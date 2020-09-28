"США пригрозили Ираку закрыть американское посольство в стране".

Однако США не потерпят угроз по отношению к нашим мужчинам и женщинам, несущим службу за границей. Мы без колебаний предпримем любые действия, которые сочтем необходимыми для обеспечения безопасности наших служащих. (...) неприемлемо запускать ракеты по нашему посольству, нападать на американских и других дипломатов, угрожать закону и порядку в Ираке. Мы ожидаем продолжения сотрудничества с нашими иракскими партнерами, чтобы обеспечить безопасность нашего персонала и объектов

Администрация Дональда Трампа пригрозила иракским властям закрытием посольства США в стране в случае, если Ирак не обеспечит прекращение ракетных обстрелов, угрожающих американской стороне. Об этом сообщает The Wall Street Journal.Издание со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что ранее глава американского Госдепа Майк Помпео во время телефонного разговора с иракским президентом Бархамом Салехом и премьер-министром Мустафой аль-Казыми, предупредил последних, что готовится закрыть посольство в ответ на ракетные обстрелы американских военнослужащих на территории Ирака.Иракские чиновники подтверждают данную информацию, заявляя о "предварительных шагах" США, направленных на закрытие посольства в течение двух-трех месяцев. При этом не исключается, что США могут пойти и на полный вывод войск с территории Ирака.В то же время ТАСС сообщает, что в Госдепе отказались комментировать заявление Помпео о закрытии посольства в Ираке.- заявили в Госдепе.