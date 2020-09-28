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Горбачёв: Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом по выходу из сложившейся ситуации

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Горбачёв: Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом по выходу из сложившейся ситуации

Очередную фазу конфликта между Азербайджаном и Арменией комментируют в разных странах мира, включая как действующих политических деятелей, так и бывших. Среди прокомментировавших резкое осложнение обстановки в Нагорном Карабахе – и экс-президент СССР Михаил Горбачёв.


По словам Горбачёва, сегодня важно, чтобы не было внешнего вмешательства в разгоревшийся конфликт.

Горбачёв:

Любое внешнее вмешательство приведёт к самым серьёзным последствиям. Сторонам необходимо договориться о взаимном пути решения проблемы, о сотрудничестве.

В интервью «Интерфаксу» экс-глава СССР заявил, что сегодня к нему обращаются как из Армении, так и из Азербайджана с просьбой дать советом по поводу того, как быть в сложившейся ситуации.

Откровенно говоря, Михаил Горбачёв является последним человеком, к которому можно было бы обратиться за советом по разрешению армяно-азербайджанского конфликта. Ведь, по сути, именно его политика во главе государства и поспособствовала тому, чтобы этот конфликт вообще возник на просторах страны, которая в итоге была разрушена. С тех пор прошли десятилетия, однако отголоски тех событий дают о себе знать до сих пор. И новые боестолкновения – один из таких негативных отголосков.
75 комментариев
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  1. unhappy
    unhappy Сегодня, 07:19 Новый
    +26
    Почему хорошие люди рано умирают, а эти живут what
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 07:25 Новый
      +8
      Да уж... этот «советчик» окончательно может угробить обе страны. Армении и Азербайджану советы меченого Предателя - Точно не нужны!
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 07:58 Новый
        +2
        Армяне жили там веками пока коммунисты не отписали эти земли Азербайджану.
        Такая же ситуация и на Украине, и в Белоруссии, и в Молдавии и на всех землях Российской Империи.
        Даже в современной России полно упырей которые хотят продолжить делить нашу Родину.

        Сколько же бед эти упыри принесли на наши земли.
        Повсюду войны из-за этих нелюдей.
        1. ЗВЕРОБОЙ
          ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 08:09 Новый
          +5
          Стоит заметить, что этот веками тлевший конфликт как раз при «меченом» и перерос в горячую стадию, спрашивать его мнение - как тушить огонь бензином. Хотя думается мне - этот ПРЕДАТЕЛЬ просто решил пропиариться в очередной раз, никто в здравом уме не будет прислушиваться к этому ...... забанят am
          Цитата: Храмов
          Армяне жили там веками пока коммунисты не отписали эти земли Азербайджану.
          Такая же ситуация и на Украине, и в Белоруссии, и в Молдавии и на всех землях Российской Империи.
          Даже в современной России полно упырей которые хотят продолжить делить нашу Родину.

          Сколько же бед эти упыри принесли на наши земли.
          Повсюду войны из-за этих нелюдей.
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 08:16 Новый
            +1
            Цитата: ЗВЕРОБОЙ
            Стоит заметить, что этот веками тлевший конфликт

            Можешь подробно о "веками тлевшем конфликте"?

            Когда Азербайджану подарили эти земли и кто?
        2. Дальний В
          Дальний В Сегодня, 08:31 Новый
          +3
          Армяне жили там веками пока коммунисты не отписали эти земли Азербайджану.
          Такая же ситуация и на Украине, и в Белоруссии, и в Молдавии и на всех землях Российской Империи.
          Чо, и на Украине, и в Белоруссии, и в Молдавии веками жили армяне, а потом коммунисты отписали эти земли Азербайджану??? "Кто на ком стоял? Извольте выражаться яснее" (с)
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 08:49 Новый
            -2
            Дальний В Михаил, специально для тебя:

            Коммунисты создали новое территориальное деление страны.
            Появился Казахстан - такой страны, республики или иной организации не было ни когда.
            Появилась республика Украина в границах утвержденных коммунистами. Все побережье Черного моря вдруг стало Украиной. Крым стал Украиной.
            Белоруссия обрела статус республики и к ней присоединили земли назвав их Белоруссией.

