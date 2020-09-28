Военное обозрение
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Азербайджанские войска предъявили противнику ультиматум - пресса Турции о конфликте в Нагорном Карабахе

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Тема обострения ситуации в Нагорном Карабахе сегодня освещается в медиапространстве многих стран мира. Особое внимание нового витка армяно-азербайджанского конфликта уделяется в Турции. Некоторое время назад в турецких СМИ появились данные о том, что командование готово отправить отряд элитного спецназа в Азербайджан «для отстаивания территориальной целостности».


Турецкая пресса делает акцент на том, что территория Нагорного Карабаха де-юре относится к Азербайджану. Исходя из этого, попытки противостоять Баку в этом регионе Анкара считает актами сепаратизма. С точки зрения международного права - всё легитимно. Однако такого рода турецкая логика почему-то не объясняет, как же так вышло, что Анкара не считает сепаратистами тех, кто в Сирии выступает против Дамаска…

Турецкий обозреватель Сертач Аксан пишет о том, что «Армения совершает агрессию в отношении азербайджанской территории». И здесь с турецкой логикой что-то не так. Ведь в таком случае тому же Сертачу Аксану и официальной Анкаре нужно признать, что Турция совершает агрессию в отношении Сирии, так как турецких военных в эту страну не приглашали ни официальные власти, ни Совбез ООН.

Также турецкая пресса активно описывает применение азербайджанской стороной произведённых в Турции вооружений и военной техники, включая разведывательные и ударные беспилотники.

В материале турецкого агентства «Анадолу» сообщается, что после нанесения ударов по армянским позициям в Агдеринском районе, гарнизону противника предложено сдать оружие.

Из материала:

Такой ультиматум предъявлен противнику азербайджанскими войсками с той целью, чтобы ему удалось избежать полного разгрома и роста потерь.

Важно отметить, что турецкая сторона не призывает Баку и Ереван к переговорам. Основной упор - фактическая поддержка боевых действий.

Тем временем из Ирана пришли сообщения, в которых говорится, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе несколько боеприпасов прилетели на иранскую территорию. К счастью, обошлось без жертв.
178 комментариев
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  1. iouris
    iouris Сегодня, 13:06 Новый
    0
    Производится классическая операция по отвлечению внимания. Вопрос: кто из противников (а, может, оба сразу) устроили эту историю. Необходимо блокировать поставки в Азербайджан боевиков с Б.Востока. Хотя уже считают, что Азербайджан - это Б.Восток.
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 13:12 Новый
      +37
      Цитата: iouris
      Необходимо блокировать поставки в Азербайджан боевиков с Б.Востока. Хотя уже считают, что Азербайджан - это Б.Восток.

      Необходимо срочно границу закрывать. Сейчас , те и другие попрут в Россию матушку. Их, здесь и так с излишком.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:29 Новый
        +32
        Да собственно - всю эту хрень Россия способна остановить за пару часов - всего лишь объявив что депортирует всех граждан обеих сторон обратно домой, если не прекратят немедленно.. Типа защищать родину. У нас их поди уже больше ошивается, чем проживает в Армении с Азербайджаном..
        1. LinxS
          LinxS Сегодня, 13:31 Новый
          +9
          Как вы себе это представляете, если 90% получили паспорт гражданина Российской Федерации?
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 13:40 Новый
            +12
            Признать незаконным получение паспортов например.. Уверен - если копнуть каждого, они явно были получены без оснований. А вообще - давно пора провести скажем переаттестацию всех гражданств, выданных с 1991-го года..
            1. Гиперион
              Гиперион Сегодня, 14:18 Новый
              +12
              Цитата: paul3390
              А вообще - давно пора провести скажем переаттестацию всех гражданств, выданных с 1991-го года..

              Как бы русские из бывших республик СССР не пострадали... Остальные откупятся как всегда.
            2. Бородач
              Бородач Сегодня, 14:58 Новый
              +5
              Цитата: paul3390
              Признать незаконным получение паспортов например.. Уверен - если копнуть каждого, они явно были получены без оснований. А вообще - давно пора провести скажем переаттестацию всех гражданств, выданных с 1991-го года..

              Можно сделать ещё проще: устроить массовые проверки армянского и азербайджанского бизнеса в России. Через учеников российских школ сделать перепись армян и азербайджанцев в РФ. Именно так поступили с грузинами в 2008 году. Вся эта публика быстро прочистит мозги своим президентам. И наступит мир. Деньги правят миром, брат. (С)
            3. LinxS
              LinxS Сегодня, 16:38 Новый
              0
              Признать незаконным ФМС, ФСБ, присягу, контроль МВД? Лихо вы...
              Там может и сразу все структуры, кто был в "сговоре" к стенке?

              Вы, я надеюсь, сообщили о незаконной выдаче гражданства в ФМС, ФСБ?


              Переаттестовывать граждан на гражданство будете, конечно же, вы?

              Чудны дела...Однако!
              1. paul3390
                paul3390 Сегодня, 16:59 Новый
                0
                Для начала - принять закон о коренных народах РФ. Это те, чьи исконные территории находятся в составе России и кто не имеет другого государства. Из этого и исходить. Скажем русские, якуты, ненцы, адыгейцы, чечены и тд и тд - тут дома, а армяне или например таджики - нет. И гражданство установить только для коренных. Ибо РФ - их родина. А у остальных свои страны есть. Нехай там и живут. Хотят жить тут - можно и пустить, но - только с видом на жительство. Никакого гражданства. Опираясь на этот закон - пересмотреть состояние гражданства начиная с 1991-го года, с заменой паспортов. Примерно так.

                Так же дополнить, что право на гражданство имеют и те, чьи родители проживали на территории РСФСР. А то при советской власти многих раскидало по просторам бывшей общей Родины..

                Иначе - к нам скоро всё бывшее население СССР переедет в полном составе. Когда Союз делили - все свою долю в виде национальных государств честно получили. Хрена ж тогда сюда переться? Сначала своё просрали, теперь за наше принялись? Хотите быть гражданами России - пусть ваша страна вступает в Российскую Федерацию. Иначе - вам тут делать нечего. Своим домом занимайтесь.
                1. LinxS
                  LinxS Сегодня, 17:10 Новый
                  0
                  Paul3390
                  Я правильно понял, что вы:
                  1. Не подавали заявлений о незаконной выдаче гражданства?
                  2. Вы не писали жалобы в ФМС, ФСБ, СК по этому поводу?
                  3. Получается, что все ( ФМС, ФСБ, МВД и все гос. органы, которые задействованы при выдаче гражданства коррумпированы и , и только один вы Д' Артаньян поняли, что 90% выданных гражданств осуществили незаконно?

                  Однако...

                  А почему не писали заявления о преступлении? Я вот писал и вы не поверите, но ФСБ (как впрочем и с МВД) оперативно отвечают даже на электронные обращения ( Вам даже не нужно поднимать 5 точку). Присылают электронный ответ и отсканированный ответ с числом, подписью и фамилией сотрудника давшего вам ответ в установленный законом срок ответа.

                  А если вы не писали заявлений о преступлении, тогда грош цена вашим мечтам и заявлениям тут. Извините за правду.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 13:41 Новый
            +5
            Цитата: LinxS
            Как вы себе это представляете, если 90% получили паспорт гражданина Российской Федерации?

            Оставить тех кто паспорта получил при Союзе, и делов то.
            1. gsev
              gsev Сегодня, 14:08 Новый
              +7
              Цитата: tihonmarine
              Оставить тех кто паспорта получил при Союзе, и делов то.

              А если человек в смутные 1990 года начал работать в России и с тех пор исправно платил налоги. Если он знает нормально только русский язык? Если его весь менталитет русский, хотя внешность азербайджанская, а документ (паспорт )куплен родителями 25 лет назад, когда ему было 11 лет?
              1. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 17:06 Новый
                0
                Цитата: gsev
                Если его весь менталитет русский, хотя внешность азербайджанская, а документ (паспорт )куплен родителями 25 лет назад, когда ему было 11 лет?

                Тогда не знаю.
          3. Роман13579
            Роман13579 Сегодня, 14:19 Новый
            +5
            Это он просто чепуху выдумывает..))
            По такой же аналогии тогда и войну на Донбассе давайте остановим.. лишим (объявим) всех украинцев паспортов.. и депортируем.. и настанет мир..))
            1. Вадим237
              Вадим237 Сегодня, 17:55 Новый
              +1
              В этом плане с украинскими трудовыми эмигрантами можно проще сделать - хочеш работать в России пожалуйста патент 300000 рублей будь добор оплатить.
              1. gsev
                gsev Сегодня, 20:09 Новый
                0
                Цитата: Вадим237
                В этом плане с украинскими трудовыми эмигрантами

                Я думаю, в ЦРУ и СБУ давно стремятся сделать жизнь украинских рабочих в России невозможной. В Днепропетровске есть мирная работа за 10 000 руб для молодого человека или девушки или около 100 000руб карателем. Многие в разгар войны уехали работать в Россию, предоставив военкоматам вербовать в каратели в основном бомжей-алкашей, неспособных проявить себя где бы еще.
        2. Маз
          Маз Сегодня, 14:16 Новый
          +5
          Военный конфликт в Нагорном Карабахе грозит серьезно отразиться на нефтегазовом рынке в регионе и ударить по российским компаниям.

          Турция и Азербайджан не только политические и военные союзники. В последние годы нефтегазовая экономика обеих стран стала максимально взаимозависимой. Постепенно из экономической формулы взаимодействия исключили Россию.
          «Газпром» полностью потерял рынок газа Турции. Фактически поставки по «Турецкому потоку» остановились, а «Голубой поток», встав на плановый ремонт, так и не был запущен.

          Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который стал крупнейшим поставщиком в страну. За прошедшие полгода Азербайджан экспортировал 8,7 млрд кубометров газа. Поставки топлива с месторождения Шах-Дениз в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу за январь-август приблизились к 3 млрд куб.

          Теперь Азербайджан занимает 23,5% доли турецкого рынка, Иран - 14,2%, а по поставкам сжиженного природного газа на первые строчки вышел Катар и Алжир. Россия в списке поставщиков опустилась на 5 место.
          Под угрозой поставки российской нефти в регион. Крупнейший в Турции НПЗ STAR заменил поставки Urals cортами из Ирака и Норвегии. Завод мощностью 210 тысяч баррелей в день, который принадлежит азербайджанской SOCAR, второй месяц подряд не покупает ни барреля Urals, хотя в прошлом был одним из крупнейших в стране клиентов российских нефтяников.

          По мнению экспертов втягивание в конфликт все большего количество нефтедобывающих стран может негативно сказаться на соглашении ОПЕК+, где представлены противоборствующие страны Прикаспийского региона. Хрупкое равновесие договоренностей может быть обнулено новой войной. © 2020 [Bloomberg] (https://t.me/joinchat/AAAAAFgPdg_gmFNPOhYEJg)
          1. BrTurin
            BrTurin Сегодня, 14:38 Новый
            0
            Цитата: Маз
            Военный конфликт в Нагорном Карабахе грозит серьезно отразиться на нефтегазовом рынке

            Он может на много чем отразится, в том числе и на турецкой лире, которая поставила очередной рекорд падения...
            «Есть опасения, что турецкая экономика, которая стоит на коленях, а Анкара активно участвует в эскалации конфликтов на севере Сирии, с Грецией в Средиземноморье, может оказаться втянутой в ещё один региональный конфликт, который она не может себе позволить ни с политической, ни с экономической точки зрения», — сказал Джеффри Хэлли, старший аналитик онлайн-брокера Oanda в Сингапуре, передаёт агентство Bloomberg.
            https://eadaily.com/ru/news/2020/09/28/karabah-obrushil-liru-turciya-ne-mozhet-pozvolit-sebe-eshchyo-odin-konflikt
        3. Qwertyarion
          Qwertyarion Сегодня, 14:30 Новый
          0
          Цитата: paul3390
          Да собственно - всю эту хрень Россия способна остановить за пару часов - всего лишь объявив что депортирует всех граждан обеих сторон обратно домой,

          Нельзя. Москва обезлюдит..
        4. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 15:33 Новый
          -3
          Цитата: paul3390
          Да собственно - всю эту хрень Россия способна остановить за пару часов - всего лишь объявив что депортирует всех граждан обеих сторон обратно домой, если не прекратят немедленно..

          Вы это серьезно или сырых помидоров объелись?
          Во первых,это может дестабилизировать обстановку в наших городах.
          Во вторых,ЕС и США тут же заверещат об ущемлении прав и тд...и снова санкции,вонь на весь мир,и крики о злых русских.
          В третьих...как вы себе представляете высылку миллионов армян и азейбарджанцев?Например...Сочи негласно считается второй столицей Армении.Там плюнь и попадешь в армянина. Предлагаете опустошить Сочи? Серьезно?
          И в четвертых...поток БЕЖЕНЦЕВ с той стороны будет количественно в разы больше тех,кого депортируем.А беженцы-это не работники,это балласт для экономики государства и жуткий геморрой ,начиная правоохранительными органами,и заканчивая социальными структурами.Гляньте на Германию,раз не понимаете.
          1. Oden280
            Oden280 Сегодня, 15:52 Новый
            +7
            А зачем беженцев пускать? Закрыть границу и пусть там дальше сами варятся. На вопли запада вообще плевать. хуже не станет, просто не куда.
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Сегодня, 15:58 Новый
              -3
              Цитата: Oden280
              А зачем беженцев пускать? Закрыть границу и пусть там дальше сами варятся

              Сильно закрытие границ в ЕС остановило поток беженцев?
              Почитайте на досуге КОНВЕНЦИЮ О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ.
              Статья 33 — Запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли)
              1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
              1. Oden280
                Oden280 Сегодня, 20:14 Новый
                0
                А они их сильно и не закрывали. Закрывается очень просто. Карантин из-за вируса. Даром нам тут эти халявщики не нужны.
          2. paul3390
            paul3390 Сегодня, 16:16 Новый
            +3
            А вы что - помидоры непременно в микроволновке разогреваете??
            Дестабилизировать обстановку - каким образом? И на что мы тогда кормим 400 тыщ рыл Росгвардии?
            Вас - сильно чешет что будет орать Запад? Типа либераст что ли? Так помажьте чем-нибудь от чесотки.
            Высылка? Да запросто. Лишение паспортов и права на работу и бизнес. Сами свалят.
            А вы сюда ещё и беженцев пускать намерены??? У нас что - граница и погранвойска чисто для форсу? Россия - проходной двор что ли, чтобы тут шастали все кто пожелают??
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Сегодня, 16:22 Новый
              -3
              Цитата: paul3390
              Высылка? Да запросто.

              В голове в кучку соберите последовательность событий этой высылки,и подумайте о ресурсе,который на это придется употребить,начиная с денежного и заканчивая человеческим.
              И второе...повторюсь-ВОЕННЫМ БЕЖЕНЦАМ по барабану границы и ваши пузыри. Не верите? Посмотрите на ЕС. По первому времени пыжились,че то высылали,а после того,как во Франции начали вылавливать трупы беженцев,которые на лодках океан переплывали,пыл поубавился. Теперь в той же Германии целые кварталы в городах заселены арабами. И живут они на пособия,при этом не работая и на детородном органе вертя все демократии и желания самих немцев.
              Думаете у нас так не будет?
              1. paul3390
                paul3390 Сегодня, 16:26 Новый
                +6
                О своей голове побеспокойтесь, если в ней очевидные вещи не укладываются. Что нам смотреть на Европу - они сами всех к себе пустили. И ещё раз - если мы не в состоянии контролировать свои границы - какая же мы тогда вообще страна? Зачем нам армия, погранцы, МВД и прочее? Чушь пишите, фапая на европейскую толерастию.
                1. НЕКСУС
                  НЕКСУС Сегодня, 16:29 Новый
                  0
                  Цитата: paul3390
                  Чушь пишите, фапая на европейскую толерастию.

                  Я пишу о том,уважаемый,ЧТО РОССИЯ ПОДПИСЫВАЛА КОНВЕНЦИЮ О БЕЖЕНЦАХ! Если до вас не доходит,то продолжайте свою дичь тут писать.
                  1. paul3390
                    paul3390 Сегодня, 16:43 Новый
                    -2
                    Да вы просто бредите! Россия вам что - биоотстойник для всей планеты?? С чего вы решили что мы обязаны пускать к себе всех желающих??
              2. vindigo
                vindigo Сегодня, 16:35 Новый
                -1
                На наши пособия особо не разживешься. Можно же устроить лагеря под охраной, чтобы эти беженцы там сидели, а не совершали преступления в наших городах? А потом их обратно выпроводить. Хотя да, нашим начальничкам это слабо.
                1. НЕКСУС
                  НЕКСУС Сегодня, 16:40 Новый
                  0
                  Цитата: vindigo
                  Можно же устроить лагеря под охраной, чтобы эти беженцы там сидели,

                  Можно извините,и Машку за ляжку, да только кто этим заниматься будет? У нас беспризорники гуляют сотнями тысяч по всей стране(наших граждан) .Сильно вы наблюдаете позитивные движения в этом направлении наших рулевых?
                  Повторюсь-нам этот военный геморрой у наших границ даром не нужен.
                  1. vindigo
                    vindigo Сегодня, 20:35 Новый
                    0
                    Есть такой человек! Академик Рамзан Кадыров! Уверен, что он такой порядок среди беженцев наведёт, что они пламенно полюбят свою родину и в следующий раз будут воевать за нее, а не дезертировать.)
      2. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 13:55 Новый
        +9
        Вячеслав! "те и другие попрут в Россию"? А их пустят? Самолёты туда не летают, поезда не ходят. Лично у меня к обоим этим народам явных претензий нет, какие могут быть претензии к народу. народ состоит из людей, а люди бывают разные. Но власти и тех и других России враждебны. Это не Пашинян ли продвигает во власть соросовских русофобов, закрывает российское телевидение, гноит в тюрьме пророссийских политиков. А как жареным запахло - Россия помоги! Что касается Алиева - то за то одно можно благодарить, что он сидит не на двух стульях, а на одном турецком. С этим уже ничего не поделать. Отдельное спасибо гг. Горбачёву и Ельцину. Поэтому - пусть их. Нам там ловить нечего.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 14:29 Новый
          -4
          в армению летали самолеты постоянно
      3. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 15:26 Новый
        -2
        Цитата: kapitan92
        Необходимо срочно границу закрывать. Сейчас , те и другие попрут в Россию матушку. Их, здесь и так с излишком.

        Не нагнетайте истерию,уважаемый. Турецкая пресса и СМИ именно этого и добиваются,чтоб начался психоз,и кто-то выстрелил.
        Нам эта война у наших границ ни к чему.А вот туркам она очень на руку. И не забывайте,Турция член НАТО.
        Пока не заговорили пушки,наши дипломаты будут землю рыть,дабы не допустить войны.
        А вот турки наоборот будут делать все для того,чтоб пролилась кровь.
    2. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 13:13 Новый
      +3
      Азербайджан ставит себя в крайне не выгодное положение.
      Кроме Турции их никто не поддержит.
      И наоборот, осудят как Евросоюз, так и США.
      Соответственно возможно введение разнообразных санкций в отношении Азербайджана.
      По сути Турция втягивает Азербайджан в дальнейшую эскалацию , преследуя собственные интересы и амбиции.
      А оно Азербайджану нужно?
      Серьезную ошибку совершает Азербайджан.
      1. g1washntwn
        g1washntwn Сегодня, 13:18 Новый
        +11
        Цитата: Livonetc
        осудят как Евросоюз, так и США.

        Гневно зачитают мораль. Выйдут из зала ООН и будут наслаждаться огоньком от горячей точки возле РФ.
      2. rruvim
        rruvim Сегодня, 13:24 Новый
        +1
        Именно так! Нагорный Карабах для ЕС уже стал де-факто, и юридические аспекты уже давно никого не волнуют. Так-же как разделение Кипра. Но!!! "Султанизм" Турции - это явная угроза для ЕС! Помимо Греции - для Болгарии и Румынии.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 13:38 Новый
          -1
          территория Нагорного Карабаха де-юре относится к Азербайджану

          ишь ты , блин! а как же Арарат?
        2. Борис ⁣Бритва
          Борис ⁣Бритва Сегодня, 13:40 Новый
          +1
          Цитата: rruvim
          Помимо Греции - для Болгарии и Румынии.

          Если бы эти страны в ЕС что-то решали, то ЕС давно бы подключило автооплату на дотации для них )
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 13:45 Новый
            +2
            Ещё не время. Но уж точно через некоторое будут что-то решать, особенно на фоне Оттоманской угрозы.
        3. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 14:06 Новый
          +6
          "Султанизм" Турции - это явная угроза для ЕС! Помимо Греции - для Болгарии и Румынии.


          Согласен на все сто. Думаю Балканы начнут вооружатся огромными темпами. В конце концов военка американцев намажет хлеб с маслом. О военных базах уже ясно - греки их пригласили, а чего им делать то...самим с бешенным султаном не сдюжить.
      3. Волк
        Волк Сегодня, 14:12 Новый
        +7
        Это про осудят США и ЕУ под вопросом . Считать сто неоосманске амбиции Султана подогревают тайные службе ЗлоБритание и США как оружие давления и на ЕУ и на Росиу. Турции явно выгодно экономическо и политическо влияние на Азербайджан, а политики в богатом Азербайджане явно обнакновене кукле , которым интереси своего народа 5 точка. Кто то у Азербайджана или Арманеии получил указ что надо начинать и одни и другие под контролем НАТО . Под предлогом войне в Нагорном Карабахе перебросить огромно количество боевиков с БВ на границе Русии и Ирана .
        Вапрос что Русии делать? Явно кто то приглашает Русиу на войну на Кавказе .
        Но по-моему по этом США усилились в Сирии что бы освободить боевиков для войны на Карабахе.
        Русия может ответить и асиметрично и НАДАВИТЬ В СИРИИ И БОЕВИКОВ И США И ТУРКЕ И АКЦЕНТ ВОЕНОГО ДЕЙСТВА СНОВА ВЕРНУТ В СИРИУ ПО ДАЛЬШЕ ОД СВОИХ ГРАНИЦ ?
        И на самом деле игру Шахмат не придумали Индийци ! wink
      4. Rage66
        Rage66 Сегодня, 14:21 Новый
        0
        А как осудят? Максимум "выразят глубокую озабоченность".
        Никто там впрягаться ни за кого не будет.
    3. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 13:37 Новый
      +3
      Цитата: iouris
      Производится классическая операция по отвлечению внимания.

      отвлечение от чего?
      Цитата: iouris
      Вопрос: кто из противников (а, может, оба сразу) устроили эту историю.

      уточните цели и задачи этой "истории"
      Цитата: iouris
      Необходимо блокировать поставки в Азербайджан боевиков с Б.Востока.

      каких боевиков? зачем боевиков? как поможет обострение с поставками боевиков?
      пс
      признавайтесь, вы писали сценарий к "игра престолов"?
    4. Маз
      Маз Сегодня, 13:46 Новый
      +9
      По всему видно что турецко-айзеровское наступление выдохлось и захлебнулось , нарвавшись на эшелонированную оборону, с минными управляемыми полями, отсечными позициями и запасными позициями, оборудованными местами для засад на опасных и стратегических направлениях. Тем более что в Ереван вчера из России прилетел АН-124.... и летел он очень хитрым маршрутом.

      Видимо привез что то очень ценное, опасное и тяжелое, чтоб вразумить настоящего агрессора, коим несомненно является Турция и Айзерия , поддержанная даже в судный день перебросками оружия из Израиля с южной авиабазы УВДА. Ну да, США нельзя туда впрягаться после напряга с турцией, вот они свою шавку и подпрягли - бензинчик в огонек войны подливать. Лицемеры израильские. А Ультиматум Айзеров опровергнут МО Армении. Так что у армян есть только один путь - победить. В чем желаю им удачи , ни смотря ни на что. А вам иудеи - позор. Повторяется ситуация с грузией и осетией. Куда израиль тащил и оружие и советников и технику.
      1. NEOZ
        NEOZ Сегодня, 14:07 Новый
        +2
        Цитата: Маз
        Видимо привез что то очень ценное, опасное и тяжелое,

        почему летел с транспондером?
        Цитата: Маз
        Куда израиль тащил и оружие и советников и технику.

        РФ тоже замечена в продаже оружия в Азербайджан., кстати!
        1. TerribleGMO
          TerribleGMO Сегодня, 15:31 Новый
          +2
          Цитата: NEOZ
          РФ тоже замечена в продаже оружия в Азербайджан., кстати!

          Вы не понимаете - это другое !
          laughing
    5. Маз
      Маз Сегодня, 13:52 Новый
      +5

      Читая официальные сводки в официальном фб-аккаунте МО Азербайджана, я невольно вспоминаю доклады украинского пресс-центра АТО, когда их составлением занимался некто Тымчук.
      Извините, но уровень и риторика та же ... https://t.me/vityzeva/17834
    6. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:11 Новый
      -1
      Необходимо блокировать поставки в Азербайджан боевиков с Б.Востока. Хотя уже считают, что Азербайджан - это Б.Восток.

      А кто должен блокировать? Или опять Россия спасай? Вот пусть все армяне из России и встают на защиту своих земляков .
  2. Gado
    Gado Сегодня, 13:09 Новый
    +6
    Видно откуда рога растут - недосултан опять оружием бряцает, да и пример с США берет, т.е. воевать чужими руками намылился. Видно, пора по рогам ему дать.
  3. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 13:10 Новый
    +14
    у России просто великолепные партнеры ,что турки, что эти две республики
    1. seti
      seti Сегодня, 13:17 Новый
      +4
      Что поделать других нет. Главное быть умнее их и не свялять дурака вступивши за потерпевшего как в 1914 году...
      1. Qwertyarion
        Qwertyarion Сегодня, 14:39 Новый
        +1
        Цитата: seti
        не свялять дурака вступивши за потерпевшего как в 1914 году...

        На другой стороне в мяч играют тоже не дилетанты, причём играют в долгую игру.
        Будут пытаться принудить принять участие в конфликте.
    2. rruvim
      rruvim Сегодня, 13:25 Новый
      +7
      Турция - вынужденный партнёр. Скорей всего, даже провокационный, для других геополитических целей.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:43 Новый
        +1
        Цитата: rruvim
        Турция - вынужденный партнёр. Скорей всего, даже провокационный, для других геополитических целей.

        Да и други не лучше, что один, что второй, в любой момент могут хвост поднять.
    3. moscowp
      moscowp Сегодня, 13:29 Новый
      +2
      Всем вооружение продаём
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 13:43 Новый
        -2
        400-е в Турции отказались "работать". Возможно был "кот в мешке". Тем более "живых" денег Турция не заплатила.
        1. Грица
          Грица Сегодня, 14:26 Новый
          +2
          Цитата: rruvim
          400-е в Турции отказались "работать". Возможно был "кот в мешке". Тем более "живых" денег Турция не заплатила.

          Отказались работать потому, что сами турки отказались от русских спецов. А своим умом дойти не получается.
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 14:53 Новый
            0
            Вы это верите? Что турки отказались от наших инженеров? Может из-за "короновируса"? Или что-то более конспирологическое...
        2. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 14:30 Новый
          +2
          зачем повторять фейки
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 14:58 Новый
            0
            "Дыма без огня не бывает!". И фейки без "набивателей" клавиш не вырисовываются. Если Вам изначально не заплатят денег, или не пргарантируют их, а кто-то подписал контракт, то оборудование поступит не доукомплектованным. Так и произошло с Турецким заказом. Заранее, все знали, что 400-го в то время не было. Да и сейчас вряд-ли.
            1. Nastia Makarova
              Nastia Makarova Сегодня, 15:08 Новый
              0
              да все в порядке с с-400, уже вторую партию отправляют
              1. rruvim
                rruvim Сегодня, 15:58 Новый
                -1
                Неужели? А на заводе, "Авангард", этого не знают. Засекречено всё?
                1. Nastia Makarova
                  Nastia Makarova Сегодня, 16:05 Новый
                  0
                  чего не знают? вы о чем? если о фейке то может и не знают
                  1. rruvim
                    rruvim Сегодня, 16:12 Новый
                    -1
                    Я имею ввиду комплект ракет 40Н6Е. Они, что уже в Турции? Если у Вас больше информации - поделитесь.
                    1. Nastia Makarova
                      Nastia Makarova Сегодня, 16:29 Новый
                      0
                      нет,он еще не в турции, были новости что готовят вторую партию и вот тогда пошли фейки что первая партия не работает
                      1. rruvim
                        rruvim Сегодня, 16:34 Новый
                        -1
                        "Πόλεμος" ΗΠΑ-Ρωσίας για τα λιμάνια της Κύπρου - Ο Πούτιν έστειλε “ελαττωματικούς” S-400 στην Τουρκία Вот статья уважаемого греческого издания о недопущении наших специалистов к комплектам поставленного комплекса.
                      2. Nastia Makarova
                        Nastia Makarova Сегодня, 16:39 Новый
                        -1
                        а где статья что с 400 не работает?
                      3. rruvim
                        rruvim Сегодня, 21:06 Новый
                        0
                        Догадайтесь сами, почему в Турции поставленный комплекс не может работать. Тем более Турция за него не платила.
                      4. rruvim
                        rruvim Сегодня, 21:12 Новый
                        0
                        Ещё напомню Вам об инциденте с теплоходом «Никифор Бегичев». Обычная политика Ростеха.
  • Абзац Эпитафьевич Ы.
    Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:06 Новый
    -3
    Цитата: Ryaruav
    у России просто великолепные партнеры

    не, ну мне позиция армяшек определённо нравится - типа, пока есть чем воевать, но в случае чего мы вас наберём, вы пока шмурдяк собирайте, танки там, РСЗО...беспилотников десятка два, ну и так, по мелочи. Абрикосами нового урожая отдадим.
  • Лелёк
    Лелёк Сегодня, 13:13 Новый
    +3
    Некоторое время назад в турецких СМИ появились данные о том, что командование готово отправить отряд элитного спецназа в Азербайджан «для отстаивания территориальной целостности»

    Как я и предполагал в позавчерашнем посте без усов Эрдогана не обошлось.В случае обострения ситуации РФ вероятней всего подставит плечо своему союзнику по ОДКБ - Армении и тогда у Алиева появятся большие проблемы. Что же касаемо вопросов автора в отношении Турции в Сирии, то они поставлены правильно и изобличают двуликость турецкой внешней политики.
    1. Pavlos Melas
      Pavlos Melas Сегодня, 13:24 Новый
      +5
      Так же как прибывание турецкой армии на Кипре .
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 14:18 Новый
        0
        Правильно! В Азербайджане уже имеются турецкие военные и их базы. А если, вообще, посмотреть на Баку, то разницу с Восточным Стамбулом - не отличишь...
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 13:25 Новый
      +3
      Цитата: Лелёк
      .В случае обострения ситуации РФ вероятней всего подставит плечо своему союзнику по ОДКБ - Армении и тогда у Алиева появятся большие проблемы.

      В ОДКБ входят 6 стран! Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан
      Будет серьезная проверка на жизнеспособность этой организации.
      У меня есть серьезные сомнения, что РБ, РК будут подставлять "свое плечо", подразделениями своих Армий.
      Не надо забывать, что в России по официальным данным, проживает около 700 тысяч, а по неофициальным – до 3 миллионов азербайджанцев. Этакая 5-ая колона !!! hi
      1. seti
        seti Сегодня, 13:28 Новый
        +6
        Ага. И сразу вопрос а почему кинулись к нам... А не к Белоруссии Казахстану Киргистану...Мы что дурнее всех или у нас на лице написано что мы в драку лезем первыми ???
        1. Варяг71
          Варяг71 Сегодня, 13:45 Новый
          0
          Лишний повод сократить славянское население
        2. aleks26
          aleks26 Сегодня, 13:48 Новый
          +5
          Цитата: seti
          Ага. И сразу вопрос а почему кинулись к нам... А не к Белоруссии Казахстану Киргистану...Мы что дурнее всех или у нас на лице написано что мы в драку лезем первыми ???

          А разве нет? До сих пор, по крайней мере, было так. Сначала лезем, защищаем, потом нас обплёвывают и те и другие, а мы утираемся и зализываем раны, и глупо улыбаемся. Мы помогаем Армении, но что то не похоже что это наши друзья, ну ни разу. Там прочно осели наши заклятые партнеры, а защищать должна Россия почему то. Ну посмотрим, как и другие члены ОДКБ поведут себя. Во время событий 3*8 что то никто не поддержал Россию.
        3. rruvim
          rruvim Сегодня, 14:22 Новый
          -2
          Пашинян, хоть и "прозападный" до мозга костей, прекрасно понимает "откуда растут ноги"! Он знает, какая задача стоит перед Западом и его Пашиняна "кураторами". Гораздо глобальнее, чем он может предположить.
      2. NEOZ
        NEOZ Сегодня, 13:41 Новый
        -2
        Цитата: kapitan92
        до 3 миллионов азербайджанцев. Этакая 5-ая колона !!!

