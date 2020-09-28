В Минобороны Украины назвали генеральские должности, на которых могут служить признанные негодными военнослужащие

Министерство обороны Украины расширило перечень должностей, служба на которых возможна и для тех военнослужащих, которые военно-врачебной комиссией ранее были признаны негодными. Соответствующий перечень уже прошёл регистрацию в министерстве юстиции Украины.В перечень добавлены, например, генеральские должности инспекторов Главной инспекции Минобороны Украины, должности заместителей начальника Главного управления, старших инспекторов министерства обороны.Перечень утверждён директором департамента кадровой политики Минобороны Украины.Первоначальный перечень для возможности привлечения к службе негодных (по состоянию здоровья) военнослужащих появился на основании закона от 23 июня 2018 года. На его основании к службе в небоевых частях и ведомствах могут привлекаться военнослужащие, получившие ранения, имеющие контузии, различные увечья с частичной утратой трудоспособности (как с установлением инвалидности, так и без таковой).Такой подход в Киеве объясняют важностью сохранения в структуре министерства опытных и профессиональных кадров.