Пресса Германии: Министр экономики ФРГ не отдаст «Северный поток-2» «без боя»

Альтмайер не отдаст "Северный поток-2" без боя,

«Северный поток – 2» - это международный проект, задуманный на десятилетия вперед. Поэтому неправильно ставить под вопрос его реализацию каждые несколько месяцев.Такое заявление сделал федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt, опубликованное на прошлой неделе.Высокопоставленный чиновник высказался категорически против прекращения строительства российского газопровода, который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Альтмайер считает, что «Северный поток – 2» необходимо обязательно достроить.После инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, когда Кремль обвинили в его намеренном отравлении, многие в Германии стали требовать самых строгих санкций в отношении России. Петер Альтмайер предлагает, прежде чем вводить санкции, задуматься, не навредят ли они в первую очередь экономике Германии. Нельзя забывать, что ФРГ ведет очень активную внешнеэкономическую деятельность, а «Северный поток – 2» предназначен не только для Германии, но и для целого ряда других европейских стран.При этом немецкий министр экономики подчеркивает, что он, как и все члены Федерального правительства, решительно осуждает покушение на Алексея Навального. Но это не должно стать причиной для остановки строительства газопровода.-пишут немецкие журналисты.Тем временем, на страницах немецкого Der Spiegel вышел материал, в котором утверждается, что канцлер Ангела Меркель "тайно" навещала Алексея Навального в клинике "Шаритэ".