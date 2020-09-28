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Меркель тайно посетила Навального в клинике

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Меркель тайно посетила Навального в клинике

Российского оппозиционного блогера Алексея Навального во время нахождения в клинике Charite тайно посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.


В издании сообщили, что Меркель навестила Навального еще до его выписки 22 сентября. Таким образом, пишет издание, Меркель необычным жестом "подчеркнула солидарность правительства ФРГ с Алексеем Навальным".

Она навестила Навального "в условиях полной секретности" в клинике, когда он еще лежал на больничной койке

- утверждает Spiegel.

По информации издания, визит немецкого канцлера говорит о том, что она не готова "спускать ситуацию с Навальным на тормозах".

(...) канцлер не готова спускать ситуацию с Навальным на тормозах и будет пытаться выяснить все обстоятельства произошедшего с ним

- отмечают в издании.

В свою очередь Алексей Навальный подтвердил визит в клинику Ангелы Меркель. При этом он назвал визит "семейным", а не тайным. Он заявил, что очень признателен немецкому канцлеру за визит.

Скорее, частная встреча и разговор с семьей

- добавил Навальный.

При этом он не стал уточнять, о чем был разговор с немецким канцлером.
65 комментариев
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  1. Собеседник
    Собеседник Сегодня, 11:39 Новый
    +11
    В лоб то хоть его поцеловала?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:42 Новый
      +17
      может, и не в лоб..бабка-то еще бойкая, оппозицию надо в тонусе поддерживать
      1. халпат
        халпат Сегодня, 12:39 Новый
        +3
        Цитата: роман66
        может, и не в лоб..бабка-то еще бойкая, оппозицию надо в тонусе поддерживать

        Старая кобыла борозды не испортит lol
        1. Комментарий был удален.
        2. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:54 Новый
          +4
          Участие Германии в деле "отравления" Навального не осталось незамеченным для МИД РФ.
          Лавров уже ОФИЦИАЛЬНО отметил тот факт, что, а само отношение Германии к "отравлению" Навального выглядит ПОСТАНОВОЧНЫМ. А именно.

          Во-первых, немецкая сторона на высоком уровне заявила о том, что Германия готова как можно быстрее забрать оппозиционера на лечение.
          Во-вторых, транспортировка Навального сопровождалась присутствием Бундесвера и специального транспорта.
          В-третьих, в ситуацию вмешалось высшее военно-политическое руководство Германии.
          В-четвёртых. Немецкое правительство не стало сотрудничать с РФ по делу Навального.

          См. подробно - https://evo-rus.com/avto/exluzive/mid-rf-ukazal-na-priznaki-postanovki-v-dele-navalnogo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
          1. халпат
            халпат Сегодня, 13:44 Новый
            +3
            Цитата: Татьяна
            Участие Германии в деле "отравления" Навального не осталось незамеченным для МИД РФ.
            Лавров уже ОФИЦИАЛЬНО отметил тот факт, что, а само отношение Германии к "отравлению" Навального выглядит ПОСТАНОВОЧНЫМ. А именно.

            Во-первых, немецкая сторона на высоком уровне заявила о том, что Германия готова как можно быстрее забрать оппозиционера на лечение.
            Во-вторых, транспортировка Навального сопровождалась присутствием Бундесвера и специального транспорта.
            В-третьих, в ситуацию вмешалось высшее военно-политическое руководство Германии.
            В-четвёртых. Немецкое правительство не стало сотрудничать с РФ по делу Навального.

            См. подробно - https://evo-rus.com/avto/exluzive/mid-rf-ukazal-na-priznaki-postanovki-v-dele-navalnogo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

            Надо отправить всех на лечение в Германию. В Шарите наверняка есть разные направления, «подклиники», отделения.
            Гозман, Сытин - в офтальмологию.
            Ксюша - в челюстно-лицевую хирургию.
            Надеждин - на ушивание желудка и удаление лишнего жира.
            После курса лечения все присоединятся к Венедиктову в психо-неврологическом отделении.
            Меркель будет им передачки возить - куриный бульон, апельсины.
            По пятницам вечером - общее чаепитие с претцелями и яблочным штруделем.
            Идиллия smile
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 14:15 Новый
              0
              Да не является Меркель НЕ ЗАВИСИМЫМ от США политиком! Она "шестёрка" у ВАШИНГТОНСКОЙ "братии"!
              А Навальный - это тоже по сути двойной, тройной и т.д. агент влияния в России со стороны Запада.
              Думается, что при этом Меркель навещала Навального в больнице именно для того, чтобы самой чётко убедиться и понять, насколько короток или длинен политический "поводок свободы" для неё самой, накинутый когда-то ей на шею из Вашингтона.
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 15:17 Новый
                0
                Здоровью Меркель, тайно посетившей Навального в клинике, вообще ничего не угрожало с самого привоза Навального в клинику Германии.

