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Чехия заменит советские системы ПВО «Куб» на израильские ЗРК Spyder

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На вооружении армии Чехии до сих пор находятся советские системы ПВО «Куб». Им на смену скоро придут израильские зенитно-ракетные комплексы Spyder.


Об этом сообщил чешский министр обороны Любомир Метнар.

Чехия планирует провести модернизацию своих вооруженных сил, начав с противовоздушной обороны. Тем более, что они оснащены советскими системами ПВО, поступившими на вооружение еще в 60-х годах прошлого столетия.

Министр отметил поразительную бережливость чешских военных, ведь максимальный срок эксплуатации этой техники составляет сорок лет.

По информации Министерства обороны Израиля, между двумя странами начались переговоры о закупке четырех батарей ЗРК Spyder. Их выпускает компания RAFAEL, выигравшая тендер на поставку средств ПВО, объявленный Минобороны Чехии и длившийся несколько лет.

Радиус действия израильских комплексов находится в диапазоне от 20 до 80 километров. Они способны прикрывать как стационарные объекты, так и маневренные подразделения. ЗРК Spyder может поражать самолеты, вертолеты, БПЛА и крылатые ракеты. Радары, которыми оснащены батареи, выпускает компания ELTA.

Соглашение о закупке израильских ЗРК является лишь частью программы военно-технического сотрудничества между Прагой и Тель-Авивом.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, Pritishp333
55 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 14:26 Новый
    +4
    Куб!!! Вот это да! Я думал, эти системы только в музеях можно теперь встретить...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 14:29 Новый
      +3
      Цитата: Горный стрелок
      Куб!!! Вот это да! Я думал, эти системы только в музеях можно теперь встретить...

      А куда чехам было спешить? Замену Кубов они решили проводить в связи с полной изношеностью материальной части их войск ПВО и по требованию НАТО, так как снятие с дежурства систем ПВО в Чехии разрушает единую систему ПВО НАТО.
      1. Егоза
        Егоза Вчера, 14:40 Новый
        -7
        Цитата: Арон Заави
        Замену Кубов они решили проводить в связи с полной изношеностью материальной части их войск ПВО и по требованию НАТО

        И шо? Так таки Украине ничего не продали?
        1. svp67
          svp67 Вчера, 15:54 Новый
          +3
          Сударыня hi
          Цитата: Егоза
          И шо? Так таки Украине ничего не продали?

          Дык...как это не продали? А БМП-1, САУ "Гвоздика" и пулеметы "ДШК", правда через Польшу и с большой накруткой...но "бачили очи, шо купували". Да и Чехия изъявила готовность продать Украине танки и боевые вертолеты...но сейчас может и "Кубы" продаст.
          И вот, что еще странно, за пределы СССР поставлялся не ЗРК "Куб", а его упрощенная версия ЗРК "Квадрат"...
          1. Громобой
            Громобой Вчера, 17:09 Новый
            +1
            Цитата: Горный стрелок
            Куб!!! Вот это да! Я думал, эти системы только в музеях можно теперь встретить...

            Они на хранении....их там можно встретить,сам удивился,но стоят законсервированные сорванцы ровным дивизионным строем.
            1. хрыч
              хрыч Вчера, 19:36 Новый
              -3
              Очень красивые, геометрические названия. Куб и Квадрат. А у израильтян? У Спидера какая-то толерантная гадость wassat
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 17:25 Новый
      +2
      Цитата: Горный стрелок
      Куб!!! Вот это да! Я думал, эти системы только в музеях можно теперь встретить

      Почему же? Куб, С-75/125/200 стоят на вооружении десятков стран, ещё воюют. Они лишь морально устарели, физически могут сбить любой самолёт стоящий на вооружении, при определенных условиях конечно.
      Вроде как Круг ещё в Армении и Азербайджане на вооружении недавно были. Даже они в теории могут повоевать.
      1. Kvazar
        Kvazar Сегодня, 00:51 Новый
        0
        Таки там разные версии.
  2. Sefevi2020
    Sefevi2020 Вчера, 14:27 Новый
    -8
    отличный агрегат. сделано с умом.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 14:32 Новый
      0
      Цитата: Sefevi2020
      отличный агрегат. сделано с умом.

