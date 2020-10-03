Survco: топорик для выживания в формате кредитной карты

Топор, ножовка по дереву, лопатка, наконечник для стрелы или копья и многое другое — всё это маленький мультитул, который помещается в одном из отделений вашего бумажника.
Данное изделие защищено патентом и производится небольшим предприятием «SurvСo» из США.
Основателем компании принято считать отставного военного и, по слухам, ветерана горячих точек Джона Кована (John Cowan). На одном из сайтов Джон Кован указал, что отправляет заказы из городка Форт Митчелл, штат Алабама.
Основной деталью инструмента является металлическая пластина весом порядка 80 граммов и размерами 8.57 х 5.39 см. Пластина изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304*. Её габариты практически совпадают с форматом банковской карты, согласно стандарту ISO 7810. Поэтому производитель рекомендует хранить мультитул Survco в портмоне. Инструмент всегда будет под рукой и в то же время позволяет избежать случайных травм.
(Аналогом AISI 304 в России является сталь марки 08х18н10 — пищевая нержавейка.)
Мультитул Survco на фоне смартфона
В большинстве случаев для использования инструмента требуется деревянное древко или стержень. Для этого изделие крепят к подходящей палке или ветке с помощью нейлонового шнура типа «Паракорд». В качестве альтернативы можно использовать и пластиковые стяжки (хомуты).
Отмечу, что в обоих вариантах крепления есть свои нюансы и сложности.
Функциональность
Реклама гласит, что мультитул Survco способен заменить набор инструментов общим весом порядка 9 кг (20 фунтов). Заявлено о 21 полезных функциях в одном маленьком изделии. Предлагаю перейти к их изучению и обсуждению.
Схема функциональности мультитула Survco. Ниже приведён перевод на русский язык
1) Томагавк — Tomahawk.
2) Топорик — Ax.
3) Нож — Knife.
4) Скребок / Стамеска — Scraper.
5) Шкуродёр — Skinner.
6) Лопатка — Shovel.
7) Стропорез — Seatbelt cutter.
8) Открывалка для бутылок — Bottle opener.
9) Ключ водопроводный — Water valve wrench.
10) Ключ газовый — Gas valve wrench.
11) Ключ гаечный на 8 мм — 5/16" Socket.
12) Ключ гаечный на 5 мм — 1/2" Socket.
13) Гвоздодёр — Nail puller.
14) Наконечник для стрелы — Arrow.
15) Наконечник для копья — Spear.
16) Наконечник для метательных стрел и дротиков — Atlatl.
17) Ножовка по дереву — Saw.
18) Ключ гаечный на 6,35 мм — 1/4" Socket.
19) Ключ гаечный на 9,5 мм — 3/8" — Socket.
20) Ключ гаечный на 11,11 мм — 7/16" Socket.
21) Отвёртка шлицевая (плоская) — Flat heat driver.
Томагавк — явный архаизм в данном наборе для выживания.
Томагавк с остриём на обухе относятся к абордажным топорам. Подобные использовались на флоте или плотниками.
Остриём на обухе также оснащался и клевец (от слова клюв) для нанесения точечных ударов. Своим клювовидным выступом клевец был способен пробить практически все типы доспехов.
Автор выезжает только на пикники в парк, поэтому не видит никакой пользы от острия на обухе томагавка. Для альпинистов в качестве ледоруба он не дотягивает, да и для самообороны по нему есть куча замечаний. Однако производитель позиционирует его в качестве метательного оружия. На одном из видео производитель демонстрирует, что при метании томагавка клювовидным выступом вперёд оружие вонзается «клювом» в мишень. Неужели таким образом можно смертельно ранить дичь?
Возможно, вы, уважаемый читатель, поделитесь личным опытом или подметите в нём некую функциональность.
Прошу написать об этом в комментариях.
Топорик отличается от томагавка отсутствием «клюва» на обухе.
Передняя кромка пластины мультитула Survco остро заточена. Она выполняет функцию лезвия для рубящих ударов по дереву. Пластину можно прикрепить к любой крепкой палке, которая будет выполнять роль топорища. Для крепления к «топорищу» предусмотрены соответствующие отверстия, которые выполняют двойную функцию, но об этом ниже.
Вполне полезный инструмент для путешественника. Вес пластины (до 80 г) подсказывает: инструмент предназначен не для самых тяжёлых работ. Хоть это и не полноценный туристический топор, но с задачей рубить ветки для ночлега или костра Survco должен справиться.
