Рожденные в огне. Современные страны, которых не было бы без войн

Казалось бы, географическая карта в наше время представляет из себя вещь устоявшуюся и практически неизменную. Тем не менее, уже в XXI веке на ней появился целый ряд государств, не существовавших ранее. Общей чертой, объединяющей едва ли не все эти страны, является то, что на свет они появились в результате вооруженных конфликтов.
Единственными, пожалуй, новообразованиями на мировой политической карте, чье рождение произошло в нынешнем веке тихо, мирно и без пролития хотя бы капли крови, стали карликовые Синт-Мартен и Кюрасао – бывшие колонии Нидерландов в Карибском море, получившие в 2010 году собственную государственность (пусть и в несколько урезанном виде: за их оборону и внешнюю политику отвечает все равно Амстердам) в результате обычных договоренностей. Кюрасао – действительно крупный остров с населением в полтораста тысяч человек, а Синт-Мартен и вовсе «крохотулька» с площадью в 35 квадратных километров, на которых живет 40 тысяч душ.
Вовсе анекдотичной является история с появлением Северной Македонии. Тут, вообще говоря, речь не об образовании государства, а только о смене названия. Данная территория откололась от Югославии без проблем еще в 1991 году. Ужасно обиженные «кражей исторического имени» одной из собственных провинций греки «доставали» македонцев долго и упорно, вставляя им палки в колеса на пути в Европейский союз и строя прочие козни. В прошлом году жители страны сдались, и теперь она называется не Республика Македония, а Северная Македония. Было из-за чего копья ломать…
С Восточным Тимором все было намного драматичнее. Едва избавившись от статуса колонии Португалии (1975 год), тамошние жители узнали, что они отныне подданные Индонезии. Им это не очень-то пришлось по душе, но на сторону пожелавшей обзавестись 27-й по счету провинцией Джакарты встали США и Австралия, с огромным энтузиазмом подбрасывавшие дровишки в огонь вспыхнувшего в стране конфликта, где с одной стороны выступали оккупанты, а с другой – местные повстанцы.
Дело закончилось проведением в 1999 году референдума о самоопределении региона, на котором за его независимость высказались почти 80% жителей. Насилие в стране на этом не то что не прекратилось, а даже возросло, и реально от Индонезии Восточный Тимор отделился только в 2002 году, после появления там миротворческого контингента ООН. Впрочем, международные полицейские силы приходилось вводить в страну и в 2006-2007 году, когда в ней снова воцарился кровавый хаос. Не живется людям спокойно…
Суданский вооруженный конфликт, в ходе которого немилосердно истребляли друг друга жители Юга и Севера этой страны, продолжался 17 лет (первая гражданская война), а затем вспыхнул с новой силой в 80-е годы прошлого века и длился с переменным успехом еще добрых два десятилетия. В самом упрощенном виде это было непримиримое противостояние между арабами-южанами, исповедующими ислам, и чернокожими северянами, жить по законам шариата категорически не желавшими.
Созданная ими Народная армия освобождения Судана добилась того, что в 2005 году регион получил автономию, а в 2011 был признан полностью независимым государством. Что характерно, на флаге этой организации красуется автомат Калашникова. Присутствует он, кстати, и в гербе Восточного Тимора. Это, конечно, позволяет говорить о существенном вкладе русской военно-конструкторской мысли в процесс обретения независимости некоторыми странами.
Остальные государства, официально обосновавшиеся на глобусе уже в нынешнем веке, по сути дела, как и Македония, являются осколками Социалистической Федеративной Республики Югославия, сперва распавшейся, а затем окончательно погибшей под ракетно-бомбовыми ударами НАТО и напором местных сепаратистских движений, все тем же самым альянсом поддерживаемых. Даже после распада СФРЮ Черногория удерживалась под одной крышей с Сербией, но после войны 1999 года начался процесс распада, приведший к проведению в 2006 году референдума, в результате которого она отделилась от Белграда окончательно и обрела самостоятельный статус.
Соответственно, после этого «развода» оформилось и такое государство, как Республика Сербия. Хотелось бы сказать «окончательно», однако этому мешает косовский вопрос. В 2008 году Косово со «столицей» в Приштине при попустительстве и подстрекательстве Запада также объявила себя «независимым государством», с чем категорически не согласны в Белграде (в Москве, кстати, тоже). Сегодня Республика Косово может похвастать официальным признанием то ли 115, то ли немногим большего числа из 195 стран, входящих в ООН, и полного суверенитета, судя по бесхребетной политике руководства Сербии, добьется в самом скором времени.
В заключение нельзя не упомянуть еще о нескольких географических названиях, появившихся в дыму и пламени локальных конфликтов уже XXI века. Они относятся к категории «непризнанных государств», но это не мешает им мужественно отстаивать собственные свободу и независимость, сопротивляясь соседским попыткам огнем и мечом принудить их к покорности. Речь, конечно же, об Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республиках. Как знать, вполне возможно, на будущих географических картах они также займут полноправное место, оплаченное кровью.