        как поступим? как Иосиф с чеченцами или как американцы с японцами?
      3. Лелёк
        Лелёк Сегодня, 13:45 Новый
        +3
        Цитата: kapitan92
        У меня есть серьезные сомнения, что РБ, РК будут подставлять "свое плечо", подразделениями своих Армий.
        Не надо забывать, что в России по официальным данным, проживает около 700 тысяч, а по неофициальным – до 3 миллионов азербайджанцев. Этакая 5-ая колона !!!

        hi , Вячеслав.
        Вопросы конечно интересные. По первому - будем посмотреть, а вот второй чреват для самого Алиева. Азербайджанцы в России не плохо устроились и ухудшение отношения к ним отольётся на виновнике этого - президенте Азербайджана.
        1. rruvim
          rruvim Сегодня, 15:01 Новый
          +1
          А сколько армян? Хоть они христиане, но "монофизиты". Весь асфальт их!
          1. NEOZ
            NEOZ Сегодня, 15:15 Новый
            +1
            Цитата: rruvim
            Весь асфальт их!

            это неофициальная поддержка армянского народа...как и продовольственный рынок для РБ.....как и гастарбайтерный рынок для таджико-узбеков....
        2. kapitan92
          kapitan92 Сегодня, 21:13 Новый
          0
          Цитата: Лелёк
          Азербайджанцы в России не плохо устроились и ухудшение отношения к ним отольётся на виновнике этого - президенте Азербайджана.

          Лев! Взаимоотношения российских мамедов к своему Алиеву, это их проблемы. Они на самом деле неплохо устроились в России. Честно говоря, за всю свою производственную деятельность не видел бригад строителей или производственников из Азербайджана. В основном купи-продай.
          Как поведут себя эти "товарищи" при обострении отношении с Турцией, с Азербайджаном, а со временем дело может и до этого дойти, не прогнозируется нашими либеральными властями, ведь одни "братья и партнеры".
          В Москве произошли драки: азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами
          В столице ночью прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами. По информации телеканала «360», это произошло на Люблинской и Братиславской улицах на юго-востоке столицы.

          На опубликованных кадрах видно, как группы мужчин в медицинских масках бьют людей в автомобилях с армянскими номерами и громят машины. Они снимают происходящее на мобильные телефоны, после чего убегают.

          Видео я вставлять не стал.
          https://lenta.ru/brief/2020/07/24/mosco/
          И выяснения этих отношений может распространиться на всю Россию, а нам это надо. Безусловно, вопрос в том , как поведут себя российские структуры. Только жесткое подавление беспорядков МВД. Росгвардией и иными структурами, может остановить подобное выяснение отношений. Причем жестко работать со всеми сторонами конфликта, с последующей пожизненной депортацией из России.
          Вот, как то так! hi
      4. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:10 Новый
        0
        Цитата: kapitan92
        У меня есть серьезные сомнения, что РБ, РК будут подставлять "свое плечо", подразделениями своих Армий.

        да не будет никаких "плеч" и армий, к чему эта пена? Никто не будет воевать, подписываться на этот бестолковый конфликт и принуждать к миру. Выдохнутся и угомонятся еще на год-два.
        Цитата: kapitan92
        что в России по официальным данным, проживает около 700 тысяч, а по неофициальным – до 3 миллионов азербайджанцев. Этакая 5-ая колона !!!

        а армянскую диаспору Вы "пятой колонной" не считаете по этой логике?
      5. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 15:05 Новый
        0
        Будет серьезная проверка на жизнеспособность этой организации.

        Боевые действия идут на территории Азербайджана, поэтому у ОДКБ здесь нет вопросов для вмешательства.
    3. JonnyT
      JonnyT Сегодня, 13:39 Новый
      +2
      Де-юре Карабах не является территорией Армении и поэтому в рамках договора ОДКБ Россия не обязана вмешиваться в эту ссору. Пусть железные ашоты и тукоазербанджанцы сами разбираются
  • rruvim
    rruvim Сегодня, 13:16 Новый
    -6
    Есть пророчества прп. Паисия Святогорца, что освобождение Константинополя от турков начнётся с большой Кавказкой войны. И освободят Константинополь, с дальнейшей передачи этих территорий Греции, именно российские войска при поддержки всей международной коалиции. Не надо забывать, что армянское лобби очень сильно в США.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 13:25 Новый
      +25
      Цитата: rruvim
      И освободят Константинополь, с дальнейшей передачи этих территорий Греции, именно российские войска при поддержки всей международной коалиции. Не надо забывать, что армянское лобби очень сильно в США.

      При всём уважении к памяти прп. Паисия Святогорца, а какой резон российским войскам "освобождать Константинополь и передавать его Греции"? Хватит уже, напередавались...
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 13:30 Новый
        -4
        Это просто многочисленные его пророчества: суть которых, что российские войска освободят Константинополь и передадут его под управление Греческой Республики. Как мы вернули Крым, так и греки могут вернуть себе Константинополь, неважно какими руками и какими ВС.
        1. Володин
          Володин Сегодня, 13:36 Новый
          +7
          Цитата: rruvim
          Как мы вернули Крым, так и греки могут вернуть себе Константинополь, неважно какими руками и какими ВС.

          Нет уж... Это как раз очень важно. Если хотят "вернуть", пусть сами и возвращают.
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 13:58 Новый
            +1
            Ну греки, уже практически, пытаются это делать, вступая в противоборство с турецкими фрегатами и имитируя воздушные бои с турецкими F-16. Или наоборот...
    2. Runoway
      Runoway Сегодня, 13:25 Новый
      +12
      Вот вообще не нравится предсказание, с чего вдруг российские парни должны проливать кровь за греков и армян. Мы ещё не наелись "благодарностью" за ВОВ от спасенных стран
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 13:38 Новый
        -3
        Я же написал, что при поддержке международной коалиции. Прп. Паисий на этом настаивал: "Старец часто говорил о Константинополе, о том, что мы его возьмём, а точнее, нам его отдадут. Вспыхнет конфликт между турками и русскими, последние возьмут Константинополь и, желая того или ни желая, отдадут город Греции. Греки в этой войне активного участия принимать не будут."
        1. rruvim
          rruvim Сегодня, 13:41 Новый
          0
          8. «— Геронда, как мы сможем удержать Константинополь, город с двадцатимиллионным населением? — Мы не будем одни. Турция будет разгромлена „светловолосым народом“12. Треть турок будет убита, треть уйдёт в глубины Анатолии, треть будет христианизирована (там уже очень много криптохристиан). Турецкие земли будут также присоединены к независимым государствам армян и курдов».
        2. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:43 Новый
          -1
          Цитата: rruvim
          Прп. Паисий на этом настаивал:

          бредил дедушка. И у преподобных случается деменция, ничего не поделаешь.
    3. Sergey_G_M
      Sergey_G_M Сегодня, 13:26 Новый
      +7
      Константинополь освободят русские что бы передать Греции, при этом повоевав на всём кавказе?
      "всей международной коалиции" нет такого, никогда не было и не будет, тем более у России.
      Этот пророк сломался, несите другого.
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 13:48 Новый
        -2
        Мы уже воевали на всём Кавказе, и не "во времена Очакова и покоренья Крыма", а совсем недавно! И сейчас в Сирии воюем. Для кого?
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:14 Новый
          +3
          Цитата: rruvim
          Для кого?

          ну, если верить дедушке Паисию, на которого Вы упорно ссылаетесь:

          Я хату покинул
          Пошёл воевать,
          Чтоб землю османов
          Грекам отдать...

          или как-то так...
          laughing
          1. Комментарий был удален.
            1. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:03 Новый
              +1
              Цитата: rruvim
              История (будущая) нас рассудит...


              ну-ну, не надо так пафосно)
              а что там, в ссылке? Лень открывать.
    4. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 13:34 Новый
      +7
      Цитата: rruvim
      . И освободят Константинополь, с дальнейшей передачи этих территорий Греции, именно российские войска при поддержки всей международной коалиции.

      Вся Европа в "русских костях" !!! Всех уже неоднократно освобождали от турок, от фашизма. Может хватит уже!? Результат налицо, всех , кого освобождали, считают Россию своим врагом.
      Греческие острова Ушак-паша тоже освободил, и что???
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 13:53 Новый
        0
        То, что История движется по спирали. То, что не доделал Государь Император, и Коба со своим ультиматумом Фюрреру (Босфор и Константинополь должны быть нашими !) может доделает Бригадир, или его преемник на нашем "веку".
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:17 Новый
          +1
          Цитата: rruvim
          и Коба со своим ультиматумом Фюрреру (Босфор и Константинополь должны быть нашими !)

          Как интересно. А что за ультиматум? Можно документ?
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 14:40 Новый
            0
            Главной темой встречи стало обсуждение сфер будущего влияния двух стран. Немцы предлагали СССР обратить внимание на южное направление, на осуществление давней мечты русского империализма - контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.
            1. rruvim
              rruvim Сегодня, 14:43 Новый
              -2
              На самом деле это Молотов на Ноябрьской встрече настаивал, что-бы СССР осуществлял этот контроль, а не немцы предложили якобы.
              1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:08 Новый
                0
                Цитата: rruvim
                На самом деле

                а зачем тогда цитируете яндекс-дзен? Это же известная помойка.
                Молотов на Ноябрьской встрече настаивал, что-бы СССР осуществлял этот контроль

                ни на чём похожем Молотов не настаивал в Берлине. Свои условия для присоединения к Оси (в числе которых были и базы у проливов) Москва отправила Гитлеру через две недели после отъезда Молотова из Берлина.
            2. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:00 Новый
              +2
              А ультиматум-то где?
      2. сайгон
        сайгон Сегодня, 14:59 Новый
        0
        Так освобождал то он острова в СОЮЗЕ с турками вышибая французов ,вот оно какая загагулина .
    5. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:34 Новый
      -1
      Цитата: rruvim
      Есть пророчества прп. Паисия Святогорца, что освобождение Константинополя

      А бабушка Ванга ничего по этому поводу не пророчила?
      Цитата: rruvim
      с дальнейшей передачи этих территорий Греции

      а это с какого перепугу?
      1. seti
        seti Сегодня, 13:39 Новый
        +6
        Вот тот. Вообще Константинополь мы должны оставить себе. Типо Путин прямой наследник Ивана Грозного а он как известно внук Софьи Палеолог. Так что греки всем спасибо но вы свободны..
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 13:47 Новый
          -1
          Цитата: seti
          Вообще Константинополь мы должны оставить себе. Типо Путин прямой наследник Ивана Грозного а он как известно внук Софьи Палеолог.

          Не-не-не, мы не варвары. Только путём референдума среди находящихся в Турции российских туристов.
        2. rruvim
          rruvim Сегодня, 14:08 Новый
          +1
          Отбросим камлание ! Вы, как геополитик посмотрите на всё, что учудила Россия и что учудила Турция за последние пять лет, в плане военных операций (Сирия, Ливия, блокада Крита). Прямо видно, что вопрос в "проходах" актуален, как никогда! И Крым - не просто русский, он как этап осуществления некого геополитического решения, как и Сирия (Крым сверху - Сирия снизу). Вопрос: а кто будет владеть результатом этого решения? Явно - страна НАТО, пусть и православная. И все потуги Эрдогана (превратить св. Софию из музея в мечеть) связаны со страхом потерять то, что даже было. Переворот военных не удался, значит будет большая война! И Нагорный Карабах - просто цепочка в этой цепи.
          1. Абзац Эпитафьевич Ы.
            Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:21 Новый
            +1
            Цитата: rruvim
            (Крым сверху - Сирия снизу)

            ну и как эта камасутра поможет с проливами?
            Цитата: rruvim
            Вопрос: а кто будет владеть результатом этого решения? Явно - страна НАТО, пусть и православная.

            То есть, Россия будет таскать каштаны из огня для некоей "православной страны НАТО"?
            Забавная пурга...
            Цитата: rruvim
            Вы, как геополитик посмотрите на всё

            Вы простите, но Ваши сентенции - это совсем не геополитика. Это досужее расчёсывание предикторского бреда Вашего старичка-предсказателя.

            Цитата: rruvim
            значит будет большая война!

            не надо кликушествовать. Или это тоже из записок на манжетах преп. Паисия?
      2. rruvim
        rruvim Сегодня, 13:54 Новый
        -3
        Ванга об этом также пророчествовала... lol
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:00 Новый
          +1
          Цитата: rruvim
          Ванга об этом также пророчествовала...

          неужели и Павел Глоба тоже?
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 15:05 Новый
            0
            Павел Глоба ученик Антонова Игоря, и его задача превращать воду в спирт (древнее Тибетское умение), а не заниматься астрологическими (лженаука) предсказаниями... fellow
            1. Абзац Эпитафьевич Ы.
              Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:11 Новый
              +1
              Цитата: rruvim
              Павел Глоба ученик Антонова Игоря, и его задача превращать воду в спирт (

              вон как. Суровый дядя. А как на это Росалкогольрегулирование смотрит? Он простую бумагу в акцизные марки тоже умеет превращать (древнее Тибетское умение)?
              1. rruvim
                rruvim Сегодня, 15:27 Новый
                0
                При мне Глоба (юный) трёхлитровую банку воды в спирт превратил, конечно, не без участия его духовного отца И.А. Для трёхлитровых банок акцизная марка не требуются, да их тогда (1990 г.) еще и не придумали. А затем ударился в лженауку, астрологию. Бывает...
                1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                  Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:34 Новый
                  +1
                  Цитата: rruvim
                  трёхлитровую банку воды в спирт превратил

                  Верю. Потом этим спиртом в морге жмуров поили, которых Лонго оживлял. Чтобы стресс снять.


                  Цитата: rruvim
                  А затем ударился в лженауку, астрологию. Бывает...

                  Расстроился, что всё время метиловый спирт получается. Бывает, да.
                  1. rruvim
                    rruvim Сегодня, 15:39 Новый
                    0
                    Вы всё правильно поняли. От этого спирта даже мертвецы вставали (дёргались). Лонго -просто последователь. А у Антонова с Глобой была Углуска (так они её называли), которая на зов спирта выплывала из соседней комнаты. Фильмы ужасов отдыхают! Но здесь тема не об этом...
                    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:40 Новый
                      +1
                      Цитата: rruvim
                      Но здесь тема не об этом...

                      да, давайте сменим тему, а то Вами наркоконтроль заинтересуется. laughing
                      1. rruvim
                        rruvim Сегодня, 15:44 Новый
                        0
                        Это было 30-лет назад. А наркоконтроль давно распущен!
    6. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 13:42 Новый
      0
      Цитата: rruvim
      армянское лобби очень сильно в США.

      а чего это лобби не снимает санкции с главного союзника Армении?
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 15:07 Новый
        0
        Не все же армяне выехали в Америку, так-же как не все евреи из России. Так-что еврейское лобби в сенате США наложило санкции на братьев Ротенбергов.
    7. Сергей Михайлович Карасёв
      Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 13:56 Новый
      +1
      И освободят Константинополь, с дальнейшей передачи этих территорий Греции, именно российские войска при поддержки всей международной коалиции.

      Но только если Греция войдёт в состав России, скажем, в виде Греческого федерального округа. laughing
      Предпосылок для всего этого не вижу.
      1. rruvim
        rruvim Сегодня, 15:11 Новый
        0
        Почему Вы считаете, что нужно куда-то входить? При современной глобализации - это не имеет смысла. Как раз, тот, кто никуда не входит, и ведёт самостоятельную политику, и является потенциальным врагом международного порядка. Например: Эрдоган со своей неоттоманской политикой.
        1. Сергей Михайлович Карасёв
          Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 16:46 Новый
          0
          Если именно МЫ освободим Константинополь, то с какого перепугу мы будем отдавать его грекам? Тогда уж лучше себе оставим. Не вижу оснований таскать каштаны из огня для кого-то. Или греки станут нашими першими корешами? Это вряд ли.
          1. rruvim
            rruvim Сегодня, 16:53 Новый
            +1
            А кому его отдавать? Исторически он греческий, Византийский. Мы когда, освободили Южную Осетию и Абхазию (окончательно) в 2008-м, кому их отдали? Осетинам и Абхазам - разумеется.
            1. Сергей Михайлович Карасёв
              Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 16:55 Новый
              0
              Ну так пусть сами себе и освобождают. Тогда всё будет справедливо.
              1. rruvim
                rruvim Сегодня, 17:19 Новый
                +1
                Есть понятие - старший Брат! Для Осетин и Абхазов оно понятно, но их "враги" также православные христиане - грузины. Для сербов - мы также старший Брат, в противостоянии не с НАТО, а с мусульманами в Косово, но Сербия в центре Европы, нам не "дотянуться". А для Армении мы вообще, больше, чем Брат, какими братьями там бы не были США. Тем более, если вмешивается тюркская "военная машина".
                1. Сергей Михайлович Карасёв
                  Сергей Михайлович Карасёв Сегодня, 17:47 Новый
                  0
                  Мы, вообще-то, о греках речь ведём. Они нам не братья, хоть и православные.
                  1. rruvim
                    rruvim Сегодня, 17:57 Новый
                    +1
                    Братья могут быть только по вере! ДНК не играет роли. Поэтому православный эфиоп-негр для меня брат, т.к. мы одинаково смотрим на жизнь. А мусульманин - только отчасти, есть расхождения. А славянского братства - не существует, события в Донбассе это доказали.
  • КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:24 Новый
    +11
    ультиматумы , элитнае турецкие спецназы , крошащие всё на своём пути турецкие беспилотники , полыхающие азербайджанские танковые армады под дождём падающей её же авиации - это всё риторика . Вопросов в этом конфликте три - удастся ли погасить вспышку в начале (с каждым днём надежд всё меньше) , станем ли мы в рамках ОДКБ поставлять оружие Армении или вовсе встревать в конфликт советниками и добровольцами , станет ли тоже самое в рамках своих пантюркистских интересов делать Турция ... А за океаном только руки потирают ..
    1. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 13:45 Новый
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      Вопросов в этом конфликте три

      вопрос один: какова цель этой движухи.
      после цели высветятся и пути и следствия.
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 13:51 Новый
        +3
        вопрос один:
        Со стороны конфликтующих - цель победить противника , со стороны Запада - кровавая заваруха на наших южных рубежах , с нашей стороны - морозить конфликт максимально долго и тд . У каждого интересанта вопрос свой и он один . А судьба конфликта на данном этапе и долговременность данной вспышки укладывается в эти три
        1. NEOZ
          NEOZ Сегодня, 14:10 Новый
          0
          Цитата: КВУ-НСвД
          Со стороны конфликтующих - цель победить противника

          ошибаетесь! Армению устраивал статус кво!
          как победить? полная оккупация?
          1. КВУ-НСвД
            КВУ-НСвД Сегодня, 14:14 Новый
            +2
            Цитата: NEOZ
            как победить? полная оккупация?

            Окупация чего ? НКР и так под их контролем Еревана . Победа для Армении - признание Азербайджаном статуса-кво , победа для Баку - признание Арменией азербайджанского контроля над НКР .
      2. rruvim
        rruvim Сегодня, 15:34 Новый
        +1
        Движуха здесь одна. Вывести Султана на экспанционистские действия и получить от "мирового сообщества" очередное "неодобрямс". Чем можно воспользоваться и нам. Здесь не просто противостояние двух этносов: тюрков и армян, здесь противостояние уже двух религий - ислама и христианства. Не шиитов и алавитов с сунитами, как в Сирии, а совсем посерьёзней. При учёте, что тюрки устроили геноцид армянского народа, более реальный, чем мифический холокост.
  • yfast
    yfast Сегодня, 13:29 Новый
    -3
    Цитата: КВУ-НСвД
    А за океаном только руки потирают ..

    Так мы тоже можем впарить и туда и туда оружие и руки потирать.
  • maktub
    maktub Сегодня, 13:33 Новый
    -2
    Если стороны "развернут" полноценно войска,то "заруба" будет кровавая.Армения ввяжется на стороне НКАО, России и Турции придется вступать на стороне союзников,а там и до прямого конфликта недалеко
  • Maximilian37
    Maximilian37 Сегодня, 13:36 Новый
    +1
    Цитата: Livonetc
    Азербайджан ставит себя в крайне не выгодное положение.
    Кроме Турции их никто не поддержит.
    И наоборот, осудят как Евросоюз, так и США.
    Соответственно возможно введение разнообразных санкций в отношении Азербайджана.
    По сути Турция втягивает Азербайджан в дальнейшую эскалацию , преследуя собственные интересы и амбиции.
    А оно Азербайджану нужно?
    Серьезную ошибку совершает Азербайджан.


    султан, их обнял. а они так и не привыкли, что свободны, до 1991 их оберегал Союз! После, турки!
    Это как с Украиной, и трибалтами
    1. NEOZ
      NEOZ Сегодня, 14:11 Новый
      +2
      Цитата: Maximilian37
      Это как с Украиной, и трибалтами

      согласен!!!!
  • Кушка
    Кушка Сегодня, 13:42 Новый
    0
    Цитата: Gado
    Видно откуда рога растут - недосултан опять оружием бряцает

    Греки его печатно/непечатно (правильное подчеркнуть, сам я не могу разобраться)
    послали на....Он что еще не пошел или так быстро вернулся?
    Будет интересно посмотреть, как тот же заголовок будет выглядеть
    по-армянски?
  • Оператор
    Оператор Сегодня, 13:44 Новый
    +6
    Турки правы на все 100%: раз никто (включая Армению) не признал независимость Нагорного Карабаха - значит это территория АзССР по административно-территориальному делению СССР.

    Для Армении настал момент истины, от которого она успешно увиливала 30 лет.
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 19:02 Новый
      0
      Ну хорошо придут туда азербайджанцы по Советскому делению (хотя СССР давно не существует), и будут армян, которые там прожили все 30 лет, в губы целовать? Или что-то другое делать? Я вот бываю иногда в Калининграде, я там немцев хоть видел (кроме туристов)? И что, мне житель Ростока (куда их, немцев, переселяли) предъяву выкинет, мол Кёнигсберг наш!
      1. Оператор
        Оператор Сегодня, 19:13 Новый
        0
        Так в чем проблема - пусть проамериканская Армения признает Нагорный Карабах в порядке самоопределения наций, заключит с ним военный союз и противостоит агрессии Азербайджана. А Запад им поможет.

        Или пусть входят в состав РФ. Мяч на стороне армян.
        1. rruvim
          rruvim Сегодня, 19:21 Новый
          0
          Собственно, в данный момент это и должно произойти. С полным осуждением не Азербайджана, а Турции. С другой стороны, это будет прециндентом признания Северного Кипра или Приднестровья, или Абхазии с Южной Осетией, или Тайваня, наконец! Поэтому, задача, просто втянуть Турцию в войну. Ну уже на других условиях. И при этом, условие одно: нападение не на НКАО, а на саму Армению. Но турки, также, не дураки.
  • certero
    certero Сегодня, 13:44 Новый
    -1
    Цитата: maktub
    кровавая.Армения ввяжется на стороне НКАО, России и Турции придется вступать на стороне союзников

    Ничего России не придётся. Договор предусматривает помощь в случае агрессии против одной из стран, входящих в него. Если сама страна начала войну, то никакой помощи ей оказывать не обязаны.
    1. maktub
      maktub Сегодня, 13:58 Новый
      0
      В договоре так и написано? А на каких условиях размещена 102 вб?
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 14:19 Новый
      +1
      Помимо прочего, НКР - это не Армения.
  • Yusufjon Nuritdinov
    Yusufjon Nuritdinov Сегодня, 13:49 Новый
    0
    Везде двойные стандарты!
  • serzh.kost
    serzh.kost Сегодня, 13:50 Новый
    +4
    как и предполагалось, без помощи турков блицкриг не получился. у азердог ночью большие потери, а похвастаться кроме ограниченного использования турецких беспилотников да занятия разрушенных в 90-ые деревень и особо нечем...
    теперь ждем введут ли турки свою армию, а то от азеров да от исламистского отребья из Сирии и Ливии толку никакого.
  • Megatron
    Megatron Сегодня, 14:04 Новый
    -1
    По мне так хорошо если бабаи в армянии самоликвидируются, меньше проблем нашей ВП в Сирии.
  • Maximilian37
    Maximilian37 Сегодня, 14:07 Новый
    0
    В общем султана отвлекаем на азеров, а сами в Сирии аккуратненько работаем!
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 15:19 Новый
      +2
      Отвлекаем всю Европу на султана. А сами решаем вопросы с Беломайданом.
  • Волк
    Волк Сегодня, 14:16 Новый
    +3
    0

    Это про осудят США и ЕУ под вопросом . Считать сто неоосманске амбиции Султана подогревают тайные службе ЗлоБритание и США как оружие давления и на ЕУ и на Росиу. Турции явно выгодно экономическо и политическо влияние на Азербайджан, а политики в богатом Азербайджане явно обнакновене кукле , которым интереси своего народа 5 точка. Кто то у Азербайджана или Арманеии получил указ что надо начинать и одни и другие под контролем НАТО . Под предлогом войне в Нагорном Карабахе перебросить огромно количество боевиков с БВ на границе Русии и Ирана .
    Вапрос что Русии делать? Явно кто то приглашает Русиу на войну на Кавказе .
    Но по-моему по этом США усилились в Сирии что бы освободить боевиков для войны на Карабахе.
    Русия может ответить и асиметрично и НАДАВИТЬ В СИРИИ И БОЕВИКОВ И США И ТУРКЕ И АКЦЕНТ ВОЕНОГО ДЕЙСТВА СНОВА ВЕРНУТ В СИРИУ ПО ДАЛЬШЕ ОД СВОИХ ГРАНИЦ ?
    И на самом деле игру Шахмат не придумали Индийци ! 
    1. Maximilian37
      Maximilian37 Сегодня, 14:39 Новый
      +2
      Българи, обнимаю вас, не вы виноваты, в том как оно происходит. надеюсь правда, восторжествует раз и на всегда.
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 15:12 Новый
        +2
        Цитата: Maximilian37
        Българи, обнимаю вас

        "Волк" - серб yes
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 18:36 Новый
          0
          Волк" - серб


          Точно. Он мой сербский друг, который раскрыл мое родство с Хабсбургами lol
          А сейчас и в гроссмейстера шахматного метит смотрю, но ничего - он мне нравится. Брат серб, что поделать.... laughing
  • Maximilian37
    Maximilian37 Сегодня, 14:31 Новый
    0
    Цитата: Волк
    0

    Это про осудят США и ЕУ под вопросом . Считать сто неоосманске амбиции Султана подогревают тайные службе ЗлоБритание и США как оружие давления и на ЕУ и на Росиу. Турции явно выгодно экономическо и политическо влияние на Азербайджан, а политики в богатом Азербайджане явно обнакновене кукле , которым интереси своего народа 5 точка. Кто то у Азербайджана или Арманеии получил указ что надо начинать и одни и другие под контролем НАТО . Под предлогом войне в Нагорном Карабахе перебросить огромно количество боевиков с БВ на границе Русии и Ирана .
    Вапрос что Русии делать? Явно кто то приглашает Русиу на войну на Кавказе .
    Но по-моему по этом США усилились в Сирии что бы освободить боевиков для войны на Карабахе.
    Русия может ответить и асиметрично и НАДАВИТЬ В СИРИИ И БОЕВИКОВ И США И ТУРКЕ И АКЦЕНТ ВОЕНОГО ДЕЙСТВА СНОВА ВЕРНУТ В СИРИУ ПО ДАЛЬШЕ ОД СВОИХ ГРАНИЦ ?
    И на самом деле игру Шахмат не придумали Индийци ! 

    Очень интересная версия, кто получил приказ начать! вот там и надо искать виноватых.
  • Джентельмен
    Джентельмен Сегодня, 14:36 Новый
    +1
    международное публичное право во всей красе. ни грамма императивности, только олд скул-только диспозитивные нормы)
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 15:18 Новый
      +1
      А нет никакого МПП, есть только ситуативность на парадигму решений!
  • Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:45 Новый
    +1
    Турецкая пресса делает акцент на том, что территория Нагорного Карабаха де-юре относится к Азербайджану. Исходя из этого, попытки противостоять Баку в этом регионе Анкара считает актами сепаратизма. С точки зрения международного права - всё легитимно.
    Неправда! Право народов на самоопределение — один из основных принципов международного права, означающий право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое и культурное развитие
    Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций — Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 15:53 Новый
      0
      Всё это давно не работает, ибо политика ООН уже давно следует курсом межконфессиональности. Это не значит, что албанцы имеют право на Косово, а русские имеют право на Крым, а то, что де-юре новые Государства могут возникать только по желанию некоторых людей, а не ООН. Например ООН не признаёт Северный Кипр, а Турция признаёт, например ООН признаёт Палестину, а Израиль нет.
  • Просто Путник
    Просто Путник Сегодня, 14:47 Новый
    0
    Автор материала совершенно прав...
    Всё это будет повторяться до бесконечности, пока не будет главенствовать планетарный Закон о праве наций/народов на самоопределение.
    Ещё большевики активно и правильно использовали этот лозунг.
    Вот прекрасный академический материал на обсуждаемую тему:
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104403
  • opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:52 Новый
    +1
    турки воду мутят вот и все хотят войны под боком у РФ
  • Recon
    Recon Сегодня, 15:05 Новый
    +1
    Ведь в таком случае тому же Сертачу Аксану и официальной Анкаре нужно признать, что Турция совершает агрессию в отношении Сирии, так как турецких военных в эту страну не приглашали ни официальные власти, ни Совбез ООН.

    как сейчас модно говорить, "вы не понимаете, это другое" laughing
  • Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 15:10 Новый
    +3
    Как ни крути,а всевышний,так и толкает нас на прямой коонфликт с турками...
  • purple
    purple Сегодня, 15:16 Новый
    +2
    Цитата: Qwertyarion
    Цитата: paul3390
    Да собственно - всю эту хрень Россия способна остановить за пару часов - всего лишь объявив что депортирует всех граждан обеих сторон обратно домой,

    Нельзя. Москва обезлюдит..

    тут только одни плюсы
  • rruvim
    rruvim Сегодня, 15:22 Новый
    0
    Цитата: КВУ-НСвД
    победа для Баку - признание Арменией азербайджанского контроля над НКР

    Именно, только "контроля"! А не территорией Азербайджана. И то временного "контроля".
  • purple
    purple Сегодня, 15:25 Новый
    -1
    Цитата: Просто Путник
    Автор материала совершенно прав...
    Всё это будет повторяться до бесконечности, пока не будет главенствовать планетарный Закон о праве наций/народов на самоопределение.
    Ещё большевики активно и правильно использовали этот лозунг.
    Вот прекрасный академический материал на обсуждаемую тему:
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1104403

    Ну если такой закон принять... это будет продолжаться вообще до бесконечности... По всему миру столько всяких народов и наций...
  • Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:33 Новый
    -1
    Появилась информация о нанесении турецкими F-16 ракетных ударов по Армении из воздушного пространства Азербайджана. Армянские Су-30 подняты в воздух, но пока только для мониторинга.
    Эмм... Рубикон перейден?
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 15:43 Новый
      0
      Что-то не вериться. Ссылку в студию, пожалуйста.
      1. Rage66
        Rage66 Сегодня, 21:22 Новый
        0
        https://avia.pro/news/istrebiteli-f-16-vvs-turcii-nanesli-udary-po-armenii
    2. Dave36
      Dave36 Сегодня, 15:44 Новый
      0
      Если переброска боевиков Эрдоганом и отправка спецназа правда - то слова Алиева о том, что остановятся только после Карабаха звучат вполне реалистично...Другое дело чем ответит Москва...любое взывание к прекращению огня не будет иметь силы...Если не можешь применить силу - какой толк от дипломатов....
  • LinxS
    LinxS Сегодня, 17:12 Новый
    0
    Цитата: tihonmarine
    Цитата: LinxS
    Как вы себе это представляете, если 90% получили паспорт гражданина Российской Федерации?

    Оставить тех кто паспорта получил при Союзе, и делов то.

    У жителей ЛНР, ДНР лично вы будете забирать паспорта?
    Делов-то...
  • orlec
    orlec Сегодня, 19:04 Новый
    0
    Армения ведь член ОДКБ, так? Разве в случае нападения на одного из членов, другие не обязаны вмешаться в военном плане? В НАТО вроде так, а как в ОДКБ?
    1. rruvim
      rruvim Сегодня, 19:40 Новый
      0
      Никто не знает. Устав (договор) расплывчат. Если бы поляки напали на Беларусь, то зелёные человечки бы сразу оказались бы на месте (фантазирую). Но такой же, похожий устав есть в НАТО, но это не помешало в 1974-м турецким десантникам высадиться на Кипр (все члены НАТО) и кромсать греков, в ввиду огромной военной базы Великобритании.