Нож / скребок / шкуродёр. Используется та же заточенная кромка пластины мультитула Survco, которая применяется для рубящих ударов.
Скорее всего, при использовании в качестве ножа и шкуродёра палку к пластине не привязывают, а держат двумя пальцами. Удобство использования будет сомнительным, так как в ладонь будут упираться либо зубья пилы, либо остриё стропореза, которые расположены на противоположных кромках мультитула. Чтобы не поранить руки, пластину нужно как минимум обмотать какой-нибудь тряпкой.
Для скребка пластину лучше прикрепить к палке. Ибо без рукоятки много не наработаешь, да и пальцы не казённые.
Использование мультитула Survco в качестве скребка. Кадр из рекламного ролика производителя
Ножовка по дереву — боковая кромка пластины, на которую насечены зубья (порядка 6 см).
Они пригодны только для распиловки древесины. Ограничения на толщину пиломатериалов накладывает длина рабочей части пилы. Автор не обнаружил демонстрацию по применению пилы Survco, но уверен, что для удобства пластину лучше прикрепить к палке. Ведь, держа в руках металлическую пластину, много дров не напилишь.
Скорее всего, мультитул вставляют обухом в прорезь палки и пользуются им как японской ручной пилой.
Набор японских ручных пил. Видимо, таким же образом нужно пользоваться пилой по дереву от Survco
Рабочая часть пилы от Survco составляет порядка 6 см. Её длины явно не хватит для серьёзной работы в течение хотя бы получаса. Это, конечно, лучше, чем ничего, но ветку толще 5 см вряд ли удастся спилить.
Автор купил за несколько долларов складную китайскую садовую пилу. Длина лезвия китайской пилы составляет порядка 18 см, и она служит уже несколько сезонов при заготовке дров для мангала.
Вместо пилы от Survco можно использовать проволочную пилу «BCB Commando». По слухам, её разработали для британского спецназа. Она весит всего 10 граммов и в сложенном виде также может храниться в бумажнике. С помощью «BCB Commando» автору удалось распилить сухое берёзовое полено диаметром 120 мм примерно за 1 минуту. Правда, пилить сырую древесину намного сложней: зубчики быстро забиваются сырыми опилками.
Лопатка также пригодится в любом походе.
Конечно же, окоп полного профиля будет сложновато выкопать. Но вырыть костровую яму или ров по периметру шалаша — вполне. Крепить пластину мультитула от Survco следует как и ножовку по дереву: обухом в прорезь палки.
Сапёрной лопаткой работать более споро, но она значительно тяжелей и занимает гораздо больше места.
От себя добавлю, что мне приходилось копать небольшие ямки палкой, пластиковой бутылкой и осколком стекла. Было бы хорошо, если у меня в бумажнике оказалась такая пластина-мультитул.
Производитель демонстрирует рабочую часть «лопатки». Кадр из рекламного ролика производителя
Стропорез пригодится не только в воздухе, но и на суше, и даже в воде.
Его используют парашютисты, альпинисты, дайверы, любители парусного спорта. Стропорез будет полезен не только в малонаселённых районах, но и в городской черте. Ведь им можно перерезать ремень безопасности автомобиля для высвобождения пострадавшего в аварии, вспороть одежду для осмотра раненого, или разрезать ботинок при переломе стопы.
Стропорез безопасного типа из мультитула от Survco обладает некоторыми недостатками. Инструмент невозможно выхватить быстро и одной рукой, у него отсутствует удобная рукоятка для удержания. Вдобавок напрашивается и наличие стеклобоя.
Лучше, чем ничего, но в этом отношении более авантажно выглядят складные ножи для служб спасения. Они оснащены не только колюще-режущими инструментами, но и стропорезом, стеклобоем и даже креплением типа «клипса».
Открывалка для бутылок — тот же фигурный вырез, который выполняет роль стропореза.
Многие современные люди покупают напитки в стеклянных бутылках реже, чем в пластиковых бутылках или металлических баночках. Согласитесь, мысль взять в поход ящик колы или пива в стеклянной таре придет в голову не каждому. По крайней мере, «нашему» человеку — вряд ли.
Любопытный факт. Винодельческая компания из Молдавии провела серьёзное маркетинговое исследование на тему «Пожелания потенциальных клиентов относительно тары».
