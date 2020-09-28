Защита модернизированных танков Т-90М будет усилена КАЗ «Арена-М»

Российский танк Т-90М в ходе дальнейшей модернизации получит усовершенствованный комплекс активной защиты "Арена-М". Об этом говорится в материалах 38 Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России.
Специалисты НИИ предлагают продолжить модернизацию Т-90М после 2025 года. Согласно расчетам НИИ, до этого времени модернизированные российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М по своим возможностям и эффективности сохранят паритет с основными боевыми танками зарубежных стран.
В ходе дальнейшей модернизации предлагается установить на Т-90М комплекс активной защиты "Арена-М", а вместо динамической защиты "Реликт" во фронтальной части танка предлагается установить динамическую защиту аналогичную Т-14 "Армата". Борта корпуса танка предлагается усилить навесной динамической защитой в жестких контейнерах.
(...) Т-90М получит системы электромагнитной защиты, комплекс противодействия системам наведения противотанковых средств аналогичную "Армате", генератор помех "Лесочек" и автоматическую противопожарную систему многократного действия
- приводит ТАСС выдержку из документа.
Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик.
В ходе модернизации на Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Кроме этого новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.