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Азербайджан объявил частичную мобилизацию

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Азербайджан объявил частичную мобилизацию

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент республики Ильхам Алиев сегодня, 28 сентября 2020 года. Текст документа опубликован на сайте главы государства.


Согласно распоряжению, Госслужба по мобилизации и призыву Азербайджана начинает призыв военнослужащих согласно ранее утвержденным планам. Накануне в Баку и ряде регионов страны введено военное положение и комендантский час, которые действуют с сегодняшнего дня.

Военное ведомство республики вчера, 27 сентября, объявило о начале военной "контрнаступательной операции" по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в "ответ на провокации армянской стороны".

В свою очередь в Армении заявили о нападении азербайджанской армии на Нагоно-Карабахскую республику. В НГР и самой Армении объявлено военное положение, проводится мобилизация.

Между тем, Минобороны Азербайджана сообщает о взятии под контроль нескольких господствующих высот на территории Карабаха, наступлении азербайджанской армии продолжается.

Несколько стратегических высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных войск, и противник понес большие потери. Вследствие ракетных, артиллерийских и авиационных ударов (...) враг вынужден отступить от рубежей, которые он намеревался удерживать

- говорится в сообщении.

В свою очередь военное ведомство Нагорно-Карабахской республики заявляет о проведении в течение ночи нескольких удачных операций, позволивших вернуть ранее утраченные позиции.

Обе стороны заявляют о многочисленных потерях со стороны противника.
41 комментарий
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  1. Перейра
    Перейра Сегодня, 11:01 Новый
    +15
    Кто как, а я жду, что армянские и азербайджанские патриоты срочно ринутся защищать свои Отечества. Главное, чтобы в разных поездах до границы ехали.
    1. Комментарий был удален.
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 11:10 Новый
        +10
        И будут ещё размахивать российскими паспортами!
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:14 Новый
          +12
          да, и каждая из диаспор будет требовать у российских властей найти управу на своего оппонента.
        2. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 11:17 Новый
          +3
          Мало им короновируса, считают,что надо ещё народу утилизировать?
          1. hohol95
            hohol95 Сегодня, 11:55 Новый
            0
            Мало.
            При этом посольства США в обеих республиках уже 25 сентября не рекомендовало своим гражданам посещение приграничных районов республик!!!
            Знали или догадывались?
            1. сенька шалый
              сенька шалый Сегодня, 12:41 Новый
              +1
              Цитата: hohol95
              Знали или догадывались?

              Не первое ни второе, им Эрдоган позвонил и предупредил.
              1. hohol95
                hohol95 Сегодня, 12:49 Новый
                -1
                Позвонил 24 сентября?
                И есть этому доказательства?
                1. сенька шалый
                  сенька шалый Сегодня, 14:20 Новый
                  0
                  Да есть, сообщили перед тем как рекомендовали своим гражданам, посещение приграничных районов республик. fellow
      2. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 12:28 Новый
        +1
        Этот рынок держат таты, дагестанские евреи, переехавшие в Израиль, но бизнес у них в Москве. Жулики редкие, поднявшиеся после закрытия овощебаз в городе.
      3. Маз
        Маз Сегодня, 13:04 Новый
        0
        ВС АЗеЙбрджана применили РСЗО Смерч и ТОС "Солнецепёк" в НКР


        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 13:07 Новый
          0
          Цитата: Маз
          ВС АЗеЙбрджана применили РСЗО Смерч и ТОС "Солнецепёк" в НКР

          Значит ВС Армении должны, по идее, ответить РСЗО "Ураган" и ТОС "Буратино".

