Парламентарий спросил у Пашиняна о готовности признать независимость Нагорного Карабаха

Никол Пашинян призвал Эммануэля Макрона повлиять на Турцию с целью недопущения её вмешательства в конфликт.

Стало известно о том, что премьер-министр Армении провёл телефонный разговор с президентом Франции. Как передаёт телеканал «Армения 1», Никол Пашинян обсудил вопрос крайне сложную ситуации в Нагорном Карабахе.Из материала:Это заявление прозвучало на фоне известий, приходящих из Турции. Связаны они с тем, что командование Турции сформировало отряд элитного спецназа для возможной отправки его на территорию Азербайджана.В разговоре с Макроном Пашинян заявил о провокациях, «которые могут использоваться Азербайджаном даже для атаки на армянскую столицу».В то же время депутат армянского парламента Эдмон Марукян сообщил, что спрашивал у Пашиняна его позицию по вопросу признания независимости НКР (Республики Арцах). По заявлению Марукяна, которое публикуется в прессе, Никол Пашинян высказался о том, что этот вопрос должен обсуждаться всенародно, «взвесив все за и против». Однако уточнения о том, собирается ли правительство Армении выносить этот вопрос на референдум, не последовало.При этом сам упомянутый депутат от фракции «Просвещённая Армения» заявил, что «дальше отступать уже некуда и необходимо признавать независимость Нагорного Карабаха».Другими политическими силами в Армении отмечается, что такой шаг правительства страны может привести к ещё большей напряжённости в регионе и полномасштабной войне.