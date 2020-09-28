Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресса Германии: Министр экономики ФРГ не отдаст «Северный поток-2» «без боя»

23

«Северный поток – 2» - это международный проект, задуманный на десятилетия вперед. Поэтому неправильно ставить под вопрос его реализацию каждые несколько месяцев.


Такое заявление сделал федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt, опубликованное на прошлой неделе.

Высокопоставленный чиновник высказался категорически против прекращения строительства российского газопровода, который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Альтмайер считает, что «Северный поток – 2» необходимо обязательно достроить.

После инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, когда Кремль обвинили в его намеренном отравлении, многие в Германии стали требовать самых строгих санкций в отношении России. Петер Альтмайер предлагает, прежде чем вводить санкции, задуматься, не навредят ли они в первую очередь экономике Германии. Нельзя забывать, что ФРГ ведет очень активную внешнеэкономическую деятельность, а «Северный поток – 2» предназначен не только для Германии, но и для целого ряда других европейских стран.

При этом немецкий министр экономики подчеркивает, что он, как и все члены Федерального правительства, решительно осуждает покушение на Алексея Навального. Но это не должно стать причиной для остановки строительства газопровода.

Альтмайер не отдаст "Северный поток-2" без боя,

-пишут немецкие журналисты.

Тем временем, на страницах немецкого Der Spiegel вышел материал, в котором утверждается, что канцлер Ангела Меркель "тайно" навещала Алексея Навального в клинике "Шаритэ".
Использованы фотографии:
сайт Nord Stream 2
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Подрезчик
    Подрезчик Сегодня, 09:37 Новый
    +1
    задуматься По-моему "ключевое" слово...
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 09:44 Новый
      -18
      Северный поток 2 лоббируется исключительно из меркантильных интересов концессионеров и отдельных личностей.
      Практического значения он не имеет, поскольку даже северный поток 1 на полную мощность не работает.
      Соответственно для граждан РФ сев.поток 2 убыточен изначально и не окупится никогда.
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 10:50 Новый
        +4
        Цитата: Малюта
        Соответственно для граждан РФ сев.поток 2 убыточен изначально и не окупится никогда.

        Для нас (граждан России):
        - пусть уж лучше достроят, чем похерить вложенные средства.
        Я такого мнения.
        Как гражданин России.

        А остальные пусть сами думают.
        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 10:52 Новый
          0
          канцлер Ангела Меркель "тайно" навещала Алексея Навального в клинике "Шаритэ".


          Совсем опустилась бабушка.

          Ну её то чего не хватает в этой жизни? request

          Может Королева Англии тоже посетит сисяна? laughing
          Приклонит колено пред светочем демократии. wassat
        2. Малюта
          Малюта Сегодня, 11:00 Новый
          -1
          Цитата: Храмов
          Для нас (граждан России):
          - пусть уж лучше достроят, чем похерить вложенные средства.

          Сильно сказано.А мне вот важно, чтобы газ на территории России подешевел и этим самым газом были обеспечены в первую очередь граждане России в самых дальних уголках!
          Как вам такой поворот?
          Цитата: Храмов
          Я такого мнения.
          Как гражданин России.

          Да плевать миллеры, вротенберги и тимченки хотели на ваше и моё мнения, им бабло надо рубить и одновременно вам доширак на уши вешать о целесообразности нецелесообразного.
          А вы, я смотрю, больше о гражданах незалежной фэрэге беспокоитесь , чем о соотечественниках!
          Или может ещё какой лозунг от себя , а не от помёт-тв задвините?
          Любопытно. hi
          1. Вояджер
            Вояджер Сегодня, 13:27 Новый
            +3
            У вас нарушение причинно-следственных связей. Закрытие проекта СП-2 никак не сможет положительно повлиять на газификацию РФ, скорей наоборот.
            1. Малюта
              Малюта Сегодня, 13:33 Новый
              -1
              Цитата: Вояджер
              У вас нарушение причинно-следственных связей.

              У вас фамилия не кашпировский?Если нет, то и не надо laughing
              Цитата: Вояджер
              Закрытие проекта СП-2 никак не сможет положительно повлиять на газификацию РФ, скорей наоборот.

              Открытие/закрытие СП2,силысибири и прочих продвинутых перэмог вообще НИКАК не повлияют ни на газификацию, ни на благосостояние простых граждан РФ.
              1. Вояджер
                Вояджер Сегодня, 13:36 Новый
                +1
                Цитата: Малюта
                Открытие/закрытие СП2,силысибири и прочих продвинутых перэмог вообще НИКАК не повлияют ни на газификацию, ни на благосостояние простых граждан РФ.

