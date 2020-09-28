Белоруссия предлагает начать производство самосвалов «БелАЗ» в России

Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов "БелАЗ" в РФ. Мы взяли в активную проработку, я думаю, что такой проект также может быть реализован на территории РФ

Белорусские самосвалы "БелАЗ" могут начать выпускать в России. С соответствующим предложением Минск обратился к Москве. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.На форуме регионов России и Белоруссии Ефтухов заявил, что Белоруссия обратилась к России с предложением начать производство "БелАЗов" на российской территории, по примеру компании Caterpillar, также производящей свою технику в России. В настоящее время данное предложение рассматривается.- пояснил замминистра.Кроме того, Белоруссия просит Россию изучить вопрос возможной углубленной локализации производства дорожно-строительной техники в Брянске.О возможности строительства на российской территории завода карьерных самосвалов "БелАЗ" сообщалось еще в 2019 году. Проект прорабатывался Минпромторгом России и Минэкономики Беларуси. Тогда же сообщалось, что с российской стороны участвовать в проекте могут ярославский "Автодизель" и питерская компания "Силовые машины".Ранее российский Минпромторг предлагал оснащать БелАЗы российскими двигателями.