Военное обозрение
Войти Регистрация

В сети обсуждается телефонный звонок Пашиняна Путину

56

В сети обсуждается телефонный звонок, который сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян президенту России Владимиру Путину. Армянский премьер позвонил в Москву и сообщил о резком обострении конфликта в Нагорном Карабахе.


На сайте Кремля указывается на то, что российская сторона выразила серьёзную озабоченность в связи с тем, что в регионе вновь начались масштабные боестолкновения с применением тяжёлой техники и авиации. По словам Владимира Путина, сейчас крайне важно не допустить дальнейшей эскалации и незамедлительно прекратить боевые действия.

Пашинян в Твиттере оставил следующий пост:

Во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Путиным представил детальную информацию о ситуации на линии соприкосновения в НК. Я выразил обеспокоенность в связи с развязанными азербайджанской стороной военными действиями, которые охарактеризовал как агрессию против НК.

А перед этим Пашинян через Твиттер «призвал всё международное сообщество» не допустить вмешательства в конфликт Турции.

Пашинян:

Это чревато самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов.

В сети отмечено, как Пашинян вдруг «вспомнил» о партнёрских соглашениях с Россией, хотя, когда приходил во власть, делал заявления о «необходимости придерживаться исключительно независимой политики». Одно из заявления сторонников Пашиняна, состояло в необходимости выхода из состава ОДКБ. Теперь об этом официальный Ереван уже не вспоминает.

В комментариях к посту Пашиняна ему напомнили, под какими лозунгами его сторонники выходили на митинги в Армении:

Использованы фотографии:
из комментария на странице Твиттер/Nikol Pashinyan
56 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. U-Gin78
    U-Gin78 Сегодня, 06:51 Новый
    +30
    Ещё один блудный попугай - "Вовка, а Вовка!?..."
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:56 Новый
      +30
      как Лука...припекло-забегал...лицемеры двустульчатые.
      1. Черный_Ватник
        Черный_Ватник Сегодня, 07:32 Новый
        +14
        Анекдот.
        Умирает старый армянин. Собрались у его кровати все родные, он им и говорит:
        - дети мои, берегите евреев.
        - отец, почему евреев? - спросили родные.
        - покончат с евреями, за нас возьмутся.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 07:43 Новый
          +12
          Азербайджан не посмеет атаковать Армению из-за ОДКБ и Гюмри. Все Карабахом ограничится и уже мы понимаем, что блицкриг провалился. Сейчас и так достаточно осторожного Алиева, Эрдоган будет склонять, но видимо последует признание Карабаха Арменией и возможно Грецией и даже Францией. По примеру Абхазии и Ю.Осетии. Алиеву бы мудрости отца и храбрости Бабека, а не идти на поводу у истеричного "товарища".
          1. Черный_Ватник
            Черный_Ватник Сегодня, 07:47 Новый
            +8
            Как бы между прочим, Азербайджан только за Карабах и воюет. Ереван и Гюмри никто штурмом брать не собирается.
            1. Храмов
              Храмов Сегодня, 08:07 Новый
              +5
              Пора становиться частью РФ и тогда ни кто не посмеет воевать с Арменией, республикой Армения в составе РФ.

              Тем паче, что по факту мы с армянами живем бок о бок в России. Куда ни глянь. Разве плохо армянам в РФ?
              1. Черный_Ватник
                Черный_Ватник Сегодня, 08:32 Новый
                +15
                Мы много с кем живём бок о бок. Такая у нас страна. Вспоминая антироссийские лозунги, на которых строился приход Пашиняна к власти, вспоминая, как в Ереване помпезно открываются памятники пособникам нацизма, вспоминая, что Армения про союз с Россией вспоминает лишь тогда, когда жаренный петух в зад клюет,я как-то не очень хочу, чтобы они были частью моей страны.
              2. сенька шалый
                сенька шалый Сегодня, 08:33 Новый
                +5
                Цитата: Храмов
                Тем паче, что по факту мы с армянами живем бок о бок в России. Куда ни глянь. Разве плохо армянам в РФ?

