Статистика коронавируса в ЛДНР растёт, границы между ЛНР и ДНР закрыты

Ужесточение мер
Если на Украине ещё перед началом учебного года преподавателям заявили, что к октябрю их ждёт возвращение к дистанционному обучению, то в ЛДНР школы пока работают в штатном режиме, хоть и с определёнными ограничениями. В то же время в пятницу для всех стала неожиданностью новость о том, что в ДНР высшие учебные заведения переводят на «дистанционку». Неожиданностью потому, что, вопреки наветам местных «инсайдеров», власти клялись и божились, что нет никаких оснований для таких мер. Более того, говорили правду: ситуация в вузах вполне приемлемая. Видимо, просто пришла директива сверху, причём местных чиновников об этом, как это часто бывает, забыли предупредить.
В остальном ситуация стабильная, хотя в Донецке и Луганске отменили массовые собрания и вновь заставляют продавцов носить медицинские маски и того же требовать от покупателей (в последнее время ими пренебрегали повсеместно, включая инстанции и больницы). Также отменили приём граждан в учреждениях. Признаться, все эти меры выглядят несколько нелепо после полутора месяца отсутствия карантинной дисциплины, да ещё и сентябрьских массовых гуляний. В том числе речь идёт о концерте Лепса, который не могли не согласовать на самом верху.
Такое впечатление, что сверху спустили указание, на которое нельзя было не отреагировать. Хоть никому этого и не хочется: учитывая, как проходил карантин в ЛДНР за минувшие полгода, регион должен бы уже превратиться в чумной барак, но этого не случилось. Статистика заболеваемости достаточно высокая и даже демонстрирует определённую тенденцию к росту, но ещё неделю назад это никого не заботило. А вот сейчас спохватились!..
Граница на замке
Границы частично закрыты. Что самое неприятное, практически полностью они закрыты между ЛНР и ДНР. Эта мера серьёзно осложняет жизнь населению. По официальной версии, Донецк и Луганск не смогли согласовать правила выезда на Украину. Так себе оправдание. Тем более что ЛНР ограничила возможность выезда на Украину до одного раза в месяц, так что всё равно сильно бы не наездились.
В республики из России могут въехать только резиденты или те, у кого здесь проживают близкие родственники. В противном случае житель ЛНР в Донецк не попадёт даже через Россию. Из Украины пускают только резидентов, но требуют либо пройти экспресс-тест (ЛНР), либо, в случае ДНР, сначала надо получить специальное разрешение, а потом ещё и пройти обсервацию. Зато по непонятным причинам для въезда из РФ достаточно адресной справки с места проживания и больше никакого контроля, чем и пользуются граждане, которые ездят на Украину через РФ.
Веет паникой?
Веет, но в социальных сетях, где уже вовсю работает украинская пропаганда, распространяющая дичайшие слухи о «бунтах врачей» и невероятном количестве умерших и заболевших. По методичкам марта-апреля уже появились сообщения о якобы моментальном подорожании всех продуктов, которое не подтверждается, если не считать небольшого подорожания сахара, что не критично. Стоит отметить, что грозные указы ЛНР и ДНР, грозившие страшными карами и драконовскими штрафами за распространение любой дезинформации о коронавирусе, остались на бумаге. Похоже, защита информационной безопасности – слова, для ЛДНР незнакомые.
А в остальном жизнь течёт размеренно и плавно, и, если бы не вновь появившиеся в магазинах медицинские маски и не закрытые границы, ничто бы не напоминало о «самой страшной эпидемии» по версии европейских и американских таблоидов. Правительство ждёт из РФ поставок вакцины, население гадает, закроют ли границы с РФ, кафе и спортзалы. В общем, никаких ужасов.