Оказалось, что молодых потребителей классика мало интересует. Немалая часть респондентов склонялась к любым напиткам в металлической таре.
В результате компания наладила производство даже… игристого вина (шампанского) в алюминиевых баночках на 0,25 л. Начиная с 2018 года шампанское в баночках экспортируется из Молдовы в США и Китай значительными партиями.
Возвращаясь к открывалкам для бутылок, могу добавить, что чисто теоретически мультитулом от Survco можно попробовать открывать банки с маринованными огурчиками или кабачковой икрой. Это в теории, так как производитель из США не заявлял о такой возможности.
В конце концов, бутылку можно открыть и без открывалки множеством способов. Для этого сгодится любой выступ (пень, швеллер, край скамейки, стола, перила и т. д.). Также бутылку можно открыть зажигалкой, другой бутылкой, пряжкой ремня, карабином, монеткой, обручальным кольцом. Существуют и варварские способы: отбить горлышко «по-гусарски» или просто зубами (не рекомендуются).
Если вам известны другие способы открывания бутылок, пишите в комментариях.
Вывод: для современного человека открывалка вещь совсем не обязательная и даже бесполезная. Однако пусть будет. Тем более что карман она абсолютно не тянет.
Ключ водопроводный / газовый — треугольный вырез в центре пластины мультитула от Survco.
Грубо говоря, это пустая область, из которой вырезан наконечник для копья. И её решено под что-то приспособить. По задумке производителя мультитулом можно открыть/закрыть подачу воды (или газа) при отсутствии барашка на смесителе (или газовом баллоне).
Чисто теоретически, можно выкрутить и головку кран-буксы, но лучше проверять на практике. Сомневаюсь, что с помощью Survco удастся открутить туго затянутые или приржавевшие детали.
Недостатки в применении те же, что и в режиме «нож» или «скребок». Удерживая инструмент голыми руками, получаешь шанс пораниться зубьями пилы либо остриём стропореза.
Гвоздодёр — всё тот же треугольный вырез в центре пластины.
Точнее, вершина треугольника. С помощью мультитула от Survco можно выдирать небольшие гвозди с крепкой шляпкой. Сомневаюсь, что с его помощью можно будет извлекать гвозди длиной 50-55 мм или более. Длинные гвозди получится вытянуть лишь наполовину. А потом попытаться руками расшатать и выдернуть окончательно. Повезёт, если доска окажется полусгнившей. В противном случае вытащить длинный гвоздь из крепкого дерева будет проблематично.
Полагаю, что гвоздодёр Survco эффективен при работе с крепежом длиной не более 20-30 мм.
Использование мультитула Survco в качестве гвоздодёра. Кадр из рекламного ролика производителя
Недостатки всё те же: инструмент лучше обмотать тряпкой, иначе можно пораниться.
Любители игры «Сталкер» возразят, что для выживания в условиях постапокалипсиса более полезным будет лом-гвоздодёр. Мол, он более мощный и универсальный. Ведь им можно вскрывать запертые ящики, шкафы, входные двери, автомобили и т. д. Даже в реальном мире интернет-магазины предлагают подобные изделия.
Что тут скажешь… Каждому — своё!
Наконечник для копья может пригодиться как при рыбной ловле, так и для охоты на мелкую дичь. Для копья нужно подобрать крепкую палку подходящей длины, которая будет выполнять функцию древка.
Чтобы порыбачить, желательно найти водоём с прозрачной водой, в котором рыба видна на фоне дна. Или у берега с мутной водой рыбы должно быть так много, что куда не ткни — всё равно попадёшь в рыбу.
Можно попытать счастье и в подводной охоте, но и тут вода должна быть достаточно прозрачной, чтобы замечать в нескольких метрах от себя приближающуюся рыбу.
Шансы рыбака возрастут, если увеличить «площадь поражения». С этой целью на древко крепят наконечник в виде пучка из заострённых веток. Так изделие будет напоминать гавайское копьё. В таком случае необходимость в наконечнике от Survco отпадает.
Охота с помощью копья предполагает добычу в виде диких кроликов, голубей, перепелов и куропаток, а также водоплавающих птиц. Такие понятия, как «сезон охоты», «заповедная зона», «охраняемый вид» и «защита животных» мы не будем затрагивать, так как речь о выживании.
Наконечник для стрелы также пригодится для охоты на мелкую дичь, а с большой натяжкой — и для рыбалки.
