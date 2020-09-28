«Символ ненависти и погибели»: хорватские «ветераны» сожгли пятиконечную звезду

У памятника невинным жертвам зажгли свечи, а также сгорела красная пятиконечная звезда

Мы решили поджечь преступную пятиконечную звезду перед памятником жертвам партизанской пули и ножа.

Мы позвонили в СМИ, которые, узнав, чем мы хотим заниматься, автоматически отказались и сказали, что не должны и не будут следить за этим

Нам очень жаль, что некоторые патриотические символы запрещены, а пятиконечная звезда и кокарда – нет […] Пятиконечная звезда является символом ненависти, погибели, воровства, убийства бесчисленного количества невинных людей, за которые отвечает ЮНА [Югославская народная армия] и сербские четники с наемниками

Бывшие участники балканских войн, последовавших после распада Югославии, провели акцию, показав своё отношение к пятиконечной звезде. Они устроили сожжение её стилизованного изображения как «символа зла и оккупации Хорватии».Мероприятие состоялось в Винковцах рядом с памятником, посвященным сорока жителям посёлка, которые, как утверждают «ветераны», были якобы безосновательно убиты партизанами из 38-й македонской и 21-й сербской дивизий при входе в населенный пункт 13 апреля 1945 года.- поясняет издание PDN.Как указывают «ветераны», недавно Совет Евросоюза издал декларацию, запрещающую прославление тоталитарных режимов, включая коммунизм:При этом участники акции недовольны тем, что после их сообщения в СМИ о намерении провести данное мероприятие, пресса отказалась освещать его:- негодуют бывшие добровольцы, указывая, что они являются беспартийными.- пояснили хорватские «ветераны».Вполне возможно, что, говоря о запрещенных символах, они имеют в виду свастику усташей – хорватских фашистов, считавших себя потомками готов и устраивавших геноцид в отношении сербов, евреев и цыган.