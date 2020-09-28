Меркель тайно посетила Навального в клинике

Российского оппозиционного блогера Алексея Навального во время нахождения в клинике Charite тайно посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
В издании сообщили, что Меркель навестила Навального еще до его выписки 22 сентября. Таким образом, пишет издание, Меркель необычным жестом "подчеркнула солидарность правительства ФРГ с Алексеем Навальным".
Она навестила Навального "в условиях полной секретности" в клинике, когда он еще лежал на больничной койке
- утверждает Spiegel.
По информации издания, визит немецкого канцлера говорит о том, что она не готова "спускать ситуацию с Навальным на тормозах".
(...) канцлер не готова спускать ситуацию с Навальным на тормозах и будет пытаться выяснить все обстоятельства произошедшего с ним
- отмечают в издании.
В свою очередь Алексей Навальный подтвердил визит в клинику Ангелы Меркель. При этом он назвал визит "семейным", а не тайным. Он заявил, что очень признателен немецкому канцлеру за визит.
Скорее, частная встреча и разговор с семьей
- добавил Навальный.
При этом он не стал уточнять, о чем был разговор с немецким канцлером.