                По словам Леонида Ринка - одного из создателей боевых ОВ типа "Новичок" -
                в случае отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы уже через несколько минут. А именно;
                «До самых первых симптомов — минуты, а до смерти 10 минут.
                Поэтому надо сделать вывод: это не "Новичок", это не отравление. Эти два термина забудьте!
                А дальше рассказывайте о чем угодно. О всяком там диабете, о сбросе веса или чем-нибудь еще»,

                В связи с этим Ринг категорически отверг угрозу жизни Навального и в Омске, и в Германии.

                Более того, Ринк также рассказал, что при попадании в организм яд группы "Новичок" очень быстро перестает определяться, и что спустя две недели в германских анализах Навального никакая лаборатория не могла в принципе найти вообще никакие следы «Новичка».

                См. подробно - "Создатель «Новичка» описал первые минуты в случае отравления ядом". 26.09.2020 г. - https://lenta.ru/news/2020/09/25/novichok_rink/
            2. Бородач
              Бородач Сегодня, 20:13 Новый
              0
              Цитата: халпат
              Цитата: Татьяна
              Участие Германии в деле "отравления" Навального не осталось незамеченным для МИД РФ.
              Лавров уже ОФИЦИАЛЬНО отметил тот факт, что, а само отношение Германии к "отравлению" Навального выглядит ПОСТАНОВОЧНЫМ. А именно.

              Во-первых, немецкая сторона на высоком уровне заявила о том, что Германия готова как можно быстрее забрать оппозиционера на лечение.
              Во-вторых, транспортировка Навального сопровождалась присутствием Бундесвера и специального транспорта.
              В-третьих, в ситуацию вмешалось высшее военно-политическое руководство Германии.
              В-четвёртых. Немецкое правительство не стало сотрудничать с РФ по делу Навального.

              См. подробно - https://evo-rus.com/avto/exluzive/mid-rf-ukazal-na-priznaki-postanovki-v-dele-navalnogo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

              Надо отправить всех на лечение в Германию. В Шарите наверняка есть разные направления, «подклиники», отделения.
              Гозман, Сытин - в офтальмологию.
              Ксюша - в челюстно-лицевую хирургию.
              Надеждин - на ушивание желудка и удаление лишнего жира.
              После курса лечения все присоединятся к Венедиктову в психо-неврологическом отделении.
              Меркель будет им передачки возить - куриный бульон, апельсины.
              По пятницам вечером - общее чаепитие с претцелями и яблочным штруделем.
              Идиллия smile

              Нельзя всю нашу оппозицию в Берлин отправлять, а то Меркель их там Новичком перетравит и будет вопить про санкции. Пора уже немецкую оппозицию в Москву привозить и на должность канцлера Германии назначать, заодно и президента США своего изберем, например, Стивена Сигала.
        3. роман66
          роман66 Сегодня, 13:22 Новый
          -1
          однозначно! опыт есть и его ничем не заменишь
      2. Комментарий был удален.
      3. Лелёк
        Лелёк Сегодня, 13:00 Новый
        +3
        Цитата: роман66
        может, и не в лоб..бабка-то еще бойкая, оппозицию надо в тонусе поддерживать

        hi , Роман.
        Не важно куда, важно то - "а был ли маличик" (то-бишь - "новичок") и вообще, кто был конструктором этой эскапады с "отравлением" падшего блогера.

        Пы.Сы: Марат Баширов - блогер, а не артист.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 13:23 Новый
          +1
          Лева hi попользовалась бабуля Лешей, пока он в бессознанке был...
          1. Лелёк
            Лелёк Сегодня, 13:30 Новый
            0
            Цитата: роман66
            ...попользовалась бабуля Лешей, пока он в бессознанке был.


            Свечку не держал, но поскольку "...хоп стос-первентос бабушка здорова...", то еврофокус не удался, а у "блогера" большие проблемы.
            1. роман66
              роман66 Сегодня, 13:30 Новый
              +1
              большие проблемы

              венерика или беременность?
              1. Лелёк
                Лелёк Сегодня, 13:36 Новый
                0
                Цитата: роман66
                венерика или беременность?


