«Эти проблемы от того, как чертили границы в СССР»: читатели в европейской прессе высказываются о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Европейская пресса рассказывает своим читателям о серьёзном обострении ситуации в Закавказье. Речь идёт о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Французские СМИ сообщили читателям, что впервые за последние годы в стране на континенте власти ввели военное положение и объявили мобилизацию. Речь идёт о решении правительства Армении.
Немецкая Die Zeit сообщает об обращении главы Совета ЕС Шарля Мишеля к Еревану и Баку с призывом «немедленно прекратить боевые действия».
Шарль Мишель:
Единственный выход - немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий.
Также приводится заявление Марии Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы. По её словам, обе стороны должны не только проявлять сдержанность, но и взять на себя ответственность за эскалацию конфликта.
Мария Пейчинович-Бурич:
Азербайджан и Армения являются членами Совета Европы и, входя в состав СЕ, они взяли на себя обязательства разрешить конфликт мирными средствами.
По словам Пейчинович-Бурич, это обязательство они должны выполнить.
Представим несколько комментариев читателей европейских СМИ по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Это противостояние носит этнический характер, не имея характера религиозного. Например, Турция выступила на стороне Азербайджана, а мусульманский Иран на стороне христианской Армении.
Турция пытается увеличивать своё влияния, используя единоверцев-мусульман в регионе. Это касается не только Кавказа, но также Сирии, Ливии.
Все эти проблемы от того, как чертили границы в СССР. Если изначально в Советском Союзе не имело особого значения, к какой административной единице вы принадлежали, то потом… То же самое было, когда российский полуостров Крым в одночасье передали Украине.
Запад останется в стороне от этого?
В этих республиках не хватает демократии и верховенства закона. Именно они могли бы принести мир и стабильность.
На этом фоне Баку и Ереван продолжают обмениваться обвинениями в дезинформации. Так, в Минобороны Азербайджана, заявили, что армянская сторона распространяет кадры прошлых лет, а Минобороны Армении призывает не верить публикациям азербайджанских СМИ о том, что обстрел начала армянская сторона.