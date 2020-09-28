Новый грузопассажирский паром для Сахалина будет достроен во Владивостоке

Головной грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев" проекта CNF11CPD/00300, строящийся для Сахалина, отправлен на достройку во Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба Амурского судостроительного завода, построившего судно.Согласно сообщению, паром отправлен во Владивосток на сдаточную базу буксировкой 26 сентября этого года. Паром планируется передать заказчику в следующем, 2021 году. Судно предназначено для работы на паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин).Как передает блог bmpd, контракт на строительство двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для паромной линии Ванино - Холмск был подписан в декабре 2016 года со сдачей обоих паромов к концу 2019 года, однако сроки были сдвинуты вправо.Церемония закладки двух паромов состоялась на Амурском ССЗ 29 июня 2017 года. Головной паром "Александр Деев" был спущен на воду 1 августа 2019 года, второй "Василий Ощепков" до сих пор находится на стапеле.Паромы строится по проекту разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса), действующего через свое российское представительство ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" (Санкт-Петербург) и являющегося проектантом практически всех крупных паромных судов, строящихся в России в последнее время.Паром данного проекта предназначен для перевозки на трех грузовых палубах 30 железнодорожных вагонов российского стандарта, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей и 150 пассажиров.Дедвейт судна составит около 6420 тонн, максимальная длина 131 метр, габаритная ширина 22,6 метра, осадка 7 метров. Максимальная скорость хода 18 узлов. Дальность плавания 1500 морских миль при 12 узлах. Новые паромы имеют неограниченный район плавания и соответственно не имеют ограничений по погодным условиям.