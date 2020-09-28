Азербайджан объявил частичную мобилизацию

Несколько стратегических высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных войск, и противник понес большие потери. Вследствие ракетных, артиллерийских и авиационных ударов (...) враг вынужден отступить от рубежей, которые он намеревался удерживать

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент республики Ильхам Алиев сегодня, 28 сентября 2020 года. Текст документа опубликован на сайте главы государства.Согласно распоряжению, Госслужба по мобилизации и призыву Азербайджана начинает призыв военнослужащих согласно ранее утвержденным планам. Накануне в Баку и ряде регионов страны введено военное положение и комендантский час, которые действуют с сегодняшнего дня.Военное ведомство республики вчера, 27 сентября, объявило о начале военной "контрнаступательной операции" по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в "ответ на провокации армянской стороны".В свою очередь в Армении заявили о нападении азербайджанской армии на Нагоно-Карабахскую республику. В НГР и самой Армении объявлено военное положение, проводится мобилизация.Между тем, Минобороны Азербайджана сообщает о взятии под контроль нескольких господствующих высот на территории Карабаха, наступлении азербайджанской армии продолжается.- говорится в сообщении.В свою очередь военное ведомство Нагорно-Карабахской республики заявляет о проведении в течение ночи нескольких удачных операций, позволивших вернуть ранее утраченные позиции.Обе стороны заявляют о многочисленных потерях со стороны противника.