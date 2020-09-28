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«Ожидает завершения госиспытаний»: САУ «Богдана» создана в единственном экземпляре

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«Ожидает завершения госиспытаний»: САУ «Богдана» создана в единственном экземпляре

Украинская 155-мм самоходная гаубица на колесном ходу "Богдана" ожидает окончания государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о принятии САУ на вооружение. Об этом пишет Defense Express.


В настоящее время единственный экземпляр САУ 2С22 "Богдана" находится в цехе Краматорского завода тяжелого станкостроения (входит в состав ГС "Лига оборонных предприятий Украины"), где ожидает окончания государственных испытаний.

Как сообщил народный депутат Украины Роман Костенко, "Богдана" уже была испытана стрельбой инертными снарядами, на боевые испытания гаубицу еще не выводили.

Если "Богдана" пройдет государственные испытания, то она имеет хорошие перспективы как для взятия на вооружение в Украине, так и для экспорта в другие страны

- заявил Костенко.


О стрельбах САУ "Богдана" сообщалось в конце прошлого года. Испытания гаубицы прошли на полигоне в Днепропетровской области. На "нулевом" этапе испытаний самоходное оружие проверяли гидровыстрелом (гидрообстрелом), затем использовались так называемые инертные боеприпасы. До боевой стрельбы дело не дошло, хотя об этом ранее заявлялось. Причина не называется.

Тогда же на Украине сразу же решили акцентировать внимание на том, что самоходная артустановка "Богдана" "соответствует стандартам НАТО!". Имеется в виду калибр САУ.

Утверждается, что в ходе испытаний были подтверждены возможности САУ по осуществлению огня в темпе до 6 выстрелов в минуту. Согласно ранним заявлениям разработчиков, максимальная дальность при выполнении стрельб активно-реактивным снарядом составляет 60 км.

Напомним, впервые единственный опытный образец гаубицы показали 14 июля 2018 года, а 24 августа того же года "Богдану" показали на военном параде в честь Дня Независимости Украины.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/kostenko.roman
38 комментариев
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  1. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:03 Новый
    +4
    Интересно, в честь какого Богдана они свою технику называют? Автобусы, грузовики, теперь еще и САУ.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:08 Новый
      0
      До боевой стрельбы дело не дошло, хотя об этом ранее заявлялось. Причина не называется.
      А вдруг ствол разорвет !
      1. Sergey_G_M
        Sergey_G_M Сегодня, 14:16 Новый
        +8
        Какая боевая стрельба? Какое принятие на вооружение?
        Куда стрелять собрались, да еще на 60 км?
        Чтобы принять орудие на вооружение надо составить таблицы стрельбы для начала, а это значит надо сжечь пару составов со снарядами, есть ли у разработчика деньги на такое количество натовских совсем не дешевых снарядов?
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 15:09 Новый
          0
          Цитата: Sergey_G_M
          Куда стрелять собрались, да еще на 60 км?

          Хотелось бы спросить артиллеристов - по цели каких размеров возможно ПРИЦЕЛЬНО, а не случайно, попасть с расстояния в 60 километров? Или такая дальность так, воробьёв пугать "по площадям"?
        2. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 16:05 Новый
          +1
          Цитата: Sergey_G_M
          Чтобы принять орудие на вооружение надо составить таблицы стрельбы для начала, а это значит надо сжечь пару составов со снарядами,

          Причём, в видеоролике, утверждают, что освоили выпуск стволов и они выдерживают 1200 выстрелов, в отличии от советских , которые выдерживают только 600.
          Надо же, как технологии на Украине скакнули, с первой же своей продукции вдвое переплюнув по износостойкости кованые стволы Завода №9, который ими занимается с 1942-го года.
          1. Bad_gr
            Bad_gr Сегодня, 16:11 Новый
            0
            Кстати, с единичным выстрелом, где ствол после этого очень долго болтается, видео есть, а вот зарядку самой пушки где глянуть ?
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 14:23 Новый
        +2
        что значит "вдруг"?
      3. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:30 Новый
        0
        Цитата: Uncle Lee
        До боевой стрельбы дело не дошло, хотя об этом ранее заявлялось. Причина не называется.
        А вдруг ствол разорвет !

        Уважаемый Владимир. Большая просьба - не размещать свои комментарии не относящиеся ко мне, в виде ответов, якобы, на мои. (Про боевую стрельбу, я ни слова не написал) А то у меня в связи с этим завал с ответами. hi
        Будьте немного повнимательнее. hi
    2. Gato
      Gato Сегодня, 14:22 Новый
      -1
      в честь какого Богдана они свою технику называют?

      request
      Может в честь первого рулевого офиса президента при Зеленском
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 16:25 Новый
        -1
        Цитата: Gato
        в честь какого Богдана они свою технику называют?

        request
        Может в честь первого рулевого офиса президента при Зеленском

        Меня посещают смутные сомнения. Грузовики и автобусы были "богданом", а САУ стало "богданой". Оно, что, половую ориентацию сменило, что ли, в свете требований "всемирного толерантного требования"?
    3. Комментарий был удален.
    4. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 14:34 Новый
      +1
      Цитата: Piramidon
      Интересно, в честь какого Богдана они свою технику называют? Автобусы, грузовики, теперь еще и САУ.

      В честь того, что если что не так пойдет, то ответственности никакой. Бог дал, Бог взял...
    5. кредо
      кредо Сегодня, 14:38 Новый
      +2
      Цитата: Piramidon
      Интересно, в честь какого Богдана они свою технику называют? Автобусы, грузовики, теперь еще и САУ.

      Поверьте, это не самое главное.
      Факт того, что на Украине постоянно что-то "изобретают" в области вооружения, говорит о том, что решение вопросов на Донбассе и в Крыму украинские руководители и военные видят только путём военных действий и не иначе. Это конечно плохая тенденция.
      Другое дело, что США и ЕС будут принимать все меры к тому, чтобы украинский ВПК как можно скорей загнулся, особенно в изготовление наиболее дорогостоящих изделий, оставив на плаву только мелочёвку и производство боеприпасов.
      Даже если политики и военные Украины это понимают, сделать реанимацию своего ВПК им не дадут "партнёры", но мы всегда должны иметь ввиду, что даже дур.к с дубиной представляет определённую опасность.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 17:31 Новый
        0
        Цитата: кредо
        Цитата: Piramidon
        Интересно, в честь какого Богдана они свою технику называют? Автобусы, грузовики, теперь еще и САУ.

        Поверьте, это не самое главное.

        Верю. И согласен. Но я разве говорил, что это "самое главное"?
    6. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 14:58 Новый
      0
      Цитата: Piramidon
      Интересно, в честь какого Богдана они свою технику называют?

      Да как-то с Хмельницким, воссоединившим Украину с Россией, они не в ладах. Может этого?
    7. Welldone
      Welldone Сегодня, 15:33 Новый
      -1
      "Богдана" трансгендерное имя. Радужное. С намеком евроинтеграции и их "ценностей". По русски это называют гораздо короче, но более ёмко. laughing
    8. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 21:03 Новый
      0
      Цитата: Piramidon
      Интересно, в честь какого Богдана они свою технику называют?

      Женское имя Богдана имеет старославянские корни, является калькой греческого имени, которое в переводе на русский звучит как Феодора. Впоследствии у него появилась "разговорная" форма - Богдана. Значение имени - "желанное дитя", "данная Богом". hi
      Вот так, не больше - не меньше! Богом данная гаубица! lol Остаётся вспомнить "Молот"- явно от Тора был! feel
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 14:11 Новый
    +1
    "Нептун" прошёл испытания , а госзаказа нет ( и думаю будет не скоро , если вообще будет) То же самое будет и с этой САУ на базе КрАЗа - денег нет , , да и КрАЗ на боку лежит , а перевод на другое шасси - это не недели и не копейки . Продать кому-то не получится по тем же причинам . Может ..со временем ..потом ..
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:18 Новый
      +1
      Как он может пройти испытания,если система ПКР Нептун по факту не рабочая со слов самих же украинцев?
      Киев не способен использовать новый широко распиаренный ракетный комплекс “Нептун” из-за того, что на Украине так и не создали собственную радиолокационную поддержку для наведения ракет. Об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут.

      По информации Чмута, Киев вынужден просить у США комплексы для наведения ракет на цель, поскольку переработанные советские крылатые ракеты для “Нептун” были приняты на вооружение, но использование их невозможно.



      Чмут добавил, что интеграция такого вооружения в систему вооруженных сил Украины сейчас невозможна. По информации эксперта, во время тестирования ракетного комплекса, украинская армия столкнулась с непредвиденной проблемой: ракету невозможно навести существующими радиолокационными средствами.

      “Мы будем работать совместно с нашими западными партнёрами, в том числе по их целеуказаниям. «Нептун» сейчас не имеет своей радиолокационной станции выявления целей, и условно американский разведывательный самолёт передаёт нам на комплекс целеуказание на российский корабль и «Нептун» его условно уничтожает”, – резюмировал он.

      https://zen.yandex.ru/media/mudrost/taras-chmut-zaiavil-o-problemah-s-raketnym-kompleksom-neptun-na-ukraine-5f60b4768169a878163edda5
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 14:24 Новый
        +2
        Тарас Чмут - это голова ! ( подражание Ильфу и Петрову с их "Золотым телёнком" ) . И откуда только фамилии то взялись ? Раньше вроде поблагозвучней были ..К тому же он говорит об отсутствии систем целеуказания для этих ракет , а не об их "сырости"
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:13 Новый
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      Продать кому-то не получится по тем же причинам . Может ..со временем ..потом ..

