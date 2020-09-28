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Джо Байден сравнил Дональда Трампа с Геббельсом

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Джо Байден сравнил Дональда Трампа с Геббельсом

В своей очередной предвыборной речи кандидат в президенты США Джозеф Байден в очередной раз сделал выпад в отношении своего соперника – Дональда Трампа. За месяц с небольшим до выборов Байден сделал отсылку к Третьему рейху, размышляя о высказываниях Трампа.


По словам Джо Байдена, Трамп «вроде Геббельса».

Из заявления кандидата в президенты США от Демократической партии:

Он как Геббельс. Тот говорил, если ложь повторять достаточно долго, то больше людей в неё поверят.

Тем временем Дональд Трамп опубликовал в микроблоге Твиттера фрагмент речи Байдена, где тот объявил, что стал сенатором «180 лет назад».


Поставив видео, Трамп оставил его без привычных комментариев, давая понять, что его оппонент путается в самых элементарных вещах.

Ранее Трамп, называющий Байдена, «сонным Джо», заявил, что при Байдене-«президенте» Соединённые Штаты будут деградировать.
28 комментариев
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  1. nnm
    nnm Сегодня, 06:29 Новый
    +6
    Самый большой вред США наносят они сами - ибо, кто бы из них не победил в противники получат противоборствующую партию и поделив между собой конгресс и сенат будут только и делать, что палки в колеса друг другу ставить. А это будет приводить лишь к эскалации внутренних и внешних проблем. А по сути Трамп и Байден стоят друг друга как близнецы
    1. Кубик123
      Кубик123 Сегодня, 08:55 Новый
      0
      Цитата: nnm
      Самый большой вред США наносят они сами - ибо, кто бы из них не победил в противники получат противоборствующую партию и поделив между собой конгресс и сенат будут только и делать, что палки в колеса друг другу ставить. А это будет приводить лишь к эскалации внутренних и внешних проблем. А по сути Трамп и Байден стоят друг друга как близнецы

      Постоянная конкуренция является самым мощным фактором развития. Ее отсутствие всегда ведет к деградации. "На то и щука в реке, чтобы карась не дремал." Другое дело, что "по сути Трамп и Байден стоят друг друга как близнецы". В этом Вы абсолютно правы. Но силы, которые стоят за ними, абсолютно разные.
  2. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 06:34 Новый
    +2
    Тесно им там в одной палате
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:36 Новый
    +5
    Джо Байден сравнил

    Тот сравнил, этот сказал .... веселуха пошла!
    1. nnm
      nnm Сегодня, 06:38 Новый
      +4
      Разминаются. Завтра у них дебаты )))
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 06:50 Новый
        +3
        Сказать что это интересно ... никак. Это их дела.
        Для нас даже итог не имеет принципиального значения ... они как были вражины, такими и останутся.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 07:04 Новый
          +1
          Приветствую Вас, Виктор! hi
          Цитата: rocket757
          Сказать что это интересно ... никак. Это их дела.... они ......вражины, .....
          В том-то и дело! Излишнее внимание к чужим проблемам. Когда о своих надо думать
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 08:45 Новый
            +1
            Цитата: Reptiloid
            Излишнее внимание к чужим проблемам. Когда о своих надо думать

            Стандартная тактика ... каждый проворовавшийся\никчемный командующий норовит найти\устроить свою победоносную "войнушку", которая всё спишет!
            Масштабы, темы другие ... принципы те же!
            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 08:51 Новый
              +1
              Как буд-то от избрания одного или другого что-то принципиально изменится у нас.
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 08:53 Новый
                +1
                Цитата: Reptiloid
                Как буд-то от избрания одного или другого что-то принципиально изменится у нас.

                Ничуть и никак ... большинство давно это поняли.
                1. Reptiloid
                  Reptiloid Сегодня, 08:57 Новый
                  +1
                  Цитата: rocket757
                  ......Ничуть и никак ... большинство давно это поняли.
                  Интересно, те, кто шампанское пил в честь Трампа, получили то, что расчитывали?
                  1. rocket757
                    rocket757 Сегодня, 09:15 Новый
                    0
                    Степень импозантности зависит от количества принятого ... на на грудь!
  4. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 06:37 Новый
    +3
    Тупой и еще тупее.
  5. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 06:38 Новый
    +3
    Байдену припомнят коррупционный скандал на Украине. А ещё Трамп хочет проверить его на наркотики перед дебатами...
    Видимо Байден всё же маразматик и его накачивают
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:47 Новый
      +3
      Цитата: Танковый пиджак
      Видимо Байден всё же маразматик и его накачивают

      там нормальных нет совсем видимо.
  6. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:49 Новый
    +1
    Пусть Трамп остаётся.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 06:53 Новый
      0
      Правильно, а для байдена сочинить и подбросить компромат о сотрудничестве Трампа с Москвой - пусть ещё 4 года развлекаются.
  7. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:53 Новый
    +2
    Если элиты США стали генерировать на первые роли "стариков-чудаков", то - у них проблемы с бюрократией. Всё-таки возраст у обоих - малопродуктивный.
    п.с. Что напророчил "Голый пистолет".
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 07:11 Новый
      0
      ......генерировать старичков......
      это тем интересней, что пропаганда молодости, красоты, здоровья.......А в управлении----старикашки. Как -будто про пенсию и возраст дожития не знают ничего.Как например новый посол Украине---71 год
      1. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 08:51 Новый
        +1
        Цитата: Reptiloid
        71 год

        Какая пенсия? Еще рожать и рожать! laughing
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 09:15 Новый
          0
          Цитата: g1washntwn
          Цитата: Reptiloid
          71 год

          Какая пенсия? Еще рожать и рожать! laughing

          Может на Украине разродиться чем-то очень нехорошим. Настоящий враг всего русского.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:54 Новый
    0
    Старичок ,это ты зря.Ставлю на Трампа,чисто по человечески.Все равно хрен редьки не слаще.Можете считать ,что я вмешиваюсь в выборы США.В ближайшие 10 лет за границу не собираюсь,в свое время наездился. wassat
  9. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 06:57 Новый
    +2
    У Трампа все шансы остаться на второй срок - конкуренты откровенно слабые.
  10. Dynamic Systems
    Dynamic Systems Сегодня, 07:37 Новый
    +1
    Ранее, полосатый обком отказался финансировать ВОЗ. am
    Ну каким больным нравятся санитары? wassat crying
    До галла концерта в обкоме остались считанные дни. Почти все билеты проданы.
    За оставшиеся места - не шуточные разборки на улицах. Короче....
    https://youtu.be/c6tUq0IHVoI
  11. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:44 Новый
    0
    А Байдена надо сравнивать с Муссолини, такое же трепло.
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:47 Новый
    0
    По вчерашним мерикатосовским данным трамп немного отстаёт от байды. Но время ещё есть, и если трамп подсадит ещё одного судью, потому как - "В США в возрасте 87 лет скончалась судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург"- а кандидатура уже есть, тогда он может выиграть в высшем суде мерикатосии, ибо у республиканцев будет перевес в количестве этих судей. Всё голосование в мерикатосии - ПОБОКУ!!! - ибо конечная инстанция Верховный суд, и как он решит так и будет, без косаций.
  13. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:52 Новый
    0
    Деградация США будет продолжаться независимо от того, кого они выберут. Страна катится в пропасть, хотя сами они этого еще не осознали.
  14. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:29 Новый
    0
    Байден выживший из ума ... старик ... интересно что там за ширмой ... вариант смерти через год после выборов и приход Вице-Президента??? (а так-то кандидатура не проходная) ... или ещё что-то поинтереснее ...