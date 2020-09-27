Военное обозрение
Войти Регистрация

«Эти проблемы от того, как чертили границы в СССР»: читатели в европейской прессе высказываются о конфликте между Арменией и Азербайджаном

212

Европейская пресса рассказывает своим читателям о серьёзном обострении ситуации в Закавказье. Речь идёт о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Французские СМИ сообщили читателям, что впервые за последние годы в стране на континенте власти ввели военное положение и объявили мобилизацию. Речь идёт о решении правительства Армении.


Немецкая Die Zeit сообщает об обращении главы Совета ЕС Шарля Мишеля к Еревану и Баку с призывом «немедленно прекратить боевые действия».

Шарль Мишель:

Единственный выход - немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий.

Также приводится заявление Марии Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Совета Европы. По её словам, обе стороны должны не только проявлять сдержанность, но и взять на себя ответственность за эскалацию конфликта.

Мария Пейчинович-Бурич:

Азербайджан и Армения являются членами Совета Европы и, входя в состав СЕ, они взяли на себя обязательства разрешить конфликт мирными средствами.

По словам Пейчинович-Бурич, это обязательство они должны выполнить.

Представим несколько комментариев читателей европейских СМИ по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Это противостояние носит этнический характер, не имея характера религиозного. Например, Турция выступила на стороне Азербайджана, а мусульманский Иран на стороне христианской Армении.

Турция пытается увеличивать своё влияния, используя единоверцев-мусульман в регионе. Это касается не только Кавказа, но также Сирии, Ливии.

Все эти проблемы от того, как чертили границы в СССР. Если изначально в Советском Союзе не имело особого значения, к какой административной единице вы принадлежали, то потом… То же самое было, когда российский полуостров Крым в одночасье передали Украине.

Запад останется в стороне от этого?

В этих республиках не хватает демократии и верховенства закона. Именно они могли бы принести мир и стабильность.

На этом фоне Баку и Ереван продолжают обмениваться обвинениями в дезинформации. Так, в Минобороны Азербайджана, заявили, что армянская сторона распространяет кадры прошлых лет, а Минобороны Армении призывает не верить публикациям азербайджанских СМИ о том, что обстрел начала армянская сторона.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны Армении
212 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Вчера, 15:13 Новый
    +4
    Европейская пресса рассказывает своим читателям о серьёзном обострении ситуации в Закавказье. Речь идёт о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе. Французские СМИ сообщили читателям, что впервые за последние годы в стране на континенте власти ввели военное положение и объявили мобилизацию.

    А европейские СМИ начинают все это подогревать и нагонять истерию...и именно с пинка анлосаксов,которым любой военный конфликт у наших границ,просто подарок для политической элиты США и Англии.
    1. сенька шалый
      сенька шалый Вчера, 15:49 Новый
      +13
      По её словам, обе стороны должны не только проявлять сдержанность, но и взять на себя ответственность за эскалацию конфликта.

      А с Турции с какой стати ответственность сняли?
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Вчера, 16:05 Новый
        +1
        Цитата: сенька шалый
        А с Турции с какой стати ответственность сняли?

        Но разве Турция распустила СССР не разобравшись с границами?
        Разве Турция устроила майдан в Армении во главе с Пашиняном?
        При всём при том, что Армяне христиане, по жизненному опыту общения с разными представителями народов Армении и Азербайджана..
        Я морально, я на стороне азербайджанцев.
        Армяне с двойным дном народ. Типа грузин. Не было бы рядом Турции и Азербайджана, давно бы нас предали. Но подались на "кружевные трусики", по этому майдан устроили. ИМХО hi
        1. orionvitt
          orionvitt Вчера, 16:33 Новый
          +33
          Цитата: Алексей Зоммер
          Армяне с двойным дном народ.

          Все они там с двойным дном. Что христиане, что мусульмане. Одним словом кавказцы. Как жареный петух клюнет, так мамой клянутся, потом морду кирпичом, ничего типа не помнят. Пусть воюют, может поумнеют. Хотя, это маловероятно.
          1. zadorin1974
            zadorin1974 Вчера, 18:33 Новый
            +11
            Приветствую Вас Виталий.Да пусть стругают друг друга.Только в саунах водку вместе же жрут в России.Вот если БЫ !!!!!! наше рукоблудство выперло все это строительно0рыночное морло в 24 часа или разоружиться-часа Бы не прошло-на руках притащили бы к границе.Все это недорозумение трется у нас и пакостит.Задолбали,на юг ехать противно-одни азермяне.Если положение за правду,значит у нас диаспоры раздуются.Флаг нацменам в --------.Желаю им возглавить колонну идущих,чуствую последние нормальные расценки упыри зимой уронят.
          2. Франсуа
            Франсуа Вчера, 18:59 Новый
            -25
            А ты ничтожество с тройным дном. Дай координаты если такой смелы на весь Кавказкий народ слово говорить.
            1. RVAPatriot
              RVAPatriot Вчера, 21:42 Новый
              +6
              Сказал некий француз по нику! и не грамотный (тут точно в русском не силен)!!!
              1. Борис ⁣Бритва
                Борис ⁣Бритва Сегодня, 00:40 Новый
                +2
                Цитата: RVAPatriot
                Сказал некий француз по нику!

                Я не француз, но похожее скажу. Оскорблять скопом народы (да еще группу народов) - нельзя. Да, есть характерные пороки у многих наций, но приписывать их всем без исключения представителям этих наций - нельзя.
    2. Маз
      Маз Вчера, 16:29 Новый
      +35
      Власти Армении начинают мобилизационный призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет....
      И смех и грех..........

      Отсутствие развернутых сборных пунктов и ППМР при посольствах Армении и Азербайджана в Москве и при консульствах этих государств на территории России, несмотря на объявленную общую мобилизацию, считаю личным и непростительным упущением господ Чрезвычайных и Полномочных Послов В.Тоганяна и П.Бюль-Бюль Оглы.

      Ведь только по Москве каждой стороне можно сформировать минимум общевойсковую армию, укомплектованную личным составом призывного возраста, техникой строевой и транспортной групп, оружием и боеприпасами, прошедшую все этапы боевого слаживания и обеспеченную всеми видами довольствия.

      В это непростое время, когда важен каждый защитник своей армянской и азербайджанской Родины, необходимо использовать любую возможность для повышения боеспособности армий.
      1. paul3390
        paul3390 Вчера, 16:40 Новый
        +34
        Тогда над помочь обеим сторонам, и принудительно выслать на хрен всех защитников из России на исторические родины.. А там пускай сами разбираются. Нам тут и те, и те уже обрыдли.
        1. qqqq
          qqqq Вчера, 16:48 Новый
          +29
          Цитата: paul3390
          Тогда над помочь обеим сторонам, и принудительно выслать на хрен всех защитников из России на исторические родины.. А там пускай сами разбираются. Нам тут и те, и те уже обрыдли.

          Как только началась бы принудительная депортация и тех и других на родину, конфликт заглох бы в течение нескольких дней.
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 16:49 Новый
        +7
        Большинство живущих в России армян и значительная часть азербайджанцев не являются гражданами соответственно Армении и Азербайджана. Например, большинство краснодарских и ростовских армян и большинство азербайджанцев Дагестана никогда гражданами независимых Армении и Азербайджана и не являлись.
        1. Jager
          Jager Вчера, 17:46 Новый
          +5
          К сожалению, бьют по лицу, а не по паспорту.
      3. 210окв
        210окв Вчера, 17:34 Новый
        +14
        Может тут, в Краснодарском крае их наконец отмобилизуют. На защиту исторической Родины? Да и азербайджанцев по Москве и окрестностям..
        1. swnvaleria
          swnvaleria Вчера, 20:30 Новый
          +8
          скорее наоборот толпы здоровых молодых типа беженцев к нам прибегут
        2. Misha Честный
          Misha Честный Сегодня, 02:42 Новый
          0
          Скорее уж снова мобилизуют 18-летних пацанов из РФ... fool
      4. Gato
        Gato Вчера, 19:05 Новый
        +1
        Ведь только по Москве каждой стороне можно сформировать минимум общевойсковую армию

        Ждите, они уже формируются. Скоро начнется на рынках и прочих ТВД wassat
        1. Малюта
          Малюта Вчера, 19:40 Новый
          +4
          Цитата: Gato
          Ждите, они уже формируются. Скоро начнется на рынках и прочих ТВД

          Можно делать ставки, как горячие парни будут форматировать друг друга в камеди клаб laughing
          У нас в регионе граждане солнечного азербаджана только фруктами с овощами в тридорога торгуют..., арбузы 35 рублей за кило!!!
          Кто с Волгоградской и Астраханской областей? Отзовитесь!
          Почём у вас гарбузы?

          ПыСы. армяне тоже те ещё хитроделанные laughing Кстати, одна из самых мощных диаспор в мире.
          1. Gato
            Gato Вчера, 19:46 Новый
            +2
            арбузы 35 рублей за кило!!!

            В Киеве арбузы той же национальности 10-15 грн.
          2. swnvaleria
            swnvaleria Вчера, 20:33 Новый
            +2
            у нас на юге 10-15 р , если на поля поехать можно и бесплатно набрать ни кто их уже не охраняет
            1. Грица
              Грица Сегодня, 05:00 Новый
              +1
              Цитата: swnvaleria
              если на поля поехать можно и бесплатно набрать ни кто их уже не охраняет

              В Приморье то же самое. Бери, не хочу. Остались на полях маленькие, "не коммерческие", но вполне съедобные. Жалко, но сгниют.
          3. финиш
            финиш Вчера, 23:16 Новый
            +1
            Арбуз 15-18 дыня 25-35
      5. БАРХАН
        БАРХАН Вчера, 19:16 Новый
        0
        Маз,красавчик good
    3. Маз
      Маз Вчера, 16:34 Новый
      +13
      Турецкие соцсети окончательно рехнулись. Уже в Карабахе свои флаги вывешивать собираются

      Похоже турки спятили на великую империю посягают
      1. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 16:51 Новый
        -26
        Цитата: Маз
        Уже в Карабахе свои флаги вывешивать собираются

        Карабах это Азербайджан и флаг нашей страны должен стоять в Карабаха и он будет стоять. С таким темпов скоро Карабах очистится.

