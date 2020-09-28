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«Символ ненависти и погибели»: хорватские «ветераны» сожгли пятиконечную звезду

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«Символ ненависти и погибели»: хорватские «ветераны» сожгли пятиконечную звезду

Бывшие участники балканских войн, последовавших после распада Югославии, провели акцию, показав своё отношение к пятиконечной звезде. Они устроили сожжение её стилизованного изображения как «символа зла и оккупации Хорватии».


Мероприятие состоялось в Винковцах рядом с памятником, посвященным сорока жителям посёлка, которые, как утверждают «ветераны», были якобы безосновательно убиты партизанами из 38-й македонской и 21-й сербской дивизий при входе в населенный пункт 13 апреля 1945 года.

У памятника невинным жертвам зажгли свечи, а также сгорела красная пятиконечная звезда

- поясняет издание PDN.

Как указывают «ветераны», недавно Совет Евросоюза издал декларацию, запрещающую прославление тоталитарных режимов, включая коммунизм:

Мы решили поджечь преступную пятиконечную звезду перед памятником жертвам партизанской пули и ножа.

При этом участники акции недовольны тем, что после их сообщения в СМИ о намерении провести данное мероприятие, пресса отказалась освещать его:

Мы позвонили в СМИ, которые, узнав, чем мы хотим заниматься, автоматически отказались и сказали, что не должны и не будут следить за этим

- негодуют бывшие добровольцы, указывая, что они являются беспартийными.

Нам очень жаль, что некоторые патриотические символы запрещены, а пятиконечная звезда и кокарда – нет […] Пятиконечная звезда является символом ненависти, погибели, воровства, убийства бесчисленного количества невинных людей, за которые отвечает ЮНА [Югославская народная армия] и сербские четники с наемниками

- пояснили хорватские «ветераны».

Вполне возможно, что, говоря о запрещенных символах, они имеют в виду свастику усташей – хорватских фашистов, считавших себя потомками готов и устраивавших геноцид в отношении сербов, евреев и цыган.

87 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 10:17 Новый
    +21
    Пятиконечная звезда является символом ненависти, погибели, воровства, убийства бесчисленного количества невинных людей

    Бандерлоги!
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:35 Новый
      +12
      «Символ ненависти и погибели»: хорватские «ветераны»
      fool Ненависть они продемонстрировали. А погибель у них впереди, уверен.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 10:42 Новый
        +12
        духом ущербные,всегда "воюют" с памятниками и мёртвыми.
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 11:23 Новый
          +6
          Нам очень жаль, что некоторые патриотические символы запрещены

          Усташи скорбят по свастике? Фашистами были ими и остались
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 11:51 Новый
            +6
            .........фашистами были ими и остались.....
            у них была песня, с такими словами----
            ........мы, усташи, не пьём вина. Кровью сербов чаша полна.....
            А в 90е демонизировали сербов и штаты их в этом поддерживали. Есть сюжет об этом в фильме-сериале "Её звали Никита", на рубеже веков.
            На самом деле все было наоборот совсем .
    2. Малюта
      Малюта Сегодня, 10:42 Новый
      -5
      Цитата: Victor_B
      Бандерлоги!

      А как вы назовёте тех, кто Ленина из Мавзолея собирается выносить?
      1. 76rtbr
        76rtbr Сегодня, 10:55 Новый
        +3
        так и назовём , малюта !!
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 11:02 Новый
          -4
          Цитата: 76rtbr
          так и назовём , малюта !!

          Я против!
      2. stalki
        stalki Сегодня, 11:03 Новый
        +6
        А как вы назовёте тех, кто Ленина из Мавзолея собирается выносить?
        Называть "предателями" у кого нет истории, у того нет будущего. А кто борется с историей, тот предатель.
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 11:09 Новый
          -6
          Цитата: stalki
          Называть "предателями" у кого нет истории, у того нет будущего. А кто борется с историей, тот предатель.

          Ну вот например, володимир володимирович говорит, что СССР мог выпускать только галоши, а Ленин заложил бомбу под СССР.
          Дык кто он по вашему?
          1. stalki
            stalki Сегодня, 11:21 Новый
            +3
            Ну вот например, володимир володимирович говорит, что СССР мог выпускать только галоши, а Ленин заложил бомбу под СССР.
            Дык кто он по вашему?
            Ненадо переворачивать слова, он сказал вроде что-то типа наши калоши никому ненужны были и про однобокость экономики СССР. Контекст совсем другой был. Не "приукрашивайте"
          2. Собеседник
            Собеседник Сегодня, 11:25 Новый
            +2
            Дык кто он по вашему?