          А значит НПО "Сплав" без работы не останется!
    2. seti
      seti Сегодня, 11:25 Новый
      +13
      Вот почему то лично я не могу однозначно сказать на чьей стороне должна быть РФ в этой войне... Как бы по ОДКБ с Арменией..Мы типо союзники и все прочее. Но после всех гонений на все русское и оф заявлений что им ОДКБ не нужен то терзают смутные сомнения.. Многие молодые армяне ведут себя как настоящие враги России и таких много. Пашинян везде кричит что типо мы идем на север то есть Запад.. Опять же почему именно Армения а не Азербайджан - с ним вроде у нас никаких терок особо и нету. Алиев достаточно адекватный политик чего сказать не могу о Пашиняне. Наверное РФ должна быть на стороне мира а он там нужен ? Может намекнуть туркам чтобы не лезли а мы тоже посмотрим со стороны как бравые армяне без русского солдата и грозных криков Кремля попробуют защитить спорную землю которую называют своей.
      Армян в России больше чем в Армении но я что то не вижу у них никогого желания ехать на историческую родину и сесть в окоп. Зато на рынках они крутые как впрочем и азербайджанцы.
      Как по мне наше дело сторона - пусть поубивают самых горячих и дурных а умные умнее станут. Вряд ли в этом конфликте можно добится решения вопроса только силой оружия - так что все одно к нам прибегут обе стороны.
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 11:51 Новый
        +2
        Ни на чьей стороне мы не должны быть в этой ситуации. Выдавливали наши базы и объекты, годами пели песни про национализм и "оккупантов" , говорили что им не нужен "большой брат" - нате,разбирайтесь сами.
        С нашей стороны безусловно должны быть какие то дипломатические усилия и предложения, разведывательная и консультативная помощь члену ОДКБ - но вот "впрягаться" и пыжить за одно суверенное государство против другого это не то что нам сейчас нужно.
    3. Million
      Million Сегодня, 11:27 Новый
      +1
      Лишь бы они в России не бросились свои отношения выяснять.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 12:13 Новый
        +1
        В 90-е-начале нулевых большинство армян и азербайджанцев общались между собой нормально либо, по крайней мере, внешне соблюдали нейтральный тон.
    4. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 11:28 Новый
      +3
      Скорее оттуда сюда поедут. В разных поездах...
    5. Маз
      Маз Сегодня, 12:08 Новый
      -1
      Армения пока не видит необходимости во внешнем военном вмешательстве в Карабахе, обращений к Москве не было — посол Армении в РФ

      США призывают Армению и Азербайджан скорее вернуться к предметным переговорам по Карабаху - посольство США в Баку
    6. Маз
      Маз Сегодня, 12:51 Новый
      -1
      Лицемеры израильские Но даже в Судный день вчера и на протяжении прошедшей ночи с военного аэродрома Увда на юге Израиля приземлялись и взлетали с грузом военного назначения самолеты азербайджанской компании Silk Way, везущие смерть мирным жителям Арцаха.

      Друзья, мне стыдно и больно за происходящее.

      Вчера в Израиле начался так называемый Судный день, в который евреи по традиции должны каяться и просить прощение у всех тех, кому принесли боль и страдание. В Израиле в Судный День почти прекращается движение транспорта, не работают увеселительные заведения, прекращают трансляции телевидение и радиовещание. Более того, сейчас отмечается годовщина кровопролитной войны 1973 года с Египтом и Сирией, когда погибли более 2500 израильских солдат.
      Но израилю по барабану война - главное бабки даже в судный день!
      Но я также хочу спросить МИД Армении и посла Армении в Израиле, вы будете как-то на этот факт реагировать? Пока ощущение, что посольство Армении в Израиле ушло в спячку по случаю еврейского Судного дня и никак не реагирует на происходящее.
      ----
      Российско-израильский блогер Александр Лапшин
      Любви видимо добавится к израилю во всем мире от армянской диаспоры
  2. dragy52rus
    dragy52rus Сегодня, 11:05 Новый
    +1
    у всех удачные операции, все побеждают. а как с потерями?
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 11:06 Новый
      +6
      У противной стороны потерь намного больше.
      1. dragy52rus
        dragy52rus Сегодня, 11:35 Новый
        0
        логично )))
  3. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:07 Новый
    +2
    США в предвкушении, пускают слюни и потирают руки.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:19 Новый
    +23
    А нельзя как-нибудь провернуть всеобщую мобилизацию обеих сторон на территории России? С последующим массовым вывозом всех мобилизованных и членов их семей на исторические родины?
    1. Ela Myaushkina
      Ela Myaushkina Сегодня, 12:35 Новый
      -4
      Цитата: paul3390
      А нельзя как-нибудь провернуть всеобщую мобилизацию обеих сторон на территории России? С последующим массовым вывозом всех мобилизованных и членов их семей на исторические родины?

