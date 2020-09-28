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Новый грузопассажирский паром для Сахалина будет достроен во Владивостоке

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Новый грузопассажирский паром для Сахалина будет достроен во Владивостоке

Головной грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев" проекта CNF11CPD/00300, строящийся для Сахалина, отправлен на достройку во Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба Амурского судостроительного завода, построившего судно.


Согласно сообщению, паром отправлен во Владивосток на сдаточную базу буксировкой 26 сентября этого года. Паром планируется передать заказчику в следующем, 2021 году. Судно предназначено для работы на паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин).

Как передает блог bmpd, контракт на строительство двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для паромной линии Ванино - Холмск был подписан в декабре 2016 года со сдачей обоих паромов к концу 2019 года, однако сроки были сдвинуты вправо.

Церемония закладки двух паромов состоялась на Амурском ССЗ 29 июня 2017 года. Головной паром "Александр Деев" был спущен на воду 1 августа 2019 года, второй "Василий Ощепков" до сих пор находится на стапеле.

Паромы строится по проекту разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса), действующего через свое российское представительство ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" (Санкт-Петербург) и являющегося проектантом практически всех крупных паромных судов, строящихся в России в последнее время.

Паром данного проекта предназначен для перевозки на трех грузовых палубах 30 железнодорожных вагонов российского стандарта, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей и 150 пассажиров.

Дедвейт судна составит около 6420 тонн, максимальная длина 131 метр, габаритная ширина 22,6 метра, осадка 7 метров. Максимальная скорость хода 18 узлов. Дальность плавания 1500 морских миль при 12 узлах. Новые паромы имеют неограниченный район плавания и соответственно не имеют ограничений по погодным условиям.
Использованы фотографии:
Амурский судостроительный завод
35 комментариев
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  1. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 12:25 Новый
    +3
    Новый грузопассажирский паром для Сахалина будет достроен во Владивостоке

    Еще бы и мост построить...
    1. seti
      seti Сегодня, 12:31 Новый
      +3
      Цитата: Ольгович
      Еще бы и мост построить...

      Построят я в этом не сомневаюсь. Железнодорожную коллею с японской уже перешили что имеет огромное значение. Документация и проект сейчас досогласовуют. Строительство должно начатся в 2024 году. Деньги есть, опыт есть. Не вижу препятствий. Один момент только тревожит - в это же время есть другой архиважный проект - мост через Лену. Но будем надеятся сроки по боим проектам вправо уже не сдвинут.
      Позавчерашняя ссылка https://realty.ria.ru/20200926/most-1577802556.html
      1. Rubi0
        Rubi0 Сегодня, 13:29 Новый
        0
        Я б выделил другой архиважный момент - это выборы, а такие большие проекты как собственно и большие деньги любят тишину
    2. Borik
      Borik Сегодня, 12:34 Новый
      +4
      Есть мнение что строить мост не выгодно. Вот если через Сахалин проложить магистраль до Японии тогда да .
      1. Ольгович
        Ольгович Сегодня, 12:37 Новый
        +9
        Цитата: Borik
        Есть мнение что строить мост не выгодно.

        Сколько , тогда, в России-"невыгодных" мест.

        Но везде-Россия!
      2. seti
        seti Сегодня, 12:43 Новый
        +6
        Ознакомтесь https://zvezdaweekly.ru/news/t/20209141536-eFZxw.html

        Выгодно не выгодно или долгоокупаемость не важно. Важно что у жителей Сахалина будет прямая связь с материковой Россией. Важно что мы их не бросили. Деньги дело наживное но такая стройка это тысячи высокооплачиваемых рабочих мест это привлечение многих компаний. Это строительство новых предприятий и развитие инфраструктуры края. Всплеск активности в регионе. Так что этот проект нужен.
        Важно что по железной дороге можно будет приехать в Южно-Сахалинск и обратно. Можно привести любые грузы. Пора осваивать и этот край - прокладывать дороги и развивать свои територии.
        Лучше развивать и вкоадывать деньги в свою землю чем в чужую.. Вы с этим не согласны ?
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 13:11 Новый
          +1
          Цитата: seti
          Вы с этим не согласны ?