            Так он говорит, а не сжигает мавзолей... Разные вещи.
            1. Малюта
              Малюта Сегодня, 11:32 Новый
              -1
              Цитата: Собеседник
              Так он говорит, а не сжигает мавзолей... Разные вещи

              Ну да, ну да.... В праздники это ж не он его банерами загораживает...
              Вам же факты не интересны и то , что антисоветчина отнас пошла,это вам тоже не интересно.
              То что гитлеровские приспешники жгут советские символы это плохо и объяснимо, но как вы объясните происходящее в стране победителе фашизма? Сможете?!
              1. Собеседник
                Собеседник Сегодня, 11:33 Новый
                -3
                у да, ну да.... В праздники это ж не он его банерами загораживает...

                Это хорошо, что загораживает. Я бы выровнял площадку давно, что бы к могиле Юрия Гагарина подход шире был.
                1. Малюта
                  Малюта Сегодня, 11:35 Новый
                  -1
                  Цитата: Собеседник
                  Это хорошо, что загораживает. Я бы выровнял площадку давно,

                  Ну и чем вы от этих хорватов отличаетесь?
                  1. Собеседник
                    Собеседник Сегодня, 11:38 Новый
                    -3
                    Ну и чем вы от этих хорватов отличаетесь?

                    Мне вообще на них чхать. Эта могила такой же символ. Выгодно- вспомнили-сожгли флаг-журналист статейку написал - мы тут друг другу пару строк написали. И ничего ни где не изменилось....
                    Что бы понимать кто такие хорваты - перечитывайте историю.
                    1. Малюта
                      Малюта Сегодня, 11:42 Новый
                      -1
                      Цитата: Собеседник
                      Мне вообще на них чхать. Эта могила такой же символ. Выгодно- вспомнили-сожгли флаг-журналист статейку написал - мы тут друг другу пару строк написали. И ничего ни где не изменилось....

                      Согласен! good drinks
                      Цитата: Собеседник
                      Что бы понимать кто такие хорваты - перечитывайте историю.

                      Спасибо, но я имею об этом представление. hi
                      1. Собеседник
                        Собеседник Сегодня, 11:51 Новый
                        +2
                        Спасибо, но я имею об этом представление. hi

                        Меня больше интересует, а кто эти "ветераны". Они кто по национальности...?
                      2. Малюта
                        Малюта Сегодня, 12:11 Новый
                        0
                        Цитата: Собеседник
                        Меня больше интересует, а кто эти "ветераны". Они кто по национальности...?

                        Вряд ли настоящие ветераны в силу своей старости будут чего то там сжигать и вообще хулиганить, это какой то новодел, притянутый за уши для горяченького рейтинга. В данном случае нам представили хорватов, если чуть оживить дискуссию и добавить огня, то украинский сведомитский след вполне дополнит и завершит утренний пейзаж.
                      3. Собеседник
                        Собеседник Сегодня, 12:17 Новый
                        0
                        то украинский сведомитский след вполне дополнит и завершит утренний пейзаж.


                        вот и я о том же. Первоисточник статейки посмотреть бы...
                      4. Малюта
                        Малюта Сегодня, 12:38 Новый
                        -2
                        Цитата: Собеседник
                        вот и я о том же. Первоисточник статейки посмотреть бы...

                        А что нам с вами это даст? В данном случае нам говорят давайте "заклеймим" хорватов и мы клеймим в меру сил, подкинут хахлопеченегов, то ими займёмся, нам то какая разница, главное ,что кругом враги лютуют, а мы обединяемся в хоровод вокруг лидера и скреп.
                2. Арон Заави
                  Арон Заави Сегодня, 11:57 Новый
                  +1
                  Цитата: Малюта

                  Спасибо, но я имею об этом представление. hi

                  Т/е то что Броз Тито был хорватом , как и значительная часть партизан тоже знаете?
                3. Малюта
                  Малюта Сегодня, 12:33 Новый
                  +3
                  Цитата: Арон Заави
                  Т/е то что Броз Тито был хорватом , как и значительная часть партизан тоже знаете?

                  По отцу. Австро-Венгерская империя была многонац. государством. Только что это меняет? Это же не меняет того факта ,что также многие хорваты служили в вермахте и СС в т.ч. И то что хорваты лютовали в сербии это тоже факт.
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 11:26 Новый
    +3
    Цитата: Малюта
    Ну вот например, володимир володимирович говорит, что СССР мог выпускать только галоши,

    а задел Советский,до сих пор помогает .по той же электронике мы были в числе первых, а уж про оружие что говорить
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 11:44 Новый
      +1
      Цитата: Дедкастарый
      а задел Советский,до сих пор помогает .по той же электронике мы были в числе первых, а уж про оружие что говорить

      Не только помогает, а все путинские перэмоги и чудо ракеты -это советские немного модернезированные разработки.
      А пот путинизм не может сделать даже калоши и это факт!
  3. лесник1971
    лесник1971 Сегодня, 12:00 Новый
    +1
    У вас поразительный талант переворачивать тему обсуждения статьи на выгодную вам.
    В обсуждаемой статье нет ни слова, ни даже намека на Президента России.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 13:11 Новый
      +1
      Упоротый человек, что с него взять. У всех свои тараканы.
  4. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 19:10 Новый
    0
    Цитата: Малюта
    Ну вот например, володимир володимирович говорит, что СССР мог выпускать только галоши

    Не говорил. Просто трудами "патриотов" вышло как с "каждой кухаркой, которая может управлять государством".
    Он говорил, что созданная трудом отцов и дедов оборонка у нас была отличная. И космос тоже. Но вот советские товары народного потребления ("галоши") были ужас-ужас-ужас.
    И как человек. пользовавшийся всем этим, не могу с ним не согласиться. Вы когда-нибудь видели сопли припоя на плате, коротящие об экран при установке в корпус? wink
    ГДР-овская стенка, чешский хрусталь, югославские сапоги, немецкая краска и обои... ну не хотел потребитель почему-то брать отечественное. Ту же одежду был готов шить и вязать сам - но не покупать.
    1. Малюта
      Малюта Сегодня, 19:38 Новый
      -1
      Цитата: Alexey RA
      Но вот советские товары народного потребления ("галоши") были ужас-ужас-ужас.

      Я сильно извиняюсь, Коллега, но могу с вами поспорить.
      Советские телевизоры пашут по сей день и их реально скупают перекупы.
      К холодильникам тоже претензий у вас быть не должно, также к часам, фотоаппаратуре, приёмникам и т.д. Теперь вспомню кроссовки "Кимры" и джинсы "Тверь", а советские кеды просто разорвать было невозможно.
      В советское время было множество высококачественных и главное ДОСТУПНЫХ товаров и это нельзя отрицать.
      А вот президенту страны, которая по его же прихоти, недомыслию или злому умыслу вообще делать и производить самостоятельно ничего не может, кивать и плевать в сторону великой державы , по крайне й мере стыдно, а по большоиу счёту нос не дорос. hi
  • Перейра
    Перейра Сегодня, 11:03 Новый
    +4
    Я бы назвал, но французские слова модератор не пропустит.
    Но можете посмотреть тут:
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 11:27 Новый
      +1
      Цитата: Перейра
      Я бы назвал, но французские слова модератор не пропустит.
      Но можете посмотреть тут:

      да,это не наши ...это- "заднийпривод."
  • Slon_on
    Slon_on Сегодня, 11:09 Новый
    +3
    Это другая разновидность, называются - усташи. Но такие же мерзавцы.
  • Тень041
    Тень041 Сегодня, 10:20 Новый
    +13
    Гитлеровские недобитки быкуют.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:32 Новый
      +4
      Цитата: Тень041
      Гитлеровские недобитки быкуют.

      В 21 веке фашизм возрождается, пора принимать меры.
      1. Blue Fox
        Blue Fox Сегодня, 10:38 Новый
        +6
        В 21 веке фашизм возрождается, пора принимать меры.

        Согласен, коллега. Но думаю, он никуда и не уходил. Просто был период, когда всем было вкусно жить, а чуть стало по-сложнее, из-за экономических кризисов, пандемий и прочих несуразиц и сразу начинают вылезать худшие человеческие качества которые становятся востребованными разного толка организациями или течениями. Это ведь так удобно, когда тебе говорят, что ты в своих бедах не виноват, а виноваты вот те, но при этом они несправедливо живут лучше. А дальше этим пользуются религиозные фанатики, националисты, фашисты и прочая прочая...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:23 Новый
      +7
      Цитата: Тень041
      Гитлеровские недобитки быкуют.

