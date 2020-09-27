Власти Армении объявили всеобщую мобилизацию и ввели военное положение

Кабинет министров Армении ввёл военное положение в стране. Премьер-министр Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
Как сообщает новостное агентство Нагорно-Карабахской Республики Artsakh1, армия Азербайджана атакует одновременно в разных местах по всей линии соприкосновения, используя беспилотники, артиллерию и танки. При этом атакующие потеряли 14 БПЛА, два вертолета, и понесли потери в бронетехнике.
В связи с этим президент НКР Араик Арутюнян объявил военное положение, о чем стало известно из сообщения его пресс-службы.
Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение, сообщает его пресс-служба pic.twitter.com/09kVce0Ilp— lifenews_ru (@lifenews_ru) September 27, 2020
В своем обращении к народу Ильхам Алиев подтвердил, что азербайджанские военные открыли огонь. При этом он утверждает, что это ответ на агрессию со стороны Еревана. Президент Азербайджана заявил, что Баку перешел к активным действиям после обстрела армянскими военными азербайджанских населенных пунктов, в результате чего пострадало мирное население.
Минобороны Азербайджана обратилось к населению Нагорного Карабаха с предупреждением о начале контрнаступления со стороны Баку. В военном ведомстве рекомендовали мирным жителям держаться подальше от военных объектов.
С официальным заявлением выступил Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он решительно осудил Армению и объявил о поддержке Азербайджана.
Министерство иностранных дел РФ призвало стороны конфликта к прекращению огня и мирным переговорам.
Тем временем боевые действия продолжаются. Армянской стороне удалось уничтожить несколько танков ВС Азербайджана. В свою очередь азербайджанское военное командование сообщает об уничтожении средств ПВО ВС Армении.