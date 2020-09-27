Чехия заменит советские системы ПВО «Куб» на израильские ЗРК Spyder

На вооружении армии Чехии до сих пор находятся советские системы ПВО «Куб». Им на смену скоро придут израильские зенитно-ракетные комплексы Spyder.Об этом сообщил чешский министр обороны Любомир Метнар.Чехия планирует провести модернизацию своих вооруженных сил, начав с противовоздушной обороны. Тем более, что они оснащены советскими системами ПВО, поступившими на вооружение еще в 60-х годах прошлого столетия.Министр отметил поразительную бережливость чешских военных, ведь максимальный срок эксплуатации этой техники составляет сорок лет.По информации Министерства обороны Израиля, между двумя странами начались переговоры о закупке четырех батарей ЗРК Spyder. Их выпускает компания RAFAEL, выигравшая тендер на поставку средств ПВО, объявленный Минобороны Чехии и длившийся несколько лет.Радиус действия израильских комплексов находится в диапазоне от 20 до 80 километров. Они способны прикрывать как стационарные объекты, так и маневренные подразделения. ЗРК Spyder может поражать самолеты, вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты. Радары, которыми оснащены батареи, выпускает компания ELTA.Соглашение о закупке израильских ЗРК является лишь частью программы военно-технического сотрудничества между Прагой и Тель-Авивом.