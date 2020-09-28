Прикроют ли «Панцири-СМ-СВ» своих дальнобойных собратьев С-300В4 и «Бук-М3»? Ситуация вокруг обновления войсковой ПВО

Свежая информация об анонсировании оборонным ведомством России доведения до уровня оперативной боевой готовности, запуска в крупносерийное производство и подготовки к поставкам в строевые части Войск ПВО Сухопутных войск РФ (войсковой ПВО) глубоко модернизированных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-СМ-СВ» была встречена многочисленными восторженными комментариями российских военных экспертов и обозревателей, осведомлённых о проблемах формирования всеракурсных противовоздушных / противоракетных заслонов над стратегически важными военно-промышленными объектами, командно-штабной инфраструктурой и пребывающими на марше подразделениями Сухопутных войск РФ, прикрываемыми самоходными ЗРК малой дальности «Тор-М1В», «Тор-М2У» и «Тор-М2КМ», войсковыми ЗРК средней дальности семейства «Бук-М1-2/2», а также войсковыми зенитно-ракетными системами семейства С-300В/В3.
И действительно, дооснащение зенитно-ракетных дивизионов, бригад и полков войсковой ПВО усовершенствованной гусеничной модификацией ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» можно считать наиболее выверенным шагом Минобороны России, который ознаменует принципиально новый этап становления данного рода войск и обеспечит многократное увеличение уровня боевой устойчивости подразделений СВ, Ракетных войск и артиллерии, а также сохранность важнейших административных объектов и военно-промышленных агломераций нашего государства.
Перехват во всём диапазоне углов пикирования — ключевая черта перспективных зенитно-ракетных комплексов
В многочисленных предыдущих обзорах мы неоднократно фокусировали внимание обозревателей на ключевом тактико-техническом недостатке, присущем всем модификациям самоходных зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Тор-М1» (включая наиболее передовые версии «Тор-М2У/МКМ»), войсковым зенитно-ракетным комплексам «Бук-М1/1-2/2» (кроме модификации «Бук-М3») и зенитно-ракетным системам семейства С-300В/В2/В3 (кроме модификации С-300В4).
Выражен он в неспособности осуществления перехвата средств воздушно-космического нападения противника, терминальные участки траекторий которых отличаются задействованием режима «отвесного пикирования» под углами более 64 градусов применительно к комплексам «Тор-М1В/2У» и более 75 градусов применительно к зенитно-ракетным системам С-300В1/2/3 (ситуацию с семейством «Бук-М1/2» проанализируем ниже). При этом речь может идти как об оперативно-тактических баллистических ракетах, головных частях (либо боевых блоках) БР средней дальности и гиперзвуковых крылатых ракетах, пикирующих на вышеперечисленные средства войсковой ПВО из верхних слоев стратосферы, мезосферы и термосферы, так и о 2,5-маховых противорадиолокационных ракетах и сверхзвуковых КР, массированное применение которых (с одновременной реализацией режима полёта «горка») обеспечивает возможность «прорыва» их некоторого количества в так называемые мёртвые воронки над данными ЗРК за счёт перенасыщения пропускной способности и целевой канальности РЛС наведения последних.
Наличие вышеуказанных «мёртвыхворонок с растром 52 градуса у «Торов» и 30 градусов у С-300В обусловлено ограниченной угломестной зоной обзора ПФАР-радаров наведения комплексов семейства «Тор-М1/2» от 32 до 64 градусов (в режиме «верхнего» луча») и радаров программного обзора/целеуказания 9С19М/2 «Имбирь» систем С-300В1-3 от 26 до 75 градусов (также в режиме «верхнего луча»).
Применением же в данных зенитно-ракетных комплексах радиокомандного и полуактивного радиолокационного принципов наведения полностью исключает возможность продолжения перехвата целей (в режиме «выстрелил-забыл») после выхода последних за пределы угломестных и/или азимутальных секторов обзора ПФАР-радаров наведения комплексов «Тор», а также параболических радиолокационных «прожекторов» подсвета (размещены на ПУ 9А83) систем С-300В1-3, получающих целеуказание от РЛС программного обзора «Имбирь». Ведь хорошо известно, что зенитные управляемые ракеты 9М331/Д и 9М338К комплексов «Тор-М2У/МКМ» нуждаются в непрерывной радиокоррекции посредством РЛС наведения вплоть до поражения перехватываемого объекта, в то время как полуактивные радиолокационные ГСН зенитных ракет средней и большой дальности 9М83 и 9М82 систем С-300В1-3 нуждаются в непрерывном подсвете от РЛС непрерывного излучения/подсвета.
