евгений Геннадиевич, а тебя, по видимому хамло...Моя позиция строится на реальной обстановке происходящей на территории Азербайджана. Я русский, которого Россия отказалась принимать в свое время в свое гражданство. Был рожден в СССР, в Баку, и по воле обстоятельств продолжаю жить здесь. Меня никто, никогда не попрекнул моей нацией здесь, в Баку, а вот на территории РФ я , к сожалению, чужой...Так скажи мне, "бесплатный бот", у кого сила? Не у того ли, у кого правда?
        1. d4rkmesa
          d4rkmesa Вчера, 18:53 Новый
          -2
          Хехе, у вас искаженное восприятие действительно, видимо, от долгого пребывания в Баку. Обида в каждом слове. В Баку хорошо быть туристом, но не дай бог поднять эту тему или про армян спросить... Ничего нового. Ну скажите, правдоруб, что будут ваши с армянами делать, после того как захватят? Опять этнические чистки? И зачем вы тут спамите, хозяева бесплатную долму выдадут?
          1. Svidetel
            Svidetel Вчера, 19:44 Новый
            -3
            ////Ну скажите, правдоруб, что будут ваши с армянами делать, после того как захватят?////
            А что делали до 1988 года? А вы в курсе, что в Баку до сих пор проживает несколько тысяч армян? А сколько азербайджанцев есть в Ереване? Или это азербайджанцы устроили резню в Ходжалы? Поверьте, азербайджанцы мирный народ, и готовы идти на компромиссы и уступки в разумных рамках. А про обиду...так люди мы, как забыть то, что видели мои глаза. Я служил в Азербайджанской Армии, я свидетель зверств вражеской стороны!
            1. d4rkmesa
              d4rkmesa Сегодня, 08:40 Новый
              0
              Я бы на вашем месте молился на вашего мини-фюрера. Потому что если он проиграет, нехорошо будет и вам, свидетель зверств. Я не склонен идеализировать ни одну сторону, но здесь все ясно предельно: у кого бронетехника в окопах - тот защищается, кто на марше - тот наступает. Так что, то ли еще вам предстоит увидеть.
              1. Svidetel
                Svidetel Сегодня, 09:14 Новый
                0
                Что же вы никак не поймете, что Азербайджанская сторона не собирается забирать у Армении ни сантиметра их земель! Нам чужого не надо, но и своего не отдадим. Армения захватила 20% земель у Азербайджана, и это признало все мировое сообщество, в том числе Россия. Как бы вы отреагировали, если бы у вас отхватили пятую часть жилплощади, и утверждали бы, что это их законная часть?
        2. RVAPatriot
          RVAPatriot Вчера, 20:17 Новый
          0
          А еще дочка офицера по видимому...
  • silberwolf88
    silberwolf88 Вчера, 13:35 Новый
    +9
    армянство сначала раскачало ситуацию со сменой власти ... потом новые политики своими о/воинствующими заявлениями расшатали и без того проблемный мир ... а вот теперь законное продолжение ... ну вот пусть сами расхлёбывают ... главное беженцев из свободной Армении НЕ ПРИНИМАТЬ ... хотят быть воинствующими ... вот пусть там у себя за базар и отвечают ... а российское присутствие в Армении пора сворачивать ... объявились ещё они не братья свободные на всю голову (от совести и от разума в первую очередь) ...
    нагадят ... а потом Россия вписывайся ...
  • samarin1969
    samarin1969 Вчера, 13:40 Новый
    +16
    Похоже, Азербайджан "первый начал". Уж больно оперативно его техника летит и катит. Без нескольких дней подготовки это мало вероятно.
    Армяне, конечно входят в Союз-2 и ОДКБ. Но не поддержали РФ по Грузии, Крыму и Сирии. Надеялись на связи могущественной диаспоры?...Пускай сами воюют!
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 13:50 Новый
      +5
      Цитата: samarin1969
      Похоже, Азербайджан "первый начал".

      Несомненно. Армения использует оборонительное оружие, Азербайджан наступательное. Азербайджан отжал несколько посёлков.
      1. Тикси-3
        Тикси-3 Вчера, 14:26 Новый
        -4
        Цитата: OgnennyiKotik
        Армения использует оборонительное оружие, Азербайджан наступательное.