        кстати источник армянский)

        1. mister-red
          mister-red Вчера, 18:01 Новый
          +10
          Карабах это Азербайджан и флаг нашей страны должен стоять в Карабаха и он будет стоять.

          Крым вроде тоже был украинский. Какое-то время.
          С таким темпов скоро Карабах очистится.

          Ждёт тебя большое разочарование
          1. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 19:19 Новый
            -18
            Цитата: mister-red
            Крым вроде тоже был украинский. Какое-то время.

            Ну когда то был вашим тоже......Крым по своему смыслу слово исходит от тюрского слово КЫРЫМ - скала....Так что....как бы и тебя не ждало большое разочерование….тем более посмотри на карту кругом кто ваши соседи......всему своему время амиго….
            1. Борис ⁣Бритва
              Борис ⁣Бритва Сегодня, 00:49 Новый
              +1
              Цитата: Sefevi2020
              посмотри на карту кругом кто ваши соседи......всему своему время амиго….

              Наши соседи скоро уйгуров "доедят" и других тюрок искать себе пойдут. Вон к казахам уже присматриваются. У тех аж мороз по коже. Если "отдаст" им Россия Казахстан, то там и до вашей "турецкой империи" им будет пол шага.
              Амиго ))
        2. красноярск
          красноярск Вчера, 18:13 Новый
          +11
          Цитата: Sefevi2020
          Карабах это Азербайджан

          А что по этому поводу говорят жители Карабаха?
          Думаю, что лучше у них спросить, и, как они скажут, так тому и быть.
          Имею в виду - большинство.
        3. Misha Честный
          Misha Честный Сегодня, 02:45 Новый
          +3
          Цитата: Sefevi2020
          Карабах это Азербайджан

          Что Азербайджан, что Армения - территория Российской Империи или СССР. Просьба не забывать об этом. wink
      2. Nychego
        Nychego Вчера, 17:11 Новый
        +4
        Цитата: Маз
        Похоже турки спятили на великую империю посягают

        Ну, в 2014-2015 гг. и тут, на форуме были призывы российские триколоры в Одессе вывесить.
        И что? И где?
        Форумный трёп этот "Славный флаг турка. Мы повесим его в Карабахе".
      3. PSih2097
        PSih2097 Вчера, 17:18 Новый
        +8
        Цитата: Маз
        Похоже турки спятили на великую империю посягают

        все по завещанию ататюрка... правда забыли Громыко, его высказывание...
      4. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:28 Новый
        +2
        Цитата: Маз
        Похоже турки спятили на великую империю посягают

        Полосатоухие стравливают Армению и Азербайджан для стравливания России и Турции.
        Выкорчевать 4 посольства, - и всё стихнет.
    4. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 17:59 Новый
      +1
      Цитата: НЕКСУС
      А европейские СМИ начинают все это подогревать и нагонять истерию...и именно с пинка анлосаксов,которым любой военный конфликт у наших границ,просто подарок для политической элиты США и Англии.

      ...видимо на последних натовских учениях в Грузии, в которых участвовали ВС Армении и Азербайджана, последние что-то не поделили...
    5. Маз
      Маз Вчера, 18:22 Новый
      +1
      Азербайджанское минобороны показало новые кадры ударов по военной технике Армении
    6. Маз
      Маз Сегодня, 00:08 Новый
      0
      Внимание: видео 18+!

      Армянская сторона показывает последствия обстрела азербайджанских позиций. На кадрах подбитая боевая машина пехоты, ещё одна машина уничтожена, показана часть сбитого вертолёта и убитые азербайджанские солдаты.


      ВС Азербайджана попытались занять армянские позиции на горе Мрав, однако были отброшены, заявил пресс-секретарь Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Сурен Сарумян.
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 15:13 Новый
    +8
    К сожалению, этот нарыв рано или поздно должен был вскрыться. С какими осложнениями - не известно. В какую сторону - тоже не ясно. Политическая "гомеопатия" результатов не принесла.
    1. PSih2097
      PSih2097 Вчера, 17:19 Новый
      +6
      Цитата: Вождь краснокожих
      В какую сторону - тоже не ясно.

      В сторону Москвы, Питера, Сочи и Крыма... причем обе стороны конфликта...
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Вчера, 15:13 Новый
    +12
    «Эти проблемы от того, как чертили границы в СССР»: читатели в европейской прессе высказываются о конфликте между Арменией и Азербайджаном
    Это проблемы не от того как чертили границы в СССР.Эти проблемы от того что вообще границы чертили.И в паспортах графа национальность была.И хвастались про то сколько национальностей и кто именно проживает в СССР. Вот на этом и подловили СССР.
    1. Ольгович
      Ольгович Вчера, 15:30 Новый
      +14
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это проблемы не от того как чертили границы в СССР.Эти проблемы от того что вообще границы чертили

      СССР-Союз республик -государств. А государства без границ не бывают, пусть , как бы, и условных.

      И тут многое зависело именно от того, КАК рисуют: Донбасс и Одесса САМИ выбрали себе в 1918 г РОССИЙСКОЕ гражданство в виде ДКР и ОР, как и Крым. А оказались в....украине.

      Так и в конфликте Армении и Азербайджана.

      А условные государственные границы стали настоящими государственными-со всеми вытекающими проблемами....
    2. samarin1969
      samarin1969 Вчера, 15:32 Новый
      -1
      Цитата: Наблюдатель2014
      «Эти проблемы от того, как чертили границы в СССР»: читатели в европейской прессе высказываются о конфликте между Арменией и Азербайджаном
      Это проблемы не от того как чертили границы в СССР.Эти проблемы от того что вообще границы чертили.И в паспортах графа национальность была.И хвастались про то сколько национальностей и кто именно проживает в СССР. Вот на этом и подловили СССР.

      В этом комментарии абсолютно всё верно! good
      Вон в штатах - тишина! Никаких тебе сиу-навахских конфликтов... "Плавильный котёл" делает всех американцами. И никаких этнических "нарисованных" границ!
      1. Перейра
        Перейра Вчера, 15:41 Новый
        +8
        Это да. Америкосы чертили границы своих штатов очень продуманно, учитывая каждую мелочь.
        Как и Англичане с французами в Африке.
        Взгляд на политическую карту мира это подтверждает.
        1. Грац
          Грац Вчера, 16:32 Новый
          +11
          продуманно вы хоть на карту штатов то гляньте, по геометрии они чертили . а не продуманно laughing
          1. Борис ⁣Бритва
            Борис ⁣Бритва Сегодня, 01:19 Новый
            +1
            Цитата: Грац
            продуманно вы хоть на карту штатов то гляньте, по геометрии они чертили . а не продуманно

            с сарказмом у людей тут беда
            ой беда
        2. Mavrikiy
          Mavrikiy Вчера, 16:43 Новый
          +4
          Цитата: Перейра
          Америкосы чертили границы своих штатов очень продуманно, учитывая каждую мелочь.

          belay Бредите? больше половины границ по "параллелям и меридианам" И шо учесть можно?
          Как и Англичане с французами в Африке.
          Зачем так далеко ходить. Весь Ближний Восток нарезан с закладками.
        3. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 17:01 Новый
          +8
          Цитата: Перейра
          Это да. Америкосы чертили границы своих штатов очень продуманно, учитывая каждую мелочь.
          Как и Англичане с французами в Африке.
          Взгляд на политическую карту мира это подтверждает.

          В Советской России границы рисовали продуманно, по речкам, по дорогам, пытаясь многое учитывать. Что явилось миной замедленного действия - политическая составляющая. Если бы не она... Украина сейчас и не заикалась бы о том, что Донбасс и Крым - "исконно" украинские земли. А также Смоленск, Ростов, Ставрополь, Краснодар и бог знает, что ещё - вплоть до Волги.

          А западные "цивилизаторы" хотели папуасам показать своё превосходство - что они знакомы с линейкой, а также знают умные слова "меридиан" и "параллель". Потому и нарЕзали что Америку, что Африку как пирог с капустой.
      2. poquello
        poquello Вчера, 15:56 Новый
        +9
        Цитата: samarin1969
        Вон в штатах - тишина!

        там негры бьют
        1. samarin1969
          samarin1969 Вчера, 15:58 Новый
          +4
          Цитата: poquello
          Цитата: samarin1969
          Вон в штатах - тишина!

          там негры бьют

          Бьют, и не только "афроамериканцы"...Но пока без танков и авиации...наверное. laughing
      3. Вольнопёр
        Вольнопёр Вчера, 17:06 Новый
        +7
        samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 15:32
        Вон в штатах - тишина! "Плавильный котёл" делает всех американцами.

        yes Угу. Выступите с этим тезисом перед посетителями бара в "глубинке" штата Техас.
        Никаких тебе сиу-навахских конфликтов..

