Военное обозрение
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Первый день боёв в Карабахе: обеими сторонами конфликта выложены кадры столкновений

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Новое обострение карабахского конфликта сопровождается демонстрацией обеими сторонами целого ряда фото- и видеоматериалов. Попробуем аккумулировать их в данной публикации, чтобы попытаться отразить характер и масштаб столкновений.


Карабахские ресурсы опубликовали несколько видеоматериалов, на которых запечатлено поражение различной бронетехники азербайджанской армии: танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2/3, бронетранспортеров БТР-82, инженерных машин разграждения ИМР-2.







По всей видимости, наибольшие потери на данный момент азербайджанские войска понесли в ходе боя среди холмов. Как можно предположить, после падения вертолета Ми-8 для проведения спасательной операции была направлена колонна бронетехники. По всей видимости, она попала в засаду и была уничтожена.



Баку публикует целый ряд видео, снятых с беспилотников, что говорит об их широком распространении в войсках. На одном из них демонстрируется поражение "окопавшейся" бронетехники противника, видимо, огнём ПТРК: заметен след противотанковой ракеты.



Утверждается, что армянские войска не выдержали наступательный натиск и покинули позиции, оставив боевые машины на поле боя.



На другом видео с БПЛА было заснято в инфракрасном диапазоне уничтожение склада боеприпасов. Как утверждается, удар был нанесён с дрона Bayraktar TB2. Данные БПЛА в последнее время активно закупаются в Турции.



Со стороны Баку заявляется об эффективной работе по зенитно-ракетным комплексам противника. Несмотря на окапывание и маскировку, они становятся легкой мишенью, будучи «засвеченными» беспилотниками. Работа БПЛА Bayraktar TB2 по ЗРК «Оса-АКМ» попала на видео.



Как утверждает Ереван, противовоздушная оборона ведёт успешную борьбу с дронами неприятеля. Одни из них был, предположительно, сбит в районе Степанакерта.



При этом при изучении потерь следует проявлять осторожность. Как утверждает ряд экспертов, обе стороны выдают одни и те же кадры с поврежденной техникой за свой успех. Не до конца ясна ситуация с подбитым Ми-8. Хотя Баку признал потерю винтокрылой машины, на ряде фотографий, опубликованных армянскими ресурсами, со слов некоторых наблюдателей, различимо шасси самолёта Ан-2.

В целом ситуация может осложниться за счёт привлечения более мощных средств поражения. Так, сообщается о переброске армянской стороной в зону боевых действий РСЗО «Смерч».
40 комментариев
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  1. хрыч
    хрыч Сегодня, 05:51 Новый
    +27
    Подбитую и брошенную технику с телами показала армянская сторона. Поле боя за ними. Азербайджану показать нечего, кроме подбитой единичной, стационарной техники с дронов и видимо в первые часы операции. Также армяне показали удар по колоннам и скоплению наступающей техники. Ресурсы армян более объективны, публиковали список потерь. Противоположная сторона только победные реляции и без доказательств. Взгляд со стороны.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 06:00 Новый
      +9
      И все под грифом одного канала, а армяне выложили реальные кадры из разных источников. Тяжело им будет без авиации с местными воевать.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 06:06 Новый
        +13
        Цитата: GELEZNII_KAPUT
        Тяжело им будет без авиации с местными воевать.

        Если БПЛА действительно понесли такие потери, то боевой авиации рисковать не будут. И понятно, что первый удар для обороны самый тяжелый. Но если наступающие потеряли инициативу, то их дело дрянь.
        1. василий50
          василий50 Сегодня, 06:36 Новый
          +20
          А Вы заметили как резко сменился тон армянских СМИ? Ещё весной они про собственную *независимость*, *непобедимость* и прочее. Симоньян попыталась урезонить воинственность армян, так на неё окрысились не только в самой Армении, а вот сегодня уже про *братство ....* и прочее. Даже про ОДКБ вспомнили. Вскоре будут требовать чтоб РУССКИЕ воевали и за саму Армению и за Карабах для армян. При этом обязательно будут претензии что не все в РОССИИ мечтают погибнуть за *великую армению*, за то что мало дали того или иного. При этом как и сегодня будут напирать на *независимость* и *величие* и, впрочем как и сегодня, будут недовольны тем что их до сих пор не берут на содержание.
          Не для армян.
          Стоит поинтересоваться тем как армянские формирования, во время ПМВ, *помогали* РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ. Да и про властвующих в Армении *дашнаках* тоже стоит почитать, про то как вырезались *неармяне*. Стоит освежить в памяти про *девяностые* прошлого века, как это в Армении и в Нагорном Карабахе остались только армяне. Куда делись соседи?
          1. Sovetskiy
            Sovetskiy Сегодня, 07:31 Новый
            +4
            Цитата: василий50
            Стоит освежить в памяти про *девяностые* прошлого века, как это в Армении и в Нагорном Карабахе остались только армяне. Куда делись соседи?

