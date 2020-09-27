Военное обозрение
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Двигатели упавшего под Харьковом Ан-26 не проходили капремонт около 30-ти лет

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Самолет Ан-26Ш, потерпевший катастрофу под Харьковом, имел настолько изношенные двигатели, что крушение было неизбежным. Капитальный ремонт его левого двигателя, отказавшего во время полета, последний раз проводился 30 лет назад.


Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Хотя двигатель самолета не был в капремонте с 1990 года, в июне этого года ему решили продлить ресурс. Работы по продлению ресурса выполняло в августе КБ «Антонов». Бутусов ссылается на акт исследования двигателя АИ-24ВТ, проведенный специалистами КБ.

Этот агрегат был выпущен в 1977 году, а в 1990-м прошел капитальный ремонт. После этого ему установили срок службы до следующего ремонта 13 лет и 1750 часов работы. Вместо этого он прослужил без ремонта 30 лет, пробыв в рабочем режиме в общей сложности 2339 часов. И даже тогда его решили пока не отправлять в капремонт, а продлить ему время работы до 2,5 тыс. часов.

Второй двигатель был точно так же изношен, как и первый. По мнению украинского журналиста, причиной аварии самолета стала преступная халатность.

26 сентября военный самолет Ан-26 упал неподалеку от Харькова. На его борту находилось 27 человек. Кроме экипажа, там находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Остался в живых только один курсант.
93 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 16:37 Новый
    +11
    до следующего ремонта 13 лет и 1750 часов работы. Вместо этого он прослужил без ремонта 30 лет, пробыв в рабочем режиме в общей сложности 2339 часов.
    Ну так он же тянул! И на шо гроши тратить? request
    1. антивирус
      антивирус Вчера, 19:59 Новый
      +2
      Второй двигатель был точно так же изношен, как и первый. По мнению украинского журналиста, причиной аварии самолета стала преступная халатность.

      вот у кого" ХАЛАТЫ то" в большом кол-ве. Канада вам поможет в борбе с "русней".
      поступать надо было в Воронеж или Качу, а не в бандеровский универ
      местечкое мышление.
      других виновных кроме Кучма,Ющенко,Янукович, Порошенко и их министры "оборотов"--нет и не будет

      ЕСЛИ КЕРНЕС ПРОВЕДЕТ РЕФЕРЕНДУМ В ХАРКИВИ КАК В КРЫМУ -ТОГДА СВОИ , А ЩАС --БАНДЕРОВСКИЕ АВИАТОРЫ, ПОД БАНДЕРОВСКОЙ ВИЛКОЙ ХОДЯТ И ПРАЗДНУЮТ НЕ 9 , А 8 МАЯ.
      ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ
    2. rotkiv04
      rotkiv04 Вчера, 20:22 Новый
      0
      побольше бы таких литакив, утилизация бандерлогов пройдет быстрее
      1. Алексей Полюткин
        Алексей Полюткин Сегодня, 02:42 Новый
        -1
        Как ты тупенький не понимаешь... Украинцам долбят что русские плохие а нам что Украинцы плохие. И пока мы режем друг друга, от счастья прыгают Америкосы со своими шестёрками. Им выгодно что бы таких как ты идиотов легко поддающихся пропоганде было побольше. Стадом легче управлять.
        1. Михаил Тында
          Михаил Тында Сегодня, 03:16 Новый
          +3
          А никто и не говорит, что украинцы плохие. Их сделали не ПЛОХИМИ, их сделали ДРУГИМИ. Они и не сильно сопротивлялись. Кстати, ситуацию там знаю от многочисленных коллег, кои переехали и переезжают получив гражданство к нам на ДВ.
        2. rotkiv04
          rotkiv04 Сегодня, 07:01 Новый
          -1
          если я тупенький, то могу тебя назвать полным идиoтoм и пока по твоему посту видно что ты и есть та самая кастрюля,прыгающая под дутку пиндocoв, ну а насчет хороших окраинцев спроси у жителей Донбасса, они тебе все доходчиво объяснят
  2. NF68
    NF68 Вчера, 16:37 Новый
    +40
    Хорошее качество было у этих двигателей если они столько лет без капремонта протянули.
    1. древний
      древний Вчера, 18:00 Новый
      +7
      Цитата: NF68
      Хорошее качество было у этих двигателей если они столько лет без капремонта протянули

      Кого интересует, то вот ссылка на РЕАЛЬНЫЙ и ДЕЙСТВУЮЩИЙ документ от разработчика

      Перечень бюллетеней ГП "Ивченко-Прогресс"по АИ-24 (2-ой серии),АИ-24ВТ(ВТП), АИ-24Т :

      http://laynercenter.ru/images/SB/Bulleten_resursy_dvig_AI-24-8_AI-24-GD001-BE-G4.pdf
      Получите ответы на все вопросы-кто может,на сколько и в какие сроки и при каких условиях
      wink
      И не будет ни у кого вопросов - типа.... hi от чего и почему
      1. NF68
        NF68 Вчера, 18:14 Новый
        0
        Цитата: древний
        Цитата: NF68
        Хорошее качество было у этих двигателей если они столько лет без капремонта протянули

        Кого интересует, то вот ссылка на РЕАЛЬНЫЙ и ДЕЙСТВУЮЩИЙ документ от разработчика

