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В России начато создание специального экзоскелета для силовиков

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В России начато создание специального экзоскелета для силовиков

В России начато создание специального экзоскелета для силовиков, способного значительно облегчить вес тяжелого бронированного щита во время штурма. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель директора компании-разработчика данной технологии "Ростех-Доверенные платформы – Робототехнические комплексы" Максим Скоков.


Как пояснил Скоков, в настоящее время компания уже разработала несколько вариантов экспериментальных образцов экзоскелета под названием "Щитовик". Разработкой уже заинтересовались в силовых структурах, бойцы которых участвуют в силовых операциях, а именно в Росгвардии, ФСО и ФСБ.

В спецподразделениях во время штурма есть оперативник, несущий перед собой большой бронированный щит, он им закрывает себя и идущих сзади товарищей. Его задача – медленное передвижение, вызов огня на себя и защита других спецназовцев. Вес такого щита может достигать до 45 килограммов, экзоскелет "Щитовик" позволяет снизить эту нагрузку

- рассказал замдиректора компании.

Подробностей разработки Скоков не привел. Вероятней всего разрабатываемый экзоскелет не имеет источников питания, а распределяет нагрузку от щита за счет своей конструкции.
Использованы фотографии:
https://vk.com/specsluzhbi
10 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:42 Новый
    +8
    Давно пора! ОЧЕНЬ нужная вещь в наше время.
    1. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 09:53 Новый
      +5
      Совершенно согласен, штурмовым подразделениям шит порой просто необходим! Скоро придёт время и до полноценных экзоскелетов. Кстати и для Гражданского применения - огромная ниша, лично себе бы прикупил.
  2. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 09:43 Новый
    +6
    Вероятнее всего этот "Щитовик" будет напоминать экзоскелет который используют видео операторы.
    https://kremlinstore.ru/product/came-kong-support-for-various-gimbals/
    1. vVvAD
      vVvAD Сегодня, 12:04 Новый
      0
      Навряд ли - у этого должны быть ноги (иначе толку от него?). Ещё было бы неплохо, если его можно было удерживать в стабильном положении одной рукой.
      1. Shuttle
        Shuttle Сегодня, 12:57 Новый
        0
        Цитата: vVvAD
        Навряд ли - у этого должны быть ноги (иначе толку от него?).

        Почему навряд-ли? Почему "должны быть ноги"? Видеооператоры вполне себе только "руками" держат оборудование. Чем щит принципиально отличается? К тому же без экзоскелета специально обученный товарищ тоже не к ногам его крепит. Обходится руками как-то.

        Цитата: vVvAD

        Ещё было бы неплохо, если его можно было удерживать в стабильном положении одной рукой.

        Поддерживаю! wassat drinks
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 09:47 Новый
    +3
    Нужная и полезная вещь. А если ещё и сервоприводами оснастят - пусть даже питания на 15 минут хватит, вообще класс! Большая часть таких операций и не продлится дольше...
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 09:57 Новый
      +2
      Кстати - да, совершенно согласен. Беда экзоскелетов - отсутствие компактных источников питания, но вот под сравнительно небольшое время штурма вполне реально таковые сделать, причем - на существующих технологиях
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 11:54 Новый
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        но вот под сравнительно небольшое время штурма вполне реально таковые сделать, причем - на существующих технологиях

        На время штурма, в небольшом здании можно даже с кабелем за спиной. Чтобы если что, выдернуть бойца за тот кабель.
  4. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:20 Новый
    +1
    Вероятней всего разрабатываемый экзоскелет не имеет источников питания, а распределяет нагрузку от щита за счет своей конструкции.
    А почему ? Штурмы у спецназа длятся минуты , а существующих источников питания вполне хватит на электроснабжение приводов в непродолжительное время . Это не экзоскелет для армии , где проблема эксплуатировать такие девайсы только в батареях , которые пока не могут обеспечивать функционирование хотя бы на пол-сутки активных действий .
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:20 Новый
      -2
      Обычно пехота сейчас идёт рядом с техникой или едет на ней, которая может спокойно заряжать батареи.
      Приехали мотострелки, захватили город, и на зарядку на свои машины.