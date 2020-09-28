Военное обозрение
Войти Регистрация

При подлётах к границам РФ использовались B-52 и не использовались F-35: китайский эксперт назвал вероятную причину

26

Китайские репортёры объявили об особенностях натовских воздушных миссий у границ России. В частности, речь идёт о программе «взаимной поддержки» стран НАТО и партнёров Североатлантического блока, которая получила название «Альянс Скай». В ходе этой миссии американские стратегические бомбардировщики совершали полёты над странами НАТО, а также над теми, которые претендуют на членство. Один из примеров – Украина.


Китайский журналист Сюй Люмин обратил внимание на то, что американские стратегические бомбардировщики B-52 сопровождались различными истребителями, включая украинские Су-27 советского производства (в небе над Украиной), но ни разу при подходе к границам России не использовались истребители пятого поколения F-35.

Сюй Люмин:

Крупномасштабные маневры НАТО в воздухе показали, что в альянсе не готовы использовать F-35, называемые «невидимками». Лишь однажды на сопровождение B-52 ВВС США были подняты F-35A ВВС Нидерландов, однако сопровождение было внезапно прекращено из-за ухудшившейся погоды.

Китайские эксперты отмечают, что это может говорить о проблемах с истребителями пятого поколения американского производства. В частности, указывается на то, что F-35 точно нельзя отнести к всепогодным.

Также называется причина того, почему F-35 не использовались для подлёта к границам России – в том числе и на северном направлении (со стороны Норвегии). Отмечено, что это может быть связано с опасением натовского (американского) командования следующего характера: российские системы ПВО могут обнаруживать американские F-35. Если Россия продемонстрировала бы обнаружение F-35, то это только добавило бы интереса в мире к российским ЗРК и понизило уровень авторитета американских истребителей 5-го поколения.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 09:29 Новый
    -1
    .Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, временно находившаяся на передовой европейской авиабазе в Великобритании, вернулась в США, сообщили ВВС Соединенных Штатов.

    "Миссия завершена", - говорится в сообщении.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:37 Новый
      +11
      Цитата: А. Привалов
      .Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, временно находившаяся на передовой европейской авиабазе в Великобритании, вернулась в США, сообщили ВВС Соединенных Штатов.

      "Миссия завершена", - говорится в сообщении.


      Да,"Миссия завершена",что говорится - "Game over"("приплыли")

      Участвовавший несколько дней назад в «миссии» над Чёрным морем самолёт B-52 ВВС США подал аварийный сигнал над Британией

      В британских СМИ сообщается о том, что именно этот стратегический бомбардировщик ВВС США некоторое время назад участвовал в проведении «миссии» у границ России. Заявлено о том, что конкретно этот B-52 несколько дней назад осуществлял полёт над Чёрным морем.


      1. Alex_You
        Alex_You Сегодня, 09:44 Новый
        -3
        Как бы не Game over, а Mission complete.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:47 Новый
          +3
          Цитата: Alex_You
          Как бы не Game over, а Mission complete.

          Не-не no ,как раз Game over yes ,с иллюстрацией из МОРГа...
        2. sabakina
          sabakina Сегодня, 09:49 Новый
          +1
          Цитата: Alex_You
          Как бы не Game over, а Mission complete.

          Вы что нибудь про теорию относительности Энштейна слышали?
          1. Инсургент
            Инсургент Сегодня, 09:55 Новый
            +6
            Цитата: sabakina
            Вы что нибудь про теорию относительности Энштейна слышали?

            Товарищ испытывает трудности перевода,переводя текст "в лоб",без использования творческого подхода к осмыслению текста ...
            1. sabakina
              sabakina Сегодня, 10:02 Новый
              +4
              Цитата: Инсургент
              Цитата: sabakina
              Вы что нибудь про теорию относительности Энштейна слышали?

              Товарищ испытывает трудности перевода,переводя текст "в лоб",без использования творческого подхода к осмыслению текста ...

          2. Alex_You
            Alex_You Сегодня, 10:21 Новый
            -3
            Цитата: sabakina
            Цитата: Alex_You
            Как бы не Game over, а Mission complete.

            Вы что нибудь про теорию относительности Энштейна слышали?