            Да туда же куда и русские при бакинских погромах 1990 года. Национализм это же так круто, для "титульных" наций (подставь любую). И вот опять закономерный результат, как альтернатива "совковому" интернационализму с делением по территориальным "коморкам".
          2. финиш
            финиш Сегодня, 09:05 Новый
            0
            Саудовская Аравия вводит эмбарго на все турецкие товары в ответ на поддержку Анкарой военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.
      2. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 06:21 Новый
        +3
        Да пес его знает, там местность такая, что вопрос, кого озадачить проще - танковую колонну, танк впритык-то по приборам наблюдения - тоже можно озадачить даже с винтаря. Ну а что авиация тоже не панацея - так это на Донбассе доказывалось, и доказалось
        1. GELEZNII_KAPUT
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 06:55 Новый
          +6
          Цитата: Cowbra
          Да пес его знает, там местность такая, что вопрос, кого озадачить проще - танковую колонну, танк впритык-то по приборам наблюдения - тоже можно озадачить даже с винтаря. Ну а что авиация тоже не панацея - так это на Донбассе доказывалось, и доказалось

          На Донбассе авиацию почти сразу "приземлили"!
          1. 113262а
            113262а Сегодня, 08:21 Новый
            +2
            Ой,не сразу! Успела авиация крови нам попортить!
            1. Cowbra
              Cowbra Сегодня, 08:38 Новый
              0
              Ну что да-то да) Но с другой стороны, когда в Славянске Крокодил приземлили с Фагота - все, начали по дуге облетать)
              Впрочем, что на Окраине реально было - не всегда понять. Например когда клоуны на МИ-8 пытаются летать в прямой видимости, отстреливая тепловые ловушки - чтоб поле поджечь. Август. поле под ними уже сухое. Доигрались они, само собой. КПВТ - не шутка - прощай, Мишутка
      3. финиш
        финиш Сегодня, 09:05 Новый
        0
        По информации армянской стороны, в плену Армии обороны непризнанной НКР оказался азербайджанский генерал Маис Бархударов.

        Маис Шукюр оглы Бархударов (азерб. Mais Şükür oğlu Bərxudarov) — азербайджанский военнослужащий, генерал-майор Вооружённых Сил Азербайджанской Республики, участник боевых действий в Нагорном Карабахе в начале апреля 2016 года.
        Биография
        Маис Бархударов родился в городе Кубатлы Азербайджанской ССР. С детства увлекался борьбой. Был учеником борца Алияра Алиева, участвовавшего впоследствии в Карабахской войне и ставшего Национальным героем Азербайджана (посмертно). События, разворачивавшиеся в те годы в Карабахе, привели Бархударова в Военный лицей имени Джамшида Нахичеванского[1].
        Влияние на Бархударова в годы учёбы в лицее оказал начальник лицея, бывший министр обороны страны генерал-лейтенант Валех Баршадлы (англ.)русск.. В 1993 году вместе с группой курсантов Бархударов принял решение добровольно отправиться на фронт. Узнав об этом, Баршадлы позвал курсантов к себе и отговорил от данного шага, уговорив продолжить обучение[1].
        В 1998 году старший лейтенант Маис Бархударов был награждён орденом «Азербайджанское знамя»[2]. Вручал награду Бархударову лично президент страны Гейдар Алиев. В 2012 году за особую службу в деле сохранения независимости и территориальной целостности Азербайджана, за отличие в исполнении служебного долга и задач, поставленных перед воинской частью полковник Маис Бархударов был награждён медалью «За Отчизну»[3][4].
    2. APASUS
      APASUS Сегодня, 08:51 Новый
      0
      Цитата: хрыч
      Также армяне показали удар по колоннам и скоплению наступающей техники. Ресурсы армян более объективны, публиковали список потерь. Противоположная сторона только победные реляции и без доказательств. Взгляд со стороны.