                Неа, от спонсоров, сливающих его и от юстиции РФ, если посмеет возвратиться. Что же касаемо самой фрау Меркель, то так опуститься до уровня скандального блогера ..., мммдя. sad
              2. Вежливый Лось
                Вежливый Лось Сегодня, 15:04 Новый
                +1
                Цитата: роман66
                венерика или беременность?

                Это все ерундой покажется, если вдруг выяснится, что фрау Меркель нужна трансплантация сердца или почек. И у них с Навальным одна группа крови.
    2. pmkemcity
      pmkemcity Сегодня, 11:52 Новый
      +5
      Цитата: Собеседник
      В лоб то хоть его поцеловала?

      1. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 12:10 Новый
        +9
        Цитата: pmkemcity
        Цитата: Собеседник
        В лоб то хоть его поцеловала?

        Эта бабуля хоть раз СВОЕГО, ГЕРМАНСКОГО, болящего гражданина -навестила в клинике?

        Дешевка....
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:16 Новый
          +3
          Цитата: Ольгович
          Эта бабуля хоть раз СВОЕГО, ГЕРМАНСКОГО, болящего гражданина -навестила в клинике?

          Чужого можно, а свой перебьётся.
          1. Ольгович
            Ольгович Сегодня, 12:34 Новый
            +2
            Цитата: tihonmarine
            Чужого можно, а свой перебьётся.


            Теперь, кстати, понятно, ОТЧЕГО НАВАЛЬНЫЙ ТАК быстро поднялся: прикормила его, видать. бвбуля, то ли левой, то ли- правой.... yes
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 12:45 Новый
              +1
              Цитата: Ольгович
              Теперь, кстати, понятно, ОТЧЕГО НАВАЛЬНЫЙ ТАК быстро поднялся: прикормила его, видать. бвбуля

              Пирожков с рабарбаром напекла, супчика на кефире принесла, выздоравливай мол, Лёцик.
      2. Владимир_6
        Владимир_6 Сегодня, 12:16 Новый
        0
        Первоначально фраза звучала по иному
        "И Вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает Синагогу!"

    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:00 Новый
      +9
      Цитата: Собеседник
      В лоб то хоть его поцеловала?

      Сие у неё не получится, бо там куда не поцелуй, везде задница получится.
      1. loki565
        loki565 Сегодня, 12:23 Новый
        +2
        Да мутное там дело, даже Шарий это подметил)))
    4. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 14:04 Новый
      +1
      Навальный тайно фрау встретил;
      Визит придал немного сил;
      Лексей обнял старушку Меркель
      И, в гроб сходя, благословил.
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 11:41 Новый
    +2
    Эту тайну сегодня уже раскрыли статьей на ВО.
    Ангела шепнула ласково.
    Вали внучек поскорее.
    Пока есть возможность.
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 11:42 Новый
    0
    Замуж за него хочет?
  4. stalki
    stalki Сегодня, 11:44 Новый
    +1
    Да "ни в коем случае не задерживайся у нас" она имела в виду laughing laughing laughing
  5. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 11:44 Новый
    +13
    То есть,если это правда,она опустила свой статус ,до статуса Навального,то есть балабола-блогера.
    1. Qwertyarion
      Qwertyarion Сегодня, 12:00 Новый
      +4
      Цитата: НЕКСУС
      правда,она опустила свой статус ,до статуса Навального,то есть балабола-блогера.

      С балаболом-блогером она встречаться бы не стала однозначно, а вот с офицером работающим под прикрытием могла бы.
      Шутка...
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 16:24 Новый
        +1
        Цитата: Qwertyarion
        а вот с офицером работающим под прикрытием могла бы.
        Шутка...

