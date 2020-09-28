Военное обозрение
Войти Регистрация

В Крыму объяснили отсутствие у границы украинских разведывательных дронов

19
В Крыму объяснили отсутствие у границы украинских разведывательных дронов

Активность украинских разведывательных дронов у границ Крыма упала практически до ноля, с начала 2020 года их заменили американские беспилотники типа Global Hawk. Об этом сообщил источник в силовых структурах республики.


По словам силовика, ранее почти ежедневно фиксировались полеты разведывательных украинских дронов вдоль границы Крыма, еще в прошлом году дроны ВСУ пытались спровоцировать огонь российских комплексов ПВО, но с начала 2020 года их полеты стали реже, а потом вообще прекратились.

Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова. Кроме того, украинская сторона получила несколько жестких уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы

- приводит РИА Новости слова источника.

Причиной отсутствия украинских дронов стало появление тяжелых американских разведывательных беспилотников, которые регулярно совершают полеты вдоль российских границ, при этом их не нарушая. По имеющимся данным, американцы делятся с украинцами разведывательной информацией, поэтому в запуске украинских дронов смысла нет.

Источник подчеркнул, что все американские беспилотники и дроны других стран незамедлительно берутся на сопровождение системами ПВО и РЭБ.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:54 Новый
    +2
    которые регулярно совершают полеты вдоль российских границ, при этом их не нарушая

    Жалко, что к нам не залетают.
    Но рано или поздно просто ветром верховым сильным может занести (Global Hawk он тихоходный огромный планер), вот и возможность сбить появится.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:03 Новый
      +3
      По имеющимся данным, американцы делятся с украинцами разведывательной информацией...

      Ну надо же такое придумать winked Ага, щас bully
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:06 Новый
        -1
        Цитата: Теренин
        По имеющимся данным, американцы делятся с украинцами разведывательной информацией...

        Ну надо же такое придумать winked Ага, щас bully

        Действительно, lol ещё бы добавили "... на блюдечке с голубой каемочкой..."
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:11 Новый
      0
      Цитата: Victor_B
      Жалко, что к нам не залетают.
      Но рано или поздно просто ветром верховым сильным может занести (Global Hawk он тихоходный огромный планер), вот и возможность сбить появится.

      А когда он подлетает и идёт вдоль наших границ, разве нельзя "случайно" пройти над ним истребителю ?
      Американцы вечно поют, что наши летают не неправильно, не технично, да и вообще в небе часто образуются "воздушные ямы". Может же истребитель "просесть" почти на беспилотник ...
      Может тогда они тоже будут пореже летать ?
  2. BAI
    BAI Сегодня, 09:56 Новый
    +10
    С американцами тоже не очень церемонятся.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:02 Новый
      0
      беспилотники и дроны других стран незамедлительно берутся на сопровождение системами ПВО и РЭБ.
      Наглеют !
    2. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 10:02 Новый
      0
      Цитата: BAI
      С американцами тоже не очень церемонятся.

      Это очевидно Ливия ?
      1. BAI
        BAI Сегодня, 10:16 Новый
        +4
        Это очевидно Крым .
      2. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 13:11 Новый
        +2
        Цитата: Инсургент
        Это очевидно Ливия ?

        С казаками на заднем плане?
  3. frruc
    frruc Сегодня, 10:01 Новый
    +1
    По имеющимся данным, американцы делятся с украинцами разведывательной информацией....

    Это и не секрет. В свое время, еще задолго до 2014г украинскоя ПВО делилась информацией с американцами о всем, что летало со стороны России.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:13 Новый
      0
      Не думаю...Делиться с потенциальной жертвой- да они" на первом скачке расколятся". Их имеют в темную.
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 10:14 Новый
    +3
    По имеющимся данным, американцы делятся с украинцами разведывательной информацией, поэтому в запуске украинских дронов смысла нет.

    Отдел ЦРУ занимает целый этаж в СБУ Украины. Так что, кто с кем делится, и кто кому подчиняется - ответ очевиден.
    1. Ниэль-ле-Кале
      Ниэль-ле-Кале Сегодня, 14:10 Новый
      -2
      Цитата: askort154
      Отдел ЦРУ занимает целый этаж в СБУ Украины

      старый фейк. Смысл там им находиться.
      Еще и целый этаж.
      1. askort154
        askort154 Сегодня, 14:18 Новый
        0
        Ниэль-ле-Кале старый фейк. Смысл там им находиться.
        Еще и целый этаж.

        Эта инфа была лет-5 назад, на "Корреспонденте-нет". А "целый этаж", надо подразумевать, что его занимают не все американцы из ЦРУ, а только пару руководителей . Все остальные - "добровольцы" украинской национальности. hi
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 17:45 Новый
        +1
        Цитата: Ниэль-ле-Кале
        старый фейк. Смысл там им находиться.
        Еще и целый этаж.

        Ну прогуляйтесь в Киеве по ул. Владимирской, д. 35 и полюбуйтесь и на флаг американский у входа. Может тогда и дойдет фейк это или нет
    2. Роман1970_1
      Роман1970_1 Сегодня, 19:13 Новый
      -2
      А ты там на каком этаже?
      Наверное на американском, раз всё знаешь
      laughing
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:27 Новый
    0
    Беспилотники иногда теряют управление и могут залететь на чужую террриторию.
  6. Старый26
    Старый26 Сегодня, 10:29 Новый
    +1
    Цитата: Starover_Z
    А когда он подлетает и идёт вдоль наших границ, разве нельзя "случайно" пройти над ним истребителю ?

    Можно, если он идет на такой высоте, что истребитель сможет оказаться "сверху"

    Цитата: Alex Nevs
    Не думаю...Делиться с потенциальной жертвой- да они" на первом скачке расколятся". Их имеют в темную.

    Думаю, что делятся. Весь вопрос только в объеме передаваемой информации
  7. iouris
    iouris Сегодня, 13:08 Новый
    0
    Всё "украинское" американское.