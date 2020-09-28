Военное обозрение
Войти Регистрация

Парламентарий спросил у Пашиняна о готовности признать независимость Нагорного Карабаха

77
Парламентарий спросил у Пашиняна о готовности признать независимость Нагорного Карабаха

Стало известно о том, что премьер-министр Армении провёл телефонный разговор с президентом Франции. Как передаёт телеканал «Армения 1», Никол Пашинян обсудил вопрос крайне сложную ситуации в Нагорном Карабахе.


Из материала:

Никол Пашинян призвал Эммануэля Макрона повлиять на Турцию с целью недопущения её вмешательства в конфликт.

Это заявление прозвучало на фоне известий, приходящих из Турции. Связаны они с тем, что командование Турции сформировало отряд элитного спецназа для возможной отправки его на территорию Азербайджана.

В разговоре с Макроном Пашинян заявил о провокациях, «которые могут использоваться Азербайджаном даже для атаки на армянскую столицу».

В то же время депутат армянского парламента Эдмон Марукян сообщил, что спрашивал у Пашиняна его позицию по вопросу признания независимости НКР (Республики Арцах). По заявлению Марукяна, которое публикуется в прессе, Никол Пашинян высказался о том, что этот вопрос должен обсуждаться всенародно, «взвесив все за и против». Однако уточнения о том, собирается ли правительство Армении выносить этот вопрос на референдум, не последовало.

При этом сам упомянутый депутат от фракции «Просвещённая Армения» заявил, что «дальше отступать уже некуда и необходимо признавать независимость Нагорного Карабаха».

Другими политическими силами в Армении отмечается, что такой шаг правительства страны может привести к ещё большей напряжённости в регионе и полномасштабной войне.
77 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.

Уже зарегистрированы? Войти

  1. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 11:11 Новый
    +5
    Признание республики напряжения не снимет, это точно. Скорее, наоборот, Подолье масла в огонь.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 11:20 Новый
      +4
      командование Турции сформировало отряд элитного спецназа для возможной отправки его на территорию Азербайджана.

      И на каком основании? Султан вообще берега попутал? Азербайджан в данном случае агрессор, если что. Независимо от мнений сторон о принадлежности НКР.
      1. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 11:35 Новый
        +11
        Цитата: Mitroha
        И на каком основании?

        На основании сильного. Просто может себе позволить. Кроме очередных порций "бла-бла-бла", ничем султану это не грозит. И натовцам прикольно что под боком у России новый нарыв (к тому-же весьма проблемный для нас), да и Россия не дернется. Слишком много рычагов давления на нас мы сами туркам отдали. Одни проливы чего стоят...
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 11:42 Новый
          +5
          Слишком много рычагов давления на нас мы сами туркам отдали. Одни проливы чего стоят...

          Вот уж действительно сами отдали... Проливы :)
          1. Jovanni
            Jovanni Сегодня, 11:47 Новый
            -3
            А я не имел ввиду только нынешнее руководство нашей страны. Проблеме более ста лет...
            1. alexmach
              alexmach Сегодня, 11:53 Новый
              +8
              А я не имел ввиду только нынешнее руководство нашей страны. Проблеме более ста лет...

              Какой проблеме? Проблеме проливов? Более ста? То есть сто с лишним лет назад они наши были что ли? А потом их взяли и отдали?

              Вот уж про что-то а про то что "проливы отдали" говорить крайне странно. Шанса их забрать по большому счету в истории и не было.
              1. orionvitt
                orionvitt Сегодня, 13:46 Новый
                -1
                Цитата: alexmach
                Шанса их забрать по большому счету в истории и не было

                Шанс был. Не один раз. И в 19-м веке, и в начале 20-го, и в середине. Просто, постоянно что то мешало, или кто то вмешивался. А иногда, правители России, просто малодушничали.
                1. alexmach
                  alexmach Сегодня, 13:56 Новый
                  +4
                  Ага.. шанс был но сил на это не было. Это ведь совсем не шанс...
                  1. orionvitt
                    orionvitt Сегодня, 14:40 Новый
                    -4
                    Цитата: alexmach
                    Это ведь совсем не шанс...