        Перечень бюллетеней ГП "Ивченко-Прогресс"по АИ-24 (2-ой серии),АИ-24ВТ(ВТП), АИ-24Т :

        http://laynercenter.ru/images/SB/Bulleten_resursy_dvig_AI-24-8_AI-24-GD001-BE-G4.pdf
        Получите ответы на все вопросы-кто может,на сколько и в какие сроки и при каких условиях
        wink
        И не будет ни у кого вопросов - типа.... hi от чего и почему


        Я больше интересуюсь авиационными поршневыми двигателями ВМВ.
      2. VO3A
        VO3A Сегодня, 01:26 Новый
        +1
        Я получил ! Ремонт двигателя должен быть осуществлён не позднее 2004 года, это с учётом всех возможных максимальных продлений...Точнее он должен быть списан...
  3. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 16:38 Новый
    +20
    Отличное отношение к технике. Образцовое, можно сказать. 30!!! лет без капремонта гонять движок - это уже за гранью идиотизма. За такое головы лететь должны пачками, а максимум, что будет - полетят погоны механика, которого назначат стрелочником.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Вчера, 16:53 Новый
      +18
      Я бы не очень доверял Юрию Бутусов у. Этот типчик хорошо чувствовал себя при Порохе, какой то там фонд организовал, а при Зе его слегка "подвинули" и, конечно, он, как всякий экс начал искать "чернуху" в армии. То есть, пока был у "корыта", не замечал, только отодвинули - начал вопить.
      Лучше дождаться официальную версию и сравнить с расследованием других журналистов.
      1. 210окв
        210окв Вчера, 17:42 Новый
        +12
        Он кажется имеет отношение к "Миротворцу" Ссылаться на этого утырка последнее дело.
      2. Alex013
        Alex013 Вчера, 21:10 Новый
        +1
        С вами согласен! Но на счет официальной версии - ....
      3. akarfoxhound
        akarfoxhound Вчера, 22:10 Новый
        +2
        Официальная версия может радикально отличаться от реальной. Это я вам как встречавший в реалии такое в авиации говорю. И никакие контраргументы впоследствии не принимаются после официоза, прошедшего в бюллетнях по АБ.
    2. Rubi0
      Rubi0 Вчера, 17:10 Новый
      +3
      Вам то че, отличная операция по декомунизации получилась
    3. Lptsk
      Lptsk Вчера, 18:19 Новый
      +3
      Ничего не будет технику, если Антонов продлил ресурс. И инженерам полковым и эскадрильским не будет, если все бумаги в порядке о продлении ресурса.
  4. nnm
    nnm Вчера, 16:39 Новый
    +24
    Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов

    - назвать хозяина "Цензора" журналистом - это, конечно, "пять"!
    Надо уже просто дождаться результатов расследования. А то за сутки уже и двигатель возгорался, и крылом землю зацепляли, и вертикально падали, и выпрыгивали....
    Надо просто дождаться вывода тех, кто обладает объективной информацией по параметрам полета и работы техники.
    1. impostor
      impostor Вчера, 18:44 Новый
      +4
      назвать хозяина "Цензора" журналистом - это, конечно, "пять"!

      Юрка такой же "хозяин" цензорнета, как Йулька - "хозяйка" "Батькивщины", к обоим применим термин "ГолодранецЪ". Зиц-председатели, плин.
  5. Дедкастарый
    Дедкастарый Вчера, 16:39 Новый
    +3
    Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.
    "истина в последней инстанции?" вера журналиЗтам, склоняется к нулю, я понимаю что не первой свежести движки были, но ведь это не "миллионник" сухопутный,а самолёт, как можно 30 лет летать без ремонта...сразу в книгу "гинесса"...фуфло толкают борзописцы.
    1. nnm
      nnm Вчера, 16:45 Новый
      +11
      Так главред Цензора этот Бутусов - ну как ему на слово то не поверить. Там же только самая честная информация. Думаю, Бутусов в пятой колонке своего издания все ещё героически ДАП обороняет.
  6. Кокос
    Кокос Вчера, 16:44 Новый
    +2
    у меня нет коментариев...толи еще будет.. crying
  7. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 16:46 Новый
    +13
    Бутусов как всегда решил понтонуться, даже не понимая, что малюет))) ресурс продлевает завод - изготовитель - "Мотор сич". 30 лет без ремонта - єто бред сумашедшего (Бутусова). Есть назначенный срок эксплуатации, там же указаны средние ремонты, по количеству часов налета. Короче говоря - бред сивой лошади
  8. bogart047
    bogart047 Вчера, 16:48 Новый
    +8
    здоровья погибшим бандеровцам. Кондиционер опять рванул.
    1. Alex013
      Alex013 Вчера, 21:15 Новый
      0
      Ну не знаю... Бандеровцы с Харькова. Со Львова, С Черновцев и т.п. согласен. Но со Харькова - нет. Харьков в 14-м был наш, но по чему-то все силы в Донбасс были брошены, где х...в больше
      1. Alex013
        Alex013 Вчера, 21:18 Новый
        0
        Говорят про карму..западенцев... Там все ребята с Востока Украины
  9. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Вчера, 16:50 Новый
    0
    30 (!) лет без капремонта ! Даже как то слабо верится . Как ему готовность продлевали !? перебирали с промывкой керосинчиком и заменой РТИ и расходников ? Но если уж об этом сами украинцы пишут и даже не заикаются о "русских диверсиях" , то тогда .. request И ведь никого за гибель почти трёх десятков человек не накажут , разве , что стрелочников .
    Хотя за такое погоны должны лететь , начиная с министра обороны
    1. Светлан
      Светлан Вчера, 16:57 Новый
      +7
      Но если уж об этом сами украинцы пишут и даже не заикаются о "русских диверсиях" , то тогда .. 