Что же касается войсковых ЗРСК «Бук-М2», то, невзирая на внушительную угломестную зону обзора (от -5 до +85 градусов) радаров подсвета 9С36, интегрированных в радиоэлектронное оборудование самоходных огневых установок (СОУ) 9А317, вероятность успешного перехвата приближающихся по крутым баллистическим траекториям элементов высокоточного оружия не столь высока, как может показаться на первый взгляд. Ведь целеуказание данным радарам выдаётся от радиолокационных обнаружителей 9С18М1-3 «Купол», обладающих весьма посредственным углом возвышения луча (не более 50 градусов).
Вывод: в случае осуществления автономного боевого дежурства (без получения информации о тактической воздушной обстановке от самолётов ДРЛОиУ А-50У, всевысотных обнаружителей ВВО 96Л6 и других радиолокационных средств) боевой расчёт «Бука-М2» может упустить из виду находящиеся на нисходящей ветви траектории баллистические средства воздушного нападения противника, что не позволит операторам самоходных огневых установок 9А317 своевременно приступить к отражению массированного ракетно-авиационного удара.
Программа обновления строевых частей войсковой ПВО уникальными ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» призвана нивелировать весь спектр вышеперечисленных недостатков войсковых ЗРК «Тор-М1/2», «Бук-М1/2» и С-300В1-3. В частности, наличие в радиоэлектронной архитектуре системы наведения «Панцирей-СМ-СВ» высокочувствительных мультиспектральных оптико-электронных прицельных комплексов 10ЭС1, функционирующих в средневолновом (длина волны 3—5 мкм) и длинноволновом (8—12 мкм) диапазонах инфракрасных волн, а также в ТВ-диапазоне, обеспечивает данным зенитным ракетно-пушечным комплексам возможность перекрывать практически все угломестные сектора, не просматриваемые радарами наведения комплексов «Тор-М1/2», РЛС программного обзора «Имбирь» систем С-300В1-3, а также радиолокационными обнаружителями 9С18М1-3 «Купол».
Реализации данной возможности поспособствовало оснащение оптико-электронных модулей 10ЭС1 уникальными приводами наведения от холдинга «Высокоточные комплексы», конструктивные особенности которых обеспечили угломестную зону обзора в диапазоне от -5 до +82 градусов, благодаря чему раствор мёртвой воронки над боевым модулем ЗРПК «Панцирь-С1/СМ-МВ» уменьшился до 16 градусов. Также стоит отметить, что в рамках программы модернизации «Панцирей-С1» до модификаций «Панцирь-С2» (версия для Зенитно-ракетных войск ВКС РФ) и «Панцирь-СМ-МВ» (для войсковой ПВО) специалисты АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» оснастили штатные бикалиберные ЗУР-перехватчики 57Э6 твердотопливными ракетными двигателями с более энергоэффективными топливными зарядами с пролонгированным периодом выгорания, что увеличило скорость полёта новых изделий с 1300 до 3000 м/с.
А поэтому логично предположить, что огневая производительность усовершенствованного «Панциря-СМ-СВ» может увеличиться с 5 до 10 обрабатываемых за 30-секундный период воздушных целей противника (в сравнении со строевыми «Панцирями-С1»), что станет незаменимым подспорьем не только для войсковых «Буков-М2» и С-300В1-3 с полуактивным принципом наведения, но и для их перспективных модификаций «Бук-М3» и С-300В4, оснащённых зенитными ракетами 9М317МА и 9М82МВ с активными радиолокационными ГСН. Ведь, несмотря на тот факт, что данные ЗУР позволяют перехватывать пикирующие под углами более 75-80 градусов баллистические СВН противника, их «мёртвые зоны» (ближние границы перехватываемых) составляют 2,5 км (у 9М317МА) и 10—13 км (у 9М82МВ) ввиду внушительных массогабаритных параметров и особенностей систем управления. «Мёртвая зона» усовершенствованной версии компактной и лёгкой зенитной ракеты 57Э6 комплекса «Панцирь-СМ-СВ» едва достигает 1,2 км, что позволит боевым расчётам обновлённых тульских ЗРПК перехватывать прорвавшиеся средства высокоточного оружия противника буквально под носом у их дальнобойных войсковых собратьев: комплексов «Бук-М3» и С-300В4.