                    А что по вашему такое шанс? Как в известной песне, "шанс, он не получка, не аванс, он просто шанс". Шанс, это не используемая возможность. А что там мешает, сил не хватает, или желания, погода плохая, или ещё чего, это вопрос третий.
                    1. alexmach
                      alexmach Сегодня, 14:57 Новый
                      +2
                      Строчил длинный коментарий, да потерялся.
                      Во первых шансов реально и не было. Даже если из какой-то возможности всего до последнего не выжали все равно о том что проливы "отдали" говорить не правильно. Проливы не смогли взять в течении ста лет а не отдали.
                      Далее про шансы по пунктам:
                      В Великую Отечественную такого шанса не было. Там Немцев добивать надо было и с союзниками не рассориться. Союзники кстати очень сильно старались что бы у СССР выхода в Средиземное Море не было.
                      В Первую Мировую - извините Российская империя просто существовать перестала (первой кстати из воюющих империй?) и земли потеряла - шансов там что-то прибрать к рукам не было никаких.
                      В Крымскую войну хорошо что обошлось без территориальных потерь Россией.
                      В 8-ю русско-турецкую войну, да, было интересно, но марш на Стамбул тогда был рискованной авантюрой, очень удачно сложившейся, и очень вовремя конвертированной в позицию на переговорах. Развивать его по сути возможности не было и могло грозить гибелью экспедиционного корпуса.
                    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
                      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 18:17 Новый
                      +1
                      Цитата: orionvitt
                      Шанс, это не используемая возможность.

                      это потенциально реализуемая возможность, а не просто хотелки.
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 11:36 Новый
        +1
        Цитата: Mitroha
        командование Турции сформировало отряд элитного спецназа для возможной отправки его на территорию Азербайджана.

        И на каком основании? Султан вообще берега попутал? Азербайджан в данном случае агрессор, если что. Независимо от мнений сторон о принадлежности НКР.

        вот так,незатейливо,и нас втянут.
      3. g1v2
        g1v2 Сегодня, 11:50 Новый
        +10
        В Сирии турецкий спецназ без знаков различий годами воевал на стороне боевиков, инструкторы опять же много лет были. Тактика проверенная. request Турция считает Азербайджан своей "Белоруссией",тч ничего странного нет в том что на стороне азери есть турецкие подразделения и сирийские боевики. Но вообще эта отправка означает, что азери не смогли прорвать линию обороны армян . Силенок не хватило. Нужны специалисты и пушечное мясо. А вообще при такой помощи турок и техническом оснащении азери должны были серьезно уже продвинуться, но похоже армяне были хорошо готовы .
      4. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:14 Новый
        -7
        Цитата: Mitroha
        Азербайджан в данном случае агрессор

        это почему? Потому что пытается сепаратистов в стойло вернуть? По отношению к кому он агрессор?
        1. Mitroha
          Mitroha Сегодня, 13:04 Новый
          +1
          Проведу вам аналогию- Грузия и ЮО 08.08
    2. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 11:31 Новый
      +13
      Пашинян обычный таксист.как и Тихоновская домохозяйка.эти люди пришли на волне хайпа.они ничего не могут.пустышки.а рвущие за них глотки дурачьё безмозглое этого не понимает.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 11:39 Новый
        +5
        Цитата: vkl.47
        Пашинян обычный таксист.как и Тихоновская домохозяйка.

        зленский-клоун,Николас Мадуро- водитель автобуса...потомок рабов из кении,полковник кгб....казалось бы,что общего ?
        1. Стирбьорн
          Стирбьорн Сегодня, 11:52 Новый
          +2
          Цитата: Дедкастарый
          зленский-клоун,Николас Мадуро- водитель автобуса...потомок рабов из кении,полковник кгб....казалось бы,что общего ?

          зато Ельцин был ого-ого, сплошной политик по жизни
          1. Грица
            Грица Сегодня, 14:01 Новый
            0
            Цитата: Стирбьорн
            Цитата: Дедкастарый
            зленский-клоун,Николас Мадуро- водитель автобуса...потомок рабов из кении,полковник кгб....казалось бы,что общего ?

            зато Ельцин был ого-ого, сплошной политик по жизни

            Все когда то начинали с малого. Ельцин прорабом на стройке, Брежнев землемером, Горбачев на комбайне юзал. Кем был товарищ Сталин в молодости - даже вспомнить страшно.
        2. Maximilian37
          Maximilian37 Сегодня, 11:59 Новый
          0
          То есть Николас Мадуро Морос у вас имеет приоритет, в плане написания фамилий по нормам русского языка? Почему фамилии пишите выборочно?
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 12:45 Новый
            -1
            Цитата: Maximilian37
            Почему фамилии пишите выборочно?

