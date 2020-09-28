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Лукашенко предложил Макрону посредничество при передачи им власти «Жёлтым жилетам»

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Президент Белоруссии дал ответ на заявления французского коллеги о том, что ему (Александру Лукашенко) следовало бы добровольно уйти в отставку уже в ближайшее время. Напомним, что Эммануэль Макрон достаточно жёстко высказался по поводу того, что официальный Минск «удалился от демократии».


В ответе от Александра Лукашенко Макрон был назван «незрелым политиком», который, по его собственной логике, должен был покинуть президентский пост ещё два года назад.

Александр Лукашенко отметил, что свои полномочия Макрон должен был с себя сложить, так как во Франции продолжаются многочисленные акции протеста, включая антипрезидентские выступления «Жёлтых жилетов».

Лукашенко:

Я предлагаю Макрону своё посредничество в переговорах с «Жёлтыми жилетами» для передачи власти протестующим.

Также белорусский президент добавил, что во Франции продолжаются волнения некоренного населения, в том числе мусульманских общин на юге страны и движения «Black Lives Matter».

Ранее глава МИД Белоруссии отметил, что ряды иностранных государств осуществляют попытки откровенного вмешательства во внутренние дела РБ, и назвал это недопустимым.
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38 комментариев
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  1. Храмов
    Храмов Сегодня, 06:16 Новый
    +41
    Лукашенко - молодец! good
    Ткнул носом лягушатника.
    1. Артур73
      Артур73 Сегодня, 06:19 Новый
      +19
      Да уж.Зачетно потроллил "любителя учительниц":)))!
      1. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 09:17 Новый
        +1
        Цитата: Артур73
        Да уж.Зачетно потроллил "любителя учительниц":)))

        любитель СТАРЫХ учительниц-это вообще за гранью... belay request

        Остается пожелать российскому МИДу отвечать ТАК ЖЕ -на абсолютно ХАМСКИЕ заявления Запада о "вине" России с навльными, о необходимости ...изменения Конституции и пр .

        А то мямлят что-то невнятное...

        А вот Макарону- ЧТО теперь ответить Лукашенко? А ...нечего, ибо поставлен на место и остается ему только утереться и заткнуться!
    2. Gorjelin
      Gorjelin Сегодня, 06:38 Новый
      +21
      да, это остроумно, нашему МИД тоже бы надо их носом в .... почаще тыкать, а не выражать озабоченности)

      1. василий50
        василий50 Сегодня, 06:51 Новый
        +4
        А мне удивительно что Лукашенко так негативно к своим *еуропэйским* партнёрам ... .
        То лобызался - улыбался, стараясь понравится, а теперь вдруг так обиделся. С чего это? В европах нового ничего не сказали из нового только то что самозванку приютили.
        У меня впечатление что Лукашенко обиделся на то что в этой ситуации вынужден бесплатно (то есть даром) выражать солидарность с РОССИЕЙ.
        1. Gorjelin
          Gorjelin Сегодня, 06:58 Новый
          +6
          это верчение задом перед западом еще ни одну страну до добра не довело, раз за радом одинаково заканчивается, но, почему-то, никого ничему не учит. этот хоть, более менее, в чувства пришел
          1. Кубик123
            Кубик123 Сегодня, 08:20 Новый
            +8
            Цитата: Gorjelin
            это верчение задом перед западом еще ни одну страну до добра не довело, раз за радом одинаково заканчивается, но, почему-то, никого ничему не учит. этот хоть, более менее, в чувства пришел

            Дело не в личных амбициях. Дело в том, что существование малых стран экономически не выгодно. Малый и слабый всегда будет искать у кого угодно защиту и поддержку. Его легко запугать. И для него "верчение задом" не прихоть, а жизненная необходимость. Это прекрасно понимают англосаксы. Именно поэтому они всегда пытаются раздробить все страны, до которых сумеют дотянуться. Понимая, что малые страны не смогут достойно конкурировать. Сами-же всегда пытаются создавать коалиции. Именно не объединения, а коалиции. Объединение означает взять на себя проблемы другой страны, а коалиция не подразумевает какой-либо долговременной ответственности. То-есть пока нужен, ты попутчик, перестал быть нужен - пшел...