      "Славные наследнички" своих дедов - прихвостней Гитлера.Мы таких на Украине уж сколько лет видим.
      К концу войны у Гитлера оставался самый упорный союзник в Европе, продолживший сопротивление даже после самоубийства фюрера и падения Берлина…

      Хорватские формирования в вермахте
      1. 369-й полк
      2. 369-я пехотная дивизия
      3. 373-я пехотная дивизия
      4. 392-я пехотная дивизия
      5. Хорватский авиационный легион
      6. Хорватский морской легион

      Хорватские формирования войск СС
      1. 13-я дивизия СС
      2. 23-я дивизия СС

      Хорватско-немецкая полиция

      Всего - около 113 тысяч.
      Сейчас налетят израильские коллеги, болгары, наши либероиды - будут мне Власовым и РОА в глаза тыкать. Поэтому отвечу им заранее - у нас Власов преступник и был заслуженно повешен - даже не расстрелян
      И никому в голову не пришло даже назвать его "хэроем". А Бандера и его головорезы - Герои Украины. И ЭТИ, наверное, тоже "Герои Хорватии"...
  • kubanec
    kubanec Сегодня, 10:30 Новый
    +2
    У всех есть свои "украинцы"......
  • Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:34 Новый
    -12
    К чему эта статья? В кремле тоже ненавидят все советское. Может кто забыл в Российской армии тоже нет Красной Звезды.
    1. Юджин-Евгений
      Юджин-Евгений Сегодня, 10:39 Новый
      +10
      Цитата: Гардамир
      в Российской армии тоже нет Красной Звезды.


      1. Додиксон
        Додиксон Сегодня, 11:07 Новый
        +3
        да это местный либерал , он все не так и все не эдак .
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 13:21 Новый
        -3
        Самолётики это конечно красиво, но вот официально


        звезда ввс СССР и РФ до 2010 года
        теперь же

    2. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 10:40 Новый
      +6
      Особенно на крыльях авиации.
      1. Малюта
        Малюта Сегодня, 10:46 Новый
        -5
        Цитата: vkl.47
        Особенно на крыльях авиации.

        И в авиации тоже давно бы извели "Красную звезду", но заменить нечем ,мутированый курёнок не канает.
        А вот во флоте, "Краба" извели.
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 10:52 Новый
          0
          Цитата: Малюта
          Цитата: vkl.47
          Особенно на крыльях авиации.

          И в авиации тоже давно бы извели "Красную звезду", но заменить нечем ,мутированый курёнок не канает.
          А вот во флоте, "Краба" извели.

          Ну в первую мировую же нашли решение ...а сейчас такая преемственность..
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 11:04 Новый
            -4
            Цитата: mat-vey
            Ну в первую мировую же нашли решение ..

            Я сильно извиняюсь, решение чего нашли?
            1. mat-vey
              mat-vey Сегодня, 11:56 Новый
              0
              Цитата: Малюта
              Цитата: mat-vey
              Ну в первую мировую же нашли решение ..

              Я сильно извиняюсь, решение чего нашли?

              Круговое изображение флага ...
              1. Малюта
                Малюта Сегодня, 12:52 Новый
                0
                Цитата: mat-vey
                Круговое изображение флага ...

                ааа....,вы об этом, тогда все эмблемы были в кругу)
                Вот звёзды современные с белой окантовочкой, лишь бы не все красные))))
                1. mat-vey
                  mat-vey Сегодня, 12:57 Новый
                  0
                  Цитата: Малюта
                  ааа....,вы об этом, тогда все эмблемы были в кругу)

                  А я позанудствую - нет не все ,а крестик?Если не ошибаюсь балочный ..))
                  1. Малюта
                    Малюта Сегодня, 13:00 Новый
                    -2
                    Цитата: mat-vey
                    А я позанудствую - нет не все ,а крестик?Если не ошибаюсь балочный ..))

                    Крестики ещё и на гробах рисуют и вряд ли современный пилот с такой смволикой летать захочет)))))) laughing wassat
                    1. mat-vey
                      mat-vey Сегодня, 13:02 Новый
                      +1
                      Цитата: Малюта
                      Крестики ещё и на гробах рисуют и вряд ли современный пилот с такой смволикой летать захочет)))))) laughing

                      Так летают же...
            2. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 12:26 Новый
              +1
              Цитата: Малюта
              Я сильно извиняюсь, решение чего нашли?

              Если не ошибаюсь " За Веру, Царя и Отечество."
              1. Малюта
                Малюта Сегодня, 13:03 Новый
                0
                Цитата: tihonmarine
                Если не ошибаюсь " За Веру, Царя и Отечество."

                Коллега, мы про символику wink Хотя данный лозунг сейчас также не прокатит, веры нет, вместо царя сцарь,отечество развалили на куски. Когда я смотрю на нынешние символы и лозунги , то они мне лубочными кажутся, пародия какая то матрёшечная...
                1. tihonmarine
                  tihonmarine Сегодня, 13:33 Новый
                  0
                  Цитата: Малюта
                  Когда я смотрю на нынешние символы и лозунги , то они мне лубочными кажутся, пародия какая то матрёшечная.

                  Ну и что вы тогда хотите, вы сами ответили на свой вопрос.
        2. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Сегодня, 10:54 Новый
          +2
          Сколько же в Вас ненависти...
    3. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 11:13 Новый
      +3
      Цитата: Гардамир
      В кремле тоже ненавидят все советское.

      Почему же тогда в гимне РФ используется мелодия гимна СССР, а в армии сохранили обращение "товарищ"?
      Почему, наконец, не сняли звезду со Спасской башни?
      1. Малюта
        Малюта Сегодня, 11:19 Новый
        -3
        Цитата: Сидор Аменподестович
        Почему же тогда в гимне РФ используется мелодия гимна СССР, а в армии сохранили обращение "товарищ"?

        А это подачка ностальгирующим по СССР гражданам отворов.Ведь это же особый шик, грабить страну под музыку её же гимна и аплодисметы обманутых граждан.
        1. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Сегодня, 11:28 Новый
          -1
          Цитата: Малюта
          А это подачка ностальгирующим по СССР гражданам отворов.Ведь это же особый шик, грабить страну под музыку её же гимна и аплодисметы обманутых граждан.

          Ваш комментарий - это типичный пример того, что называется "натягивать сову на глобус". То есть откровенная демагогия и неприкрытое стремление наблюдать во всех возможных событиях, явлениях и фактах неопровержимые доказательства самоизмышлённой теории.
          Вы и в осеннем листопаде углядите подтверждение ненависти Кремля ко всему советскому.
          1. Малюта
            Малюта Сегодня, 11:37 Новый
            -2
            Цитата: Сидор Аменподестович
            Ваш комментарий - это типичный пример того, что называется "натягивать сову на глобус". То есть откровенная демагогия и неприкрытое стремление наблюдать во всех возможных событиях, явлениях и фактах неопровержимые доказательства самоизмышлённой теории.
            Вы и в осеннем листопаде углядите подтверждение ненависти Кремля ко всему советскому.

            Вы наделали много бессмысленных букав wassat По делу есть что сказать?
            1. Сидор Аменподестович
              Сидор Аменподестович Сегодня, 11:44 Новый
              -2
              Цитата: Малюта
              Вы наделали много бессмысленных букав

              Буква - это знак, фонетический символ. Буква и не может быть осмысленной сама по себе.
              Бессмысленным может быть иероглиф, так как он представляет собой понятие.

              Какое у Вас образование, что Вы не знаете подобных вещей?
              Впрочем, представляю. Так как уровень образованности обратно пропорционален уровню злобы.
              1. Малюта
                Малюта Сегодня, 11:47 Новый
                -2
                Цитата: Сидор Аменподестович
                Какое у Вас образование, что Вы не знаете подобных вещей?

                Вы упорно продолжаете постить пургу относительно моей скромной персоны, обрядив эту пургу менторскими тонами. lol
                Ещё раз, вам по делу есть что сказать или будете продолжать флудить?
                1. Сидор Аменподестович
                  Сидор Аменподестович Сегодня, 11:52 Новый
                  +2
                  Вы создали себе веру, догмой которой является то, что все до единого представители современной российской власти люто ненавидят всё советское и свой народ.
                  Подтверждение этого Вы замечаете повсюду так же, как верующий человек везде видит промысел божий.
                  Соответственно всё, что бы ни происходило, Вы интерпретируете в каноне своей веры.
                  А любые сомнения в каноне для Вас ересь, и, соответственно, любой, озвучивающий точку зрения, хоть мало-мальски отличающуюся от Вашей, для Вас вероотступник, неверный, ненавистное существо, которое Вы уничтожили бы недрогнувшей рукой.
                  Из этого, в том числе, и проистекает Ваша агрессия и ненависть. Вы защищаете свою веру.
                  1. Малюта
                    Малюта Сегодня, 12:02 Новый
                    0
                    Цитата: Сидор Аменподестович
                    Вы создали себе веру, догмой которой является то, что все до единого представители современной российской власти люто ненавидят всё советское и свой народ.

                    Отлично! Дождались!
                    Поясняю:Никакой веры я не придумывал, простой структурный анализ выдаёт на гора результат.Так вот, структурно нынешняя власть представляет из себя подобие опг, начиная от тех кто " крутит колпаки"(напёрстки)" до тех кто "разруливает"(контролирует фин. потоки).
                    Здесь нет ничего личного, только факты без шелухи, а вот моё отношение к этим фактам, вот это уже моё личное дело.
                    Желаю вам здавствавать, коллега! soldier
                    1. Сидор Аменподестович
                      Сидор Аменподестович Сегодня, 13:09 Новый
                      +1
                      Цитата: Малюта
                      Так вот, структурно нынешняя власть представляет из себя подобие опг, начиная от тех кто " крутит колпаки"(напёрстки)" до тех кто "разруливает"(контролирует фин. потоки).

                      Вы описали власть в принципе, любую. Чем выше человек находится в иерархической лестнице, тем больше ресурсов для потребления ему доступно.
                      Сравните уровень быта советского номенклатурщика и инженера.
                      1. Малюта
                        Малюта Сегодня, 13:20 Новый
                        -2
                        Цитата: Сидор Аменподестович
                        ы описали власть в принципе, любую. Чем выше человек находится в иерархической лестнице, тем больше ресурсов для потребления ему доступно.

                        Не стоит перевирать мною сказанное, если вам доступно понимание происходящего.
                        Цитата: Сидор Аменподестович
                        Сравните уровень быта советского номенклатурщика и инженера.

                        Вполне сопостовимо! Наш первый секретарь обкома КПСС жил в такой же хрущёвке , как и прочие граждане и только служебная "Волга" выделяла его. Ходил без охраны, дворцрв , яхт и прочей фигни за ним замечено не было!
                        А теперь сравниете губернатора и простого инженера , врача , учителя в современной РФ!!!
                      2. Сидор Аменподестович
                        Сидор Аменподестович Сегодня, 14:47 Новый
                        +1
                        Цитата: Малюта
                        Не стоит перевирать мною сказанное, если вам доступно понимание происходящего.

                        Любую власть можно сравнить с ОПГ. Так как любая власть действует в интересах группы людей, её, власть, представляющих.
                        В Союзе это было не так заметно, так как очень многое замалчивалось.
                        Преимущество Союза заключалось в закрученных гайках. Если тогда гайки расслабить, то и тогда, в Союзе, мигом появились бы яхты с виллами. И если сейчас гайки закрутить как следует (за что я голосовал бы обеими руками и вообще всеми конечностями), то и сейчас яхты, виллы и прочая фигня тем же мигом исчезли бы.
  • da Vinci
    da Vinci Сегодня, 10:37 Новый
    +7
    Серезная позиция. Так унизить американцев, которые используют
    пятиконечную звезду на своем флаге, в армии. wink А китайских туристов будут разворачивать на границе?
    1. Додиксон
      Додиксон Сегодня, 11:07 Новый
      -1
      как я языка сняли ....
  • Goldmitro
    Goldmitro Сегодня, 10:47 Новый
    +3
    Бывшие участники балканских войн, последовавших после распада Югославии, провели акцию, показав своё отношение к пятиконечной звезде. Они устроили сожжение её стилизованного изображения как «символа зла и оккупации Хорватии».

    Эта воинствующая националистическая нечисть почувствовала сама или по указке поднимаемую Западом волну русофобии! Не мешало бы этим уродам помнить чем это закончилось для них в 1945-м!
    1. stalki
      stalki Сегодня, 11:07 Новый
      0
      Эта воинствующая националистическая нечисть почувствовала сама или по указке поднимаемую Западом волну русофобии! Не мешало бы этим уродам помнить чем это закончилось для них в 1945-м!
      Память у них короткая, поэтому вечно и влипают в полное... Ну вы поняли.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:31 Новый
      +1
      Цитата: Goldmitro
      Не мешало бы этим уродам помнить чем это закончилось для них в 1945-м!

      Забыли, что с ними И.Б.Тито сделал.
  • сет сетов
    сет сетов Сегодня, 10:55 Новый
    +4
    Вообще то пятиконечная звезда использовалась в эмблемах и наградах и до 17-го года, и в императорской России и других странах. Поэтому глупо как-то выглядит её сжигание.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 11:28 Новый
      +1
      Я вас умоляю, как будто кто из них историю знает. Только если "славные подвиги" дедов фашистов,уничтоженных Красной Армией
  • Gunter Preen
    Gunter Preen Сегодня, 11:33 Новый
    +3
    Усташи! Придет и их время, гореть!
  • Gogia
    Gogia Сегодня, 12:06 Новый
    +2
    Открываем википедию и смотрим статью "серборез". Про Хорватов - тех же сербов, но исповедующих другую религию - станет все понятно. Только тут было насильное обращение сербов в католическую веру. Кто был не согласен - всех под нож. Усташи-хорваты за годы 2й мировой уничтожили в конц-лагерях 800000 сербов около 30000 евреев и 80000 цыган. А теперь в американских фильмах Сербов рисуют, как людоедов.
    1. pytar
      pytar Сегодня, 13:37 Новый
      -1
      Там все резали всех. Усташи в тот период переуспели, но хорватов много было и в ЮНОА! Сам Тито хорват! А сербские четники Дража Михайловича, резали партизанах Тито. Вот такие вещи... Все повторилось во время 90-тых. Тогда уже сербы превозошли всех! Балканы.... песни хорошие, душевные, ракия /самогон/ жаркий, балканцы любят застолия! А вот когда до ножах доберутся, наступает жуть... Тут обиды помнятся долго!
  • pytar
    pytar Сегодня, 12:10 Новый
    0
    Шестиконечная звезда, символ весьма широкораспространены. Она присутвовала и на флаг бывшей СФРЮ, именно в том смысле ее сожгли хорваты.

    Что до города Винковци, ето небольшое поселение в 35 тысь. жителей, находящееся близи "хорватского Сталинграда", города Вуковара, которого югославская армия осаждала несколько месяца в 1991 г. Из за близости до Вуковар, Винковци тоже пострадало, а соседняя деревня Церичь, была вполностью сожжена югославской армии.


    Взгляд на собыиях с хорватской стороне /гуль-переводчик/:

    В ВИНЬКОВЧАХ ПАРТИЗАНЫ ВЫСТРЕЛИЛИ РАНЕНЫХ ИЗ БОЛЬНИЦЫ И УВАЖДАЕМЫХ ВИНЬКОВЧАН 13 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

    После окончания Второй мировой войны многие люди были убиты во многих хорватских деревнях и городах без суда и без доказательств вины. Об этом нельзя было говорить во время коммунистической Югославии, и сохранилось немного письменных документов о преступлениях. Воспоминания о людях и братские могилы с костями убитых - наиболее частые свидетельства преступлений. Эта печальная реальность не прошла мимо Винковци.
    В печальное число убитых не следует включать изгнанных из Винковци немцев, погибших в коммунистических лагерях Валпово, Йосиповац, Крндия и других. В Винковцах самая большая массовая могила была создана на тогдашнем кирпичном заводе Куманова в поселке Винковцы в Славии (позже Славонка), где были траншеи для танков, в которых хоронили убитых. По всей коммунистической Югославии многие жители Винковци тайно зажигали свечи и возлагали цветы на этом месте в День всех святых в знак памяти об умерших.
    По словам историка Винковци Златко Вирака, после того, как 38-я македонская и 21-я сербская дивизии вошли в Винковцы 13 апреля 1945 года, около 40 выдающихся граждан Винковци были ликвидированы без суда на месте кирпичного завода в Куманово всего за один или два дня. «Это люди, которые не были пособниками нацистов или усташей, и их единственная вина заключалась в том, что кто-то осудил их из-за разных интересов», - сказал Вирк.
    «Когда партизаны вошли в Винковцы, мой отец был на улице, ранен и доставлен в госпиталь Винковци, откуда был доставлен на расстрел без доказанной вины. Он был ополченцем и, вероятно, поэтому его убили. Они просто пришли в больницу, забрали всех, кто находился на лечении, и убили их », - сказала Вероника Наглич, дочь Ивана Боджи, убитого на кирпичном заводе Кумана.