        приведите примеры таких оружий....наступательное и оборонительное.....бред! бред нуба, любое оружие - есть наступательное
    2. cniza
      cniza Вчера, 17:08 Новый
      +3
      Цитата: samarin1969
      Без нескольких дней подготовки это мало вероятно.


      За несколько дней не возможно , нужны месяцы , кто то проспал...
  • Ugrumiy
    Ugrumiy Вчера, 13:45 Новый
    -3
    Интересное кино, Армения так-то член ОДКБ. Будем поднимать войска? what
    1. Tank Hard
      Tank Hard Вчера, 14:03 Новый
      +5
      Цитата: Ugrumiy
      Интересное кино, Армения так-то член ОДКБ.

      Армения-да. Карабах-нет. request
    2. Nychego
      Nychego Вчера, 14:06 Новый
      +1
      Турция Южный поток (пускай и полупустой) контролирует. Откуда возьмётся у олигархата политическая воля самих себя по кошельку ударить?
    3. Gato
      Gato Вчера, 14:11 Новый
      +4
      Будем поднимать войска?

      Будем думать what Представляю, какая беготня сейчас в ГШ
    4. 72jora72
      72jora72 Вчера, 14:55 Новый
      +2
      Будем поднимать войска?
      Я дам Вам парабеллум.(c)
    5. Megatron
      Megatron Сегодня, 05:12 Новый
      0
      Поднимайся....на пулеметы с дивана!
  • BISMARCK94
    BISMARCK94 Вчера, 13:46 Новый
    0
    Пусть уже решат раз и на всегда. Как говорится - раньше начнут, раньше закончат. Давно уже развязка должна была наступить.
  • Nychego
    Nychego Вчера, 14:03 Новый
    -1
    Очень хочется посмотреть на работу С-300 в современной реальной боевой обстановке, когда противник будет этой работе оказывать комплексное противодействие. bully
  • Маз
    Маз Вчера, 14:05 Новый
    +2
    Цитата: Isim Soyad
    только что объявили еще об 1 освобождённом селе

    Минобороны Арцаха опровергает заявление Азербайджана о том, что азербайджанская армия оккупировала 6 населенных пунктов
  • ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Вчера, 14:13 Новый
    +4
    Тут уже Турция дров подкидывает. Она обвинила Армению в агрессии против Азербайджана. Не к добру это.
  • d4rkmesa
    d4rkmesa Вчера, 14:13 Новый
    -5
    Что-то пока как то вяло. Если там как на роликах танки по всему фронту, где пруфы с десятками подбитых танков? Или как в ЮО, местные "ополченцы" только довольствие получать горазды, а воевать за них регулярная армия будет?
  • gorenina91
    gorenina91 Вчера, 14:15 Новый
    +7
    -Да , кто мешает ... -пусть все эти "гагики" , "гарики" , "хачики" , "армены" , "тиграны" , "акопы" , "ашоты" , "гургены" и тд и тд... - пусть едут из России и защищают свою Армению ... -Из этих российских "гургенов" наверное целую армянскую армию можно собрать... -Вот эта армия и пусть встаёт на защиту Армении...
    -А то чего тут ...в России из себя героев выпендривать ... - Вот у вас "героические армяне" ... -есть реальное поле деятельности , где вы можете проявить всю свою "отвагу" , выказать свою "мужественность" , "самоотверженность и "бесстрашие" ... -никто вас в этом не удерживает и не ограничивает... - Так что вперёд !!!
    -А махать руками на рынках России , и проявлять свой "героизм" на российских TV передачах ... - являть всё это горячее и бутафорское геройство ... -это всё на уровне дешёвенького балагана...
    - "Не верю" ... -сказал бы Станиславский... -Да и кто в это поверит... -сплошное фуфло...
  • yfast
    yfast Вчера, 14:18 Новый
    +1
    Идеальный танк - это, похоже, танк+тележка со снарядами за ним + тележка с топливом.
    1. jeka424
      jeka424 Вчера, 14:32 Новый
      0
      Пушка на колёсах тогда , раз по отдельности wink
      1. yfast
        yfast Вчера, 15:07 Новый
        0
        Я имел ввиду что-то типа МТЛБ, в первой телеге всё горящее с пушкой, во второй - экипаж. Хотя, наверное, лучше экипаж в 100м под землей в бункере. Зачем терять обученных бойцов?
  • Маз
    Маз Вчера, 14:21 Новый
    +5
    Цитата: Deniska999
    Руками одних аскеров поприжать других. Самое то.

