Военное обозрение
Войти Регистрация

Спиннинг и пластиковая бутылка: Голландцам показали «секретную» украинскую технологию на днепровском шлюзе

41
Спиннинг и пластиковая бутылка: Голландцам показали «секретную» украинскую технологию на днепровском шлюзе

Новый законопроект о внутреннем водном транспорте, наделавший на Украине много шума, будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении 30 сентября. Если его примут, он произведет настоящую революцию транспортной отрасли страны.


Такое мнение высказал народный депутат от партии «Слуга народа» Артем Ковалев в интервью украинскому информационному агентству УНИАН.

Правда, по мнению депутата Рады, сейчас речная транспортная инфраструктура находится на Украине в плачевном состоянии. Это стало заметно после знакомства с опытом и достижениями европейских стран. Особенно это касается Германии и Нидерландов, где судоходство развито очень сильно.

Ковалев считает, что для увеличения грузооборота украинского водного транспорта следует активнее задействовать крупные речные магистрали – Днепр, Дунай, Южный Буг. Но этому мешают два фактора: «убитая» инфраструктура и отсутствие достаточного количества грузовых речных судов.

Особенно остро стоит инфраструктурный вопрос. К примеру, изношенность днепровских шлюзов достигает 75 процентов. Необходимо срочно проводить их ремонт и работы по углублению дна. Важно также поддерживать в рабочем состоянии информационную инфраструктуру и навигационное оборудование, ведь все это напрямую связано с безопасностью речного судоходства.

Единственное, чем может похвастать Украина в этой отрасли, это находчивость ее сотрудников, которым приходится проявлять смекалку в своей повседневной работе. По этому поводу депутат рассказал случай, произошедший во время ознакомительной поездки голландских специалистов по водным объектам Украины.

Когда делегация из Нидерландов инспектировала обветшалый киевский шлюз на Днепре, с ней произошло забавное происшествие. Забравшись на шестой этаж здания без лифта, которое не ремонтировалось десятилетиями, иностранцы заметили странное устройство и попросили пояснить его назначение. «Девайс» представлял собой спиннинг с привязанной на леске пустой пластиковой бутылкой. Устройство оказалось "секретной" украинской разработкой. Оказалось, что это было средство связи, предназначенное для приема-передачи документации. Перед проходящим судном на леске с шестого этажа спускают бутылку, чтобы в нее положили документы, необходимые для оформления прохода, после чего емкость на леске поднимали обратно.

Таким нехитрым способом осуществлялся документооборот.

Артём Ковалев уверен, что плачевное состояние речной транспортной инфраструктуры можно и необходимо улучшать. Для этого и нужно принять новый законопроект.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, Shpilkinaolga
41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 12:20 Новый
    +15
    Перед проходящим судном на леске с шестого этажа спускают бутылку, чтобы в нее положили документы, необходимые для оформления прохода, после чего емкость на леске поднимали обратно.
    21-й век, однако...
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 12:29 Новый
      +3
      Цитата: Лесовик
      Перед проходящим судном на леске с шестого этажа спускают бутылку, чтобы в нее положили документы, необходимые для оформления прохода, после чего емкость на леске поднимали обратно.
      21-й век, однако...

      Голь на выдумки хитра.

      А вот-классно придумали! Наверное, наши, русаки!
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 12:44 Новый
        +5
        Лучше бы западенских селюков в чувство приводили, чем "рационализаторством" заниматься.
      2. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 14:23 Новый
        +2
        Цитата: Ольгович
        А вот-классно придумали! Наверное, наши, русаки!