            Сейчас Вам ясно?

            Та же ситуация что и с Карабахом.


            В паспорта введенные коммунистами стали вписывать национальность. Жители Малороссии в одночасье стали украинцами по паспорту.

            Лукашенко - белорус! wassat

            Вам становиться яснее?
            1. Дальний В
              Дальний В Сегодня, 09:13 Новый
              -2
              Коммунисты создали новое территориальное деление страны.
              Появился Казахстан - такой страны, республики или иной организации не было ни когда.
              Появилась республика Украина в границах утвержденных коммунистами. Все побережье Черного моря вдруг стало Украиной. Крым стал Украиной.
              Белоруссия обрела статус республики и к ней присоединили земли назвав их Белоруссией
              А отчего бы им и не создать новое территориальное деление? В РИ, к примеру, создали Туркестанское Генерал-губернаторство, а ведь "такой страны, республики или иной организации не было ни когда". И чо?
              После революции делиться на "суверенные" образования стали невзирая на административно-территориальные границы. Так что дело не в территориально-административном делении, дело в способности руководства удержать страну от развала.
              В паспорта введенные коммунистами стали вписывать национальность. Жители Малороссии в одночасье стали украинцами по паспорту
              Ваще звери! А вот при царе Горохе даже пачпортов не было! А что, наличие пятой графы в паспорте как-то влияет на поведенческую модель человека? Если у меня в паспорте было написано "русский", я автоматом должен был бежать квасить водку? А если "украинец" - резать свинью на сало? В государствах, где национальность в паспорте не обозначается, нету национализма? У вас логическая цепочка не просто нарушена - она вообще напрочь разрушена.
        3. Oquzyurd
          Oquzyurd Сегодня, 08:41 Новый
          0
          "Армяне жили там веками пока коммунисты не отписали эти земли Азербайджану." Не красиво обманывать читателя.


          «Из протокола №12 заседания пленума Кавбюро ЦК РКП (б):

          "5 июля 1921 г.

          Присутствуют: член ЦК РКП Сталин, члены Кавбюро т.т. Орджоникидзе, Махарадзе, Киров, Назаретян, Орахелашвили, Фигатнер, Нариманов и Мясников, наркоминдел АССР Гусейнов.
          Слушали. Товарищи Орджоникидзе и Назаретян поднимают вопрос о пересмотре постановлений предыдущего Пленума о Карабахе.
          При обсуждении этого вопроса выявились две точки зрения и были представлены на голосование следующие вопросы:

          а) Карабах оставить в пределах Азербайджана. Постановили: голосуют за: Нариманов, Махарадзе, Назаретян. Против: Орджоникидзе, Мясников, Киров, Фигатнер(!).

          б) плебисцит провести во всем Карабахе с участием всего населения, как армян, так и мусульман. Постановили: голосуют за: Нариманов, Махарадзе

          Было принято решение:

          А) Выступая за необходимость национального мира между мусульманами и армянами и постоянную экономическую связь нагорного и равнинного Карабаха с Азербайджаном, оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджанской ССР.

          В) Поручить ЦК КП Азербайджана определить границы автономной области и передать на утверждение Кавказского Бюро ЦК КП России.

          Секретарь Кавказского Бюро ЦК КП России Фигатнер».
          Пункт А),слово "Оставить" не является словом "Отдать"или же "Передать",тем более не является "пока коммунисты не отписали эти земли Азербайджану."
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 09:11 Новый
            -2
            Согласен. Не красиво обманывать читателя. И вводить в заблуждение не стоит.

            Вот Вы даже цитируете документ в котором коммунисты делят земли.

            Цитата: Oquzyurd
            «Из протокола №12 заседания пленума Кавбюро ЦК РКП (б):
            5 июля 1921 г.


