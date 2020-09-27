«Эти проблемы от того, как чертили границы в СССР»: читатели в европейской прессе высказываются о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Единственный выход - немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий.

Азербайджан и Армения являются членами Совета Европы и, входя в состав СЕ, они взяли на себя обязательства разрешить конфликт мирными средствами.

Это противостояние носит этнический характер, не имея характера религиозного. Например, Турция выступила на стороне Азербайджана, а мусульманский Иран на стороне христианской Армении.

Турция пытается увеличивать своё влияния, используя единоверцев-мусульман в регионе. Это касается не только Кавказа, но также Сирии, Ливии.

Все эти проблемы от того, как чертили границы в СССР. Если изначально в Советском Союзе не имело особого значения, к какой административной единице вы принадлежали, то потом… То же самое было, когда российский полуостров Крым в одночасье передали Украине.

Запад останется в стороне от этого?

В этих республиках не хватает демократии и верховенства закона. Именно они могли бы принести мир и стабильность.

Европейская пресса рассказывает своим читателям о серьёзном обострении ситуации в Закавказье. Речь идёт о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Французские СМИ сообщили читателям, что впервые за последние годы в стране на континенте власти ввели военное положение и объявили мобилизацию. Речь идёт о решении правительства Армении.Немецкая Die Zeit сообщает об обращении главы Совета ЕС Шарля Мишеля к Еревану и Баку с призывом «немедленно прекратить боевые действия».Шарль Мишель:Также приводится заявление Марии Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы. По её словам, обе стороны должны не только проявлять сдержанность, но и взять на себя ответственность за эскалацию конфликта.Мария Пейчинович-Бурич:По словам Пейчинович-Бурич, это обязательство они должны выполнить.Представим несколько комментариев читателей европейских СМИ по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.На этом фоне Баку и Ереван продолжают обмениваться обвинениями в дезинформации. Так, в Минобороны Азербайджана, заявили, что армянская сторона распространяет кадры прошлых лет, а Минобороны Армении призывает не верить публикациям азербайджанских СМИ о том, что обстрел начала армянская сторона.