        Я понимаю, что это всего лишь "фигура речи", но неудачная - Сиу живут на севере США, а Навахо на юге.
        А так - уличные банды пуэрториканцев и прочих "латинос", будут покруче чем зажравшиеся хозяева казино на территориях индейских резерваций.
    3. Jager
      Jager Вчера, 17:52 Новый
      +1
      Напомните, какие, кто и по какому признаку нарезал границы на Кавказе и Балканах? Там же чёрт ногу сломит во всех этих междуусобных и братоубийственных войнах. Ещё даже ДО образования империй.
    4. Gato
      Gato Вчера, 18:52 Новый
      +6
      границы в СССР

      Границы республик в СССР никакого практического значения не имели. За одним мааленьким исключением: они очерчивали пределы полномочий местных властей. А вот этих "товарищей" распустили. А они уже распустили на лоскуты СССР, жаль, не хватило на них зеленки.
  4. Моторист
    Моторист Вчера, 15:19 Новый
    +5
    В этих республиках не хватает демократии и верховенства закона. Именно они могли бы принести мир и стабильность.

    Троллинг от русских немцев, похоже.
  5. фа2998
    фа2998 Вчера, 15:19 Новый
    +6
    Цитата: Наблюдатель2014
    Эти проблемы от того что вообще границы чертили.

    Чертили АДМИНИСТРАТИВНЫЕ границы,внутри одного государства.Думали простоит 1000 лет.Вот так "переместили" Донбасс на Украину.А при распаде начались проблемы,войны.
    1. Вольнопёр
      Вольнопёр Вчера, 17:14 Новый
      +1
      Цитата: фа2998
      Цитата: Наблюдатель2014
      Эти проблемы от того что вообще границы чертили.

      Чертили АДМИНИСТРАТИВНЫЕ границы,внутри одного государства.Думали простоит 1000 лет.Вот так "переместили" Донбасс на Украину.А при распаде начались проблемы,войны.

      А я думаю, что "начертили" так специально, как гарантию от возможного распада.
      Ведь в случае предусмотренного "Союзным договором" выхода какой-либо "республики" из Союза, она гарантированно получала "головняк" от соседей.
      Только националистические "лидеры 90-х", думали что "пронесёт" - Не "пронесло". ИМХО
      1. Jager
        Jager Вчера, 17:53 Новый
        +3
        "Лидеры" ни о чем не думали кроме своего кармана и власти.
      2. Gato
        Gato Вчера, 18:58 Новый
        +6
        А я думаю, что "начертили" так специально, как гарантию от возможного распада

        В какой-то степени да. Но больше по политическим мотивам. На Украине в то время 80-90% населения - селюки. Надо было их разбавить донецким пролетариатом, а то какая-то Вандея получалась. И таки получилась.
        1. Вольнопёр
          Вольнопёр Вчера, 19:06 Новый
          +3
          Цитата: Gato
          А я думаю, что "начертили" так специально, как гарантию от возможного распада

          В какой-то степени да. Но больше по политическим мотивам. На Украине в то время 80-90% населения - селюки. Надо было их разбавить донецким пролетариатом, а то какая-то Вандея получалась. И таки получилась.

          Ваша версия только подкрепляет мою. hi
          1. Gato
            Gato Вчера, 19:13 Новый
            +4
            Ваша версия только подкрепляет мою

            hi
            "Мысли умных людей совпадают, а глупцы спорят, доказывая правоту своей глупости" (С) laughing
  6. Hwostatij
    Hwostatij Вчера, 15:20 Новый
    0
    Ну отобьёт Азербайджан Карабах у Армении - и нафига он ему? Этнические чистки нынче сложно проводить стало - издержек в итоге больше, чем профита. Получат ребята по итогам маленькой победоносной войнушки чемодан без ручки - как бы потом не пожалели...
    1. Перейра
      Перейра Вчера, 15:42 Новый
      +6
      Им пофиг. Сначала отобьют. А потом отобьют почки у тех, кто в Азербайджане попытается вслух пожалеть об этом.
    2. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 16:54 Новый
      -9
      Цитата: Hwostatij
      Этнические чистки нынче сложно проводить стало - издержек в итоге больше, чем профита.

      потерпите чуток, скоро такое будет...

      Министерство обороны Азербайджана заявляет, что предлагают сдаться гарнизону Адждурж / Мартакерт: «Если будет сопротивление, мы нейтрализуем каждого вооруженного человека»
      1. Hwostatij
        Hwostatij Вчера, 17:20 Новый
        +1
        потерпите чуток, скоро такое будет...

        Не поделитесь? laughing
        1. Sefevi2020
          Sefevi2020 Вчера, 18:46 Новый
          -6
          Цитата: Hwostatij
          Не поделитесь?

          На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль в Геранбойском направлении фронта освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров.
          1. Hwostatij
            Hwostatij Вчера, 20:12 Новый
            +5
            Вы можете объяснить, что вы будете с Карабахом делать, когда его захватите? Все же тамошнее население, сдается мне, будет не совсем к вам лояльно.
      2. poquello
        poquello Вчера, 18:30 Новый
        +5
        Цитата: Sefevi2020

        потерпите чуток, скоро такое будет...

        Министерство обороны Азербайджана заявляет, что предлагают сдаться гарнизону Адждурж / Мартакерт: «Если будет сопротивление, мы нейтрализуем каждого вооруженного человека»

        а кто штурмует то?, а то вон чего кажут - террористов с Сирии перегнали
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Вчера, 18:44 Новый
          -6
          На машинах азербайджанцы,в обочине тоже азербайджанцы,желающих им удачу.Все на азербайджанском языке.
          1. poquello
            poquello Вчера, 18:58 Новый
            +5
            Цитата: Oquzyurd
            На машинах азербайджанцы,в обочине тоже азербайджанцы,желающих им удачу.Все на азербайджанском языке.

            кхм, уж больно на игил похожи, знамён только не хватает
            1. Oquzyurd
              Oquzyurd Вчера, 19:02 Новый
              -4
              То есть вам не стыдно выложит фотки из сирийско-иракских степей,да?
              1. poquello
                poquello Вчера, 19:06 Новый
                +4
                Цитата: Oquzyurd
                То есть вам не стыдно выложит фотки из сирийско-иракских степей,да?

                а чего тут стыдиться то? видео видели? такие же тойоты с грузовым задком, от того и вопрос
                1. Sefevi2020
                  Sefevi2020 Вчера, 19:23 Новый
                  -7
                  Цитата: poquello
                  такие же тойоты с грузовым задком, от того и вопрос

                  Кстати пассажиры в этих тоётах, ваши дружбаны по одкб и среди ваших не мало. Так что вопрос не по адресу. Я готов поспорить что там есть и узбек и чеченец и армяне и дагестанец и киргиз и таджик.....вряд ли там азербайджанцев больше чем ваших друзей)
                  1. poquello
                    poquello Вчера, 19:28 Новый
                    +2
                    Цитата: Sefevi2020
                    Цитата: poquello
                    такие же тойоты с грузовым задком, от того и вопрос

                    Кстати пассажиры в этих тоётах, ваши дружбаны по одкб и среди ваших не мало. Так что вопрос не по адресу. Я готов поспорить что там есть и узбек и чеченец и армяне и дагестанец и киргиз и таджик.....вряд ли там азербайджанцев больше чем ваших друзей)

                    вы про какие тойоты то, которые на Карабах едут или те что на фото из Сирии?
              2. Sefevi2020
                Sefevi2020 Вчера, 19:21 Новый
                -9
                Цитата: Oquzyurd
                не стыдно

                Гардаш, бунларын узю иля гётляри ейни рянгдяди. Какой стыд?)))))))) Надеюсь пошутил
                1. poquello
                  poquello Вчера, 19:26 Новый
                  +3
                  Цитата: Sefevi2020
                  Цитата: Oquzyurd
                  не стыдно

                  Гардаш, бунларын узю иля гётляри ейни рянгдяди. Какой стыд?)))))))) Надеюсь пошутил

                  бамбурбия киргуду
                2. Oquzyurd
                  Oquzyurd Вчера, 19:42 Новый
                  -5
                  Пошутил) А так стараюсь быть сдержанным,независимо от положения собеседника,политолог ли он,или же с улицы красных фонарей,без разницы.
          2. Викторио
            Викторио Вчера, 22:37 Новый
            0
            Цитата: Oquzyurd
            На машинах азербайджанцы,в обочине тоже азербайджанцы,желающих им удачу.Все на азербайджанском языке.

            ===
            есть сомнения, чтобы на тачанках и на окопы. варианты: либо это просто агитпробег, либо навербованные эрдоганом бармалеи
  7. Sefevi2020
    Sefevi2020 Вчера, 15:20 Новый
    -27
    Надеюсь правительство Азербайджана не будет слушать никаких этих экспертов из за бугра. Вперёд!
    1. Xenofont
      Xenofont Вчера, 15:37 Новый
      +22
      А вы, любезный призывы "вперед!" с передовой отписываете? Кому тут ваша пропаганда интересна? Меньше злобы и агрессии, а то в ответ получите то же самое.
      1. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 16:05 Новый
        -17
        Цитата: Xenofont
        с передовой отписываете?

        на этой передовой любезный хочет оказаться весь Азербайджан.

        Цитата: Xenofont
        Кому тут ваша пропаганда интересна?

        да мне фиолетово на пропуганду) главное наш народ)

        Цитата: Xenofont
        Меньше злобы и агрессии, а то в ответ получите то же самое.