            А Вы на досуге поинтересуйтесь территориальным делением в Российской Империи.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 08:05 Новый
        +1
        а, кстати, не пора ли гору Арарат вернуть в родную гавань?
        1. Tochilka
          Tochilka Сегодня, 08:31 Новый
          +4
          Это пусть гордый и "независимый" армянский народ сам, без помощи русских сделает. Имхо.
      3. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:24 Новый
        +6
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Да уж... этот «советчик» окончательно может угробить обе страны. Армении и Азербайджану советы меченого Предателя - Точно не нужны!

        Уже доживал бы в Америке свою гнилую предательскую жизнь, пожёвывая дарёную рекламную пиццу. Не злил бы народ, не нарывался бы. А то доболтается, что не просто закопают, а зароют на мусорной куче, да ещё и нагадят на могилу - достойные похороны для Предателя с большой буквы "Б".
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 08:35 Новый
          +1
          Горбач не в Америке , он в Германии .
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Сегодня, 08:53 Новый
            0
            Цитата: Кузнец 55
            Горбач не в Америке , он в Германии .

            Да какая разница, где он на Земле? Нигде ему места не будет. В аду уже плацкарта выписана, Свердловский Алкаш в своём котле место приготовил - подвинется.
      4. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 09:02 Новый
        0
        Да уж... этот «советчик» окончательно может угробить обе страны. Армении и Азербайджану советы меченого Предателя - Точно не нужны!

        Вот только интересно: если - не врет, и обращение - правда, то какого хрена обращаются, совсем с катушек слетели, не знают или не помнят уже заслуг предателя в развале Союза и развязывания войны между Арменией и Азарбайджаном?!
    2. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 07:28 Новый
      +15
      Цитата: unhappy
      Почему хорошие люди рано умирают, а эти живут


      А это наказание ему: ведь он уже 30 лет, как раздавлен, унижен и стерт в пыль: из могущественного лидера превратиться в...рекламщика пиццы-возможно ли бОльшее унижение для этого честолюбца и самдовольного хлыща?

      Видно же, как его от этого корежит.... Пусть и плавится долго-долго :от злобы, зависти, унижения-выпьет эту чашу до дна и на этом свете.

      Армяне и азербайджанцы-нашли, кого спрашивать:-одного из АВТОРОВ конфликта
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:33 Новый
        +4
        Цитата: Ольгович
        Видно же, как его от этого корежит.... Пусть и плавится долго-долго :от злобы, зависти, унижения-выпьет эту чашу до дна и на этом свете.

        Там, на том свете, его уже с фонарями ищут специалисты-плавильщики со своими котлами и прочим инструментом. Уже устали температуру в кострах под котлами поддерживать...

        А на этом свете его нужно как в "Джентльменах удачи" про Турцию
        ...и если не нырнёт - голова с плеч!
        Только возить в чане не по одному городу - по Москве, и даже не по Ставрополю. ПО ВСЕМУ МИРУ. Думаю, что в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, Югославии - да много где ещё - на него тоже с удовольствием посмотрели бы. А в России аплодисментами встречали бы.
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 08:55 Новый
        +1
        Цитирую Горбачёва. "Любое внешнее вмешательство приведёт к самым серьёзным последствиям. Сторонам необходимо договориться о взаимном пути решения проблемы, о сотрудничестве". Как мило. А главное оригинально. Странная это штука ассоциации, но мне когда я это прочитал вспомнился плакат на плацу "Строевые упражнения дисциплинируют личный состав". Кто бы возражал. Вспомнил его любимое слово - консенсус. Ах какой был консенсус (а у тебя даже экстаз) когда ты сливал великую державу противнику, у которого дух захватило от внезапной удачи. Кто бы ожидал! Но не твоё ли новое мЫшление привело к тому, что из глубины веков поднялись, казалось бы излеченные, самые застарелые болезни национальной розни. А ловкие ребята, и в Прибалтике и в Закавказье стали решать свои финансовые дела под шум твоей трескотни из телевизора. Ду-ду-ду.
    3. Labrador
      Labrador Сегодня, 07:39 Новый
      +5
      Я и сам желаю ему жить подольше. Эта ... должна жить мегадолго! Чтоб пережить всех своих близких. Чтоб дожить до такой глубокой старости, что станет сам себе противен.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 08:06 Новый
        +1
        да, походу , уже, и да.. пусть дальше
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:40 Новый
        +2
        Цитата: Labrador
        Я и сам желаю ему жить подольше. Эта ... должна жить мегадолго! Чтоб пережить всех своих близких. Чтоб дожить до такой глубокой старости, что станет сам себе противен.