      Спасибо. Вообще то система вполне рядовая , но с учетом ряда модернизаций и отличного радара вполне отвечает требованиям Чехии ,тем более что все системы будут монтироваться на Татрах.
      1. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 16:19 Новый
        -2
        Цитата: Арон Заави
        Спасибо. Вообще то система вполне рядовая , но с учетом ряда модернизаций и отличного радара вполне отвечает требованиям Чехии ,тем более что все системы будут монтироваться на Татрах.

        у нас тоже имеется пару комплексов данной системы. Закупили) ЭТО ВЕЩЬ
      2. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Вчера, 18:45 Новый
        -1
        Цитата: Арон Заави
        ,тем более что все системы будут монтироваться на Татрах.
        Вы опередили меня.
        На фото образец которые поставляли во Вентам и Индию на базе "Mерседес"
        В Чехию на базе "Татра", что послужило дополнительным плюсом при принятии решения.
  3. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 14:33 Новый
    -6
    Деньгами чехи разжились.
    Зачем им вообще ПВО? С кем они воевать собиратся?
    1. Piramidon
      Piramidon Вчера, 14:55 Новый
      -9
      Цитата: Пиджак в запасе
      Зачем им вообще ПВО? С кем они воевать собиратся?

      "Янкес-Пахан" требует. А чехи лишь шестерки и пушечное мясо для янкесов и сами ничего не решают.
    2. AllBiBek
      AllBiBek Вчера, 15:01 Новый
      0
      Как зачем?
      Вписались в попытку цветной революции в Белоруссии, да и до того борзо себя вели.
      Готовятся вот к ответке.
      Наивные...
  4. Маз
    Маз Вчера, 14:35 Новый
    -12
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Горный стрелок
    Куб!!! Вот это да! Я думал, эти системы только в музеях можно теперь встретить...

    А куда чехам было спешить? Замену Кубов они решили проводить в связи с полной изношеностью материальной части их войск ПВО и по требованию НАТО, так как снятие с дежурства систем ПВО в Чехии разрушает единую систему ПВО НАТО.
    а у кого им ещё брать? Не израиль, а прям разносчик милитаризированной заразы. С короной справьтесь для начала , гениальные иудеи...
    1. AllBiBek
      AllBiBek Вчера, 15:05 Новый
      +6
      И что корона?
      А у нас в РФ как, уже справились с туберкулёзом?
      В Израиле вот справились, там флюорография при устройстве на работу не нужна.
      А у нас в каждом более-менее крупном городе есть тубдиспансер.
      И?
      Показатель чего это?
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Вчера, 18:48 Новый
        +3
        Цитата: AllBiBek
        Показатель чего это?

        Показатель того, что Маза из "проклятого" Израиля не возможно выпереть.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 15:06 Новый
      +11
      Цитата: Маз

      а у кого им ещё брать? Не израиль, а прям разносчик милитаризированной заразы. С короной справьтесь для начала , гениальные иудеи...

      Ну да. А кто там С-400 Турции продал,С-300 Ирану, а "Пэтриоты" Румынии и Польше? Это конечно были борцы с милитаризацией планеты.
      Что касается короны, то пусть она наших ортодоксов немножко еще помучает. Особенно пусть по их старперам пусть пройдется. Может кому мозги вправит .
      1. Маз
        Маз Вчера, 15:24 Новый
        -6
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Маз

        а у кого им ещё брать? Не израиль, а прям разносчик милитаризированной заразы. С короной справьтесь для начала , гениальные иудеи...

        Ну да. А кто там С-400 Турции продал,С-300 Ирану, а "Пэтриоты" Румынии и Польше? Это конечно были борцы с милитаризацией планеты.
        Что касается короны, то пусть она наших ортодоксов немножко еще помучает. Особенно пусть по их старперам пусть пройдется. Может кому мозги вправит .

        да если бы только ортодоксам. , ходят без масок по улице , потом плачут,.... карантин обьявили, а синагоги не закрыли, НУ не неумные люди? На кой тотальный карантин, если блин шо хош то и делают. БУдет ещё и третий и четвертый. Как сказала бабушка моего друга, чистокровная еврейка, когда ей, пожилой женщине в возрасте за семьдесят лет не уступили место в автобусе - у этой страны нет будущего с такими героями. и она таки права.
        1. andreykolesov123
          andreykolesov123 Вчера, 17:14 Новый
          0
          Цитата: Маз
          пожилой женщине в возрасте за семьдесят лет не уступили место в автобусе - у этой страны нет будущего с такими героями. и она таки права.

          Будущего нет у той страны из которой ты сбежал. Потому как если такие юдофобы как ты сбегают из неё к ненавистным евреям, то стране каюк.
      2. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Вчера, 18:49 Новый
        0
        Цитата: Арон Заави
        Может кому мозги вправит .

        Вправить, поправить можно только то, что имеется.
    3. miru mir
      miru mir Вчера, 15:13 Новый
      +10
      надеюсь шо ты уже побеждаешь корону вна Украине, а не отираешь углы в битуах леуми за пособием winked
    4. Данила46
      Данила46 Вчера, 15:13 Новый
      +8
      маз! Не показывай своё убожество любдям. За "державу" обидно....
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Вчера, 14:53 Новый
    +1
    они оснащены советскими системами ПВО, поступившими на вооружение еще в 60-х годах прошлого столетия.
    Есть впечатление , что чехи тянули до последнего , эксплуатируя эту рухлядь ( да и то скореее номинально ) . Но видно приходится уступать требованиям по линии НАТО и закупаться хоть чем-то соответствующим реалиям , вряд-ли альянс сквозь пальцы смотрит на фактически отсутствие ПВО в одной из немаленьких стран Центральной Европы - это создаёт бреши в и так не шибко плотной ПВО альянса на главном направлении , из-за которого альянс , собственно , и имеет смысл .
    1. Данила46
      Данила46 Вчера, 15:20 Новый
      +2
      "хоть чем-то"???
      Меня всегда удивляло шапкозакидательское отношение диванных гениралов к оружию "потенциального врага". Типа: всё, что не наше, усё ауно...
      п.с. А может это и к лучшему?.........
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Вчера, 15:35 Новый
        -1
        Цитата: Данила46
        "хоть чем-то"???
        Меня всегда удивляло шапкозакидательское отношение диванных гениралов к оружию "потенциального врага". Типа: всё, что не наше, усё ауно...
        п.с. А может это и к лучшему?.........

        А что Вас удивило в моём коменте ? Спайдер - система средней дальности , вполне современная , но и не выдающаяся . Причём здсь шапкозакидательство ? ПС - а у Вас каковы успехи в реальных боях ?
  6. Alien From
    Alien From Вчера, 14:55 Новый
    +2
    Вот это задел Советского оружия! 60 лет!!!!
    1. andreykolesov123
      andreykolesov123 Вчера, 17:21 Новый
      0
      Цитата: Alien From
      Вот это задел Советского оружия! 60 лет!!!!

      просто войны в европе не было. На БВ эти системы были малоактуальны уже в 80х годах.
  7. Быков.
    Быков. Вчера, 14:59 Новый
    +1
    Ну, всё. Теперь на чехов не напасть.
    1. Данила46
      Данила46 Вчера, 15:25 Новый
      +2
      напасть можно на любого. Подход просто к каждому индивидуальный. К чехам, кто на них собирётся напасть, теперь должен быть особый подход. Если шО...
  8. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 15:11 Новый
    +2
    Цитата: Быков.
    Ну, всё. Теперь на чехов не напасть.

    Только через Мюнхенский сговор.
  9. лысова
    лысова Вчера, 15:12 Новый
    -4
    Понятно нужно и поменять, только для кого и для чего. Деньги на ветер, дойдя до серьёзного всё в пыль. Ну коль легли под НАТО, придётся выполнять, да и Израилю помощь в торговле, пускай устаревшими системами ( не помогут ).
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 15:24 Новый
      +7
      Цитата: лысова
      Понятно нужно и поменять, только для кого и для чего. Деньги на ветер, дойдя до серьёзного всё в пыль. Ну коль легли под НАТО, придётся выполнять, да и Израилю помощь в торговле, пускай устаревшими системами ( не помогут ).

      Почему устаревшими? Вполне нормальный ЗРК на сегодня.

      Типовая батарея комплекса среднего радиуса действия SPYDER-MR включает:
      командный пункт,
      РЛС обнаружения MF-STAR,
      шесть пусковых установок, 
      транспортно-заряжающие машины,машину обеспечения. 
      Пусковая установка ЗРК SPYDER-MR размещается на автомобильном шасси повышенной проходимости, и имеет в своем составе восемь ЗУР.  Пуск ракет осуществляется вертикально с последующим склонением в сторону цели (за период не более 2с), что предоставляет возможность эффективной организации круговой обороны от различных средств воздушного нападения. ЗУР Derbi и Phiton-5, входящие в состав Spyder-MR, оснащаются дополнительными стартовыми двигателями и обеспечивают значительно большую дальность полета (до 50км) с возможностью маневрирования на конечном этапе траектории с перегрузкой до 12g. Ракеты применяются в режиме захвата цели после пуска.
      Новая обзорная РЛС MF-STAR, разработанная подразделением Elta компании  IAI,  позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 60 целей на дальности до 100км. 
      1. лысова
        лысова Вчера, 16:02 Новый
        0
        Арон, я не совсем про старые говорю, а устаревшие, которые бесполезны, при возникновения конфликта. Вам надо торговать - торгуйте. Один вопрос, эта система SPYDER-MR адаптирована в общую систему ПВО НАТО, или автономна ?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 16:23 Новый
          +2
          Цитата: лысова
          Арон, я не совсем про старые говорю, а устаревшие, которые бесполезны, при возникновения конфликта. Вам надо торговать - торгуйте. Один вопрос, эта система SPYDER-MR адаптирована в общую систему ПВО НАТО, или автономна ?

          Думаю ,что ЗРК обязан иметь возможность быть адаптированым в системы НАТО. Иначе ее бы не взяли чехи.
      2. lucul
        lucul Вчера, 20:27 Новый
        0
        Elta компании IAI, позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 60 целей на дальности до 100км.

        А по высоте сколько берёт ? Я имею ввиду минимальная высота цели ....
  10. Gavrohs
    Gavrohs Вчера, 15:34 Новый
    +2
    Смотрю RAFAEL неплохо так за восточную европу взялся. последнее время. Если Elbit Systems работает с западной европой- то явно дело идет неплохо!
  11. Lesorub
    Lesorub Вчера, 15:35 Новый
    +2
    Чехия заменит советские системы ПВО «Куб» на израильские ЗРК Spyder

    Насколько помню - первые данные системы ПВО приобрели грузины.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 15:47 Новый
      +1
      Цитата: Lesorub
      Чехия заменит советские системы ПВО «Куб» на израильские ЗРК Spyder

      Насколько помню - первые данные системы ПВО приобрели грузины.

      Да у них перед войной 8.8.08 была одна батарея.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 15:55 Новый
        0
        Да у них перед войной 8.8.08 была одна батарея.

        А она была задействована в войне?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 16:34 Новый
          -1
          Цитата: Авиатор_
          Да у них перед войной 8.8.08 была одна батарея.

          А она была задействована в войне?

          Из открытых источников.

          В 2008 г. 1 батарея SPYDER-SR (4 ПУ) была поставлена в Грузию. Этот комплекс был поставлен в более дешёвом варианте, так, используются ПУ с рельсовыми направляющими, на которых ракеты размещаются без транспортно-пусковых контейнеров. Скорее всего комплекс был поставлен только с ракетами «Питон-5», во всяком случае только они видны на всех опубликованных фотографиях. Также публиковались фото обнаруженных  обломков «Питон-5», но нет каких-либо фото «Дерби».
          Хотя во многих источниках сказано, что «при помощи израильских ЗРК Spyder-SR удалось сбить несколько российских штурмовиков Су-25», однако подтвержден только факт того, что на счету Spyder – только Су-24М 929-го государственного летно-испытательного центра (Ахтубинск), сбитого 09.08.08 в 10:20 в районе села Шиндиси (между Гори и Цхинвали). По самолёту были выпущены 3 ракеты «Питон-5».
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Вчера, 17:50 Новый
            0
            Спасибо за инфу. Расчёты были грузинские, израильские, или никто не знает какие?
            1. Арон Заави
              Арон Заави Вчера, 18:07 Новый
              +2
              Цитата: Авиатор_
              Спасибо за инфу. Расчёты были грузинские, израильские, или никто не знает какие?