        Лукавите! Или плохо знаете армян.
        1. Xenofont
          Xenofont Вчера, 16:33 Новый
          +12
          Играете словами и прикрываетесь "народом", а как пули свистят не хотите послушать? Вряд ли большинство народа хочет пострадать за интересы Хана бакинского или представителя ереванской уличной шпаны у власти. Через войну все пытаются решать свои внутренние проблемы.
          1. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 16:56 Новый
            -10
            Цитата: Xenofont
            Играете словами

            мы и действовать умеем)

            пройдите по ссылке https://vk.com/azeordusu?z=video-195918332_456239354%2F604b72709c4a8b4859%2Fpl_wall_-195918332
            1. Nychego
              Nychego Вчера, 17:37 Новый
              +1
              Цитата: Sefevi2020

              пройдите по ссылке https://vk.com

              Да вы там уже почти победили:
              "17:47 Армянский гарнизон в Агдере сдался, сотни армянских военных сдались в плен и армия Азербайджана взяла город без боя."
              ___________________________________
              Не спешите.
              В этот раз ары, возможно, годно азербайджанцам и не наваляют, но и лёгкой прогулки азербайджанцам точно не светит.
              1. Sefevi2020
                Sefevi2020 Вчера, 18:48 Новый
                -8
                Цитата: Nychego
                В этот раз

                и в этот раз и летом и в апреле , всегда одно и тоже. Террористы получили по заслугам.
            2. Викторио
              Викторио Вчера, 22:44 Новый
              0
              Цитата: Sefevi2020
              мы и действовать умеем)

              ===
              да уж, джойстики сжимать и ролики выкладывать турки научили
        2. qqqq
          qqqq Вчера, 16:51 Новый
          +12
          Цитата: Sefevi2020
          на этой передовой любезный хочет оказаться весь Азербайджан.

          Что то не видно очередей за билетами обратно в Азербайджан, как и в Армению.
        3. ccsr
          ccsr Вчера, 17:03 Новый
          +14
          Цитата: Sefevi2020
          на этой передовой любезный хочет оказаться весь Азербайджан.

          Не надо весь Азербайджан посылать на передовую - вы хотя бы своих граждан с рынка "Садовод" на МКАД отправьте для начала, а мы их морально поддержим, даже рукой вслед помашем...
          Цитата: Sefevi2020
          Лукавите! Или плохо знаете армян.

          Не хуже чем азербайджанцев - слишком долго в одной стране жили, многое вам всем прощали, а истину все узнали после развала СССР.
          1. Jager
            Jager Вчера, 17:58 Новый
            +2
            Боюсь, что на радостях отправим и остальных среднеазиатских "друзей" вслед. В запарке то можно и перепутать у кого какой паспорт... hi
            Москва сразу усохнет на несколько неучтённых миллионов со всех этих "садоводов" и "черкизонов" с "неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой"
            1. Sefevi2020
              Sefevi2020 Вчера, 18:52 Новый
              -15
              Цитата: Jager
              В запарке то можно и перепутать у кого какой паспорт..

              вы знаете я получаю удовольствие видя ваши шовинистские высказывания. Лишний раз понимаю почему у вас нет не друзей не союзников и все ваши соседи ваши враги. Одно название вашей страны и уже враждебный взгляд а Бог не фраер, все даёт по заслугам. Мы подождём......не долго осталось....
              1. Jager
                Jager Вчера, 20:02 Новый
                +12
                Вам кастрюля не жмёт? Что то Вы больно похожи на своих друзей с майдана.
                Если кругом враги, чего ж вы все сюда едете? Работал я в Москве с западенцами с Украины, которые от призыва в АТО прятались "в стане врага". Херои словесных баталий. А как прижало, тут же метнулись в нужную сторону.
                А вы хороший тролль, но опыта ещё мало. Тут методички по Белоруссии у интернет воинов кончились и через неделю на ВО всё утихло. Карабах заискрил, поступили новые вводные?
          2. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 18:49 Новый
            -8
            Цитата: ccsr
            а истину все узнали после развала СССР.

            очень интересно, что вы узнали?)))))))))))))
    2. paul3390
      paul3390 Вчера, 16:43 Новый
      +11
      Ну куда вперёд-то? Опять же вам морды набьют, из вас вояки как из грузин например.. Если не хуже.. Сидели бы уж тихо, фруктами барыжили..
      1. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 16:57 Новый
        -10
        Цитата: paul3390
        Опять же вам морды набьют

        да что ты говоришь? За последние годы мы бьем и бьем. Скоро бить будет не кого.

        Смотри))))) бьют они нас ))))))) вуахахахахахах

        https://vk.com/azeordusu?z=video-195918332_456239354%2F604b72709c4a8b4859%2Fpl_wall_-195918332
        1. paul3390
          paul3390 Вчера, 16:59 Новый
          +13
          Пока вы только барыжите на рынках успешно.. И вообще - валили бы все домой, что ли? Родины защищать.. А не в инете слюнями брызгать. И на Руси бы от вас от всех отдохнули.
      2. Комментарий был удален.
        1. paul3390
          paul3390 Вчера, 17:02 Новый
          +21
          Да как раз нам и затыкать. Ибо уже достали - патриоты хреновы, уже всей страной к нам перебрались. Что те, что другие. Вали домой, коли такой грозный. Там себя и покажешь.. А то ведь придут русские и как обычно набьют морды обоим сторонам.. Чтобы наконец утихомирились.
          1. Jager
            Jager Вчера, 18:03 Новый
            +6
            Да они потом сами к нам и приползут, утираясь соплями. Видели, знаем.
          2. Комментарий был удален.
        2. Moskovit
          Moskovit Вчера, 18:09 Новый
          +6
          Доблестный диванный солдат. Следи за своим помелом. А то поедешь в ящике из под помидоров на свою историческую родину.
          1. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 18:55 Новый
            -14
            Цитата: Moskovit
            Следи за своим помелом. А то поедешь в ящике из под помидоров на свою историческую родину.

            что правда глаза колит? ДЫК, так если я поеду в исторические свои земли, вы пол страны лишитесь. Ибо моя родина начиная от ЯКУТИИ до СТАМБУЛА и учитывая как вы нас гоните, хорошо, и до исторических земель доберемся.
            1. Moskovit
              Moskovit Вчера, 19:31 Новый
              +8
              Иди и возьми хоть что-то, болтушка. Если армяне вам накидывают, что будет, если за вас возьмётся русский солдат. Спроси у своих грузинских корешков, они тебя научат, как надо правильно убегать.
            2. standan
              standan Вчера, 22:19 Новый
              +5
              Твоя историческая земля 2х2 метра, много вас таких тут уже бегало, земли всем хватило
            3. paul3390
              paul3390 Вчера, 23:50 Новый
              +1
              Твоя историческая земля - ящик из-под помидоров..
    3. Ставрос
      Ставрос Вчера, 20:34 Новый
      0
      Цитата: Sefevi2020
      Мы подождём......не долго осталось....

      Уж если сказали, то договаривайте. Чего это осталось недолго?
  8. nnm
    nnm Вчера, 15:21 Новый
    +17
    Ну да - то ли дело в Югославии границы то понарисовали. До сих пор как пороховая бочка.
  9. Reptiloid
    Reptiloid Вчера, 15:21 Новый
    +12
    .....как чертили границы в СССР.......
    ещё раз гадость про СССР. А как чертили англы? Если, например, какие конфликты между Индией и Пакистаном.
    1. nnm
      nnm Вчера, 15:26 Новый
      +10
      Особенно хорошо они "постарались" в Африке перед своим уходом . Причем, намеренно закладывая основы вражды на будущее
      1. Reptiloid
        Reptiloid Вчера, 15:54 Новый
        +2
        Цитата: nnm
        Особенно хорошо они "постарались" в Африке перед своим уходом . Причем, намеренно закладывая основы вражды на будущее

        Да, так и старались, есть какая-то цитата о вражде в будущем.
    2. stalki
      stalki Вчера, 15:46 Новый
      +5
      ещё раз гадость про СССР. А как чертили англы? Если, например, какие конфликты между Индией и Пакистаном.
      А мюнхенский сговор? Чехословакию поделили даже не спросив. Правда там не только англичане были, но заводилы именно они. Результат - вторая мировая.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Вчера, 15:57 Новый
        +5
        Цитата: stalki
        ....мюнхенский сговор? Чехословакию поделили даже не спросив. Правда там не только англичане были, но заводилы именно они. Результат - вторая мировая.
        ну да! Подпитать , усилить Гитлера
        1. stalki
          stalki Вчера, 17:10 Новый
          +3
          ну да! Подпитать , усилить Гитлера
          Да. И вывести к нашим, в то время, границам.
    3. Вояджер
      Вояджер Сегодня, 09:00 Новый
      0
      Ну вообще вопрос-то актуальный, почему Н.Карабах был юридически приписан к Азербайджану?
  10. Sefevi2020
    Sefevi2020 Вчера, 15:22 Новый
    -27
    Это противостояние носит этнический характер, не имея характера религиозного. Например, Турция выступила на стороне Азербайджана, а мусульманский Иран на стороне христианской Армении.

    По этому пусть персы не обижаются когда мы предоставим Израилю всё необходимое. Карфаген должен быть уничтожен!
    1. Перейра
      Перейра Вчера, 15:45 Новый
      +14
      Вы явно ошиблись. Вы хотели написать: пусть евреи не обижаются, когда после истечения срока эмбарго мы поставим Ирану всё необходимое.
      И таки да, Карфаген должен быть уничтожен.
      1. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 16:07 Новый
        -13
        Цитата: Перейра
        Вы хотели написать: пусть евреи не обижаются, когда после истечения срока эмбарго мы поставим Ирану всё необходимое.

        Ну-ну.....советник Путина, Лазар тоже самое говорит)
        1. Перейра
          Перейра Вчера, 16:08 Новый
          +4
          Что же ещё Лазар может сказать евреям?
          1. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 16:58 Новый
            -10
            Цитата: Перейра
            Что же ещё Лазар может сказать евреям?

            По Сирии не видите?))))))))))))))))
            1. Перейра
              Перейра Вчера, 19:09 Новый
              +4
              Нет. Я же не еврей.
              1. Sefevi2020
                Sefevi2020 Вчера, 19:28 Новый
                -9
                Цитата: Перейра
                Нет. Я же не еврей.