        Вспоминается история Агасфера (Вечный Ж..ид) - две тысячи лет уже бродит, если легендам верить. Как, наверное, за 2000 лет можно самому себе настоелозить!

        Случайно наткнулся на описание развязки этой истории в одной из любимых моих книг
        В романе Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» Остап Бендер [...] изложил остроумную легенду-повесть о Вечном Ж..иде, захотевшем посмотреть на просторы Днепра, но пойманном петлюровцами и зарубленном ими.
        Может, Горбатую Собаку вна Украину отправить? Пущай хлопчики повеселятся....
    4. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 09:26 Новый
      0
      Мне другое интересно, где сидит эта личинка жука, из какой страны вещает, чем на жизнь зарабатывает? Такое ощущение что он давно на искуственном аппарате, а находчивые журнаглисты под его фото строчат этот бред.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:20 Новый
    +7
    Горбачёв: Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом по выходу из сложившейся ситуации
    belay К маразматику обращаться за помощь? fool fool Миша в своем репертуаре, без него, как без помойного ведра. request
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 07:43 Новый
      +4
      Цитата: Mavrikiy
      К маразматику обращаться за помощь?

      Да врёт, как обычно! Кто у него совета просить будет? Он же в этом конфликте и виноват!
      1. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 08:57 Новый
        +4
        Врет как дышит.Кому он нужен,кто к нему там обращался?
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:20 Новый
    +3
    Хороший советчик, мёртвый советчик, а особенно меченный подлец. Пускай Горбачёв рекламирует пиццу, суши или ещё какой нибудь фастфуд, а в большую политику не лезет.
  4. Deniska999
    Deniska999 Сегодня, 07:23 Новый
    +2
    Ура, снова Горбачёв. Хоть пользователи ВО душу отведут.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:23 Новый
    +2
    Откровенно говоря, Михаил Горбачёв является последним человеком, к которому можно было бы обратиться за советом по разрешению армяно-азербайджанского конфликта.
    Бог ему судья!, но возникают вполне закономерные земные вопросы к нему. angry
    1. Slon_on
      Slon_on Сегодня, 08:53 Новый
      0
      Согласитесь, точно подмечено: "Михаил Горбачев является последним человеком..." Не в бровь, а в глаз!
  6. Вихорь
    Вихорь Сегодня, 07:24 Новый
    +3
    Давно пора вручить ему повестку, с требованием явится в московский суд, для расследования его преступлений.
  7. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 07:24 Новый
    +4
    Новое мЫшленние и ускОрение им в попутчики от манкурта горбатого
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 07:27 Новый
      +4
      Цитата: rotkiv04
      Новое мЫшленние и ускОрение им в попутчики от манкурта горбатого

      Не ,главное "шОбы процесс пошёл"...Это диалектика,ну вы же понимаете ..
      1. Артур73
        Артур73 Сегодня, 07:43 Новый
        +4
        "туалет он не нашел,а процесс уже пошел"...:)))Грустит однако,что к нему кроме как за рекламой фастфуда никто не хочет обращаться,вот и лезет повсюду со своими советами.Обращались к нему?За советом??А может со словами "благодарности" за его правление???Вот в это более вероятно!
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 07:44 Новый
          +2
          Цитата: Артур73
          За советом??А может со словами "благодарности" за его правление???

