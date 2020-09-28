Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов (КА) связи "Гонец-М" и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов

Космические войска России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" на борту. Ракета стартовала с космодрома "Плесецк". Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что запуск был произведен в 14:20 мск. времени с пусковой установки №3 площадки №43 космодрома Минобороны России Плесецк в Архангельской области. Старт ракеты прошел в штатном режиме.- говорится в сообщении.В военном ведомстве отметили, что данный запуск спутников "Гонец-М" на ракето-носителе "Союз-2.1б" является первым в истории , ранее спутники выводились на орбиту ракето-носителями "Рокот".12 сентября этого года российское правительство разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", соответствущее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Запускаемые спутники должны войти в состав глобальной низкоорбитальной спутниковой системы "Гонец-Д1М", которая предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера.