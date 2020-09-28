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В Минобороны Украины назвали генеральские должности, на которых могут служить признанные негодными военнослужащие

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Министерство обороны Украины расширило перечень должностей, служба на которых возможна и для тех военнослужащих, которые военно-врачебной комиссией ранее были признаны негодными. Соответствующий перечень уже прошёл регистрацию в министерстве юстиции Украины.


В перечень добавлены, например, генеральские должности инспекторов Главной инспекции Минобороны Украины, должности заместителей начальника Главного управления, старших инспекторов министерства обороны.

Перечень утверждён директором департамента кадровой политики Минобороны Украины.

В Минобороны Украины назвали генеральские должности, на которых могут служить признанные негодными военнослужащие


Первоначальный перечень для возможности привлечения к службе негодных (по состоянию здоровья) военнослужащих появился на основании закона от 23 июня 2018 года. На его основании к службе в небоевых частях и ведомствах могут привлекаться военнослужащие, получившие ранения, имеющие контузии, различные увечья с частичной утратой трудоспособности (как с установлением инвалидности, так и без таковой).

Такой подход в Киеве объясняют важностью сохранения в структуре министерства опытных и профессиональных кадров.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
33 комментария
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  1. seti
    seti Сегодня, 15:05 Новый
    +4
    Даже подняли настроение. Так вот где будут греть зады и набивать денежные мешки подальше от шальных снарядов бравые особо приблеженные.
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 15:10 Новый
      +7
      Самое смешное, что изменения написаны под каких-то конкретных "опытных" инвалидов в погонах. smile
      1. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД Сегодня, 15:42 Новый
        +4
        Цитата: Тралл
        Самое смешное, что изменения написаны под каких-то конкретных "опытных" инвалидов в погонах. smile

        Скорее всего да . Но вообще , получившие увечья или заболевания на войне и службе , но ценные кадры должны сохраняться в структуре ВС - учебные заведения , военкоматы , тыловые учреждения , стационарные узлы связи , центральные штабы и прочие далёкие от передовой заведения . Это и уважение к заслугам , и признание ценности их опыта , и польза от их знаний .
        1. bistrov.
          bistrov. Сегодня, 15:54 Новый
          -1
          Цитата: КВУ-НСвД
          Это и уважение к заслугам , и признание ценности их опыта , и польза от их знаний .

          Это какие же "заслуги" у этих "ценных кадров"?
          Война против своего народа и служба незаконной бандеро-нацистской власти?
          А я бы их расстрелял.
          1. КВУ-НСвД
            КВУ-НСвД Сегодня, 15:59 Новый
            +4
            Цитата: bistrov.
            Это какие же "заслуги" у этих "ценных кадров"?
            Война против своего народа и служба незаконной бандеро-нацистской власти?
            А я бы их расстрелял

            Я говорил про нашу армию и что можно было бы сохранять негодных к строевой , но ценных и (или) оч. заслуженных военнослужащих в структуре МО . Наверное недостаточно чётко выразил мысли .
            1. bistrov.
              bistrov. Сегодня, 16:01 Новый
              +1
              Цитата: КВУ-НСвД
              Наверное недостаточно чётко выразил мысли .

              Извините,погорячился...Проехали...
      2. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 15:46 Новый
        +3
        Цитата: Тралл
        Самое смешное, что изменения написаны под каких-то конкретных "опытных" инвалидов в погонах. smile

        Не в погонах,а претендующих на эти погоны бездельников,откосивших от армии. Другими словами,какие хенералы,такая и армия.
    2. vkl.47
      vkl.47 Сегодня, 15:46 Новый
      +3
      Вот и у одноногого Сильвера появится работёнка.
      1. Инсургент
        Инсургент Сегодня, 15:55 Новый
        +1
        В Минобороны Украины назвали генеральские должности, на которых могут служить признанные негодными военнослужащие

        Например - свадебный генерал.

  2. Borik
    Borik Сегодня, 15:10 Новый
    +2
    Негодные по состоянию здоровья в генералы Похоже что всех годных на Донбассе уже контузило.
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 15:51 Новый
      +1
      Цитата: Borik
      Негодные по состоянию здоровья в генералы Похоже что всех годных на Донбассе уже контузило.