            А малая страна не способна в современных условиях создать полностью самостоятельную замкнутую на себя экономику. Кто-то всегда будет встраивать ее экономику в свою большую. При этом, англосаксы, даже в странах, которые являются их попутчиками, никогда не создают замкнутых технологических цепочек. Это для того, чтобы из зависимости было невозможно вырваться. Если страна решила стать независимой, то сразу ее экономика начинает сыпаться из-за остановки производств или по причине отсутствия комплектующих, или отсутствия платежеспособного спроса на продукцию.
            1. hydrox
              hydrox Сегодня, 08:33 Новый
              +2
              Так или иначе, но до Луки должно дойти, что НИКАКОГО равенства (в том числе равенства суверенитетов в Союзном гос-ве) в принципе не может быть, иначе придётся принять за правило, что один голос белоруса равен 15 голосам русских.
              Хорошенькую демократию нам белорусы предлагают!
              Как недопустимо и то, что Белоруссия, находясь в объединённом гос-ве, будет выступать против признания Крыма российской территорией - такие друзья хуже врагов.
              Или Конфедерация с раздельными валютами и бюджетами, или единое гос-во с Белоруссией в качестве федерального округа, но с общим бюджетом и транзакциями.
              1. Подрезчик
                Подрезчик Сегодня, 09:05 Новый
                +1
                Здесь Лукашенко прав. У себя смотрите, потом давайте советы.
        2. василий50
          василий50 Сегодня, 07:19 Новый
          +2
          Впору гордиться *минусами*. Значит правильно угадал.
          Именно то что приходится *задарма* выражать солидарность с РОССИЕЙ обижает не только самого Лукашенко но и *патриотов* гордой и независимой РБ, и плевать на собственную безопасность.
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 07:48 Новый
            +4
            Цитата: василий50
            Впору гордиться *минусами*. Значит правильно угадал.

            Обычно человек думает перед тем как сказать что либо.
            А вы угадываете. wink laughing

            Вы и с именем своим угадать пытаетесь?
            То ли василий, то ли Дмитрий. wassat
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:13 Новый
      0
      Цитата: Храмов
      Ткнул носом лягушатника.

      good
      Лукашенко предложил Макрону посредничество при передачи им власти «Жёлтым жилетам»...
      ...Ранее глава МИД Белоруссии отметил, что ряды иностранных государств осуществляют попытки откровенного вмешательства во внутренние дела РБ, и назвал это недопустимым.

      Мне вспомнился всем известный, но редко вспоминаемый факт истории:
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 08:36 Новый
        +3
        Но вообще-то он имел в виду только французов. И на церемонии были также представители Великобритании. Блин, полная деквалификация, люди даже нормальные демотиваторы не могут сделать.)
  2. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 06:22 Новый
    +1
    Троллинг 80лвл laughing
  3. ВадимЖивов
    ВадимЖивов Сегодня, 06:27 Новый
    +9
    Правильно посоветовал . А на фоне етих жилетов им всем в гей.ропе пора руководятелов заменить . Советчики млин ... tongue
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:39 Новый
    +13
    Лукашенко предложил Макрону посредничество при передачи им власти «Жёлтым жилетам»

    Всё логично!
    Не судите, да не судимы будете.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 07:18 Новый
      +7
      Да уж! И как это 2 года о нарушениях прав во Франции не возмущаются, не говорят о тюрьмах, погибшие есть, а Гуайдо французский не нашёлся. Непорядок
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:48 Новый
        +1
        Дмитрий, вы почему не относитесь трепетно к "светочам" западной дермократии? Совсем нх потеряли, из мейнстрима выпали?
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 09:07 Новый
          +2
          Цитата: rocket757
          Дмитрий, вы почему не относитесь трепетно к "светочам" западной дермократии? Совсем нх потеряли, из мейнстрима выпали?

          negative negative Недоволен я! Ждал-ждал, когда же ЕС возмутится, когда США возмутятся, когда во Францию хоть кто войска введёт для защиты дерьмократических ценностей. А---фиг вам.!! Ничего не получилось из этого. Всем капиталистическим странам плювать на судьбу Франции, оказалось! laughing lol wassat зато вот за Беларуссию пережмвают.Гуайдиху воспитывают и говорить учат.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:19 Новый
            0
            Цитата: Reptiloid
            Гуайдиху воспитывают и говорить учат.