        Русский человек сам себе на ца наступать не будет. Можно документы свернуть в трубочку и засунуть их в бутылку. А обратно как? Бутылку резать? Так ото ж.
        1. Ольгович
          Ольгович Сегодня, 15:35 Новый
          +1
          Цитата: Вежливый Лось
          Русский человек сам себе на ца наступать не будет. Можно документы свернуть в трубочку и засунуть их в бутылку. А обратно как? Бутылку резать? Так ото ж

          Никто в трубочку ничего сворачивать не будет: квадратный бутыль надрезается вдоль и получается отличный кейс
          1. Вежливый Лось
            Вежливый Лось Сегодня, 15:50 Новый
            0
            Цитата: Ольгович
            квадратный бутыль надрезается вдоль и получается отличный кейс

            Точно! А еще из пластиковых бутылок неплохие тапки получаются.
      3. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 16:43 Новый
        +1
        Цитата: Ольгович
        Голь на выдумки хитра.

        Все изобретения от лени! Просто было неохота бегать с первого до шестого этажей. feel
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:32 Новый
      +1
      Цитата: Лесовик
      на леске поднимали обратно.

      Ну не бегать же с шестого этажа и обратно ! belay
      1. pmkemcity
        pmkemcity Сегодня, 12:44 Новый
        +11
        Цитата: Uncle Lee
        Ну не бегать же с шестого этажа и обратно !

        Ни чего нового. Как то году этак в 95-ом, на Кедровском разрезе "покупал" машину угля прямо из под экскаватора. Сначала подумал - как же не легко быть экскаваторщиком! Бегать с пятнадцатиметровой высоты каждый раз за бутылкой! А потом смотрю - он на шнурке спускает мне хозяйственную сумку!
      2. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 14:26 Новый
        +2
        Цитата: Uncle Lee
        Ну не бегать же с шестого этажа и обратно !

        Ну да. Они там легких путей не ищут. Отдел, занимающийся обработкой документов, расположить на 1-м этаже или в цоколе - не судьба.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:42 Новый
      +1
      Цитата: Лесовик
      Перед проходящим судном на леске с шестого этажа спускают бутылку, чтобы в нее положили документы, необходимые для оформления прохода, после чего емкость на леске поднимали обратно.
      21-й век, однако...

      Я бы не стал насмехаться.
      Видимо с финансированием совсем плачевно, раз используют такой метод.
      Проще всего было отремонтировать лифт или установить систему как в банках или торговых центрах по пересылки денег в тубусах по трубам, но денег нет и чтобы не бегать с 1 на 6 этаж и обратно, данный метод подъёма я бы наверное тоже использовал по полной.
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 12:43 Новый
        +1
        Цитата: кредо
        Видимо с финансированием совсем плачевно, раз используют такой метод

        Я понимаю... И это не насмешка - это ирония. Причём горькая ирония...
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:57 Новый
          +2
          Цитата: Лесовик
          И это не насмешка - это ирония. Причём горькая ирония...

          Насмешка или ирония, но "речку" они загубили, как и всё.
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:47 Новый
        +2
        Цитата: кредо
        Проще всего было отремонтировать лифт или установить систему как в банках или торговых центрах по пересылки денег в тубусах по трубам

        Вариант с передачей данных через компьютерные сети, как я понял, даже не рассматривается?
        1. Brylevsky
          Brylevsky Сегодня, 13:27 Новый
          +9
          Не в этом дело. Электронный документооборот в повседневной эксплуатации судна имеет место быть, но для оформления «прихода» судна в порт или прохода судна каналом требуются «живые» подписи капитана на соответствующих бланках документов. Электронная подпись не принимается...Кроме того, нужен реальный оттиск судовой печати. Эта «новость» вовсе не новость. Везде проблема «живой подписи и печати» на бланках документов решается одинаково: если документ нельзя передать из рук в руки через борт судна, то применяют либо линь-проводник с контейнером для документов, либо «удочку», - достаточно длинный шест с веревкой на конце, к которой привязан, опять-таки, контейнер для документов. В порту так передают на судно различные квитанции на бланках строгой отчетности: швартовные квитанции, квитанции услуг буксира, квитанции о сдаче мусора на берег...В том же Роттердаме так передаются с мусорной баржи на судно квитанции о сдаче мусора...Все это старая морская практика, равно применяемая во всех мировых флотах.
  2. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 12:21 Новый
    +3
    Но этому мешают два фактора: «убитая» инфраструктура и отсутствие достаточного количества грузовых речных судов.

    Если никогда за 30 лет этим не заниматься,то и не будет там ничего живого. Пустобрехи.Тьфу.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:59 Новый
      +2
      Цитата: НЕКСУС
      Если никогда за 30 лет этим не заниматься,то и не будет там ничего живого.

      Первым делом, когда свидомые пришли к власти они порезали на метал, весь огромный речной флот. Худо бедно, но водоканал иожно ещё восстановить, а вот откуда взять сотни единиц речных судов, это вопрос. Пустобрёхи, "мели Емеля твоя неделя".
  3. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 12:30 Новый
    +12
    бедняги ,все Россию кормили кормили,а как перестали капец настал фантастика какая то
    1. Sergey_G_M
      Sergey_G_M Сегодня, 13:16 Новый
      +1
      Это они уже с жиру бесятся! Легко ли на полный желудок на шестой этаж бегать? ))
  4. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 12:33 Новый
    +1
    речная транспортная инфраструктура находится на Украине в плачевном состоянии

    Интересно, есть ли на Украине какая-нибудь инфраструктура, которая находится НЕ в плачевном состоянии.
    1. Лелёк
      Лелёк Сегодня, 13:25 Новый
      0
      Цитата: Сидор Аменподестович
      Интересно, есть ли на Украине какая-нибудь инфраструктура, которая находится НЕ в плачевном состоянии.

      hi
      Есть - "бла-бла-блёжь" На старославянском диалекте). bully
  5. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:33 Новый
    +7
    Можно конечно посмеяться.Да сдается, что в остальных республиках бывшего СССР, дела не лучше, в этой отрасли, в том числе и России.Так же не проводится дноуглубление, речные порты работают в пол- силы, разве,что с документооборотом получше дела обстоят. А первопричина, развал СССР.Создали СНГ, толку? Где это содружество ? Тогда на излете СССР, пищали, вот прихапаем свое,а потом как начнем дружить, по настоящему,без коммунистической идеологии, на основе честных капиталистических отношений, как не будем друг,друга кормить...И...? Поубивать друг,друга готовы, а то и убивают...И как говорится , ничего личного, только бизнес.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:43 Новый
    0
    21 век- век контрастов. laughing
  7. Кушка
    Кушка Сегодня, 12:44 Новый
    +6
    К Архимеду, известному изобретением удивительных
    механизмов, как-то пришли в гости именитые мужи.
    С большим трудом одолели калитку и высказались
    по этому поводу - что же ты за изобретатель?
    Но что получили ответ -когда вы входили, закачали
    мне в душ 20 л воды, когда будете уходить, закачаете
    еще столько же.
  8. prior
    prior Сегодня, 12:51 Новый
    -1
    Креативненько подошли ребятки к проблеме передачи документов.
    Кораблик прошел, меняешь бутылку на блесну и можно днепровскую рыбку половить до следующего парохода. В районе шлюзов клевать должно неплохо.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:30 Новый
      0
      Цитата: prior
      меняешь бутылку на блесну и можно днепровскую рыбку половить до следующего парохода.

      да там уже рыбы не осталось!
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:52 Новый
    0
    Артём Ковалев уверен, что плачевное состояние речной транспортной инфраструктуры можно и необходимо улучшать.
    Вместо пластмассовой бутылки привязать ведро.
    1. Brylevsky
      Brylevsky Сегодня, 13:40 Новый
      +3
      Документ из ведра может выдуть порывом ветра; без герметичной крышки его может замочить дождем...Вы же сами моряк, хоть и бывший, - чего ради вы стебаетесь? Не помните, как на ваш траулер с танкера - бункеровщика документы передавали? Или как третий и второй помощники с бака или кормы на мостик матросов посылали, чтобы те квитанции швартовщиков и буксиров у вас подписали? Я уже 20 лет в море хожу, везде, или проводник, или «удочка», другого ничего не придумано ещё...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:50 Новый
        -1
        Цитата: Brylevsky
        Я уже 20 лет в море хожу, везде, или проводник, или «удочка», другого ничего не придумано ещё.

