Меркель тайно посетила Навального в клинике

Она навестила Навального "в условиях полной секретности" в клинике, когда он еще лежал на больничной койке

(...) канцлер не готова спускать ситуацию с Навальным на тормозах и будет пытаться выяснить все обстоятельства произошедшего с ним

Скорее, частная встреча и разговор с семьей

Российского оппозиционного блогера Алексея Навального во время нахождения в клинике Charite тайно посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.В издании сообщили, что Меркель навестила Навального еще до его выписки 22 сентября. Таким образом, пишет издание, Меркель необычным жестом "подчеркнула солидарность правительства ФРГ с Алексеем Навальным".- утверждает Spiegel.По информации издания, визит немецкого канцлера говорит о том, что она не готова "спускать ситуацию с Навальным на тормозах".- отмечают в издании.В свою очередь Алексей Навальный подтвердил визит в клинику Ангелы Меркель. При этом он назвал визит "семейным", а не тайным. Он заявил, что очень признателен немецкому канцлеру за визит.- добавил Навальный.При этом он не стал уточнять, о чем был разговор с немецким канцлером.