            Да чему они белорусскую домохозяйку могут научить??? Она точно БОРЧ и КОТЛЕТЫ лучше ихних учителей готовить умеет!!!
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 07:52 Новый
      +4
      а кто с мечом к нам придет - тот тут же по оралу и получит! Витя. привет! hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:51 Новый
        +2
        Привет Роман soldier
        Тем кто на нас пасть разевает, трудно зубы ровнять ... они ребята ушлые, издали, из за забора вякают!
        А вот с мечом им совсем не хотица ... потому как у нас ядрён батоны есть и те, кому положено, об этом НЕ ЗАБЫВАЮТ!
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 06:47 Новый
    +11
    Знатный троллинг!!! Батька молодец!!! fellow good
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:47 Новый
    +12
    Большое человеческое спасибо ВО.С утра день сделан.Вчера когда читал этот пассаж Лукашенко АГ уржался.Многие политики так думают о Макроне ,только сказать не могут.Пусть еще радуется ,что его ориентацию не озвучили,если не остановится то и озвучат.Молодца!!! laughing
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 06:57 Новый
    +3
    ну это хоть не глЫбокие озабоченности Путина, хоть что-то
    1. Изяутдин
      Изяутдин Сегодня, 08:15 Новый
      -2
      Лука маргинал , сегодня на хамил завтра в дупу будет целовать , в этом вся его суть. Но в этот раз он красиво отбрил Макарона , вот только тому от этого ни жарко ни холодно.
      И не надо колхозника с политиком сравнивать.
      1. rotkiv04
        rotkiv04 Сегодня, 08:26 Новый
        0
        Как ни прискорбно, но время рафинированных дипломатов ушло, сейчас время маргиналов и они понимают только такой язык
        1. Изяутдин
          Изяутдин Сегодня, 09:02 Новый
          +1
          Это ты что-ли решил, что время дипломатов ушло? И Лука маргинал не потому что резко ответил , а потому что завтра будет, подобострстно ,подлизывать.
  8. zwlad
    zwlad Сегодня, 07:10 Новый
    +2
    Ай маладец батька!
  9. DEVIL LIFE`S
    DEVIL LIFE`S Сегодня, 07:13 Новый
    +2
    Правильно сказал, пусть не всешивается в дела не в своем доме.
  10. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 07:16 Новый
    +6
    Батька, конечно, как всегда за словом в карман не полез. Но вот от чего мне было это грустно читать. "Жёлтые жилеты" об услуге посредничества батьку не просили и не попросят. Они даже в большинстве своём не знают об его существовании. А вот в Белоруссии по другому. Эти живут по инструкциям из Варшавы и готовы сотрудничать хоть с кем, лишь бы не с РФ. Слова Тихановской о желании разговаривать с Москвой не более чем уловка. И ей не бывать главой Беларуси, а тот кто сейчас в тени - русофоб, его имя мы узнаем, когда дельце быдет на мази. Чем дальше, тем больше кажется мне, что батька проигрывает время и поддержку людей со всеми вытекающими.
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:46 Новый
    +6
    Франция цэ мусульманско-негритянская страна. Даешь президента женщину негра-мусульманку, а еще лучше трансвестита.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 08:00 Новый
      +4
      Виктор! Добавлю, и чтобы в инвалидной коляске, а ещё лучше с ДЦП.
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:48 Новый
    +3
    И-ииии, протролил Рыгорович макрошу! laughing Фейсом по батарее!
  13. rusich
    rusich Сегодня, 07:51 Новый
    +3
    Зачет Александр Григорьевич good Так держать. Лягушатника в болото носом
  14. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:01 Новый
    +4
    Ха, нарцисс схлопотал "леща" от Лукашенки! laughing
    Это ему не Трамп, который с него перхоть стряхивал.
  15. Antidote
    Antidote Сегодня, 08:03 Новый
    -4
    Всё смешалось в доме Облонских.
    Жилеты вышли на улицу из-за повышения цен на бензин, а не из-за подделки выборов, то есть лозунги там не политические.
    Насильно мил не будешь, батька.
  16. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 08:30 Новый
    0
    Лукашенко вновь воспрял духом (хотел написать что поднял другое, но слово,обозначающее маленькое возвышение из перьев на голове у птиц, сайт изменяет в название маленького представителя соседней страны))
    Ничего о реальных шагах внутри страны и об интеграции с Россией в полноценное Союзное государство.
    Расчитывает опять все рассосется.
    Да еще на Армяно Азербайджанский конфликт, который отвлечет от Беларуси.
    Доведет так до стадии руины.
    Оратор...