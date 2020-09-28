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Белоруссия получила первую партию российской вакцины от коронавируса

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Белоруссия получила первую партию российской вакцины от коронавируса

Белоруссия получила первую партию российской антиковидной вакцины "Спутник V". Поставка осуществлена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявили в самом фонде.


Белоруссия стала первой страной после России, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V", первая партия уже поставлена в республику. Вакцинация добровольцев начнется с 1 октября.

РФПИ объявляет о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", созданной на платформе аденовирусных векторов человека - единственной в мире, доказавшей долгосрочную безопасность и эффективность

- говорится в сообщении.

В клиническом исследовании вакцины будут участвовать 100 белорусских добровольцев, исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, выбранных в качестве исследовательских центров. Первые партии вакцины уже получили две белорусские клиники, поставка в остальные пройдет в ближайшее время.

Всего к клиническим испытаниям вакцины "Спутник V" будут привлечены добровольцы и из других стран. К исследованиям готовы подключиться Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, переговоры ведутся.
75 комментариев
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  1. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 14:25 Новый
    -3
    начнут с оппозиции))))))))
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 14:28 Новый
      +2
      Цитата: Nastia Makarova
      начнут с оппозиции))))))))

      У нас нет оппозиции. Есть несознательные элементы. Это те же, кто каждый год палит прошлогоднюю траву, а выгорают целые деревни.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 14:29 Новый
        0
        как,уже нет? поделись секретом
        1. Тралл
          Тралл Сегодня, 14:33 Новый
          +6
          После 2010 года кого посадили, кого в польшку отпустили, остальные в КГБ по сих пор отмечаться ходят.
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 14:37 Новый
            -1
            класс! а как же европы?
          2. с-т Petrov
            с-т Petrov Сегодня, 14:40 Новый
            +5
            После 2010 года кого посадили, кого в польшку отпустили, остальные в КГБ по сих пор отмечаться ходят.


            А куда деть клоунов, которые сидят на грантах из Польши и считают себя "оппозицией"? Таких в РБ достаточное колличество - знаю лично семью - которая живет на гранты из соседнего государства - и деньги на бизнес появились после условия - что в случае кипиша этот бизнес будет работать на майдан местный.
            А боевики, которые на руине прошли подготовку?
            На украине тоже "нациков" не видели. А "оппозицию" с запада руины за силу не считали. Надо быть аккуратнее и смотреть внимательнее

            Шатания околопротестные идут уже не первую неделю - значит оппозицию вырастили и она есть
            1. Тралл
              Тралл Сегодня, 14:44 Новый
              +12
              Цитата: с-т Petrov
              А куда деть клоунов, которые сидят на грантах из Польши и считают себя "оппозицией"?

              Будем перевоспитывать. Трудотерапия:будут отмывать фасады домов, дорожную разметку, знаки и указатели, подметать улицы белорусских городов от БЧБ-тряпочек. Для политических рецидивистов возродим карательную психиатрию. Котлетную королеву изловим и воссоединим с мужем в сизо. Гранто-сосателям перекроем ручейки финансирования. Самое сложное - это нивелировать поляризацию общества и не упустить молодежь.
              1. с-т Petrov
                с-т Petrov Сегодня, 14:45 Новый
                +7
                Для политических рецидивистов возродим карательную психиатрию. Котлетную королеву изловим и воссоединим с мужем в сизо.


                да прибудет с вами сила, братцы. Согласовано.
                1. Тралл
                  Тралл Сегодня, 14:48 Новый
                  +5
                  Цели намечены, задачи поставлены - за работу, товарищи! smile
              2. НЕКСУС
                НЕКСУС Сегодня, 15:22 Новый
                +6
                Цитата: Тралл
                Будем перевоспитывать.

                И то правильно...пусть подметают и убирают планету.
                1. Zoldat_A
                  Zoldat_A Сегодня, 15:30 Новый
                  +4
                  Цитата: НЕКСУС
                  Цитата: Тралл
                  Будем перевоспитывать.

                  И то правильно...пусть подметают и убирают планету.

                  "Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная."
                  Сент -Экзюпери, "Маленький принц"
                  А то развелось в Белоруссии баобабов - только выпалывай...
      2. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 14:33 Новый
        -4
        ну тогда эти элементы и получат дозу
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:32 Новый
      +3
      Какое у вас скептическое отношение к вакцине. wassat
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 14:52 Новый
        -4
        какая вакцина такое и отношение)))))
        1. purple
          purple Сегодня, 14:58 Новый
          +3
          ну а что не так с вакциной? Или как обычно... в лужу
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 15:07 Новый
            0
            пока нет результатов об эфективности
            1. Карт
              Карт Сегодня, 15:32 Новый
              +6
              Цитата: Nastia Makarova
              пока нет результатов об эфективности


              Ага, значит надо кричать что она неэффективна или даже вредна. Она же сделана в России.
              1. Nastia Makarova
                Nastia Makarova Сегодня, 15:38 Новый
                -3
                я не говорю что вредна или неэффективна!!!!! я говорю что не стоит бежать и в первых рядах колоть
                1. Сидор Аменподестович
                  Сидор Аменподестович Сегодня, 15:42 Новый
                  0
                  Никто и не призывает это делать, так как речь идёт только об этом:
                  Белоруссия стала первой страной после России, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V", первая партия уже поставлена в республику. Вакцинация добровольцев начнется с 1 октября.
                  1. Nastia Makarova
                    Nastia Makarova Сегодня, 15:48 Новый
                    -1
                    да я не против что поставили, и хорошо
                2. venik
                  venik Сегодня, 21:17 Новый
                  0
                  Цитата: Nastia Makarova
                  я не говорю что вредна или неэффективна!!!!! я говорю что не стоит бежать и в первых рядах колоть

                  ========
                  И сказал Христос; "Пусть ПЕРВЫМ бросит камень тот, кто не знает за собой ни одного греха!" ..... Никто, между прочим не бросил!
                  Вывод: Если никто не пойдет в ПЕРВЫХ рядах - то никто не пойдет ВООБЩЕ! Ибо если нет ПЕРВЫХ рядов - то значит нет и следующих (за ними)! wink
      2. Роман13579
        Роман13579 Сегодня, 15:27 Новый
        -4
        "Тема связанная с вакцинацией должна быть актуальна одномоментно во всем мире... как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые в этом смысле будут действенны... иначе распространить болезнь будет невозможно", - заявил бывший премьер.


    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:46 Новый
      +2
      Цитата: Nastia Makarova
      начнут с оппозиции))))))))

      Надеюсь, что начнут именно с адекватных людей, потому что им, простым гражданам и нужна эта вакцина.
      Хорошая новость.
      Нужно больше хороших новостей для решения назревших проблем в Белоруссии.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 14:53 Новый
        -1
        а почему не с оппозиции?
        1. кредо
          кредо Сегодня, 15:02 Новый
          +4
          Цитата: Nastia Makarova
          а почему не с оппозиции?

          Вспоминая, какую заботу о здоровье проявляло ЕС и лично Германия в отношении украинской оппозиционерки Тимошенко и российского оппозиционера Навального о белорусских оппозиционерах есть кому позаботиться, так что за белорусскую оппозиция лично я не беспокоюсь.

          Кроме того, есть риск того, что если белорусских оппозиционеров начать вакцинировать российским лекарством, есть риск того, что в случае осложнений у них и Россию и лично Лукашенко обвинят в намерении их убийства. Так что их вакцинация может быть осуществлена только в том случае, если они нотариально заверят своё согласие на такую процедуру лично у Трампа, Меркель, Макрона и Джонсона. Тогда пожалуйста, вперёд и с песней.
    4. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:54 Новый
      -3
      безмозглая оппозиция минусует?
      1. Vitaly Gusin
        Vitaly Gusin Сегодня, 16:21 Новый
        -1
        Цитата: Nastia Makarova
        безмозглая оппозиция минусует?

        Да не расстраивайтесь так сильно, меня вы все равно не догоните, но правда сильней минусов.
        Вот в подтверждение ваших слов, ИДЕТ ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОВЕРКИ ВАКЦИНЫ для этого нужно от 10000 до 30000 испытуемых и есть для этого инструкцияю Внимательно почитайте
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 16:26 Новый
          +2
          я не переживаю)))) за инфу спасибо
    5. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 15:21 Новый
      +8
      Цитата: Nastia Makarova
      начнут с оппозиции))))))))

      Так сказали,будто это не вакцина,а ,простите,какашка на палочке,которую белорусам предложили. Я вам напомню,что лекарство от Эболы ,которую весь просвещенный мир считал неизлечимой,создали именно в России,причем эффективную.
      Наши фармацевты,если им поставлена задача конкретная,способны создавать уникальные лекарства.
      Может быть это и смелое заявление,но ,думаю,при должном финансировании бесперебойном,и воле правительства,им по силам создать даже лекарство от рака.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 16:27 Новый
        -1
        я не ругаю вакцину и не критикую)))) и вообще то это был юмор
    6. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 15:42 Новый
      -1
      Да вроде как усачь говорил что нет у него коронавируса.что это выдумки.
  2. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 14:32 Новый
    0
    В клиническом исследовании вакцины будут участвовать 100 белорусских добровольцев
    Статистически выборка ни о чём , не проще было на веру принять наши результаты испытаний и начать вакцинировать ? К чему эта показуха с сотней добровольцев ? Только шанс тихановским дают на очередную критику .
    1. Sergey_G_M
      Sergey_G_M Сегодня, 14:39 Новый
      +5
      Тут больше политика, показать что вакцина принимается не только в России.
      Посмотрите иностранные СМИ как там поливают нашу вакцину грязью, информационный повод с вакциной в Белоруссии это повод хоть как то противостоять этому.
      1. Храмов
        Храмов Сегодня, 14:47 Новый
        0
        Цитата: Sergey_G_M
        Посмотрите иностранные СМИ как там поливают нашу вакцину грязью,

        Пусть поливают.

        Тут главное здоровье людей в стране.

        А ежели европейцы не желают принять русскую вакцину, то это их проблема.

        Пора бы жить полноценно. Без ограничений и без страшилок.
        1. Sergey_G_M
          Sergey_G_M Сегодня, 14:51 Новый
          0
          Это конечно их дело, но хотелось бы на продаже им вакцины денежек заработать wink
          Наши медики заработали на премию, они будут не против если эта премия будет в евро winked
        2. Сибирский цирюльник
          Сибирский цирюльник Сегодня, 16:09 Новый
          -3
          Если главное- здоровье в стране,то почему, в страну, вакцину " не пустили", пока..
      2. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 14:53 Новый
        +4
        Цитата: Sergey_G_M
        осмотрите иностранные СМИ как там поливают нашу вакцину грязью,

        А чо смотреть ? Просто сами отстают и своё население надо как-то успокаивать , а то мрут , как мухи . Раньше про недостоверность российской статистики по ковиду ныли , сейчас про опасность российской вакцины , затем начнут про недостоверность статистики по массовой вакцинации .. Главное тут , чтоб наш караван шёл , а верблюдам на брешущих собак накласть .
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:05 Новый
        +2
        Цитата: Sergey_G_M
        Тут больше политика, показать что вакцина принимается не только в России.
        Посмотрите иностранные СМИ как там поливают нашу вакцину грязью, информационный повод с вакциной в Белоруссии это повод хоть как то противостоять этому.

        Согласен с вами. Политически, Россия поддерживает союзную Беларусь в развязанной США биологической войне. Но пасаран stop
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 14:49 Новый
      +6
      Вот тут я скажу старое и мной нелюбимое "делают - значит надо". 100 человек само по себе это мало, но это ведь в плюс к тем исследованиям которые проводят в России. Кроме того исследования это не только ведь добровольцы, это ведь и медицинские работники их проводящие и наблюдающие этих добровольцев. Это в том числе и дополнительная возможность обнаружить побочку, вдруг белорусы проверят тщательней, или вообще какой-нибудь новый результат получат? И плюс в плане международной сертификации. И в том числе с точки зрения пропаганды безопасности этой вакцины - имея свои собственные исследования в Белорусии её применять будут с большей охотой. А польза от этого будет всем - всему человечеству в глобальном масштабе.
    3. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 16:09 Новый
      +3
      Цитата: КВУ-НСвД
      К чему эта показуха с сотней добровольцев ?

      Это не показуха,а обычная практика.Чтоб вакцина так сказать "пошла в народ" ,ее тестируют,сто раз проверяют ,испытывают на тех же добровольцах...и только после этого,через 3-5 лет! вакцина ,если прошла все испытания,считается годной для граждан.
      В случае с этой вакциной,срок принятия вакцины сократили до года и это не есть хорошо,но...даже этот год нужен для испытаний вакцины на добровольцах.Это обычная практика во всем мире.
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 16:17 Новый
        0
        Цитата: НЕКСУС
        Это не показуха,а

        Сотня испытуемых - это показуха . Статистически , когда население исчисляется миллионами , испытуемых должно быть тысячи , если десятками миллионов - десятки тысяч . А здесь получат результат , созвучный российским . А если не дай Бог какие-то осложнения будут у пары человек , то никто и не вспомнит об этих статистических несоответствиях - так и напишут про два процента пострадавших от вакцины с соответствующим раздутием темы .
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 16:25 Новый
          +2
          Цитата: КВУ-НСвД
          А здесь получат результат , созвучный российским .

          До Белоруссии,вакцинировать начали в РФ этой вакциной. Чтоб понятней и нагляднее было...вспомните фильм Иван Васильевич меняет профессию,сцену с водкой.
          Мы то сперва сами ,образно говоря ,выпили,а после белорусам дали.
          1. КВУ-НСвД
            КВУ-НСвД Сегодня, 16:28 Новый
            +1
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: КВУ-НСвД
            А здесь получат результат , созвучный российским .

            До Белоруссии,вакцинировать начали в РФ этой вакциной. Чтоб понятней и нагляднее было...вспомните фильм Иван Васильевич меняет профессию,сцену с водкой.
            Мы то сперва сами ,образно говоря ,выпили,а после белорусам дали.

            Я и говорю - можно довериться российским результатам и не устраивать показуху с национальными "испытаниями" .
          2. dauria
            dauria Сегодня, 18:34 Новый
            +1
            .вспомните фильм Иван Васильевич меняет профессию,сцену с водкой.


            Так в фильме царь только сказал "отведай ты из моего кубка". Но выпил всё равно раньше Шурика. recourse
  3. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 14:34 Новый
    0
    https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4699.html
    Не пойму, кто то умер или это изначально фейк и никакого врача этого в принципе нет? А если умер - почему не сообщают от чего? Странное какое то сообщение минздрава. Написали бы понятнее..
    Сейчас, зная наши власти с их паталогическим враньём везде и всюду где надо и не надо, есть ощущение что таки да, умер испытатель вакцины, но еще неясно отчего и все паникуют.

    Возможно, это отличная вакцина. Но колоть я её себе и семье разрешу не ранее чем через год.
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 14:48 Новый
      -1
      Сейчас, зная наши власти с их паталогическим враньём везде и всюду где надо и не надо


      англосаксы грамотно обработали я считаю население. Медиамашина работает.
      Население в итоге поверит Медузе и МБХ Медиа - чем "нашим властям"

      И даже не объявить наши власти в информационной профнепригодности, когда против твоих плюс минус 5 государственных каналов + RT - работает остальная сетка на 300+ каналов + ютуб + местные интернет ресурсы городские + чудо паблики в социальных сетях аля "типичный Крыжопль" (вставляем название своего города)

      компании США начали скупать крупнейшие городские порталы - сейчас речь идет о Екатеринбурге e1 точкак ру и Тюмени (тюмень точка ру), а также об Омске, Барнауле, Новосибирске, Красноярске, Томске, Кузбассе, Иркутске (сеть НГС).


      трудно даже прикинуть масштаб и охват.

      P.S. да и с гос (как бы) телевидением - все не просто.

      1. Mishka78
        Mishka78 Сегодня, 15:29 Новый
        +1
        Население в итоге поверит Медузе и МБХ Медиа - чем "нашим властям"

        Госпропаганда должна быть. Безусловно и однозначно. Но она должна быть умной, а не киселёв-соловьёв-шеин-норкин, как сейчас, которых не стебёт только ленивый.
        Госпропаганда должна быть правдивой, это к той же медузе отношение такое - прокукарекала и ладно, хрен бы с ней, что с неё взять. А вот на того же вечернего мудо..на смотрят с пристрастием, и каждую его лажу (а их объективно много) разбирают по словам. Отсюда и имидж такой, что государство всё время врёт. Государство не доверяет и не любит своё население, считая что вместо объяснений происходящего лучше мы что то запретим и за нарушение этого запрета штраф наложим и т.д.
        Наше государство считает что народ для него источник проблем. И соответственно, народ ему платит тем же. Т.е. мы с государством не партнёры, а оппоненты (хорошо что еще не враги, как в 1917), которые стремятся друг друга обмануть и кинуть.
    2. ЯсеньПосейдонов
      ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:00 Новый
      -1
      Не спорю, вакцина хорошая, но только вот цена за упаковку (40 табл.) 12 тыс. 320 руб. А если спрос превысит предложение, то цена может быть в розничной сети ещё выше. И хватить может не всем.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:38 Новый
        +5
        Цитата: ЯсеньПосейдонов
        но только вот цена за упаковку (40 табл.) 12 тыс. 320 руб.

        12 тыс. 320 руб. - это не вакцина. Это лекарство "Арепливир" для уже заразившихся коронавирусом.
        Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, какой будет стоимость вакцинирования от коронавируса российскими препаратами:
        "Думаю, это будет меньшая сумма, чем анонсируется в США и странах Европы. Цена будет сопоставима с ценой вакцинации от гриппа. В пределах 150-200 рублей за дозу. От коронавируса дважды нужно прививаться, поэтому необходимо умножить на два"
        1. ЯсеньПосейдонов
          ЯсеньПосейдонов Сегодня, 16:11 Новый
          0
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: ЯсеньПосейдонов
          но только вот цена за упаковку (40 табл.) 12 тыс. 320 руб.

          12 тыс. 320 руб. - это не вакцина. Это лекарство "Арепливир" для уже заразившихся коронавирусом.
          Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал, какой будет стоимость вакцинирования от коронавируса российскими препаратами:
          "Думаю, это будет меньшая сумма, чем анонсируется в США и странах Европы. Цена будет сопоставима с ценой вакцинации от гриппа. В пределах 150-200 рублей за дозу. От коронавируса дважды нужно прививаться, поэтому необходимо умножить на два"

          Ну тогда понятно. Немного я не разобрался. good
    3. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 16:15 Новый
      -1
      Цитата: Mishka78
      https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4699.html
      Не пойму, кто то умер или это изначально фейк и никакого врача этого в принципе нет? А если умер - почему не сообщают от чего? Странное какое то сообщение минздрава. Написали бы понятнее..
      Сейчас, зная наши власти с их паталогическим враньём везде и всюду где надо и не надо, есть ощущение что таки да, умер испытатель вакцины, но еще неясно отчего и все паникуют.

      Возможно, это отличная вакцина. Но колоть я её себе и семье разрешу не ранее чем через год.

