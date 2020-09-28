Джо Байден сравнил Дональда Трампа с Геббельсом

Он как Геббельс. Тот говорил, если ложь повторять достаточно долго, то больше людей в неё поверят.

В своей очередной предвыборной речи кандидат в президенты США Джозеф Байден в очередной раз сделал выпад в отношении своего соперника – Дональда Трампа. За месяц с небольшим до выборов Байден сделал отсылку к Третьему рейху, размышляя о высказываниях Трампа.По словам Джо Байдена, Трамп «вроде Геббельса».Из заявления кандидата в президенты США от Демократической партии:Тем временем Дональд Трамп опубликовал в микроблоге Твиттера фрагмент речи Байдена, где тот объявил, что стал сенатором «180 лет назад».Поставив видео, Трамп оставил его без привычных комментариев, давая понять, что его оппонент путается в самых элементарных вещах.Ранее Трамп, называющий Байдена, «сонным Джо», заявил, что при Байдене-«президенте» Соединённые Штаты будут деградировать.