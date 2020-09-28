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«Русофильство - это национальная судьба»: в Болгарии призывают дружить и с Россией, и с США

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«Русофильство - это национальная судьба»: в Болгарии призывают дружить и с Россией, и с США

На фоне глубокого социально-экономического и политического кризиса у болгарских русофилов появилась идея создания собственной партии. Эта идея приведет к успехам на выборах, но не принесет успеха стране, уверен автор болгарского издания Факти.


В случае, если болгарские русофилы создадут свою партию, то они непременно выиграют на выборах, ведь за дружбу с Россией выступают около 80% болгар, пишет Светлана Шаренкова. Однако, по ее мнению, это пойдет во вред стране, поскольку она должна развиваться многовекторно.

(...) русофильство — это часть нашего самосознания, национальная судьба и код цивилизации — а все это не может поместиться в тесные рамки партийного проекта

- утверждает автор.

По ее словам, сейчас русофилов много в Болгарской социалистической партии, они есть в партии ГЕРБ, ДПС и даже в правых партиях. Поклонников России много среди тех, кто давно разочаровался в политике и вообще не голосует. Поэтому создание русофильской партии лишь сильнее разобщит друзей России и приведет к новой волне русофобии среди ее противников.

Автор предлагает вернуться к сбалансированной внешней политике. Софии необходимо поддерживать хорошие отношения с Москвой и не поддаваться внешнему давлению с целью сделать Болгарию плацдармом для угроз России. В то же время Болгария является членом ЕС и поэтому должна поддерживать отношения и с США и с Китаем, а также с Турцией и другими странами.

Болгария, находящаяся на перекрестке между Востоком и Западом, сможет воспользоваться своим стратегически важным расположением, и стать страной, которую уважают даже сильные, страной, которой не командуют

- подводит итог издание.
29 комментариев
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  1. vkl.47
    vkl.47 Сегодня, 08:38 Новый
    +12
    И на ёлку залезть и жопу не ободрать..
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 08:43 Новый
      +7
      Это точно)))На двух стульях и рыбку съесть и удобно устроится ни у кого еще не получалось)
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:04 Новый
        +5
        Цитата: vkl.47
        И на ёлку залезть и жопу не ободрать..

        Цитата: Рагнар лодброк
        Это точно)))На двух стульях и рыбку съесть и удобно устроится ни у кого еще не получалось)

        Лукашенко наелся "многовекторности" по самые гланды. А эти, видно, ещё не пробовали.

        К тому же
        В случае, если болгарские русофилы создадут свою партию, то они непременно выиграют на выборах, ведь за дружбу с Россией выступают около 80% болгар, пишет Светлана Шаренкова.
        Значит, остальные 20% здесь, на Топваре окопались.

        И "памятники советским воинам они чтут и за ними ухаживают", и "воевали они не против СССР, а против американцев", и "зарплата в России 200 евро" и мы в России скоро все загнёмся, а к ним чтобы не лезли - они под чутким и нежным руководством США весело, богато и дружно живут в Евросоюзе. Только вчера как вороны, хлеще наших израильских коллег, целой эскадрильей налетели в статье на ВО про то, как "Болгария требует от России выплатить неустойку за истребители МиГ-29"
        1. Подрезчик
          Подрезчик Сегодня, 09:15 Новый
          +5
          [/i][поскольку она должна развиваться многовекторно.
          /b] Многовекторно развиваются женщины с низкой социальной ответственностью...А к народу, освободившему от гнета турок--любовь. wink
          1. Храмов
            Храмов Сегодня, 09:22 Новый
            +1
            Создадут партию.
            Будут кричать о дружбе и сотрудничестве с русскими.
            Выиграют выборы.
            Потом людей севших в руководящие кресла купят как и прежних.
            Снова - слава ЕС. Голосуем за санкции.

            И будет новое недовольство жителей.

            Наверное об этом пишет женщина.
      2. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 09:06 Новый
        +4
        Цитата: Рагнар лодброк
        На двух стульях и

        Сейчас-то они точно на одном стуле: в НАТО и участники всех антироссийских санкций.

        Так что пусть русофильская партия будет, может, хоть из НАТО и санкций выйдут...
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 08:58 Новый
      +4
      Цитата: vkl.47
      И на ёлку залезть и жопу не ободрать..

