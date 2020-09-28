Горбачёв: Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом по выходу из сложившейся ситуации.

Любое внешнее вмешательство приведёт к самым серьёзным последствиям. Сторонам необходимо договориться о взаимном пути решения проблемы, о сотрудничестве.

Очередную фазу конфликта между Азербайджаном и Арменией комментируют в разных странах мира, включая как действующих политических деятелей, так и бывших. Среди прокомментировавших резкое осложнение обстановки в Нагорном Карабахе – и экс-президент СССР Михаил Горбачёв.По словам Горбачёва, сегодня важно, чтобы не было внешнего вмешательства в разгоревшийся конфликт.Горбачёв:В интервью «Интерфаксу» экс-глава СССР заявил, что сегодня к нему обращаются как из Армении, так и из Азербайджана с просьбой дать советом по поводу того, как быть в сложившейся ситуации.Откровенно говоря, Михаил Горбачёв является последним человеком, к которому можно было бы обратиться за советом по разрешению армяно-азербайджанского конфликта. Ведь, по сути, именно его политика во главе государства и поспособствовала тому, чтобы этот конфликт вообще возник на просторах страны, которая в итоге была разрушена. С тех пор прошли десятилетия, однако отголоски тех событий дают о себе знать до сих пор. И новые боестолкновения – один из таких негативных отголосков.