            а как думаете ?
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:47 Новый
      -3
      Цитата: Вождь краснокожих
      Признание республики напряжения не снимет, это точно. Скорее, наоборот, Подолье масла в огонь.
      Все не так. Признание независимости НКР приведет к полному разрешению конфликта.
      Мгновенная оккупация НКР Азербайджаном и "селекционный отбор", среди населения НКР.
      Да, Армении НК бросить жалко, этот чемодан без ручки и сил нет нести. request
      1. Maximilian37
        Maximilian37 Сегодня, 12:00 Новый
        0
        а как же ОДКБ?
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 12:46 Новый
          +1
          Цитата: Maximilian37
          а как же ОДКБ?

          НК каким боком ?
        2. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 14:02 Новый
          0
          Цитата: Maximilian37
          а как же ОДКБ?

          belay НКР не член ОДКБ. request
    4. svoit
      svoit Сегодня, 13:34 Новый
      -1
      Турция признала республику северного Кипра и мир не перевернулся, как то живёт пока. Да и напряжения особого не чувствуется
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:11 Новый
    +5
    А сем поможет признание независимости Карабаха?
    Может более рационально постараться еще раз утихомириться взаимно.
    Худой мир все одно лучше.
    Помним, как бились Иран с Ираком.
    Ни к чему хорошему не привело.
  3. stalki
    stalki Сегодня, 11:12 Новый
    +4
    Вот она цена псевдонезависимости. Каждый за себя и все против всех. Главное третьих лиц не привлекать, а то чего доброго возьмут и разрулят конфликт.
  4. U-Gin78
    U-Gin78 Сегодня, 11:15 Новый
    -3
    Армяне всех стран...
    Если кто-то кроме России Армению и поддержит, то только дальние родственники - Французы.
    Вопрос в другом, а почему они признание Карабаха только сейчас обсуждать собрались?
    Наверное не стоило, войну до последнего армяна ведь не потянут!
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:31 Новый
      +9
      Цитата: U-Gin78
      Если кто-то кроме России Армению и поддержит

      а с чего России принимать чью-то сторону в этой возне?
      1. U-Gin78
        U-Gin78 Сегодня, 11:37 Новый
        -3
        А членство в ОДКБ, база в Гюмри?
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 11:38 Новый
        0
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        а с чего России принимать чью-то сторону в этой возне?

        С того,что РФ связана договором с Арменией по ОДКБ ,и в случае агрессии Азейбаржана,нам придется вступиться.И второе: нам еще один горячий конфликт у наших границ точно не нужен. Посему будет делаться все,чтоб либо заморозить его еще лет на 30,либо решить полюбовно,что,думаю,не представляется возможным.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:47 Новый
          +3
          Цитата: НЕКСУС
          С того,что РФ связана договором с Арменией по ОДКБ ,и в случае агрессии Азейбаржана,нам придется вступиться.

          А Армения обращалась в секретариат ОДКБ? На данный момент она это и не планирует.
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 11:49 Новый
            -3
            Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
            А Армения обращалась в секретариат ОДКБ? На данный момент она это и не планирует.

            Читаем внимательно,а не по диагонали...
            Цитата: НЕКСУС
            и в случае агрессии Азейбаржана,нам придется вступиться.
            1. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:52 Новый
              +4
              Вот и читайте внимательно статью 4 Договора, абзац 2.
              Вопрос прежний: Армения обращалась в секретариат с просьбой о помощи?
            2. Maximilian37
              Maximilian37 Сегодня, 12:09 Новый
              0
              то есть из ваших слов следует, что, раз Армения не обращалась в секреториат ОДКБ, то это значит, что Россия автоматом должна вмешаться?
              1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:44 Новый
                +5
                Цитата: Maximilian37
                то есть из ваших слов следует, что, раз Армения не обращалась в секреториат ОДКБ, то это значит, что Россия автоматом должна вмешаться?

                из моих слов это не следует, не валяйте дypaка.
          2. Стирбьорн
            Стирбьорн Сегодня, 11:56 Новый
            +4
            Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
            А Армения обращалась в секретариат ОДКБ? На данный момент она это и не планирует.