    Журналист турецкой службы CNN пишет, что Армению бомбят турецкие беспилотники
    Турецкие соцсети продолжают передавать «приветы» Армении. Уровень поддержки Азербайджана просто зашкаливает. Пашиняну ответить нечем. напоминает нападение грузии на осетию
    1. BrTurin
      BrTurin Вчера, 14:39 Новый
      0
      [quote=МазПашиняну ответить нечем. напоминает нападение грузии на осетию[/quote]
      Если сильно достанут, то. могут...
      Товузский район Азербайджана является стратегически важным с точки зрения реализации крупных региональных проектов с участием Азербайджана и Турции. В случае захвата стратегических высот в данной части госграницы Армения могла бы угрожать жизненно важным для Азербайджана энергетическим и транспортным линиям, таким как железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, а также газопроводы в направлении Турции и Европы. Единственная трасса, соединяющая Азербайджан с Турцией через Грузию, опять же пролегает через данный регион, отмечает Анатолийское агентство. https://eadaily.com/ru/news/2020/07/17/anadolu-armyanskaya-armiya-cherez-tovuz-ugrozhaet-proektam-ankary-i-baku
      но худой мир всегда лучше ссоры...
  • Voletsky
    Voletsky Вчера, 14:28 Новый
    0
    Пашинян-скорее враг, нежели союзник;
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 14:52 Новый
      -1
      Пашинян связан с Соросом.Пашинян враг Армении.Засланный казачек. Он может и Карабах сдать.
    2. Feliks m
      Feliks m Вчера, 14:54 Новый
      +1
      База в Гюмри зажата в горах между Турцией и Арменией .Как ее снабжать если война разгорится и будет продалжатся долго , как вообще помогать Армении как союзнику по ОДБК . Через Каспий и Иран . Согласиться на это Иран ?
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Вчера, 15:51 Новый
        -2
        Через Азербайджан.Россия с Азербайджаном граничит.Так что не усложняйте.
  • Маз
    Маз Вчера, 14:42 Новый
    +1
    Цитата: Александр1971
    Поддерживать надо потому, что пока есть состояние неустойчивого равновесия, к России волей-неволей без удовольствия, но идут на поклон и армяне и азербайджанцы.

    А как только выявится победитель, то Россия нафиг там не будет нужна. И российские войска будут изгнаны из Армении. А в Азербайджане появится база США, например, радар какой-нибудь.

    Эрдоган обвинил Минскую группу ОБСЕ в отсутствии стремления решить конфликт в Карабахе
  • Маз
    Маз Вчера, 14:43 Новый
    0
    Цитата: Димон71
    Ну конечно тебе не жарко не холодно живёшь ведь в России.а я этнический Русский и живу в Ереване не имея даже Росс.гражданство. так как по облехчоной схеме дают только Хохлам. И кстати служил я в ПВ РФ вч 2016. Так что ещё не ясно чья это ВОЙНА!!!!!

    Посольство Армении на фоне обострения в Карабахе призывает соотечественников в РФ не поддаваться на провокации
  • Vlad_S
    Vlad_S Вчера, 14:47 Новый
    +4
    Хорошо, что комментирующие абсолютно не имеют никакого отношения к принятиям решений. Поддерживать Армению нужно если даже не как союзника, если не как братьев по вере, то хотя бы как противовес эрдоганскому панктюркизму, который является для России угрозой и увеличивает влияние Турции в регионе. В этом конфликте враг сидит в Стамбуле и нам нужно поддерживать Ереван
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 15:06 Новый
      0
      Хорошо, что комментирующие абсолютно не имеют никакого отношения к принятиям решений.

      Так ведь на просторах интернета границ нет.Интернет интернационален.А каждый топит за интересы своей страны.
      По поводу вашего тезисы поддержки Армении согласен с вами. Но угроза карманного пантюркизма Эрдогана для России невелика.Эти басни для внутритурецкого использования.Эрдоган говорит обществу то,что оно хочет слышать,а затем умело манипулирует этими настроениями.
      1. Feliks m
        Feliks m Вчера, 15:37 Новый
        +1
        По моей диванной логике , Росси надо помочь Армянам . Ответ должен быть быстрым и сильным , иначе если замес на долго можно потерять базу в Гюмри .
        1. Megatron
          Megatron Сегодня, 05:15 Новый
          0
          Вставай с дивана и езжай помогай тогда.
  • donavi49
    donavi49 Вчера, 14:51 Новый
    0
    Тем временем традиционно старенькое ПВО против новых средств поражения сносится как в тире. Минус 3 Осы на видео из 12 заявленых.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 15:14 Новый
      +3
      Ага и минус 12 новеньких беспилотников каждый по пол цены истребителя.Удивительная "эффективность" турецкого барахла.Но что тут поделать семейный бизнес зятя Эрдогана надо продвигать.Всё в семью как говорится.Тут и приврать не грех.
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 15:32 Новый
        +1
        Ну пока есть видео 3 Ос. А БПЛА на словах. Также как и 100500 уничтоженных единиц разных вундервафель в твиторе с обеих сторон. Я ориентируюсь на пруфы wink

        По воздуху АзерМи-8 непонятно из чего (не удивлюсь если ПЗРК).
        По земле довольно много битых азертанков и тягачей.
        Первые подтверждения "перемог" со стороны Азербайджана - эти Осы.
      2. ВячеSeymour
        ВячеSeymour Вчера, 16:50 Новый
        +1
        Даже не 15ть , а 115ть БЕСПИЛОТНИКОВ в сравнении с тремя экипажами - для богатого - профит .
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Вчера, 16:25 Новый
      -1
      купят в России новей
      1. Nychego
        Nychego Вчера, 16:49 Новый
        +1
        Цитата: Nastia Makarova
        купят в России новей

        И специалистов тоже купят? Подготовить то не успевают в эту компанию даже при 24-часовом учебном дне.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Вчера, 17:36 Новый
          -3
          научатся в бою
          1. Nychego
            Nychego Вчера, 17:44 Новый
            +1
            Цитата: Nastia Makarova
            научатся в бою

            Извините, леди, но это ГАРАНТИРОВАНЫЕ утрата техники, ЛС, а ещё и слив боя.
            Так, как вы предлагаете рассуждающие ушлёпки в командовании на территории бывшего СССР ещё летом 1941 года кончились.
  • Комментарий был удален.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Вчера, 15:16 Новый
      -1
      Барбамия кергуду.
  • viktor.
    viktor. Вчера, 15:12 Новый
    +1
    Цитата: Бородач
    пригрозив Армении и Азербайджану выслать их граждан и бизнес на родину.

    Прикольно laughing Эй Армяни и Азербайджанцы будете воевать мы вас выгоним и обанкротим! wassat
  • rocket757
    rocket757 Вчера, 15:15 Новый
    +3
    Всем мелким, свободолюбивым, придется нести СВОЙ крест .....
    1. cniza
      cniza Вчера, 17:02 Новый
      +3
      Не нужна никому война и подстрекают её третьи силы , что бы ослабить , в первую очередь , нас. Приветствую! hi
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 17:24 Новый
        +2
        Приветствую soldier
        Цитата: cniza
        Не нужна никому война и подстрекают её третьи силы

        Хоть третьи, да хоть пятые!!! Кому то из руководства такая недовойна НУЖНА!
        Ситуация на столько стандартная, что ....... кому то она как мать родна.
        1. cniza
          cniza Вчера, 17:30 Новый
          +2
          Это понятно , что для кого то это бизнес , но в данном случае нас просто обкладывают конфликтами со всех сторон.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 17:54 Новый
            0
            Цитата: cniza
            нас просто обкладывают конфликтами со всех сторон.

