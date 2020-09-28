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Армения не исключает обращения к России за новыми поставками оружия

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Армения не исключает обращения к России за новыми поставками оружия

Армения пока не нуждается в поставках нового оружия, но при необходимости может обратиться к России за новыми поставками. Об этом заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.


Тоганян напомнил, что накануне власти Армении информировали российскую сторону о новом конфликте на территории Нагорно-Карабахской республики. В частности, премьер страны Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а глава МИД Зограб Мнацаканян - с Сергеем Лавровым.

(...) чтобы проинформировать их о ситуации, чтобы представить видение правительства Армении, и какие шаги оно предпринимает, о планах военных. Пока речи не идет о внешней военной помощи Армении

- заявил посол.

При этом он подчеркнул, что Россия и Армения являются союзниками с соответствующими взаимными обязательствами. На данный момент Армения не нуждается в помощи, но в случае вступления в войну третьей стороны в лице Турции, может возникнуть ситуация с дополнительными поставками российского оружия.

Наше военно-техническое сотрудничество развивается, реализация договоренностей на поставки оружия идет в нормальном режиме. На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону - Турцию. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы. В первую очередь к России

- добавил Тоганян.
97 комментариев
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  1. iouris
    iouris Сегодня, 12:41 Новый
    -3
    Ну нет беспилотников! Нет. В Москву звонили. Майор знает. А ядерное оружие не продаётся.
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 12:44 Новый
      +6
      Вполне достаточно поставок неядерных средств сдерживания.
      Например системы залпового огня.
      Системы ПВО (собственно сбивать турецкие беспилотники).
      И тд и тп.
      1. miru mir
        miru mir Сегодня, 13:25 Новый
        +6
        за чей счёт намечаете эти поставки?
        1. Малюта
          Малюта Сегодня, 13:27 Новый
          -3
          Цитата: miru mir
          за чей счёт намечаете эти поставки?

          симонянша с мужем будут оплачивать! good
          1. miru mir
            miru mir Сегодня, 13:29 Новый
            -2
            боброедка не согласна!
            1. Малюта
              Малюта Сегодня, 13:37 Новый
              -4
              Цитата: miru mir
              боброедка не согласна!

              Сплочённый армянский народ её должен принУдить к финансированию и самопожертвованию, что для неё одно и то же laughing
              Пущай на фронт идёт, там её патриотичное место.
              1. халпат
                халпат Сегодня, 13:52 Новый
                +3
                Цитата: Малюта
                Цитата: miru mir
                боброедка не согласна!

                Сплочённый армянский народ её должен принУдить к финансированию и самопожертвованию, что для неё одно и то же laughing
                Пущай на фронт идёт, там её патриотичное место.

                Армянские диаспоры совсем не беднЫ. В США, во Франции, в России.
                Пусть скинутся.

                Азербайджанские тоже не нищие. Г-н Исмаилов подкачал конечно, но остальные вполне могут. Наиля Вагиф кызы Аскер-заде, например. Совсем не бедная дочь своего народа.

                А вообще им лучше сдать оружие, присоединиться к России, пусть служат в российской армии. Карабаху дать статус автономной республики в составе РФ, руководство автномией осуществлять попеременно. 4 года армянский руководитель, 4 года азербайджанский. По национвльности..
                А паспорта у обоих(и последующих) должны быть российские. Как-то так.
                1. Малюта
                  Малюта Сегодня, 13:59 Новый
                  -1
                  Цитата: халпат
                  Азербайджанские тоже не нищие. Г-н Исмаилов подкачал конечно, но остальные вполне могут. Наиля Вагиф кызы Аскер-заде, например. Совсем не бедная дочь своего народа.

