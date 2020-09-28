В сети обсуждается телефонный звонок Пашиняна Путину

Во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Путиным представил детальную информацию о ситуации на линии соприкосновения в НК. Я выразил обеспокоенность в связи с развязанными азербайджанской стороной военными действиями, которые охарактеризовал как агрессию против НК.

Это чревато самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов.