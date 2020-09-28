Белоруссия получила первую партию российской вакцины от коронавируса

РФПИ объявляет о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", созданной на платформе аденовирусных векторов человека - единственной в мире, доказавшей долгосрочную безопасность и эффективность

Белоруссия получила первую партию российской антиковидной вакцины "Спутник V". Поставка осуществлена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявили в самом фонде.Белоруссия стала первой страной после России, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V", первая партия уже поставлена в республику. Вакцинация добровольцев начнется с 1 октября.- говорится в сообщении.В клиническом исследовании вакцины будут участвовать 100 белорусских добровольцев, исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, выбранных в качестве исследовательских центров. Первые партии вакцины уже получили две белорусские клиники, поставка в остальные пройдет в ближайшее время.Всего к клиническим испытаниям вакцины "Спутник V" будут привлечены добровольцы и из других стран. К исследованиям готовы подключиться Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, переговоры ведутся.