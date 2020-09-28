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Референдум в Швейцарии одобрил закупку истребителей

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Референдум в Швейцарии одобрил закупку истребителей

F-5E Tiger II



Швейцарские граждане 27 сентября проголосовали, высказав своё мнение насчёт запланированного правительством приобретения для нужд ВВС страны нового истребителя стоимостью 6,4 млрд $.

Ранее правительство поддержал парламент. Программа закупок благодаря усилиям пацифистов и левых политических партий была вынесена на референдум, ставший почти за 30 лет третьим по счёту среди плебисцитов, посвященных приобретению самолётов военного назначения. «Милитаристы» одержали победу с перевесом всего в 9 тыс. голосов, набрав 50.2%. Итоги референдума позволяют заменить парк швейцарских ВВС, состоящий из Northrop F-5E/F Tiger II и Boeing F/A-18 Hornet.

Предполагается, что будет выделено 6,4 млрд $ на закупку до 40 истребителей к 2030 году. Тип самолета будет определен правительством на более позднем этапе. В шорт-лист вошли заявки четырех компаний из США, Франции и Германии: от Lockheed Martin (F-35A), Boeing (F/A-18 Super Hornet), Dassault (Rafale) и Airbus (Eurofighter Typhoon). Их предложения должны быть представлены в ноябре 2020 года. Как ожидается, контракт будет заключен к 2022 году, техника начнёт поступать с 2025 года.

В Конституции Швейцарии указано, что высшей законодательной властью обладает народ, выражающий свою волю посредством всенародных голосований-референдумов.
27 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 03:09 Новый
    +9

    В Конституции Швейцарии указано, что высшей законодательной властью обладает народ, выражающий свою волю посредством всенародных голосований-референдумов.
    а что,так можно было ? belay
    1. Храмов
      Храмов Сегодня, 05:57 Новый
      +3
      Вот как жизнь устроена. Народ обладает высшей властью и без коммунистов.
      И не нужно в стране гражданскую войну устраивать и в лагеря отправлять население.
      1. Юджин-Евгений
        Юджин-Евгений Сегодня, 06:16 Новый
        +3
        Уровень жизни позволяет. Швейцарский капитал гармонично встроен в мировую финансовую систему. Добрую половину российских углеводородов скупает не потребитель, а ТНК со швейцарской пропиской. Это своеобразный офшор для транснационального капитала. Если Кипр и прочие острова пылесосят средства из национальных экономик, то Швейцария - из мировой.
        1. Эррр
          Эррр Сегодня, 06:32 Новый
          0
          И Ленин гулял в Швейцарских Альпах, а всё без толку... Там что, народ какой-то особенный? России такой сценарий совсем не светит?
          1. Юджин-Евгений
            Юджин-Евгений Сегодня, 06:38 Новый
            +3
            Россия то точно не могла стать финансовым прибежищем. Нужна маленькая и нейтральная ко всем страна. Это точно не про Россию. Если бы не было бы Швейцарии, её нужно было бы придумать.
            1. Эррр
              Эррр Сегодня, 06:45 Новый
              0
              А ежели взять, да и озадачить неожиданно "партнёров"? Объявить в одночасье нейтралитет, ну как туркмены сделали. Не поможет? smile
        2. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 07:46 Новый
          +2
          Уровень жизни позволяет.


          А уровень жизни постигнут изза ментальности. Годика два назад швейцарцы на референдуме сказали "Нет" четыри дневной рабочей недели. У нас бы проголосовали обоими руками и ногами за двухдневную.... laughing
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:13 Новый
      0
      Цитата: Дедкастарый

      В Конституции Швейцарии указано, что высшей законодательной властью обладает народ, выражающий свою волю посредством всенародных голосований-референдумов.
      а что,так можно было ? belay