      То,что Вы написАли, выглядит идиалистически,на мой взляд.
      Политика, и возможность" оседлать коня", по- мне,более реалестично..
      С ув.)
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:55 Новый
    -4
    А что по этому поводу скажет Гуайдиха? Какой простор для провокаций! А я бы начал прививать докторов и силовиков. И членов их семей... А кто замечен в протестах - в конец очереди... Дескать, бережем ваше здоровье.
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 14:55 Новый
      +2
      кто протестует - тот не соблюдает режим и рекомендации - надо прямо в зверинцах чтоб они подписывали бумаги на отказ от ИВЛ, бесплатное обучение в ВУЗЕ и отказ от бесплатной медицины и прочих плюшек, присущих как бы социальной РБ

      Ну всё то, за что они топают ножками. Китай грамотно ставит на место свою протестующую блевотину. Пора уже продумывать аналогичные программы на территории всего СНГ

      Таку хоть отсеются те кто на хайпе, остануться идеологические

    2. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 15:23 Новый
      +1
      А у нас на форуме сторонников цветных революций - видимо-невидимо! Как и отрицающих вакцину от ковида. А у меня родители моего зама в больнице с ковидом. Оба! А возраст у обоих - из "группы риска". И что теперь? Фирму на карантин? Всех и так перевел на удаленку. Кого можно было.
      1. с-т Petrov
        с-т Petrov Сегодня, 15:28 Новый
        +1
        А у нас на форуме сторонников цветных революций - видимо-невидимо!


        не важно от слова совсем. вафлёное вiйско, не могущее ни-че-го от слова "совсем"
        Поскулить тыкая в буквы - потолок. Минуснуть и обозвать Путина - край бiрьбы.
        10, 15, 20 лет - вообще не важно. притерпелось племя. стерпелось. свыклось.

        Каждому бы выдал медаль - "За могучее терпение" - и что бы с цепью весила 5 кг - так сказать аналог

    3. Сибирский цирюльник
      Сибирский цирюльник Сегодня, 16:21 Новый
      0
      Цитата: Горный стрелок
      А что по этому поводу скажет Гуайдиха? Какой простор для провокаций! А я бы начал прививать докторов и силовиков. И членов их семей... А кто замечен в протестах - в конец очереди... Дескать, бережем ваше здоровье.

      Гуайдиха,по-любому скажет,что Фсё - гуайдо!!!
      Подыхать будет,но "не демократичные прививки,это не прививки")(
      То- ли дело: афган...))
  5. purple
    purple Сегодня, 14:59 Новый
    -4
    Цитата: Mishka78
    Возможно, это отличная вакцина. Но колоть я её себе и семье разрешу не ранее чем через год.

    Лучше вообще не коли... естественный отбор в действии продемонстрируй
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 15:00 Новый
      -6
      до нас быстрее дойдет вакцина. такие персонажи даже нужны на первых порах.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:12 Новый
      +2
      вы сумашедший
  6. purple
    purple Сегодня, 15:02 Новый
    -3
    Цитата: Nastia Makarova
    безмозглая оппозиция минусует?

    видимо... за безмозглые комментарии наверное.. wink
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:12 Новый
      -1
      у вас забыли спросить
      1. purple
        purple Сегодня, 15:20 Новый
        +1
        Цитата: Nastia Makarova
        у вас забыли спросить

        ну да... когда ответить нечего... или чувствуешь что оппонент правду сказал... типичная реакция.
        Но я на Вас не в обиде... девушка все таки
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 15:23 Новый
          -3
          я тоже на вас не обижаюсь
  7. purple
    purple Сегодня, 15:07 Новый
    +2
    Цитата: с-т Petrov
    Население в итоге поверит Медузе и МБХ Медиа - чем "нашим властям"

    Вы совсем??? Медуза днище.. кто ей верит кроме хомячков
    1. с-т Petrov
      с-т Petrov Сегодня, 15:11 Новый
      -3
      Вы если еще не смогли оглянуться, то на этом сайте целая ферма хомяков вперемешку с дегродами и посты в стиле:
      "Я сам вот не за Навального, но считаю что он красавчег, потому что..." - тут за норму

