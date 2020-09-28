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США пригрозили Ираку закрыть американское посольство в стране

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США пригрозили Ираку закрыть американское посольство в стране

Администрация Дональда Трампа пригрозила иракским властям закрытием посольства США в стране в случае, если Ирак не обеспечит прекращение ракетных обстрелов, угрожающих американской стороне. Об этом сообщает The Wall Street Journal.


Издание со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что ранее глава американского Госдепа Майк Помпео во время телефонного разговора с иракским президентом Бархамом Салехом и премьер-министром Мустафой аль-Казыми, предупредил последних, что готовится закрыть посольство в ответ на ракетные обстрелы американских военнослужащих на территории Ирака.

Иракские чиновники подтверждают данную информацию, заявляя о "предварительных шагах" США, направленных на закрытие посольства в течение двух-трех месяцев. При этом не исключается, что США могут пойти и на полный вывод войск с территории Ирака.

В то же время ТАСС сообщает, что в Госдепе отказались комментировать заявление Помпео о закрытии посольства в Ираке.

Однако США не потерпят угроз по отношению к нашим мужчинам и женщинам, несущим службу за границей. Мы без колебаний предпримем любые действия, которые сочтем необходимыми для обеспечения безопасности наших служащих. (...) неприемлемо запускать ракеты по нашему посольству, нападать на американских и других дипломатов, угрожать закону и порядку в Ираке. Мы ожидаем продолжения сотрудничества с нашими иракскими партнерами, чтобы обеспечить безопасность нашего персонала и объектов

- заявили в Госдепе.

31 комментарий
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  1. Livonetc
    Livonetc Сегодня, 13:15 Новый
    +17
    "США пригрозили Ираку закрыть американское посольство в стране".
    Горе горькое...
    Как жить дальше?
    1. Венд
      Венд Сегодня, 13:30 Новый
      +12
      Цитата: Livonetc
      "США пригрозили Ираку закрыть американское посольство в стране".
      Горе горькое...
      Как жить дальше?

      Думаю в Ираке будет объявлен общенациональный праздник и выходной по этому поводу laughing
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 13:53 Новый
        +8
        Администрация Дональда Трампа пригрозила иракским властям закрытием посольства США в стране в случае, если Ирак не обеспечит прекращение ракетных обстрелов, угрожающих американской стороне

        Вы ещё Австралии пригрозите, они примерно такое же влияние имеют на производящих обстрелы, как и иракские власти. Окуппировали страну и ещё возмущаются. Представляю Гитлер Сталину на партизан бы жаловался, пусть прекратят мол убивать немецких солдат,товарищ Сталин, эти партизаны, повлияйте на них. Совсем идьёты в этой администрации у США.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:58 Новый
      +5
      Цитата: Livonetc
      "США пригрозили Ираку закрыть американское посольство в стране".
      Горе горькое...
      Как жить дальше?

      Всё это не больше чем слова, ничего не имеющие с реальностью, а реальность такова, что Ирак отделяет Иран от Сирии и Израиля, поэтому американцам не дадут уйти из Ирака те же евреи.

      Кроме того Ирак богат энергетическими ресурсами, а раз так то американцев из Ирака могут только вынести вперёд ногами, но сами они ногами оттуда не пойдут ни за что.

      Ну и немаловажен тот факт, что территория Ирака могла быть использована Китаем для выхода в Средиземное море, через Сирию, и дальше в Европу, как один из множества торговых путей Поднебесной, но разве американцы упустят шанс, чтобы нагадить "партнёру". Думаю что нет.

      Так что всё нормально будет и янки сами гоу хоум не пойдут. Менталитет у них такой, если только им не придаст кто-нибудь ускорение.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 17:28 Новый
        -1
        Цитата: кредо
        Всё это не больше чем слова, ничего не имеющие с реальностью, а реальность такова, что Ирак отделяет Иран от Сирии и Израиля, поэтому американцам не дадут уйти из Ирака те же евреи.

