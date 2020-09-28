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Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками стартовала с космодрома Плесецк

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Космические войска России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с тремя спутниками "Гонец-М" на борту. Ракета стартовала с космодрома "Плесецк". Об этом сообщает Минобороны.


Отмечается, что запуск был произведен в 14:20 мск. времени с пусковой установки №3 площадки №43 космодрома Минобороны России Плесецк в Архангельской области. Старт ракеты прошел в штатном режиме.

Осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов (КА) связи "Гонец-М" и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов

- говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что данный запуск спутников "Гонец-М" на ракето-носителе "Союз-2.1б" является первым в истории, ранее спутники выводились на орбиту ракето-носителями "Рокот".

12 сентября этого года российское правительство разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", соответствущее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Запускаемые спутники должны войти в состав глобальной низкоорбитальной спутниковой системы "Гонец-Д1М", которая предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера.
44 комментария
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  1. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 14:59 Новый
    +4
    Удачи с выводом на орбиту!
    1. фигвам
      фигвам Сегодня, 15:05 Новый
      +3
      Союз в три раза больше груза выводит чем Рокот.
      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 15:28 Новый
        +5
        Цитата: фигвам
        Союз в три раза больше груза выводит чем Рокот.

        Точнее, на НОО (низкая околоземная орбита) в 3,83 раза! И на четыре порядка дешевле за выводимый 1 кг груза, при практически одинаковой стоимости запуска.
      2. Narak-zempo
        Narak-zempo Сегодня, 19:48 Новый
        0
        И проверен временем, в отличие от поделок Маска.
    2. slipped
      slipped Сегодня, 21:10 Новый
      0
      Цитата: seregin-s1
      Удачи с выводом на орбиту!


      Все 7 российских и 15 иностранных коммерческих аппаратов выведены на целевые орбиты

      Видео запуска

  2. AVA77
    AVA77 Сегодня, 15:01 Новый
    +4
    В добрый путь. fellow
  3. Recon
    Recon Сегодня, 15:03 Новый
    +3
    Надеюсь я доживу до того момента, когда такие запуски будут настолько рядовым событием, что в новостях об этом перестанут писать..обидно за человечество. Айфоны всякие и тик-токи популярнее на порядки, чем наука и прогресс.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 15:05 Новый
      +3
      А айфоны эти откуда взялись?
      Результат той самой науки. Прогресс в самом наглядном виде.
      1. Recon
        Recon Сегодня, 15:21 Новый
        +3
        Цитата: Пиджак в запасе
        Прогресс в самом наглядном виде.

        Так то оно так, но к звездам на айфоне не улетишь)
        1. Narak-zempo
          Narak-zempo Сегодня, 19:50 Новый
          0
          Цитата: Recon
          Так то оно так, но к звездам на айфоне не улетишь)

          Можно улететь, главное, правильными веществами закинуться, и не то что в айфоне - на потолке целая Вселенная laughing
          1. Recon
            Recon Сегодня, 20:24 Новый
            0
            не не, тут мне с вами не по пути ))
            1. Narak-zempo
              Narak-zempo Сегодня, 20:25 Новый
              0
              Цитата: Recon
              не не, тут мне с вами не по пути ))

              Сам не пробовал, но знакомые "космонавты" есть.
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 16:08 Новый
      0
      Цитата: Recon
      настолько рядовым событием, что в новостях об этом перестанут писать

      Не особо много пишут и сейчас. В Китае и США чаще чем раз в две недели запускают. Falcon 9 сегодня в 17 00 должен полететь.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:04 Новый
    +1
    Ну почему у военных все штатно?
    1. Narak-zempo
      Narak-zempo Сегодня, 19:51 Новый
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Ну почему у военных все штатно?

      Потому что нештатные пуски засекречены? what
      Потому что военные священники не халтурят при освящении ракет?
  5. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 15:07 Новый
    0
    А вот интересно.
    Насколько "Союз" получается дороже "Рокота"?
    1. slipped
      slipped Сегодня, 15:16 Новый
      +4
      Цитата: Пиджак в запасе
      А вот интересно.
      Насколько "Союз" получается дороже "Рокота"?