Изготовить качественные лук и стрелы — самый сложный процесс из всех вышеописанных. Разумеется, после самой охоты и рыбной ловли. Согласитесь, что для таких занятий требуется и умение, и немного удачи.
В детстве многие из нас мастерили луки и стрелы, но для игры в индейцев. Тогда было не важно, куда, и как полетит стрела. Однако любая мелочь имеет значение, если человек повзрослел и оказался в экстремальной ситуации. Ведь тогда стрельба должна вестись по принципу «Одна стрела — одна жизнь». Выживет либо охотник, либо дичь.
Стоит отметить несколько важных моментов.
Длина классического лука составляет 66 или 68 дюймов (1,67 или 1,72 см). То есть желательно ориентироваться на эти параметры и мастерить лук длиной примерно с человеческий рост.
С целью придания луку изогнутой формы оружие, изготовленное из свежесрубленной ветки, должно сохнуть в согнутом состоянии в течение дня. А уже потом применять для стрельбы.
Длина стрелы для классического лука составляет порядка 80 см.
Убойная сила лука, изготовленного из подручных материалов, может оказаться невеликой. А точность попадания зависит от качества стрел и опыта стрелка.
Изготовить качественные лук и стрелы удаётся не всем и не сразу. Ведь лук должен быть прочным и тугим, а стрела должна лететь быстро и точно в цель!
Скорее всего, прицельная стрельба будет возможна на расстоянии в пределах 3-7 метров.
К слову, перед началом соревнований лучники проводят квалификационные стрельбы на дистанции 18 и 25 метров.
Тело стрелы нужно делать из прямых и ровных веток деревьев лиственных пород (например берёзы) или ростков бамбука диаметром 6-8 мм.
Рекомендую поупражняться в изготовлении стрел и лука сначала в домашних условиях. В таком случае вы обретёте нужные навыки и возникнет понимание о том, какие материалы использовать, какие габариты и решения оптимальны, на каком расстоянии эффективно оружие и т. д.
Наконечник Survco к телу стрелы лучше крепить с помощью Паракорда. В отличие от стяжек, обмотка шнуром придаёт стреле более правильную форму, что влияет на скорость и траекторию полёта.
Наконечник для стрелы от Survco, грубо обвязанный капроновым шнуром. Стрела полетит, теряя скорость, а траектория будет нестабильной
Далее стреле нужно приделать оперение, а в идеале — ещё и хвостовик.
Оперение служит для стабилизации стрелы в полёте, а хвостовик удерживает стрелу на тетиве во время натяжения и не позволяет растрескаться телу стрелы.
Для оперения нужно найти маховые перья из крыла какой-нибудь птицы, обрезать их до нужной формы и закрепить к стреле. Чтобы их закрепить, нужны определённые навыки и терпение.
Оперение стрел 17-го века состояло из 2-3 перьев (реже 4 или 6). В экстремальной ситуации оправдано использование даже 2 перьев. Иначе процесс изготовления стрелы грозит затянуться. Для экономии времени за неимением качественного клея и станка разрезанные части пера можно просто привязать к древку нитью, как показано на картинке ниже. Чтобы нити не повредились и не развязались, их рекомендуется заклеить смолой хвойных деревьев. Смолу можно растопить на ноже (или палочке), и, пока она тёплая, замазать нити и дать им высохнуть.
Оперение, состоящее из 3 перьев. Обратите внимание на крепления перьев к древку
Ещё проще изготовить тип оперения, которое некоторые источники называют «бушменским». В данном исполнении пёрышки крепят к древку стрелы только передней их частью.
Оперение «бушменского» типа
Птичьих перьев может не оказаться под рукой. В таком случае оперение для стрелы можно сделать из полипропиленового шпагата, который нужно предварительно распушить. Такое оперение в некоторых источниках называют «винтовым». Его смысл в том, что нити шпагата, расположенные спиралью, придают стреле вращательное движение. А вращение влияет на точность, так как стрела летит по спирали и придерживается нужной для лучника траектории.
Однако все эти премудрости и расчёты будут работать, если все детали выполнены близко к идеалу.
Шпагат можно заменить волокном крапивы. Оперение из крапивы менее прочное, чем пропиленовое, но люди пишут, что на десятка два выстрелов его хватает. За неимением полипропиленового шпагата или крапивы можно попытаться использовать шпагат из пеньки или тот же паракорд. Достоверных данных про использование парашютного шнура в качестве оперения стрел автор не обнаружил, но это лучше, чем ничего.
На фото сверху: шпагат из пеньки в качестве оперения. Фото снизу: полипропиленовое оперение. Обратите внимание, как закреплён хвостовик
Оперение можно изготовить в том числе из пластиковой бутылки. Для этого пластик режут на детали, как указано ниже. Хвостовую часть стрелы нужно разрезать на 4 части, и вставить в разрезы пластиковые детали оперения. Затем обвязать стрелу как перед, так и за оперением, в районе хвостовика. И в этом случае нити желательно заклеить смолой хвои.
На форумах выживальщиков участники писали, что оперение из бутылки может повредить кисть руки, которой стрелок держит лук.
Комплекты самодельного оперения из пластиковой бутылки на 3 стрелы. Кадр из видео (Виталий Игнатюк)
Рыбная ловля с помощью лука называется боуфишинг (bowfishing). Для боуфишинга используются специальные рыболовные стрелы без оперения, но с наконечниками в виде гарпуна. К тому же, чтобы не потерять стрелу — рекомендуется привязывать её леской к катушке на луке.
Поэтому, наконечник для стрелы от Survco не особо подходит для охоты на рыбу, по причине своей специфической формы. Тем не менее, при достаточной мощности лука, меткости стрелка, а также прозрачности воды — можно охотиться на рыбу даже с минимальным набором для выживания.
Atlatl (Атлатль) — примитивное приспособление для метания дротиков и лёгких копий.
Оно более древнее, чем лук. Некоторые исследователи утверждают, что с его помощью охотились 24-30 тыс. лет назад. В Северную Америку был завезён порядка 12 тыс. лет назад. Название «Атлатль» (ат-латаль или аталь-аталь) дошло до наших дней от ацтеков, ещё с времён испанского завоевания Мексики. С его помощью ацтеки охотились на рыбу, и обстреливали врагов. Причём, эффективная дальность броска достигала 50 метров.
У разных народов, и на разных континентах были известны его аналоги (амера, вумера, куррук). Кстати, некоторые племена и народы продолжают использовать их наравне с луками и стрелами, особенно в Мексике и Арктике.
Атлатль представляет из себя палку, либо дощечку длиной в диапазоне 30-60 см. Один её конец снабжён коротким упором в виде зубчика. На зубчик насаживается тупой конец лёгкого копья, который оснащён углублением для его фиксации.
Перед броском метатель копья сжимает в ладони атлатль, большим и указательным пальцами той же руки придерживает насаженное на него копьё. Затем делает максимальный замах, и с силой бросает руку вперёд. Во время броска размыкает те пальцы, которыми придерживает копьё прижатым к «метательной дощечке». Копьё улетает, а атлатль остаётся в руке.
Доказано, что атлатль увеличивает начальную скорость копья и дальность его полета благодаря тому, что удлиняет плечо метателя копья.
Как надо держать атлатль
Пошаговая демонстрация, как использовать атлатль
По массе и габаритам, применяемый метательный снаряд — нечто среднее между копьём и стрелой. Как правило, он оснащён оперением. Его длина варьировала в диапазоне от 70 см до 1.5 метров, а диаметр — от 1 до 3 см. Габариты снаряда зависели от эпохи, части света, области применения, роста и телосложения охотника, а также доступных материалов.
Любопытные факты
В наше время, западные энтузиасты, используя современные технологии и материалы, изготавливают реплики более совершенные, чем древние предки.
В результате была зафиксирована скорость снаряда в 93 миль в час (150 км/ч).
Согласно терминологии World Atlatl Association — метательные снаряды называются Atlatl Darts: дротики. Стало быть, человека, который метает дротики, можно называть «дартсменом».
В русском языке существует подходящий для данного метательного снаряда термин: «Су́лица». А человека, который их метает — можно называть «метателем».
В современном русском языке Атлатль получил название «Копьеметалка».
Такой вот каламбур...
В мультитуле от Survco, значится в том числе и Atlatl: наконечник для метательного копья/дротика. Это та же острая деталь, которая используется для изготовления копья и стрелы для лука.
Стоит отметить, что изготовить Атлатль несколько проще, чем лук. Подчеркну, что речь идёт не об оружии для соревнований, а для выживания: без «наворотов». Для этого подберите палку с боковой веткой. Торчащий отросток заточите в виде зубчика, как показано на фото ниже,. При наличии шнура — сделайте и темляк. Петля, накинутая на кисть, предотвратит атлатль от выпадания из руки. Она особенно пригодится во время рыбной ловли.
