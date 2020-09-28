Военное обозрение
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Права и обязанности Росгвардии: подробности о деятельности федеральной структуры

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Сегодня обсуждаемой темой в так называемых либеральных кругах является тема о том, с помощью каких сил и средств «диктаторы подавляют демократические протесты». При этом, когда речь заходит о «диктаторах», то к ним относят, например, Лукашенко и Мадуро, протесты разгоняющих, но не относят Макрона и Меркель, которые силами правоохранителей расправляются с демонстрантами весьма жёстко.


Когда речь заходит о России, то в либеральных кругах часто говорят о такой структуре как Росгвардия, называя её «структурой охранительного плана». Попытаемся разобраться, что же сегодня собой представляет Росгвардия, кому подчиняется, какие функции выполняет.

Росгвардия относится к числу Федеральных служб. Официальной датой появления является 5 апреля 2016 года, а само появление связано с президентским указом. Важно отметить, что президент и верховным главком является единственным, кому Росгвардия напрямую подчиняется.

Федеральная служба национальной гвардии (а именно так официально называется Росгвардия) имеет отдельную строку бюджета страны в финансировании. Многие относят Росгвардию к структурам МВД, но это ошибка. Росгвардия – обособленная служба с собственным командованием и финансированием, имеет внушительный арсенал, включая тяжёлую технику и авиацию.

Все подробности о Росгвардии, в том числе о правах и обязанностях, представлены в ролике на канале «Корнев и Партнёры»:

19 комментариев
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  1. JcVai
    JcVai Сегодня, 16:43 Новый
    +13
    Как длинно расписали фразу "добавьте просмотров нашему ролику"
  2. Deck
    Deck Сегодня, 17:15 Новый
    +7
    то в либеральных кругах часто говорят о такой структуре как Росгвардия, называя её «структурой охранительного плана»


    А в тоталитарных кругах как говорят об этой структуре? Как о научно-познавательной? Или культурно -оздоровительной?
    1. Умник
      Умник Сегодня, 17:19 Новый
      +5
      О росгвардии достаточно знать лишь одно... присягают бойцы президенту, а не народу делайте выводы
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 17:57 Новый
        0
        присягают бойцы президенту, а не народу делайте выводы


        Ты в армии то был? Понабрали на форум с альтернативной службы - которые народу присали прямо на плацу, держа в руках утку


        «Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».


        знаешь чьи приказы выполняет армия?
        высший начальник вооружённых сил государства - кто? Присягая, ты клянешься выполнять чьи приказы?

        Жаль что используя логику ты не словишь клин. принципов нет никаких. Пeйсательство чудоковатое (латентная бiрьба с режЫмом) тут в подвиг определено
      2. лесник1971
        лесник1971 Сегодня, 18:05 Новый
        +2
        Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в войска национальной гвардии, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
        Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии:
        – уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
        – быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.

        Служу России, служу Закону!"

        Где здесь хоть одно слово про то, что присягают Президенту, а не народу? Если, что то пишешь, то надо хотя бы минимально аргументировать. А так это ваши личные эмоции и домыслы.
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 19:50 Новый
          -3
          Цитата: лесник1971
          де здесь хоть одно слово про то, что присягают Президенту, а не народу? Если, что то пишешь, то надо хотя бы минимально аргументировать. А так это ваши личные эмоции и домыслы.

          И что нацгавардейцы присягу выполняют?А народ дубинками они будут валтузить по чьиму приказу?
          1. лесник1971
            лесник1971 Сегодня, 20:58 Новый
            +1
            На Украине на майдане тоже весь народ Украины был? Если что, "валтузить", по вашему выражению, будут не весь народ, а его часть, склонную к саморазрушению и готовую за "печеньки" и обещания принять в "европейскую семью", разрушить свою Родину.
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:23 Новый
    +3
    Только не надо сюда приписывать Макрона и Меркель.Там демонстрантов разгоняет обычная полиция,которая подчиняется ихнему МВД,подконтрольному парламенту.
    А Росгвардия-это ЛИЧНАЯ армия, знаете кого. hi
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 19:26 Новый
      +3
      Цитата: фа2998
      Там демонстрантов разгоняет обычная полиция,которая подчиняется ихнему МВД,подконтрольному парламенту.

      И че?
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 20:45 Новый
      +1
      Во Франции силовые структуры относятся к зарезервированому домену Президента. Парламент обладает только правом определённого контроля силовых структур. Но в парламенте Франции, точнее в нижней палате Нацсобрании (по другому Нацассамблее) чаще всего преобладают сторонники Президента.
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:39 Новый
    +2
    Цитата: JcVai
    Как длинно расписали фразу "добавьте просмотров нашему ролику"

    Вообще то,я сюда захожу статьи читать.Ролики редко,для этого Ю-туп есть.
  5. Revival
    Revival Сегодня, 17:42 Новый
    +4
    Еще раз о нацгвардии...
    И ни о чем конкретно
  6. Revival
    Revival Сегодня, 17:52 Новый
    +3
    О нацгвардии я точно запомнил, что там встречаются хрупкие, ранимые, которым пластиковый стаканчик может причинить огромные моральные и может даже физические страдания ....
  7. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 18:10 Новый
    0
    Давно не было слышно дуэлянта, любителя печёнки.
  8. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:33 Новый
    -1
    Цитата: Dart2027
    И че?

    И че?-У нас есть тоже полиция,которая неплохо борется с демонстрантами.Зачем тогда создавать новую структуру,на деньги налогоплательщиков?Думаю им нужно-преторианцы императора!
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 20:28 Новый
      0
      Цитата: фа2998
      И че?

      Что меняется от того что
      Цитата: фа2998
      подчиняется ихнему МВД,подконтрольному парламенту

      в их работе?
      Цитата: фа2998
      Зачем тогда создавать новую структуру

      Чтобы бороться с вот этими вот
  9. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 19:41 Новый
    +1
    Учитывая то что в последнее время сложилась традиция нападать на противника изнутри, то Росгвардия, ФСБ и полиция сейчас заменяют пограничников, которые раньше первыми вступали в бой.
  10. фа2998
    фа2998 Сегодня, 20:51 Новый
    0
    Цитата: Dart2027
    Чтобы бороться с вот этими вот

    Знаете,служил в ВВ,по сути подчинялись МВД.На снимке-это ликвидация уличных беспорядков.Все проходили.И ни в какую гвардию нас не перетягивали. soldier
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 21:10 Новый
      +1
      Цитата: фа2998
      в ВВ,по сути подчинялись МВД

      Реорганизация с учетом изменений обстановки это естественный процесс, не только в "органах", но и в любой сфере.