      Рассуждаете как националист и нацист, расист, шовинист, ксенофоб. Это не к лицу нормальным людям. А национализм и нацизм, расизм, шовинизм, ксенофобия, везде плохи.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:14 Новый
        +2
        Я??? Да я вообще коммунист по убеждениям! Видите ли - я целиком за дружбу народов и ничего не имею против любого из них. Пока они живут в своём доме, а не в моём. И не начинают себя вести в нём как хозяева, а не гости.. Ибо зарвавшихся гостей - увы, приходится спускать с лестницы пинками..

        Кстати - не хотите прописать к себе пару-тройку семей неизбежных будущих "беженцев"? Ну - в рамках толерантности и интернационализма?
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 14:49 Новый
          -2
          и те и те же давно российские паспорта получили и значит они ваши а не гости
        2. Ela Myaushkina
          Ela Myaushkina Сегодня, 16:20 Новый
          -2
          Цитата: paul3390
          Кстати - не хотите прописать к себе пару-тройку семей неизбежных будущих "беженцев"? Ну - в рамках толерантности и интернационализма?

          Этим должны заниматься те, у кого есть возможности. Например граждане среднего класса (европейского уровня), или выше среднего класса (российского уровня) и богатые. А богатые везде одинаковы. Бедные или люди не имеющие возможностей, о себе должны заботиться чтобы сводить концы с концами хоть как-то.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 13:49 Новый
        +1
        У товарища правильные рассуждения.
        Интересы граждан России - превыше всего.
        Мне лично все равно, что там происходит.
        Если у враждующих сторон нет мозга, нет понимания, что худой мир лучше доброй ссоры, то их вылечит только война.
      3. Полимер
        Полимер Сегодня, 17:21 Новый
        0
        Цитата: Ela Myaushkina
        А национализм и нацизм, расизм, шовинизм, ксенофобия, везде плохи.

        Плохи, да. Но вначале надо сказать об этом гражданам и властям тех бывших республик СССР, откуда русских тщательно выдавливали с 80-х годов прошлого века. И где их практически не осталось на данный момент.
  5. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 11:24 Новый
    +2
    В НГР и самой Армении объявлено военное положение, проводится мобилизация.
    А "в НГР" это где?
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 16:08 Новый
      0
      Цитата: Лесовик
      А "в НГР" это где?

      "Где то там"... laughing
  6. prior
    prior Сегодня, 11:27 Новый
    +3
    "...объявил частичную мобилизацию"

    Частичная моГилизация не поможет, нужна всеобщая.
    Чтобы лет на 300 пропало желание мобилизовываться.
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:44 Новый
    +1
    Цитата: seti
    Вот почему то лично я не могу однозначно сказать на чьей стороне должна быть РФ в этой войне...

