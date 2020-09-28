Спиннинг и пластиковая бутылка: Голландцам показали «секретную» украинскую технологию на днепровском шлюзе

Новый законопроект о внутреннем водном транспорте, наделавший на Украине много шума, будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении 30 сентября. Если его примут, он произведет настоящую революцию транспортной отрасли страны.Такое мнение высказал народный депутат от партии «Слуга народа» Артем Ковалев в интервью украинскому информационному агентству УНИАН.Правда, по мнению депутата Рады, сейчас речная транспортная инфраструктура находится на Украине в плачевном состоянии. Это стало заметно после знакомства с опытом и достижениями европейских стран. Особенно это касается Германии и Нидерландов, где судоходство развито очень сильно.Ковалев считает, что для увеличения грузооборота украинского водного транспорта следует активнее задействовать крупные речные магистрали – Днепр, Дунай, Южный Буг. Но этому мешают два фактора: «убитая» инфраструктура и отсутствие достаточного количества грузовых речных судов.Особенно остро стоит инфраструктурный вопрос. К примеру, изношенность днепровских шлюзов достигает 75 процентов. Необходимо срочно проводить их ремонт и работы по углублению дна. Важно также поддерживать в рабочем состоянии информационную инфраструктуру и навигационное оборудование, ведь все это напрямую связано с безопасностью речного судоходства.Единственное, чем может похвастать Украина в этой отрасли, это находчивость ее сотрудников, которым приходится проявлять смекалку в своей повседневной работе. По этому поводу депутат рассказал случай, произошедший во время ознакомительной поездки голландских специалистов по водным объектам Украины.Когда делегация из Нидерландов инспектировала обветшалый киевский шлюз на Днепре, с ней произошло забавное происшествие. Забравшись на шестой этаж здания без лифта, которое не ремонтировалось десятилетиями, иностранцы заметили странное устройство и попросили пояснить его назначение. «Девайс» представлял собой спиннинг с привязанной на леске пустой пластиковой бутылкой. Устройство оказалось "секретной" украинской разработкой. Оказалось, что это было средство связи, предназначенное для приема-передачи документации. Перед проходящим судном на леске с шестого этажа спускают бутылку, чтобы в нее положили документы, необходимые для оформления прохода, после чего емкость на леске поднимали обратно.Таким нехитрым способом осуществлялся документооборот.Артём Ковалев уверен, что плачевное состояние речной транспортной инфраструктуры можно и необходимо улучшать. Для этого и нужно принять новый законопроект.