      Ненамного, но выводит больше спутников за раз.
  6. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:07 Новый
    +2
    Ну вот, пошли дела в космос. Заслали Гонцов. Пожалуй отмечу это дело. drinks
  7. slipped
    slipped Сегодня, 15:08 Новый
    +8
    Фото установки носителя в стартовое сооружение

  8. ASG7
    ASG7 Сегодня, 15:08 Новый
    0
    Ну вот, сразу видно что в Карабахе все серьезно.
  9. Lesorub
    Lesorub Сегодня, 15:10 Новый
    +10
    Нашлось и фото спутника "Гнец - М"
    1. slipped
      slipped Сегодня, 15:17 Новый
      +9
      Цитата: Lesorub
      Нашлось и фото спутника "Гнец - М"


      "Гонец-М"

  10. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:13 Новый
    +3
    Плюс три спутника отечественной спутниковой связи на орбите - это хорошо . Может вообще все запуски военным опять отдать ? Ну его , этот Роскосмос .. Пусть межпланетные буксиры создаёт и прочее .. , а запускают всё пусть военные .. И Восточный им отдать вместе с финансированием - глядишь и достроят ..
    1. Livonetc
      Livonetc Сегодня, 15:19 Новый
      0
      При этом за бюджетами строго надзирать с нескольких "вышек".
      Военные тоже люди.
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 15:20 Новый
        -1
        Цитата: Livonetc
        При этом за бюджетами строго надзирать с нескольких "вышек".

        ну это уж как водится ..
    2. slipped
      slipped Сегодня, 15:24 Новый
      +5
      Цитата: КВУ-НСвД
      Плюс три спутника отечественной спутниковой связи на орбите - это хорошо .


      Там еще четыре отечественных университетских спутника.

      Цитата: КВУ-НСвД
      Может вообще все запуски военным опять отдать ? Ну его , этот Роскосмос ..


      Представители Роскосмоса сопровождают все военные запуски.

      Цитата: КВУ-НСвД
      Пусть межпланетные буксиры создаёт и прочее ..


      Буксир создает КБ "Арсенал" - это военная структура

      Цитата: КВУ-НСвД
      И Восточный им отдать вместе с финансированием - глядишь и достроят ..


      Строительство на космодроме "Восточный" сейчас ведут гражданские строительные организации. Военные строители как раз и проворовались ранее.
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 15:31 Новый
        -2
        Цитата: slipped

        Там еще четыре отечественных университетских спутника

        Счастливого им полёта
        Представители Роскосмоса сопровождают все военные запуски.
        да и пусть сопровождают , лишь бы в вопросы обеспчения старта не лезли
        Буксир создает КБ "Арсенал" - это военная структура
        Да ? Ну есть надежда на успех
        Строительство на космодроме "Восточный" ведут гражданские строительные организации.
        Вот и хреново - какой уж год обещания и иногда посадки неподелившихся . Может военные быстрей его закончат ?
        1. slipped
          slipped Сегодня, 15:38 Новый
          +6
          Цитата: КВУ-НСвД
          лишь бы в вопросы обеспчения старта не лезли


          Они занимаются и обеспечением старта - и ракета и разгонный блок произведены на предприятиях Роскосмоса, соответственно сопровождение заводчанами идет на всех этапах запуска.

          Цитата: КВУ-НСвД
          Вот и хреново - какой уж год обещания и иногда посадки неподелившихся . Может военные быстрей его закончат ?


          Какие обещания? Запуски с космодрома осуществляются с 2016-го года. Как раз посадки были руководства военных строителей и их субподрядчиков. которые занимались строительством первой очереди. Сейчас строится вторая очередь, с опережением графика.
    3. U-58
      U-58 Сегодня, 16:28 Новый
      0
      А Вы видите разницу?))))
      Все не просто, а очень сложно .
      А спецы, обеспечивпющие пуск, по сути одни и те же.
      Не говоря уже о заводе- изготовителе
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 16:32 Новый
        -4
        Цитата: U-58
        А Вы видите разницу?))))
        Все не просто,

        Всё просто , я вижу разницу в последние годы с аварийостью запусков от Роскосмоса и от военных с Плесецка . Как ни сообщение с Плесецка , так всё штатно , как о других стартах - так сразу напрягаешься ..
        1. slipped
          slipped Сегодня, 16:46 Новый
          +5
          Цитата: КВУ-НСвД
          Всё просто , я вижу разницу в последние годы с аварийостью запусков от Роскосмоса и от военных с Плесецка.