                Как собаке пятая лапа, России нужна ваша Армения в составе федерации. Конечно Армянам в России хорошо, уж точно лучше, чем тем же Армянам в нищей Армении.
              3. yawa63
                yawa63 Сегодня, 09:08 Новый
                +3
                По факту так есть, когда я слышу что-либо о республике Армения, все время удивляюсь - а что, там все еще кто-то живет? По моему мнению, они все живут у нас в Краснодарском крае..
            2. Oquzyurd
              Oquzyurd Сегодня, 08:15 Новый
              -2
              И атака не провалился,как излагает Хрыч.За один день с трех направлений(протяженных)прорвано многослойная оборона,которого строили 26 лет,и пошли относительно в глубь.Если сегодня продолжат,перед войсками уже нет той обороны как в первый день.Замечу,что общая линия соприкосновения больше 600 км.
          2. alexmach
            alexmach Сегодня, 08:57 Новый
            +2
            Азербайджан не посмеет атаковать Армению из-за ОДКБ и Гюмри

            Вот только совсем недавно было обострение именно на Армяно-Азербайджанской границе.
            и уже мы понимаем, что блицкриг провалился

            Рановато ещё для такого заключения.
    2. василий50
      василий50 Сегодня, 07:02 Новый
      +27
      Да там больше от *дай денег, дай солдат и оружия побольше* и вплоть до того что РОССИЯ должна ..........................................................................................(нужное вписать).
      Если бы Пашинян был один такой в Армении, так ведь нет. В Армении абсолютное большинство так думают. Жалко что и в РОССИИ есть армяне которые думают так же, вот только в добровольцы за *великую армению* не записываются. Зато будут требовать от РОССИИ защитить *слабую и беззащитную .....*, искренне забывая что совсем недавно, и полгода не прошло, как топали ногами на Симоньян когда она попробовала урезонить воинственность армян в Армении.
      В РОССИИ армян побольше чем в Армении, а вот сколько *неармян* в Армении? Куда делись *неармяне*?
      1. Narak-zempo
        Narak-zempo Сегодня, 08:06 Новый
        +1
        Цитата: василий50
        Куда делись *неармяне*?

        Ну подумаешь, немножко вырезали. С кем не бывает? Полно прецедентов в истории.
        Опять же, становление нации, энтузиазм масс.
      2. miru mir
        miru mir Сегодня, 09:19 Новый
        0
        неармян в Армении и при союзе не густо было
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:28 Новый
      +1
      Цитата: U-Gin78
      Ещё один блудный попугай - "Вовка, а Вовка!?..."
      "А теперь хочу мороженое, пирожное, конфет.... и по больше"(Вовка в 3х9 царстве)
      Я выразил обеспокоенность в связи с развязанными азербайджанской стороной военными действиями,
      fool Че беспокоиться, вся жизнь впереди, так всю ее под обстрелами и проведут. request
    4. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 07:36 Новый
      +6
      Цитата: U-Gin78
      Ещё один блудный попугай - "Вовка, а Вовка!?..."

      Точно подмечено. Очень похож. laughing
      Погасят, скорее всего. Турки побоятся влезать, несмотря на то, что логистика на их стороне...риторикой отделаются... ИМХО. Нападение на страну ОДКБ - не шутка.
  2. nnm
    nnm Сегодня, 06:56 Новый
    +4
    Да, существует серьезный риск эскалации конфликта если Армения обратится в ОДКБ, а Азербайджан к Турции...
    1. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Сегодня, 07:36 Новый
      +11
      Война идёт за Карабах, который к Армении никакого отношения не имеет. ОДКБ не будет прыгать в ведро с кровью за землю, которая де юре принадлежит Азербайджану.
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 09:16 Новый
        0
        Цитата: Черный_Ватник
        Война идёт за Карабах, который к Армении никакого отношения не имеет.