      Можно. Только НА ФИГА? На фига козе баян, а Швейцарии самолёты? С кем и какими силами она воевать собралась? Охраняют папу римскую 110 опереточных гвардейцев - и слава богу! Ну, есть там ещё какие-то смешные вооружённые силы... Так не зря же два референдума устраивали по поводу отмены армии как таковой. Зачем она им, если для того, чтобы завоевать Швейцарию, батальону вражеской пехоты достаточно туда просто дойти?
      1. Английский тарантас
        Английский тарантас Сегодня, 06:54 Новый
        +1
        Недостаточно, прикол Швейцарии не в том, что она просто в одночасье объявилась нейтральной, её нейтралитет был долгое время подкреплён мощной горной оборотной. Сейчас могут и поголосовать, надо ли им оно, да и в любом случае даже в 21м веке боеспособная армия им нужна, так на всякий, мало ли.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 08:05 Новый
          -5
          Цитата: Английский тарантас
          да и в любом случае даже в 21м веке боеспособная армия им нужна, так на всякий, мало ли.

          Какая боеспособная армия может, по определению, быть в Швейцарии? Если только сравнивать с эстонской... Боеспособная - означает "способная вести бой". С кем ШВЕЙЦАРИЯ способна вести бой? Тем более, "в 21-м веке". Страна, никогда толком не воевавшая, предпочитающая "договориться за деньги". И в 21-м веке "договорятся за деньги" с Америкой - вот и вся война. Если помнить о том, кто для Америки главный враг, то даже ценность Швейцарии как плацдарма для размещения ракет стремится к нулю (не говоря уж о танках и прочей силе Второй мировой) - в отличие, скажем, от тех же Трибалтики, Украины и Польши.

          Таким образом, для Швейцарии собственная армия - и ВВС в том числе - "чемодан без ручки". И нести тяжело, и бросить жалко.
      2. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 09:03 Новый
        +1
        На фига козе баян, а Швейцарии самолёты?


        Во всех класациях Швейцария самая милитаризованая страна в мире. Автоматическое оружие в шкафу, государство поощряет закупку винтовок населением, взлетные полосы в туннелях, все изрыто и минировано, менеджеры компании стреляют на полигоне каждый месяц, от армейских сборов никто не отлынивает. Продуманая система обороны. Противоатомные убежища для всего населения, до последнего человека.

        Вот такие смешные вооруженые силы....
  2. Андрей 40
    Андрей 40 Сегодня, 03:41 Новый
    +4
    Это та страна, в которой конституцией можно не только подтереться.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 04:15 Новый
      +2
      Печально, но факт. Остаётся только завидовать.
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 05:59 Новый
        -4
        Цитата: Андрей 40
        Это та страна, в которой конституцией можно не только подтереться.

        Если ты Конституцией подтираешься то не вини других в этом.
        Страна то каким боком относится к твоим пристрастиям? request
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 08:25 Новый
          +1
          "Госдума отклонила три законопроекта, предлагающие вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров. На пленарном заседании рассматривался законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для работающих пенсионеров, внесенный в Госдуму депутатами КПРФ Олегом Смолиным и Николаем Коломейцевым. По мнению авторов инициативы, отсутствие этой нормы снижает уровень жизни работающих пенсионеров, дестимулирует их к труду."

          Статья 75 Конституции Российской Федерации
          .....
          6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.
          ......
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 04:26 Новый
      +2
      Боюсь и подтереться не получится, бумага то скользкая.
    3. Комментарий был удален.
  3. ASAD
    ASAD Сегодня, 04:29 Новый
    +2
    В 1993 последний, всероссийский проводили. Решили больше народ властью не баловать!
  4. туц
    туц Сегодня, 04:35 Новый
    +1
    Как я вижу наши авиастроительные компании принципиально не пускают на европейский рынок
    1. Английский тарантас
      Английский тарантас Сегодня, 06:57 Новый
      +1
      Да швейцарцы и сами бы не купили. Далеко, и насчёт того, смогут ли наши предприятия выполнить в срок заказ и далее обслуживать и модернизировать самолёты, "швейцарские банкиры" лучше нас с вами знают, им проще вон у французов закупиться, даже надписи может не придётся переводить.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 05:32 Новый
    +3
    пожалуй в швейцарии самая прямая демократия народа в мире, но такое только для маленьких стран, которые мало кому нужны из соседей и их статус кво устраивает всех, ну что молодцы швейцарцы
    1. халпат
      халпат Сегодня, 05:53 Новый
      0
      Цитата: Грац
      пожалуй в швейцарии самая прямая демократия народа в мире, но такое только для маленьких стран, которые мало кому нужны из соседей и их статус кво устраивает всех, ну что молодцы швейцарцы