                то есть тебе не странно что, еврейской ракетой уничтожают ОДИН ИЗ ВЕЛИКИХ И НЕПОБЕДИМЫХ Панцирь-С? Так что тебе и не странно что Израильский ВВС бомбит безнаказанно Сирию, а ваши БЕЗ АНАЛОГЫВАЕ С-400 и С-300 молчат и слепы? Так всё таки Лазар или дешевая игрушка которая хорошо зарекламирована?????))))))))))))))))))))) Можешь не отвечать. Не обижусь)))))))
    2. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 15:45 Новый
      +4
      Карфаген должен быть уничтожен!

      А на БВ иной раз Карфагеном называют Израиль. Вы это про него?
      1. Перейра
        Перейра Вчера, 15:58 Новый
        +4
        Если это вопрос ко мне, то да. Особенно с учётом того, откуда родом основатели ТОГО Карфагена.
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 16:00 Новый
          +2
          Нет, не Вам. Эту мысль тут высказал Sefevi2020
          1. Перейра
            Перейра Вчера, 16:02 Новый
            +4
            Он явно не понимает, о чём пишет. Ухватился за красивую фразу.
            1. Авиатор_
              Авиатор_ Вчера, 16:03 Новый
              +2
              Да, похоже. Уж очень фраза знаменитая.
    3. Keyser Soze
      Keyser Soze Вчера, 15:47 Новый
      0
      когда мы предоставим Израилю всё необходимое. Карфаген должен быть уничтожен!


      Израиль на три-четыри сотни лет впереди вас, по технологиям и вооружению. А по духе и способности воевать и вообще для вас недостижим. Так что дайте маленькое пояснение, что можете им предоставить? laughing
      1. Перейра
        Перейра Вчера, 16:00 Новый
        +4
        Мы можем красить Израильские звездолёты.
        1. Комментарий был удален.
          1. Перейра
            Перейра Вчера, 16:09 Новый
            +5
            А я решил не терять время, выступить подрядчиком и подзаработать.

            Перейра с одной стороны, а Израиль с другой стороны ...
            1. Keyser Soze
              Keyser Soze Вчера, 16:10 Новый
              +5
              А я решил не терять время, выступить подрядчиком и подзаработать.


              Вы оптимист... подзаработать у евреев... drinks
              1. Перейра
                Перейра Вчера, 16:11 Новый
                +2
                А что, откаты евреев уже не интересуют? Да вы же и понимаете, что красить не сам буду.
                1. Keyser Soze
                  Keyser Soze Вчера, 16:13 Новый
                  +1
                  А что, откаты евреев уже не интересуют?


                  Они уже вам звонят.... laughing
                  1. Перейра
                    Перейра Вчера, 16:13 Новый
                    +2
                    Сегодня не надо. Сегодня воскресенье.
          2. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 16:59 Новый
            -10
            Цитата: Keyser Soze
            Я спрашивал турко-тюрка....

            вот смотри...……………..

            https://vk.com/azeordusu?z=video-195918332_456239354%2F604b72709c4a8b4859%2Fpl_wall_-195918332
      2. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 16:09 Новый
        -12
        Цитата: Keyser Soze
        Израиль на три-четыри сотни лет впереди вас, по технологиям и вооружению.

        А чё так мало написали))))))))))))))) 400 сотен лет)))))))))))) вуахахаха
    4. Jager
      Jager Вчера, 18:08 Новый
      +4
      Зачем Израилю ваши фрукты? Евреи и без вас ими прекрасно торгуют.
      А вообще давно так не смеялся от таких перлов...
      Азербайджанские исламисты заставили ИЗРАИЛЬ нанести удар по исламскому Ирану.
      С таких опусов даже Навальный бы поржал...
      1. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 18:58 Новый
        -9
        Цитата: Jager
        Зачем Израилю ваши фрукты?

        Как зачем? Зачем турецким и арабским отелям всякие Наташи и Маши? Тот же вопрос...

        Цитата: Jager
        вообще давно так не смеялся

        знаешь кто хорошо смеется?))))))))))))) во во
        1. Jager
          Jager Вчера, 20:06 Новый
          +4
          Вот, уже начинаешь сливаться потихоньку
  11. Sefevi2020
    Sefevi2020 Вчера, 15:24 Новый
    -17
    Все эти проблемы от того, как чертили границы в СССР. Если изначально в Советском Союзе не имело особого значения, к какой административной единице вы принадлежали, то потом…

    Чертили всё верно и умышленно и чертили во благо Армении. Так что не надо тут жертву строить из Армении. Так начертили что Азербайджан лишился сперва Иревана а потом Зенгезура.

    ПИШИТЕ ПРАВДУ
    1. Перейра
      Перейра Вчера, 15:47 Новый
      +4
      Если желаете писать правду, то давайте сначала про Киликию и Тебриз.
      А потом и до мелочёвки дойдём.
      1. Sefevi2020
        Sefevi2020 Вчера, 16:17 Новый
        -11
        Цитата: Перейра
        про Киликию и Тебриз

        С чего вы взяли что Киликия это армянское государство? Вы путаете страну, национальность и народ. А Тебриз это наш. Но оставим в сторону наш не наш.....Государство Киликия была около 1000 лет назад....Готовы весь мир разделить по той эпохе , в особенности Россию?))))) Я то думал в России адекватные люди живут)
        1. Перейра
          Перейра Вчера, 16:27 Новый
          +11
          Вот, вот. И я об этом. Если история не интересна, давайте писать правду о настоящем времени.
          В НК сейчас живут армяне. Азербайджанцев там нет. Вам не интересна история, а армянам не интересны вы. И неважно, кто и как чертил границы в прошлом веке.
          Азербайджанцы живут в Иране. Они рвутся в Азербайджан? Не слышал.
          Зато они рвутся в Москву. Давайте обсудим проблему воссоединения азербайджанцев с Родиной.
          1. Jager
            Jager Вчера, 18:11 Новый
            +2
            С образованием Азербайджанской области в составе РФ? laughing
          2. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 18:59 Новый
            -6
            Цитата: Перейра
            Давайте обсудим проблему воссоединения азербайджанцев с Родиной.

            я ЗА)
          3. Sefevi2020
            Sefevi2020 Вчера, 19:02 Новый
            -8
            Цитата: Перейра
            Азербайджанцы живут в Иране. Они рвутся в Азербайджан? Не слышал.

            Прости их грешных. Забыли у ПЕРЕЙРА (МИХАИЛА спросить) ))))))))))))))))))))))))))))))))
            Цитата: Перейра
            Вам не интересна история

            мы 30 лет об истории говорим, только вот армяне не хотят. там у них с архивом проблемы. Не знали?

            Цитата: Перейра
            а армянам не интересны вы.

            Это вам так кажется. По этому у них у многих тюркские фамилии? блюда тюркские? по.ют тюркские песни. эээээ Миша Миша)))))))))
            1. Перейра
              Перейра Вчера, 19:06 Новый
              +2
              Логика не Ваш конёк.
    2. сенька шалый
      сенька шалый Вчера, 15:48 Новый
      +4
      Арончик хорош шифроватся bully
  12. Prahlad
    Prahlad Вчера, 15:35 Новый
    -5
    Этот спор решит только бой 1на1, думаю не стоит лезть, пускай разберутся сами
    1. stalki
      stalki Вчера, 15:50 Новый
      +3
      Этот спор решит только бой 1на1, думаю не стоит лезть, пускай разберутся сами
      А вы думаете этот спор спровоцирован кем-то из двух участников? И их стоит оставить наедине?
      1. сенька шалый
        сенька шалый Вчера, 15:53 Новый
        +2
        Цитата: stalki
        А вы думаете этот спор спровоцирован кем-то из двух участников? И их стоит оставить наедине?

        Ну конечно, это же Азербайжан собирается возродить Османскую империю, ну или по крайней мере им так внушают.
        1. Sefevi2020
          Sefevi2020 Вчера, 16:23 Новый
          -9
          Цитата: сенька шалый
          Османскую империю

          Сефевидскую.
          1. сенька шалый
            сенька шалый Вчера, 18:28 Новый
            +3
            Я смотрю вам уже на автомате минусы лепят, что ж вы так не сдержанно. Надо поокуратней. Сефевидскую советскую республику? Не путайте мене, я вам не верю, Эрдоган не комунист.
  13. tatra
    tatra Вчера, 15:35 Новый
    -1
    Ну с самого утра жду -когда же враги коммунистов как ВСЕГДА ,трусливо свалят на коммунистов вину за то ,что они сделали сами . Враги коммунистов никогда не удивят ,у них всегда всё предсказуемо .
    1. Tank Hard
      Tank Hard Вчера, 16:13 Новый
      +5
      Цитата: tatra
      ,трусливо свалят на коммунистов вину за то ,что они сделали сами .

      Это вы про Крым, "северный казахстан", Украину вообще и прочее разное? wink laughing
    2. Squelcher
      Squelcher Вчера, 17:15 Новый
      +1
      Для коммунистов: все враги - кто не придерживается их "истино правильного" пути.
      Даже своих стреляют с удовольствием троцкисты с большевиками и эссерами свергали временное правительство, потом троцкисты с большевиками уничтожили эссеров, потом большевики уничтожили трокцистов. Потом большевики друг друга чистили, выбивая зубы и ломая ребра генералам будущим Победителям и конструкторам покорителям космоса.
      1. Jager
        Jager Вчера, 18:14 Новый
        +1
        Троцкисты помогали свергать большевикам царя? По моему, "боярышника" на сегодня достаточно.
        1. Squelcher
          Squelcher Вчера, 19:57 Новый
          +1
          И где вы царя увидали? Пожалуйста не приписывайте свой бред другим.
        2. Tank Hard
          Tank Hard Вчера, 20:15 Новый
          -1
          Цитата: Jager
          Троцкисты

          Цитата: Jager
          большевик

          А какая разница? feel
  14. Комментарий был удален.
  15. Комментарий был удален.
  16. Борис Афиногенов
    Борис Афиногенов Вчера, 15:53 Новый
    +9
    Это проблемы любой империи. Не только СССР. Африка, Ближний Восток, Югославия. Посмотрите, сколько сейчас конфликтов из-за этой "пороховой бочки". И там не "злые совки" чертили, а "цивилизованные люди".

    А конкретно про СССР.

    Если Союз не про Украину, Россию, прибалтов или грузин, а про рабочий класс, то, какого лешего, была графа "национальность"? Как раз местечковый сепаратизм на национальной почве и развалил ту машину.


    Не имели права коммунисты дербанить русский народ на всякие беларуси да украины. Вот за это им - жирный минус.

    Да и лично я сейчас типа должен считаться украинцем. Чего, б###ь?!
  17. Кокос
    Кокос Вчера, 15:56 Новый
    +3
    Армянское радио...как на поле боя понять где наши а где враги..очень просто..у врагов в одной руке граната в другой батончик сникерс..наши держат автомат двумя руками в надежде что им достанеться и сникерс и граната.. what what
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 16:23 Новый
      -9
      Военное командование Азербайджана предложило армянскому командованию в направлении Агдере сложить оружие, чтобы избежать полного уничтожения расположенного там гарнизона и не допустить увеличения потерь. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
      Командование азербайджанской армии также заявило, что с военнопленными и гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции и других норм международного права.
      «В случае оказания сопротивления каждое вооруженное лицо будет нейтрализовано», - говорится в сообщении.
      1. Перейра
        Перейра Вчера, 22:34 Новый
        0
        И их послали.
        Сеф, я вижу, Вас лишили права голоса. Сочувствую. Но всё же полагаю, что армянский гарнизон ваших послал.
  18. serzh.kost
    serzh.kost Вчера, 15:58 Новый
    +13
    воинственные азерботы в инете плодятся в геометрической прогрессии.
    жизненного пространства и исторической справедливости захотели, где-то я уже это слышал. в итоге в конце концов обычно получают кусок земли 2 на 1 метр...
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 16:24 Новый
      -23
      Цитата: serzh.kost
      воинственные азерботы

      Азербот?))))))))))если бы не нефть азерботов, бабуля твоя в позе бегущего египтянки перед фашистами стояла бы...Плебей неблагодарный
      1. serzh.kost
        serzh.kost Вчера, 17:18 Новый
        +12
        Азерботы научились у турок бахвальству и считают себя пупом земли, не меньше)) но как бы не пыжились, турки их равными себе все равно считать не станут.
        какой-то ты соколик напряженный, так и перегоришь быстро. от несоответствия ожиданиям действительности, а там хоть в петлю лезть.
        война нужна политикам, а ваш удел лишь рвать растительность на теле, за их цели и амбиции...
        1. Sefevi2020
          Sefevi2020 Вчера, 17:46 Новый
          -10
          Цитата: serzh.kost
          Азерботы научились

          иди убейся

          В результате военной операции азербайджанских войск в направлении Геранбойского района была освобождена высота Муров, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

          В результате операции взята под контроль автомобильная дорога военного значения Варденис-Агдере, которая соединяет Армению с оккупированными территориями Азербайджана.

          Достигнутое военное преимущество позволяет пресечь переброску дополнительных военных грузов из Армении в направлении Кельбаджара и Агдере.

          Боевые операции продолжаются.
          1. Keyser Soze
            Keyser Soze Вчера, 20:09 Новый
            +1
            результате операции взята под контроль автомобильная дорога...

            Достигнутое военное преимущество позволяет...

            пресечь переброску....


            А потом придут русские и отвесят такую оплеуху, что забудете какая мама вас рожала...
      2. Jager
        Jager Вчера, 18:19 Новый
        +4
        Если бы не СССР, а точнее "кровавые коммуняки" вы бы, как и вся Средняя Азия, до сих пор неграмотные и забитые баями фрукты бы собирали и овец пасли, а не в интернете сидели.
        1. Не с вами
          Не с вами Вчера, 18:24 Новый
          0
          Ну как бы,все эти республики
          расплатились с СССР....
          Встав плечом к плечу
          с русскими во время ВОВ.
          И можно спросить....
          А смог бы СССР выстоять
          против Рейха,если бы
          опять же не помощь
          этих"неграмотных и забитых баями"...?
          Та же бакинская нефть,
          например..
        2. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Keyser Soze
              Keyser Soze Вчера, 20:46 Новый
              +4
              Они вообще то овец любят, особено более красивые, так сказать.... laughing[/quo
              Тебя скоро забаняты мойто момче


              Ты нашел подтекст в моих словах? Ну, ну....ето дело твоего подсознания. laughing

              Интересный индивид ты - плохой болгарский, но знаеш его, хороший русский....Что там - турецкая разведка? Аматеры, как все турецкое, сделано через....ну, из рук вон плохо.
      3. Лара Крофт
        Лара Крофт Вчера, 18:36 Новый
        +8
        Цитата: Sefevi2020
        если бы не нефть азерботов, бабуля твоя в позе бегущего египтянки перед фашистами стояла бы...

        Слышь "умник" ты хоть историю развития нефтедобычи азербайджана читал....там азербайджанцев и близко не стояло от слова совсем...
        Начало промышленной переработки нефти относится к середине XIX века, когда Баку становится крупнейшим нефтяным районом России. С отменой в 1872 г. откупов на нефть происходит ускоренное развитие нефтяного дела, которое значительно усиливается с сентября 1877 г., когда был отменен акциз (до 1888 г.) на нефтепродукты. Отмена акциза способствовала бурному росту нефтедобычи в Азербайджане. За последующие сорок лет (до 1917 г.) на Апшероне было пробурено более 3 тыс. скважин, из которых около 2 тыс. дали нефть. Однако еще до отмены откупа делались серьезные попытки развить нефтяное дело. Так, первые нефтеперегонные заводы были построены в Моздоке братьями Дубиниными (крепостными крестьянами графини Паниной) и в 1837 г. горным инженером Н.И.Воскобойниковым в бакинском поселке Балаханы, но дело не было завершено.
        В 1858 – 1859 гг. барон Н.Е.Торнау, В.А.Кокорев и П.И.Губонин строят в бакинском поселке Сураханы, недалеко от храма огнепоклонников, первый нефтеперегонный завод по немецкому образцу для переработки кира (асфальта). Цель – получить осветительные масла из смолистых сланцев, однако результаты были неудовлетворительные, и кир заменили нефтью, давшей хорошее осветительное масло. В проекте этого завода принимал активное участие выдающийся немецкий химик Юстус Либих, приславший в Баку специально для этого своего ассистента К.Энглера.
        В декабре 1863 г. уже в самом Баку Джавад Меликов построил керосиновый завод и впервые в мировой истории нефтепереработки применил в процессе перегонки холодильники. Известный русский нефтепромышленник В.И. Рагозин так охарактеризовал Д.Меликова: “Как все люди, которыми овладела идея, он во всяком начинании видел только средство воплотить идею и бакинцам казался чудаком и странным человеком. Еще бы не казаться странным, когда человек не искал наживы, отдав до последней копейки все, что имел, не думая о вчерашнем дне, лишь бы достигнуть цели. В истории развития технических производств мы часто встречаемся с подобными чудаками, которые дают толчок производствам, двигают их вперед, но сами остаются не у дела и погибают в нищете и неизвестности, а толпа, не доверявшая им и смеявшаяся над ними, овладевает созданным на их основе достоянием”.
        Основатель керосинового и парафинового производства в Баку и Грозном Д.Меликов, не выдержав конкуренции с крупными промышленниками по нефтепереработке, умер в нищете, забытый всеми.
        Первая буровая скважина на Апшероне была пробурена в 1844 г. горным инженером Ф.Семеновым в поселке Биби-Эйбат и дала хороший дебит. Однако рапорт Семенова об этом на имя генерала А. Нейдгарта от 22 декабря 1844 г. не получил должного внимания. Тем не менее, начало бурению глубоких нефтяных скважин было положено именно здесь, на берегу Каспийского моря в поселках Биби-Эйбат и Балаханы и только через несколько лет (в 1859 г.) после первой инициативы бакинцев глубокие скважины стали бурить в штате Пенсильвания (США)......

        http://xn--80aa2bkafhg.xn--p1ai/22958/Bakinskoe-neftyanoe-delo-do-1917-g.
        Моя бабка насмерть стояла вместе с солдатами и офицерами в составе 50-й Армии обороняя Тулу в самую сложное время СССР, потом брала Кенигсберг и Вену, где твоя бабка была в это время, и где был бы ты, если бы не моя бабка...
        Ни захотели жить по человечески в составе Союза в лучших условиях чем я в РСФСР, скоро будете тушить свои нефтепромослы, т.к. армяне не далеко вашего ушли и им тоже не нравилось в свое время жить в более лучших условиях, чем в РСФСР и БССР....
        Плебей неблагодарный
        1. Оператор
          Оператор Вчера, 18:49 Новый
          +2
          Джавад Меликов - армянин, если что.
          1. Лара Крофт
            Лара Крофт Вчера, 18:54 Новый
            0
            Цитата: Оператор
            Джавад Меликов - армянин, если что.

