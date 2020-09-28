В сети обсуждается телефонный звонок Пашиняна Путину

В сети обсуждается телефонный звонок, который сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян президенту России Владимиру Путину. Армянский премьер позвонил в Москву и сообщил о резком обострении конфликта в Нагорном Карабахе.
На сайте Кремля указывается на то, что российская сторона выразила серьёзную озабоченность в связи с тем, что в регионе вновь начались масштабные боестолкновения с применением тяжёлой техники и авиации. По словам Владимира Путина, сейчас крайне важно не допустить дальнейшей эскалации и незамедлительно прекратить боевые действия.
Пашинян в Твиттере оставил следующий пост:
Во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Путиным представил детальную информацию о ситуации на линии соприкосновения в НК. Я выразил обеспокоенность в связи с развязанными азербайджанской стороной военными действиями, которые охарактеризовал как агрессию против НК.
А перед этим Пашинян через Твиттер «призвал всё международное сообщество» не допустить вмешательства в конфликт Турции.
Пашинян:
Это чревато самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов.
В сети отмечено, как Пашинян вдруг «вспомнил» о партнёрских соглашениях с Россией, хотя, когда приходил во власть, делал заявления о «необходимости придерживаться исключительно независимой политики». Одно из заявления сторонников Пашиняна, состояло в необходимости выхода из состава ОДКБ. Теперь об этом официальный Ереван уже не вспоминает.
В комментариях к посту Пашиняна ему напомнили, под какими лозунгами его сторонники выходили на митинги в Армении: