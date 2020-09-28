Азербайджанские войска предъявили противнику ультиматум - пресса Турции о конфликте в Нагорном Карабахе

Такой ультиматум предъявлен противнику азербайджанскими войсками с той целью, чтобы ему удалось избежать полного разгрома и роста потерь.

Тема обострения ситуации в Нагорном Карабахе сегодня освещается в медиапространстве многих стран мира. Особое внимание нового витка армяно-азербайджанского конфликта уделяется в Турции. Некоторое время назад в турецких СМИ появились данные о том, что командование готово отправить отряд элитного спецназа в Азербайджан «для отстаивания территориальной целостности».Турецкая пресса делает акцент на том, что территория Нагорного Карабаха де-юре относится к Азербайджану. Исходя из этого, попытки противостоять Баку в этом регионе Анкара считает актами сепаратизма. С точки зрения международного права - всё легитимно. Однако такого рода турецкая логика почему-то не объясняет, как же так вышло, что Анкара не считает сепаратистами тех, кто в Сирии выступает против Дамаска…Турецкий обозреватель Сертач Аксан пишет о том, что «Армения совершает агрессию в отношении азербайджанской территории». И здесь с турецкой логикой что-то не так. Ведь в таком случае тому же Сертачу Аксану и официальной Анкаре нужно признать, что Турция совершает агрессию в отношении Сирии, так как турецких военных в эту страну не приглашали ни официальные власти, ни Совбез ООН.Также турецкая пресса активно описывает применение азербайджанской стороной произведённых в Турции вооружений и военной техники, включая разведывательные и ударные беспилотники.В материале турецкого агентства «Анадолу» сообщается, что после нанесения ударов по армянским позициям в Агдеринском районе, гарнизону противника предложено сдать оружие Из материала:Важно отметить, что турецкая сторона не призывает Баку и Ереван к переговорам. Основной упор - фактическая поддержка боевых действий.Тем временем из Ирана пришли сообщения, в которых говорится, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе несколько боеприпасов прилетели на иранскую территорию. К счастью, обошлось без жертв.