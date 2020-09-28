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Белоруссия предлагает начать производство самосвалов «БелАЗ» в России

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Белоруссия предлагает начать производство самосвалов «БелАЗ» в России

Белорусские самосвалы "БелАЗ" могут начать выпускать в России. С соответствующим предложением Минск обратился к Москве. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.


На форуме регионов России и Белоруссии Ефтухов заявил, что Белоруссия обратилась к России с предложением начать производство "БелАЗов" на российской территории, по примеру компании Caterpillar, также производящей свою технику в России. В настоящее время данное предложение рассматривается.

Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов "БелАЗ" в РФ. Мы взяли в активную проработку, я думаю, что такой проект также может быть реализован на территории РФ

- пояснил замминистра.

Кроме того, Белоруссия просит Россию изучить вопрос возможной углубленной локализации производства дорожно-строительной техники в Брянске.

О возможности строительства на российской территории завода карьерных самосвалов "БелАЗ" сообщалось еще в 2019 году. Проект прорабатывался Минпромторгом России и Минэкономики Беларуси. Тогда же сообщалось, что с российской стороны участвовать в проекте могут ярославский "Автодизель" и питерская компания "Силовые машины".

Ранее российский Минпромторг предлагал оснащать БелАЗы российскими двигателями.
63 комментария
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  1. Храмов
    Храмов Сегодня, 11:56 Новый
    +25
    Началась интеграция.

    Неспеша будем объединять экономику.
    А за ней и всё остальное не спеша к новому году объединим. laughing

    Можно возродить Волгоградский тракторный и на нём собирать Беларусь.
    Все лучше чем у турков и европейцев покупать.
    1. КВУ-НСвД
      КВУ-НСвД Сегодня, 12:05 Новый
      +14
      Цитата: Храмов
      Можно возродить Волгоградский тракторный и

      Его можно только заново построить . Там от завода только колоннада на проходной осталась , танк на постаменте перед ней и название района города и прилегающих остановок . Остальное снесено и расчищено от обломков .
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 12:07 Новый
        +12
        Это да.
        Но ведь легче строить когда понимаешь, что именно будет производить завод.
        Когда есть документация и технология.
        Я об этом.

        Цитата: КВУ-НСвД
        Там от завода только колоннада на проходной осталась , танк на постаменте перед ней


        Там еще памятник стоит Дзержинскому. Не снесли в отличии от москвичей.



        В восьмидесятые шутили:
        "Последнюю фуфайку пропью, но туда работать не пойду." laughing
        1. КВУ-НСвД
          КВУ-НСвД Сегодня, 15:47 Новый
          +2
          Цитата: Храмов
          Там еще памятник стоит Дзержинскому. Не снесли в отличии от москвичей.

          Стоит . К нему мои работники собираются по утрам для доставки на объект . Да и вся площадь - площадь имени Дзержинского - тоже никто не переименовывает ..
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 18:59 Новый
            0
            Цитата: КВУ-НСвД
            Да и вся площадь - площадь имени Дзержинского - тоже никто не переименовывает ..

            На фоне улицы 10-й дивизии НКВД площадь Дзержинского - это такие мелочи. smile
            1. Rzzz
              Rzzz Сегодня, 21:18 Новый
              0
              Цитата: Alexey RA
              На фоне улицы 10-й дивизии НКВД

              А что не так с 10-й дивизией НКВД?
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:39 Новый
          +1
          Цитата: Храмов
          Но ведь легче строить когда понимаешь, что именно будет производить завод.
          Когда есть документация и технология.

          Документация и технологии есть у беларусов => где строить - всё равно с этой точки зрения.
          В Волгограде есть только остатки старых квалифицированных кадров, которые легко могли бы адаптироваться к технологиям. Если здоровье ещё позволяет работать. Ну, или хотя бы опыт передавать.
      2. Альф
        Альф Сегодня, 15:37 Новый
        +8
        Цитата: КВУ-НСвД
        Его можно только заново построить . Там от завода только колоннада на проходной осталась , танк на постаменте перед ней и название района города и прилегающих остановок . Остальное снесено и расчищено от обломков .


