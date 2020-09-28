Референдум в Швейцарии одобрил закупку истребителей

F-5E Tiger II

Швейцарские граждане 27 сентября проголосовали, высказав своё мнение насчёт запланированного правительством приобретения для нужд ВВС страны нового истребителя стоимостью 6,4 млрд $.Ранее правительство поддержал парламент. Программа закупок благодаря усилиям пацифистов и левых политических партий была вынесена на референдум, ставший почти за 30 лет третьим по счёту среди плебисцитов, посвященных приобретению самолётов военного назначения. «Милитаристы» одержали победу с перевесом всего в 9 тыс. голосов, набрав 50.2%. Итоги референдума позволяют заменить парк швейцарских ВВС, состоящий из Northrop F-5E/F Tiger II и Boeing F/A-18 Hornet.Предполагается, что будет выделено 6,4 млрд $ на закупку до 40 истребителей к 2030 году. Тип самолета будет определен правительством на более позднем этапе. В шорт-лист вошли заявки четырех компаний из США, Франции и Германии: от Lockheed Martin (F-35A), Boeing (F/A-18 Super Hornet), Dassault (Rafale) и Airbus (Eurofighter Typhoon). Их предложения должны быть представлены в ноябре 2020 года. Как ожидается, контракт будет заключен к 2022 году, техника начнёт поступать с 2025 года.В Конституции Швейцарии указано, что высшей законодательной властью обладает народ, выражающий свою волю посредством всенародных голосований-референдумов.