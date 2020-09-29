Россия на пути к эпохе дворцовых переворотов

Петр I и Екатерина, гравюра XVIII века
В двух небольших статьях мы немного поговорим о причинах, по которым Россия в XVIII столетии вдруг свернула на весьма сомнительный путь эпохи дворцовых переворотов. И вспомним о юном российском императоре Петре II, который успел номинально процарствовать менее трёх лет и умер, не дожив до пятнадцатилетия. Традиционно он остаётся в тени своих предшественников и преемников, о нем мало кто помнит. Между тем его ранняя смерть стала одной из важнейших бифуркационных точек исторического развития России.
Начать этот рассказ нам придется издалека, иначе мы не сможем понять, почему этот юноша был отвергнут своим дедом, императором Петром I, и, будучи бесспорным наследником престола, да ещё и последним чистокровным русским представителем династии Романовых по мужской линии, пришел к власти таким кружным путем. И почему после его смерти в России началась череда дворцовых переворотов.
Нелюбимая жена Петра I
Началась эта история ещё в январе 1689 г., когда состоялась свадьба 16-летнего Петра I и 19-летней Евдокии Федоровны Лопухиной.
Евдокия Лопухина, парсуна
Жену для Петра выбирала его мать, Наталья Кирилловна (в девичестве Нарышкина), и мнения сына, естественно, не спрашивала. Она торопилась со свадьбой потому, что беременной была супруга другого царя — Ивана V Алексеевича (из рода Милославских), которая через два месяца после венчания Петра родила своего первого ребенка — царевну Марию.
Любопытно, что на самом деле невесту Петра I звали Прасковья. Однако при венчании ей было дано другое имя — то ли потому, что оно казалось более приличным царской особе, то ли из-за того, что Прасковьей звали жену Ивана Алексеевича, соправителя Петра I.
Девушке изменили также и отчество: ее отца звали Илларионом, но она стала Федоровной: это уже в честь Феодоровской иконы Божьей Матери — святыни дома Романовых.
Феодоровская икона Божьей матери, XII век, Костромской Богоявленско-Анастасиин монастырь
Борис Куракин, женатый на сестре новой царицы Ксении, оставил такое описание Евдокии:
«И была принцесса лицом изрядная, токмо ума посреднего и нравом не сходная к своему супругу, отчего всё счастие своё потеряла и весь род свой сгубила… Правда, сначала любовь между ими, царём Петром и супругою его, была изрядная, но продолжалася разве токмо год. Но потом пресеклась».
Пётр I и Е. Ф. Лопухина. Миниатюра из «Книги любви знак в честен брак». Исторический музей, Москва
Тем не менее, Евдокия родила Петру то ли двух, то ли трёх сыновей (существование третьего подвергается сомнению). Из них выжил лишь один, Алексей, которому в 1718 году суждено будет погибнуть от пыток — не в Семибашенном замке Константинополя и не в казематах Стокгольма, а в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Согласно некоторым источникам, в этих пытках личное участие принимал его отец, царь Петр I, и проходили они в присутствии его новой жены Екатерины (крестной дочери арестованного царевича).
Но вернёмся немного назад.
Брак Петра и Евдокии, заключённый по настоянию матери царя, был обречён стать несчастным: слишком разными по характеру и своим наклонностям оказались супруги. Да к тому же и ревнивая Наталья Кирилловна, по утверждению того же Куракина, лично выбранную ей невестку почему-то «возненавидела и желала больше видеть с мужем её в несогласии, нежели в любви».
В результате воспитанной в старых московских традициях жене Петр предпочитал раскованных и развратных метресс, и свое презрение к Евдокии отчасти перенес на сына и наследника — Алексея.
Кончилось все тем, что 23 сентября 1698 года царица Евдокия была перевезена в Покровский Суздальский девичий монастырь и насильно пострижена там в монахини под именем Елены. Рассказывают, что при прощании Алексея с матерью сестре царя Наталье Алексеевне пришлось буквально вырывать плачущего мальчика из ее рук. Можно представить, какой удар был нанесен тогда по психике этого несчастного ребенка и как повлияла эта сцена на его дальнейшие отношения с отцом.
Между тем ненависть Петра к Евдокии была так велика, что он, вопреки традиции, отказался назначить ей содержание и выделить прислугу. Царица России оказалась в положении нищей приживалки и вынуждена была просить родственников:
«Хоть я вам и прискушна, да что же делать. Покамест жива, пожалуйста, поите да кормите, да одевайте, нищую».
Популярности среди подданных Петру такое решение отнюдь не прибавило. И народ, и многие аристократы, и священнослужители (в том числе патриарх Адриан, крутицкий митрополит Игнатий и ростовский епископ Досифей) осуждали царя, которого в то время уже называли Антихристом и уверяли, что «немцы подменили его за границей». В российском обществе явно сочувствовали несчастной женщине и жалели ее сына. Петр I, естественно, был осведомлен об этих слухах и потому очень ревниво относился к любым контактам Алексея с Евдокией.
Коротко скажем, что «кроткая Евдокия» на самом деле оказалась очень сильной женщиной. Она хорошо осознавала непопулярность Петра в обществе и всеобщее сочувствие к себе как к невинной страдалице, терпящей поношения и оскорбления от недостойного мужа. Петру она так и не покорилась, уже через полгода стала жить в монастыре как мирянка. В 1709-1710 гг. она вступила в связь с приехавшим набирать рекрутов майором Степаном Глебовым. Эти отношения, как и многое другое, вскрылись в рамках дела царевича Алексея. Петра известия о неверности брошенной им жены просто взбесили. По его приказу был проведен чрезвычайно жестокий розыск. Игуменья монастыря Марфа, казначея Мариамна и некоторые другие монахини в 1718 году были казнены на Красной площади. По свидетельству австрийского подданного Плейера, «майор Степан Глебов был пытан в Москве страшно кнутом, раскалённым железом, горящими угольями, трое суток привязанный к столбу на доске с деревянными гвоздями».
В конце концов он был посажен на кол. Его агония длилась 14 часов. Некоторые источники утверждают, что Евдокию заставили наблюдать за его мучениями, не позволяя отворачиваться и закрывать глаза.
Сама Евдокия была бита кнутом и отправлена вначале в Александровский Успенский монастырь, а потом — в Ладожский Успенский. После смерти Петра по приказу Екатерины I она была переведена в Шлиссельбург, где содержалась как государственная преступница под именем «Известной особы». Безродной курляндской немке, которую ещё весной 1705 года Алексашка Меньшиков в своем письме требовал немедленно прислать к себе «да с нею других двух девок» (первое упоминание Марты Скавронской в историческом документе!) законная российская царица Евдокия казалось очень опасной. Она пережила не только сына, но и своих гонителей — Петра I и Екатерину, после воцарения внука жила в Москве в большом почете, а после его смерти ее кандидатура, по некоторым данным, рассматривалась членами Верховного совета на роль новой императрицы. Анна Иоанновна относилась к Евдокии с уважением и присутствовала на ее похоронах в 1731 году.
Царевич Алексей: нелюбимый сын нелюбимой женщины
Алексей мать любил и очень страдал от разлуки с ней, но явного недовольства и непокорности отцу не выказывал. Вопреки распространенному мнению, он охотно учился и намного превосходил отца в знании истории, географии, математики. Петр знал 2 действия арифметики, его сын — 4. Кроме того, Алексей в совершенстве знал французский и немецкий языки, также превосходя в этом отношении Петра I. Неплохо разбирался он и в фортификации.
Военную службу царевич начал в должности солдата бомбардирской роты в возрасте 12 лет, когда принял участие в штурме крепости Ниеншанц (1703 г.). Петр же впервые «нюхнул пороху» лишь в 23 года. В 1704 году Алексей находился в составе армии, осаждавшей Нарву. Позже он возглавлял работы по укреплению стен Московского кремля и Китай-города. И даже своим детям наследник дал «верноподданнические» имена: сына назвал Петром, а старшую дочь — Натальей (в честь любимой сестры императора, одной из ярых гонительниц его матери, которая и к нему самому относилась без всякой симпатии).
И возникает интересный вопрос: что же конкретно не нравилось Петру в таком сыне? И когда именно старший сын перестал ему нравиться?
Кристоф Бернард Франке. Портрет Алексея Петровича
Ответить на первый вопрос с позиций логики и рациональности невозможно. Алексей просто был нелюбимым сыном, рождённым нелюбимой женщиной, и никакой другой вины за ним не числилось. Его желание жить в мире с соседями («войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу») выражало самые заветные чаяния всего народа России: Петр I к моменту ареста царевича уже действительно «разорил Отечество хуже всякого неприятеля» (В. Ключевский).
Успехи, безусловно, были велики, но у всего имеется свой запас прочности. Российские финансы были расстроены, народ голодал, крестьяне разбегались из деревень: некоторые на Дон в казаки, другие – сразу в разбойники. Страна обезлюдела и находилась на грани демографической катастрофы. Самые верные соратники Петра, которые в составе Верховного Совета управляли Россией от имени Екатерины I и Петра II, молча отказались от политики первого императора и фактически осуществляли программу замученного Алексея. Следующую после Северной большую войну Россия смогла начать только во время правления Анны Иоанновны. После смерти Петра I из всех построенных им линейных кораблей Балтийского флота в море несколько раз выходил только один: остальные сгнили у причалов. При Екатерине II этот флот был практически создан заново. Большие корабли Азовского флота, как известно, и вовсе сгнили, ни разу не вступив в бой с противником. И даже столица при Петре II была вновь перенесена в Москву — без малейших возражений со стороны Меньшикова и прочих членов Верховного Совета. Так что никакого предательства национальных интересов в замыслах Алексея Петровича найти невозможно: царевич всего лишь был реалистом и верно оценивал ситуацию в стране.
На второй вопрос ответить проще: выраженное напряжение в отношениях Петра и Алексея появилось в 1711 году, в котором Петр I тайно обвенчался с Мартой Скавронской, в православном крещении — Екатериной (6 марта).
14 октября того же года Алексей женился на кронпринцессе Брауншвейг-Вольфенбюттельской Шарлотте Христине-Софии, после принятия православия принявшей имя Натальи Петровны. А 19 февраля 1712 г. был заключён официальный брак Петра I и Екатерины, ее внебрачные дочери были объявлены царевнами. С этой целью был проведен следующий обряд: 4-летняя Анна и 2-летняя Елизавета во время церемонии венчания обошли с Екатериной вокруг аналоя, после чего были объявлены «привенчанными».
А. Зубов. Свадьба Петра I и Екатерины в феврале 1712 года
Петр I и Екатерина. Гравюра 1717 года
Но особенно острой ситуация стала в октябре 1715 года, когда в царской семье родились сразу два мальчика: 12 октября на свет появился сын Алексея — будущий император Петр II, 29 числа — Петр Петрович, сын Петра I и Екатерины.
Луи Каравак. Дети царевича Алексея: Наталья Алексеевна в образе Дианы в 8-летнем возрасте (справа) и ее брат, будущий император Петр II, в образе Аполлона
Луи Каравак. Пётр Петрович (сын Петра I и Екатерины I) в образе Купидона
Вот тогда Петр, видимо, впервые серьезно задумался о том, кто именно займет его место на троне. Бесспорным законным наследником был Алексей, но Петр уже решил, что на престоле его должен сменить младший сын, рождённый Екатериной.
И очень скоро Алексей услышал от Петра угрожающие слова:
«Не мни себе, что один ты у меня сын».
Алексей после этого попытался отказаться от престола, но Петра это не устраивало: старший сын независимо от его воли все равно оставался законным наследником в глазах всех подданных. Выход был только один: избавиться от него.
Далее последовала какая-то странная интрига с бегством Алексея, которую некоторые исследователи считают тонкой провокацией Петра. При этом царевич почему-то отправился в дружественную и союзную России Австрию, что выглядит абсолютно нелогичным: ведь бежать-то ему следовало бы в Швецию или Турцию. В этих странах он был бы абсолютно недоступен для агентов отца, и приняли бы его там с большой радостью. Кто же посоветовал ему направиться в Австрию? Быть может, именно люди отца направили его по этому пути?
Итак, царевич оказался на территории Австрии, где агенты Петра чувствовали себя, как дома, а император вовсе не собирался ссориться с могущественным соседом из-за его семейных дел. Возглавившему поиски П. А. Толстому не составило труда найти беглеца и передать ему лживые письма Петра I, в которых тот торжественно обещал сыну прощение.
В Москву Алексей вернулся 31 января 1718 года, а уже 3 февраля он был лишён прав наследника престола. Начались аресты среди его друзей и знакомых. Более того, 14 февраля 1718 года был подписан указ об исключении из числа наследников сына Алексея — Петра.
Именно для расследования дела царевича 20 марта того года была создана Тайная канцелярия, которая ещё многие десятилетия внушала ужас всем россиянам, независимо от материального благосостояния и положения в обществе.
19 июня Алексея начали пытать, от этих пыток он и скончался уже через неделю, 26 июня. Некоторые полагают, что приговоренный к смерти Алексей был задушен, поскольку его публичная казнь могла произвести совсем уж неприятное впечатление среди подданных. Они ссылаются, в частности, на воспоминания гвардейского офицера Александра Румянцева, который утверждал, что в ночь на 26 июня 1718 года Петр приказал ему и ещё нескольким верным ему людям умертвить Алексея, причем в это время рядом с царем находилась Екатерина. А меньше чем через год, 25 апреля 1719 года, умер рождённый Екатериной любимый сын Петра I, который, как выяснилось на вскрытии, был неизлечимо болен.
Между тем подрастал внук Петра I — сын Алексея, тоже Петр. И был он вовсе не так плох, как традиционно изображали и изображают его панегирически настроенные по отношению к первому российскому императору историки (не говоря уже об авторах художественных произведений). Мальчик был абсолютно здоров, развит не по годам, красив и отнюдь не глуп.
Петр II, портрет работы неизвестного художника
И нельзя винить его в том, что рос он как сорная трава, не получив должного воспитания: претензии по этому поводу можно предъявлять только Петру I.
О жизни и судьбе сына царевича Алексея будет рассказано в следующей статье.