            Обложить можно только того, кто позволяет себя обложить.
            Такую сильную, огромную, ядрёную страну можно ..... ДА НЕ МОЖНО, ЕСЛИ ОНА ЭТОГО НЕ БУДЕТ ДОПУСКАТЬ!!!
            Это как всякие експерты рассуждают, сможем мы ЗАЩИТИТСЯ или нет???
            Меня от такого иди\Ё\тизма аж коробит. Мы ещё и должны ЗАЩИЩАТСЯ??? Кому должны, за что должны ... и ничё, что мы можем любому врезать конкретно и окончательно!
            1. cniza
              cniza Вчера, 18:19 Новый
              +2
              Тут я такого же мнения - мы никому ничего не должны , а должны делать то что нам выгодно...
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 18:50 Новый
                +1
                Вот то то и оно. Мы не должны кого то там упрашивать, успокаивать, поддерживать и заступаться!!! Если это не наш конкретный и окончательный СОЮЗНИК, во ВСЁМ!
                А тож взяли моду, как нам трудно, у нас беда они носы воротят! А как им поплохело, мы им оказывается должны .... ПОЧЕМУ???
                1. cniza
                  cniza Вчера, 18:58 Новый
                  +2
                  Так устроен человек , он хочет чтобы ему все помогали , но когда касается его , что он должен помочь другому , очень часто этого не понимает , так и государства...
  • Sancho_SP
    Sancho_SP Вчера, 15:29 Новый
    -1
    Ну что вы тут сразу наше/ненаше. Добровольцев у нас на любую сомнительную движуху хватает. Ну а оружие... да можно с хранения и бесплатно дать (все равно там сгниет) в обмен на политические уступки.
  • vindigo
    vindigo Вчера, 16:01 Новый
    +3
    Прорвало наконец-то этот гнойник. Ну а мы тут по телику войнушку посмотрим. Для крикунов что "Россия должна помочь азербайджанцам или хачам" - пусть сами туда валят и этих защищают. Надеюсь наши торгаши не сглупят и продадут конфликтуюшим всякое устаревшее и под списание барахло. Беженцев ни в коем случае не принимать!
  • Dave36
    Dave36 Вчера, 16:07 Новый
    +4
    Россия крайне не разумно действует МИД, не одна проблема на территории пост пространства толком не решена. Постоянно крутим пятой точкой..отсюда проблемы. Лезем в зависимости, к Туркам с потоками, к Беларусии с транзитом и т.д. Разрулить с позиции силы не можем...
    1. d4rkmesa
      d4rkmesa Сегодня, 08:43 Новый
      0
      Ничего, сейчас кокаинщик Лавров с Машкой отойдут и примутся за дело. ) А если серьезно, Лавров дядька умный. А грубая политика - не та школа.
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 08:45 Новый
      0
      Расскажите, как бы Вы разумно поступили с этом случае? Как бы Вы этот конфликт разрулили, очень интересно.
      И про потоки с транзитом тоже. Поток через Турцию не нужен... - ну понятно. А газ продавать вообще нужно?
  • Million
    Million Вчера, 16:50 Новый
    +2
    Судя по количеству авто с армянскими номерами в нашем городе,воевать армяне не очень то хотят и сваливают в Россию
    1. cniza
      cniza Вчера, 17:01 Новый
      +2
      Воевать никто не хочет , а номеров много ещё и по причине ухода от штрафов , там целый бизнес работает.
    2. martis
      martis Вчера, 17:02 Новый
      +2
      Это скорее просто номера армянские,потому что там дешевле покупать и Евразес, а не армяне)))
      1. Million
        Million Вчера, 18:55 Новый
        0
        не только номера,но и характерная внешность
  • cniza
    cniza Вчера, 16:59 Новый
    +2
    С официальным заявлением выступил Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он решительно осудил Армению и объявил о поддержке Азербайджана.


    Всё таки Эрдоган вмешался...
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 17:25 Новый
      -5
      Цитата: cniza
      Всё таки Эрдоган вмешался...