            Что то где то слышал, но вот что вы написали и товарищ выше попадает под аксиому Эскобара.
  2. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 09:35 Новый
    +8
    В данном случае китайский товарищ очевидно прав. Чтобы спорить с ним придётся свидетельствовать против истины.
  3. сенька шалый
    сенька шалый Сегодня, 09:38 Новый
    +4
    Они сопровождают, просто их невидно. Кто нибудь сообщите об этом китайским партнерам. Чтобы они сообщили об этом США.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:44 Новый
      +1
      Цитата: сенька шалый
      Они сопровождают, просто их невидно. Кто нибудь сообщите об этом китайским партнерам. Чтобы они сообщили об этом США.

      Здесь я.
      Где? Я тебя не вижу.
      Так и я тебя не вижу.
      А что ты здесь делаешь?
      Загораю.
      Кто же в темноте загорает?
      В темноте самое загорание. Потому что нету вредного влияния солнечных лучей.

      Тексты фильмов: http://cinematext.ru/movie/derevnja-utka-1976/?page=2

      с) Деревня Утка
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 09:45 Новый
      +5
      Цитата: сенька шалый
      Они сопровождают, просто их невидно. Кто нибудь сообщите об этом китайским партнерам. Чтобы они сообщили об этом США.

      Будьте милосердны... Не ломайте американским прапорщикам их,с таким трудом выстроенный гешефт со списанием керосина под такие невидимые полёты feel

      Ведь все довольны(окромя единственно, российского ПВО,которому край как хочется "пощупать" этих "невидимок"),и пилоты,и технари,и очевидно командование USAF...
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 09:56 Новый
        +3
        Цитата: Инсургент
        Ведь все довольны(окромя единственно, российского ПВО,которому край как хочется "пощупать" этих "невидимок"),и пилоты,и технари,и очевидно командование USAF...

        - Она не одна придет. Она с кузнецом придет. Тьфу, с линзами Люнеберга

        Классика.
        1. Инсургент
          Инсургент Сегодня, 09:59 Новый
          +5
          Цитата: sabakina
          - Она не одна придет. Она с кузнецом придет. Тьфу, с линзами Люнеберга

          Классика.


          Да что-то они,что с кузнецом линзами,что без них,летают в зоне ПВО РФ на "невидимках" весьма редко и видимо с неохотой ...
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:40 Новый
    +2
    В частности, указывается на то, что F-35 точно нельзя отнести к всепогодным.
    это может быть связано с опасением натовского (американского) командования следующего характера: российские системы ПВО могут обнаруживать американские F-35.
    Это конечно предположения , но логика в них есть . Хотя для скрытия истинных характеристик ЭПР можно пользоваться средствами намеренного повышения заметности при выполнении задач в обстановке , не предполагающей боестолкновения .
    1. fn34440
      fn34440 Сегодня, 09:50 Новый
      +2
      А всё и ТАК ПОНЯТНО на примере Турции.
      Если же посмотреть на происходящее с другой стороны и предположить, что F-35 вовсе не является фаворитом гипотетического учебного боя, а С400 с большой вероятностью выдаст уверенный захват и сопровождение цели, тогда у Турции по меньшей мере появится повод задать американцам несколько неудобных вопросов и (программа максимум) отказаться от дальнейших закупок не оправдавшей себя машины в пользу более приемлемого варианта. Более приемлемым может оказаться, например, французский Rafalle или шведский JAS-39, а то и вовсе русский Су-35 - все 3 машины могли бы стать не только достойной, но и намного более выгодной заменой американскому Ф-35 при условии провала последнего "в области невидимости перед российскими ЗРС".
      Но и это не самое страшное для Америки - репутационный удар тогда будет еще больнее, нежели в прошлом примере с отечественной ЗРС - американцам придется и как-то оправдывать поставки в свою армию двух тысяч заведомо небоеспособных самолетов и убеждать потенциальных заказчиков их закупать - только зачем это надо заказчикам?
  5. BAI
    BAI Сегодня, 09:46 Новый
    +2
    F-35 точно нельзя отнести к всепогодным.