      Все правители об этом мечтают и ни у кого не получилось. Но продолжают лезть.... request
  2. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 08:39 Новый
    +4
    Сомнительно всё это. История показала, две мировых войны и в обоих случаях Болгария на стороне врагов. Как-то так.
    1. forest1
      forest1 Сегодня, 08:43 Новый
      -1
      А уж какие бесчинства творили болгарские дивизии ЭСЭС в Белоруссии и под Москвой даже уже и вспоминать противно
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 08:55 Новый
        +7
        Цитата: forest1
        А уж какие бесчинства творили болгарские дивизии ЭСЭС в Белоруссии и под Москвой даже уже и вспоминать противно

        Справедливости ради Болгары в Войне на Восточном фронте участия не принимали. В Греции и на Балканах - воевали на стороне Германии. СССР обьявил Войну Болгарии только 5 сентября 1944 года.
        Аккуратно относитесь к историческим фактам!
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 09:15 Новый
        +2
        Цитата: forest1
        А уж какие бесчинства творили болгарские дивизии ЭСЭС в Белоруссии и под Москвой даже уже и вспоминать противно

        Справедливости ради. Я не защищаю болгар - достаточно с ними вчера наспорился, до изжоги. Но это единственная страна, воевавшая на стороне Гитлера и не принимавшая участия в боевых действиях на Восточном фронте. Это было условием при заключении союза между болгарским царём и Гитлером. Их монарх опасался, что если заставит болгар стрелять в русских, то это спровоцирует просоветские настроения в стране и под ним, под царём, зашатается его табуретка.

        Поэтому ни под Москвой, ни в Белоруссии болгарских дивизий не было. Но это ничего не меняет - роль Болгарии во Второй мировой до августа-сентября 1944-го в любом случае более чем неприглядна. Союзник и помощник Зверя остаётся союзником и помощником Зверя независимо от того, с кем этот зверь дерётся - с зайцем или с тигром.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41 Новый
    +4
    В случае, если болгарские русофилы создадут свою партию, то они непременно выиграют на выборах, ведь за дружбу с Россией выступают около 80% болгар, пишет Светлана Шаренкова. Однако, по ее мнению, это пойдет во вред стране, поскольку она должна развиваться многовекторно.

    Ой как знакомо то .... тут, недолеча, один такой же-ж продуманный, чуть СО ВСЕХ стульев не слетел!!!
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:09 Новый
      +1
      Приветствую ! hi
      Вот правильные слова про Европу:
      Между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, мы, русские, должны неизменно помнить, что принципы, на которых стоят Россия и Европа, столь противоположны, столь взаимно отрицают друг друга, что жизнь одной возможна только ценой смерти другой. Следовательно, единственная естественная политика России по отношению к западным державам - это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными — по бессилию.
      Фёдор Иванович Тютчев
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:22 Новый
        +1
        Бум посмотреть, сколь долго они смогут, заодно, продержатся.
  4. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:42 Новый
    +2
    В то же время Болгария является членом ЕС и
     членом НАТО...какая тут мнговекторность..Из перечисленных стран,только КНР не член НАТО...
  5. g1washntwn
    g1washntwn Сегодня, 08:44 Новый
    +6
    Русских не надо любить до всякого "-фильства". Просто будьте вменяемыми людьми.
    Демократия - это когда меньшинство имеет равные права с большинством, но подчиняется большинству. Западная демократия - это когда меньшинство диктует свои условия и управляет большинством.
    Диктатура... не?
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 09:02 Новый
      0
      Цитата: g1washntwn
      Демократия - это когда меньшинство имеет равные права с большинством, но подчиняется большинству. Западная демократия - это когда меньшинство диктует свои условия и управляет большинством.
      Диктатура... не?

      Зачётное , краткое и ёмкое определение good Ваше ?
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:04 Новый
      0
      Цитата: g1washntwn
      Демократия - это когда меньшинство имеет равные права с большинством, но подчиняется большинству.

      Ну, это по-нашему, по-советски
      Цитата: g1washntwn
      Западная демократия - это когда меньшинство диктует свои условия и управляет большинством.

      А это по-гречески. Когда богатые придумали "демократию". будучи рабовладельцами.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:27 Новый
      0
      Цитата: g1washntwn
      Демократия - это когда меньшинство имеет равные права с большинством, но подчиняется большинству.