      Зайди на цензор. Очень даже и заикаются.
      1. 210окв
        210окв Вчера, 17:44 Новый
        +5
        Неужели опять Путин мотор не починил?
    2. борис эпштейн
      борис эпштейн Вчера, 17:39 Новый
      0
      Рекомендую для понимания с моточасами и ресурсом планера для прочтения статью "Убийцы» Ан-26 под Харьковом — декоммунизация и дерусификация".
      1. Avior
        Avior Вчера, 17:59 Новый
        +3
        Сомнительная статья, честно говоря, что видно уже в начале. Ее автор не в курсе, что ремонтом двигателей занимаются не на Антонове.
    3. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 17:59 Новый
      +1
      перебирали с промывкой керосинчиком

      Перебирали и смазывали салом.
      1. Васян1971
        Васян1971 Вчера, 19:20 Новый
        0
        Цитата: Авиатор_
        Перебирали и смазывали салом.

        Видимо, на сале-то и сэкономили... request
        1. К-36
          К-36 Вчера, 23:24 Новый
          +4
          Перебирали и смазывали салом.
          Видимо, на сале-то и сэкономили
          А давайте-ка я предложу вам, уважаемые мои соратники,одну " картинку с выставки", нарисованную не где-нибудь "там", а прямо у нас, в наших берёзах, соснах и осинах.
          Описание "картинки" начну с приснопамятного кризисного для ВС ( и для авиации в частности) 2008г.
          Скоротечная войнушка с Грузией 08.08.08. Каковы результаты применения авиации в этой заварушке? Надеюсь, без труда найдёте в инете. Возглавлял ВВС в то время Зелин ( имея в зам-ах Бондарева ). Отдельно у помяну и самого Министра обороны ( на то время ) Сердюкова. Ну то, что его не могли найти в течение суток после реального начала БД, уже всё о нём говорит... Сажать таких Министров надо ( ведь у него - ядерный чемоданчик ). А уж то, что он приказал убрать все развешиваемые при докладах плакаты с написанием аббревиатуры ВВС, намертво приклеило ему прозвище Маршал Табуреткин. Он искренне думал, что ВВС - это англоязычное СМИ Би=Би-Си! yes
          Второй штрих к "картинке". Именно в августе 2008г. ( 2-го числа ) был издан шедевриальный приказ за подписью Сердюкова ( и его Нач. Генштаба Макарова) № 400[/b] Здравый смысл всё же привёл к отмене этого приказа ( уже после того, как Табуреткина снли с МО и завели на него уголовное дело ). Но натвороть тот приказ сумел ой как немало! Сначала немного о почве, на которую попал сей приказ.Нач. Генштаба Макаров ( впоследствии - тайный Герой РФ ) уже вовсю воплощал " не имеющую аналогов в мире" мозгоклюйную идею об : [b]а) оптимизации численности ВС путём перестройки "яйца" в " пирамиду" ( в инете материалов полно ); б) создании авиабаз вместо авиаполков и бригад вместо дивизий ( ну, по американскому типу ), а также упразднении всех прапорщиков и ввыращивании Главных Сержантов ВС; в) РРотации наиболее перспективных офицеров из одного рода ( вида ) ВС в другой с целью приобретения необходимых знаний и навыков, чтоб компетентно командовать на Самом верху ( ну, кто до тех Верхов дослужится).
          Сказать, что у всех в/сл. от таких реформ глаза из орбит вылезали - это просто ничего не сказать.
          Но вернёмся к пр. №400. Получив от Правительства энную сумму руб., Табуреткин созвал Главкомов и поставил задачу под этот приказ подобрать воинские части, которые согласятся получить определённые суммы денег на поощрение наиболее отличившихся военных, но только с одним условием - обязательное согласие на ОТКАТ денег в Москву. Понятно, что в самом приказе об этом ни гу-гу. И полетели- поехали Московские эмиссары по городам и весям необъятной Родины искать тех, кто согласится. К чести армейских офицеров, согласились далеко не все. Но есть и те, кто соблазнился халявой крупных ( по тем временам ) сумм. В авиации таких нашлось несколько, но уголовные дела были заведены лишь в трёх : а) в Липецком ЦБП и ПЛС; б) в Сызранском вертолётном училище; в) в авиации Черноморского флота. Причина скандалов - категорическое несогласие многих офицеров с постановкой вопроса об избранности "счастливчиков" и обязательном ОТКАТЕ. Вот ( навскидку) пара ссылок
          https://svpressa.ru/society/article/16400/
          https://iz.ru/news/590084
          Тех офицеров, кто "возникал", деликатно "ретушировали". Кого выгнали из армии, кому предложили искать должности на Крайнем Севере или в Забайкалье.Осталось много тех, кто внутренне был согласен с принципиальными "несогласниками", но "мудро" предпочли промолчать, так как при реформах Макарова до пенсии ещё надо было как-то дослужить.Тем более репрессии в адрес несогласных ясно показали " КТО в доме хозяин". Ведь Табуреткин - ставленник Самого Солнцеликого.
          Неспешно отправимся дальше... Макарова - на дембель, Табуреткина - под уголовное дело. А что же Авиация? Куча лётных училищ закрылось, Военно-воздушные Академии вышвырнуты из Первопристольной, лётчиков ( в связи с сокращением штатов по реформе Макарова ) оказался переизбыток. У руля ВВС встал Бондарев ( Зелин выразил несогласие о передаче командования авиацией в Округа, а затем и отказался переезжать в Воронеж на должность начальника ВУНЦ и был уволен из армии). Вот тут и подведём некоторые ИТОГИ правления Зелина с Бондаревым под управлением маршала Табуреткина. А именно по статье "Авиапарк и его Эксплуатация". Картина удручающая: а) Самолётный парк изношен, на замену ничего нет и не предвидится; б) Устаалость металла на старых самолётов приводит к разрушению килей. Ссылка https://tass.ru/info/5641947 ; в) Недостаток "спарок" Су-27 УБ перешёл красную черту; г) Практически 2-х годичное етсутствие резины для шасси МиГ-29; д) Практически 5-летнее отсутствие новых тормозных парашютов для МиГ и Су ( при полностью выбитом ресурсе и сроков службы у эксплуатируемых; е) Огромное количество военных аэродромов прекратили своё существование и были приведены в полную негодность ( опять же благодаря реформе Макарова и при попустительстве Зелина-Бондарева).
          Настало печально-критическое время, когда лётного происшествия можно было ожидать практически в любой день. Но при проведении учений вылез и ещё один "нежданчик". Гражданские аэропорты отказались принимать у себя 28 самолётов ВТА во время проведения военных учений. Под эгидой : у военных свой кошелёк, а у нас -тоже свой. fool " Ничего личного. Это же - бизнес" - помните такую поговорку. Вот ссылка
          1. К-36
            К-36 Сегодня, 02:20 Новый
            +3
            Продолжу. Вот ссылка https://tass.ru/info/5641947
            Слава Богу - нашлись здравомыслящие офицеры. Потихоньку наладили дела с выпуском новой резины для шасси, с пошивом новых тормозных парашютов. А вот дела с.обновлением самолётного парка оказались посложнее. На замену МиГ- 29 так и не пришёл пока долгожданный ММиГ-35. Кили МиГ-29 в авральном порядке продиагностили ( где поставили "заплатки" где списали и перевели на базу хранения), но оставшиеся в строю всё ещё взлетают. Вместо спарок Су-27 УБ начали поступать Су-30С ( благодаря Индийскому контракту! what ). С цифровыми видеоматрицами ( взамен наших стрелочных приборов lol ). Помню радость наших лётчиков, перебазировавших их из Иркутска в Липецк. С Су-24 картина тоже начала меняться в положительную сторону. а) На них поставили "Гефест". что привело к резкому повышению результативности бомбометания "чугунием". б) На замену Су-24 стали поступать Су-34. Хотя прибытие первого из них в Липецк поначалу повергло в шок. Для его запуска перед вылетом его в течение более получаса должен был охлаждать спецкондиционер, выполненный на базе КамАз-а и размером с новую пожарную машину ( такой же красный lol ). Всех озадачивал вопрос : " это что, каждому борту - по такому КамАз-у ?!? ). Но с течением времени эту обузу всё же купировали. Вместо Су-27 стали поступать новые Су-35, что вообще, кроме как прорывным событием в ИА, и не назовёшь.За такой самолёт гордость берёт. Таки что, всё в доме наладилось? Всё, да не всё... Помните, я говорил о временах Табуреткина, Макарова и Зелина с Бондаревым? Так вот здравомыслящие лётчики ещё тогда стали задумываться как бы свалить из этого бардака и куда (???). Наиболее рационально ( и не теряя профессию ) в гражданские авиаперевозки. Правда для этого надо было выучить необходимый минимум английского языка и быть как можно моложе. Зато плюшки были видны невооружённым взглядом: а) Зарплата на порядок выше, чем в армии ( того времени ); б) Никакие одарённые тобой не командуют и не засунут на Крайний Север и " ближнее" Забайкалье. В выходной можно съездить на рыбалку или за грибами за пределы своего гарнизона, ни у кого не отпрашиваясь.И куча прочих вкусных плюшек. Так ручеёк и пробил себе дорогу. Потом, правда, денежное довольствие военным подняли, только у гражданских ( бывших военных ) лётчиков зарплата сейчас повыше, чем у командиров авиаполков. Осуждать тех бывших военных лётчиков не буду ( да и не хочу принципиально). У каждого -свой Бог, свой Ангел-хранитель и виденье своего места в существующих реалиях.
            В завершение перейдём во времена нынешние ( то есть в гол 2020 ). Временный переизбыток лётного состава " обнулился" и потихоньку полез в минус ( сказалась всё-таки отрыжка Макарова по сокращению лётных училищ). Шойгу " мудро" отреагировал - разрешил набирать девушек в лётчицы. lol А ещё он построил ( на поборы с в/сл. некий Храм в парке "Победа", где слепил специальную мозаику с портретами ВВП, себя Любимого, ну и оставшейся шоблы архитекторов построения неокапитализма в России. А ещё он отгрохал эпический оперативный зал МО на набережной Москвы-реки ( ну тот, в котором "дежурные" генералы с полковниками и 100500 цифровых мониторов. А ещё он повелел фотографировать (в обязательном порядке! yes ) все мероприятия распорядка дня, касающиеся БП и фотографии эти слать со всех уголков необъятной Родины в этот оперативный зал. А ещё он назначил Главкомом ВКС Суровикина ( который никогда не был связан ни с ЗРВ, ни с ВВС ). Имею я высказывания лётчиков, служивших под его командованием в Сирии, но не буду, ибо они не очень положительные. Имею также отзывы о военных талантах Шойгу от одного из тех, кто по долгу службы как раз и работал в Центральном оперативном зале МО. Отзывы эти, скажем так, также нелестные. Впрочем, сам Шойгу об этом знает, но что он может поделать? Он верный чиновник обоймы Президента, ему приказали - он ответил "Есть!". Девочками-генеральшами себя окружил. А ещё, не подумав, ляпнул в СМИ о планах изменения порядка увольнения и сроках назначения военных пенсий. Типа, по увольнению выдать 2-х годичное содержание ( по последней занимаемой должности ) а пенсию начать платить в 65 лет ( как и всему мужскому населению в России crying ). И вновь зажурчал ручеёк в гражданские авиаперевозки...
            Путин назначил Шойгу, Шойгу назначил Суровикина...Не, мож Президент именно такой видит Россию ( с такими чиновниками и таким подбором кадров ) и при этом мнит себя патриотом своей страны. Только вот и я " мню". И, что удивительно, с моей конуры отсебятийного патриотизма, страна мне представляется совсем другой. С развитой системой образования, медицины, промышленности и сельского хозяйства. Со справедливым назначением зарплат. С прижатой к ногтю коррупцией. С запретом многогражданства на государственных должностях. С выборностью судей и их регулярной отчётностью перед избравшим их народом. И, как ни странно, многие лётчики имеют точно такие же пожелания для своей Родины. А это не сходится со скрепами Президента. Как поступить -не знаю пока, жизнь покажет. Вот такие пироги в нашей военной авиации сегодня ( с моей индивидуальной колокольни ).
            Столько много букв, а всё к чему? Ах да: " Салом намазывали и на сале сэкономили" .Оговорюсь, что я не в праве запрещать ёрничать по поводу косяков соседей ( если это доставляет им моральное удовлетворение ), только вот вспомнились мне строки из известной басни Крылова :"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться ?" То есть энергию насмешек над соседями, да " в мирное русло". Для наведения порядка в своём доме. Глядишь, и соседи положительный опыт перенимать начнут. А там, глядишь, и в состав обновлённой России запросятся ( ну, то есть в ту, которую я описал в своих смелых мечтах чуть выше ). Засим говорю искреннее Спасибо всем, кто не поленился и прочёл мой незамысловатый опус.
            Не обижайтесь, пожалуйста. Обидеть никого не хотел и не хочу.
            hi
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Сегодня, 03:26 Новый
              0
              Цитата: К-36
              Не обижайтесь