        Такое даже немцам не удалось сотворить.
        1. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 19:41 Новый
          +2
          Цитата: Альф
          Такое даже немцам не удалось сотворить.

          У немцев не было столько времени, чтобы разграбить и порушить. Хотя могли бомбить.
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:32 Новый
        0
        Цитата: КВУ-НСвД
        Его можно только заново построить . Там от завода только колоннада на проходной осталась , танк на постаменте перед ней и название района города и прилегающих остановок . Остальное снесено и расчищено от обломков .

        Есть на YT и квадрокоптерный обзор этого позора.
      4. svp67
        svp67 Сегодня, 21:15 Новый
        0
        Цитата: КВУ-НСвД
        Его можно только заново построить .

        Барнаульский "Четру" же восстановили, что мешает, пусть не тракторный, а те же "Белазы" там наладить к выпуску
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 12:09 Новый
      +10
      Цитата: Храмов
      Началась интеграция.

      Неспеша будем объединять экономику.
      А за ней и всё остальное не спеша к новому году объединим. laughing

      Можно возродить Волгоградский тракторный и на нём собирать Беларусь.
      Все лучше чем у турков и европейцев покупать.

      Все верно...и дальше больше будет.Достаточно глянуть на то,что еще лет 5 назад,Лукашенко бы никогда не предложил такое РФ.
      Путин не зря сказал о том,что республики,выходя из состава СССР прихватили земли,которые не принадлежали им никогда.
      Да и закон об упрощении получения гражданства РФ почему-то пока касается и прописан только в отношении лишь-Украины,Казахстана,Белоруссии и Молдавии.
      1. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 12:23 Новый
        +2
        Цитата: НЕКСУС
        Все верно...и дальше больше будет.

        Дай Бог-чем теснее связаны экономики Белоруссии и России-тем болеет едины и государства.

        И это-замечательно!

        Кстати, белорусы предложили пару недель назад построить в Гагаузии на юге Молдовы завод по производству...ЛИФТОВ!

        Кстати, там же, маленьком селе Томай, есть сборочное производство тракторов марки Беларус из машинокомплектов

        Всего собрано и продано в Молдове уже 110 единиц малой техники Беларус.

        Так что не только в России белорусы продвигают свои бренды.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 12:24 Новый
          +6
          Цитата: Ольгович
          Кстати, там же, маленьком селе Томай, есть сборочное производство тракторов марки Беларус из машинокомплектов

          Всего собрано и продано в Молдове уже 110 единиц малой техники Беларус

          Очень похоже на то,что Кремль для начала очень серьезно занялся именно этими четырьмя республиками. И если это так,то это можно только приветствовать.
      2. yuratanja1950
        yuratanja1950 Сегодня, 12:48 Новый
        +2
        Цитата: НЕКСУС
        еще лет 5 назад,Лукашенко бы никогда не предложил такое РФ.


        Вот о производстве ракетных тягачей МЗКТ, из-за которых лишняя головная боль, почему-то промолчал...
        Собственно, как был сам себе на уме, так и продолжает в свои игры играть...
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 15:00 Новый
          +1
          Цитата: yuratanja1950
          Собственно, как был сам себе на уме, так и продолжает в свои игры играть...

          Врядли теперь Лука будет в какие-то игры играть и метаться,аки девушка с пониженной социальной ответственностью.Ему ясно показали,что УЙТИ его можно по щелчку пальца.Потому он и прибежал в Москву и теперь от Кремля ни на шаг.
      3. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 16:08 Новый
        +1
        Цитата: НЕКСУС
        получения гражданства РФ почему-то пока касается и прописан только в отношении лишь-Украины,Казахстана,Белоруссии и Молдавии.

