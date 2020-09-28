При подлётах к границам РФ использовались B-52 и не использовались F-35: китайский эксперт назвал вероятную причину

Крупномасштабные маневры НАТО в воздухе показали, что в альянсе не готовы использовать F-35, называемые «невидимками». Лишь однажды на сопровождение B-52 ВВС США были подняты F-35A ВВС Нидерландов, однако сопровождение было внезапно прекращено из-за ухудшившейся погоды.

Китайские репортёры объявили об особенностях натовских воздушных миссий у границ России. В частности, речь идёт о программе «взаимной поддержки» стран НАТО и партнёров Североатлантического блока, которая получила название «Альянс Скай». В ходе этой миссии американские стратегические бомбардировщики совершали полёты над странами НАТО, а также над теми, которые претендуют на членство. Один из примеров – Украина.Китайский журналист Сюй Люмин обратил внимание на то, что американские стратегические бомбардировщики B-52 сопровождались различными истребителями, включая украинские Су-27 советского производства (в небе над Украиной), но ни разу при подходе к границам России не использовались истребители пятого поколения F-35.Сюй Люмин:Китайские эксперты отмечают, что это может говорить о проблемах с истребителями пятого поколения американского производства. В частности, указывается на то, что F-35 точно нельзя отнести к всепогодным.Также называется причина того, почему F-35 не использовались для подлёта к границам России – в том числе и на северном направлении (со стороны Норвегии). Отмечено, что это может быть связано с опасением натовского (американского) командования следующего характера: российские системы ПВО могут обнаруживать американские F-35. Если Россия продемонстрировала бы обнаружение F-35, то это только добавило бы интереса в мире к российским ЗРК и понизило уровень авторитета американских истребителей 5-го поколения.