          Последние два года у Роскосмоса нет аварий при запусках. Со всех космодромов.
          1. КВУ-НСвД
            КВУ-НСвД Сегодня, 17:24 Новый
            -3
            Цитата: slipped
            Последние два года у Роскосмоса нет аварий при запусках. Со всех космодромов.

            Цитата: slipped
            Последние два года у Роскосмоса нет аварий при запусках. Со всех космодромов.

            Во первых были , а во вторых у военных их не было . В России основные программы лучше доверять военным . Тоже конечно воруют , но и результат дают при соответствующих вводных ..
            1. slipped
              slipped Сегодня, 21:06 Новый
              0
              Цитата: КВУ-НСвД
              Во первых были , а во вторых у военных их не было .


              Не было. Последняя авария при запуске случилась 11 октября 2018 года. Тогда из-за неправильной сборки пакета первой ступени "Союз-ФГ" корабль Союз МС-10 на орбиту не вышел.
        2. U-58
          U-58 Сегодня, 19:50 Новый
          0
          Каждый видит то, что ему хочется. Ну...видьте и дальше ...
    4. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:29 Новый
      -2
      люс три спутника отечественной спутниковой связи на орбите - это хорошо . Может вообще все запуски военным опять отдать ? Ну его , этот Роскосмос .. Пусть межпланетные буксиры создаёт и прочее .. , а запускают всё пусть военные .. И Восточный им отдать вместе с финансированием - глядишь и достроят ..

      Да пусть он вообще на хрен закроется, кого надо трудоустроят, а эффектные манагеры пусть себя сами развлекают! hi
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 17:32 Новый
        -1
        Цитата: GELEZNII_KAPUT
        а пусть он вообще на хрен закроется,

        Кто ? Восточный или Роскосмос ? Если Роскосмос , то поддерживаю .
        1. GELEZNII_KAPUT
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 17:50 Новый
          -1
          Если Роскосмос , то поддерживаю .

          О нём родимом!
          1. КВУ-НСвД
            КВУ-НСвД Сегодня, 17:53 Новый
            0
            Цитата: GELEZNII_KAPUT
            Если Роскосмос , то поддерживаю .

            О нём родимом!

            Я и говорю - передать всё военным - там хоть и воруют , но и ЦУ не игнорируют , а доводят задачи до ума .
  11. Shuttle
    Shuttle Сегодня, 16:21 Новый
    +1
    Вот странно. Как бы гражданский Falcon как бы инженера и как бы изобретателя Илона Маска забрасывает с большой предварительной помпой как бы гражданские спутники связи StarLink. При этом бладоарит его прежде всего не NASA, а Пентагон.
    В то же время, тихо и буднично без фанфар и пафоса наши создают тоже какую-то сеть спутников на орбите. При этом гражданский Роскосмос вовсю уже юзает военную инфраструктуру в гражданских целях.
    И при этом в милитаризации космоса общечеловеки обвиняют Россию. Парадокс!
  12. zwlad
    zwlad Сегодня, 16:23 Новый
    -4
    Ну хоть у кого-то в России взлетает.
    Будем надеяться что успешно!
    1. slipped
      slipped Сегодня, 16:52 Новый
      +3
      Цитата: zwlad
      Ну хоть у кого-то в России взлетает.


      У России и взлетает. Следующий пуск - запуск космического корабля Союз МС-17, космонавты и астронавт уже прибыли на Байконур:

  13. seregin-s1
    seregin-s1 Сегодня, 17:30 Новый
    +1
    Я рад, что в России есть умные, целеустремлённые люди, которые запускают спутники в космос! Они могли бы успешно торговать, но делают спутники! Браво!
    1. slipped
      slipped Сегодня, 21:14 Новый
      0
      Цитата: seregin-s1
      Они могли бы успешно торговать


      В этом запуске осуществлен вывод 15-ти коммерческих космических аппаратов. За деньги.
  14. фа2998
    фа2998 Сегодня, 21:12 Новый
    0
    Цитата: Владимир61
    И на четыре порядка дешевле за

    Порядок-это в 10 раз,четыре порядка-в 10000 раз.Вы ради "красного словца" порядки вставили в комментарий.Вы правы- в 3,83 РАЗА!