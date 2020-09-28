Военное обозрение
Войти Регистрация

Защита модернизированных танков Т-90М будет усилена КАЗ «Арена-М»

19
Защита модернизированных танков Т-90М будет усилена КАЗ «Арена-М»

Российский танк Т-90М в ходе дальнейшей модернизации получит усовершенствованный комплекс активной защиты "Арена-М". Об этом говорится в материалах 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.


Специалисты НИИ предлагают продолжить модернизацию Т-90М после 2025 года. Согласно расчетам НИИ, до этого времени модернизированные российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М по своим возможностям и эффективности сохранят паритет с основными боевыми танками зарубежных стран.

В ходе дальнейшей модернизации предлагается установить на Т-90М комплекс активной защиты "Арена-М", а вместо динамической защиты "Реликт" во фронтальной части танка предлагается установить динамическую защиту аналогичную Т-14 "Армата". Борта корпуса танка предлагается усилить навесной динамической защитой в жестких контейнерах.

(...) Т-90М получит системы электромагнитной защиты, комплекс противодействия системам наведения противотанковых средств аналогичную "Армате", генератор помех "Лесочек" и автоматическую противопожарную систему многократного действия

- приводит ТАСС выдержку из документа.

Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик.

В ходе модернизации на Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Кроме этого новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:29 Новый
    0
    Борта корпуса танка предлагается усилить навесной динамической защитой в жестких контейнерах.

    Мягкие контейнеры не оправдали себя?
    1. сенька шалый
      сенька шалый Сегодня, 10:37 Новый
      0
      Цитата: Pavel57
      Мягкие контейнеры не оправдали себя?

      Нет.
      1. stalki
        stalki Сегодня, 11:17 Новый
        0
        А что в мягкий контейнер нельзя было хотя бы проволочный каркас вложить? Деформации не случилась бы.
    2. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 11:18 Новый
      +3
      Мягкие контейнеры вполне себе в реальных БД применимы для старой техники без защиты бортов. Сравнительно легко устанавливаются и в мирное время лежат на складах.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 11:34 Новый
        +6
        никто не обратил внимания на сроки ? После 2025 года...ПОСЛЕ ! норм ?
        1. Xenofont
          Xenofont Сегодня, 11:39 Новый
          0
          Да все уже привыкли к отдаленности перспективы решения любых вопросов. Менежры всегда готовы, что концепция поменяется, вот и закладывают такие сроки. Если что не так, то уже многие забудут про их обещания.
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 11:40 Новый
            +2
            Цитата: Xenofont
            Да все уже привыкли к отдаленности перспективы решения любых вопросов. Менежры всегда готовы, что концепция поменяется, вот и закладывают такие сроки. Если что не так, то уже многие забудут про их обещания.

            за то "пшык" какой громкий !
  2. bars1
    bars1 Сегодня, 10:42 Новый
    +8
    Ну это только хотелки НИИ БТВТ, неизвестно дадут ли им ход ( хотя, если рассуждать логически ход дать должны, но зная известно жлобство МО...) Ну и по поводу КАЗ Арена-М... Почему не Афганит? Это ведь унификация с Т-14, удешевление производства и эксплуатации. Но видать ,,зоопарк" - неистребимая традиция российской армии! Да к тому же к 2025г Арена-М окончательно устареет.
    В общем от новости смешанные чувства. Вроде и радость некая и тут же какое- то разочарование...
    1. Карт
      Карт Сегодня, 10:52 Новый
      -10
      Всё грустно?
      Как всегда если написано что-то хорошее про страну?
      Понимаем-с.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 11:42 Новый
        0
        Цитата: Карт
        Всё грустно?
        Как всегда если написано что-то хорошее про страну?
        Понимаем-с.

        а понимаете,что нужно внимательно читать ?
        1. Карт
          Карт Сегодня, 15:00 Новый
          -2
          Смотря кого.
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 10:59 Новый
      +3
      В общем от новости смешанные чувства. Вроде и радость некая и тут же какое- то разочарование...

      Новость не о чем вообще. Модернезировали бы их хотя бы до Т-90М поскорей, да выпуск новых налаживали.
      1. kapitan92
        kapitan92 Сегодня, 11:17 Новый
        +7
        Цитата: alexmach
        Новость не о чем вообще

        Журналистам тоже надо кушать. laughing
        Российский танк Т-90М в ходе дальнейшей модернизации получит усовершенствованный комплекс активной защиты "Арена-М"

        Начало статьи обрадовало. Ну, наконец то , дождались. И вот.......
        Специалисты НИИ предлагают продолжить модернизацию Т-90М после 2025 года

        Вопросы и интерес к статье пропал. hi
  3. Оператор
    Оператор Сегодня, 11:14 Новый
    +1
    Не прошло и 50 лет ...
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 11:55 Новый
      +4
      Если считать от КАЗ Дрозд, поставленные на Т 55 в 1983 году, то в 2025 действительно, 50 лет не пройдет.
  4. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 11:50 Новый
    +10
    В ходе дальнейшей модернизации предлагается установить на Т-90М комплекс активной защиты "Арена-М"

    Данная опция на данном танке должна идти в базе.
    На Т- 72Б3 нужно устанавливать КАЗ еще вчера.
  5. Вадим237
    Вадим237 Сегодня, 12:16 Новый
    +4
    Да не получит он никакие КАЗ - новость так хотелки специалистов НИИ.
  6. Morglenn
    Morglenn Сегодня, 12:21 Новый
    +5
    Арену на т-90 грозятся установить ещё с 90-х годов.А воз и ныне там.
  7. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 13:35 Новый
    +1
    опять брешут, уже лет 30 как собираются