      Упсокойтесь. Пока словами)))))) Если кто 3 вмешается, тогда и Турция влезет.
      1. cniza
        cniza Вчера, 17:31 Новый
        +1
        Я то спокоен , а вот кому то очень хочется нас обложить конфликтами...
  • Ставрос
    Ставрос Вчера, 17:19 Новый
    +3
    Цитата: gorenina91
    Да , кто мешает ... -пусть все эти "гагики" , "гарики" , "хачики" , "армены" , "тиграны" , "акопы" , "ашоты" , "гургены" и тд и тд... - пусть едут из России и защищают свою Армению

    А как быть с мамедами, мехмедами, яшарами, якубами и тд им не надо ехать освобождать карабах? Неужто вы решили их оставить в России?
    1. Feliks m
      Feliks m Вчера, 17:35 Новый
      +2
      На видео по уничтожении ЗРК Оса видно что позиции давно оборудованы , дороги , земляные отвалы . Они там очень давно находятся . При начале боевых действий такой интенсивности неужели нельзя сменить позиции . Я сам служил в ПВО , но в связи на КП полка .
  • vex
    vex Вчера, 18:01 Новый
    +4
    Цитата: 1976AG
    Если они хотят воевать - пусть воюют.

    Нарушена логика. Вроде ясно видно, что напал Азербайджан, а вы делаете вывод о том что обе стороны не хотят жить мирно. Армяне-то не нападали, вот они и хотят жить мирно.
    Речь тут нужно вести не о миротворчестве, а о приведении в чувство агрессора, т.е. Республику Азербайджан.
    И, кстати, тем, кто говорит о равноудаленности от обеих сторон конфликта, нужно почитать о планах пантюркистов на земли России. У них есть перспективы заняться в будущем расчленением России с помощью собратьев-пантюркистов в Поволжье, Северном Кавказ и в других регионах страны. Это на руку и западным "партнерам" России, поэтому они будут помогать этим планам. У Армении нет ни возможностей, ни желания вредить России. Хотя бы потому, что это единственный гарант существования Армении.
  • imobile2008
    imobile2008 Вчера, 18:20 Новый
    0
    Цитата: Feliks m
    На видео по уничтожении ЗРК Оса видно что позиции давно оборудованы , дороги , земляные отвалы . Они там очень давно находятся . При начале боевых действий такой интенсивности неужели нельзя сменить позиции . Я сам служил в ПВО , но в связи на КП полка .

    По роликам видно техническое превосходство айзеров.
  • imobile2008
    imobile2008 Вчера, 18:22 Новый
    0
    Цитата: Nychego

    Извините, леди, но это ГАРАНТИРОВАНЫЕ утрата техники, ЛС, а ещё и слив боя.
    Так, как вы предлагаете рассуждающие ушлёпки в командовании на территории бывшего СССР ещё летом 1941 года кончились    .
    Разумное рассуждение редкость для ВО. Просто выделю еще раз!
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 19:31 Новый
    +1
    Цитата: Sefevi2020
    Цитата: Бородач
    Только Россия призывает конфликтующие стороны к миру.

    Почему вы лукавите?
    1. Россия поставляет вооружение. Не первый день.
    2. Масштабная война не выгодна России с геолополитической стороны. а не потому что России жалко эти народы)
    Цитата: Бородач
    пригрозив Армении и Азербайджану выслать их граждан и бизнес на родину.
    Азербайджан Вам не Армения и не грузия чтобы грозили)))) эти времена закончились) Азербайджан построит транскаспийский трубопровод и вас тогда ждет пустые прилавки 88 годов и много чего ещё...….Вы до сех пор не отличили друзей от врагов. Мне честно жаль Вас....За все годы Азербайджан не разу не проявил не уважаниее к Вам что не скажешь об армении и вы нам же грозите?)

    не против Азербайджана или Армении НО...вы немного лукавите..ГУАМ вроде не дружественный для РФ был союз?!
    Хотя надо признать, внешняя политика Азербайджана по отношению к РФ это вменяемая, предсказуемая политика нац.интересов именно Азербайджана, а не забугорного дяди
  • Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 19:37 Новый
    +1
    Цитата: Keyser Soze
    ТИ си гледай работата момче !