                  Спасибо, Коллега, точно подмечено! Пущай скидываются!!!
                  Но что то мне подсказывает, что наиля ещё и каким то образом верная дочь ВТБ. А вот потянет ли её папик войнушку, вот это вопрос.Тут и репутационные издержки, да ещё и всю страну привлекут за финансирование.
                  А вот отбомбиться непосредственно с "папиного" джета вполне себе наильке по силам! laughing
                  И вообще весь камеди клаб нужн срочно призывать на службу исторической родине1
                  Эй вставайте кто ещё остался... wassat
          2. Сергей Михайлович Карасёв
            Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 14:02 Новый
            +2
            Семейство Кардашьян чего нибудь подкинет. yes
            Вообще у армян диаспор по миру немало раскидано, и они не бедные.
            1. Малюта
              Малюта Сегодня, 14:07 Новый
              0
              Цитата: Сергей Михайлович Карасёв
              Вообще у армян диаспор по миру немало раскидано, и они не бедные.

              В Краснодарском крае только сезон закончился, бабла там дети Арарата наколотили немало, есть на что танчиков прикупить laughing
              Только на будущий год на тамошние "курорты" лучше не соваться, будут бабло отбивать и стричь нашего брата не подецки! belay
              1. Krasnodar
                Krasnodar Сегодня, 14:32 Новый
                +1
                Цитата: Малюта
                Цитата: Сергей Михайлович Карасёв
                Вообще у армян диаспор по миру немало раскидано, и они не бедные.

                В Краснодарском крае только сезон закончился, бабла там дети Арарата наколотили немало, есть на что танчиков прикупить laughing
                Только на будущий год на тамошние "курорты" лучше не соваться, будут бабло отбивать и стричь нашего брата не подецки! belay

                Некоторые подняли, а некоторые хорошо попали. В Геленджик были проблемы с водоснабжением, туризма по нулям, денег соответственно.
                1. Малюта
                  Малюта Сегодня, 15:42 Новый
                  0
                  Цитата: Krasnodar
                  Некоторые подняли, а некоторые хорошо попали. В Геленджик были проблемы с водоснабжением, туризма по нулям, денег соответственно.

                  Ну допустим попасть они не могут, потому что вложения давно отбиты. И вообще то с теми ценами , что они дают, ехать к ним в наш Краснодарский край, совсем не хочется.
                  1. Krasnodar
                    Krasnodar Сегодня, 15:46 Новый
                    0
                    Как не могут? laughing Перед приемом посетителей необходимо сделать ремонт после прежнего курортного сезона, на это уходит часть заработанных денег. Вот и считайте - ремонт сделали, а никто не приехал
                    1. Перейра
                      Перейра Сегодня, 16:37 Новый
                      0
                      Раз деньгами помочь не могут, один путь - на фронт.
        2. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 14:04 Новый
          -2
          В кредит конечно
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 16:01 Новый
            +1
            В кредит конечно

            Ни в кредит, ни в каком другом виде воюющим сторонам ничего продавать не надо. ИМХО.
            Пусть быстрее эта, совершенно не нужная нам война, заканчивается. hi
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 16:07 Новый
              0
              не надо, я бы не продала, но не продадим мы то продадут другие, они и без покупки оружия будут друг друга убивать
              1. Alex777
                Alex777 Сегодня, 16:10 Новый
                +1
                Если не продадим мы - воевать чужим оружием им еще учиться надо.
                Снабжение налаживать, ремонт. Да и дороже оно.
                Так что тут много нюансов. wink
                1. Nastia Makarova
                  Nastia Makarova Сегодня, 16:24 Новый
                  -2
                  говорю что они и своим будут друг друга убивать, палками камнями
                  1. Alex777
                    Alex777 Сегодня, 17:10 Новый
                    +1
                    Индусы с китайцами быстро устали палками.
                    И затихли. А сколько криков было... bully
                    1. Nastia Makarova
                      Nastia Makarova Сегодня, 17:13 Новый
                      0
                      они сами решили остановится и пока эти не решат то будет война
                      1. Alex777
                        Alex777 Сегодня, 17:15 Новый
                        +2
                        Я был и в Армении, и в Азербайджане.
                        А вам доводилось?
                        Нищета армянская поражает.
                        Азербайджан - совсем другая тема.
                      2. Nastia Makarova
                        Nastia Makarova Сегодня, 18:47 Новый
                        0
                        нет я не была но про нищету рассказывали кто оттуда приехал к нам
    2. lucul
      lucul Сегодня, 14:55 Новый
      0
      Вполне достаточно поставок неядерных средств сдерживания.