              Молодцом ! Важную тему озвучил ! hi
              1. К-36
                К-36 Сегодня, 08:57 Новый
                +1
                Uncle Lee. Владимир, благодарю за поддержку. А вот, кстати, обнаружил фильм, подтверждающий закритичное укомплектование учебными спарками полков с Су-27 на вооружении.Как спасали и спасли спарку.: https://www.youtube.com/watch?v=N2YT8_yEoXA. Фильм как раз о событиях, произошедших аккураат в 2008г. Ну, само собой понятно, что в фильме деликатно обойдён вопрос " а кто же так нарегламентил этот самолёт, что на нём практически всё отказало?" А всё просто: старые прапорщики поувольнялись ( так как Сердюков с Макаровым повелели уничтожить их как класс ), часть должностей ТЭЧ перевели в гражданские должности ( с окладом в 4 300 руб.), а кадровый некомплект военных стали заполнять вновь набираемыми контрактниками ( сверхсрочниками по существу ). Грустные и подлые времена. Но были ( и остались ! ) в авиации достойные офицеры, которые на зубах, но вытащили авиацию из клоаки, устроенной Табуреткиным вкупе с Маакаровым при полном попустительстве тандема Зелин=Бондарев.Готов искренне пожать руку таким мужественным мужикам, которые спасли эту спарку от неминуемой гибели.
                hi
            2. Васян1971
              Васян1971 Сегодня, 06:23 Новый
              0
              Цитата: К-36
              искреннее Спасибо всем, кто не поленился и прочёл мой незамысловатый опус.

