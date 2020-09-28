Первый день боёв в Карабахе: обеими сторонами конфликта выложены кадры столкновений

Новое обострение карабахского конфликта сопровождается демонстрацией обеими сторонами целого ряда фото- и видеоматериалов. Попробуем аккумулировать их в данной публикации, чтобы попытаться отразить характер и масштаб столкновений.
Карабахские ресурсы опубликовали несколько видеоматериалов, на которых запечатлено поражение различной бронетехники азербайджанской армии: танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2/3, бронетранспортеров БТР-82, инженерных машин разграждения ИМР-2.
По всей видимости, наибольшие потери на данный момент азербайджанские войска понесли в ходе боя среди холмов. Как можно предположить, после падения вертолета Ми-8 для проведения спасательной операции была направлена колонна бронетехники. По всей видимости, она попала в засаду и была уничтожена.
Баку публикует целый ряд видео, снятых с беспилотников, что говорит об их широком распространении в войсках. На одном из них демонстрируется поражение "окопавшейся" бронетехники противника, видимо, огнём ПТРК: заметен след противотанковой ракеты.
Утверждается, что армянские войска не выдержали наступательный натиск и покинули позиции, оставив боевые машины на поле боя.
На другом видео с БПЛА было заснято в инфракрасном диапазоне уничтожение склада боеприпасов. Как утверждается, удар был нанесён с дрона Bayraktar TB2. Данные БПЛА в последнее время активно закупаются в Турции.
Со стороны Баку заявляется об эффективной работе по зенитно-ракетным комплексам противника. Несмотря на окапывание и маскировку, они становятся легкой мишенью, будучи «засвеченными» беспилотниками. Работа БПЛА Bayraktar TB2 по ЗРК «Оса-АКМ» попала на видео.
Как утверждает Ереван, противовоздушная оборона ведёт успешную борьбу с дронами неприятеля. Одни из них был, предположительно, сбит в районе Степанакерта.
При этом при изучении потерь следует проявлять осторожность. Как утверждает ряд экспертов, обе стороны выдают одни и те же кадры с поврежденной техникой за свой успех. Не до конца ясна ситуация с подбитым Ми-8. Хотя Баку признал потерю винтокрылой машины, на ряде фотографий, опубликованных армянскими ресурсами, со слов некоторых наблюдателей, различимо шасси самолёта Ан-2.
В целом ситуация может осложниться за счёт привлечения более мощных средств поражения. Так, сообщается о переброске армянской стороной в зону боевых действий РСЗО «Смерч».