        Еще шутка с просторов интернета
        Лежит Навальный в Германии, в больнице. Приходят к нему немцы и говорят.
        - Алексей, не возвращайтесь в Россию. Что вам там делать? Там Путин, там мордор, вернётесь, вас там точно укокошат.
        Навальный спрашивает:
        - А у вас типа безопасно?
        Немцы отвечают:
        - Конечно! Под Берлином, есть шикарный бункер. Спец охрана. Кстати, там уже 2 года Скрипаль тусуется. Всё, вам компания. У него квартира номер 1, у вас будет номер 2.
        Навальный отвечает:
        - Ну..., давайте. Еду в бункер.
        Ночь. Бункер. Квартира номер 2. Навальный просыпается. И тихонько идёт в квартиру номер 1. Наклоняется к спящему Скрипалю и тихо на ухо говорит:
        - Ну, что собака (женского рода), думал не достанем?
        1. Qwertyarion
          Qwertyarion Сегодня, 19:11 Новый
          0
          Цитата: Гиперион
          Ну, что собака (женского рода), думал не достанем?

          Отличный анекдот wink
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:17 Новый
      +2
      Цитата: НЕКСУС
      То есть,если это правда,она опустила свой статус ,до статуса Навального

      Мельчает Германия.
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 12:17 Новый
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Мельчает Германия.

        Вся Европа и уже давно.
  6. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 11:47 Новый
    +2
    Какое это тайное посещение , если эту информацию опубликовал журнал Шпигель, мало того, да еще суть разговора. laughing
  7. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 11:48 Новый
    -8
    В свою очередь Алексей Навальный подтвердил визит в клинику Ангелы Меркель. При этом он назвал визит "семейным", а не тайным.
    Ну относительно наших шишек, с кучей своих репортеров и последующих передач на ТВ, с тройным кольцом охраны и зачисткой всех посторонних в радиусе километра, со статистами из ФСО и тд, то да - визит тайный, конечно wassat
    1. Околоточный
      Околоточный Сегодня, 12:07 Новый
      +2
      с тройным кольцом охраны и зачисткой всех посторонних в радиусе километра,

      Хотите сказать, что Меркель приезжала без охраны? Работает у неё в аппарате и успеваете фекалии на вентилятор набрасывать на ВО?
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 14:31 Новый
        -1
        Цитата: Околоточный
        Хотите сказать, что Меркель приезжала без охраны? Работает у неё в аппарате и успеваете фекалии на вентилятор набрасывать на ВО?

        По количеству охраны, ей до элиты РФ далеко. А то что у местной ваты бомбит от таких новостей, меня совершенно не удивляет hi
        1. Околоточный
          Околоточный Сегодня, 15:08 Новый
          0
          А то что у местной ваты

          Ааа, понятно, укропатриот.
          По количеству охраны, ей до элиты РФ далеко.
          Посчитайте кортеж Навального. Кортеж был бундесверовским. Посчитайте кортеж Тихановской в Польше. И больше свои глупости не пишите.
  8. Al Asad
    Al Asad Сегодня, 11:48 Новый
    +2
    Как мило crying
    Наконец-то семья воссоединилась.Кровавая гэбня столько лет скрывала от Лёшки правду.
    Надо фильм снять.Обязателтно
  9. Maximilian37
    Maximilian37 Сегодня, 11:48 Новый
    -1
    Новость о чём?
    о том что написал ребенок обученный лазить в интернете?
    "- утверждает Spiegel.
    - отмечают в издании.
    - добавил Навальный."
    автор, может напишешь чего путёвого?
  10. Гиперион
    Гиперион Сегодня, 11:49 Новый
    +4
    Политики в последнее время какие-то тихушники. Один инаугурацию тайно проводит, другая тайно посещает ̶с̶и̶н̶а̶г̶о̶г̶у̶ Навального...
  11. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:52 Новый
    +11
    ***

    Не удивлюсь,если выяснится что Меркель тайно посещала инаугурацию Лукашенко...

    ***
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 11:59 Новый
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Не удивлюсь,если выяснится что Меркель тайно посещала...