      Только утром деньги , а вечером стулья )))
  2. Borik
    Borik Сегодня, 12:46 Новый
    +2
    Интересно а чем расплачиваться намерены?
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:29 Новый
      +1
      Цитата: Borik
      Интересно а чем расплачиваться намерены?



  3. seti
    seti Сегодня, 12:48 Новый
    +30
    Как заныла нога так шустрые армяне вспомнили о старом ботинке... Так и хочется сказать - сами сами.. Я за мир но против того чтобы за него проливать русскую кровь за чужие интересы.
    Надеюсь азербайджанцы вправят мозги там армянам которые махали вроде этого :

    1. Deniska999
      Deniska999 Сегодня, 13:01 Новый
      0
      Именно. Все равно эта деревенская драка долго не продлится.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:18 Новый
      0
      Цитата: seti
      Как заныла нога так шустрые армяне вспомнили о старом ботинке.

      Вы правы "никто не забыт и ничто не забыто".
    3. vex
      vex Сегодня, 14:12 Новый
      0
      Эти снимки были сделаны после войнушки 2016 года, развязанной Азербайджаном. Тогда Россия поставила ему сугубо наступательное вооружение (Солнцепек и т.п.), что вызвало негодование армян. Ну а здесь на вопросы армян ответили, мол, продавали и будем продавать, вы там в подводной лодке, никуда не денетесь. Вот и пошли плакаты в той части, которая видит мир из фейсбука. Ко всем армянам они отношения не имеют. Вы же не предлагает судить о России по навальнятам.
      1. seti
        seti Сегодня, 14:30 Новый
        +5
        Может снимки и 2016 года спорить не буду. Но я нашел в инете что они сделаны в 2019 году у Гюмры. Однако они красноречивы как и это

        У армян виновать только Азербайджан. А сами вы не виноваты ? Мне глубоко все равно на Армяно- Азербайджанский конфликт. Кто там прав кто кого резал..У вас одинаково рыльце в пушку.. Армения в лице руководства страны показала курс на Европу став спиной к России. Ну так туда и идите за помощью. Или меняйте руководство..Карабах это не Армения вы эту территорию не признали вы с ней не объеденились так почему ОДКБ которое ваше руководство клеймило и поливало грязью должно что то там разруливать ? Сами дорогие сами.
  4. x.andvlad
    x.andvlad Сегодня, 12:49 Новый
    -2
    Вот и еще одна точка для турок, где они непременно попрактикуются со своими вооружениями.
    Анкара готова перебросить в Азербайджан элитный спецназ
    https://news-front.info/2020/09/28/ankara-gotova-perebrosit-v-azerbajdzhan-elitnyj-specznaz/
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:20 Новый
      -3
      Цитата: x.andvlad
      Вот и еще одна точка для турок, где они непременно попрактикуются со своими вооружениями.

      Армяне до сих пор с ужасом вспоминают турецких нукеров.
  5. кредо
    кредо Сегодня, 12:53 Новый
    +6
    Цитата: iouris
    Ну нет беспилотников! Нет. В Москву звонили. Майор знает. А ядерное оружие не продаётся.

    Кстати, Пашинян, по некоторым сведениям является соросовским "птенцом" и мог бы легко обратиться за помощью по вооружениям к США и ЕС. Может тамошние друзья помогут?
    1. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 13:09 Новый
      +3
      Цитата: кредо
      Может тамошние друзья помогут?