        Тогда держите артефакт. yes
  3. uran
    uran Сегодня, 07:01 Новый
    +37
    Интересно когда российские каналы и русские школы закрывал тоже звонил Путину ? laughing
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:32 Новый
      +9

      uran (uran)
      Сегодня, 07:01
      НОВЫЙ
      +8
      Интересно когда российские каналы и русские школы закрывал тоже звонил Путину ? laughing
      Конечно нет! Тогда он был на седьмом небе. Но мирская жизнь более приближает к земле, заставляет по другому смотреть на общенародные проблемы и Законы. Вот поэтому, и просит защиты у сильного.
  4. DEVIL LIFE`S
    DEVIL LIFE`S Сегодня, 07:10 Новый
    -1
    Я далек от политики, ну что важного в этом регионе для России?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:18 Новый
      +11
      Цитата: DEVIL LIFE`S
      Я далек от политики

      Ну и слава Богу
    2. Алдмит_2
      Алдмит_2 Сегодня, 07:29 Новый
      +6
      Вокруг страны желательно иметь буфер из лояльных нам государств.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 07:54 Новый
      +2
      количество армян в России
  5. unhappy
    unhappy Сегодня, 07:17 Новый
    +16
    Трампу не позвонил, "оккупанту" позвонил. Жалкие люди, когда задница начинает гореть - звонят!
    Помните картину "Саакашвили, телефон и галстук". laughing
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:34 Новый
      +5
      unhappy (Александр)
      Сегодня, 07:17
      НОВЫЙ
      +1
      Трампу не позвонил, "оккупанту" позвонил. Жалкие люди, когда задница начинает гореть - звонят!
      Помните картину "Саакашвили, телефон и галстук". laughing
      Они ведь думали что ТОЛЬКО ОНИ и НАВСЕГДА! ( конечно с помощью запада и мерикатосов ). Но чем выше залазишь, тем больнее падать. wink
  6. Птолемей Лаг
    Птолемей Лаг Сегодня, 07:21 Новый
    +5
    Что Лука, что Пашинян - политические пр...ки. Хотят на Запад, как задницу жечь начинает, тут же вспоминают о России!
    1. stasimar
      stasimar Сегодня, 08:08 Новый
      +1
      Никогда лука на запад не хотел
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 07:21 Новый
    +4
    вон оно как,Николыч
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:28 Новый
    +4
    Одно из заявления сторонников Пашиняна, состояло в необходимости выхода из состава ОДКБ.
    Пока петух не клюнет в определённое место, Россию клянут и хают. Когда "подпёрло" - помогите!
  9. двп
    двп Сегодня, 07:34 Новый
    +25
    Всё будет нормально. Я сходил на рынок,потенциальные бойцы не спешат в грязные окопы под Степанакертом. Торгуют как обычно,у них родина это прилавок.
  10. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:47 Новый
    +5
    Да хрен с ним с этим роумингом.
    Мне очень припекает.
    Вот уже ответили!
    Ну, здравствуй, это я...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:56 Новый
      +2
      а может быть Америка
      ну хоть бы уж Германия
      а , вот уже ответили..
      ну. здравствуй, это я....
  11. certero
    certero Сегодня, 07:51 Новый
    +15
    Именно армяне первые создали вооружённые отряды дашнаков во время СССР еще в 88 году. Именно они первыми начали вооруженные действия против других наций входящих в состав Союза.
    в межнациональных конфликтах нет белых и пушистых, обе стороны всегда замазаны.Но поведение армянского государства которое совсем недавно требовала от русских убираться вон а теперь когда запахло жареным обращается за помощью вызывает недоумение
  12. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:56 Новый
    +6
    Ну? Побывали "независимыми" и хватит. Теперь можете попроситься и под "оккупацию". Может быть и возьмут.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 08:35 Новый
      +4
      Елена,теперь Россия скорей под оккупацией .Они как тараканы..
    2. Gato
      Gato Сегодня, 08:46 Новый
      -1
      Гм, интересная мысль. Т.е., события в РБ и НК спровоцированы Россией для вразумления "двухстульевых" режимов?
  13. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:59 Новый
    +2
    Армения как Беллорусия и Россия являются членами член Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и звонки Президента Армении Президенту России в случае агрессии в адрес его страны, это нормально.

