Россия на пути к эпохе дворцовых переворотов

Петр I и Екатерина, гравюра XVIII века

Нелюбимая жена Петра I

Евдокия Лопухина, парсуна

Феодоровская икона Божьей матери, XII век, Костромской Богоявленско-Анастасиин монастырь

«И была принцесса лицом изрядная, токмо ума посреднего и нравом не сходная к своему супругу, отчего всё счастие своё потеряла и весь род свой сгубила… Правда, сначала любовь между ими, царём Петром и супругою его, была изрядная, но продолжалася разве токмо год. Но потом пресеклась».

Пётр I и Е. Ф. Лопухина. Миниатюра из «Книги любви знак в честен брак». Исторический музей, Москва

«Хоть я вам и прискушна, да что же делать. Покамест жива, пожалуйста, поите да кормите, да одевайте, нищую».

Царевич Алексей: нелюбимый сын нелюбимой женщины

Кристоф Бернард Франке. Портрет Алексея Петровича

А. Зубов. Свадьба Петра I и Екатерины в феврале 1712 года

Петр I и Екатерина. Гравюра 1717 года

Луи Каравак. Дети царевича Алексея: Наталья Алексеевна в образе Дианы в 8-летнем возрасте (справа) и ее брат, будущий император Петр II, в образе Аполлона

Луи Каравак. Пётр Петрович (сын Петра I и Екатерины I) в образе Купидона

«Не мни себе, что один ты у меня сын».

Петр II, портрет работы неизвестного художника