      Ну конечно. Те помогут. Потом ещё помогут, потом ещё. Будут помогать до тех пор, пока от армении вообще ничего не останется. С такими друзьями, врагов не надо. Впрочем, У либерды, "свои взгляды" на жизнь. Но если кто не желает учится на чужих ошибках, пусть учится на своих. Горбатого, как говорится, могила исправит. Хотели вселенской незалежности, пусть вкушают.
  6. Андрей Остроушко
    Андрей Остроушко Сегодня, 13:16 Новый
    +2
    Зато у Армении есть свои ОТРК "Искандер М", которых больше нет ни у кого , кроме России.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:25 Новый
      +2
      а не точка У?
      1. Андрей Остроушко
        Андрей Остроушко Сегодня, 13:55 Новый
        0
        Вот в том и дело, что именно Искандер М! https://eadaily.com/ru/news/2016/09/23/iskandery-v-armenii-tvyordaya-pyatyorka-zakavkazskogo-soyuznika
    2. aleks26
      aleks26 Сегодня, 13:57 Новый
      0
      Цитата: Андрей Остроушко
      Зато у Армении есть свои ОТРК "Искандер М"

      И что? Сколько их? Если бы были со спецбоеприпасами тогда да, а так, ну уничтожат 2-3 бункера, а дальше?
  7. Малюта
    Малюта Сегодня, 13:28 Новый
    -2
    Цитата: iouris
    Ну нет беспилотников! Нет. В Москву звонили. Майор знает. А ядерное оружие не продаётся.

    А если в аренду? маргошка симонян с мужем ещё не фронте? странно!!!
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:32 Новый
      0
      Цитата: Малюта
      маргошка симонян с мужем ещё не фронте? странно!!!

      не-не-не, эта хабалка по другой части.
  • Оператор
    Оператор Сегодня, 12:42 Новый
    +2
    На фига Армении оружие - воевать на территории непризнанного ею Нагорного Карабаха? laughing
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 12:47 Новый
      +5
      На Донбассе это называется "Северный ветер".
      Для Карабаха примерно то же.
  • Nychego
    Nychego Сегодня, 12:42 Новый
    +3
    Разумно. Берите "Панцири" и "Торы" вместо "Ос", показавших, что всё, их время в прошлом.
    Иран, полагаю, пропустит вооружения через свою территорию.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:25 Новый
      +2
      берите все, и не морочьте голову!
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:33 Новый
      0
      Цитата: Nychego
      Иран, полагаю, пропустит вооружения через свою территорию.

      а почему Иран?
      1. Nychego
        Nychego Сегодня, 14:43 Новый
        +3
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        а почему Иран?

        А через кого ещё в Армению системы вооружений затаскивать-то.
        Армения граничит всего с четырьмя государствами: Азербайджан, Грузия, Иран, Турция и выхода к морю не имеет. Методом исключения через три хода остаётся Иран, как единственная страна, пока пригодная для транзита вооружений в Армению.
        География, она, штука упрямая, с ней не поспоришь.
        1. Перейра
          Перейра Сегодня, 16:58 Новый
          -2
          Надо посылать оружие через Иран эшелонами. И если по дороге три четверти в Иране пропадёт, отнестись с пониманием и объяснять прогрессивной общественности - такая дикая страна, тащат всё подряд.
  • Лесовик
    Лесовик Сегодня, 12:44 Новый
    +6
    При этом он подчеркнул, что Россия и Армения являются союзниками с соответствующими взаимными обязательствами.
    Вспомнили...
    1. aleks26
      aleks26 Сегодня, 13:58 Новый
      +1
      Цитата: Лесовик
      Вспомнили...