            Так смысл обращаться, если Азербайджан на территорию Армении не нападал. А Карабах на данный момент, по международному праву - территория Азербайджана.
            1. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:02 Новый
              +3
              Цитата: Стирбьорн
              Так смысл обращаться, если Азербайджан на территорию Армении не нападал.

              Вот именно. С какого перепугу РФ "вступаться" за Армению, будь она хоть трижды членом ОДКБ?
              1. НЕКСУС
                НЕКСУС Сегодня, 12:04 Новый
                -2
                Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
                Вот именно. С какого перепугу РФ "вступаться" за Армению, будь она хоть трижды членом ОДКБ?

                Вы по русски читать не умеете или нарочно дурачка включаете?Я черным по русски написал-
                Цитата: НЕКСУС
                и в случае агрессии Азейбаржана,
        2. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 12:47 Новый
          +2
          Цитата: НЕКСУС
          С того,что РФ связана договором с Арменией по ОДКБ ,и в случае агрессии Азейбаржана,нам придется вступиться.

          Андрей,Карабах тут не при чём.
          1. НЕКСУС
            НЕКСУС Сегодня, 15:05 Новый
            -2
            Цитата: Дедкастарый
            Андрей,Карабах тут не при чём.

            А где я говорил ,что Карабах причем?Я сказал,что В СЛУЧАЕ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ АЗЕЙБАРДЖАНА,ТО ЕСТЬ НАПАДЕНИЯ НА АРМЕНИЮ(не Армения первая развяжет войну,а Азейбарджан! ),РФ по договору ОДКБ придется вмешаться.Только в ЭТОМ случае и сработает договор ОДКБ. В случае обратном,если Ереван первый рыпнется,тогда мы имеем право не влазить,ибо Ереван окажется агрессором,развязавшим войну.
            И Ереван потому первый лезть не будет,так как не хочет остаться в гордом одиночестве в этом конфликте.Именно поэтому Пашинян и названивает Путину.
  5. Оператор
    Оператор Сегодня, 11:20 Новый
    0
    Странно, не могу опубликовать в комментах прямую цитату из заметки (о сливе "человеком из народа" Николом Пашиняном Нагорного Карабаха) - типа в ней (цитате) содержится недопустимый к публикации текст laughing

    Интересно, а что делали 30 лет в незалежной Армении предшественники Пашиняна, которые ходили вокруг да около на полусогнутых ногах и отказывались признать независимость НКР - ждали, что им это кто-нибудь (например, Россия) преподнесёт на блюдечко с голубой каемочкой?

    Я помню, как в конце 1980-х годов в Ереване проходили многотысячные демонстрации с просьбой выдать армянам калаши, чтобы они пошли освобождать Западную Армению с Араратом в придачу - с целью провоцирования войны между СССР и НАТО, вестимо.
    1. Викторио
      Викторио Сегодня, 11:58 Новый
      +1
      Цитата: Оператор
      Я помню, как в конце 1980-х годов в Ереване проходили многотысячные демонстрации с просьбой выдать армянам калаши,

      ===
      пошуметь, да наделать глупостей в запале в арсенале у всех/многих кавказцев. а трезвомыслящие собирали чемоданы, да в россию. ставрополье и краснодарский край они тогда плотно оседлали.
  6. Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:30 Новый
    -2
    Это заявление прозвучало на фоне известий, приходящих из Турции. Связаны они с тем, что командование Турции сформировало отряд элитного спецназа для возможной отправки его на территорию Азербайджана.

    Источник "известий", конечно, не известен))
    Мне фраза "сформировало отряд элитного спецназа" понравилась. Как пейнтбольную команду на выходные?
  7. tatra
    tatra Сегодня, 11:39 Новый
    -2
    Враги коммунистов ,всерьез возомнившие ,что они более ,чем коммунисты и их сторонники достойны и способны владеть страной , оказались способны только создать кучу проблем стране и народу ,но категорически не способны ни только решать созданные им проблемы ,а даже честно ,объективно обсуждать проблемы ,и все 30 лет после захвата и расчленения ими СССР трусливо сваливают вину за созданные ими проблемы на советских коммунистов ,друг на друга ,а проблемы не решают ,а только накапливают . Эту проблему Нагорного Карабаха они не решили за 30 лет ,и не решат никогда ,так и будут периодически развязывать войны между собой ,попутно убивая мирное население .
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 11:54 Новый
      +4
      Цитата: tatra
      Враги коммунистов

      laughing
      опять эти мифические существа...
      1. tatra
        tatra Сегодня, 12:17 Новый
        -2
        Враги коммунистов на территории СССР во всём аномалия человечества ,включая то ,что когда их ,100 лет после захвата России коммунистами , доказывающих ,что они лютые враги коммунистов ,так называют ,они впадают в истерику .
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:24 Новый
          +3
          (откладывая Кафку) продолжайте, прошу Вас!
  8. certero
    certero Сегодня, 11:39 Новый
    +1
    Цитата: Mitroha
    Азербайджан в данном случае агрессор, если что. Независимо от мнений сторон о принадлежности НКР.