      Не я сказал - Томас Джефферсон, третий президент Соединённых Штатов-
      Демократия - это законное право 51% наплевать на волю 49%.


      И ещё один знаковый американец - Бенджамин Франклин, государственный деятель, один из отцов-основателей Соединённых Штатов. Тот самый с бумажки в 100 долларов -
      Демократия — это когда два волка и овца голосуют, кого им съесть на обед
      ».

      Про равные права сейчас Black Lives Matter сейчас лучше всех знает - белые, просящие у чёрных бандюганов прощения на коленях за то, что их, негров, пра-пра... деды этих белых сначала в Африке с пальмы сняли, а потом угнетать начали.
      .
  6. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:46 Новый
    +1
    нет нет ... братишки пусть теперь со своей правой рукой дружат ... нам такое вот не надобно ... попыток сделано про дружбу достаточно ... в ответ тишина или поиски гешефта ... и это точно не про дружеское ...
  7. гильза
    гильза Сегодня, 08:49 Новый
    +3
    Вот. Теперь только так. Принцип "противостояния" предполагает только чёрное и белое. То есть нельзя просто отношения поддерживать и развивать к общей выгоде. Это обязательно "приведет к...". И далее в зависимости от уклона "аналитики" или негатив или позитив. Причем,что включение и того и другого является неизбежностью и признаком "равно взвешенности" в нормальных отношениях это уже прямо и не учитывается вовсе. Но эти констатации в пустую. Это на поверхности. Пожалуй тут только два пути: включаться в возню на их правилах,деля и отделяя,либо придерживаться нынешнего типа политики "остывшей головы" и низкого порога "гордости",помятуя историческое культурное превосходство над политическим потенциалом "цивилизованных". И в том и в том случае то же позитива и негатива и почти 50 на 50.
  8. Снусмумрик
    Снусмумрик Сегодня, 08:50 Новый
    +2
    Пускай "Алешу" восстановят тогда и поговорим...
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:06 Новый
      0
      Цитата: Снусмумрик
      Пускай "Алешу" восстановят тогда и поговорим...


      Даже если восстановят нет им веры.
  9. cniza
    cniza Сегодня, 09:05 Новый
    0
    Болгария, находящаяся на перекрестке между Востоком и Западом, сможет воспользоваться своим стратегически важным расположением, и стать страной, которую уважают даже сильные, страной, которой не командуют


    Мечтать никому не запрещено , да и не вредно...
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:07 Новый
    0
    А вы что хотели? Какая доля России в торговле с Болгарией?
    Так что верно. Дружить надо со всеми. По крайней мере пыттаться.
    Деньги не пахнут.
    Уж как Сми обкакивают Украину, а поставки Алюминия и Титана (якобы) тихонько, без огласки лишней, были и в 2020м...
  11. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:12 Новый
    +1
    Софии необходимо поддерживать хорошие отношения с Москвой
    Болгария в ЕС и НАТО - какие тут равнодружеские отношения с Москвой и Западом ?
    не поддаваться внешнему давлению с целью сделать Болгарию плацдармом для угроз России
    Про неподдавание внешнему давлению всё Южный поток показал , а про плацдарм вообще смешно говорить при членстве в антироссийском военном альянсе . В общем хотеть можно , общий менталитет иметь можно , симпатизирующее России местное население иметь можно - а на деле страна идёт антироссийским курсом и от смены правящей верхушки и от создания ещё одной партии ничего не изменится - после окрика из Вашингтона и Брюсселя все встанут на задние лапки по стойке смирно .
  12. Викторио
    Викторио Сегодня, 09:25 Новый
    0
    никто им не даст дружить с россией, раз залезли в ес и нато. разве что разок-другой взбрыкнуть на европейских общих голосованиях в пользу/не во вред россии
  13. Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 09:26 Новый
    0
    Вопрос не в "русофильстве". Вопрос в том , что в современном мире либо ты колония США либо ты договариваешься с Россией. Именно договариваешься. А болгарам поздно пить и кофий и боржоми, страна Болгария это колония США
  14. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 09:26 Новый
    0
    То ли деньги кончились, то ли боятся снова под Османскую империю лечь.