      Так армяне же.
  • moreman78
    moreman78 Сегодня, 12:45 Новый
    +8
    Армения не исключает обращения к России за новыми поставками оружия

    Звучный заголовок! А интересно, Армения не исключает ОПЛАТЫ ПРЕДЕДУЩИХ ПОСТАВОК? Или для Армении поставки в кредит (в долг) - это значит безвозмездно, даром?
  • Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 12:47 Новый
    +1
    Ну а если воздушную границу закроет Азербайджан ?Грузия тоже вряд ли пропускать борта станет .Как оружие поставляться будет ?
    1. seti
      seti Сегодня, 12:53 Новый
      +3
      Через Иран конечно.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 12:57 Новый
        -4
        А Ирану оно надо ?
        1. seti
          seti Сегодня, 13:02 Новый
          +8
          А почему нет - Турция его прямой конкурент так же как и Азербайджан. Не забываем и религиозные трения. Так что тут Иран с радостью тюркам сунет лом в спицы.. Плюс за это копейка капнет. Раньше этот маршрут работал то почему сейчас нет ?
          1. Oquzyurd
            Oquzyurd Сегодня, 13:20 Новый
            -9
            По воздуху маршрут работает через Иран.Но есть риски для режима моллы. Иран может поплатится восстанием собственных граждан,35 миллионов азербайджанцев,за беспардонный помощь Армении.Для инфо,ровно половина 10 миллионного Тегерана и почти вес север Ирана,азербайджанцы.
            1. Перейра
              Перейра Сегодня, 17:00 Новый
              0
              Может оказаться и по другому - они потребуют присоединить Азербайджан к Ирану.
        2. Xenofont
          Xenofont Сегодня, 13:11 Новый
          +6
          Через Иран по Каспию всегда и шли поставки.
  • Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:48 Новый
    +1
    Надо продавать оружие обеим сторонам.Прибыток. Не могут договориться, пусть режут друг,дружку...Подозреваю, США, были бы ближе, к России, за оружием обращаться не стали.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:26 Новый
      +1
      жестоко,но справедливо!
  • Обычный
    Обычный Сегодня, 12:52 Новый
    +11
    О как, уже вспомнили о союзничестве? Вообще ко всем бывшим республикам надо выработать четкие стратегии. Армения не имеет выход к морю, по сути она закрыта со всех сторон. Это она должна проявлять заинтересованность, а не России суетиться. А что было когда Пашинян приходил к власти? Митинги против России?
    1. Андрей Остроушко
      Андрей Остроушко Сегодня, 13:19 Новый
      +2
      Обиделись? Давайте теперь оставим Армению саму себе и нас выпнут уже и из Закавказья.
      1. Бармал
        Бармал Сегодня, 13:41 Новый
        +2
        Реальеые уступки за реальные поставки. При прочих вооружениях можно высылать в придаток торговаев вместе с прилавками. И той, и той стороне конфликта.
      2. Обычный
        Обычный Сегодня, 18:28 Новый
        +1
        Какая обида? Не хочу чтобы мою страну использовали как презерватив а потом бы выкинули. Посмотрите на Украину. Вот многие про Порашенко говорят, про Зеленского, но ведь по сути, самый большой кандом это Янукович. Именно из-за его двуличности, желании сосать у двух маток и произошел госпереворот. Надо было этого козла не вывозить из Украины, а оставить там, на растерзание, чтобы с...а понимал, что бывает когда и вашим и нашим. Мы ведь предлагали ему аж 15 лярдов и первым траншем отправили 3 ярда. А он су...к, для матрасников базы готовил в Крыму, для их флота. Поэтому тут не обида, а прозорливость. В моем тексте не было сказано, чтобы они сами выгребали .Просто надо свои преференции выдвигать. Поможем тогда...а дальше условия. Жестко и цинично. Мягко и хорошо должно быть только для граждан своей страны. Для остальных - личная выгода. Так и никак иначе.
    2. vex
      vex Сегодня, 14:18 Новый
      -1
      Не было митингов против России. После цепи оранжевых революций у многих развилась близорукость. В Армении не было антирусских лозунгов, они снимали своего президента. Который был пророссийским, но при этом делал много такого, что пророссийским не назовешь. Этот новый пришел с прозападными лозунгами, но антироссийских шагов не предпринимал. Косвенно можно опровергнуть это его кадровой политикой. Расставлял он таких же прозападных, как и сам.
      1. seti
        seti Сегодня, 14:39 Новый
        +1