          Мы согласны ! Срок 24 год ! У нас как выборы, так разговор про постройку моста, закономерность такая...Вот когда будет приток населения на Сахалин, тогда и будет потребность в строительстве моста ! А то получится, что с постройкой моста последние жители с комфортом покинут Сахалин.
          P.S. Я постараюсь дожить до этого светлого дня....
          1. seti
            seti Сегодня, 13:13 Новый
            +1
            Эта привязка не сегодня и не вчера а с 2018 года. Ведь нужен проект документация, смета и подготовка инфраструктуры. Планирование в конце концов. Все это время. Надеюсь что Вы не только доживете но и не один раз по нему проедете в личном автомобиле.
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Сегодня, 13:16 Новый
              +1
              Цитата: seti
              проедете в личном автомобиле.

              Спасибо за пожелание, только мост ЖД и в одну колею....А авто не планируется. Увы.
              1. seti
                seti Сегодня, 13:21 Новый
                +1
                Думаю вы не правы. Пока проект официально не показан потому выводы делать рано. Скорее всего он будет двухуровневый и под авто и под жд путь. Но поживем увидим.
                В одной колее его строить смысла нет.
                1. Uncle Lee
                  Uncle Lee Сегодня, 13:30 Новый
                  -1
                  А вы не забудьте про колею от м Лазарева до Комсомольска 452 км за 205 млрд, а там сопочки, не хилые. Экономической выгоды этот мост не несет. 70 лет жили без моста, хотя грузопоток был в десятки раз больше.
                  1. seti
                    seti Сегодня, 13:34 Новый
                    +3
                    Я уже писал что тут не в деньгах дело. Выгодно не выгодно плевать с прибором. Мы делаем прямое сообщение между нашим островом и материковой Россией. Не зависащее сообщение от снега, ветра или дождя, штормов.. Паромная переправа как и сообщение по воздуху не панацея.
                    Протянули через всю страну железную дорогу - протянем и на Сахалин. Деньги в стране есть. Это лучше чем давать дружественным странам. Я за развитее своей страны.
                    1. Галеон
                      Галеон Сегодня, 15:41 Новый
                      0
                      Если вам плевать, выгодно или не выгодно, но надо, может быть лучше детскую страховую медицину поднять на эти сотни млрд? Чтоб не собирать смс-ками на операции? Вы карту сначала посмотрите пролива и Сахалина, где мост делать собираетесь: ваш мост от Лазаревского упрется в безлюдный сахалинский болотистый берег. Причем сильно безлюдный.

                      И куда посоветуете ехать на своем автомобиле сахалинцам по этому мосту? Куда? До Хабаровска? Оттуда до Хабаровска как от Москвы до Крыма, только дорога малость похуже, и заправок на ней маловато.
                      Сталинский проект тоннеля от Ванино на остров был более реальный: он был ближе к южной части острова, наиболее заселенной, но и от него отказались.
                      Смотрите, seti, вы теперь знаете карту и представляете безлюдье тех мест. А теперь представьте сахалинскую мартовскую пургу. Это не Ванино, где наметает за ночь метр и транспорт не ходит только сутки-двое. Это Сахалин, где наш дом за ночь заметало по крышу и батя на службу уходил через форточку, выбрасывая вперед себя лыжи и ища свою часть по верхушкам телеграфных столбов, как по пенькам. (в 1960-е). Как будет работать ваш мост и ваша дорога? Кто и какими силами и - ДЛЯ КОГО - будут приводить этот путь в порядок.
                      Вопросов много. Хренакнуть деньгами об болото и об пролив дело нехитрое - в этом герой труда уже поднаторел как следует. Как жить потом с этим, как это смыслом наполнить? Дядюшка Ли прав в своей иронии относительно моста.
                      1. Falcon5555
                        Falcon5555 Сегодня, 18:04 Новый
                        -1
                        Оттуда до Хабаровска как от Москвы до Крыма
                        В два раза ближе.
                      2. Галеон
                        Галеон Сегодня, 19:30 Новый
                        +1
                        От Южно-Сахалинска до будущего моста ехать, как от Москвы до Питера, около 650км. Всего же будущая трасса от Южного до Хабаровска составит около 1400 км. Где в 2 раза ближе? Ближе паромом до Ванино а там напрямую по новой трассе.
                      3. Falcon5555
                        Falcon5555 Сегодня, 20:24 Новый
                        +1
                        "Оттуда" в Вашем тексте звучало как "от моста". От Южно-Сахалинска - да, примерно как от Москвы до Крыма. Да и от Москвы до Питера - как там у Гоголя - не каждое колесо доедет. smile Расстояния титанические. Но мост, в общем, не помешал бы. По моему, он был бы более осмысленен, чем мост во Владивостоке на остров Русский.
    3. maktub
      maktub Сегодня, 13:12 Новый
      -4
      Так" крепостных" больше нет для повторного заселение Сибири и Дальнего востока
  2. GertM
    GertM Сегодня, 12:53 Новый
    -1
    Сколько людей столько и мнений.
  3. Малюта
    Малюта Сегодня, 12:58 Новый
    -1
    Цитата: Borik
    Есть мнение что строить мост не выгодно.