Как изготовить примитивный атлатль из подручных материалов. Обратите внимание на темляк, привязанный к рукоятке
Изготовление метательного копья/дротика мало чем отличается от изготовления стрелы для лука. Основным различием дротика является наличие углубления на его тупом конце в виде округлой формы, а также длина от 1,2 метров и более. Автор обратил внимание, что длина многих современных дротиков практически соответствует росту своего владельца. Однако, существуют и снаряды длиной порядка 2 метров.
Разные типы оперения для метательного копья/дротика. Обратите внимание на углубление в тупом конце копья
На самом деле, моделей «метательных дощечек» существует великое множество. Только члены ассоциации из штата Индиана (США) продемонстрировали на одной из выставок более 15 единиц. Однако, в данной статье речь про выживание, поэтому акцент на самые несложные в изготовлении.
Копьеметалки различных моделей на стенде Indiana Atlatl Association
Для охоты на рыбу, оперение для дротика можно и не изготавливать. Ведь речь идёт о коротких расстояниях. Гораздо важней не забывать про эффект «преломления света».
Вспомните надпись на зеркалах некоторых иномарок: «Предметы, которые вы видите в зеркале, находятся позади вас». Рыба находится ближе, чем вы думаете…
Для более точного прицеливания при рыбной охоте можно использовать вспомогательную палку с рогаткой на конце. Использовать так же, как и подставку под бильярдный кий (тёщу).
Рыбная охота с помощью копьеметалки и... тёщи!
Охота на дичь подразумевает добычу птиц и мелких зверей. Однако бывают и исключения. Но для этого должна сложиться куча факторов. Но об этом более подробно вам расскажут опытные охотники.
В 2009 году Департамент охраны природы штата Миссури узаконил древний способ охоты. На тот момент было несколько человек, которые охотились на оленя с помощью атлатля и дротиков. Среди них была и женщина (первая в современном мире). Её зовут Дон Вагнер (Dawn Wagner) из округа Линкольн, штат Миссури.
Всего в США власти трех штатов легализовали «первобытную охоту»: Миссури, Небраска и Алабама.
Современная Диана-охотница со своей законной добычей
Пол Грэгг (Paul Gragg) из округа Сент-Чарльз (Миссури, США) опытный охотник со стажем более 40 лет. Начиная с 9 лет он участвовал в охоте в основном на белохвостых (виргинских) оленей. В течение 10 последних лет он применяет только луки и дульнозарядные ружья. К тому времени Пол уже был рекордсменом по охоте на оленя из лука. В 2006 году он подстрелил взрослого самца, рога которого состояли из 16 отростков! Их общая длина составила порядка 4,4 метра (174 5/8“).
На одной из выставок Пол увидел диковинное оружие. Это был атлатль. Ему объяснили, как он работает, и на практике продемонстрировали возможности древнего оружия. Вдобавок на выставке он узнал, что за всю историю штата Миссури не было зафиксировано случаев удачной охоты на оленя с помощью копьеметалки. Оружие произвело на него впечатление, новость его раззадорила, и Пол решить попытаться открыть счёт в истории штата. Его выбор пал на атлатль марки Thunderbird из Нью-Йорка.
В любом деле нужна практика. Поэтому Пол решил освоить новое оружие в импровизированном тире. С этой целью он сложил во дворе несколько тюков с сеном, а на них установил мишень: тарелку для пирога (a pie plate). Тренировки продолжались в течение 4 месяцев. Каждый день Пол метал дротики в мишень с расстояния в 15 ярдов (13,7 метра). Постепенно его результаты улучшались, и он стал попадать в цель по 3-4 раза из 6 бросков.
Хороший показатель, когда вы поражаете мишень диаметром 12 дюймов на расстоянии 15 ярдов (круг 30-35 см на дистанции в 13-15 метров).
На охоту Пол Грэгг взял дротик длиной 7 футов (2,13 метра). Наконечник был охотничий, с двухсторонней заточкой. Олень — очень чуткое животное, с молниеносной реакцией. Чтобы зверю было труднее почуять или обнаружить охотника, наиболее эффективна охота с вышки, у прикормочной площадки. Умело расположенные кормушки со временем приучают животных к постоянству и образованию т. н. троп. Преимущество подобной охоты в том, что охотник меньше беспокоит зверя и видит он дальше.