        Вполне достаточно, ибо именно в этих образованиях проживает наибольшее к-во русских. Прочие же осколки, вроде ныне схлестнувшихся, и так либо покупают, либо щемятся сюда нелегалами. am
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 16:12 Новый
          +1
          Цитата: Paranoid50
          Вполне достаточно, ибо именно в этих образованиях проживает наибольшее к-во русских. Прочие же осколки, вроде ныне схлестнувшихся, и так либо покупают, либо щемятся сюда нелегалами.

          Дойдут и до русскоязычных,которые думают на русском языке во всех республиках.И в этой связи интересно че верещать будут прибалтийские вожди, когда поднимется так полюбившийся им статус НЕГРОВ в этих странах.
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:10 Новый
      +6
      Тогда уж лучше Липецкий, который выпускал тракторы Т-40, внешне похожие на "Беларусь", но поменьше размером.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 12:28 Новый
      +9
      Цитата: Храмов
      Началась интеграция.

      Неспеша будем объединять экономику.
      А за ней и всё остальное не спеша к новому году объединим. laughing

      Можно возродить Волгоградский тракторный и на нём собирать Беларусь.
      Все лучше чем у турков и европейцев покупать.

      Я не понял Вашей радости, т.к. данное предложение Лукашенко даже близко не имеет ничего общего с интеграцией. С таким же удовольствием можно рассуждать о интеграции России и Германии, предприятий которой несколько тысяч в России.
      Похоже на то, что он немного преодолел испуг от внутренних проблем и решил показать какое-то движение в направление России, но это пока только слова и не более.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:46 Новый
        +1
        Цитата: кредо
        Я не понял Вашей радости, т.к. данное предложение Лукашенко даже близко не имеет ничего общего с интеграцией.

        Совместная работа скрепляет лучше совместных юридических изысков, которые скрепляют только юридические сообщества в реализации их корпоративных интересов.
    5. JD1979
      JD1979 Сегодня, 13:13 Новый
      +1
      Цитата: Храмов
      А за ней и всё остальное не спеша к новому году объединим.

      Можно уточнить к какому новому году? А то ЕМНИМ мы должны были перейти на российский рубль еще в году 12м. До сих пор неспеша переходим.
      Цитата: Храмов
      Можно возродить Волгоградский тракторный и на нём собирать Беларусь.

      А чем вам трактора Ростсельмаша не угодили?
      https://rostselmash.com/products/tractors/
      В настоящее время нашим тракторам до ваших как до луны раком, и завод скорее мертв чем жив, неполная рабочая неделя и работа на склад. Время модернизации, благодаря нашему усатому, который бил себя пяткой в грудь, говоря: не надо нам российских совместных предприятий, упущено и продукция слабо конкурентоспособна, может быть только по нескольким позициям. Так что Волгоградский тракторный, если возродят, надеюсь на это, будет собирать российские трактора.
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 14:13 Новый
        +2
        Ростсельмаш в Ростове.
        Специализируются они для сельского хозяйства.

        В Волгограде вместо завода дырка от бублика.

        Тракторы и в городе нужны. Беларусь ранее рабочей лошадкой был.
        Сейчас сплошь буржуйские.
        На строительстве дорог - буржуи.
        В городе - буржуи.

        лучше своя техника.

        А кто думает, что отечественное это плохо пусть посмотрят упомянутый Вами Ростсельмаш.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 15:54 Новый
        +1
        Цитата: JD1979
        В настоящее время нашим тракторам до ваших как до луны рако

        На этих якобы русских тракторах Россельмаша из русского только шильдик. Так что "Беларус" гораздо более русский.
    6. g1v2
      g1v2 Сегодня, 13:32 Новый
      +4
      К Новому году вряд ли. Но за пару лет , думаю будут успехи. По крайней мере вроде как Батька уже плотно нацелился на порты Лен области. Пр-во Белазов на нашей территории дает нам по факту возможность локализовывать пр-во и стать независимыми в этом сегменте. Волгоградский тракторный занят конкретно пр-вом техники для ВДВ, тч пусть ею и занимается. Трактора у нас и так есть кому производить. А вот восстановить пр-во больших колесных тягачей у нас - это вариант. Конечно Платформа 0 более технологична, но освоенное пр-во минских тягачей на своей территории - это жирный плюс.
      1. TerribleGMO
        TerribleGMO Сегодня, 15:26 Новый
        +1
        Цитата: g1v2
        По крайней мере вроде как Батька уже плотно нацелился на порты Лен области.