    Мемориал жертвам коммунистического террора на Кумановском кирпичном заводе был установлен в 2006 году, в годовщину ликвидации и в День Всех Святых, и на этом месте официально чествовали жертв. В память об их жертве, помимо годовщины страданий, в День всех святых по традиции возлагают венки и свечи.

    Согласно данным, собранным Комиссией Винковци по расследованию послевоенных, партизанских и коммунистических преступлений, и по словам свидетелей, она установила существование десятков меньших и больших кладбищ, в основном на северных и северо-восточных окраинах Винковци, ни одно из которых не было исследовано. общее количество жертв, но считается, что их наверняка больше тысячи.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:41 Новый
      +1
      Цитата: pytar
      Мемориал жертвам коммунистического террора на Кумановском кирпичном заводе был установлен в 2006 году

      Интересно, а установлены ли памятники жертвам усташей, хорватстих ССОвцев и карателей ?
      1. pytar
        pytar Сегодня, 13:31 Новый
        0
        Интересно, а установлены ли памятники жертвам усташей, хорватстих ССОвцев и карателей ?

        Есть сотни таких памятниках и мемориальные комплексы в Хорватии.


        В ру-сми из за пропагандистких целей "забывают", что ЮНОА была многонациональная! В ней больше всех было сербы но и хорватов хватало! Если у меня памят не подводит, из 5 полноценных партизанских дивизии одна была вполностью хорватская. Да и сам Тито хорват!

        Недавно я ознакомился с интересны хорваткий проект на мемориального комплекса в память жертв Холокоста. Там в специальные коробки, предосмотренно поставить списки с имена жертвах.


        В Югославии, во время ВМВ разделение произходило, как по этно-религиозном признаке, так и по идеологическом! Например сербский аналог хорватский усташей, являются четники Дража Михайловича. Эму выдали смертний проговор во время судебного процесса в Белграде с10 юнья – 15 июля 1946 г. Есть и другие похожие сербские колаборационалисткие военизированные формирования.
  • HMR333
    HMR333 Сегодня, 12:23 Новый
    0
    Они звезда это звезда! Она к камунизму имеет лишь косвенное отношение её использовали на... По их выводам влаги США и других имеющих звезды тоже коммунисты)) а автоматы колашникова не хотят расплавить они советские комунистические))
  • pereselenec
    pereselenec Сегодня, 12:29 Новый
    0
    Заметил странную тенденцию местных комментаторов - как только советско/российские святыни и памятники оскверняют и сносят некие гейропейцы-хорватобендеровцы, то в комментах грозное махание кулачками и угрозы вдарить "Калибрами" по гадине! Раздавить Варшаву! Распять станцевавших в храме либералок Пусси Райот!

    Но когда черкессы сносят памятники русским военным (https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/351687/), ингуши сжигают Сталина (https://serg-slavorum.livejournal.com/2239244.html), а чеченцы моют ботинки в святом источнике при храме (https://vk.com/wall-163061027_972483), то диванные воители прикидываются ветошью и сидят ниже травы. laughing

    Явно из-за нежелания, потом, на Кавказе, извиняться перед братскими народами (предварительно приехав туда в багажнике) wassat

  • Лорд Ситхов
    Лорд Ситхов Сегодня, 13:08 Новый
    0
    Шлюхи подзаборные эти хорватские усташи.
  • Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 16:48 Новый
    0
    Да уж чья бы корова мычала... потомки усташей.. те же нацисты победившего в Хорватии евронацизма
  • Fedorovich
    Fedorovich Сегодня, 18:36 Новый
    0
    Усташей сжечь живьём. Всех до последней твари.
  • Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 19:04 Новый
    0
    Пятиконечная звезда является символом ненависти, погибели, воровства, убийства бесчисленного количества невинных людей

    А если этих звёзд полсотни? wink
  • Alex Justice
    Alex Justice Сегодня, 19:08 Новый
    0
    Как указывают «ветераны», недавно Совет Евросоюза издал декларацию, запрещающую прославление тоталитарных режимов, включая коммунизм:

    Давно пора
  • Campanella
    Campanella Сегодня, 20:16 Новый
    +1
    А Евросоюз не хочет запретить свой тоталитарный капитализм?
    Который пролил крови больше чем все тоталитарные государства вместе взятые. Все худшее ,что есть в этом мире так или иначе исходит от мирового капитализма. Господа Европейцы и Американцы не хотите себя за это на кол посадить?
  • fif21
    fif21 Сегодня, 20:51 Новый
    0
    Ветераны чего ?