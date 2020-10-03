Survco: топорик для выживания в формате кредитной карты

Мультитул Survco на фоне смартфона

Функциональность

Схема функциональности мультитула Survco. Ниже приведён перевод на русский язык

Использование мультитула Survco в качестве скребка. Кадр из рекламного ролика производителя

Набор японских ручных пил. Видимо, таким же образом нужно пользоваться пилой по дереву от Survco

Производитель демонстрирует рабочую часть «лопатки». Кадр из рекламного ролика производителя

Любопытный факт

Использование мультитула Survco в качестве гвоздодёра. Кадр из рекламного ролика производителя

Наконечник для стрелы от Survco, грубо обвязанный капроновым шнуром. Стрела полетит, теряя скорость, а траектория будет нестабильной

Оперение, состоящее из 3 перьев. Обратите внимание на крепления перьев к древку

Оперение «бушменского» типа

На фото сверху: шпагат из пеньки в качестве оперения. Фото снизу: полипропиленовое оперение. Обратите внимание, как закреплён хвостовик

Комплекты самодельного оперения из пластиковой бутылки на 3 стрелы. Кадр из видео (Виталий Игнатюк)

Как надо держать атлатль

Пошаговая демонстрация, как использовать атлатль

Любопытные факты

Как изготовить примитивный атлатль из подручных материалов. Обратите внимание на темляк, привязанный к рукоятке

Разные типы оперения для метательного копья/дротика. Обратите внимание на углубление в тупом конце копья

Копьеметалки различных моделей на стенде Indiana Atlatl Association

Вспомните надпись на зеркалах некоторых иномарок: «Предметы, которые вы видите в зеркале, находятся позади вас». Рыба находится ближе, чем вы думаете…

Рыбная охота с помощью копьеметалки и... тёщи!

Современная Диана-охотница со своей законной добычей

Охотник Пол Грэгг, сразивший крупного оленя метательным копьём

Закручивание самореза битой от шуруповёрта. Кадр из рекламного ролика производителя

Использование наконечника стрелы для закручивания винта. Кадр из рекламного ролика производителя

Мультитулы Adventur от компании MRF

Выводы