      Армянские доказательства тоже несколько странные .Даже бабаи из Сирии показывают пуск ракет и трассер ракеты до момента попадания в цель. Тут есть пару роликов с горящим ИМР-2,подрыв танка на мине и все это обозначается как попадание ПТРК .
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 05:52 Новый
    +1
    Спасибо за подборку. Будем следить и пытаться вести подсчет.
  3. t00r
    t00r Сегодня, 05:58 Новый
    +1

    Со стороны Баку заявляется об эффективной работе по зенитно-ракетным комплексам противника. Несмотря на окапывание и маскировку, они становятся легкой мишенью, будучи «засвеченными» беспилотниками. Работа БПЛА Bayraktar TB2 по ЗРК «Оса-АКМ» попала на видео.

    и неудивлен с учетом мощности СОЦ его засеч ELINT непроблема да еще и в прифронтовой зоне. Если конечно сам оператор дрона не будет делать ошибок то у ОСы просто нет никаких шансов...

    воениздатовский учебник по ЗРК ОСА МО ССР 1991 года
    http://www.secretprojects.co.uk/ebooks/Osa(1991).djvu



    дальность упарвляемых ракет позволяет накрывать цели на расстоянии до 8км невходя в зону эффективного поражения да еще это зона поражения очень условное понятие особенно если используеться РЭБ.

    собственно возможности камеры на TB2.
    https://www.youtube.com/watch?v=XE4y3PArOmw&feature=youtu.be
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:00 Новый
    +9
    Прямо как в песне: "Руки, головы по кочкам....Ну кому все это надо"(Растеряев)
    Сколько бы они еще людей не бросили в топку войны, мира не будет. request
  5. Сергей уи
    Сергей уи Сегодня, 06:04 Новый
    +1
    Как там ночь прошла? Затихли или по нарастающей?
    1. slavaseven
      slavaseven Сегодня, 06:27 Новый
      0
      Ну, вроде как азербайджанецы с рсзо отстрелялись по территории Карабаха. Ждём подробности
  6. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 06:08 Новый
    +7
    А ведь и эта кровь на совести Меченого. Если б в свое время хватило воли задушить ростки сепаратизма в республиках в зародыше, не лилась бы уже 30 лет кровь людей на постсоветском пространстве. Впрочем, откуда у него совесть? сидит себе в Германии и искренне удивляется - а чего это его в бывшем СССР ненавидят?
    П.С. Безотносительно правоты/кривоты каждой стороны нынешнего конфликта.
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 06:41 Новый
      +3
      Увы,эту мину заложили раньше,меченный уже ничего не смог бы сделать,понятно,что он ещё более усугубил,но,все началось намного раньше
      1. Дальний В
        Дальний В Сегодня, 06:57 Новый
        +6
        эту мину заложили раньше
        Именно эта мина существовала тысячи полторы лет. Но ни во времена РИ, ни во времена СССР (до Меченного) она не рванула, хотя у руля страны бывали всякие - и слабые в том числе. Так что именно на Райкином муже ответственность, как ни крути.
  7. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 06:29 Новый
    -2
    Это плохо,что люди воюют. Где то Совбез ООН делает промашку по поводу войн малых стран.Их надо наказывать эмбарго оружия в эти страны.Если Турция и Россия не утихомирит эти две страны,то нечего и думать о мирном существовании.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:31 Новый
      +4
      И как ООН это сделает? Россия активно поставляет оружие в обе страны, и просто наложет вето на эмбарго
      1. nikvic46
        nikvic46 Сегодня, 08:30 Новый
        -1
        Сегодня.История показала,что все большие войны возникали с конфликтов малых государств.А уже после ввязывались государства,кто за ними стояли.Мир сегодня ненадежен.Запретить не только ввоз оружия,но и запчастей к нему. Россия и Турция могла бы это сделать.Была бы воля.
    2. синдикалист
      синдикалист Сегодня, 07:49 Новый
      0
      Цитата: nikvic46
      Если Турция и Россия не утихомирит эти две страны

