Новый грузопассажирский паром для Сахалина будет достроен во Владивостоке

Головной грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев" проекта CNF11CPD/00300, строящийся для Сахалина, отправлен на достройку во Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба Амурского судостроительного завода, построившего судно.
Согласно сообщению, паром отправлен во Владивосток на сдаточную базу буксировкой 26 сентября этого года. Паром планируется передать заказчику в следующем, 2021 году. Судно предназначено для работы на паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин).
Как передает блог bmpd, контракт на строительство двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для паромной линии Ванино - Холмск был подписан в декабре 2016 года со сдачей обоих паромов к концу 2019 года, однако сроки были сдвинуты вправо.
Церемония закладки двух паромов состоялась на Амурском ССЗ 29 июня 2017 года. Головной паром "Александр Деев" был спущен на воду 1 августа 2019 года, второй "Василий Ощепков" до сих пор находится на стапеле.
Паромы строится по проекту разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса), действующего через свое российское представительство ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" (Санкт-Петербург) и являющегося проектантом практически всех крупных паромных судов, строящихся в России в последнее время.
Паром данного проекта предназначен для перевозки на трех грузовых палубах 30 железнодорожных вагонов российского стандарта, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей и 150 пассажиров.
Дедвейт судна составит около 6420 тонн, максимальная длина 131 метр, габаритная ширина 22,6 метра, осадка 7 метров. Максимальная скорость хода 18 узлов. Дальность плавания 1500 морских миль при 12 узлах. Новые паромы имеют неограниченный район плавания и соответственно не имеют ограничений по погодным условиям.