    Более того Россия, как и другие страны, согласно договора должны помочь Армении. Насколько, непонятно, бо Карабах это все таки не территория Армении, а отдельная территория, где в основном живут этнические Армяне.
    ....
    Для тех кто непонимает, мелкие страны и заключают ОДКБ -подобные договоры с большими, в надежде на защиту. Это пошло от средневековья (Сюзерен и Вассал)
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 08:25 Новый
      -5
      "Насколько теоретически, непонятно, бо Карабах это все таки не территория Армении, а отдельная территория, где в основном живут этнические Армяне." Карабах это территория Азербайджана,и все страны ОДКБ считают именно так.Исходите из этого и не гоняйте выдуманные теории)
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 08:35 Новый
        +1
        А где вы увидели, что я утверждаю, что Карабах принадлежит Азербайджану? Не выдумывайте и будте внимательнее.
        1. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 08:46 Новый
          -5
          Это не вы,а я утверждаю,что Карабах принадлежит Азербайджану.Так же считают и все страны ОДКБ,что Карабах является частью Азербайджана.
          1. Светлан
            Светлан Сегодня, 08:57 Новый
            0
            Хм... я пропустил частицу "не" . "Не Азербайджану" хотел спросить. В той моей цитате которую Вы привели но не прочитале, тоже указано: бо Карабах это все таки не территория Армении, а отдельная территория, где в основном живут этнические Армяне .
            Короче, будте внимательны.
            ...
            А я уже на работе и отсюда исчезаю.
          2. alexmach
            alexmach Сегодня, 09:13 Новый
            0
            Может Вы, Джейхун, тогда ответите, зачем вам этот Карабах, населенный армянами? Вот захватили вы его завтра, и дальше что?
            Карабах принадлежит Азербайджану

            Фактически не принадлежит. Уже много лет.
  14. Artura
    Artura Сегодня, 08:13 Новый
    0
    https://youtu.be/lR5NbauENY8
  15. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:19 Новый
    +2
    Понимаю, что в Армении (впрочем, как и везде ) есть "люди-редиски" , но зато Армения одно из немногих государств, которое признало Крым российским!
    Так что ребята всё будет ровно.
  16. Комментарий был удален.
  17. Dave36
    Dave36 Сегодня, 08:32 Новый
    -2
    Алиев заявил- до полного захвата Карабаха, увидим.. пусть по воюют...интересны действия Кремля...
  18. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 08:39 Новый
    +1
    Вспоминают про нас, когда становится жарко. Что этот картофельный батька, что тот хитромудрый Пашинян.
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:39 Новый
    0
    На сайте Кремля указывается на то, что российская сторона выразила серьёзную озабоченность в

    В данном случае, эт правильно! Выразили, а дальше пошли они ..... вон, в полосатое посольство отчет отнесли ... там его с радостью примут и обсудят!
  20. Gato
    Gato Сегодня, 08:40 Новый
    0
    Минут 10 ржал над фото в начале статьи:
    - Шеф, все пропало!
    - Хотите об этом поговорить?
    1. Oquzyurd
      Oquzyurd Сегодня, 08:48 Новый
      -2
      На фото Пашик какой то зеленый
      1. Gato
        Gato Сегодня, 08:54 Новый
        -1
        Ну, кто окончательно позеленеет посмотрим по результатам "блицкрига".
  21. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:49 Новый
    +1
    интересно наши армяне поедут защищать свою родину?
    1. _Сергей_
      _Сергей_ Сегодня, 09:08 Новый
      0
      Не армяне, ни азербайджансы никуда не поедут. Им здесь даже зимой теплее.
  22. Qwertyarion
    Qwertyarion Сегодня, 09:01 Новый
    0
    Цитата: Храмов
    Пора становиться частью РФ и тогда ни кто не посмеет воевать с Арменией,

    За чей счёт банкет будет?
    Кто тот добрый и надёжный товарищ, который возьмёт на себя все финансовые обязательства по содержанию новых друзей?
    1. Feliks m
      Feliks m Сегодня, 09:25 Новый
      0
      Иран Ираном , но вот за кого Грузия будет ( если долго полыхать будет ) . Клубок там ох как запутан ...