    Если у него такое же покрытие, как и у В-2, то оно смывается дождем.
    российские системы ПВО могут обнаруживать американские F-35

    Все длинноволновые стационарные (из-за размеров) станции прекрасно видят "невидимок". Проблема в том, что мало увидеть, надо еще и поразить. А в системах наведения и самонаведения - короткие волны, не видят цель. Именно на это и упирают американцы. (Данная тема уже обсуждалась на ВО).
    1. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 10:06 Новый
      0
      Цитата: BAI
      F-35 точно нельзя отнести к всепогодным.

      Если у него такое же покрытие, как и у В-2, то оно смывается дождем.
      российские системы ПВО могут обнаруживать американские F-35

      Все длинноволновые стационарные (из-за размеров) станции прекрасно видят "невидимок". Проблема в том, что мало увидеть, надо еще и поразить. А в системах наведения и самонаведения - короткие волны, не видят цель. Именно на это и упирают американцы. (Данная тема уже обсуждалась на ВО).

      Думаю что китайцы тоже читали(Данная тема уже обсуждалась на ВО), но все же почему они не сопровождают свои стратеги? Вот от чего ночами не спят китайские аналитики. Ведь без фактического запуска ракет по ф-35, его невидимость не проверить, ради этого рискнем?
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:15 Новый
      0
      BAI, мне интересно, почему коротковолновые станции типа ""Голос Америки" или "Радио Свобода" Прекрасно находило цель?
    3. g1washntwn
      g1washntwn Сегодня, 10:27 Новый
      +4
      были подняты F-35A ВВС Нидерландов, однако сопровождение было внезапно прекращено из-за ухудшившейся погоды.

      Цитата: BAI
      Если у него такое же покрытие, как и у В-2, то оно смывается дождем.

      Круг вероятного состава стэлс-покрытия значительно сужается. Гуашь или акварель? laughing
    4. Комментарий был удален.
  6. askort154
    askort154 Сегодня, 09:58 Новый
    +3
    Китайские репортёры объявили об особенностях натовских воздушных миссий у границ России.

    А я бы сделал акцент на другом. Все корабли разведчики в Чёрном море, и все авиаразведчики , и даже "грозные" полёты Б-52 над Украиной у границы Крыма, свидетельствует об одном - они не нарушают российской границ вокруг Крыма.
    А это чётко указывает на то, что США и всё НАТО, "де-факто" - признают Крым в составе России. Так что, развед-провокация с катерами не прошла
    для них даром. Они выводы сделали.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:17 Новый
      +2

      askort154 (Александр)
      Сегодня, 09:58
      НОВЫЙ
      +1
      Китайские репортёры объявили об особенностях натовских воздушных миссий у границ России.

      А я бы сделал акцент на другом. Все корабли разведчики в Чёрном море, и все авиаразведчики , и даже "грозные" полёты Б-52 над Украиной у границы Крыма, свидетельствует об одном - они не нарушают российской границ вокруг Крыма.
      А это чётко указывает на то, что США и всё НАТО, "де-факто" - признают Крым в составе России....
      А кому из мерикатосов хочется быть на дне, и кормить крабов? wink
      1. askort154
        askort154 Сегодня, 12:28 Новый
        0
        a.s.zzz888]А кому из мерикатосов хочется быть на дне, и кормить крабов?

        В советские времена говорили - " бздят, значит уважают ! ".
        Сейчас можно сделать вывод - "так же бздят ", но вместо себя подставляют проплаченных шестёрок, которые не понимают, что их покупают на зелёные фантики, как баранов перед убоем - для рынка англосаксов. Сейчас это стадо, устраивает "месиво" внутри себя , чтобы ведущий баран был именно от их атары. На сегодня, в лидеры выбивается - польский баран. hi
    2. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 13:30 Новый
      +1
      Цитата: askort154
      Так что, развед-провокация с катерами не прошла для них даром. Они выводы сделали.
      Типа, расхаживает по фитнес центру, в модных кальсонах, этакий качек и рассказывает девкам, как он круто выглядит, против Федора Емельяненко.
  7. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:50 Новый
    0
    При подлётах к границам РФ использовались B-52
    Украинский вопрос надо закрывать, такие полеты не приемлемы для безопасности РФ.
    1. iouris
      iouris Сегодня, 15:34 Новый
      0
      А почему не допустить, что эти В-52 оказывают политический нажим на "руководителей", которые не поддерживают Трампа, а поддерживают Байдена?