    Как никогда актуален классик: "Чума на оба ваших дома".. Судя по поведению в России - нам ни те, ни другие ни фига не друзья.. Пускай сами разбираются.
  8. maktub
    maktub Сегодня, 11:55 Новый
    -2
    Готовьтесь принимать "беженцев" с обеих сторон
    1. prior
      prior Сегодня, 12:29 Новый
      +1
      Пусть беженцев из Армении и Азербайджана принимают те, кто подталкивает эти страны к войне, Америка Турция и иже с ними.
      Россия их призывает к миру и согласию, а не к "производству" беженцев.
      1. maktub
        maktub Сегодня, 12:39 Новый
        -1
        Пусть, не пусть,а будут в России
  9. Маз
    Маз Сегодня, 12:16 Новый
    +4
    Цитата: Перейра
    Кто как, а я жду, что армянские и азербайджанские патриоты срочно ринутся защищать свои Отечества. Главное, чтобы в разных поездах до границы ехали.

    Примечательно, что вчера Азербайджан уверял, что армия укомплектована идеально и ни в каких мобилизациях не нуждается. Видимо, блицкриг провалился.
    А я вот сижу и думаю, как хорошо что на территории России после Чечни и грузии войны нет!, В сирии есть, в ливии, в афгане, НКР, в африке , в ЮВА, а у нас , в России нет. Боже, как же это здорово. Мы, слава богу обсуждаем не войны у нас, а войны в других странах. Это есть супергут. Молодец Путин.
  10. Маз
    Маз Сегодня, 12:28 Новый
    0
    Цитата: Перейра
    Кто как, а я жду, что армянские и азербайджанские патриоты срочно ринутся защищать свои Отечества. Главное, чтобы в разных поездах до границы ехали.


    Министерство обороны Армении опубликовало новые кадры уничтожения азербайджанской военной техники.
  11. Maximilian37
    Maximilian37 Сегодня, 12:42 Новый
    0
    Цитата: seti
    Вот почему то лично я не могу однозначно сказать на чьей стороне должна быть РФ в этой войне... Как бы по ОДКБ с Арменией..Мы типо союзники и все прочее. Но после всех гонений на все русское и оф заявлений что им ОДКБ не нужен то терзают смутные сомнения.. Многие молодые армяне ведут себя как настоящие враги России и таких много. Пашинян везде кричит что типо мы идем на север то есть Запад.. Опять же почему именно Армения а не Азербайджан - с ним вроде у нас никаких терок особо и нету. Алиев достаточно адекватный политик чего сказать не могу о Пашиняне. Наверное РФ должна быть на стороне мира а он там нужен ? Может намекнуть туркам чтобы не лезли а мы тоже посмотрим со стороны как бравые армяне без русского солдата и грозных криков Кремля попробуют защитить спорную землю которую называют своей.
    Армян в России больше чем в Армении но я что то не вижу у них никогого желания ехать на историческую родину и сесть в окоп. Зато на рынках они крутые как впрочем и азербайджанцы.
    Как по мне наше дело сторона - пусть поубивают самых горячих и дурных а умные умнее станут. Вряд ли в этом конфликте можно добится решения вопроса только силой оружия - так что все одно к нам прибегут обе стороны.

    Да пока они владеют лавками фруктовыми в России, ничего они не будут предпринимать. Знают они, что в августе 2008 было
  12. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 12:57 Новый
    +3
    Если бы те, кому сегодня роют могилы, причем с обеих сторон, могли что-то сказать.... Им все равно, кто у власти, кто поддерживает страну, кто стравливает народы, кто бросил его в бойню.
    Воины умирают или с чистой совестью, защищая родину, свою землю и близких, или в бесчестной, агрессивной и захватнической войне.
    То, что увидал вчера по АзТВ, напомнило Сирию, - на трассе десятки однотипных пикапов, движущихся к Нагорному Карабаху, с боевиками орущими "Аллаху Акбар".
  13. Старый26
    Старый26 Сегодня, 16:01 Новый
    0
    Цитата: hohol95
    Мало.
    При этом посольства США в обеих республиках уже 25 сентября не рекомендовало своим гражданам посещение приграничных районов республик!!!
    Знали или догадывались?

    Могли знать. Могли догадываться. Если последнее время участились перестрелки и тому подобное - жди масштабного конфликта. Поэтому может и догадывались...