        В которые возить руду с калийки было слишком накладно даже в те годы, когда РФ предоставляла огромную скидку + скидку на доставку с помощью ЖД ? Или о строительстве новых терминалов на новый российский кредит ?
        Это всё очередная лапша которую с удовольствием он вешает вашему правительству.
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 16:51 Новый
          +3
          Посмотрим. Но в условиях конфликта с западными соседями у него не так много вариантов. request В любом случае рост товаропотока нам выгоден - это рост доходов и рабочих мест. Плюс привязывание РБ к нам . Тч вполне возможно, что и новый терминал построят. Тарифы, то вещь регулярно меняющаяся ,а терминал в карман не положишь и не унесешь. Да и любой товарообмен полезен . У нас там рядом в целом депрессивные Псковская и Новгородская области, которым любая движуха будет в тему.
    7. iouris
      iouris Сегодня, 19:10 Новый
      -1
      Цитата: Храмов
      Неспеша будем объединять экономику.

      Не спеша или неспешно.
      Тише едешь - дальше будешь от того места, в которое едешь. А есть ли более или менее значительный ресурс времени?
  2. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 12:00 Новый
    +2
    Интересный момент.
    Похоже на упреждающий маневр для обхождения возможных санкций.
    1. Храмов
      Храмов Сегодня, 12:04 Новый
      +6
      От кого санкции? От России? request

      Европейцам белорусская техника не нужна. Им своё барахло девать не куда.

      Это нам нужно выталкивать европейцев и насыщать свою промышленность отечественной техникой.

      Я думаю, что Беларусь скоро вновь станет частью Отечества.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:11 Новый
        +2
        Цитата: Храмов
        От кого санкции? От России?

        От "Caterpillar". Вот от них то санкции в любой момент могут последовать
        начать производство "БелАЗов" на российской территории, по примеру компании Caterpillar, также производящей свою технику в России
        1. Храмов
          Храмов Сегодня, 14:23 Новый
          +2
          Caterpillar объявят санкции и уйдут из России. good

          Так будем аплодировать этому.
          1. Piramidon
            Piramidon Сегодня, 16:26 Новый
            +1
            Цитата: Храмов
            Так будем аплодировать этому.

            Главное, что бы ему замена нашлась. hi
          2. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:58 Новый
            +1
            Цитата: Храмов
            Caterpillar объявят санкции и уйдут из России.

            Так будем аплодировать этому.

            Да лучше бы Госдеп пригрозил Caterpillar санкциями
            за участие в чём угодно в России, глядишь и ниша и площадка освободились бы.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:06 Новый
    +6
    Вот это стоящая вещь! Это вам не порошенковские конфетки
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 14:13 Новый
      +3
      Цитата: Егоза
      Вот это стоящая вещь!
      В целом, хорошо! Плохо то, что умным, это доходит сразу и через голову, а некоторым, с запозданием и через задницу.
  4. Викторио
    Викторио Сегодня, 12:07 Новый
    +6
    эта техника в рф востребована, а кооперация актуальна.
  5. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:12 Новый
    +2
    Вот что крест,то есть Тихановская "животворящая" делает...У меня начинает закрадываться подозрение что сценарий всех последних событий в Беларуси был разработан в Кремле,и все эти оппозиционеры на самом деле работают на Москву...
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:58 Новый
      +1
      Тихановская выведывает сикреты Сша и ЦРУ? под прикрытием левозащитной деятельности в РБ? ее готовили задолго --еще и замуж надо было выйти за блогера и детей родить
  6. Maximilian37
    Maximilian37 Сегодня, 12:13 Новый
    +3
    Неужели интеграция? Почти 30 лет смолу жуём.
  7. nod739
    nod739 Сегодня, 12:14 Новый
    +4
    Когда-то давно, русские приехали и построили среди голого поля завод(и не один, а заодно и инфраструктуру...) , продукция , которого была востребована в Кузбассе, Урале , и вобще в Сибире... Но вместо экономических реалий (по ближе к месту эксплуатации), завод построили для подержания братьев белорусов(не все ж только только на сх выезжать) ..
    Но время берет свое- выгоднее всетаки иметь производство по ближе к карьерам и производителям металла..
    1. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Сегодня, 12:19 Новый
      -4
      Цитата: nod739
      Но время берет свое- выгоднее всетаки иметь производство по ближе к карьерам и производителям металла..