        Ирак уже давно не отделяет Иран ни от кого - аккурат с тех времён, когда покойный ныне Сулеймани с КСИР и проиранским ополчением спасали официальное руководство Ирака от вооружённых отрядов одной запрещённой в России организации.
    3. халпат
      халпат Сегодня, 14:00 Новый
      +3
      Цитата: Livonetc
      "США пригрозили Ираку закрыть американское посольство в стране".
      Горе горькое...
      Как жить дальше?

      Думаю, что реакцию жителей Ирака можно описать, как «бурные аплодисменты, переходящие в овацию». Радость-то какая.
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 14:45 Новый
        +2
        Цитата: халпат
        Радость-то какая.

        Иракцам надо бы закрепить успех новыми пусками. А то, вдруг п-сы передумают.
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:21 Новый
      +2
      А вот это уже похоже на элементы агонии системы. Их перестают бояться, страх - это их главный фактор власти в оккупированных странах (не во всех, а типа Ирака как раз).

      Плюс ко всему, слабеет система пропаганды.
      Раньше Голливуд, кока-кола и прочие эпплы-майкрософты вызывали бешеный энтузиазм у "туземцев", при этом со сверхприбылей на новых рынках они покупали лояльность своего населения и "золотого миллиарда".
      Теперь эксплуатация подобного типа становится менее прибыльной, реклама везде примелькалась, а содержимое под оберткой не столь вкусное, как изначально думалось.
      Люди перестают доверять, начинают задавать вопросы. И даже в самих США идут постоянные протесты именно тех, кого обманули, не только негров.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 16:07 Новый
        +1
        готовится закрыть посольство в ответ на ракетные обстрелы американских военнослужащих на территории Ирака.

        Испугал ежа голой... laughing
        Для этого базы и обстреливают.
        Но как гордо у Помпео вышло!
        Не нас пнули, а мы сами ушли!
    5. д^Амир
      д^Амир Сегодня, 18:09 Новый
      0
      Там наверное третий день праздник!!!
  2. Recon
    Recon Сегодня, 13:17 Новый
    +1
    Страну превратили в руины, как и многие другие, и все не перестают удивляться что их обстреливают.
    1. user1212
      user1212 Сегодня, 13:22 Новый
      +3
      Цитата: Recon
      Страну превратили в руины, как и многие другие, и все не перестают удивляться что их обстреливают.

      Вопрос то в том сколько проживет текущее правительство без "крыши" из за лужи... А то благодарные сограждане могут быть так благодарны, прям до смерти
  3. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 13:22 Новый
    +3
    Лушбе бы они пригрозили свои базы там закрыть.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 13:27 Новый
    +2
    валите к себе и никто угрожать не будет
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:29 Новый
      +2

      неприятные!!
  5. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:35 Новый
    +1
    Майк Помпео во время телефонного разговора с иракским президентом Бархамом Салехом и премьер-министром Мустафой аль-Казыми, предупредил последних, что готовится закрыть посольство в о
    Шняга шняжная , ещё войска пусть пригрозят вывести , это будет достойно "траура" с порывом двух баянов...
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:49 Новый
    +2
    То есть - если скажем мы в России пару раз обстреляем американское посольство - его и у нас закроют?? Да они просто искушают...
    1. andreykolesov123
      andreykolesov123 Сегодня, 17:43 Новый
      0
      Цитата: paul3390
      То есть - если скажем мы в России пару раз обстреляем американское посольство - его и у нас закроют?? Да они просто искушают...

      продолжайте, товарищу майору очень интересны ваши мысли.
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 13:50 Новый
    0
    Администрация Дональда Трампа пригрозила иракским властям закрытием посольства США в стране в случае, если Ирак не обеспечит прекращение ракетных обстрелов, угрожающих американской стороне.

    Англосаксонская самоуверенность во всей красе. Их выгоняют ракетами, а они громко кричат на весь Мир, что могут наказать "обидчиков", выводом от них своего посольства. Как говорится - их выкидываешь в дверь, а они тут же лезут в окно, угрожая.
  8. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 13:58 Новый
    0
    Администрация Дональда Трампа пригрозила иракским властям закрытием посольства США в стране в случае, если Ирак не обеспечит прекращение ракетных обстрелов.

    А как Амерсы хотели? am Гнать их надо из всего Ближнего востока всеми доступными средствами и методами!
    Иракцы помнят, как на них америкосы сбрасывали бомбы с белым фосфором на жилые кварталы, школы и больницы. Это были зажигательные бомбы, известные как Mark-77. Помнят, как америкосы расстреливали сотни мирных жителей на рынках в городах и битву за Фаллужду - "иракский Сталинград".
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:30 Новый
      +1
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Иракцы помнят, как на них америкосы сбрасывали бомбы с белым фосфором на жилые кварталы, школы и больницы. Это были зажигательные бомбы, известные как Mark-77. Помнят, как америкосы расстреливали сотни мирных жителей на рынках в городах и битву за Фаллужду - "иракский Сталинград".

      Зато
      Главное - это вовремя глубоко разочароваться. Саддам в камере, страна в разрухе, тысячи убитых - а "Коля Павлов" глубоко разочарован...
  9. Alex_You
    Alex_You Сегодня, 14:05 Новый
    0
    Администрация Дональда Трампа пригрозила иракским властям закрытием посольства США в стране в случае, если Ирак не обеспечит прекращение ракетных обстрелов, угрожающих американской стороне.

    Так, а кто обстреливает посольство? Неуловимые мстители?
  10. prior
    prior Сегодня, 14:19 Новый
    +1
    Маловато, маловато американцев обстреливают в Ираке.
    Надо, чтоб бежали, а не угрожали...
  11. viktor.
    viktor. Сегодня, 14:24 Новый
    +1
    Обиделись? wassat Мужчины и Женщины работают! laughing Вот Жгут good laughing В ФША что в Гейропе не отличить где Мужик а где Женщина сплошное ОНО! wassat
  12. Джентельмен
    Джентельмен Сегодня, 14:38 Новый
    0
    бедные солдиты)))когда то давно бомбили в одну сторону и ничего не было.а тут "ответ" прилетел. и ведь если уйдут,останется разруха. вот и вопрос,для чего их приняли те,кто был против Саддама
  13. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:48 Новый
    0
    Во как! А закрыть американские базы, не грозили?
  14. bairat
    bairat Сегодня, 15:16 Новый
    0
    Надо учится у американцев как держать союзников на коротком поводке. Деньги от добычи иракской нефти хранятся в сша, при прошлом обострении иракцы требовали вывести все иностранные войска, американцы намекнули что уйдут с деньгами, на тот момент 35 млрд долларов, и все, протесты стихли.
  15. zwlad
    zwlad Сегодня, 16:06 Новый
    0
    А похоже что гегемон начинает потихоньку сдуваться.
    Как уж там - Янки гоу хоум!
  16. Полимер
    Полимер Сегодня, 19:47 Новый
    0
    Администрация Дональда Трампа пригрозила иракским властям закрытием посольства США в стране в случае, если Ирак не обеспечит прекращение ракетных обстрелов, угрожающих американской стороне

    Отличное предложение! Надо соглашаться!
    Согласие можно и так выразить:
  17. Владимир_6
    Владимир_6 Сегодня, 20:22 Новый
    0
    неприемлемо запускать ракеты по нашему посольству, нападать на американских и других дипломатов, угрожать закону и порядку в Ираке.

    Значит в Ираке неприемлемо. А в Сирии, по мнению тех же США, было приемлемо.
    США при участии Великобритании и Украины фактически заблокировали инициированное Россией заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее минометный обстрел российского посольства в Дамаске.

    Пожелаем же успехов иракским повстанцам.
  18. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 20:50 Новый
    0
    Ну закроют посольство сша в Ираке... Базы сша и войска сша в Ираке остаются. Может сша уже рассматривают землю Ирака своей территорией ? - зачем посольство сша на территории самих сша. В Пуэрто-Рико нет дипмиссии сша... Вполне возможно сша считает Ирак "индейской (арабской) резервацией".