          За это он премию получил ...Международную ....И причём "мира"...
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 08:47 Новый
          0
          Цитата: Артур73
          А может со словами "благодарности" за его правление???

          Не "правление", а "преступление". У Вас, Артур, наверное, опечатка. А в остальном - всё правильно.
  8. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 07:31 Новый
    +4
    laughing
    с просьбой дать советом
    А чо, весьма по-горбачевски получилось))) Почти как "так вот где собака порылась, дадуда-дуда". Щас Меченый ка-ак даст советом по одному месту всем непричастным, так и конфликт закончится сразом
  9. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 07:31 Новый
    +5
    Что-то часто лезет со своими советами.
    Речевое недержание.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:35 Новый
      +1
      Цитата: Reptiloid
      Что-то часто лезет со своими советами.
      Речевое недержание.

      Словил чувак галюники ... бывает.
      привет Дмитрий soldier
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 08:54 Новый
        +1
        hi да Виктор, хочет быть на виду. wassat
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 08:58 Новый
          +1
          Это здравомыслящий\осторожный предатель мечтает, что б об нём все забыли!
          Не тот вариант ... даже слова подобрать сложно, уж больно на пи пи пи тянет.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 09:12 Новый
            +1
            Ельцин назеачил ему пенсию, в 40 раз выше МРОТ, Медведев индексировал.Как знать---может, еще прибавку ждёт?
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 09:24 Новый
              0
              Одно "гнездо", всё выко/Р\мыши СВОИ, по определению!
  10. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:32 Новый
    +2
    ... "необходимо договориться о взаимном пути решения проблемы, о сотрудничестве"....
    Как всегда ляпнул с серьёзным видом, сразу обо всём и в то же время ни о чём!
  11. Pandiurin
    Pandiurin Сегодня, 07:34 Новый
    +3
    Совет Горбачёва мог бы быть полезен.
    Выслушать и сделать наоборот.
    Правда там никакой конкретики, косноязычный словоблуд...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:37 Новый
      +2
      Цитата: Pandiurin
      Правда там никакой конкретики, косноязычный словоблуд...

      Старческий маразм налицо
  12. pmkemcity
    pmkemcity Сегодня, 07:35 Новый
    +2
    Пострелять до обеда и свалить в Германию.
  13. 416D
    416D Сегодня, 07:35 Новый
    +7
    Иуда - вся кровь проливающаяся на територрии бывшего СССР на его совести
  14. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:36 Новый
    +4
    "Ко мне обращаются..." Врет как дышит! К нему могут обращаться только с вопросом: "Ну, когда ж ты уже загнешься?!!!"
  15. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:43 Новый
    +5
    Политический труп, за каким советом к нему обратиться? Может за тем, за сколько и кому продать Родину и развалить ее?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:50 Новый
      +2
      Цитата: Виктор Сергеев
      Политический труп

      Ещё и воняет...
  16. rusich
    rusich Сегодня, 07:49 Новый
    +3
    Советчик нашелся. Меченый предатель пиарится
  17. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 07:49 Новый
    +3
    Этот кАзёл уже насоветовал и нарулил. Его гОвны до сих пор не разгрести.
  18. German Titov
    German Titov Сегодня, 07:54 Новый
    +4
    Убейся "АП СТЕНУ, "Меченный" Иудушка Горбачев.
  19. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 07:58 Новый
    +5
    То есть в свое время этот товарищ не смог предотвратить этот конфликт ,и теперь у него еще и что то спрашивают ?Какой вообще у него совет можно спросить?
  20. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 08:03 Новый
    +3
    Горбачёв: Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом по выходу из сложившейся ситуации
    Всё правильно. Тут скорее не за советом обращаются, а за ответом. Он же кашу заварил, с него и спрос.
  21. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:04 Новый
    +3
    ... "Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом"...
    Опять к Горбатому белочки наведывались! laughing
  22. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:25 Новый
    +3
    вот уж кому заткнуться давно пора и не напоминать людям лишний раз о своём существовании ...
  23. HAM
    HAM Сегодня, 08:26 Новый
    +3
    Ни стыда,ни совести,ни чести!Одна наглость и хамство....сидел бы тихо,сошёл бы за умного...
  24. armenk
    armenk Сегодня, 08:32 Новый
    +2
    Когда уже ты подохнешь, Иуда?!
  25. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 08:33 Новый
    +2
    Вот кому не следовало бы говорить на эту тему. Ведь по сути при нем и началось в 1987 году это противостояние.
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 08:51 Новый
      +1
      Цитата: nikvic46
      Вот кому не следовало бы говорить на эту тему. Ведь по сути при нем и началось в 1987 году это противостояние.

