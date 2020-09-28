«Ожидает завершения госиспытаний»: САУ «Богдана» создана в единственном экземпляре

Если "Богдана" пройдет государственные испытания, то она имеет хорошие перспективы как для взятия на вооружение в Украине, так и для экспорта в другие страны

Украинская 155-мм самоходная гаубица на колесном ходу "Богдана" ожидает окончания государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о принятии САУ на вооружение. Об этом пишет Defense Express.В настоящее время единственный экземпляр САУ 2С22 "Богдана" находится в цехе Краматорского завода тяжелого станкостроения (входит в состав ГС "Лига оборонных предприятий Украины"), где ожидает окончания государственных испытаний.Как сообщил народный депутат Украины Роман Костенко, "Богдана" уже была испытана стрельбой инертными снарядами, на боевые испытания гаубицу еще не выводили.- заявил Костенко.О стрельбах САУ "Богдана" сообщалось в конце прошлого года. Испытания гаубицы прошли на полигоне в Днепропетровской области. На "нулевом" этапе испытаний самоходное оружие проверяли гидровыстрелом (гидрообстрелом), затем использовались так называемые инертные боеприпасы. До боевой стрельбы дело не дошло, хотя об этом ранее заявлялось. Причина не называется.Тогда же на Украине сразу же решили акцентировать внимание на том, что самоходная артустановка "Богдана" "соответствует стандартам НАТО!". Имеется в виду калибр САУ.Утверждается, что в ходе испытаний были подтверждены возможности САУ по осуществлению огня в темпе до 6 выстрелов в минуту. Согласно ранним заявлениям разработчиков, максимальная дальность при выполнении стрельб активно-реактивным снарядом составляет 60 км.Напомним, впервые единственный опытный образец гаубицы показали 14 июля 2018 года, а 24 августа того же года "Богдану" показали на военном параде в честь Дня Независимости Украины.