Двигатели упавшего под Харьковом Ан-26 не проходили капремонт около 30-ти лет

Самолет Ан-26Ш, потерпевший катастрофу под Харьковом, имел настолько изношенные двигатели, что крушение было неизбежным. Капитальный ремонт его левого двигателя, отказавшего во время полета, последний раз проводился 30 лет назад.Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.Хотя двигатель самолета не был в капремонте с 1990 года, в июне этого года ему решили продлить ресурс. Работы по продлению ресурса выполняло в августе КБ «Антонов». Бутусов ссылается на акт исследования двигателя АИ-24ВТ, проведенный специалистами КБ.Этот агрегат был выпущен в 1977 году, а в 1990-м прошел капитальный ремонт. После этого ему установили срок службы до следующего ремонта 13 лет и 1750 часов работы. Вместо этого он прослужил без ремонта 30 лет, пробыв в рабочем режиме в общей сложности 2339 часов. И даже тогда его решили пока не отправлять в капремонт, а продлить ему время работы до 2,5 тыс. часов.Второй двигатель был точно так же изношен, как и первый. По мнению украинского журналиста, причиной аварии самолета стала преступная халатность.26 сентября военный самолет Ан-26 упал неподалеку от Харькова. На его борту находилось 27 человек. Кроме экипажа, там находились курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Остался в живых только один курсант.