Лукашенко предложил Макрону посредничество при передачи им власти «Жёлтым жилетам»...

Я предлагаю Макрону своё посредничество в переговорах с «Жёлтыми жилетами» для передачи власти протестующим.

Президент Белоруссии дал ответ на заявления французского коллеги о том, что ему (Александру Лукашенко) следовало бы добровольно уйти в отставку уже в ближайшее время. Напомним, что Эммануэль Макрон достаточно жёстко высказался по поводу того, что официальный Минск «удалился от демократии».В ответе от Александра Лукашенко Макрон был назван «незрелым политиком», который, по его собственной логике, должен был покинуть президентский пост ещё два года назад.Александр Лукашенко отметил, что свои полномочия Макрон должен был с себя сложить, так как во Франции продолжаются многочисленные акции протеста, включая антипрезидентские выступления «Жёлтых жилетов».Лукашенко:Также белорусский президент добавил, что во Франции продолжаются волнения некоренного населения, в том числе мусульманских общин на юге страны и движения «Black Lives Matter».Ранее глава МИД Белоруссии отметил, что ряды иностранных государств осуществляют попытки откровенного вмешательства во внутренние дела РБ, и назвал это недопустимым.