      Металл производят металлургические комбинаты, где карьерные самосвалы нужны примерно никак.
      1. nod739
        nod739 Сегодня, 16:12 Новый
        +1
        Карьерные самосвалы сами из металла сделаны, чуть менее чем полностью
        1. Глаз вопиющего
          Глаз вопиющего Сегодня, 16:21 Новый
          0
          Много что сделано из металла. Но отнюдь не всё делается поблизости от металлургического комбината.
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  9. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 12:20 Новый
    +4
    Белорусские самосвалы "БелАЗ" могут начать выпускать в России. С соответствующим предложением Минск обратился к Москве

    Еще бы и филиал МЗКТ организовать. А то ведь из нашего КЗКТ торговый центр сделали.
  10. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 12:27 Новый
    +2
    На форуме регионов России и Белоруссии Ефтухов заявил, что Белоруссия обратилась к России с предложением начать производство "БелАЗов" на российской территории

    Ну что, как говорил товарищ Бендер: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели!" good
  11. Maximilian37
    Maximilian37 Сегодня, 12:29 Новый
    +7
    Цитата: Глаз вопиющего
    Крысобатька уже не знает, что еще продать.

    Ты за своим "глазом" приглядывай, ты же в гейропу собрался. Готов?
    1. Глаз вопиющего
      Глаз вопиющего Сегодня, 12:40 Новый
      -11
      Цитата: Maximilian37
      Ты за своим "глазом" приглядывай


      А ты приглядывай за своим глазом. Можешь еще и за ртом своим приглядывать.
  12. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:31 Новый
    +2
    Приятно конечно, но было бы в двойне приятно если бы это предложение было сделано без нажима со стороны ЕС. Лукашенко отличается от Януковича только тем, что пока у власти. Янык то же много чего обещал когда жареный петух клюнул, да и 3 млрд. тютю.
  13. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:35 Новый
    0
    А на хрена это надо? Что, собрались Белую Русь ляхам отдать, да хрен им всем насовсем. Делают машины в Белоруссии и пусть делают и нечего огород городить. Или они совсем без мозгов и не понимают что такое перенос производства, это не пирожки печь, это Белазы.
    А на месте Белаза что, очередной торгово-развлекательный центр откроют, этого добра у нас уже нагородили, а толку нет. fellow
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:02 Новый
      -1
      Пусть к нам идёт вместе с работниками, потому что если что и все пропадёт
  14. prior
    prior Сегодня, 12:38 Новый
    +4
    Одному мне видится в предложении белорусов определённый подвох.
    Если России нужны большегрузные самосвалы - нужно строить собственный завод.
    А если нужны нам Белазы - просим белорусов в единое государство.
    Иначе опять получится басня про "вершки" и "корешки".
  15. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:42 Новый
    +3
    Сколько Белазов нужно в год?
    1. Альф
      Альф Сегодня, 15:41 Новый
      0
      Цитата: Pavel57
      Сколько Белазов нужно в год?