      При нём это многовековое противостояние из тлеющего заполыхало с новой силой. Он показал что из него решальщик конфликтов ,причём любых - ни какой ...
  26. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 08:34 Новый
    +2
    Это последний человек, у которого надо спрашивать совет. Он вам присоветует...
  27. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:34 Новый
    +3
    Горбачёв: Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом по выходу из сложившейся ситуации

    Шо сказать, самомнение, самолюбование, само .... само!
    Тут и до галлюцинаций недалече.
  28. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:36 Новый
    +2
    Всенародный "любимец"! Ему за пальму первенства даже с рыжим чертом не конкурировать!
  29. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 08:44 Новый
    +3
    Доверь козлу капусту
  30. zwlad
    zwlad Сегодня, 08:47 Новый
    +2
    Да уж! Нашли к кому обращаться. Он вам насоветует!
  31. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:55 Новый
    +2
    Попросить у предателя народов бывшего СССР помощи ,в разрешении конфликта . Уже забыли ?
  32. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:57 Новый
    +1
    Горбачёв: Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом по выходу из сложившейся ситуации

    Прямо из басни:
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    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 08:58 Новый
      +2
      То же эти строки на ум приходят ..
      1. fn34440
        fn34440 Сегодня, 09:24 Новый
        0
        То что происходит-урок для России.
        Каклонацисты,рано или поздно,на подбадривающих уколах в задницу от штыков НАТО,непременно рыпнутся на Россию,воевать Крым,Кубань,Воронежскую обл. и проч.
        Члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект, согласно которому Украине должна быть выделена ежегодная военная помощь в размере $300 млн. Понятно к чему это приведёт.
        А ведь Украину вооружают все 28 стран ЕС,Австралия,Канада ,Япония,Израиль......
        Интересно. По поводу развала СССР,Горби,консультировал Госдеп? И насколько глубоко?
        А ,ведь,удачно консультировал...
  33. Servisinzhener
    Servisinzhener Сегодня, 09:11 Новый
    0
    Что то последнее время этот персонаж стал уж очень часто появляться в новостях... Не к добру это...
    А вообще он мог не допустить этого конфликта в своё время. Открутив в конце 80-х слишком буйные головушки.
  34. Петроградец
    Петроградец Сегодня, 09:12 Новый
    0
    Этот разрулит ситуацию -заработает себе ещёна одну нобелевсеую премию только вот армения и азербайджан останутся ли после этого самостоятельными государствами
  35. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 09:16 Новый
    +1
    Горбачёв: Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом по выходу из сложившейся ситуации

    Начинает бредить во сне, сон смешался с реальностью. Бездарь во всем!
  36. askort154
    askort154 Сегодня, 09:22 Новый
    0
    Горбачёв: Ко мне обращаются из Армении и Азербайджана за советом по выходу из сложившейся ситуации.

    "Миша меченный", даже немецкие медики не смогли убрать у тебя "метку на лбу" .Это говори о том, что это "метка" - символ народного гнева. Но когда ты, наконец-то, уйдёшь в мир иной , там тебя узнают по твоей "метке", и направят на сковородочку. am