      Совсем бабка потеряла тормоза... Последний парад наступает
  12. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:53 Новый
    +2
    Рейхсканцлер решила лично оценить, тянет ли этот "отравленный" на роль российского Гуайдо...
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:54 Новый
    +2
    Вона для чего Олёшеньку отправили бандеролью в Германию...
    Вспомнился анекдот про сексробота. "...Я те дам, батарейки сели!..."
  14. лысова
    лысова Сегодня, 11:55 Новый
    0
    чьё интим.Ребята, я по русски. З
  15. likana
    likana Сегодня, 12:01 Новый
    +3
    А название такое интригующее у статьи! Как у фильмов про немецких медсестер или сантехников)))) Облом...
  16. Setavr
    Setavr Сегодня, 12:05 Новый
    +1
    А, вот от чего он такой уставший на фото. :D
  17. maktub
    maktub Сегодня, 12:07 Новый
    0
    Ждите новых "заявлений" и обвинений
  18. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:11 Новый
    +1
    Оба этих персонажа уже явно на вторых ролях...
  19. HMR333
    HMR333 Сегодня, 12:17 Новый
    +1
    Тайные любовники)) докажите обратное!
  20. Yusufjon Nuritdinov
    Yusufjon Nuritdinov Сегодня, 12:18 Новый
    0
    Пускай хоть сто раз навестить!Какой толк?
  21. AndyLW
    AndyLW Сегодня, 12:22 Новый
    0
    Ну это отравление сделало Навального самым известным оппозиционером в России )
    1. iouris
      iouris Сегодня, 12:39 Новый
      0
      В РФ нет оппозиции: здесь каждый, кто находится на должности "политика", против коммунизма.
    2. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 13:37 Новый
      0
      Цитата: AndyLW
      отравление сделало Навального самым известным оппозиционером в России

      Если раньше, подавляющее большинство, относилось к нему как к балаболу, то теперь, уже как к вражескому агенту. Которого так демонстративно засветили свои же хозяева. Годами надували Лёху, и сами же этот шарик иголкой проткнули.
  22. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:23 Новый
    0
    Ей Богу, как дети, это что же за тайна, если её все знают. fellow Ну полудурки совсем вместе с этой бабкой.
  23. iouris
    iouris Сегодня, 12:26 Новый
    +1
    Тайное стало явным? Что пообещал Берлинский Пациент в отношении СП-2?
  24. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:41 Новый
    +1
    "Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит. Мы простимся на мосту!" wink
  25. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 12:50 Новый
    0
    Цитата: Qwertyarion
    Цитата: НЕКСУС
    правда,она опустила свой статус ,до статуса Навального,то есть балабола-блогера.

    С балаболом-блогером она встречаться бы не стала однозначно, а вот с офицером работающим под прикрытием могла бы.
    Шутка...

    В каждой шутке есть только доля шутки...
    А чей он офицер? На роль хозяина, подойдут, минимум, четыре кандидатуры.
  26. Оператор
    Оператор Сегодня, 12:55 Новый
    +2
    У Анального судебные приставы на днях арестовали долю в стоимости московской квартиры в счет погашения его долга перед Пригожиным по приговору суда о клевете, а также заблокировали банковские счета НКО "ФБК". Третья соответчица Любовь Соболь уже выплатила треть от общего долга (88 млн. рублей) перед Пригожиным.

    Согласно видеосъемке зачистки номера гостиницы в Томске, где ночь перед вылетом провел Анальный, на часах было 11-45. Когда зарубежного контролера Анального Машку Певчих спросили, почему к моменту съемки номер был еще не убран (чекап заканчивается в 12-00), она объяснила, что он был снят не на фамилию Анального. Вопрос - с кем провел ночь Анальный в чужом номере гостиницы при том, что его жена была в Москве? laughing

    P.S. По непроверенным данным Анальный давно подсел на депрессанты - серотониновый коктейль California rocket fuel. В смеси с алкоголем коктейль вызывает резкие колебания сахара в крови.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 14:14 Новый
      +1
      Цитата: Оператор
      P.S. По непроверенным данным Анальный давно подсел на депрессанты - серотониновый коктейль California rocket fuel. В смеси с алкоголем коктейль вызывает резкие колебания сахара в крови.
      мне почему то вспомнился фильм "Казино Рояль"...
  27. Юрахип
    Юрахип Сегодня, 13:22 Новый
    0
    И нетленочка в тему:

    Любишь ты Алешку больше чем меня
    Потому что есть Алёшка у тебя
    Аб Алёшке ты вздыхаешь зря
    Аб Алёшке все твои мечты
    Только о Володьке позабыла тыыы!!!

    Ну или как-то так там по тексту,не вспомню сейчас...
  28. Ivan Tixiy
    Ivan Tixiy Сегодня, 13:40 Новый
    0
    Во как!!! Даже "новичка" не испугалась! Наверное американское посольство "попросила" "борца" навестить.
  29. ЗВС
    ЗВС Сегодня, 14:03 Новый
    +1
    Проститутка немецкая
  30. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 20:13 Новый
    0
    Прямо, как у Гайдая, после поездки за границей ваш муж стал другим,тлетворное влияние Запада и может его тайно посещает любовница.