            Ну понятно, что не -- Оглы...там и немец указан...
        2. Sefevi2020
          Sefevi2020 Вчера, 19:05 Новый
          -9
          Цитата: Лара Крофт
          Слышь "умник" ты хоть историю развития нефтедобычи азербайджана читал....там азербайджанцев и близко не стояло от слова совсем...

          ну да......ещё скажи что Фарман Салманов не Азербайджанец)
          Вы не благодарный народ! Во времена ВОВ сколько Вам помощи было послано, людей, нефти, и много другого.....Моя бы воля я бы вам счёт предоставил бы. Мало того на границе с Россией Американскую базу. Вы делаете всёёёёёё, чтобы кругом вас окружали враги, только в этот раз 15 республик нет. ПОМНИ ЭТО. И силы ваши хватают на карликовые страны как Грузия. Кишка тонка с Китаем? У вас уже Сибирь на китайском говорит)
          1. Лара Крофт
            Лара Крофт Вчера, 19:33 Новый
            +5
            Цитата: Sefevi2020
            Вы не благодарный народ!

            Я лично, как и РИ, СССР и РФ Азербайджану ничего не должны, Азербайджан появился и существует благодаря РИ, СССР и РФ, т.с. искусственное образование...
            Во времена ВОВ сколько Вам помощи было послано, людей, нефти, и много другого.....

            Хотите помериться размерами того вклада, которая вложила РСФСР в победе в ВОВ, правильно лучше не стоит, в конце концов в состав СССР вас насильно никто не гнал и входили вы в него не одни, а каголом с двумя другими такими же нищебродами...ну так вы и вышли также с веселым задором и улюлюканьем предварительно учинив резню в Баку...где резали не только армян, но и представителей др. народов, ну так я не буду особо расстраиваться, если такую же резню устроят в Баку армяне или персы...
            Моя бы воля я бы вам счёт предоставил бы.

            Давай, давай, тех кто до тебя были со счетами на оплату РФ уже послала...
            только в этот раз 15 республик нет. ПОМНИ ЭТО.

            Так всех этих 15 республик в природе не существовало б, если бы не РИ и СССР,...или может быть Азербайджан жил хуже чем РСФСР...
            И силы ваши хватают на карликовые страны как Грузия. Кишка тонка с Китаем?

            Учи мат часть молодой человек, в 1812 г. РИ разгромила самую можную армию в Европе, в 1941-1945 г.г. СССР это повторил, если хочешь повторить опять все это со своими Хозяевами, милости просим...
            Кстати в отличии от вас из армян три маршала Советского Союза вышло....
            Кишка тонка с Китаем?

            Так все Забайкалье, Приморье и часть Сибири это бывший Китай, не знал, что ли...однако и существует КНР, как и Азербайджан благодаря СССР и там в отличии от тебя это помнят...
            У вас уже Сибирь на китайском говорит)

            Ты ее хоть на карте найдешь? Думаю вашим торгашам там нечего делать...
            Вообще топорно тут вы работаете, толи редакционное задание у вас слабое, толи вы....короче завтра в кассу не приходи, топорно работаете, от вас только глаза щипит...
            1. Не с вами
              Не с вами Вчера, 19:51 Новый
              -4
              Вот вам и семья народов.
              Вот вам и добрососедские
              отношения.
              Сейчас Азербайджан и Армения.
              А до этого Украина с Грузией....
              Так и продолжайте.....
              1. standan
                standan Вчера, 22:27 Новый
                +2
                Так и не надо, хрен-ли тогда сюда лезешь, Цензор тебе в помощь, там все твои
  19. NF68
    NF68 Вчера, 15:59 Новый
    +6
    Ну нужно все валить только на СССР. Многие проблеммы на Кавказе возникли еще за долго до того, как на карте мира появился СССР.
    1. tatra
      tatra Вчера, 16:08 Новый
      +3
      Да враги большевиков-коммунистов половину из 103 лет после Октябрьской революции развязывали войны на территории СССР -сначала вместе с оккупантами своей Родины интервентами и гитлеровцами ,в 20-30-е ,50-е годы против Советской власти ,после захвата ими республик СССР -уже против друг друга . И всегда они трусливо "ни при чем ", всегда у них другие виноваты в том ,что они разрушают ,уничтожают ,убивают .
      1. NF68
        NF68 Вчера, 16:10 Новый
        +2
        Цитата: tatra
        Да враги большевиков-коммунистов половину из 103 лет после Октябрьской революции развязывали войны на территории СССР -сначала вместе с оккупантами своей Родины интервентами и гитлеровцами ,в 20-30-е ,50-е годы против Советской власти ,после захвата ими республик СССР -уже против друг друга . И всегда они трусливо "ни при чем ", всегда у них другие виноваты в том ,что они разрушают ,уничтожают ,убивают .


        Добрый дяди из запажных стран пакостили, в том числе и России, еще и до 1917 года.
  20. Tank Hard
    Tank Hard Вчера, 16:10 Новый
    +1
    Все эти проблемы от того, как чертили границы в СССР. Если изначально в Советском Союзе не имело особого значения, к какой административной единице вы принадлежали, то потом… То же самое было, когда российский полуостров Крым в одночасье передали Украине.

    Присутствует такое. А сколько раздали российской земли национальным республикам, когда рисовали их на карте мира? Спасибо руководству СССР.Но, как ни странно, в национальных республиках ненавидят коммунистов, странные... feel feel
    1. Не с вами
      Не с вами Вчера, 16:49 Новый
      -5
      А сколько прихватили ? winked
      Ну так из спортивного
      интереса ?)))
      1. Tank Hard
        Tank Hard Вчера, 20:10 Новый
        +3
        Цитата: Не с вами
        А сколько прихватили ?

        Отвечу вопросом, а что были когда то в истории такие государства как Кыргызстан,Украина,Казахстан,Беларусь, с такими историческими названиями и в таких границах как сейчас? Ась? Возьмите себя в руки, займитесь образованием себя хорошего, ну почитайте там чего. А то есть село одно не далеко от такого(ну чисто казахского) города как Петропавловск., где находится наш родовой дом, в котором до сих пор располагается сельский клуб( самый большой дом там был).Этот дом реквизировали большевики в своё время, как и землю, мельницу, стада скота и табун лошадей. Реквизировали ещё в России, а теперь это Казахстан.Так, что прихватили...
    2. tatra
      tatra Вчера, 17:38 Новый
      0
      Во-первых ,не надо ВРАТЬ , даже несмотря на то ,что большевики дали независимость ВАМ , их финским и польским врагам ,и ВЫ еще во время развязанных ВАМИ советско-польской и двух советско-финских войнах ,захватили российские территории ,территория СССР увеличилась по сравнению с территорией РИ . И так бы и было бы до сих пор ,если бы ВЫ не захватили СССР ,и не поделили бы его между собой . И враги коммунистов еще всерьез возомнили ,что они с их полнейшим отсутствием чувства ответственности за то ,что они сделали достойны владеть страной .
      1. Tank Hard
        Tank Hard Вчера, 20:12 Новый
        +4
        Цитата: tatra
        Во-первых ,не надо ВРАТЬ , даже несмотря на то ,что большевики дали независимость ВАМ

        Мои предки были независимы и до большевиков, большевики покончили с их независимостью. Переставайте там употреблять.Плохо это для здоровья. wink
  21. U-58
    U-58 Вчера, 16:11 Новый
    -1
    С чем можно согласиться, так это с очень непростыми границами.
    Но рисовали- то их не от балды. Это очередной сложный этно- политический казус..
    1. Шалтай
      Шалтай Вчера, 17:28 Новый
      +1
      Цитата: U-58
      С чем можно согласиться, так это с очень непростыми границами.
      Но рисовали- то их не от балды. Это очередной сложный этно- политический казус..

      Рисовали таки от балды. И это когда-нибудь скажется не только там где это уже громыхнуло.
  22. Ирек
    Ирек Вчера, 16:17 Новый
    +1
    Мамедов турки драконят , ары ов слушают , а разгребать нам предстоит, как в прошлые разы.
  23. лысова
    лысова Вчера, 16:18 Новый
    0
    А за океаном, спецы и ответственные за конфликты, пожимают ручки. А что сделал Пашинян, для давно горящего конфликта - ничего. Хотят напиться горем с обоих сторон - да не вопрос. Только не вам потом придётся свечи и молитвы зажигать и читать. Где ваш разум. Только позно уже.
  24. parusnik
    parusnik Вчера, 16:21 Новый
    +4
    Ребята режутся из принципа.Вопросы то решаемые.Но мирно решать не хотят.Война, обычно, продолжение внутренней политики.
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 17:00 Новый
      -5
      Цитата: parusnik
      Но мирно решать не хотят.