    Вообще-то Азербайджан пытается вернуть свою собственную территорию.
    1. Stils
      Stils Сегодня, 11:55 Новый
      -1
      Цитата: certero
      Цитата: Mitroha
      Азербайджан в данном случае агрессор, если что. Независимо от мнений сторон о принадлежности НКР.

      Вообще-то Азербайджан пытается вернуть свою собственную территорию.

      Силой, через несколько десятков лет после потери? Япония, Украина, Грузия тоже хочет вернуть "свою" территорию, и?
      1. ВячеSeymour
        ВячеSeymour Сегодня, 20:45 Новый
        0
        Цитата: certero
        Цитата: Mitroha
        Азербайджан в данном случае агрессор, если что. Независимо от мнений сторон о принадлежности НКР.

        Вообще-то Азербайджан пытается вернуть свою собственную территорию.


        Силой, через несколько десятков лет после потери?

        А , что он её потерял добровольно и без применения силы?
        А , что кто то подписал мирный договор или каппитуляцию?
        А, что армии разошлись по домам и не сидят в окопах прильнув к прицелам ?
        А , что переговоры шли не о принадлежности кому-нибудь Карабаха ?
        А , что к моменту нынешнего обострения война уже окончилась ?
  9. Kapral Alphыч
    Kapral Alphыч Сегодня, 11:40 Новый
    +2
    У меня такое мнение - это очередная часть плана по превращению бывшего снг в первую линию нападения на нас. Заступись мы за Армению - азербайджанецы и их покровители подхватят лозунг "Россия агрессор " в воспитании воинствующей молодежи. Не заступись - в Армении. И в любом случае - это будут пытаться сделать в обеих странах. Просто кто-то хочет форсировать события. Дальше Белоруссиия, Казахстан. И вот, готовы "дикие орды", которые только и ждут сигнала, чтобы начать резать "русню " от Балтики до Дальнего Востока. Следом пойдет "Объединенная Европа". Ну и напоследок, главные организаторы - США.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:20 Новый
      +3
      Цитата: Kapral Alphыч
      У меня такое мнение - это очередная часть плана по превращению бывшего снг в первую линию нападения на нас. Заступись мы за Армению - азербайджанецы и их покровители подхватят лозунг "Россия агрессор " в воспитании воинствующей молодежи. Не заступись - в Армении. И в любом случае - это будут пытаться сделать в обеих странах. Просто кто-то хочет форсировать события. Дальше Белоруссиия, Казахстан. И вот, готовы "дикие орды", которые только и ждут сигнала, чтобы начать резать "русню " от Балтики до Дальнего Востока. Следом пойдет "Объединенная Европа". Ну и напоследок, главные организаторы - США.


      В США довольно сильное проармянское лобби, как и в других странах Запада. Тем более Пашинян больше проамериканский политик чем пророссийский.... поэтому сомнительно что это их игра. В США сейчас выборы, им нет дела до мира пока не определяться какая сила займет трон и по какому пути Америка пойдет + Китай их очень сильно волнует... и если бы они начали действовать то скорее против Китая (пока у руля Трамп), придет Байден там уже другая история будет, но в любом случае не до Армении им с Азербайджаном сейчас, а вот роль Турции вы зря недооцениваете, ситуация в Сирии, Ливии, с Кипром-Грецией с одной стороны и Турцией с другой, очень хорошо показывает картину расширения влияния Турции и попытка передела влияния.
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:28 Новый
      -2
      Цитата: Kapral Alphыч
      У меня такое мнение - это очередная часть плана по превращению бывшего снг в первую линию нападения на нас.

      Проклятые супостаты топоры точат...Россия в перманентной опасности. Надо бы тесней сплотиться вокруг.....Вокруг кого, кстати?
      Цитата: Kapral Alphыч
      И вот, готовы "дикие орды", которые только и ждут сигнала, чтобы начать резать "русню " от Балтики до Дальнего Востока.

