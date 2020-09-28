Армения не исключает обращения к России за новыми поставками оружия

Армения пока не нуждается в поставках нового оружия, но при необходимости может обратиться к России за новыми поставками. Об этом заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.
Тоганян напомнил, что накануне власти Армении информировали российскую сторону о новом конфликте на территории Нагорно-Карабахской республики. В частности, премьер страны Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а глава МИД Зограб Мнацаканян - с Сергеем Лавровым.
(...) чтобы проинформировать их о ситуации, чтобы представить видение правительства Армении, и какие шаги оно предпринимает, о планах военных. Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении
- заявил посол.
При этом он подчеркнул, что Россия и Армения являются союзниками с соответствующими взаимными обязательствами. На данный момент Армения не нуждается в помощи, но в случае вступления в войну третьей стороны в лице Турции, может возникнуть ситуация с дополнительными поставками российского оружия.
Наше военно-техническое сотрудничество развивается, реализация договоренностей на поставки оружия идет в нормальном режиме. На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону - Турцию. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы. В первую очередь к России
- добавил Тоганян.