    Привет турска подметко... laughing В следующий раз точно будем своих коней поить в Константинополе, увидишь... bully


    Я не за турок, ни в коем случае)))) Но вот ваше обещание СВОИХ коней поить в Константинополе)))))) умиляет.....нация воинов непокорных)))))ну не смешите ей ей
  • Ela Myaushkina
    Ela Myaushkina Вчера, 20:19 Новый
    +2
    Все что происходит в Карабахе и с Карабахом, породил СССР, как и сам Карабах. Но сам по себе Карабах не основная проблема, проблема глубже, она этническая, национальная, культурная.

    Если на данном этапе вмешается Россия чтобы притормозить продвижение Азербайджана. Это будет скандал и новый виток конфликта. То Азербайджан уже не будет другом России в кавычках. А уровень связей и взаимоотношения между странами упадут до нуля.

    Азербайджане остановятся тогда, когда выбьют все ВС Армении с Карабаха. Конфликт по сути не разрешим мирным путем. Только силовое решение решит. И превосходство определенно за Азербайджаном. Как и шансы на победу вернуть свои земли, если Армении никто не поможет.

    Азербайджане как и Турки, физически ненавидят армян. И как не пытайся хорошо относиться к ним, это не поможет. К тому же турки и азербайджанцы не любят и армян, которые родились и выросли к примеру, в той же Грузии. О чем же еще говорить? Где бы не родились и не жили армяне, они для азеров и турков, враги.

    Вот когда Армении совсем не будет. Тогда да. Проблема исчезнет так таковая.

    Те же граждане Грузии и грузины которые ездят в Турцию на заработки, выступают там на ролях людей второго сорта. И за ту же работу что делают турки, получают намного меньше. А про армян что говорить? Лучше не говорить там что ты армянин/ка, даже косвенно. Будут с ненавистью и презрением косить глаза.

    Поэтому пока есть Армения и армяне, этот вопрос не разрешим. Им только Россия поможет чтобы выжить как вид и этнос, национальность, страна и т.п. То следовательно они в данном вопросе на одной волне и имеют аналогичные цели и устремления.

    Азербайджане такие же как и Турки. И те и другие очень близки, как один народ. В аналогии как русские и беларусы. Поэтому правда у каждого своя у них, но турки и азербайджанцы физически ненавидят армян. Как немецкие нацисты евреев.

    Итого и по сути, конфликт между Арменией и Азербайджаном это нечто большее чем Карабах, это война на физическом уровне. И стоит России в него влезать? В любом случае ничего хорошего для РФ это не сулит.

    Вот и все, что следует знать.
    1. Tank Hard
      Tank Hard Вчера, 20:45 Новый
      +2
      Цитата: Ela Myaushkina
      И стоит России в него влезать? В любом случае ничего хорошего для РФ это не сулит.

      Ну, если бы Армения и Азербайджан решали друг с другом без третьих лиц, то возможно. Но Турция за Азербайджаном-это прямая угроза России. Так, что не всё так однозначно.Ну и повторно выложу ролик, почему Турция-прямая угроза для территориальной целостности РФ.Всё это ИМХО, разумеется.
  • Azis
    Azis Вчера, 20:33 Новый
    +1
    Конечно, в первую очредь нужна дипломатическая работа, но с нашей "дипломатией"... мы только "выражаем озабоченность", можем, конечно и в фэйсбуке что-то написать, со "смайликами"... Есть ОДКБ, и если это реальная организация (хотя, после Киргизии 2010 г. - реальная деятельность под вопросом) - КСОР ВСЕХ стран, входящих в ОДКБ - казахи, киргизы, таджики, белорусы те же, должны по идее хотя бы развести стороны... Договор есть - выполняйте обязательства. И тут Россия в роли Буриданова осла - хорошие отношения с Азербайджаном очень нужны России, но так же и некий форпост в Армении очень важен. Упустили в свое время Азербайджан из сферы влияния, отдали туркам, остались только не разорванные ранее внешнеэкономические связи, на которое особо и повлиять не можем... А армяне сейчас в роли ласкового дитяти - неизвестно у скольких мамок, в числе которых и Россия, титьку (господа гусары - молчать!) соcут. Потом, если что, как сербы будут в кулуарах обвинять Россию, что не помогла, хотя сами еще те простиуты.