      иттить-ковырять....Вот прям с такой географией - погромы от Калининграда до Хабаровска????
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:57 Новый
    0
    горбачев(что б ему гореть в аду) "предотвратил" гражданскую войну
  11. Larch
    Larch Сегодня, 11:57 Новый
    +1
    Никол Пашинян призвал Эммануэля Макрона повлиять на Турцию с целью недопущения её вмешательства в конфликт

    Между строк - зная "натянутые " отношения Франции и Турции, Пашинян просит хоть какой-нибудь помощи у Макрона.
  12. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:01 Новый
    0
    Ну что будешь делать Никол,это тебе не с рюкзачком по Армении шататься,народ баламутить...
    1. Stils
      Stils Сегодня, 12:13 Новый
      +2
      Да уж, подписать мирный договор в окрестностях Баку будет тяжеловато.
  13. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:07 Новый
    +4
    Если Николай 1-й наградил тогдашнюю Турцию эпитетом "старого больного человека", то нынешняя туретчина напоминает какого-то агрессивного психически неадекватного соседа позднего пубертатного возраста, которому для лечения кроме доктора необходимы крепкие санитары. Сирия, Ирак, Ливия, теперь на Армению руки тянут, Греция - перманентное третирование . Будет ли окорот этому дураку? Кому нужен этот "сосед"?
    1. Stils
      Stils Сегодня, 12:28 Новый
      0
      Цитата: Галеон
      Если Николай 1-й наградил тогдашнюю Турцию эпитетом "старого больного человека", то нынешняя туретчина напоминает какого-то агрессивного психически неадекватного соседа позднего пубертатного возраста, которому для лечения кроме доктора необходимы крепкие санитары. Сирия, Ирак, Ливия, теперь на Армению руки тянут, Греция - перманентное третирование . Будет ли окорот этому дураку? Кому нужен этот "сосед"?

      Вы Кипр не упомянули. А тем временем почти треть острова оккупирована Турцией. И ничего страшного, живут себе 45 лет, никто особо турок и не дёргает.
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:50 Новый
      +2
      Цитата: Галеон
      то нынешняя туретчина напоминает какого-то агрессивного психически неадекватного соседа позднего пубертатного возраста, которому для лечения кроме доктора необходимы крепкие санитары.

      нет ничего жальче потуг "наследников" канувших в Лету империй по их реанимированию. Касается не только Эрди.
  14. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 12:19 Новый
    +1
    И Армения, в лице Пашиняна, и Азербайджан, в лице Алиева, оказались "дурным" и предсказуемым инструментом в большой политике! При всей солидарности с армянским народом, трудно не брать в расчет того, что азербайджанцев на войну "подогревала" Турция, а армян "подогревали" из США. При этом, США, и Турция не только противостоят друг-другу и реализовывают свои глобальные интересы, но и совместно играют против России, а для США, это главная и основная цель.
    Народ должен решать сам, - нужны ли им кукловоды, нужны ли им во власти исполнители чужой воли, нужна ли им кровопролитная война. Есть международные нормы и эти нормы определяют право народа и национальных меньшинств на самоопределение и независимость!
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 12:51 Новый
      -2
      Цитата: Владимир61
      При всей солидарности с армянским народом

      а чего Вы с ним так солидарны? Есть какая-то интимная причина?
      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 13:02 Новый
        +2
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        а чего Вы с ним так солидарны? Есть какая-то интимная причина?

        У тебя проблемы сексуального характера? Сходит к психологу, а лучше к проктологу, полегчает.
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:04 Новый
          -1
          Цитата: Владимир61
          У тебя проблемы сексуального характера?

          у Вас слово "интимный" почему-то сразу с этим ассоциируется? Да-а, солидарность с армянским народом след оставила.... laughing
  15. certero
    certero Сегодня, 12:22 Новый
    0
    Цитата: Stils
    Япония, Украина, Грузия

    Всё в одну кучу смешали?
    1. Stils
      Stils Сегодня, 12:34 Новый
      -3
      Они хотят вернуть территории?
  16. Ela Myaushkina
    Ela Myaushkina Сегодня, 12:24 Новый
    -1
    Карабах, ничейная, буферная зона. Это не территория Армении, чтобы ее защищать ей. И если там жили армяне или люди с армянским паспортом, то это ни о чем не говорит, как не говорит о том, что это армянская земля. Армения проводила оккупацию Карабаха и пыталась арменизировать его по максимуму. Даже Григорянские церкви там построили. Азербайджан же эту территорию считает исконно своей, и на провокацию Армении, начал ее освобождать окончательно, о чем очень долго мечтали. И вот, мечта сбылась. А то, что Азербайджан успел занять и освободить, даже если каким чудом конфликт остановится, он не отдаст освобожденное и занятое, ни за что.

