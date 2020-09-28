Джо Байден сравнил Дональда Трампа с Геббельсом

В своей очередной предвыборной речи кандидат в президенты США Джозеф Байден в очередной раз сделал выпад в отношении своего соперника – Дональда Трампа. За месяц с небольшим до выборов Байден сделал отсылку к Третьему рейху, размышляя о высказываниях Трампа.
По словам Джо Байдена, Трамп «вроде Геббельса».
Из заявления кандидата в президенты США от Демократической партии:
Он как Геббельс. Тот говорил, если ложь повторять достаточно долго, то больше людей в неё поверят.
Тем временем Дональд Трамп опубликовал в микроблоге Твиттера фрагмент речи Байдена, где тот объявил, что стал сенатором «180 лет назад».
September 27, 2020
Поставив видео, Трамп оставил его без привычных комментариев, давая понять, что его оппонент путается в самых элементарных вещах.
Ранее Трамп, называющий Байдена, «сонным Джо», заявил, что при Байдене-«президенте» Соединённые Штаты будут деградировать.