              "Незамысловатый" тут явно не подходит. request
              И да. Оченьмногабукофф, ниасилил... Видимо о том, что Таланта сестра называется Кра© Вы не слышали. Не обижайтесь, пожалуйста. Обидеть никого не хотел и не хочу.hi
  10. maktub
    maktub Вчера, 16:51 Новый
    0
    Левый двигатель изготовлен в декабре 77го, дежурный ремонт планировался в июле 21го
    Правый двигатель изготовлен в 4 квартале 74го, дежурный ремонт в октябре 20го
    1. maktub
      maktub Вчера, 16:59 Новый
      0
      Пишут что в 20:38 сработал ИКМ левого двигателя,а уж в 20:45 самолёт потерял высоту и упал в 1500м от ВВП
      1. maktub
        maktub Вчера, 17:26 Новый
        0
        Самолёт налетал 5985 часов.Ресурс машины 20000 летных часов.
        Срок службы до 21 июня 22 года
        1. древний
          древний Вчера, 17:51 Новый
          +4
          Цитата: maktub
          Ресурс машины 20000 летных часов.

          Добавляйте...Назначенный ресурс....а межремонтный какой ?
          1. maktub
            maktub Вчера, 18:19 Новый
            -1
            Не указан,переводил с украинского сайта
        2. Павел Патрашов
          Павел Патрашов Вчера, 18:04 Новый
          0
          самолету 50 !!!! лет !!!
          1. древний
            древний Вчера, 18:41 Новый
            +2
            Цитата: Павел Патрашов
            самолету 50 !!!! лет !!!

            Последовательное решение КБ Антонова, в процессе эксплуатации своих воздушных судов привело к возможности обеспечения эксплуатации воздушных судов с увеличенными межремонтными ресурсами и сроками службы ( в фразу - в пределах назначенного календарного срока..."убрали" bully)
            И в настоящий момент времени при использовании мониторинга опыта эксплуатации самолетов в разных регионах стран СНГ и дальнего зарубежья, а так же пересмотр и уточнение эксплуатационной документации и внедрение превентивных мер при техническом обслуживании, позволило к настоящему времени фактически перевести самолеты «Ан» на так называемую «безремонтную эксплуатацию» fellow
            А что.."своя рука ..владыка" bully
    2. древний
      древний Вчера, 17:50 Новый
      +4
      Цитата: maktub
      дежурный ремонт

      Что это за ..проедура такая..."дежурный ремонт"? belay
      1. maktub
        maktub Вчера, 18:20 Новый
        -2
        "Черговий",с украинского дословно-дежурный
        1. древний
          древний Вчера, 18:24 Новый
          +2
          Цитата: maktub
          "Черговий",с украинского дословно-дежурный

          Вы разместил ссылку на все Бюллетеням по авиадвигателям АВ-...........от 2Ивченко-Прогресс"...там ..."такого" wassat ..не наблюдается wink
          1. maktub
            maktub Вчера, 18:26 Новый
            0
            За шо купив, за то продав laughing
        2. Avior
          Avior Вчера, 18:51 Новый
          +5
          Черговий- это не только дежурный, но и очередной.
          1. maktub
            maktub Вчера, 19:24 Новый
            -2
            Думаю на русском.
            Консультировался у жены по поводу"чергового" laughing
            Моя версия-следующий
            1. Avior
              Avior Вчера, 19:44 Новый
              +3
              Очередной ремонт, это термин
              Черга на украинском- очередь
              1. maktub
                maktub Вчера, 21:03 Новый
                0
                В армии" черговий", значит дежурный
                1. Avior
                  Avior Вчера, 22:55 Новый
                  +2
                  Я знаю, я же сразу написал. В украинском у этого слова не одно значение.
                  Это и дежурный и очередной.
                  Черга- очередь.чергування - дежурство.
                  А черговый- это и очередной, и дежурный.

                  Следующий по украински- " наступный"
                  hi
  11. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Вчера, 16:54 Новый
    +1
    А ведь АНы в наших ВВС ( ой, простите, ВКС) имеют тот же возраст.
    И в отличии ит окраины, теперь импортные и санкционные.
    Как долго нам ждать новостей о падении наших самолетов ? Ведь новых нет, и пока не предвидится.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 17:19 Новый
      +2
      ВВС есть, они часть ВКС. Есть командующий ВВС, подчинённый главкому ВКС.
    2. Piramidon
      Piramidon Вчера, 17:42 Новый
      +8
      Цитата: Пиджак в запасе
      А ведь АНы в наших ВВС ( ой, простите, ВКС) имеют тот же возраст.
      И в отличии ит окраины, теперь импортные и санкционные.
      Как долго нам ждать новостей о падении наших самолетов ? Ведь новых нет, и пока не предвидится.

      Дело не в том, сколько им лет, а в том, как их обслуживают.
    3. древний
      древний Вчера, 18:27 Новый
      +4
      Цитата: Пиджак в запасе
      А ведь АНы в наших ВВС ( ой, простите, ВКС) имеют тот же возраст.

      Наши ,в отличии ото стр.404 , регулярно ремонтируются и продлеваются( т.е. выполняются все бюллетени, а вот где берутся ГК для проведения ремонтов двигателей и винтов.....это знать не обязательно) wink
      Правда летать они могут только внутри страны (за исключением военных) wink
  12. Ирек
    Ирек Вчера, 16:54 Новый
    +5
    Рождённый хрюкать в грязи , летать не может.
    1. сенька шалый
      сенька шалый Вчера, 18:05 Новый
      -11
      Цитата: Ирек
      Рождённый хрюкать в грязи , летать не может.