        Послушай это опровергает твои слова. Как и самое большое посольство США в Ереване.
  • maktub
    maktub Сегодня, 12:57 Новый
    -3
    В сети появилось видео применения Азербайджаном "ТОСочки"
    1. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 13:12 Новый
      +2
      Откуда у них тосочка, когда у нас ее нет?
      1. maktub
        maktub Сегодня, 13:16 Новый
        -1
        Видео ТГК Mash
        1. Xenofont
          Xenofont Сегодня, 13:36 Новый
          +1
          Может, просто ТОС?
          1. maktub
            maktub Сегодня, 15:04 Новый
            0
            Если быть точным,то ТОС-1А "Солнцепёк" ТГК Военный обозреватель
    2. Грица
      Грица Сегодня, 15:17 Новый
      0
      Цитата: maktub
      В сети появилось видео применения Азербайджаном "ТОСочки

      Ошибаетесь, это была "Звезда Смерти"
      1. maktub
        maktub Сегодня, 20:19 Новый
        0
        Согласен,мой бок, доверился не проверенному источнику
  • taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:58 Новый
    +8
    Не знаю как на счет оружия,но поставками живой силы помочь можем,причем как Армении так и Азербайджану,у нас много и тех и других призывного возраста,чем на московских рынках устраивать разборки пусть на своей земле повоюют..
    1. iouris
      iouris Сегодня, 13:02 Новый
      +4
      Цитата: taiga2018
      пусть на своей земле повоюют..

      "Своя земля" при капитализме - это примерно 1,5 кв.м и 2 м в глубину.
    2. seti
      seti Сегодня, 13:10 Новый
      +13
      А и А с рынков не выгнать. Это в РФ они крутые ребята и патриоты своих стран хоть куда... Буквально вчера покупая арбуз слышал разговор между с двумя азербайджанцами как раз до 30 лет. Они так клеймили Армению и горячо поддерживали Алиева, махали руками и орали что Карабах это их земля что я не выдержал и спросил - ребята так когда вы в эшелон ? На их вопросительные рожи я добавил ну типо воевать.. Но что услышал мы что дуракы ..
      Арбуз у них я так не купил.
  • Avior
    Avior Сегодня, 13:07 Новый
    +2
    ситуация с дополнительными поставками российского оружия

    за деньги или за так?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:09 Новый
      +4
      В кредит, они всегда только так
  • AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 13:07 Новый
    +7
    В Ереване не так давно построено самое большое в мире посольство США, вот пусть к ним и обращаются.
  • Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:10 Новый
    0
    Им панцирей надо, чтобы беспилотники заземлять да и вербы помогут.
  • 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 13:12 Новый
    +2
    Путь Кардашьян оружием снабжает. Пока русский язык не восстановят в правах на территории Армении, разговаривать не станем.
  • svoit
    svoit Сегодня, 13:13 Новый
    -3
    Интересно, а как там с логистикой? Каким образом ВВТ будет отправляться в Армению? Иран может и не согласиться, да и опасно через него.
  • Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:36 Новый
        0
        Цитата: aleks26
        Ну а какие интересы у России в недружественной нам Армении, которая не имеет общей границы с нами?