      Контузия там произошла за долго до Донбасса. За 30 лет,в Украине не только корабли и самолеты проржавели,но и нормальные военные перевелись.
      Лет 5 назад я говорил тут,что Украина становится придатком Европы,и полигоном для разного сорта проходимцев,типа Меркель,Макрона или польского верховного выхухоля.
      Теперь это стало явно.
      И если в 14 году майданутые верещали о истинном суверенитете страны,(которого после СССР у Украины никогда не было),то теперь даже последний имбицил понимает,что суверенитет Украины-это словосочетание,в котором эти два слова по определению встречаться не могут.
  3. Welldone
    Welldone Сегодня, 15:12 Новый
    0
    У откосивших и контуженных есть шанс! Го в ЕС и нато! Шанс развалить там все. Радужных забыли пригласить в ком.состав, нетолерантно хлопцы!
  4. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 15:13 Новый
    +1
    Такой подход в Киеве объясняют важностью сохранения в структуре министерства опытных и профессиональных кадров.
    А как-же с инвалидами, которые больные на "голову", по самое некуда?
  5. frruc
    frruc Сегодня, 15:14 Новый
    0
    С больной башкой тоже вошли? неудивительно.
  6. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:14 Новый
    +1
    У них там адмиралов больше чем нормальных кораблей, теперь будут хенералов набирать, чтобы больше чем тачанок было?
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:17 Новый
    0
    Ну и наверно конкурс на эти должности будет 1000 на 1 место или кто больше даст? wassat
  8. nnm
    nnm Сегодня, 15:18 Новый
    +3
    Да будет вам небратьев то склонять - в МО СССР тоже аналог был - генеральная инспекция МО. А в простонародье - "райская группа", куда всех заслуженных, но уже переслуживших направляли.
  9. Гвардейский поворот
    Гвардейский поворот Сегодня, 15:19 Новый
    +1
    А что с адмиральскими должностями, так и не решили ещё?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:56 Новый
      0
      Цитата: Гвардейский поворот
      А что с адмиральскими должностями, так и не решили ещё?

      Этот вопрос "табу".
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 15:30 Новый
    +1
    В Минобороны Украины назвали генеральские должности, на которых могут служить признанные негодными военнослужащие

    Генерал - негодный военнослужащий ! lol
    Наконец-то дошло, и узаконили. Мы это давно видим, что палата № 6, основной поставщик военных кадров на Украине. В какой ещё стране, министр обороны может выдать направление - "северо-южное" ?!
    Не говоря уж про секретаря госбезопасности, попа-секстанта - Турчинова.
  11. iouris
    iouris Сегодня, 15:36 Новый
    +2
    Неужели Парубий возглавит МО У?
    1. PSih2097
      PSih2097 Сегодня, 17:34 Новый
      0
      Цитата: iouris
      Неужели Парубий возглавит МО У?

      Исключительно Ляшко... laughing
  12. Слава Беркуту
    Слава Беркуту Сегодня, 15:37 Новый
    +2
    Это они нашли куда пристроить дебила порубия и шизофреника турчинова? feel
  13. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:49 Новый
    0
    В дурдоме день открытых дверей.
    1. Инсургент
      Инсургент Сегодня, 16:01 Новый
      +1
      Цитата: Ros 56
      В дурдоме день открытых дверей.

      Увы, на окраине с 1го апреля, в следствии "реформы системы здравоохранения" нет лсихиатрических лечебниц с закрытыми дверями...

      Всех выпустили на улицу...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:57 Новый
        0
        Цитата: Инсургент
        Всех выпустили на улицу...

        Ясно, теперь удивляться не будем.
  14. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 16:04 Новый
    +1
    А негодные по психиатрии тоже туда пойдут? Их там очень ждут, ведь это обязательный критерий для генеральской должности.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:58 Новый
      0
      Цитата: Dimy4
      А негодные по психиатрии тоже туда пойдут?

      Они проходят, как контуженные при боевых действиях.
  15. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:14 Новый
    +1
    генеральские должности, на которых могут служить признанные негодными военнослужащие, это целый анекдот..
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:00 Новый
      0
      Цитата: Pavel57
      могут служить признанные негодными военнослужащие, это целый анекдот..

      Интересно, а кто такой приказ выдумал, тоже наверное "негодный военнослужащий".
  16. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:35 Новый
    0
    Передергивая классика: "Военным можешь ты не быть, но генералом быть обязан". Ну, адмиралов у нас уже валом. Теперь будем генералов клепать.
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 19:33 Новый
    0
    На Украине таких вот мест полно.До последнего (сейчас не знаю) у них были силы подводного флота,с адмиральскими должностями .А лодок не было.
  18. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 20:02 Новый
    0
    Удивляет количество троллей. Ну вспомните Кутузова, Суворова, Нельсона. Не на одну сотню наберется. Всех коммисовать. И шапками? Да многие ли полководцы прошли бы сейчас медкомиссию?
    Можно и так.....
    Пс. Интересно Наполеон бы прошел, или в бронетанковые? А Гитлер?
    Псс. Ухожу.....