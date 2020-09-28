«Русофильство - это национальная судьба»: в Болгарии призывают дружить и с Россией, и с США

(...) русофильство — это часть нашего самосознания, национальная судьба и код цивилизации — а все это не может поместиться в тесные рамки партийного проекта

Болгария, находящаяся на перекрестке между Востоком и Западом, сможет воспользоваться своим стратегически важным расположением, и стать страной, которую уважают даже сильные, страной, которой не командуют

На фоне глубокого социально-экономического и политического кризиса у болгарских русофилов появилась идея создания собственной партии. Эта идея приведет к успехам на выборах, но не принесет успеха стране, уверен автор болгарского издания Факти.В случае, если болгарские русофилы создадут свою партию, то они непременно выиграют на выборах, ведь за дружбу с Россией выступают около 80% болгар, пишет Светлана Шаренкова. Однако, по ее мнению, это пойдет во вред стране, поскольку она должна развиваться многовекторно.- утверждает автор.По ее словам, сейчас русофилов много в Болгарской социалистической партии, они есть в партии ГЕРБ, ДПС и даже в правых партиях. Поклонников России много среди тех, кто давно разочаровался в политике и вообще не голосует. Поэтому создание русофильской партии лишь сильнее разобщит друзей России и приведет к новой волне русофобии среди ее противников.Автор предлагает вернуться к сбалансированной внешней политике. Софии необходимо поддерживать хорошие отношения с Москвой и не поддаваться внешнему давлению с целью сделать Болгарию плацдармом для угроз России. В то же время Болгария является членом ЕС и поэтому должна поддерживать отношения и с США и с Китаем, а также с Турцией и другими странами.- подводит итог издание.