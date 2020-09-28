Права и обязанности Росгвардии: подробности о деятельности федеральной структуры

Сегодня обсуждаемой темой в так называемых либеральных кругах является тема о том, с помощью каких сил и средств «диктаторы подавляют демократические протесты». При этом, когда речь заходит о «диктаторах», то к ним относят, например, Лукашенко и Мадуро, протесты разгоняющих, но не относят Макрона и Меркель, которые силами правоохранителей расправляются с демонстрантами весьма жёстко.
Когда речь заходит о России, то в либеральных кругах часто говорят о такой структуре как Росгвардия, называя её «структурой охранительного плана». Попытаемся разобраться, что же сегодня собой представляет Росгвардия, кому подчиняется, какие функции выполняет.
Росгвардия относится к числу Федеральных служб. Официальной датой появления является 5 апреля 2016 года, а само появление связано с президентским указом. Важно отметить, что президент и верховным главком является единственным, кому Росгвардия напрямую подчиняется.
Федеральная служба национальной гвардии (а именно так официально называется Росгвардия) имеет отдельную строку бюджета страны в финансировании. Многие относят Росгвардию к структурам МВД, но это ошибка. Росгвардия – обособленная служба с собственным командованием и финансированием, имеет внушительный арсенал, включая тяжёлую технику и авиацию.
Все подробности о Росгвардии, в том числе о правах и обязанностях, представлены в ролике на канале «Корнев и Партнёры»: