В Крыму объяснили отсутствие у границы украинских разведывательных дронов

Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова. Кроме того, украинская сторона получила несколько жестких уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы

Активность украинских разведывательных дронов у границ Крыма упала практически до ноля, с начала 2020 года их заменили американские беспилотники типа Global Hawk. Об этом сообщил источник в силовых структурах республики.По словам силовика, ранее почти ежедневно фиксировались полеты разведывательных украинских дронов вдоль границы Крыма, еще в прошлом году дроны ВСУ пытались спровоцировать огонь российских комплексов ПВО, но с начала 2020 года их полеты стали реже, а потом вообще прекратились.- приводит РИА Новости слова источника.Причиной отсутствия украинских дронов стало появление тяжелых американских разведывательных беспилотников, которые регулярно совершают полеты вдоль российских границ, при этом их не нарушая. По имеющимся данным, американцы делятся с украинцами разведывательной информацией, поэтому в запуске украинских дронов смысла нет.Источник подчеркнул, что все американские беспилотники и дроны других стран незамедлительно берутся на сопровождение системами ПВО и РЭБ.