До того дня Пол никогда не метал дротики с вышки вниз. Для уверенного поражения оленя требовалось попасть в корпус в районе лопатки. Там находятся сердце и кровеносные сосуды, лёгкие и печень. Чтобы не спугнуть зверя, нужно было дождаться момента, когда его голова окажется полностью за стволом дерева. Если охотник перед выстрелом видит из-за дерева хоть краешек глаза оленя, значит, и олень увидит охотника. Вот такой он зоркий.
Пол улучил момент, когда олень повернул голову вправо, чтобы лизнуть себе бок. Этим он обнажил жизненно важную область своего тела. Охотник замахнулся и метнул дротик вниз. Снаряд вошёл в корпус зверя выше лопатки и проник в грудь. У охотников подобный выстрел считается идеальным и гуманным, так как зверю не придётся долго мучиться. Олень подскочил, отбежал метров на 40, приостановился, зашатался и рухнул замертво.
Охотник Пол Грэгг, сразивший крупного оленя метательным копьём
Подчеркну, что оленя добыл опытный охотник с 40-летним стажем. Он с детства изучал их повадки, вначале только присутствовал на охоте и накапливал опыт. Со временем стал охотиться на оленя самостоятельно.
Автор так подробно описывает некоторые моменты для того, чтобы у неискушённого читателя не сложилось ложное впечатление, что охота на оленя — лёгкое занятие.
Однако существуют и другие звери. Не такие крупные и не такие чуткие. Не забываем и про рыбу в водоёмах. Охотиться на них способен и начинающий «выживальщик».
Как вы убедились из статьи, изготовить атлатль проще, чем лук и стрелы. Но сам процесс охоты подразумевает наличие хотя бы минимальных навыков.
Не зря говорят: без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Вы согласны?
Ключи гаечные на 5 / 6.5 / 8 / 9.5 и 11.11 мм из арсенала Survco пригодятся (возможно) один раз в жизни.
Раз набор задуман для выживания, раскручивать болты и гайки придётся из агрегатов, которые долгое время лежали под открытым небом. Сомневаюсь, что это окажется простой задачей.
По задумке производителя ключ на 6.35 мм (1/4") можно использовать в качестве держателя бит от шуруповёрта. На картинке ниже видно, насколько удобно ими пользоваться. Вдобавок, чтобы пользоваться битами от шуруповёрта, их нужно постоянно носить с собой.
Закручивание самореза битой от шуруповёрта. Кадр из рекламного ролика производителя
Отвёртка шлицевая (плоская) замыкает список функций мультитула Survco.
В качестве рабочей области предлагается использовать черешок от наконечника стрелы. Стоит отметить, что инструмент подойдёт отнюдь не к каждому винту. Ведь паз головки винта может оказаться более узким, чем толщина пластины, из которой изготовлен наконечник для стрелы. Вдобавок держать острый наконечник придётся двумя пальцами. Много ли таким образом раскрутишь или закрутишь?
Использование наконечника стрелы для закручивания винта. Кадр из рекламного ролика производителя
Ближайшими конкурентами Survco можно считать мультитулы Adventur 2.0 и 3.0 от компании MRF Multitools. Они обладают вдвое большим количеством функций. Например, можно собрать солнечные часы или рогатку. Металлическая пластина, из которой изготовлен инструмент, гораздо толще, чем у Survco. Поэтому, они и больше весят. Мультитул Adventur версии 3.0 в базовой комплектации стоит $45.
Мультитулы Adventur от компании MRF
Выводы
Розничная цена Survco составляет $29.99, доставка осуществляется только по территории США. Производитель заявляет, что мультитул Survco способен заменить 21 разный инструмент. Мы с вами обсудили каждый из них на предмет пригодности. Общеизвестно, что в мире не существует ничего идеального. Как видите, не лишено недостатков и изделие из сегодняшней статьи.
Автор отметил для себя топорик и лопатку. Но и те пригодятся с большой натяжкой: слишком малы. Уж лучше подумать над более подходящими габаритами и изготовить вещи самостоятельно.
Такие функции Survco, как нож, отвёртка, открывалка, не заменят нож от Victorinox, который я более 6 лет ношу постоянно в кармане своих брюк. Пила по дереву меня не впечатлила. Как было сказано выше, меня вполне устраивает дешёвая китайская складная ножовка.
Буду благодарен за ваши мнения и описания собственного опыта в комментариях.