      Китайцы купят "как есть" - им всё сгодится для "китайского ксерокса".
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 15:18 Новый
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Китайцы купят "как есть" - им всё сгодится для "китайского ксерокса".

        Китайцы уже давно не скупают всё подряд , а только то , что не могут сами . А ух самоходку свою на грузовике они могут . Им бы не образцы - им бы производства , КБ , и ИТР ... вот тут они готовы , но история с заводом МоторСич показателен , что в США тоже не полные ..
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 15:20 Новый
          0
          Цитата: КВУ-НСвД
          Китайцы уже давно не скупают всё подряд , а только то , что не могут сами .

          Да ладно... По цене металлолома - пусть стоит на ремскладе. Может, пригодится.
          1. КВУ-НСвД
            КВУ-НСвД Сегодня, 15:22 Новый
            +1
            Цитата: Zoldat_A
            По цене металлолома -

            Ну это конечно можно для музея .
  3. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 14:11 Новый
    +3
    Будет принята на вооружение в единственном экземпляре.
    1. Gato
      Gato Сегодня, 14:26 Новый
      +1
      Будет принята на вооружение в единственном экземпляре.

      155-мм снаряд тоже купят в единственном экземпляре. Если грошей хватит - то может даже и активно-реактивный.
      1. Артур73
        Артур73 Сегодня, 15:05 Новый
        -1
        Ненуачо!И сразу в музей!!! hi
  4. Sergey_G_M
    Sergey_G_M Сегодня, 14:11 Новый
    +1
    Спорная разработка.
    Современные САУ на колесном шасси отличаются от буксируемых дополнительным оборудованием которое сложно установить на буксируемые орудия, например РЛС измеряющая скорость вылета снаряда, автоматизированная зарядка и боеукладка и т.д. Без всех этих плюшек САУ не имеет особых преимуществ перед буксируемой артиллерией, а те преимущества что есть нивелируются ценой и не универсальностью. А этих плюшек у украинской САУ похоже нет (((
  5. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 14:12 Новый
    +1
    Как-то САУ не внушает доверия. Как будто собрана на скорую руку. А ствол сделан из того же сплава, что и миномет М120-15 "Молот"?
    1. Gato
      Gato Сегодня, 14:30 Новый
      +4
      А ствол сделан

      Подозреваю, что рассверлили старые Д-20
  6. Кушка
    Кушка Сегодня, 14:58 Новый
    -1
    Говорят - государства, как люди.
    А люди - каждый- хоть по разу в жизни
    пробовал, ловить рыбу, играть в шахматы,
    ходить на бокс, сделать арбалет, написать стихи.
    Результаты разные бывают - от бомжа в канаве
    до И.Маска.
    Государства -они как люди....
  7. Артур73
    Артур73 Сегодня, 15:03 Новый
    +1
    Тогда же на Украине сразу же решили акцентировать внимание на том, что самоходная артустановка "Богдана" "соответствует стандартам НАТО!". Имеется в виду калибр САУ.
    Тем временем в Германии предложили отказать Украине и во вступлении в ЕС,и во вступлении в НАТО hi
    А им так хоцца lol ,даже гаубицу запилили под натовский стандарт бп,только вот в НАТО их никто особо не ждет,тем более со своим! hi
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:18 Новый
      +2
      Цитата: Артур73
      А им так хоцца ,даже гаубицу запилили под натовский стандарт

      Вспомнилось, как Нахалёнок у Шолохова побежал "вторую пОмочь" пришивать, чтобы в Красную Армию взяли. laughing И эти чего хошь куда Хозяин прикажет пришьют, лишь бы взяли...
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:05 Новый
    -1
    Цитата с другого ресурса -
    При остром дефиците снарядов калибра 152-мм единственное, на что остается надеяться Украине, – поставки снарядов стандарта НАТО.
  9. Кент0001
    Кент0001 Сегодня, 17:02 Новый
    0
    А у них другие названия бывают? Одни Блгданы кругом...
  10. Кент0001
    Кент0001 Сегодня, 17:03 Новый
    -1
    Её от выстрела боевым снарядом разнесет в щепу.
  11. Керенский
    Керенский Сегодня, 17:48 Новый
    0
    Как тут люди верно заметили, - надо стрелять. Что бы проверить живучесть ствола, - надо стрелять. Что бы составить таблицы стрельбы, - надо стрелять. А боеприпас НАТОвский... и тут мысль останавливается.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 18:39 Новый
      -1
      А я удивляюсь как им еще состав со снарядами с истекшим сроком хранения не продали, для пристрелки единственрого орудия.)))
  12. Vlad Pervovich
    Vlad Pervovich Сегодня, 18:28 Новый
    -1
    отдайте на испытание НАТОвцам