        а в Сирии какие интересы?
  • Бармал
    Бармал Сегодня, 13:37 Новый
    +2
    Поставки технически сложного вооружения потянут за собой необходимость прислать инструкторов давать мастер-класс местным новобранцам, что приведёт к участию в боевых действиях россиян. Оно так надо нам? Или армяне, проорав не так давно "долой Россию" , к самостоятельной военной жизни и не готовились вовсе, но в войну таки влезли? Опять оперевшись на дружбу народов?
  • КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:41 Новый
    +1
    Самое хреновое для Армении - это то , что поставки туда возможны только вкругаля через Каспий и Иран . Проще договориться с Ираном о военных поставках от их лица .
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:52 Новый
      -2
      Коридор поставок вооружения в Армению через Иран уже отрабатывают.На территорию Ирана прилетело пару боеприпасов ,пока без жертв.Но может прилететь и по точнее.Мутить с поставками придется ,однозначно. hi
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 13:55 Новый
        +4
        Цитата: tralflot1832
        Коридор поставок вооружения в Армению через Иран уже отрабатывают.На территорию Ирана прилетело пару боеприпасов ,пока без жертв.Но может прилететь и по точнее.Мутить с поставками придется ,однозначно. hi

        Этот коридор давно отработан и другого для военных поставок из России в Армению нет и не было . Мути с поставками , не мути , а доставить можно только через Иран . Если этот канал закроется , то Армения не протянет и года .
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:37 Новый
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      Проще договориться с Ираном о военных поставках от их лица .

      А с чего Вы взяли, что это проще? Кто мы Ирану?
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 15:04 Новый
        +1
        Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
        то мы Ирану?

        Одни из не многих , кто его как-то поддерживает на международной арене . А договорится просто - Ирану что-то в обмен на "Армении то-то" А Иран сейчас нуждается во многом , что нельзя сделать напрямую , но можно окольными путями через страны , не очень боящиеся санкций Вашингтона . Россия может на такое вполне пойти . В результате - Еревану - военные поставки , Ирану гешфты от "санкционки" , и нам логистичские выгоды при осуществлении неизбежной военной помощи Армении без доказательств таких поставок
  • Костадинов
    Костадинов Сегодня, 13:41 Новый
    0
    Цитата: Borik
    Интересно а чем расплачиваться намерены?

    С жизнями своих солдат для сохранение жизни русских солдат.
    Кто опаснее для России - Азерб и Турция или Армения и ....
  • Комментарий был удален.
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:39 Новый
      0
      Цитата: Maximilian37
      Но они по вере нам близки.

      какое это имеет значение? Аргумент ничтожный. В крестовый поход совместно пойдём?
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 14:47 Новый
      +2
      Да с чего они по вере близкими стали ?
      Это Грузия православная , а Армения нет.
      С тем же успехом можно и католикам помогать тоже христиане
  • Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:24 Новый
    0
    Так Пашинян уже звонил и обращался...
    Что ему ответили, все знают...
    Нет, ну конечно может снова обратиться... И снова ...
  • rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:27 Новый
    +1
    Понятно, что не весь народ маленькой гордой страны, готов кинутся в объятия полосатых спасителей .... НО, явно не малая часть признаёт нас НЕ ДРУЗЬЯМИ!!! Они, считай, к власти своих пропихнули, так пускай добровольческие войска организуют, по защите своих рубежей .... да, финансирования пусть тоже на себя берут, тогда кланяться "ахрессору, клятым москалям" не придётся.
    Надоели все те мелкие и гордые ... пусть САМИ, САМИ, САМИ!
  • Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:41 Новый
    0
    22 июля 2019
    Зограб Мнацаканян: отношения с США были и остаются одним из приоритетов внешней политики Армении
    Топор войны откопали с науськивания США, а за ружьем прибежали в Россию. Когда обоюдная, воинственная риторика закончилась реальным вооруженным конфликтом, вспомнили о России.
  • Maximilian37
    Maximilian37 Сегодня, 14:42 Новый
    0
    Цитата: Абзац Эпитафьевич Ы.
    Цитата: Maximilian37
    Но они по вере нам близки.

    какое это имеет значение? Аргумент ничтожный. В крестовый поход совместно пойдём?


    а что? разве не из-за этого всё начинается? Может пример приведёте, где религия шла отдельно?
  • случайный прохожий
    случайный прохожий Сегодня, 17:17 Новый
    +1
    Пусть в НАТО, с которым учения проводят, обращаются за новыми поставками оружия.