    Ну с троят же СП 2, силысибири, турецкиепотоки под одобрительное улюлюканье.
  • pmkemcity
    pmkemcity Сегодня, 12:36 Новый
    +2
    Цитата: Ольгович
    Еще бы и мост построить...

  • Borik
    Borik Сегодня, 12:27 Новый
    +3
    Пожелаем кораблю скорой достройки.
  • Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:28 Новый
    +3
    Это хорошо, только причальный комплекс не ремонтировался с доисторических времен...Да и не ремонт нужен, а грандиозная реконструкция, а на это даже смета не составлялась... Вот и где эти паромы будут швартоваться ?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:09 Новый
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      Вот и где эти паромы будут швартоваться ?

      На рейде станут на якоря, и будут груз перевозить плашкоутами, народ шлюпками.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:15 Новый
        +2
        Юмор заценил....Тогда смысл в этих паромах ?
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:36 Новый
          +2
          Цитата: Uncle Lee
          Юмор заценил....Тогда смысл в этих паромах ?

          Да и я про то же. Паровозы есть а рельсы не проложили, так и на Сахалине, пароходы есть, причалов нет.
          1. Uncle Lee
            Uncle Lee Сегодня, 13:59 Новый
            +2
            Цитата: tihonmarine
            а рельсы не проложили

            Рельсы Холмск -Южно-Сахалинск стырили за зиму ! 53 км ! Уникальная ЖД: 15 тоннелей, 35 мостов ! А теперь через Арсентьевку 250 км, или на авто - 100 км !
  • El Dorado
    El Dorado Сегодня, 12:29 Новый
    +1
    Паром для Сахалина -- вещица нужная!
    А еще лучше мост построить!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:35 Новый
      +4
      Цитата: El Dorado
      вещица нужная!

      Из трех паромов - один стоит....Нет грузов. А Вы мост, мост ! Что возить то ?
    2. seti
      seti Сегодня, 12:35 Новый
      -2
      Мост будет построен. Начало строительства обещают с 2024 года :
      https://zvezdaweekly.ru/news/t/20209141536-eFZxw.html
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:38 Новый
        +4
        Проложите, проложите
        Хоть тоннель по дну реки
        И без страха приходите
        На вино и шашлыки.

        И гитару приносите,
        Подтянув на ней колки.
        Но не забудьте - затупите
        Ваши острые клыки.

        А когда сообразите -
        Все пути приводят в Рим,-
        Вот тогда и приходите,
        Вот тогда поговорим.

        Нож забросьте, камень выньте
        Из-за пазухи своей
        И перебросьте, перекиньте
        Вы хоть жердь через ручей.

        За посев ли, за покос ли -
        Надо взяться, поспешать!
        А прохлопав, сами после
        Локти будете кусать.

        Сами будете не рады,
        Утром вставши,- вот те раз! -
        Все мосты через преграды
        Переброшены без нас.

        Так проложите, проложите
        Хоть тоннель по дну реки!
        Но не забудьте, затупите
        Ваши острые клыки! [Источник Культура.РФ: https://www.culture.ru/poems/19797/prolozhite-prolozhite ]
  • Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 12:43 Новый
    +3
    там говорят сильный отток населения,как с этим стыкуется
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:10 Новый
      +2
      Цитата: Ryaruav
      там говорят сильный отток населения,как с этим стыкуется

      Мой брат из Невельска давно уже смотался.
    2. Тень041
      Тень041 Сегодня, 14:02 Новый
      +2
      У меня сейчас на Сахалине подруга юности работает,говорит,хорошо платят,так что каждому свое. У нас тут северяне много квартир покупали,а поживут тут и обратно уезжают. Доходы тут не те,к которым они на севере привыкли. Кто то и остается,но в основном те,кто уезжал когда то на север молодым,эти приехали с севера на малую Родину,доживать свои дни.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:05 Новый
        0
        Цитата: Тень041
        У нас тут северяне много квартир покупали,а поживут тут и обратно уезжают.

        Если есть куда вернуться, а если моряк-рыбак, то можешь только ходить на пароходах, а весь рыболовный флот давно ушёл в небытие, так что возвращаться некуда.
  • Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:53 Новый
    +1
    Хорошее дело.Лишь бы еще не достраивали лет 5..