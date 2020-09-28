В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей. Его задача – медленное передвижение, вызов огня на себя и защита других спецназовцев. Вес такого щита может достигать до 45 килограммов, экзоскелет "Щитовик" позволяет снизить эту нагрузку

В России начато создание специального экзоскелета для силовиков, способного значительно облегчить вес тяжелого бронированного щита во время штурма. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель директора компании-разработчика данной технологии "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков.Как пояснил Скоков, в настоящее время компания уже разработала несколько вариантов экспериментальных образцов экзоскелета под названием "Щитовик". Разработкой уже заинтересовались в силовых структурах, бойцы которых участвуют в силовых операциях, а именно в Росгвардии, ФСО и ФСБ.- рассказал замдиректора компании.Подробностей разработки Скоков не привел. Вероятней всего разрабатываемый экзоскелет не имеет источников питания, а распределяет нагрузку от щита за счет своей конструкции.