      Тут теперь "патриотом" быть зазорно, а вот развесить сопли, поныть, поскулить, поставить под сомнение компетентность ГШ, Главнокомандующего и министра обороны - за подвиг и бiрьбу с режЫмом выдают

      Вафлено-латентная бiрьба с режЫмом - так же модна как в РБ. Тут и грудинина выбрали эти влажные себе в президенты laughing Каждому клоуну выдадут саксы по потребностям - кому тихановскую, кому грудинина и удальцова

      Но они тут уже в альтернативной реальности живут десятилетиями. Наши унылые фантазеры - оппоботы

      Минуса терпеливым в помощь)
  8. purple
    purple Сегодня, 15:11 Новый
    -2
    Цитата: Nastia Makarova
    пока нет результатов об эфективности

    lol
    просто
    lol
  9. purple
    purple Сегодня, 15:23 Новый
    +2
    Цитата: Nastia Makarova
    вы сумашедший

    уже на оскорбление тянет... что я не так сказал? То что человек не желающий принять вакцину подвергает свою жизнь и жизнь своих близких риску?
    Но в этом и смысл естественного отбора... в решениях которые принимаем, не захотел.. так умри от ковида. Возможность была, но "что то " помешало.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:27 Новый
      -4
      не оскорбление это, тоже самое можно сказать про того кто примет подвергает свою жизнь риску, нельзя сразу все себе колоть, шанс умерить от ковида меньше чем от того же гриппа, с этим коронобесием совсем запугали народ
  10. purple
    purple Сегодня, 15:31 Новый
    +1
    Цитата: Nastia Makarova
    не оскорбление это, тоже самое можно сказать про того кто примет подвергает свою жизнь риску, нельзя сразу все себе колоть, шанс умерить от ковида меньше чем от того же гриппа, с этим коронобесием совсем запугали народ

    когда не владееешь информацией... кажется жизнь вся в розовом цвете...
    Коронавирус реально жесткая болезнь. Ей лучше не болеть.
    Но Вам бесполезно объяснять...
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:37 Новый
      -2
      я работаю с врачами)))) в том числе и те кто лечит ковид)))) и врачи сходятся во мнении что пока человек не переболеет то иммунитета не будет, а лекарства сейчас никакого нет, лечат как от обычной пневмонии
      конечно лучше не болеть, в осном пожилые в группе риска
      поэтому я владею инфой на 100%
      1. Livonetc
        Livonetc Сегодня, 15:57 Новый
        +1
        Моя дочь, уже врач, работает в медицине 8 лет.
        Сейчас на скорой, ковидом переболела, как и множеством других гадостей.
        Анастасия.
        Лекарства и вакцина это абсолютно разные субстанции.
        Лекарства от вирусов нет в принципе, это абсолютная истина.
        С вирусом сражается сам человек, собственным иммунитетом.
        А применение вакцин против вирусов, давно доказано как действенный, пусть и не на 100% метод.
        Да и единственный.
        Не стоит паниковать.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 16:04 Новый
          -1
          а я не паникую и другим говорю чтобы не страдали коронобесием, мойте руки, старайтесь от скоплений людей, укрепляйте иммунитет, а вакцину пока не стоит колоть, зачем спешить? пусть проколют полмиллиона
  11. zwlad
    zwlad Сегодня, 16:34 Новый
    -1
    Это конечно здорово!
    Но неплохо было бы еще и на Арепливир нормальный ценник установить
  12. Tank Hard
    Tank Hard Сегодня, 16:47 Новый
    +1
    Вещь нужная, вещь хорошая. Но вот у нас уже скоро треть учителе в школе слегла от ковида, а вакцины пока не видно. request
  13. фа2998
    фа2998 Сегодня, 20:45 Новый
    0
    А нескромный вопрос-а сколько Беларусь заплатила?Тут в новостях объявили цену таблеток для россиян-свыше 12 тыс. за упаковку. request crying hi