      а что с миром вы решили? какой конфликт решили словами и диалогом? Не подскажете?
      1. Jager
        Jager Вчера, 18:22 Новый
        +3
        Что вы относительно мирно прожили 20 лет, а не повврезали друг друга.
  25. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Вчера, 16:23 Новый
    -1
    Сейчас от Запада посыпятся предложения ввести в регион миротворческую миссию ООН.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 22:12 Новый
      +1
      Более чем уверен - западу на этот конфликт как было ранее похеру так и останется а сейчас и подавно у запада сейчас своих проблем навалом.
  26. Fon Elia
    Fon Elia Вчера, 16:24 Новый
    -10
    Причём тут как чертили границы. Карабах до российской империи, до СССР был ханством. Со столицей Ханкянди. С мусульманским населением до присоединения в 1828 году к России. После Россия начала менять население региона. Разбавляя армянами из Персии. И это происходило вплоть до развала СССР. Даже в начале 20 века в Ереване преобладало мусульманское(тюркское) население. Так что не надо сказки рассказывать.
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 17:01 Новый
      -11
      Сейчас с пеной во рту не знающие историю будут Вас минусовать. От меня плюс
      1. сенька шалый
        сенька шалый Вчера, 18:34 Новый
        +2
        Цитата: Sefevi2020
        Сейчас с пеной во рту не знающие историю будут Вас минусовать. От меня плюс

        Арончик это ваш сокурсник с исторического или еще один аккаунт?? drinks
      2. paul3390
        paul3390 Вчера, 19:14 Новый
        +8
        Да вы вообще непонятно кто. Государство Азербайджан было создано большевиками, до них - на этой территории никакого самостоятельного государства не было, как не было и народа азербайджанцы. А жила вперемешку куча других народов, начиная с иранцев мидийцев заканчивая турками-сельджуками.. И только Советская власть создала искусственно новый народ и новую страну.
        1. serzh.kost
          serzh.kost Вчера, 20:01 Новый
          +6
          сейчас он вам расскажет, что азерлэнд государство с двухтысячелетней историей, как воевали с армией Тутанхамона. украинцы научили, обмен опытом в рамках сотрудничества.
          а нет, как и ожидалось надолго его не хватило, быстро сгорел в патриотическом угаре. ну ничего, зарегает еще одного сефевида и снова в бой.
    2. Александр Секлицкий
      Александр Секлицкий Вчера, 18:25 Новый
      +2
      Цитата: Fon Elia
      После Россия начала менять население региона. Разбавляя армянами из Персии. И это происходило вплоть до развала СССР.

      стесняюсь спросить а разбавляли по разнарядке? Почем армян прикупали в персии? laughing Или может все же процесс переселения имел естественный характер.Люди стремятся перебраться там где хорошо им жить.
  27. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:46 Новый
    +1
    Я не силен в истории Карабаха, может кто знает - а сколько лет этому конфликту и в чем там дело в действительности, уж не турки ли там дровишек в костер подкидывают?
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 19:15 Новый
      -13
      Цитата: Ros 56
      Я не силен в истории Карабаха, может кто знает - а сколько лет этому конфликту и в чем там дело в действительности

      со времен уроддд один у вас был император Петр....который армян заселил в Закавказье. Потом была тишина. А потом другой ууроооддд Сталин депортировал мусульман с их исконных земель ...Иревана. Нынешняя Армения. А потом при царе , КАРАБАХСКАЯ доктрина. Переход под юрисприденцию России. Не в одном международном договоре...…...не в одином. ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ не слово об армян, но за то , жертвами стали исконные жители, т.е. Азербайджанцы. Не смотря на все это, мы стали жить в СССР, помогли даже помогли через чур с фашистами......что в итоге? Вместо спасибо и извини за прошлое....в 90-ом в январе, ваши танки через мой народ проехали. Создали АЛЕЮ ШАХИДОВ. Спасибо Вам. НО никогда не забывайте....что посеешь то и пожинать будешь. Но и это вам показалось мало, вы помогли армянам окупировать наши земли в Карабахе....МОЛЧУ уже о том что и ДЕРБЕНД вы у нас аттяпали. Бог Вашим судья.
  28. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 18:18 Новый
    0
    Проблемы образования стран СНГ именно от этого....этих стран не было. На месте Средней Азии был Туркестан с хвостами внутри....на месте Закавказья была Закавказская область....и там и там вперемешку жил народ. Границы очертить при СССР.
  29. Livonetc
    Livonetc Вчера, 18:41 Новый
    0
    Цитата: Sefevi2020
    Цитата: parusnik
    Но мирно решать не хотят.

    а что с миром вы решили? какой конфликт решили словами и диалогом? Не подскажете?

    Приднестровье.
    Пресекли словом.
    Слово молвил российский генерал Лебедь.
    До сих пор мир.
    А Армению Россия никак не может сдать Азербайджану.
    Кстати.
    Если Россия уйдет из Армении, Азербайджану и Карабаха не видать и проблем будет по самые гланды.
    Там сразу станут американцы.
    И козырная карта Турции сразу обесценится.
    1. Sefevi2020
      Sefevi2020 Вчера, 19:08 Новый
      -8
      Цитата: Livonetc
      Если Россия уйдет из Армении, вам и Карабаха не видать и проблем будет по самые гланды.Там сразу станут американцы.

      Как показала 30 летняя история, если нас в Карабахе нет, то и им в Карабахе спокойно жить не дадим.


      Цитата: Livonetc
      Слово молвил российский генерал Лебедь.

      это о каком Лебеде вы говорите? Который с позором полетел в Чечню спасать от позора Российскую армию во время первой компании?
    2. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 23:15 Новый
      +1
      Вы ошибаетесь. Придут турки и совместно вырежут всех армян.....часть спасется в РФ и Грузии. Такая история уже была.
  30. Комментарий был удален.
  31. APASUS
    APASUS Вчера, 19:56 Новый
    0
    Это чисто мое мнение,но я уверен это ответка на этот удар !

    Когда мы считаем американцев олухами,мы сразу получаем в ответ удар в под дых .Сейчас России придется делать выбор .Между надежным экономическим партнером (Баку) и своими обязательствами по ОДКБ
  32. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 20:09 Новый
    -3
    большевики заблуждались в своем тупом интернационализме ничего хорошего не получилось, но как всегда пострадал Русский народ,да за что ж это нам
  33. iouris
    iouris Вчера, 21:26 Новый
    +3
    В СССР такое было невозможно и немыслимо, потому и чертили как попало. А теперь никто невиноват: судьба такая.
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 22:15 Новый
      0
      В СССР об этом просто не задумались не решали такие вопросы на перспективу "А вдруг завтра" - появилась гласность и все народы накопившееся за десятилетия выпустили.
      1. Zaurbek
        Zaurbek Вчера, 23:18 Новый
        0
        Завтра должна была быть мировая революция.......но русские и украинцы с поддержкой белорусов развалили СССР.
  34. boriz
    boriz Вчера, 21:37 Новый
    +3
    «Эти проблемы от того, как чертили границы в СССР»
    А западные страны лучше нарезали? Англичане, уходя из Индии такого понарезали, что до сих пор две ядерные державы, Пакистан и Индия, периодически воюют.
  35. standan
    standan Вчера, 22:08 Новый
    +3
    Цитата: Sefevi2020
    Ну когда то был вашим тоже......Крым по своему смыслу слово исходит от тюрского слово КЫРЫМ - скала....Так что....как бы и тебя не ждало большое разочерование….тем более посмотри на карту кругом кто ваши соседи......всему своему время амиго….

    С античных времён за полуостровом закрепилось название Таврика (греч. Ταυρικῆ), произошедшее от имени древнейших племён тавров, населявших южную часть Крыма. Современное название «Крым» стало широко использоваться только после XIII века, предположительно по названию города «Къырым», который после захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника хана Золотой Орды. Возможно также, что название «Крым» произошло от Перекопского перешейка (русское слово «перекоп» — это перевод тюркского слова «qirim», которое означает «ров»). В период существования генуэзских колоний Тавриды (1266—1475), полуостров назывался Оффицией Романии, а так же Генуэзской Газарией, к середине 15 в. ввиду большого числа армян, составлявших к 1400 году 2/3 числа всех жителей владений Генуэзской республики в Крыму, полуостров в источниках того времени стали именовать Морской Арменией (Armenia Maritime) или Большой Арменией (Armenia Magna).

    Этимология слова «Къырым» неясна, и существует несколько версий его происхождения:

    Искажение древнего названия полуострова Киммерия (лат. Cimmerium)
    От древнетюркского слова *qurum («защита, оборона»)
    От древнегреческого κρημνοί (кремной, «скалы»)

    С XV века Крымский полуостров стали называть Таврией, а после его присоединения в 1783 году к России — Тавридой. Так же именовали и всё Северное Причерноморье — северное побережье Чёрного и Азовского морей с прилегающими степными территориями.

    Это так, для самообразования. А что касается Крыма, все, кто туда приходил русских выгонять, так огребали, что мама не горюй, и если вы думаете , что помидорами вам нашу суху простили, то глубоко ошибаетесь. Смотрите, Константинополь не просохатьте, а то Баба Ванга сказала, русским город будет, а мы не против.
  36. solzh
    solzh Вчера, 23:24 Новый
    0
    Турция пытается увеличивать своё влияния, используя единоверцев-мусульман в регионе. Это касается не только Кавказа, но также Сирии, Ливии.

    Правильно сказано. Именно Турция виновата в новом обострении в Нагорном Карабахе.
  37. Gado
    Gado Вчера, 23:37 Новый
    +2
    Цитата: Hwostatij
    Этнические чистки нынче сложно проводить стало

    Вы это сербам в Косово скажите, они вам поверят.
  38. NewOven
    NewOven Сегодня, 00:04 Новый
    0
    Это проблема волюнтаризма отдельных лидеров в национальной политике СССР! Многие национальные образования и регионы были единоличным решением присоединены к другим образованиям. После развала СССР, национальные образования, поглотившие в процессе "национально-территориальной" эволюции другие регионы, забыли о том, что эти регионы входили в Российскую империю и СССР в качестве независимого субъекта.
    Все это, не только породило проблемы в Средней Азии, на Кавказе, Закавказье и на Украине, но и привело к массовому геноциду других народов, проживавших в этих республиках на момент существования СССР.
  39. Прокопий Нестеров
    Прокопий Нестеров Сегодня, 01:00 Новый
    0
    Коммунисты даже потеряв власть, приносят горе и войны странам бывшего СССР. В вопросе Крыма когда попросту своровали его у России в 1954 году. Когда после Революции отдали Донбасс Украине. Нарезали границы и отдавали целые регионы как им захочется.
  40. Artura
    Artura Сегодня, 01:46 Новый
    0
    https://youtu.be/i4h8yahmxVc