      Турецкая армия сейчас находится в Азербайджане и, по сути, воюет на его стороне. С российской армией немного сложнее. Она также находится в Армении, но вряд ли будет поддерживать армян до решения вопросов, связанных с арестом коррупционеров и их активов в ходе армянской революции, имевших тесную связь с кремлёвским бизнесменами. Деваться армянам некуда и полагаю, что на днях Пашинян эти вопросы решит.
      1. финиш
        финиш Сегодня, 08:55 Новый
        +1
        Портал WarGonzo журналиста Семёна Пегова сообщает о готовящейся переброске турецкого спецназа в зону боёв в Нагорном Карабахе после захлебнувшегося продвижения подразделений ВС Азербайджана.
        Ранее журналист также сообщал о присутствии регулярных подразделений ВС Турции на территории Азербайджана, которые не покинули регион после недавних учений.
        Отметим, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил вчера об участии в боях турецких военных и боевой техники и самолеты F16/
  8. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 06:29 Новый
    +5
    Граница у них укреплена как на корейском полуострове прямо. Техники много пожгут. А на позиционную войну не хватит ресурсов
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 07:09 Новый
      +3
      В принципе непонятно, на что расчитывают в Азербайджане?
      1. gaura
        gaura Сегодня, 07:28 Новый
        +6
        Возможно, на помощь Турции.
  9. nnm
    nnm Сегодня, 06:50 Новый
    +2
    А что послужило поводом то хоть для эскалации ?
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 06:58 Новый
      +2
      Цитата: nnm
      А что послужило поводом то хоть для эскалации ?

      Айзеры решили взять реванш.
    2. gaura
      gaura Сегодня, 07:02 Новый
      +4
      Одни артиллеристы обстреляли позиции других. Кто сделал это первым - вопрос риторический, и смысла в общем-то не имеет
    3. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 08:27 Новый
      +4
      что послужило поводом то хоть для эскалации ?


      Да такое наступление за два дня не подготовиш. А репортер турецкого ТВ, в броннике и с каской, передавал с передовой уже 10 мин. после начала наступления. А недосултан сразу обещал всяческую поддержку азербайджанцам (какую они захотят) . Так что повод ето разширение Османской империи в Закавказье.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:12 Новый
    +1
    Как то странно тела в ямах и без оружия?
    1. Narak-zempo
      Narak-zempo Сегодня, 07:48 Новый
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Как то странно тела в ямах и без оружия?

      Так с гражданскими воевать проще, они не отстреливаются laughing
      1. финиш
        финиш Сегодня, 08:10 Новый
        +4
        откройте глаза пошире! Где там на видео гражданские?
  11. Narak-zempo
    Narak-zempo Сегодня, 07:47 Новый
    -1
    Remove Kebab! Serbia Armenia strong!
    Поможем братушкам!
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 08:20 Новый
      +2
      Собирайте братьев по диаспорам.
      И вперед.

      И тем и другим нужно ушат холодной воды на голову.
    2. ВячеSeymour
      ВячеSeymour Сегодня, 08:52 Новый
      -1
      Remove Kebab! Serbia Armenia strong!
      Поможем братушкам!

      А в чём проблема то ? ...За чем дело то встало ?..- Собирайте братву, и вперёд !!!...своими костьми в землю !!!- помошничек блин ...
      Про исторический долг, России и русских перед многострадальными , врождённая
      скромность упомянуть не позволила ?
  12. mlad
    mlad Сегодня, 08:28 Новый
    +1
    С обеих сторон нет мягких и пушистых, обе стороны виноваты в развязывании конфликта , а России расхлебывай.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 09:24 Новый
      0
      обе стороны виноваты в развязывании конфликта , а России расхлебывай.


      Вы правы.... но ведь ето роль Империй, не? Армения всегда была форпостом РИ (независимо как она называлась) а турки просто рвутся быть сюзереном в вашем огороде. Назвался великой державой - разруливай сложные ситуации.