      я бы сказал, что швейцария - единственная демократия в мире.
      всё остальное - пародия.
      любой швейцарский гражданин может предложить закон или изменения в закон и, если его предложение наберёт достаточно сторонников, то будет референдум, на уровне кантонов это работает отлично.
      В общем: «Я другой такой страны не знаю...»(с) smile
      1. Английский тарантас
        Английский тарантас Сегодня, 07:00 Новый
        +1
        любой швейцарский гражданин может предложить закон или изменения в закон и, если его предложение наберёт достаточно сторонников, то будет референдум, на уровне кантонов это работает отлично.

        Самое забавное, что у нас, вроде, тоже любой гражданин может предложить закон или изменения, и если наберёт подписи, то ГД должна будет рассмотреть, насколько я помню. Вот только смутно помню, так как ни разу про такое не слышал.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 06:05 Новый
      +1
      Цитата: Грац
      пожалуй в Швейцарии самая прямая демократия народа в мире, но такое только для маленьких стран, которые мало кому нужны из соседей и их статус кво устраивает всех

      Была бы у них нефть или Севморпуть с арктическим шельфом, либо Швейцария граничила бы с Россией так, что в ней можно было бы разместить американские ракеты - только бы их демократию и видели! Враз нагрянули бы "демократизаторы" из-за океана, а дальше - оранжевая революция, банки "национализированы" американскими банкирами и полностью открыты для ФБР и АНБ. Часовые, шоколадные и сырные производства массово банкротятся и закрываются. Зато над страной летают американские бомбовозы и швейцарцы счастливо машут им лапками...
  6. мыслитель
    мыслитель Сегодня, 08:38 Новый
    +1
    6,4 млрд $ на закупку до 40 истребителей
    Это 160 миллионов за штуку, и никто не вякает про коррупцию и откаты? Нам их не понять yes
    18 мая 2014 года 76,2% граждан высказались против введения самой большой в мире минимальной зарплаты в размере 4 тыс. франков (4,5 тыс. долл.).
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 08:48 Новый
      +1
      Цитата: мыслитель
      Это 160 миллионов за штуку

      Погугли цены на современные истребители. В 160 млн. нужно ещё вписаться. Сервисным контрактом, обучением пилотов и техников, тренажерами, наземным оборудованием и тд. Тайфун и Рафаль точно будут дороже 160 млн.
      1. мыслитель
        мыслитель Сегодня, 08:57 Новый
        0
        Я и пишу не с потолка -
        Польша подписала контракт на покупку в США 32 самолетов F-35, стоимость контракта составляет $4,6 млрд
        Это будет около 134 миллионов.
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 09:18 Новый
          0
          Про польский контракт:
          Стоимость контракта составила 4,6 млрд. долларов, в него кроме поставки самих самолетов, каждый из которых обошелся Польше в 87 млн. долларов, входит обучение польских пилотов, поставка авиасимуляторов, а также логистическая поддержка

          Т.е. цена самолета 2/3 контракта, в некоторых контрактах ещё меньше. Что будет в Швейцарском сверх самолета поставляется не известно, точно какая модификация самолета будет поставлена тоже не известно. Блок 3 и блок 4 F35 имеют большое количество отличий, у Супер Хорнетов целый зоопарк модификаций. Те же ракеты и бомбы могут включить в цену. Я об этом.
          Да и из указанных в статье самолетов F35A самый дешёвый, Супер Хорнет имеет сопоставимую цену, Европейцы минимум на треть дороже.