        С бутылки тяжело вытряхивать инвойс, у нас для этого был сделан пенал с пробкой, весьма удобно, а можно в рукавицу инвойс положить и болт, дёшево и сердито, вот вам и новация для свидомых.
  10. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:04 Новый
    +1
    плачевное состояние речной транспортной инфраструктуры можно и необходимо улучшать. Для этого и нужно принять новый законопроект.
    Для этого нужны капиталовложения - либо государственные (но денег в казне нет) , либо частные ( но для этого нужен стабильный и постоянно растущий спрос на речныой грузовой транзит плюс передача объектов речной судоходной инфраструктуры в частные руки ( но не думаю , что на Украине большой спрос на речные грузоперевозки . а вот попытаться продать всё частникам могут попробывать )
  11. Avior
    Avior Сегодня, 13:19 Новый
    -1
    средство связи, предназначенное для приема-передачи документации. Перед проходящим судном на леске с шестого этажа спускают бутылку, чтобы в нее положили документы, необходимые для оформления прохода, после чего емкость на леске поднимали обратно

    Обычный лайфак smile
  12. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 13:20 Новый
    +2
    отсутствие достаточного количества грузовых речных судов.
    Зашибись, как в том анекдоте.
    Почему не наладите речное сообщение?
    На это есть 42 причины. Во первых, судов нет. Остальные перечислять? laughing
  13. Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 13:37 Новый
    +2
    "плачевное состояние речной транспортной инфраструктуры можно и необходимо улучшать" т.е. делать ещё плачевнее?
  14. Phoenix
    Phoenix Сегодня, 14:17 Новый
    +1
    Такой секрет, что в Панамском канале и на ship-to-ship операциях делают тоже самое...
  15. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:18 Новый
    +1
    Необходимо срочно проводить их ремонт и работы по углублению дна. Важно также поддерживать в рабочем состоянии информационную инфраструктуру и навигационное оборудование, ведь все это напрямую связано с безопасностью речного судоходства.
    Где деньги, Зин? Проектом бюджета на 2021 год на оборону запланировано финансирование в размере 5,92% от ВВП. Не каждая богатая страна может себе это позволить, но Окраина, видимо богатейшая страна Европы.
  16. монстрила
    монстрила Сегодня, 14:27 Новый
    0
    Вперед протоукры!Вперёёёд адепты баньдеры!Развалите ВСЁ!
  17. Алексей из Перми
    Алексей из Перми Сегодня, 15:11 Новый
    0
    а что, лично мне нравится, все просто и эффективно
  18. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:52 Новый
    0
    Перед проходящим судном на леске с шестого этажа спускают бутылку, чтобы в нее положили документы, необходимые для оформления прохода, после чего емкость на леске поднимали обратно.
    Голь на выдумки хитра ( Русская поговорка).
  19. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 16:37 Новый
    0
    Уже в далекие 70-е годы 20-го века мы применяли самодельную пневмопочту. Двигатель от пылесоса, труба, стакан из пенопласта-и вперед, с первого этажа на третий. Вниз падал под своим весом.Но в 21-м веке пневмопочта-не судьба.
    1. Кушка
      Кушка Сегодня, 21:15 Новый
      0
      Ошибаетесь, сеть строительных супермаркетов
      "Эпицентр", а некоторые из них как небольшой
      н.п.- на каждой кассе.
  20. Rzzz
    Rzzz Сегодня, 21:14 Новый
    0
    Я вот, отработав всю жизнь на реке, сейчас не понял, нахрена этот бред с бутылкой.
    У нас судно вообще не заморачивается документами. Прошло - и прошло. Задача судовладельца заранее заключить или навигационный договор, на весь сезон, или подать разовую заявку. По факту прохождения формируется вся необходимая отчётность и уходит к судовладельцу на оплату.