      Жалоба - Разжигание нацрозни.
      1. Gato
        Gato Вчера, 23:32 Новый
        0
        Жалоба - Разжигание нацрозни.

        Жалоба - жестокое обращение с жывотными.
  13. Светлан
    Светлан Вчера, 16:56 Новый
    +3
    То не преступная халатность, как утверждает владелец цензора. То общее обнищание Украины, не позволяющее вовремя проделывать необходимое обслуживание.
  14. dgonni
    dgonni Вчера, 17:30 Новый
    0
    Как там при Союзе ходила среди авиаторов поговорка?
    Белоснежный лайнер Ту, развалился на лету!
    Потому что из ВАТУ выпускают, *****.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 18:04 Новый
      -2
      Частушка была на катастрофу в Ле - Бурже в 1973, когда наш Ту-144 шарахнулся от внезапно появившегося "Миража" с фотопаратурой, снимавшего работу ПГО. Тогда Ту сломался от перегрузки и рухнул. А частушка такая: У Парижа на лету/Развалился лайнер Ту/ Потому, что фирма Ту/ выпускает **ету.
      1. dgonni
        dgonni Вчера, 18:19 Новый
        -1
        Может быть и такая частушка была. Но технарей вот именно такой подкалывали. Может видоизменилась?
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Вчера, 18:38 Новый
          0
          Может быть и изменили, применительно к ВАТУ. Особенно обидно про нашу 144 машину - она была обгажена этой катастрофой, хотя вина французов известна была сразу, но факт наличия этого "Миража" обнародовали лишь лет 30 назад.
  15. борис эпштейн
    борис эпштейн Вчера, 17:34 Новый
    +1
    То есть, катастрофа была неминуема. Вопрос был только в том, когда и с какой начинкой она произойдет.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 23:07 Новый
      +4
      Цитата: борис эпштейн
      То есть, катастрофа была неминуема. Вопрос был только в том, когда и с какой начинкой она произойдет.

      Катастрофа там произошла раньше, где то после 1991 года. А, самолет, это логическая "цепочка" гуляй-поля и скачек.
  16. firserh
    firserh Вчера, 17:35 Новый
    -2
    я еще удивлен тем что на россию не свалили то что произошло с 26 людьми за несколько часов до 26 сентября на самолете ан 26
    1. firserh
      firserh Вчера, 17:36 Новый
      -4
      опа джигурда
      1. firserh
        firserh Вчера, 17:36 Новый
        -10
        опввопвпвовпоопопвовопвопвопопвпвопоп
    2. tank-master
      tank-master Вчера, 20:37 Новый
      -1
      О ... еще все впереди.. они найдут причину что не было что то из запасных частей потому-что она производилась на предприятиях "страны -Агрессора".... и не поставлялась... так как это запрещено.... так что ждем.. скоро начнут искать русский след.. чтобы снять с себя ответственность
  17. Окорок
    Окорок Вчера, 17:38 Новый
    +9
    тот факт что летчики на обучение которых потрачено столько средств из дырявый казны уже никогда не сядут за штурвал - важнее чем болтовня о причинах и следствиях...
    подготовить новых - это куча времени и денег...
    не хорошо злорадствовать - но на войне как на войне
  18. Avior
    Avior Вчера, 17:42 Новый
    +8
    Я бы подождал больше подробностей, а не доверял безоговорочно Бутусову.
    Сначала нужно понять, в чем проблема была, почему самолёт ушел с глиссады.
    Датчик вышел из строя, но упал самолёт ведь не из за датчика.
    А уже потом смотреть, есть ли связь с тем, что ресурс продлили.
    Трудно представить, что ресурс на заводе 20 лет продлили на авось- кому на заводе нужна ответственность? Зачем? Завод наоборот, в капремонте заинтересован, это деньги для него же, завод частный, Минобороны не подчинен. С чего бы заводу на авось продлевать ресурс?
    В общем, на мой взгляд, нужно сначала ждать подробностей.
  19. Sancho_SP
    Sancho_SP Вчера, 17:43 Новый
    0
    С одной стороны, 30 лет - это круто!

    С другой стороны, 2,5 тыщи часов для современного двигателя это так, обкатка.
  20. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:50 Новый
    +4
    Ну что сказать, качественная все-таки у нас техника, только дуракам досталась.
  21. AKS-U
    AKS-U Вчера, 18:05 Новый
    -3
    Если инфа соответствует действительности, то надёжность двигателей АНнушки поражает. Могли делать технику в советское время.
    "Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя..."
    ..................
    Согласитесь, это "хамство" что не поставляют композиты для крыла МС-21. Да, это нынешнее племя.
    1. fn34440
      fn34440 Вчера, 18:37 Новый
      +2
      Отказ одного двигателя на подобного типа планере — штатная ситуация, которая отрабатывается в учебных целях и причиной для катастрофы, по идее, стать не могла.
      Ещё более непонятная ситуация с выжившими, который находится в тяжелом состоянии, а один скончался. Говорится о том, что они покинули самолёт до момента столкновения с землёй. Это как? То есть на борту возникла какая-то неизвестная, но достаточно критичная ситуация, и командир воздушного судна дал команду покинуть самолёт без средств парашютного десантирования. Самостоятельно выбраться во время полёта из Ан-26 практически невозможно. Здесь два варианта — либо опустить рампу, которая имеется на этом самолёте в хвостовой части и используется для десантирования техники и парашютистов, либо открыть правую дверь. В обоих случаях это возможно лишь с участием борттехника или одного из членов экипажа.
      Сейчас ,вешают вину на диспетчеров,которые долго не давали разрешение на посадку аварийному борту на одном работающем движке,заставляя выработать запас керосина.
  22. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 18:58 Новый
    0
    эвона как...оказывается движок Ан это вам не движок жигуля
  23. APASUS
    APASUS Вчера, 19:49 Новый
    0
    По мнению украинского журналиста, причиной аварии самолета стала преступная халатность.

    Это очень мягко сказано !
    А теперь посмотрим что из этого получиться ,кто сядет ? Могу поспорить, никто .Это как раз то государство что рвется в ЕС и НАТО.
  24. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 19:57 Новый
    0
    Мне вспоминается, в 14 г когда Крым освободили там старые литаки 404 вообще в металлолом превратились, там всё такое, не страна а ржавый паровоз без трубы и без колёс.
  25. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 20:14 Новый
    -6
    почему меня должны волновать движки летака врагов? у нас типа нечем заняться, путин все свои наказы выполнил?
  26. tank-master
    tank-master Вчера, 20:30 Новый
    +1
    Эта авария, это трагедия.. но на этом борту были самые "блатные" курсанты.
    У одного папа был штурманом на ИЛ-76 который завалили в 14 под Луганском...решил продолжить традицию и папа его к себе призвал, еще у одного папа депутат в Николаевской области.... и так если пройтись по списку... а все дело в том что на данную специальность шли чтобы получить "Диплом летчика транспортного самолета", чтобы потом уйти на гражданку.. и стать извозчиком на гражданских судах... но до этого они должны были 5 лет отлетать в ВСУ... и если надо то и бомбить граждан в Луганской и Донецкой областях, или в Крыму.. что мало вероятно... вот такой клубок собрался на борту самолета... который уже должен был быть списан или давно быть на капремонте...так что время идет.. техника не хочет уже летать.. точнее она изношена... а опыт полетов у экипажа тоже был.. не всегда в адеквате... хотя это был 6 полет за день...так что вечерняя усталость тоже могла сказаться.
    И главное это знак тем кто остался... хотите ЖИТЬ - бегите.
    1. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 20:59 Новый
      0
      Папа детей бомбил а теперь сам сына потерял-вот что такое КАРМА.
    2. ё-моё
      ё-моё Вчера, 22:10 Новый
      0
      Какой на фиг " опыт у экипажа" !? Командир корабля - "досвиччений пілот" с общим налётом аж 800 часов ... . Да уж.
  27. iouris
    iouris Вчера, 21:24 Новый
    0
    Этого не могет быть. Хотя... Но тогда: Слава советским двигателестроителям!
  28. agoran
    agoran Вчера, 21:57 Новый
    0
    ХМ. Так:
    - По авиационной классификации данный инцидент - это катастрофа.
    - Есть различные ресурсы дв-ля, как-то : гарантийный, межремонтный, капитально-восстановительный.
    Да, есть еще тема. АИ-24 простой как примус, но нужно посмотреть сколько данный борт с этими движками простоял на приколе и какие работы с ними проводились.
    Кстати, на окраине еще осталась летающая лаборатория?
  29. ё-моё
    ё-моё Вчера, 22:06 Новый
    0
    Всё закономерно !
  30. Eug
    Eug Вчера, 22:30 Новый
    0
    Антонов может продлять ресурс планеру. Даигатели - продукт и соответственно "территория" Мотор-Сичи.
    1. Avior
      Avior Вчера, 23:00 Новый
      0
      И, возможно, Ивченко- Прогресс, конструкторское сопровождение.
  31. tank-master
    tank-master Вчера, 22:51 Новый
    +2
    Меня радует, что представители страны 404 минусуют наши посты... они читают topwar
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 00:40 Новый
      0
      И у нас и в РБ к сожалению тоже таких нелюдей хватает.
  32. инопланетянин
    инопланетянин Сегодня, 00:01 Новый
    0
    «За минуту до крушения Ан-26 летчики были на связи. Они вели переговоры с диспетчером и запрашивали посадку. Однако разрешения им не дали, так как в этот момент сажали другой борт. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Андрей Кучер:
    “Еще в 20:44 ребята выходили на связь, а буквально за минуту все… самолет упал”»
    https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020927845-Fampz.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1

    В 20.43 самолет прошел радиомаяк дальнего привода аэродрома и начал снижение.
    «В 20.45 самолет включил фары на снижении, однако резко отвернул влево от взлетной полосы и на расстоянии около 1800 метров от полосы Ан-26 врезался в лесопосадку.»
    https://ukraina.ru/sn/20200926/1029049058.html

    Т.е., в результате отказа одного двигателя, скорее всего, на малой высоте пилоты не смогли развернуть самолет для захода на посадку на второй круг, а решили сажать на грунт в стороне от взлетной полосы, потому что она была занята другим бортом.