                И всё же постарайтесь таки наморщить свой мозг чуточку больше и только затем писать комментарии, может они перестанут быть такими глупыми.
                1. Малюта
                  Малюта Сегодня, 13:47 Новый
                  -2
                  Цитата: Вояджер
                  И всё же постарайтесь таки наморщить свой мозг чуточку больше и только затем писать комментарии, может они перестанут быть такими глупыми.

                  Я сильно извиняюсь, коллега, но чего то там морщинить и вставатьскален это ваша прерогатива, можете кривляться сколько угодно и даже писать гадости про умственные способности оппонентов вам никто не запрещает.
                  Давайте, валяйте, вещайте о выходобриобретателях от постройки пустых газопроводов, только не забудьте рассказать путриотично настроенным согражданам от чего дорожают тарифы на газ внутри страны!
                2. Абзац Эпитафьевич Ы.
                  Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 18:40 Новый
                  0
                  Цитата: Вояджер
                  И всё же постарайтесь таки наморщить свой мозг чуточку больше

                  не подскажете горизонт окупаемости СП-2? Спасибо заранее.
        3. vVvAD
          vVvAD Сегодня, 12:36 Новый
          0
          Поддерживаю: мухи отдельно, котлеты отдельно. Тем более, что муха зелёная wink
    2. frruc
      frruc Сегодня, 10:05 Новый
      +1
      Альтмайер считает, что «Северный поток – 2» необходимо обязательно достроить..... ?
      А как же бабушка Меркель? У них как в басне Крылова, про Лебедя....?
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:44 Новый
    +4
    Весь вопрос в том - доломает ли Трамп Меркель или нет?
    Ну и далее - добьют ли вообще США Германию или те устоят?
    Что немцам выгоднее окажется - дешевый российский газ или политика?
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 10:10 Новый
      -5
      Цитата: Victor_B
      Ну и далее - добьют ли вообще США Германию или те устоят?
      Что немцам выгоднее окажется - дешевый российский газ или политика?

      Вы думаете , что по СП2 газ будет дешевле , чем из СП1? laughing
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 10:12 Новый
        +2
        Цитата: Малюта
        Вы думаете , что по СП2 газ будет дешевле , чем из СП1?

        Главное, что дешевле американского сжижинного.
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 10:23 Новый
          -2
          Цитата: Victor_B
          Главное, что дешевле американского сжижинного.

          А с чего вы взяли, что дешеале? Ну допустим , что это так, а вам то с этого какой прок?
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:47 Новый
    +2
    То, что Меркель могла навещать Навального - ВЕРЮ! она и Тимошенко навещала, и трогательно ее за ручку держала. Так что вполне...
    Каждый м-ц поднимается вопрос о санкциях и требовании прекратить постройку Северного потока-2? И кто же это выступает? У кого нервишки сдают?
    Все таки немцы очень прагматичный народ и денежки считать умеют. Надеюсь, что здравый смысл одержит верх, несмотря на всяческие публикации. Народ потом еще спасибо скажет,
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:06 Новый
      0
      Ангела Меркель "тайно" навещала Алексея Навального в клинике "Шаритэ".
      Спрашивала совета по достройке СП-2 !
  4. Alex_You
    Alex_You Сегодня, 09:48 Новый
    -2
    [quoteАльтмайер не отдаст "Северный поток-2" без боя,][/quote]
    Так уже сдал этот Альтмайер Северный поток и сдал без боя.
  5. Константин Шевченко
    Константин Шевченко Сегодня, 10:43 Новый
    +1
    Ангела Меркель "тайно" навещала Алексея Навального в клинике "Шаритэ"
    Интересно, в тайне от жены Навального или от своего мужа?
  6. Роман13579
    Роман13579 Сегодня, 10:55 Новый
    -2
    Министр экономики ФРГ не отдаст «Северный поток-2» «без боя»

    Отдаст, но только с боем??)
  7. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:25 Новый
    -2
    Цитата: Храмов
    канцлер Ангела Меркель "тайно" навещала Алексея Навального в клинике "Шаритэ".


    Совсем опустилась бабушка.

    Ну её то чего не хватает в этой жизни? request

    Может Королева Англии тоже посетит сисяна? laughing
    Приклонит колено пред светочем демократии. wassat

    Нет.
    Она, наклонившись над лешенькой ласково прошептала.
    -Выписывайся уже и вали отсюда лешенька, пока чего похуже не вышло.
    Он и выписался.
  8. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 13:18 Новый
    0
    ем временем, на страницах немецкого Der Spiegel вышел материал, в котором утверждается, что канцлер Ангела Меркель "тайно" навещала Алексея Навального в клинике "Шаритэ".
    К "Новичку" в гости можно только в защитном скафандре. Кто же покажет, что после применения невероятно "опасного ОВ", - от гостиницы в Омске, до "Шаритэ", к нему валят все кому не лень, не опасаясь при этом каких-либо последствий. Наблюдается какая то избирательность, этого ОВ, по национальному или расовому признаку.