    Так что война в Кабарахе не считается вторжением Азербайджана в Армению, а значит никакого содействия в рамках ОДКБ не должно быть, ибо это не нападение на Армению и ее законную территорию. И России не стоит вмешиваться в конфликт. Иначе потеряет Азербайджан как торгового и экономического партнера и он окончательно уйдет под турецкие и Натовское влияние.
    1. Stils
      Stils Сегодня, 12:40 Новый
      +2
      Цитата: Ela Myaushkina
      И вот, мечта сбылась.

      Все уже закончилось? Выиграли, победили?
  17. Maximilian37
    Maximilian37 Сегодня, 12:52 Новый
    0
    Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
    Цитата: Maximilian37
    то есть из ваших слов следует, что, раз Армения не обращалась в секреториат ОДКБ, то это значит, что Россия автоматом должна вмешаться?

    из моих слов это не следует, не валяйте дypaка.


    долго над ответами думаете, а потом синхронно в разных пабликах, мне ответы выдаёте. Не знаю на чьей стороне вы, но товарищ майор, аккуратней надо быть!
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:00 Новый
      0
      что за бред...Какие паблики? Что "синхронно"? Вы перебздевший конспиролог?
      1. Maximilian37
        Maximilian37 Сегодня, 13:02 Новый
        0
        видимо! Пусть будет так, не буду мешать работе))))
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        видимо! Пусть будет так, не буду мешать работе))))

        видимо! Пусть будет так, не буду мешать работе))))
  18. Unknown
    Unknown Сегодня, 13:27 Новый
    -2
    в Р.Ф не данный момент существуют две многочисленные диаспоры азербайджанская и армянская , и представители первой предпочитают россию ,чем турцию. ну армян наверное чуть больше во франции. все они делают свой бизнес в Р.Ф. легально и полукриминально, но связей со своей исторической родиной они не теряют, напротив активно участвуют в жизни своих национальных образований. ввп не надо по телефону общаться с обоими правителями ,чтоб остановить сей конфликт. достаточно перекрыть в россии кислород всем бизнесменам , обоих народностей и он сразу закончится .не будет там, ни алиева, ни пашиняна. будет тишина и порядок. но это не входит в планы нынешних правителей Р.Ф.
  19. Комментарий был удален.
  20. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:06 Новый
    0
    Когда два "индейца" откапывают топор войны, один прикрываясь США, а другой Турцией, вопрос не только в том, кто его первый бросит, а и кто окажется более изворотлив в политике! Именно это и пытается сейчас демонстрировать Пашинян, позвонив не своим "друзьям" в США, а в Россию. "Друг", отделался общими, декларативными заявлениями. Думаю, что номер втянуть Россию и ОДКБ в конфликт, у него не получится. Азербайджан не нападет непосредственно на Армению, там тоже, не дураки.
  21. yehat2
    yehat2 Сегодня, 14:26 Новый
    0
    Мне кажется, Карабах нужно признать не независимым, а нейтральным и автономным. Территорией, где народы обеих стран будут иметь возможность свободно перемещаться, не спрашивая руководство обеих бывших республик. Функции государства осуществлять совместно, а местное самоуправление решит хозяйственные вопросы. Например, совместный протекторат.
    Налоги могут быть спорным моментом, но вряд-ли очень сильно будут спорить.
    Я не понимаю, нафига воевать.
  22. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:58 Новый
    0
    Цитата: Mitroha
    Азербайджан в данном случае агрессор,

    Вообще то Карабах находится в Азербайджане.Только заселен преимущественно армянами.Карабах для Армении это Донбасс для России(на карте как на Украине,но заселен русскими).Не надо двойных стандартов.
    РС.в конце 80-х ,бывал в тех местах по службе(ВВ)-"мирил" закавказские народы.Недомирил! soldier hi