Армения не исключает обращения к России за новыми поставками оружия

(...) чтобы проинформировать их о ситуации, чтобы представить видение правительства Армении, и какие шаги оно предпринимает, о планах военных. Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении

Наше военно-техническое сотрудничество развивается, реализация договоренностей на поставки оружия идет в нормальном режиме. На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону - Турцию. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы. В первую очередь к России