      Это я сказать не могу, но встречный вопрос-а постоянный ремонт и ТО разве БЕЛАЗам не нужны ?
  16. askort154
    askort154 Сегодня, 13:31 Новый
    +1
    Белорусские самосвалы "БелАЗ" могут начать выпускать в России. С соответствующим предложением Минск обратился к Москве. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

    Очередной "жаренный петух" клюнул Луку-шантажиста. Уже такое было не раз. Ядерный паритет между Россией и США не может быть зависим от капризов лидера Белоруссии. Поэтому, Россия не доверяя такой позиции, создала свои тягачи для ракетных комплексов. "Камаз - 7850" - полностью заменил "МЗКТ-79221", платформ для , ракетных комплексов : РТ-2ПМ2 "Тополь-М", "Ярс" и многих других, а огромные деньги , остались в России, а не Белорусской казне. Эти российские тягачи уже были продемонстрированы на - " Армия -2018 " ! Как есть мудрая поговорка - " друзьям доверяй, но проверяй", особенно это относится к "младшему брату", который , если удержится, то второй половинкой - обязательно присядет на "китайский стул".
    Я прекрасно понимаю, как трудно работать, а тем более иметь, что-то
    общее с шантажистами. Но, увы ! У всех есть - " свои щенки от общей собачки". yes
  17. yfast
    yfast Сегодня, 13:39 Новый
    +1
    Пройдет годик и батька, если удержится у власти, опять начнет Россию обвинять в поддержке чего-нибудь. И забудет локализацию и интеграцию. Дайте только удержаться и выстоять.
  18. вадим dok
    вадим dok Сегодня, 13:55 Новый
    +2
    А Cummuns QSK 78-C или МTU DD где брать то будут? "Партнеры" не дадут!
  19. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:46 Новый
    0
    Цитата: askort154
    Эти российские тягачи уже были продемонстрированы на - " Армия -2018 "

    Проект КАМАЗа признан неудачным. А теперь роль МЗКТ останется большой. Немного Волаты подвинет БАЗ и, если сложится, то и Мытищи.
  20. монстрила
    монстрила Сегодня, 15:30 Новый
    0
    Заёрзала усатая продажная жрица любви,заелозила.Юсовский кукан-то дерёт жёстко,по самые гланды.А кушать хочется вкусно,спать сладко.Надо выбирать-кому теперь давать.И снова кинет,к гадалке не ходи.
  21. Старый26
    Старый26 Сегодня, 15:54 Новый
    +1
    Цитата: askort154
    Россия не доверяя такой позиции, создала свои тягачи для ракетных комплексов. "Камаз - 7850" - полностью заменил "МЗКТ-79221", платформ для , ракетных комплексов : РТ-2ПМ2 "Тополь-М", "Ярс" и многих других

    Полностью заменил? И сколько шасси КАМАЗ было закуплено для "Ярса"? Ноль целых и ноль десятых?

    Цитата: askort154
    Эти российские тягачи уже были продемонстрированы на - " Армия -2018 " !

    Были. При этом основное многоосное шасси переклинело во время показа. И тишина...
  22. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 18:02 Новый
    0
    Интересное предложение однако. Были бы лишние деньги - прикупил бы самосвальчик на дачу))
  23. Капитан Пушкин
    Капитан Пушкин Сегодня, 18:14 Новый
    0
    Цитата: nod739
    время берет свое- выгоднее всетаки иметь производство по ближе к карьерам и производителям металла..

    Большегрузы доставляются поближе к карьерам в разобранном виде и собираются на месте. Изготовление большегрузов где-то на Урале просится, там раньше и заводы подходящие были.
  24. фа2998
    фа2998 Сегодня, 20:27 Новый
    0
    Цитата: Alexey RA
    На фоне улицы 10-й дивизии НКВД

    Вас не устраивает название улицы?Дивизия дралась отменно.Служил в Волгограде в ВВ и много наслышан. soldier hi