              Грузинские конечно. Что там израильтянам делать?
              1. Авиатор_
                Авиатор_ Вчера, 18:43 Новый
                0
                Грузинские конечно. Что там израильтянам делать

                Ну так на наши "Буки" они украинцев нанимали, грузинов не нашлось. А израильтянам, конечно, обидно под ответку попадать, вот пусть аборигены за свою Сакартвело и воюют.
          2. Vitaly Gusin
            Vitaly Gusin Вчера, 19:05 Новый
            -1
            Цитата: Арон Заави
            По самолёту были выпущены 3 ракеты «Питон-5».

            Две первые в молоко а третья в цель
            Зенитно-ракетные комплексы SPYDER в настоящее время эксплуатируются в Грузии, Индии, Перу, Сингапуре и Вьетнаме. Во время русско-грузинской войны 2008 года считалось, что Грузия действовала на SPYDER-SR. Военно-воздушные силы Грузии задействовали до четырех пусковых установок SPYDER-SR, и вполне вероятно, что система была потеряна в ходе конфликта.
            Но тут же пришла новость
            Как сообщает грузинский сайт Agenda.ge , в конце прошлой недели между министерством обороны Грузии и оборонными предприятиями Израиля была достигнута договоренность о восстановлении сети ПВО евразийской страны.

            Согласно договоренностям, обнародованным Министерством обороны в конце недели, Rafael Advanced Defense Systems будет работать с грузинскими вооруженными силами, чтобы довести противовоздушную оборону до требуемых стандартов, а персонал, укомплектовывающий системы, также будет переобучен. . Стоимость сделки по постоянному обслуживанию системы Spyder, производимой Rafael, составляет около 12 миллионов долларов.
  12. surfdude
    surfdude Вчера, 16:34 Новый
    +1
    Пиво б научили наших варить!
    1. Vitaly Gusin
      Vitaly Gusin Вчера, 19:17 Новый
      +1
      Цитата: surfdude
      Пиво б научили наших варить!

      А зачем ждать, "Маленькая Прага" в Тель Авиве

      Но не сейчас sad
  13. Oleg Olkha
    Oleg Olkha Вчера, 17:13 Новый
    +2
    Летом было по-чешски, что в тендере именно версия MR (Мedium Range) Вчера поляки: "Всего Чехословакия купит 4 батареи по 4 пусковые установки в версии Spyder MR (16 км. по высоте, 50 км. по дальности) и в контракт будет включена возможность покупки еще 4 идентичных батарей. Опцион может быть реализован до 2030 года, при этом Израиль гарантирует прежние цены на уровне 2021 года. Все системы будут устанавливаться на грузовики Tatra 815-7 в версии 8x8." Если вдруг решат реализовать опцион на версию LR (Long Range) (20 км. по высоте, 80 км. по дальности) будет несколько дороже.
  14. awg75
    awg75 Вчера, 17:41 Новый
    -1
    границы Чехии с: Германия, Австрия, Польша, Словакия, Венгрия. Численность Вооружённых сил около 22 тыс. От кого пугливые карлики ожидают наибольшей угрозы?)))
    1. Oleg Olkha
      Oleg Olkha Вчера, 17:58 Новый
      +2
      Понятно, что от "немцев", как ещё?.. smile
  15. xomaNN
    xomaNN Вчера, 19:18 Новый
    0
    Туристы, в т.ч. и из России так пополнили чешский бюджет? Хватило на новую ПВО?
    1. Oleg Olkha
      Oleg Olkha Вчера, 19:35 Новый
      0
      Как отмечают поляки в комментах, небольшая Чехия (в отличии от них, ревностных католиков с Костёлом во главе...) "постхристианская" страна с протестантской этикой - "труд, сбережения/накопления, образование/учёба".
  16. APASUS
    APASUS Вчера, 19:58 Новый
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    На вооружении армии Чехии до сих пор находятся советские системы ПВО «Куб». Им на смену скоро придут израильские зенитно-ракетные комплексы Spyder.

    Я даже знаю ,где окажутся эти системы после снятия с дежурства........
  17. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 23:17 Новый
    0
    Цитата: Авиатор_
    Ну так на наши "Буки" они украинцев нанимали, грузинов не нашлось.

    Украинцы тоже понесли там потери.