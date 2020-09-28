Военное обозрение
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«Эта техника справится с суровой зимой»: индийская пресса о советских и российских танках и БМП

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Пограничный конфликт с Китаем, длящийся уже почти пять месяцев, вынуждает индийскую армию перебрасывать в «горячую точку» в восточном Ладакхе технику, способную выдержать приближающуюся суровую зиму и эффективно работать на высотах более 4 тыс. метров.


Для противодействия развертыванию бронетанковых колонн НОАК индийская армия готова противопоставить китайской армии ОБТ Т-90 и Т-72 наряду с боевыми машинами пехоты БМП-2, которые могут работать при температуре до минус 40°C

- отмечает издание The Economic Times.

Как оно поясняет, в восточной части Ладакха наблюдаются самые суровые зимы, когда температура обычно опускается до минус 35°C, сочетаясь с сильными морозными ветрами. Со слов индийских военных, они готовы встретить зиму во всеоружии. Они получили в достаточном количестве высококалорийную пищу, топливо, горюче-смазочные материалы, запасные части, специальную зимнюю одежду и палатки, отопительные приборы. Досуг солдат скрасит телевизор с телеприставкой.

Чтобы обеспечить готовность экипажа и оборудования, созданы соответствующие условия как для человека, так и для машины

- пояснил генерал-майор Арвинд Капур.

Бронетанковая техника размещена вблизи спорной границы и должна успеть прибыть в район потенциального конфликта в течение нескольких минут. В случае обострения ситуации советские и российские образцы машин должны в очередной раз продемонстрировать возможность эффективной работы в самых неблагоприятных условиях, справившись с суровой зимой высокогорья.

3 комментария
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  1. хрыч
    хрыч Сегодня, 05:10 Новый
    +7
    Кто бы сомневался в русской технике при зимних условиях. Еще индусов "Наркомовскими" надо обеспечить.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 05:48 Новый
      +7
      Цитата: хрыч
      Кто бы сомневался в русской технике при зимних условиях.

      Танк-то выдержит. Главное, чтобы индийские танкисты выдержали суровую индийскую зиму. И не разводили в танке костров.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 05:53 Новый
        +7
        Цитата: Zoldat_A
        не разводили в танке костров

        тогда наркомовские не давать laughing